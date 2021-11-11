Преглед на Nifty Project Management (основни функции, предимства, ограничения)

Думата „nifty“ означава добър, приятен или ефективен. Това е и инструментът, който ще разгледаме днес за управление на проекти. 🕵️‍♂️

Nifty предлага сътрудничество в екип, управление на задачи, отчитане, проследяване на времето и други функции, които помагат за оптимизиране, централизиране и модернизиране на работните операции.

Но дали управлението на проекти с Nifty наистина отговаря на името си? 🤔

Да разберем!

В тази статия ще обсъдим Nifty, неговите основни функции, предимства и ограничения. Не се притеснявайте, ще предложим и решения за тях.

Нека се впуснем в този преглед на Nifty!

Какво е Nifty?

Nifty е гъвкав софтуер за управление на проекти, който ви позволява да работите по мащабни проекти с множество членове на екипа.

Както повечето софтуери за управление на проекти, това е съвместно работно пространство, което помага на вас и вашия екип да организирате задачи, да следите времето, да управлявате документи и т.н., всичко на едно място.

Можете дори да работите и да се наслаждавате на сътрудничеството в работния процес, докато сте в движение, с приложенията на Nifty за Android и iOS. 📱

Дотук всичко наред ли е? Тогава нека преминем към функциите, които го правят „хитроумен”.

4 основни характеристики на Nifty Project Management

Ето някои ключови функции, които могат да ви помогнат да управлявате проектите си по-лесно. 🗝

1. Важни етапи за по-добро планиране

Всеки екип и всеки човек се нуждае от цел.

В противен случай няма да имате представа какво трябва да направите и защо го правите!

Като да гледате цяла нощ новото шоу на Netflix, за да не се чувствате изоставени, когато всички ваши колеги го обсъждат на обяда на следващия ден! 🍩

И точно както при завършването на последния епизод, Nifty помага на вашия екип да определи (и постигне) ключови етапи.

Проектът Nifty е полезен и за проследяване на бизнес проекти въз основа на изпълнението на задачи.

Можете да добавяте етапи от проекта в диаграмата на Гант, заедно с подходящи подробности като име, описание, начална дата, крайна дата и др.

Забавната част: етапите се кодират автоматично с различни цветове в зависимост от напредъка и крайния срок.

2. Управление на портфейл

Портфолиата на Nifty са идеални за организиране на проекти в папки въз основа на отдели, местоположения, мениджъри и т.н. Лесно е да:

Проследявайте напредъка на всеки проект

Избягвайте затрудненията

Разпределяне на задачи

И още

С обзорите на портфолиото проектните мениджъри и висшето ръководство могат да видят обща картина на автоматизирания напредък, графиците, статусите, просрочените и завършените задачи.

Те разполагат и с табло за портфолио, което отваря свят от информация за членовете на проекта и статуса им с един поглед. 👀

3. Проследяване на времето и отчитане

Проследяването на времето е толкова важно за вашия бизнес, колкото десертът е за любителите на сладкиши. 🍬

Трябва, трябва да го имате.

Nifty предлага функция за проследяване на времето, така че можете да проследявате продължителността на задачите, да виждате кой върху какво работи и колко време. По този начин производителността на екипа е винаги под контрол.

Отдалечените проектни екипи и фрийлансърите ще оценят възможността да проследяват точното време, необходимо за повишаване на производителността!

Всичко, което трябва да направите, е да натиснете бутона „Старт“, за да започнете проследяването, и в левия ъгъл на екрана ви ще се появи прозорец за проследяване на времето.

След това натиснете бутона „Стоп“, за да спрете проследяването. Просто е.

Що се отнася до отчитането на времето, получавате информация като:

Име на проекта или задачата

Потребител, който е проследявал времето

Дата и продължителност на задачата

Начало и край на проследяваното време

Бележки, информиращи за редакции на времевите отметки

4. Различни роли и разрешения на потребителите

Nifty е тук, за да ви помогне да разберете кой кой е във вашия екип.

Потребителите, които добавяте към даден проект, са членове на проекта и могат да бъдат членове на екипа, гости или клиенти.

Различните роли изискват различни разрешения.

Можете да определяте нивото на достъп всеки път, когато добавяте нов човек към проект, с:

Собственици : управлявайте всички проекти, сътрудници и фактури. Можете да имате повече от един собственик едновременно.

Администратори : те са проектни мениджъри, които могат да създават и изтриват проекти, както и да управляват други членове на екипа.

Членове : хора, добавени към конкретен проект, с достъп до сътрудничество в проекта.

Гости: не са непосредствена част от екипа. Те могат да участват в обсъждания по проекти и да следят напредъка, но не могат да управляват екипи или проекти.

Сега, когато знаем за функциите на Nifty, нека разберем дали е полезен за управлението на проекти.

3 предимства на Nifty Project Management

Ако изберете софтуера за управление на проекти Nifty, ето основните предимства, които ще ви харесат:

1. Ефективно сътрудничество в екип

Nifty вярва в ефективното сътрудничество в екип. Това личи от многобройните му функции за сътрудничество. Инструментът предлага:

Функция за дискусии за разговори, свързани с конкретни проекти

Сътрудничество в реално време по документи

Интерактивни диаграми на Гант за прозрачност

Статуси на задачите

И още

Всички тези функции гарантират, че винаги ще сте информирани за напредъка на проекта.

2. Множество изгледи на проекти за работа с данни

Може би вие харесвате канбан таблото, но вашият счетоводител може да предпочита електронните таблици, а вашият представител по човешки ресурси може да харесва календарите.

Всички сме различни. Ето защо Nifty предлага голям брой гледни точки.

Ето някои от изгледите в този инструмент за управление на проекти:

Изглед на списъка

Изглед на таблото

Визуализация на диаграми на Гант

Календар

Табличен изглед

С толкова много опции всеки може да работи по начина, по който предпочита.

3. Импортиране и интеграции

Nifty е щедър не само с изгледите, но и с интеграциите. Можете лесно да се свържете с над 1000 приложения, за да автоматизирате голяма част от работата си.

Преминаването от старо приложение или инструмент за управление на проекти към Nifty също е лесно.

Той ви позволява да импортирате данни от популярни инструменти за управление на проекти като Basecamp, Asana, Trello и др.

Безопасно ли е да се доверим на Nifty за управлението на проекти?

6 ограничения на Nifty Project Management (с решения)

Той определено прави това, което обещава, но Nifty има дълъг път да измине, преди да се превърне в цялостно решение.

За проектен мениджър липсват няколко основни функции. Нека да ги разгледаме:

Проблем № 1: липса на персонализирана автоматизация

Разбира се, Nifty предлага автоматизация като автоматизация на статуса, повтарящи се задачи, шаблони за проекти и др.

Но те не ви позволяват да създадете своя собствена автоматизация.

Ами ако искате да публикувате коментар, когато се промени статуса или назначеният изпълнител?

Трябва да играете според техните автоматизации.

Запознайте се с ClickUp. 👋

Това е едно от най-високо оценените инструменти за продуктивност и сътрудничество в работния процес, използвани от малки, средни и големи предприятия.

Решение ClickUp: мощни автоматизации без кодиране

ClickUp е чудесна платформа за автоматизация. 🌈

Можете да избирате от множество готови шаблони или да създадете свои собствени автоматизации. За да създадете автоматизация, настройте комбинации, които да ви помогнат да автоматизирате повтарящи се действия:

Тригер : решете какво трябва да задейства автоматизацията

Условие : решете какво трябва да е вярно, за да продължи автоматизацията

Действие : решете какво ще се случи в резултат на тригера и условието.

Научете повече за автоматизираното управление на проекти! 😊

Проблем № 2: липса на табло за визуални данни

Приложение за управление на проекти без табла за управление е като Леонардо ДиКаприо без Оскар. Недопустимо!

Това е Nifty за вас – те не предлагат графики. Понякога подробните доклади не са достатъчни. 🤷

Решение ClickUp: визуални и информативни табла

Тук на помощ идва полезен инструмент за управление на проекти като ClickUp. Нашите табла за управление са най-добрият инструмент за контрол, който ви предоставя информация за хора, проекти, задачи, цели... каквото се сетите.

Можете дори да персонализирате и създадете свой собствен табло, за да визуализирате специфичните нужди на вашия екип с помощта на персонализирани джаджи.

Персонализираните джаджи ви позволяват да визуализирате данните си под формата на:

Кръгови диаграми

Изчисления

Бар диаграми

Портфейли

И още

Визуализирайте как се извършва работата във вашата работна среда ClickUp по всякакъв начин, по който желаете, с помощта на персонализирани джаджи на таблото.

Визуализирайте как се извършва работата във вашата работна среда ClickUp по всякакъв начин, по който желаете, с помощта на персонализирани джаджи на таблото.

Проблем № 3: липса на PDF анотации

За инструмент, който разполага с предварително създаден шаблон за проектиране, той пропуска една важна функция, без която дизайнерските екипи не могат да се справят.

За разлика от Nifty и други солидни софтуери за управление на проекти, ClickUp е обмислил всичко до най-малкия детайл. 💭

От предоставянето на ясни маркери върху дизайнерски макети до подчертаването на маркировки върху правни договори, проверката в ClickUp е идеална за това.

Можете лесно да добавяте бележки към PDF файлове и изображения, дори да оставяте коментари върху тях. Това прави ClickUp удобен център за дистанционно сътрудничество за дизайнерски екипи.

Всеки може да отговаря на вашите коментари, или можете да използвате функцията за присвояване на коментари и да централизирате системата си за обратна връзка.

Създайте задача за действие директно в коментар в ClickUp

Създайте задача за действие директно в коментар в ClickUp

Проблем № 4: липса на функции за управление на идеи

Бихте си помислили, че решение за управление на проекти, създадено да подпомага дистанционното сътрудничество и екипите, би имало функции за управление на идеи.

Не! Грешен отговор.

Nifty не обича вашите идеи, защото няма функция за бяла дъска или мисловна карта.

Независимо какво мисли мозъкът ви, ClickUp е тук за вас, както и неговите Mind Maps.

Начертайте идеите си, направете солидно планиране на проекта или проведете мозъчна атака в режим „Празно.

Можете дори да организирате и създадете работен процес в режим „Задачи“.

Бързо създавайте, редактирайте и изтривайте задачи (и подзадачи) директно от екрана си.

Бързо създавайте, редактирайте и изтривайте задачи (и подзадачи) директно от екрана си.

Нуждаете се от помощ с плана за проекта си? Разгледайте какво е план за проект и как да създадете такъв .

Проблем № 5: липса на вградена функция за печат

Клиентът иска разпечатка на страницата с отчета за напредъка на проекта или диаграмата на Гант? Е, имате проблем. Nifty няма вградена функция за печат.

Първо трябва да изтеглите доклада или да направите екранна снимка, след което да я изрежете, преди да я запазите като изображение.

След това идва печатането...

Изглежда като прекалено много усилия за нещо толкова просто.

Може би не го осъзнавате, но тези минути, прекарани в правене на екранни снимки и изрязване, могат да се натрупат до няколко изгубени часа.

Вие, приятелю, се нуждаете от простата вградена функция за печат на ClickUp.

Просто отворете задача, кликнете върху трите точки… и изберете иконата за печат. 🖨️💕

Можете също да отпечатвате списъчен изглед, изглед на табло, задачи и др.

Кликнете върху трите точки за повече действия по задачите.

Кликнете върху трите точки за повече действия по задачите.

Проблем № 6: ограничен безплатен план

Безплатният план на Nifty предлага само 2 проекта, което е малко разочароващо за малък екип или стартираща компания с нисък бюджет. Цените на плановете започват от 49 долара на месец.

Представете си колко скъп трябва да е бизнес или корпоративният им план. Подсказка... трицифрена сума на месец.

ClickUp предлага безплатен план с богат набор от функции, който можете да използвате ЗАВИНАГИ безплатно. Без уловки.

Вижте сами:

Безплатен план завинаги 100 MB пространство за съхранение Неограничен брой задачи Неограничен брой членове Двуфакторна автентификация Документи за съвместна работа Чат в реално време Имейл в ClickUp Kanban табла Управление на спринтове Вградено проследяване на времето Запис на видео в приложението 24/7 поддръжка

100 MB пространство за съхранение

Неограничен брой задачи

Неограничен брой членове

Двуфакторна автентификация

Документи за съвместна работа

Чат в реално време

Имейл в ClickUp

Канбан табла

Управление на спринтове

Вградено проследяване на времето

Записване на видео в приложението

Поддръжка 24/7

Но чакайте! Има още.

Разгледайте още функции на ClickUp, които доказват, че той е по-добро решение от Nifty:

Бонус: Вижте как Nifty се сравнява с ClickUp!

Nifty не е достатъчно „Nifty“! 🤷

Nifty е добър софтуер за управление на проекти с възможности за управление на задачи и време.

Въпреки това, той далеч не е напълно централизирано работно пространство, защото няма персонализирани автоматизации, няма табла, няма безплатен план и няма ТАБЛА! (Казахме ли го вече?)

Ако искате всичко това и още повече, има само едно решение. ClickUp!

Това е интелигентен и мощен софтуер за управление на проекти, който е и истинско място за съвместна работа. Използвайте го, за да следите времето, да управлявате активни задачи по проекти, да създавате вътрешни документи, да предоставяте информация за проекти и много други.

Ние сме тук, за да ви помогнем през целия жизнен цикъл на вашия проект.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се насладете на „най-хитрите“ функции за управление на множество успешни проекти.