10 най-добри алтернативи на ProofHub за безпроблемно управление на проекти и екипи

29 януари 2025 г.

ProofHub е отличен инструмент, създаден да оптимизира различни аспекти на управлението на проекти и екипи. Той е пълен с функции, които улесняват сътрудничеството, управлението на задачите и проследяването на напредъка.

Както всеки софтуер, ProofHub има и своите недостатъци. Интерфейсът му е малко остарял, а интеграциите и възможностите за автоматизация оставят много да се желае.

За щастие, има много забележителни софтуерни решения за управление на екипи и проекти, които може би по-добре отговарят на вашите изисквания. Но с толкова много опции, като всяка от тях претендира, че е най-добрата, да направите правилния избор не е лесно.

Ето защо ние свършихме тежкия труд за вас и проучихме десетки инструменти за управление на проекти, като се фокусирахме върху техните ключови функции, потребителски отзиви и ценови опции. Резултатът – този удобен списък с 10-те най-добри алтернативи на ProofHub, с които да поемете контрола над вашите проекти!

Какво е ProofHub?

ProofHub
Чрез: ProofHub

ProofHub позволява на екипите да сътрудничат, комуникират и управляват проекти и задачи ефективно – всичко това в един централизиран център.

Платформата разполага с редица инструменти, от множество изгледи на проекти и дневни програми за следене на повтарящи се задачи до вградени опции за следене на времето, готови шаблони и удобна система за управление на файлове. ?️

Както всяка качествена платформа за управление на проекти, ProofHub улеснява сътрудничеството в реално време с различни опции като дискусии в теми, инструменти за проверка и одобрение, съобщения и вградена функция за чат.

Какво трябва да търсите в алтернативите на ProofHub?

Интеграциите, автоматизацията и лекотата на употреба изглежда са слабите страни на ProofHub. Затова се уверете, че алтернативата ви се отличава в тези области, като същевременно отговаря на функционалността на ProofHub в други области, като управление на задачи, оптимизация на работния процес и споделяне на файлове.

Ето някои от качествата и функциите, които трябва да имате предвид:

  1. Интуитивен интерфейс: Би било хубаво, ако приложението е лесно за навигация, без да се налага да преминавате през обширно обучение или да имате предишен опит с подобни инструменти.
  2. Интеграции: Вашата алтернатива на ProofHub трябва да се свързва, или по подразбиране, или чрез API, с практически всяко друго приложение, което използвате редовно. Обърнете специално внимание на интеграциите с инструменти за комуникация, проследяване на времето и CRM.
  3. Автоматизация: Инструментът трябва да може да оптимизира повтарящите се или рутинни задачи чрез автоматизация, освобождавайки време за дейности, които носят по-голяма стойност.
  4. Ефективно управление на задачите: Уверете се, че платформата ви позволява да възлагате, организирате, проследявате и сътрудничите по задачите, за да оптимизирате работните процеси.
  5. Готови шаблони: Приложението трябва да разполага с предварително проектирани шаблони, за да ускори настройката и планирането на проектите.
  6. Сътрудничество: Дайте приоритет на инструменти, които подобряват сътрудничеството в екипа, насърчават безпроблемната комуникация и споделянето на идеи.
  7. AI функции: Използването на изкуствен интелект в управлението на проекти не е най-силната страна на ProofHub, затова проверете дали алтернативата предлага AI-базирана помощ.

Топ 10 алтернативи на ProofHub, които да използвате през 2024 г. и след това

Ние проучихме пазара, за да подберем най-добрите алтернативи на ProofHub, като се уверихме, че те не само отговарят на описаните по-горе качества, но и предлагат няколко уникални функции.

Готови ли сте да подобрите управлението на проектите си? Да започваме! ?

1. ClickUp

ClickUp Views за планиране, проследяване и управление на работата
Повишете производителността, като оптимизирате задачите и използвате адаптивните изгледи на ClickUp, за да организирате и наблюдавате всички видове работа.

ClickUp е платформа за управление на проекти, предназначена да оптимизира управлението на задачите, проследяването на напредъка и сътрудничеството в екипа. Тя надхвърля традиционните решения и предлага усъвършенствани функции за автоматизация и изкуствен интелект, за да оптимизира работните процеси и да повиши общата продуктивност на екипи от всякакъв размер. ?

ClickUp предлага мощни функции за управление на проекти, включващи водещи в индустрията решения за организиране, приоритизиране и мониторинг на работата до съвършенство. Те включват над 15 изгледа за показване на вашите задачи и проекти по всякакъв начин, по който желаете.

Сътрудничеството в реално време е областта, в която ClickUp наистина блести, с различни опции, предназначени да сближат мултифункционалните екипи за постигане на целите на проекта.

С ClickUp Whiteboards можете да провеждате мозъчни бури, да определяте приоритети и да възлагате задачи на безкраен платно за съвместна работа. Ако не искате да създавате Whiteboard от нулата, помогнете си с някои от над 1000 готови шаблона на ClickUp за всякакви възможни случаи на употреба.

ClickUp Whiteboards за разпределяне на потребители и задачи
Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да стартирате следващото си сътрудничество.

Независимо дали работите по проектно задание, SOP или пътна карта за продукт, ClickUp Docs е правилният избор! Системата за съвместна работа с текстови редактори и управление на документи на платформата ви позволява да държите целия екип на една и съща страница, и то в буквалния смисъл на думата. ?

Функцията ClickUp Comments прави още една крачка напред, като позволява дискусии и обратна връзка в реално време директно в задачите. Никога няма да пропуснете важни актуализации, което води до по-добро вземане на решения, докато постигате целите си в областта на комуникацията.

съвместно редактиране на живо в ClickUp Docs
Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Накрая, ClickUp Dashboards служи като командни центрове за операциите на вашия екип. Всичко, което трябва да направите, е да навигирате в персонализираните карти и готово! Можете без усилие да проследявате задачите, да наблюдавате напредъка и да измервате ефективността на екипа, което прави сътрудничеството лесно и повишава ефективността на екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Първокласно управление на задачите с персонализирани полета и статуси
  • 15+ изгледа на ClickUp за подход към работата от всички ъгли
  • ClickUp Automations и ClickUp AI за оптимизиране на работните процеси и повишаване на производителността
  • Инструменти за сътрудничество в реално време като бели дъски, документи, мисловни карти и др.
  • Поставяне и проследяване на цели, за да поддържате фокуса и мотивацията на екипите
  • ClickUp Dashboards за наблюдение на всеки аспект от работния процес на вашия екип
  • Интеграции с над 1000 приложения и инструменти за продуктивност на трети страни
  • Над 1000 готови шаблона
  • Мобилно приложение за офлайн достъп до проекти и задачи, докато сте в движение

Ограничения на ClickUp

  • Поради множеството функции, новите потребители се нуждаят от време, за да се запознаят с приложението.
  • Промените в един изглед не винаги се отразяват в другите изгледи.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Неограничен: 5 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с екипа по продажбите за ценова оферта, съобразена с вашите нужди.
  • ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Monday. com

Monday.com
Чрез: Monday.com

Обичан заради своя лесен за използване интерфейс и солидни опции за персонализиране, Monday.com е отлично решение за управление на проекти, ориентирано към клиента, с функции, които подобряват сътрудничеството и производителността на екипа.

Сред най-силните му страни са персонализираните работни процеси и табла, които предоставят на екипите решения, съобразени с техните специфични нужди. Тримесечната му пътна карта осигурява наблюдение на напредъка в реално време, а изгледите на Kanban и Gantt диаграмите предлагат гъвкавост при организирането и визуализирането на задачите.

Накрая, средата на платформата предлага на екипите уникално пространство за експериментиране и творчески идеи. Тя е съчетана с шаблони с цветно кодиране, за да подобри визуалната яснота и простота.

Monday.com – най-добрите функции

  • Персонализирани работни процеси и табла
  • Безпроблемно проследяване на задачите
  • Управление на проекти в стил Kanban и Gantt
  • Шаблони с цветно кодиране за по-добра видимост и простота
  • Среда Sandbox за насърчаване на сътрудничеството в екипа

Ограничения на Monday.com

  • Някои от интеграциите и автоматизациите могат да бъдат трудни за навигиране.
  • Ограничени възможности за персонализиране на таблото

Цени на Monday.com

  • Безплатно
  • Базов план: 9 $/месец на потребител
  • Стандартен: 12 $/месец на потребител
  • Предимства: 19 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Monday. com оценки и рецензии

  • G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)
  • Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

3. Confluence

Confluence
Чрез: Atlassian

Confluence от Atlassian е мощно приложение за управление на проекти, което оптимизира комуникацията и подобрява производителността на екипа и управлението на работния процес. То дава възможност на потребителите да създават, редактират и сътрудничат по документи в реално време, както и бързо да споделят и усъвършенстват идеи. Затова често го наричат „Уикипедия на управлението на компании“.

Персонализираните шаблони и разширената функция за търсене на платформата улесняват бързото пресяване на информацията, като гарантират, че всички са информирани и съгласувани по отношение на целите за управление на проекти. ?

Макар Confluence да не може да се сравни с обхвата на специализираните инструменти за управление на проекти като ClickUp и Monday.com, интеграцията му с други продукти на Atlassian като Jira и Trello осигурява цялостно управление на проекти, което го прави комплексно решение за екипи от всякакъв размер.

Най-добрите функции на Confluence

  • Ефективен при обработката на голям обем документация
  • Създаване и редактиране на документи в реално време и сътрудничество в екип
  • Интеграция с други продукти на Atlassian като Jira и Suite
  • Контрол на разрешенията за поверителност на данните на екипа
  • Лесно преподреждане и създаване на йерархия на страниците

Ограничения на Confluence

  • Проследяването на създадените пространства може да бъде трудно
  • Лоша интеграция с инструменти на трети страни

Цени на Confluence

  • Безплатно
  • Стандартен: 6,05 $/месец на потребител
  • Премиум: 11,55 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Confluence

  • G2: 4. 1/5 (над 3000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

4. Basecamp

Basecamp
Чрез: Basecamp

Използван от над 75 000 организации и маркетингови агенции, Basecamp разполага с всички инструменти, от които се нуждаете, за да оптимизирате работните си процеси за управление на проекти. Той разполага с функции като списъци със задачи, споделяне на файлове и съвместна работа с документи, които помагат на екипите да бъдат организирани и да следват плана си. ✅

Basecamp предлага централизирано табло , където членовете на екипа могат лесно да имат достъп до актуализации и крайни срокове на проектите. С функцията за групов чат членовете на екипа могат да комуникират в реално време и да обсъждат подробностите по проектите, без да се налага да използват външни платформи за съобщения.

Освен това, потребителите на Basecamp могат да конфигурират автоматични проверки и отчети за напредъка, за да се уверят, че всички са на една и съща страница и отговарят за своите задачи.

Най-добрите функции на Basecamp

  • Ефективна комуникация в екипа
  • Автоматични отчети за проверка и напредък
  • Централизирано табло за лесна координация на екипа
  • Интуитивен интерфейс
  • Вградени инструменти за сътрудничество за споделяне на файлове и управление на документи

Ограничения на Basecamp

  • Ограничени интеграции с приложения на трети страни
  • Чатботът или форумът за съобщения понякога се блокират

Цени на Basecamp

  • Базов план: 15 USD/месец на потребител
  • Pro Unlimited: 299 $/месец за неограничен брой потребители (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)
  • Capterra: 4. 3/5 (над 14 000 рецензии)

5. Nuclino

Nuclino
Чрез: Nuclino

Nuclino е друг интуитивен инструмент за управление на проекти, който служи като колективен мозък на вашата организация. Той оптимизира работния процес на вашия екип, като организира документи и знания, управлява задачи и визуализира и манипулира данни. ?

Отличителна черта на Nuclino е способността му да визуализира структурите на проектите чрез различни режими, като графични режими, таблици, списъци или общи табла. Това позволява на екипите да изберат най-подходящия формат за разбиране и представяне на йерархията на проекта си.

Най-добрите функции на Nuclino

  • Функции за сътрудничество, управление на документи и задачи
  • Визуализиране на проектни структури
  • Лесно добавяне и организиране на табла с уникални шаблони
  • Позволява на потребителите да проследяват промените, да се връщат към предишни версии и да подобряват съществуващите
  • Интеграции с инструменти за продуктивност като Airtable

Ограничения на Nuclino

  • Ограничени интеграции и функции на джаджи
  • Опциите за форматиране не са толкова добри

Цени на Nuclino

  • Безплатно
  • Стандартен: 5 USD/месец на потребител
  • Премиум: 10 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Nuclino

  • G2: 4,7/5 (над 20 отзива)
  • Capterra: 4,8/5 (над 70 отзива)

6. Asana

Asana
Чрез: Asana

От създаването и разпределянето на задачи до определянето на крайни срокове и графици за проекти, Asana предоставя цялостна платформа за ефективно управление на проекти. Предвид своята гъвкавост, не е изненада, че тя се е превърнала в предпочитан инструмент за над 135 000 потребители по целия свят. ?

Освен че улеснява управлението на задачите, Asana подобрява сътрудничеството в екипа чрез чат и споделяне на файлове, за да гарантира безпроблемна комуникация. Тя също така предоставя персонализирани шаблони за проекти и автоматизирани кампании, което позволява на екипите да оптимизират работните процеси и да увеличат производителността.

Това, което наистина отличава Asana от конкурентите й, са персонализираните функции. Детайлното проследяване на задачите дава на екипите подробна информация, а цветните етикети осигуряват визуални указания за лесна организация и приоритизиране, което подобрява управлението на проекти за малки екипи.

Най-добрите функции на Asana

  • Автоматизирани кампании за по-оптимизиран работен процес
  • Детайлно проследяване, за да се гарантира, че задачите се изпълняват навреме
  • Списъци със задачи с крайни срокове и напомняния
  • Цветни етикети и маркировки
  • Интегрира се безпроблемно с популярни инструменти като Google Drive и Slack.

Ограничения на Asana

  • Ограничена йерархия на задачите
  • Сложна настройка за високотехнологична автоматизация

Цени на Asana

  • Безплатно
  • Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител
  • Разширено: 24,99 $/месец на потребител
  • Enterprise и Enterprise+: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Asana

  • G2: 4. 3/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4. 8/5 (над 12 000 отзива)

7. Zoho Projects

Zoho Projects
Чрез: Zoho

Zoho Projects оптимизира управлението на проекти чрез функции за управление на задачи, като диаграми на Гант, които визуализират графиците на проектите и зависимостите между задачите. То също така позволява комуникация в реално време между членовете на екипа чрез чат и споделяне на документи.

Основното предимство на платформата са готовите шаблони, които позволяват на потребителите да създават стандартизирани структури и работни процеси за различни задачи и проекти. Това не само спестява време, но и гарантира последователност и ефективност при постигането на целите на екипа.

Най-добрите функции на Zoho Projects

  • Персонализирани шаблони за проекти и задачи
  • Удобно делегиране на задачи и задания на екипа
  • Мощни анализи и отчети
  • Инструменти за сътрудничество като чат, форуми и споделяне на документи
  • Интеграция с други приложения на Zoho за оптимизиране на работните процеси

Ограничения на Zoho Projects

  • Ограничени интеграции с приложения на трети страни
  • Настройката на шаблона на проекта е тромава

Цени на Zoho Projects

  • Безплатно
  • Премиум: 4 $/месец на потребител
  • Enterprise: 9 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho Projects

  • G2: 4. 3/5 (300+ отзива)
  • Capterra: 4. 3/5 (над 400 рецензии)

8. Teamwork.com

Teamwork.com
Чрез: Teamwork.com

Teamwork.com остава верен на името си, като насърчава безпроблемно сътрудничество в реално време. С функции като споделяне на файлове и чат в реално време, членовете на екипа могат да работят ефективно заедно, независимо от местоположението или часовата зона.

Функцията „милиерни на платформата дава възможност на екипите да поставят цели, да проследяват напредъка и да споделят актуализации в реално време. Тази функция създава динамична среда, в която всеки, включително клиентите, може да предоставя обратна връзка, предложения и конкретни изисквания към проекта чрез формуляри за попълване.

Teamwork.com – най-добрите функции

  • Опростени изгледи под формата на списък, таблица и Kanban за гъвкаво управление на задачите
  • Шаблони за отчитане на времето с точно проследяване и отчитане
  • Интеграция с Dropbox за ефективно споделяне на файлове и управление на документи
  • Важни етапи за определяне на целите на екипа и проследяване на напредъка
  • Формуляри за събиране на заявки, обратна връзка и информация от клиенти и членове на екипа

Ограничения на Teamwork.com

  • Сложен интерфейс за нови потребители
  • Групирани администраторски контроли

Цени на Teamwork.com

  • Безплатно
  • Стартово ниво: 5,99 $/месец на потребител
  • Deliver: 9,99 $/месец на потребител
  • Grow: 19,99 $/месец на потребител
  • Мащаб: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Teamwork.com оценки и рецензии

  • G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

9. Trello

Trello
Чрез: Trello

Trello by Atlassian е един от най-популярните и лесни за използване инструменти за управление на проекти, който дава приоритет на организацията и опростява управлението на задачите. Тази платформа използва функции като коментари, прикачени файлове и списъци за проверка, за да подобри комуникацията и координацията между членовете на екипа.

Силата на Trello се крие в интуитивния му интерфейс, базиран на Kanban табла, които предоставят визуално представяне на задачите и напредъка им. Членовете на екипа могат лесно да проследяват и променят статуса на всяка задача, използвайки прост редактор с функция „плъзгане и пускане”.

Най-добрите функции на Trello

  • Удобен за ползване интерфейс
  • Използва Kanban табла с редактор за плъзгане и пускане, за да опрости и организира проектите
  • Коментари, прикачени файлове и крайни срокове оптимизират сътрудничеството в екипа
  • Вградени шаблони за ускоряване на настройката на проекти за нови потребители
  • Над 100 интеграции с други инструменти за продуктивност

Ограничения на Trello

  • Ограничени възможности за проследяване на проекти в сравнение с някои алтернативи на Trello
  • Няма вградени функции като изгледи на диаграми на Гант или управление на ресурси.

Цени на Trello

  • Безплатно
  • Стандартен: 5 USD/месец на потребител
  • Премиум: 10 $/месец на потребител
  • Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Trello

  • G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 14 000 отзива)

10. Wrike

Wrike
Чрез: Wrike

Wrike е приложение за управление на задачи и планиране, което помага на екипите да си сътрудничат и да бъдат организирани. То разполага с стабилен проектен табло за проследяване на напредъка, разпределяне на ресурсите и събиране на цялата необходима информация на едно място.

Шаблонът OKR на платформата улеснява записването на цели и формулирането на оптимални стратегии за успех, а дисплеят с диаграма ви позволява да визуализирате работните си процеси и да откриете области за подобрение.

Най-добрите функции на Wrike

  • Надеждни функции за управление на задачи и планиране
  • Табла за проекти за визуализиране на работни процеси и показатели за ефективност
  • Диаграма за лесно визуализиране на работния процес
  • Шаблон за седмичен списък със задачи
  • Шаблон OKR за записване на цели

Ограничения на Wrike

  • Ограничени възможности за персонализиране на работните процеси по проектите
  • Липса на разширени функции за отчитане и анализи

Цени на Wrike

  • Безплатно
  • Екип: 9,80 $/месец на потребител
  • Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
  • Enterprise и Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3500+ отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (над 2500 рецензии)

Успешно реализирайте проектите си и повишете производителността с най-добрата алтернатива на ProofHub

ClickUp е повече от просто инструмент; това е мощен инструмент за управление на проекти, който позволява на цели екипи да работят заедно и да правят повече за по-малко време – всичко това в рамките на една платформа. От управление на задачи и проследяване на времето до разпределение на ресурси и сътрудничество в екип, ClickUp предлага цялостно решение за всеки аспект от управлението на проекти.

С тази платформа не само управлявате проекти, но и трансформирате работния процес на екипа си и повишавате производителността във всички области. Защо да не опитате ClickUp още днес? ⏭️

