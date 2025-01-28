15-те най-добри софтуера за управление на проекти за Mac (безплатни и платени) 2025

Въпреки че отдавнашната битка между Apple и всички други смарт устройства до голяма степен е приключила, все още има няколко инструмента, които просто работят по-добре на Mac – ако не са създадени изцяло за този продукт.

С над два милиона приложения в App Store на Apple, изборът на подходящия софтуер за управление на проекти за вашето ново Mac устройство може да изглежда като трудна задача, особено ако го правите за първи път или ако искате да смените софтуера си. Макар че не всички тези опции са предназначени за продуктивност, все пак има тон инструменти за управление на проекти, от които да избирате. Това може да бъде както благословия, така и проклятие. 😳

Предимството? Вашият инструмент е там! Няма причина да правите компромиси с някоя от желаните функции или да изразходвате целия си бюджет, за да си осигурите някакъв софтуер за управление на проекти. А недостатъкът? Е, може да отнеме известно време да проучите и изпробвате алтернативите, преди да стигнете до решението за управление на проекти, за което мечтаете.

Преди да посветите ценно време на преглеждане на предложенията в App Store, започнете с този изчерпателен наръчник. Управлението на проекти е нашата ежедневна работа и ние вече сме свършили тази задача, за да не се налага да я правите вие! Отворете любимото си приложение за водене на бележки и прочетете всичко, което трябва да знаете за 15-те най-добри софтуера за управление на проекти за Mac.

Знаете предимствата на използването на софтуер за управление на проекти и какво да търсите, когато избирате подходящия инструмент за вашето Mac устройство. Но вместо да се впускате в App Store, направете крачка в по-продуктивна посока и започнете с този подробен наръчник.

Ние живеем и дишаме с всичко, свързано с производителността, и сме провели обширни проучвания на най-големите конкуренти на пазара, за да ви предложим най-доброто от най-доброто, когато става въпрос за инструменти за управление на проекти за Mac. Ето 15-те най-добри софтуера за Mac за управление на проекти.

Визуализирайте задачи, проекти и работни процеси по най-подходящия за вас начин с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

Почитателите на Mac, които ценят потребителското изживяване и функциите на операционната система на Apple, ще харесат ClickUp – най-доброто приложение за управление на проекти, с което да свършите работата си. Цялостните решения на ClickUp за управление на проекти, работни процеси и ресурси го превръщат в център за сътрудничество за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии.

Вземете ClickUp със себе си, докато сте в движение, от мобилния си телефон и Apple Watch. От ежедневни напомняния до актуализации на задачи, можете да управлявате всички видове работа с напълно персонализираните функции на ClickUp!

Функции на ClickUp

Приложението ClickUp Apple Watch поддържа създаването на задачи и напомняния.

Над 100 готови шаблона или създайте свои собствени за всякакви случаи на употреба

Workspace Hierarchy ви дава повече гъвкавост да организирате всичко – от екипи до проекти.

Вграден в приложението екранен рекордер за записване на видеоклипове от работната среда от браузъра ви

Предимства на ClickUp

Лични цели, зададени на себе си за проследяване на личното и професионалното развитие

Безпроблемно преживяване между уеб и настолното приложение

Работете офлайн отвсякъде

Недостатъци на ClickUp

Крива на обучение поради броя на наличните функции и нивото на персонализиране

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Monday. com

чрез Monday

Monday.com е платформа за управление на проекти, проследяване и сътрудничество, пригодена за екипи от всякакъв размер. Интуитивният потребителски интерфейс улеснява управлението на проекти, като предоставя на потребителите функции като списъци със задачи, персонализирани работни процеси, диаграми на Гант, табла Канбан, графици на проекти и други.

Чрез безпроблемна интеграция с други популярни инструменти като Slack и Google Drive, екипите могат лесно да следят целите на своите проекти, когато използват Monday.

Функции на Monday

Интеграции с други популярни софтуери за управление на проекти

Интуитивен потребителски интерфейс с диаграми на Гант, карти, табла за проследяване, изгледи в стил Канбан и др.

Отчети и анализи за проследяване на напредъка на членовете на екипа и създаване на отчети в реално време

Предимства на Monday

Отлична поддръжка на клиенти

Визуално привлекателни

Фокусира се върху сътрудничеството

Недостатъци на Monday

Стръмна крива на обучение, тъй като постоянно се добавят нови функции.

Цени в понеделник

Безплатни завинаги

Basic : 9 $/месец на потребител

Стандартен : 12 $/месец на потребител

Pro : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Monday за цени

Оценки и ревюта на Monday

G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Добавете в отметките си ръководството с термини за управление на проекти, за да постигнете целите си!

3. Hive

чрез Hive

Hive е онлайн инструмент за управление на проекти и сътрудничество, създаден да помага на екипите да бъдат организирани, да комуникират по-добре и да работят по-ефективно. Той предоставя на потребителите набор от функции, които правят проследяването на проекти, управлението на задачи и комуникацията по-лесни от всякога.

Интуитивният му интерфейс позволява на проектните мениджъри да възлагат задачи на членовете на екипа и да определят крайни срокове, а аналитичните данни за проекта предоставят информация за напредъка по проекта.

Функции на Hive

Персонализиране на работния процес за оптимизиране на управлението на проекти и улесняване на комуникацията

Гъвкави йерархии на проекти с подзадачи и поддействия

Известия в реално време и анализи на проекти

Списъци със задачи и проследяване на проекти

Предимства на Hive

Превъзходна поддръжка на клиенти

Многобройни интеграции

Лесна персонализация

Недостатъци на Hive

Въпреки че можете да ги заглушите, известията могат да ви разсейват, защото се появяват като изскачащи прозорци.

Ограничена мобилна функционалност

Цени на Hive

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 5 USD/месец на потребител

Teams : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Hive за цени

Оценки и ревюта на Hive

G2: 4,6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

4. Smartsheet

чрез Smartsheet

Smartsheet е платформа за управление на проекти и сътрудничество, създадена да помага на екипите да бъдат организирани и да изпълняват задачите си. Тя предоставя на потребителите функции като проследяване на проекти, управление на задачи, отчитане, споделяне на файлове, диаграми на Гант и други.

Освен това Smartsheet се интегрира с популярни инструменти за продуктивност, което го прави отличен избор както за малки фирми, така и за по-големи организации.

Функции на Smartsheet

Динамичен изглед

Възможности за управление на ресурсите

Bridge, календарно приложение и pivot приложение

Предимства на Smartsheet

Висока степен на персонализация

Стабилни и мощни

Разширени възможности за защита на данните

Върхови възможности за отчитане и анализи

Недостатъци на Smartsheet

Стръмна крива на обучение

Управлението на ресурсите изисква добавки

Цени на Smartsheet

Pro : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се със Smartsheet за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

5. Teamwork

чрез Teamwork

Teamwork е отличен избор за компании, които търсят софтуер за цялостно управление на проекти, който е лесен за използване, но достатъчно мощен, за да управлява успешно сложни проекти. Широкият набор от функции, комбиниран с възможността за интегриране с други инструменти, го прави чудесен начин за екипите да си сътрудничат ефективно, като същевременно осигурява високи нива на ефективност и производителност.

Мобилното приложение на Teamwork е идеално за тези, които се нуждаят от достъп до актуализации на проектите, докато са в движение. С интуитивния си дизайн, то помага на екипите да се синхронизират, независимо къде се намират и какво устройство използват.

Функции за работа в екип

Възможност за импортиране на проектни данни

Визуализация на данни за подреждане на задачите в спринтове и стойности

Табла за избор на няколко задачи и поставянето им в колони

Отчитане на задачи за създаване на визуални отчети въз основа на данни от проекта

Предимства на Teamwork

Наличието на вградени приложения за работа в екип

Отчетите могат да се споделят като Excel, CSV или PDF документи.

Стръмна крива на обучение

Отнема време, преди промените да влязат в сила.

Цени за Teamwork

Безплатен план Forever : до 5 потребители/план

Стартови план: 5,99 $ на потребител/месец

План „Deliver“ : 9,99 $ на потребител/месец

План „Grow“ : 19,99 $ на потребител/месец

План за мащабиране: Свържете се с Teamwork за подробности

Оценки и ревюта на Teamwork

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

6. TeamGantt

чрез TeamGantt

TeamGantt е софтуер за управление на проекти, който помага на екипите да организират и планират своите проекти. Софтуерът позволява на потребителите да създават и управляват диаграми на Гант, да възлагат задачи, да проследяват изпълнението и да наблюдават напредъка. Той също така улеснява сътрудничеството между членовете на екипа, като предоставя платформа за комуникация, споделяне на файлове и дискусии.

Освен това, потребителите могат да задават различни видове напомняния, като начални/крайни дати или просрочени задачи, както и да генерират различни отчети в PDF или Excel формат.

Функции на TeamGantt

Диаграми на Гант, списъци със задачи, споделени календари на екипа, списъци със задачи и табла

Пощенска кутия за разговори и коментари към задачи за споделяне на документи и съвместна работа

Удобен за ползване интерфейс за намиране на менюто, таблата на екипа и диаграмите на Гант.

Визуални отчети за задачите за наблюдение на напредъка на проекта

Предимства на TeamGantt

Има прост и атрактивен потребителски интерфейс.

Лесно споделяне на файлове и предлага повече от просто управление на проекти

Лесно приспособими

Недостатъци на TeamGantt

Липсата на отчитане на времето може да бъде пречка за проектните мениджъри.

Стръмна крива на обучение

Цени на TeamGantt

Ограничен Безплатен план

Lite: 19 $/месец

Предимства: 49 $/месец

Enterprise: От 99 $/месец

Оценки и ревюта на TeamGantt

G2: 4,8/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

7. OmniPlan

чрез OmniGroup

OmniPlan е усъвършенствано приложение за планиране, график и управление на проекти за macOS. То предоставя на потребителите достъп до диаграми на Гант, табла за няколко проекта, изравняване на ресурсите и мрежови диаграми. Можете лесно да сътрудничите и да оценявате етапите по време на целия проект.

С интуитивния си интерфейс и лесни за използване инструменти, OmniPlan прави по-лесно от всякога предварителното планиране на сложни проекти и ефективното управление на ресурсите. Той също така поддържа услуги за съхранение в облак, като iCloud Drive и Dropbox, за да гарантира, че вашите данни са защитени и винаги достъпни.

Функции на OmniPlan

Функция за експортиране и импортиране на файлове в MS Project

Персонализируем интерфейс за Mac устройства

Разширено планиране на проекти

Предимства на OmniPlan

Възможно е да експортирате и импортирате файлове от MS Project.

Доста лесна крива на обучение

Недостатъци на OmniPlan

Софтуерът е скъп в сравнение с други софтуери за управление на проекти за Mac в този списък.

Импортирането и експортирането на проектни данни чрез MS Project понякога може да бъде проблематично.

Цени на OmniPlan

Традиционна лицензия: 399,99 долара

OmniPlan Pro: 19,99 $/месец на потребител

Оценки и ревюта за OmniPlan

G2: 4,5/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (10+ отзива)

8. Wrike

чрез Wrike

Wrike е предпочитаният избор за повечето организации, които работят с екипи в офиса или дистанционно. Това е софтуер за управление на проекти, базиран в облака, който позволява на потребителите да управляват своите проекти и задачи от едно централно място. Всъщност Wrike предлага разнообразни функции, включително делегиране на задачи, проследяване на времето, споделяне на файлове и други.

Приложението осигурява по-голяма концентрация върху задачите, по-добър контрол, съвместимост и по-голяма видимост на напредъка на проекта в сравнение с други основни инструменти за управление на проекти.

Функции на Wrike

Опростен потребителски интерфейс

Множество табла за споделяне на информация с членовете на екипа

Управление на задачи

Над 400 интеграции в приложението и в облака

Предимства на Wrike

Безплатният план ви позволява да създавате неограничен брой проекти.

Можете да създавате лесни персонализации за вашите маркетингови и творчески отдели.

Недостатъци на Wrike

Можете да разглеждате диаграмите на Гант само чрез платените версии.

Достъп до вградения в приложението инструмент за отчитане на времето имате само с плановете Business или Enterprise.

Цени на Wrike

Безплатни завинаги

Team : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Wrike за цени

Оценки и ревюта на Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1500 рецензии)

9. Trello

чрез Trello

Trello е инструмент за управление на проекти, създаден от Atlassian. Софтуерът работи на платформата Kanban и позволява на потребителите да управляват проекти, използвайки формат на списък със задачи.

Можете също да споделяте табла и карти с членовете на екипа си в Trello. Най-атрактивните характеристики са лекотата на използване и възможността за добавяне на повече административен контрол със стандартната, премиум и корпоративната версия.

Функции на Trello

Клавишни комбинации за безпроблемна навигация в приложението

Естетични визуализации като персонализирани карти и корици на табла

Разширени списъци за разпределяне на задачи между членовете на екипа, което помага да се избегне претрупването на таблото.

Автоматизации за създаване на работни потоци по проекти

Предимства на Trello

Атрактивен и лесен за използване интерфейс

Можете да автоматизирате повтарящи се задачи

Можете да интегрирате ъпгрейди и персонализации от трети страни.

Недостатъци на Trello

Повечето от функциите не са достъпни в безплатната версия.

Има проблеми с потребителските разрешения

Слоевете от задачи могат лесно да се натрупат, когато управлявате сложни проекти.

Цени на Trello

Безплатни завинаги

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител за 50 потребители

Оценки и ревюта на Trello

G2: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 22 000 отзива)

10. Asana

чрез Asana

Asana е друга всеобхватна платформа за управление на проекти, базирана в облака, с всички ключови функции, като виртуален табло, което улеснява сътрудничеството, възможност за създаване и възлагане на задачи на членовете на екипа, функции за комуникация, табла, графици и списъци. За управление на задачи Asana работи добре в този списък, но може да не разполага с пълния набор от функции за управление на проекти, които искате, в сравнение с другите споменати инструменти.

Сравнете Asana и Smartsheet!

Функции на Asana

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker, Android и други налични интеграции

Добавете персонализирани полета, за да проследявате лесно напредъка на проектите и задачите

Автоматизация, която помага да спестите време и намалява грешките

Управление на заявки за работа

Предимства на Asana

Възможността за автоматизиране на работните процеси спестява време и намалява рисковете.

Безплатната версия предлага достъп до някои от основните функции.

Недостатъци на Asana

Трудна крива на обучение за нови потребители

Липсата на отчитане на времето затруднява управлението на проекти

Членовете на екипа могат да експортират само файлове във формати CSV и JSON.

Цени на Asana

Основни

Премиум : 10,99 $/месец на потребител

Бизнес : 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Asana за цени

Оценки и ревюта за Asana

G2: 4. 3/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 отзива)

11. Proofhub

чрез Proofhub

Proofhub е интуитивно и всеобхватно решение за управление на проекти, което позволява на екипи от всякакъв размер да организират, сътрудничат и управляват по-добре своите проекти. То помага на организациите да поемат контрол над своите проекти, като обединява хора, задачи, разговори и файлове в една централизирана платформа.

Функции на Proofhub

Табличен изглед за организиране на проекти въз основа на това, което е от решаващо значение за членовете на вашия екип.

Изглед на таблото за идентифициране и предприемане на действия по отношение на предизвикателствата при управлението на проекти

Диаграми на Гант за визуализиране на напредъка по задачите

Календарна визуализация за преглед на задачите и напредъка по етапите в реално време

Предимства на Proofhub

Софтуерът разполага с всички необходими инструменти на едно място.

След като заплатите фиксираната такса, можете да добавите неограничен брой потребители.

Платформата улеснява комуникацията и сътрудничеството

Недостатъци на Proofhub

Потребителите не могат да управляват повтарящи се задачи

Няма допълнителни функции като бюджетиране

Цени на Proofhub

Essential : 45 $/месец фиксирана такса

Пълен контрол: 89 $/месец фиксирана такса

Оценки и ревюта на Proofhub

G2: 4,5/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Proofhub!

12. NiftyPM

чрез NiftyPM

NiftyPM е безплатен софтуер за управление на проекти, който позволява на екипите да си сътрудничат, планират и изпълняват проекти с лекота. Той е проектиран да помага на екипите да се справят с задачите си, както и да следят напредъка. С интуитивния си и лесен за използване интерфейс, NiftyPM помага на потребителите да бъдат организирани и ефективни.

Характеристики на NiftyPM

Цели и срокове за определяне на за определяне на целите за управление на проекти

Етапи за проследяване на напредъка на задачите и проектите в диаграми на Гант

Отчитане за наблюдение на работата на екипа и изпълнението на задачите

Портфолио с проекти за преглед на няколко проекта на едно място

Предимства на NiftyPM

Атрактивен потребителски интерфейс

Потребителите могат да импортират данни за проекти от други инструменти за управление на проекти, като Microsoft Project и ClickUp.

Шаблони за планиране на проекти

Недостатъци на NiftyPM

Малък брой вградени интеграции

Не е толкова стабилен, колкото другите приложения за управление на проекти за Mac в този списък.

Цени на NiftyPM

Безплатно

Стартово ниво : 5 USD/месец на потребител

Pro : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с NiftyPM за цени

Оценки и ревюта на NiftyPM

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

13. Jira

чрез Jira

Jira е софтуер за разработка, използван предимно от гъвкави екипи за управление на разработката на продукти. Той позволява на потребителите да създават и проследяват проблеми, задачи и функции, както и да планират спринтове и да си сътрудничат по кода. Jira също така предоставя функции за отчитане и анализи, които помагат на екипите да измерват напредъка на своите проекти.

Функции на Jira

Scrum табла, които помагат на членовете на екипа да опростят сложните задачи

Пътни карти за проследяване на напредъка, което прави управлението на проекти безпроблемно

Отчети и анализи за създаване на визуално привлекателни отчети

Предлагат се Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Calendar и други интеграции.

Предимства на Jira

Потребителите могат да създават отчети и да разработват анализи.

Множество интеграции

Редовни актуализации

Недостатъци на Jira

Не е възможно да се изпращат бързи съобщения

Потребителите не могат да оценят рисковете или разходите по проекта, което усложнява управлението на проектите.

Цени на Jira

Безплатен завинаги за 10 потребители

Стандартен : Започва от 8,15 $/месец на потребител

Премиум : Започва от 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Jira за цени

Оценки и ревюта на Jira

G2: 4. 2/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Бонус: Софтуер за диаграми за Mac

14. nTask

чрез nTask

Следващият софтуер за управление на проекти за Mac е nTask, инструмент за сътрудничество в екип, който ви помага да се организирате и да останете продуктивни. С nTask можете лесно да управлявате задачите, проектите и членовете на екипа си на едно място.

Той също така предоставя шаблони за проекти, които ще ви помогнат да започнете бързо. Таблото ви дава обща представа за всички ваши проекти и задачи на едно място.

Функции на nTask

Визуализирайте напредъка на проекта с диаграми на Гант и етапи на задачите

Персонализирани предупреждения и известия

Проекти с цветово кодиране с шестнадесетичен код

Изглед на док за превключване между няколко проекта

Предимства на nTask

Лесно управление на проекти

Бързо проследяване на задачите

Визуално привлекателни и лесно персонализируеми

Недостатъци на nTask

Прикачването на големи файлове при споделяне отнема повече време от обичайното

Подходящ само за екипи с по-малко от 50 членове.

Цени на nTask

Безплатно: за 7 дни

Премиум : 3 $/месец на потребител

Бизнес : 8 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с nTask за цени

Оценки и ревюта за nTask

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (90+ отзива)

15. Basecamp

чрез Basecamp

Basecamp е приложение за управление на проекти, създадено да помага на екипите да управляват проекти и да си сътрудничат по-ефективно. То съществува от 2004 г. и е едно от най-популярните и широко използвани инструменти за сътрудничество в областта на управлението на проекти.

Basecamp предлага на потребителите разнообразни функции, които улесняват екипите да разделят големи проекти на по-малки задачи и да разпределят отговорностите.

Функции на Basecamp

Списъци със задачи за създаване и възлагане на задачи

Функция за чат за комуникация в реално време

Отчети за проследяване на напредъка и разрешаване на проблеми

Отделна папка за уведомления помага да се намали претрупването на екрана.

Предимства на Basecamp

Идеален за прости проекти

Можете да търсите проекти, файлове или задачи, като използвате ключови думи.

Приложението е изключително сигурно и запазва поверителността

Недостатъци на Basecamp

Има ограничени функционалности

Потребителите не могат да приоритизират задачите

Липсата на отчитане на времето

Цени на Basecamp

Basecamp на потребител: 15 USD/месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 299 долара на година

Оценки и ревюта на Basecamp

G2: 4. 1/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 13 000 рецензии)

Какво да търсите в софтуера за управление на проекти за Mac

Предимствата на софтуера за управление на проекти го правят ключов ресурс за всеки – не само за проектните мениджъри.

С функции за изграждане на цялостни работни процеси, надзор на задачи, работа с екипа ви и други, най-добрите софтуери за управление на проекти помагат на всеки член да се справя лесно с работната си натовареност и повишават общата продуктивност. Имайте предвид, че не всеки софтуер ще има всички функции, от които се нуждаете, затова е важно да прецените кои функции са ви необходими, преди да извадите фирмената си карта.

Освен това, изборът на софтуер за управление на проекти за Mac устройства, за разлика от други марки, отваря вратата за допълнителни функции, които ще подобрят вашето преживяване при използването на продукта.

Ето петте най-важни неща, които трябва да търсите в един мощен софтуер за управление на проекти за Mac:

Потребителски интерфейс (UI): Устройствата Mac са известни с елегантния си дизайн и вашият инструмент за управление на проекти не трябва да се различава от тях. Уверете се, че избраният от вас продукт е лесен за навигация, персонализируем и интуитивен. Това ще помогне на всички членове на екипа да се научат по-бързо да работят със софтуера и ще направи инструмента по-ценен в дългосрочен план. Цени: Определете бюджета си преди да купите и се уверете, че софтуерът, който разглеждате, ясно посочва какво получавате за всеки ценови план. Някои инструменти скриват ключови функции зад платени добавки или месечни ограничения – не бива да се налага да се борите с платена стена всеки път, когато изпълнявате прости процеси. Функции: Дайте приоритет на функциите за управление на проекти, като отчети и анализи, : Дайте приоритет на функциите за управление на проекти, като отчети и анализи, управление на задачи , планиране, коментари и чат, разпределение на ресурси и сътрудничество. Интеграции: Друго нещо, на което трябва да обърнете внимание, е способността на софтуера за управление на проекти да се интегрира с другите инструменти, които вашият екип използва. Това не само ще разшири функционалността на софтуера за управление на проекти, който използвате, но и ще направи прехода много по-плавен за екипа. Удовлетвореност на клиентите и поддръжка: Какво казват потребителите? Консултирайте се с реномирани сайтове за безпристрастни рецензии на софтуера, който разглеждате. Софтуерът за управление на проекти, който избирате за вашето Mac устройство, трябва не само да отговаря на обещанията, дадени на началната страница, но и да предлага поддръжка на клиентите си под формата на помощни документи, Какво казват потребителите? Консултирайте се с реномирани сайтове за безпристрастни рецензии на софтуера, който разглеждате. Софтуерът за управление на проекти, който избирате за вашето Mac устройство, трябва не само да отговаря на обещанията, дадени на началната страница, но и да предлага поддръжка на клиентите си под формата на уебинари видеоклипове и др.

Едно добро правило? Дръжте този списък под ръка, за да сте сигурни, че софтуерът, който обмисляте, покрива основните (и не само) функции за ефективно управление на проекти, работни процеси, екипи и обща продуктивност.

ClickUp: Най-добрият софтуер за управление на проекти за Mac за вашия екип

Макар 15 да звучи като много опити и грешки, за да се намери най-добрият софтуер за управление на проекти за Mac, това все пак е капка в морето в сравнение със стотиците, които са наводнили пазара.

Вместо да започвате от нулата, започнете от върха на списъка – с ClickUp. 🙂

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничеството с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е единствената платформа за продуктивност, която е достатъчно мощна, за да обедини цялата ви работа в един център за съвместна работа, достъпен дори на Apple Watch – огромно предимство за Mac потребителите, които разчитат предимно на продукти или устройства само на Apple!

С богат набор от функции, обширна библиотека с шаблони и повече от 1000 интеграции, ClickUp е най-добрият софтуер за управление на проекти за Mac потребители от различни индустрии. Екипи от всякакъв размер разчитат на ClickUp, за да управляват всичко – от ежедневните задачи до работните процеси на ниво предприятие, без да отварят друг раздел – и всичко това на много ниска цена.

Получете достъп до множество гъвкави изгледи на проекти, неограничен брой задачи, членове и много други, като се регистрирате за безплатния план на ClickUp. А с платените опции, които започват от само 5 долара, ще получите и по-разширени функции.

Разширете възможностите на вашия Mac, като се регистрирате в ClickUp още днес. 🙌🏼