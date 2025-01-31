10-те най-добри приложения за управление на задачи за Mac потребители през 2025 г.

Дневният ви списък със задачи прилича ли повече на купчина хаотични бележки в бележник или на записки от потока на съзнанието в Google Doc?

Не сте сами.

Приложенията за управление на проекти помагат на заети професионалисти като вас да се справят с купчината задачи, проекти и последващи действия, с които се занимавате.

Недостатъкът?

Не всички софтуери за управление на проекти работят добре с устройствата на Apple или MacOS. Няма нищо по-разочароващо от това да намерите идеалното приложение за задачи, само за да разберете, че то не работи с вашия компютър или телефон. 👀

Но не се притеснявайте – ние сме направили проучването, за да намерим най-добрите приложения за задачи за Mac потребители. Ще ви покажем как да разпознаете качествено приложение за управление на задачи и ще ви помогнем да започнете търсенето си с списък на най-добрите приложения за управление на задачи за Mac потребители.

Какво да търсите в приложенията за управление на задачи за Mac?

Приложенията за управление на задачи няма да решат всичките ви проблеми с продуктивността, но определено ще опростят работния ви ден, като подчертават кои задачи или проекти са най-важни.

Висококачествените функции за управление на задачите включват:

Съвместимост с различни платформи: На първо място, приложението трябва да е съвместимо с вашия iPhone, iPad, Mac и други устройства на Apple. Уеб-базираните приложения обикновено са сигурен избор, защото работят в облака, а не на вашето локално устройство. Също така е добре да имате предвид съвместимостта с устройства с Android или компютри с Windows. В края на краищата, вие работите с други хора, за да управлявате задачите, и е малко вероятно всички да използват Mac.

Интеграции: Софтуерът за управление на задачи и проекти е страхотен сам по себе си, но става още по-мощен, когато се интегрира с другите инструменти във вашия технологичен набор. Търсете инструменти, които предлагат вградени интеграции със Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook или Google Calendar. Колкото по-малко се налага да превключвате между платформи, толкова повече време имате да се концентрирате върху реалната работа.

Стабилен потребителски интерфейс: Спестете време и усилия, като изберете лесно за употреба приложение за управление на задачи, което не изисква обучение. То трябва да включва няколко изгледа, като изглед Kanban или изглед Gantt, за да ви покаже бързо какво има в графика ви за деня.

Сортирайте задачите си бързо и лесно и създавайте каскадни изгледи с едно кликване, за да бъдете винаги една крачка напред и да давате приоритет на важните неща.

10-те най-добри приложения за управление на задачи за Mac потребители

Винаги можете да управлявате задачите си чрез лепящи се бележки или приложение за водене на бележки, но тези опции не ви държат отговорен и със сигурност не позволяват сътрудничество в екип.

Добрата новина е, че на пазара има много висококачествени инструменти за управление на задачи, специално предназначени за потребители на Mac. Ето 10 от нашите любими приложения. 🌻

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е най-високо оцененият инструмент за управление на задачи в света и не е трудно да се разбере защо.

ClickUp Tasks интегрира проекти, бележки от срещи и отчети за състоянието в работния ви процес. Съберете цялата си работа на едно място в интуитивна платформа, която се адаптира към начина, по който предпочитате да работите.

Задавайте повтарящи се задачи, възлагайте задачи на колеги (или дори на подизпълнители), създавайте персонализирани полета или коментари за всяка задача – ClickUp прави всичко това. Платформата включва зависимости между задачите, инструменти за управление на времето и подзадачи, за да организирате дори и най-сложните работни планове в изпълними задачи. 🤩

Това приложение за управление на задачи за Mac дори включва бележник, в който можете да запишете следващите стъпки. Превръщаме бележките ви в задачи с едно докосване, така че никога повече няма да се налага да въвеждате едно и също нещо два пъти.

Най-добрите функции на ClickUp

Напомняния: Никога не пропускайте задача. Персонализирайте честотата на известията и опциите за доставка на ClickUp. Получавайте известия по имейл, на настолен компютър или мобилно устройство – и да, всичко това работи на MacOS и iOS.

Шаблони: Няма нужда да губите ценно време за създаване на задачи или списъци, когато започвате нов проект. Използвайте готовия Няма нужда да губите ценно време за създаване на задачи или списъци, когато започвате нов проект. Използвайте готовия шаблон за управление на задачи на ClickUp или създайте свой собствен.

Приоритети: Постоянният поток от ежедневни задачи не е особено полезен, нали? Разбираме, че някои задачи са по-неотложни от други, затова ClickUp предлага функция за цветово кодиране на задачите.

Изгледи: Вместо да ви налага да следвате начина на работа на ClickUp, платформата се адаптира към вашите предпочитания. ClickUp предлага общо 15 изгледа, включително изглед „Табло“, изглед „Списък“, изглед „Кутия“, изглед „Календар“, изглед „Таблица“, изглед „Времева линия“ и изглед „Бяла дъска“ – всички те са предназначени да ви помогнат да управлявате множество проекти.

Автоматизация : Премахнете повтарящите се задачи от работния си процес с помощта на сложни функции за автоматизация, когато актуализирате или създавате задачи.

Персонализиране: Създайте списък с лични задачи или използвайте функциите за управление на задачи, за да управлявате по-добре задачите на отделите и екипите.

Ограничения на ClickUp

Функции като ClickUp AI са достъпни само за платени абонати.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Things 3

Чрез Things 3

Things 3 е просто, но мощно приложение за управление на задачи, което обединява личните и служебните задачи на едно място. Ако търсите инструмент за проследяване на ключовите показатели за ефективност на работата си и времената си за маратонско трениране, Things 3 е точно това, от което се нуждаете.

Things 3 има и мобилна версия. Приложението за Mac обаче има допълнения като интеграция с Shortcuts, което автоматизира работните ви процеси. Има и тъмен режим и джаджи, които го отличават от другите приложения.

Харесваме Things 3, защото показва списъка ви със задачи и събитията от календара в прост изглед „Днес“. Можете да добавите и изглед „Тази вечер“, ако имате нужда от помощ при управлението на вечерната си рутина, което е задължително както за социалните личности, така и за работещите родители. 🦋

3-те най-добри функции на Things

Функцията за споделяне на разширения позволява да създавате задачи с съдържание от други приложения и сайтове.

Things 3 съчетава задачите с календар, за да можете бързо да разберете какво ви предстои през деня.

Things 3 е достъпно както за настолни, така и за мобилни устройства, което позволява синхронизиране между всичките ви Apple устройства.

Ограничения на Things 3

Някои потребители са разочаровани от липсата на възможности за персонализиране на форматирането в сравнение с други приложения за управление на задачи.

Things 3 вече не поддържа синхронизиране с устройства, които не са на Apple, което преди беше опция в Things 2.

Възможностите за управление на проекти и ключовите функции не са толкова стабилни, колкото при другите софтуери в този списък.

Цени на Things 3

49,99 $

Things 3 оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 130 отзива)

3. Todoist

Чрез Todoist

Todoist е приложение за управление на задачи и списък със задачи. Вижте какво има в списъка ви със задачи с изгледите „Днес“ и „Предстоящи“ или настройте свои собствени филтри за различен поглед върху задачите си.

Todoist предлага множество функции, включително повтарящи се задачи, подзадачи, приоритетни задачи, напомняния (само в плана Pro) и сътрудничество. Ако не сте почитател на изгледа „Задачи“, Todoist ви позволява да използвате изглед „Канбан табло“.

Най-добрите функции на Todoist

Разпознаването на естествен език улеснява попълването на подробностите.

Персонализираните филтри ви позволяват да сортирате задачите по проект или приоритет.

Можете да добавяте коментари или да качвате файлове, за да предоставите повече контекст за всяка задача.

Ограничения на Todoist

Трябва да платите за Pro план, ако искате напомняния за задачи.

Todoist има ограничени опции за преглед в сравнение с други софтуери за управление на задачи и проекти.

Цени на Todoist

Безплатно

Pro: 4 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 рецензии)

4. Airtable

Чрез Airtable

Airtable е приложение за продуктивност от корпоративно ниво. Тази платформа без код е предназначена предимно за програмистки екипи, но всеки може да използва нейните мощни функции.

Хубавото на Airtable е, че можете да създадете персонализирано приложение за управление на задачи за членовете на екипа си и дори да го превърнете в работещ продукт, който да споделите с другите. 🙌

Airtable също разполага с вградена AI. Например, можете да дадете AI команди като „Представи си, че си маркетинг мениджър и напиши кратко описание на продукта“. Разбира се, трябва да прегледате това, което AI генерира, но интегрирането на AI с приложение за управление на задачи е доста удобно.

Най-добрите функции на Airtable

Airtable разполага с релационна база данни, която синхронизира вашите данни с други системи, обединявайки цялата ви информация в една система.

Airtable Automations ви позволява да персонализирате работните процеси с логика за задействане и действие.

Ограничения на Airtable

Airtable има много екстри, така че може да не е подходящо за малки фирми или стартиращи компании.

Някои потребители казват, че отчетите и диаграмите не са много персонализирани.

Цени на Airtable

Безплатно

Плюс: 10 $/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Pro: 20 $/месец на работно място, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

5. Microsoft To Do

Чрез Microsoft

Може да ви се стори странно да използвате приложение за управление на задачи на Microsoft за Mac устройства. Но ако работите в компания, която обича Microsoft, и не искате да се откажете от Mac, Microsoft To Do е чудесен компромис.

Точно така: Microsoft To Do работи на Mac устройства. 💻

Microsoft To Do е мултиплатформена приложение за управление на задачи, което означава, че можете свободно да планирате работните си задачи както на вашия Mac десктоп, така и чрез мобилното приложение. То не разполага с изтънчени автоматизации или разширени функции като други софтуери за управление на задачи и проекти за Mac потребители.

Но ако искате приложение за задачи без излишни екстри и без необходимост от обучение, Microsoft To Do може да е точно това, което ви трябва.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

Microsoft To Do се интегрира с Outlook Tasks, за да събере всичките ви задачи на едно място.

Приложението е достъпно за iPhone, Android, Windows и в интернет.

Ограничения на Microsoft To Do

Необходим ви е абонамент за Microsoft 365, за да имате достъп до Microsoft To Do.

Цени на Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

G2: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2700 рецензии)

6. OmniPlan

Чрез OmniGroup

OmniPlan е приложение за управление на задачи, ексклузивно за Apple, което можете да използвате на мобилни и настолни устройства. Ако работата ви е свързана с кратки срокове или е чувствителна към времето, OmniPlan ще ви помогне да поддържате вас и вашия екип в правилната посока. 📈

OmniPlan също така извлича няколко календара на екипа за планиране без конфликти. Вграденият анализ на спечелената стойност също ви дава полезна информация за бюджета, напредъка и стойността на вашия проект.

Това, което прави OmniPlan уникален, е, че можете да го купите веднъж и да го притежавате завинаги – което е необичайно в ерата на SaaS. Цената му е висока, но го купувате веднъж и получавате универсален достъп за Mac, iPhone и iPad. Ще получите всички актуализации на версия 4, но трябва да го купите отново, за да получите актуализации за бъдещи версии.

Най-добрите функции на OmniPlan

OmniPlan включва три шаблона за управление на задачи за бързо създаване на проекти.

Можете да зададете начална и крайна дата за всяка задача.

OmniPlan включва табло за управление на множество проекти, така че можете да видите всичките си проекти на високо ниво.

Ограничения на OmniPlan

Някои потребители срещат грешки и забавяния, когато работят с голям обем данни или задачи.

Други потребители казват, че на платформата липсват привлекателни елементи, които правят другите софтуери за управление на задачи приятни за ползване.

Цени на OmniPlan

Абонамент: 19,99 $/месец на потребител

v4 Стандартна лицензия: 199,99 $ еднократно

v4 Pro лиценз: 399,99 $ еднократно

Оценки и рецензии за OmniPlan

G2: 4,5/5 (15 отзива)

Capterra: 4,3/5 (19 отзива)

7. Trello

Чрез Trello

Trello е оригиналното приложение за цифрова Kanban табло, но днес предлага много повече от просто табло. За да използвате Trello, създайте табло за всеки проект, съставете списък с етапите на проекта и създайте карти, които представляват всяка задача. Докато работите по проекта, премествайте картите с плъзгане и пускане към всеки етап от списъка.

Тъй като е фокусирано върху отделните стъпки, Trello е идеално за проекти с няколко фази или прехвърляния. То е чудесно за програмиране, създаване на съдържание, въвеждане в работата и други. ⚒️

Ако не сте почитател на Kanban таблата, Trello предлага и други изгледи, включително изглед „Времева линия“ и изглед „Календар“.

Най-добрите функции на Trello

Trello има десетки интеграции с популярни инструменти като Slack и Jira.

Butler Automation е функция без код, достъпна на всеки Trello борд, за да ускори работния ви процес.

Ограничения на Trello

Някои потребители искат по-усъвършенствани автоматизации

Безплатната версия ограничава размера на файловете и интеграциите.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум: 10 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 22 600 рецензии)

8. GoodTask

Чрез GoodTask

GoodTask е приложение за управление на задачи за Mac, което се базира на Apple Reminders и Calendars. Ако вече използвате Reminders и Calendars на вашия Mac, GoodTask ще се впише в работните ви процеси като масло.

Разбира се, GoodTask предлага прости списъци със задачи. Но то също така управлява целия обхват на работата по сложни проекти. То интегрира всички събития от календара заедно с вашите задачи, така че да управлявате всичките си задачи без усилие. 💪

Най-добрите функции на GoodTask

GoodTask се предлага с iPhone и Apple Watch Widgets за управление на задачите в движение.

Smart Lists филтрира задачите с автоматично генерирани категории

Добавяйте задачи бързо с Quick Actions и текстови фрагменти

Ограничения на GoodTask

GoodTask е достъпно само за устройства на Apple.

Липсват по-усъвършенствани автоматизации и функции за шаблони, предлагани от други софтуери за управление на проекти за Mac.

Цени на GoodTask

39,99 $

Оценки и рецензии за GoodTask

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. TickTick

Чрез TickTick

TickTick се представя като приложение за управление на задачи за работата и личния живот – то ще ви помогне да спазите новогодишните си решения и сроковете за работа.

Този софтуер за управление на задачи предлага пет различни изгледа на календара. Ако търсите помощ за управление на графика си, това приложение има необходимите възможности за това. То позволява и сътрудничество в екип с други потребители. Така че, ако имате нужда от помощ при изпълнението на проекти, TickTick се справя и с това.

Най-добрите функции на TickTick

TickTick се синхронизира на 10 различни платформи

TickTick се интегрира с Siri и гласовите команди, за да намали необходимостта от писане.

„Annoying Alert“ е забавна, но полезна функция, която няма да спре да ви напомня за изключително важни задачи, докато не бъдат изпълнени.

Ограничения на TickTick

Някои потребители съобщават за бъгове и забавяния в мобилното приложение TickTick.

Други потребители споделят, че напомнянията за задачи се получават чрез известия на техните устройства, но биха предпочели напомняния по имейл.

Цени на TickTick

Безплатно

Премиум: 27,99 $/година

Оценки и рецензии за TickTick

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (100 отзива)

10. Sunsama

Чрез Sunsama

Sunsama се представя като приложение за управление на задачи за Mac, което ще ви помогне да запазите спокойствие и продуктивност чрез целенасочено планиране на задачите. Това е идеалното решение за управление на задачи за всеки, който се стреми да постигне баланс между работата и личния живот. 🧘

Ако се опитвате да се приберете вкъщи за мача на Джони в 19:00 ч., задайте час на приключване 17:00 ч. в Sunsama. Приложението ще управлява времето и задачите ви, за да можете да напуснете работа в точното време.

Най-добрите функции на Sunsama

Sunsama извлича данни от други мениджъри на задачи, като Trello и Asana, както и имейли от Gmail и Outlook.

Планирайте задачите си в календара с Timeboxing, за да никой не прекъсва важната ви работа.

Ограничения на Sunsama

Sunsama предлага безплатен двуседмичен пробен период, но няма безплатна опция.

Цени на Sunsama

Безплатна пробна версия

Годишен абонамент: 16 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Месечен абонамент: 20 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Sunsama

G2: Н/Д

Capterra: 4,6/5 (20 отзива)

Изберете приложението за управление на задачи за Mac, което прави всичко

