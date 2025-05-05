20-те най-добри алтернативи и конкуренти на Trello през 2025 г.

Когато за първи път започнах да управлявам проекти, Trello беше моят предпочитан инструмент. Той беше лесен за използване и почти не изискваше учене, а интерфейсът с плъзгане и пускане на Kanban таблата улесняваше организирането на задачите.

Но с разрастването на екипа ни и усложняването на проектите, започнах да се сблъсквам с недостатъците му. Координацията на задачи с зависимости, управлението на по-кратки срокове и жонглирането с множество резултати и клиентски акаунти станаха предизвикателство.

Тогава осъзнах, че се нуждаем от по-мощен и по-надежден софтуер за управление на задачи, за да отговорим на изискванията на по-големи и по-сложни работни процеси.

През последните няколко години тествах десетки софтуера за управление на проекти, като всеки от тях обещаваше да реши проблемите, които бях срещнал с Trello. След като ги изпробвахме и преценихме техните предимства и недостатъци, екипът ми и аз избрахме 20-те най-добри алтернативи на Trello, които могат безпроблемно да се справят с нарастващите нужди на екипите.

Нека ви запознаем с тях.

Ограничения на Trello

Ако сте пробвали Trello, знаете, че той не се мащабира добре. Функции като проследяване на времето, подробни отчети и анализи не са вградени, така че трябваше да разчитам на интеграции на трети страни, за да получа функционалността, от която се нуждаех за някои от нашите по-взискателни проекти.

Шаблоните на Trello не предлагаха нивото на персонализация, което търсех. Комуникацията в екипа ми се струваше ограничена – можех да публикувам коментари само на картичките в Trello.

Също така ми беше трудно да се справя с липсата на вградени зависимости между задачите и опции за диаграми на Гант, които биха улеснили значително месечното и тримесечното ни планиране.

Добавките или Power-Ups на Trello помагат да се запълнят някои пропуски, но биха били много по-полезни, ако бяха част от основните функции на Trello.

Повечето други инструменти в нашия списък имат такива функции, така че не е нужно да търсите другаде, за да изпълните основните задачи.

Алтернативи на Trello на един поглед

Софтуер за управление на проекти Най-подходящи за Отличителни характеристики Цени ClickUp Цялостно управление на проекти с персонализирани изгледи Изглед на табло, изглед на диаграма на Гант, зависимости в ClickUp, автоматизации в ClickUp, ClickUp Brain Безплатно завинагиНеограничено: 7 $/месец на потребителБизнес: 12 $/месец на потребителПредприятие: Свържете се с нас за цениClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $ на член на месец Asana Управление на актуализациите на работата Персонализирана пощенска кутия Индивидуални потребители и малки екипи Лично: Безплатно Стартово: 8,5 $/месец на потребител Разширено: 19,21 $/месец на потребител Бизнес и предприятия Предприятие: Индивидуална цена Предприятие+: Индивидуална цена Monday. com Управление на времето Маркирайте и етикетирайте данни с помощта на изкуствен интелект Безплатно Basic: 12 $/месец на потребител Standard: 14 $/месец на потребител Pro: 24 $/месец на потребител Enterprise: Индивидуални цени Basecamp Интуитивно управление на задачите Card Table, The Lineup, All-access Basecamp: 15 $/месец на потребител Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец (фиксирана такса) Jira Управление на графиците на проектите Календарно представяне, обобщено представяне БезплатноСтандартно: 7,53 $/месец на потребител Премиум: 13,53 $/месец на потребител Предприятие: Индивидуални цени Airtable Разпределение на ресурсите Изглед на времевата линия БезплатноЕкип: 24 $/месец на потребителБизнес: 54 $/месец на потребителПродажби за предприятия: Индивидуални цени Wrike Управление на одобренията Сравнение на тенденции с помощта на табла, гласови команди БезплатноЕкип: 10 $/месец на потребител Бизнес: 24,80 $/месец на потребителПредприятие: Индивидуална ценаPinnacle: Индивидуална цена Microsoft Project Динамично планиране Динамично планиране, интеграция с Power BI Project Online Essentials: 7 $/месец на потребител Project Online Professional: 30 $/месец на потребител Project Online Premium: 55 $/месец на потребител Project Standard (проектни мениджъри): 589,99 $ Project Professional (проектни мениджъри): 1159,99 Microsoft Planner Ежедневно планиране и поставяне на цели Табла в реално време, шаблони за планиране на проекти Project Standard 2024: 679,99 долара Todoist Проследяване на производителността Todoist Karma, интуитивно разпознаване на дати Начинаещи: 0 $ Професионалисти: 5 $/месец на потребител Бизнес: 8 $/месец на потребител Teamwork.com Поддръжка на клиенти Споделена пощенска кутия, автоматично ескалиране на заявки от клиенти Deliver: 13,99 $/месец на потребител (минимум трима потребители) Grow: 25,99 $/месец на потребител (минимум пет потребители) Scale: 69,99 $/месец на потребител (минимум пет потребители) Enterprise: Персонализирана цена ActiveCollab Групово редактиране на подробности за задачите Масово редактиране, видимост по подразбиране за клиенти Plus: 11 $/месец за 3 потребители Pro: 9 $/месец за потребител Pro+Get Paid: 14 $/месец за потребител ProofHub Оптимизиране на дискусиите в екипа Дискусии, частни теми Essential: 50 $/месец Ultimate Control: 99 $/месец Taiga Визуално управление на проекти Различни нива на мащабиране Безплатни nTask Управление на проекти с проследяване на бюджета Финансови обобщения Премиум: 4 $/месец на потребител Бизнес: 12 $/месец на потребител Предприятие: Индивидуални цени LiquidPlanner Управление на срокове и рискове Интелигентни ленти за график Essentials: 15 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Professional: 28 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Ultimate: 42 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Hive Проследяване на времето Управление на работните часове, Hive Mail БезплатноStarter: 1,5 $/месец на потребителTeams: 5 $/месец на потребителEnterprise: Индивидуални цени Pipedrive Анализи Интелигентни данни за контакти, персонализирани отчети Essential: 14 $/месец на потребител Advanced: 29 $/месец на потребител Professional: 59 $/месец на потребител Power: 69 $/месец на потребител Enterprise: 99 $/месец на потребител Zoho Projects Персонализирани шаблони Персонализирани оформления и полета за проекти и задачи, интеграция с Zoho invoice БезплатноПремиум: 4 $/месец на потребителEnterprise: 9 $/месец на потребител Nuclino Сътрудничество Вграден канвас за съвместна работа, функция за бързо търсене БезплатноStarter: 8 $/месец на потребителBusiness: 12 $/месец на потребител

20-те най-добри алтернативи на Trello през 2025 г.

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти с персонализирани изгледи)

Започнете безплатно Превърнете сложните проекти в изпълними задачи с Kanban Board на ClickUp.

Като универсално приложение за работа, ClickUp надхвърля управлението на задачи и интегрира управление на знания, управление на документи и изкуствен интелект в своя мощен набор от функции. С гордост пием собственото си шампанско и използваме ClickUp, за да проследяваме проекти, да насърчаваме сътрудничеството и да установяваме ясна комуникация – всичко под един покрив, без да плащаме прекомерна такса за превключване на вниманието.

За разлика от Trello, който е ограничен до Kanban табла, ClickUp предлага множество персонализирани изгледи, за да получим видимост в нашите проекти по начина, по който искаме (повече за това след малко!).

Ето кратък поглед върху това как използваме ClickUp, за да се справяме с мащабни проекти:

Визуализиране на проекти

Kanban таблата (или Board View) на ClickUp предлагат по-персонализирана версия на Kanban таблата на Trello. Тази функция улеснява управлението на проекти, които преминават през няколко фази, позволява ни да визуализираме текущата работа и ни дава възможност да сътрудничим безпроблемно по задачите.

С Board View можем да

Актуализирайте повече от една задача едновременно, като изберете няколко карти и ги плъзнете в нова колона.

Маркирайте ключовите елементи с цветни етикети, крайни срокове и етикети за приоритет.

Разпределяйте задачи, добавяйте коментари и прикачвайте файлове директно в картичките.

Ограничете задачите на всеки етап, за да осигурите гладко изпълнение и да предотвратите затруднения; коригирайте/премахнете ограниченията, когато е необходимо.

Създайте персонализирани колони, които да съответстват на етапите на проекта (например „В процес“, „В очакване на преглед“, „Завършено“ и т.н.).

Персонализирайте картите, като променяте размерите, подреждате и пренареждате полетата и добавяте списъци за проверка.

💡Съвет от професионалист: Нямате достатъчно време? Ускорете работата си с готови за употреба и персонализирани шаблони за Kanban табла!

Визуализирайте сложни проекти с персонализирания изглед на таблото на ClickUp.

Докато Kanban таблата помагат за визуално управление на задачите и проследяване на задачите през етапите в Agile или итеративни работни процеси, диаграмите на Гант са полезни, когато трябва да визуализираме задачите в рамките на определен график.

Често работим по проекти, които са чувствителни към времето и имат множество зависимости, така че Gantt Chart View на ClickUp ни е от голяма полза.

Удобните каскадни изгледи ни помагат да се фокусираме върху най-важното, а бързото сортиране и филтриране ни позволяват да намираме точно информацията, която търсим.

Можем да създаваме задачи, да добавяме зависимости и да идентифицираме критичния път (последователността от задачи, която определя минималната продължителност на проекта – забавянията тук ще забавят целия проект) и свободното време (времето, през което дадена задача може да бъде забавена, без да се отрази на цялостния график на проекта).

Следете напредъка на проекта с помощта на Gantt View на ClickUp и бъдете в крак с крайните срокове.

Създаване на персонализирани работни процеси

Нашите работни процеси изискват висока степен на персонализация, която ClickUp Tasks ни помага да постигнем.

Например, ние използваме персонализирани статуси на задачите в ClickUp, за да следим напредъка и да координираме екипа си. В повечето случаи простите статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“ не са достатъчни, за да дефинираме задачите си, затова персонализираните статуси се оказват полезни.

Да приемем, че пишем публикация за блог. Персонализираните статуси за тази задача биха били „Кратко описание готово“, „Писане“, „Първи чернови“, „Редактиране“, „Втори чернови“, „Ревизия“, „Одобрение“, „Публикувано“ и „Затворено“.

Задайте персонализирани статуси на задачите, които отговарят на нуждите на вашия проект в ClickUp.

ClickUp ни позволява също да персонализираме задачите си с полета за данни, които отговарят на нашите уникални бизнес изисквания. Можем да избираме от полета като Текст, Уебсайт, Падащо меню, Имейл, Задачи, Дата, Отметка и други, и дори да правим автоматични изчисления между числови полета в ClickUp (например, за определяне на цената на нов продукт).

Изберете персонализирани полета и персонализирайте проектите и работните си процеси.

Когато началото на една задача зависи от завършването на друга (например, редакторът може да редактира публикация в блога едва след като първият чернови вариант е готов), можем да зададем зависимости между задачите (В очакване/Блокиране), за да установим връзка между тях.

Това позволява на всеки член на екипа да разбере как различните задачи се влияят взаимно и улеснява идентифицирането на пречките.

Задайте зависимости между проектите в ClickUp и предотвратете затрудненията

Спестяване на време с автоматизации

Не можем да си позволим да губим време, когато списъкът със задачи е препълнен, а крайните срокове наближават, но са необходими. Ето защо използваме ClickUp Automations, за да автоматизираме рутинните задачи в графика си. Свършени са рутинните, но необходими задачи и можем да се съсредоточим върху задачите, които променят нещата.

ClickUp Automations ни дава възможност да:

Автоматично попълване на потребителски полета с обобщения на задачи, актуализации на проекти, анализ на данни, настроения на клиенти и др. въз основа на тригери или условия.

Оптимизирайте комуникацията с автоматизираните имейли на ClickUp – например, отговаряйте на обратната връзка от клиенти или информирайте партньорите и доставчиците с автоматични актуализации на проектите.

Автоматично присвояване на изпълнители и наблюдатели на нови задачи , създадени във всеки пространство, папка или списък.

Достъп до над 100 готови за употреба шаблона от библиотеката за автоматизация на ClickUp, за от библиотеката за автоматизация на ClickUp, за да автоматизирате повтарящи се задачи като публикуване на коментари, промяна на статуси, преместване на списъци и др.

Настройте автоматизации в ClickUp и изпълнявайте рутинни задачи на автопилот.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp е по-надежден и ефективен инструмент за управление на проекти и задачи в сравнение с Trello, благодарение на ефективното използване и възможността за персонализиране на „статусите“. Потребителският интерфейс и потребителското преживяване са много по-интуитивни и лесни за използване. Има по-голям брой функции и по-ниска или сравнима цена.

ClickUp е по-надежден и ефективен инструмент за управление на проекти и задачи от Trello, благодарение на ефективното използване и възможност за персонализиране на „статусите“. Потребителският интерфейс и потребителското преживяване са много по-интуитивни и лесни за използване. Има по-голям брой функции и по-ниска или сравнима цена.

ClickUp предлага по-пълно решение. Trello предлага просто управление на задачите с плъзгане и пускане и етикетиране. ClickUp се справя с това много добре с по-удобен интерфейс на уеб приложението.

ClickUp предлага по-пълно решение. Trello предлага просто управление на задачите с плъзгане и пускане и етикетиране. ClickUp се справя с това много добре с по-удобен уеб интерфейс.

чрез Asana

Постоянният поток от известия и малкото опции за детайлен контрол над тях могат да направят Trello прекалено натоварващ.

В сравнение с тях, високо персонализираната пощенска кутия на Asana ми позволи да управлявам по-добре уведомленията, свързани с работата, и да се предпазя от разсейващи фактори. Можех да сортирам и филтрирам съобщенията си и да давам приоритет на най-важните.

Простият инструмент за управление на проекти ми позволи също да задам стандартни известия за проекти, като например за нови съобщения, актуализации на статуса или когато ми бъдат възложени нови задачи.

Най-добрите функции на Asana

Създайте персонализирана начална страница с джаджи за плъзгане и пускане и бъдете в крак с важните проекти/задачи.

Получете обща представа за текущите и предстоящите задачи с изгледа на Гант.

Създавайте, прилагайте и актуализирайте процеси в различни проекти на едно място с Bundles.

Ограничения на Asana

Трудно е да се управляват сложни проекти с участието на много заинтересовани страни

Цени на Asana

Индивидуални лица и малки екипи

Лични : Безплатни

Стартово ниво : 8,5 $/месец на потребител

Разширено: 19,21 $ на месец на потребител

Бизнес и предприятия

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Enterprise+: Персонализирана цена

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)

3. Monday.com (Най-добър за управление на времето)

Monday.com ми помогна да управлявам по-добре времето и натоварването си. Можех да възлагам задачи на отговорни лица, да определям приоритетите на всеки елемент и да задавам крайни срокове, като по този начин гарантирах, че всичко върви по план. Проследяването на точното време, прекарано по всеки проект и задача, ми даде яснота къде отиват усилията ми (и тези на колегите ми).

Инструментите за анализ на данни на платформата бяха особено полезни. Можех да разпределям времето по проекти, клиенти и задачи, което ми позволяваше да забелязвам тенденции и да коригирам графика си, когато беше необходимо.

Най-добрите функции на Monday.com

Визуализирайте задачите, актуализациите на екипа и напредъка на проекта с един поглед с помощта на батерийния уиджет.

Маркирайте и етикетирайте данните по тип, спешност или нагласа с помощта на изкуствен интелект.

Получавайте препоръчани от AI действия въз основа на обобщенията от срещите

Ограничения на Monday.com

Ограничени възможности за финансово управление

Цени на Monday.com

Безплатни

Basic : 12 $/месец на потребител

Стандартен : 14 $/месец на потребител

Pro : 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Monday. com оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 рецензии)

4. Basecamp (най-добър за интуитивно управление на задачи)

чрез Basecamp

За да отговори на по-специфичните нужди на потребителите, които Trello не е успял да задоволи, Basecamp въведе Card Table. Това е тяхната уникална версия на Kanban таблата.

Използването на функцията „плъзгане и пускане” беше същото като при всеки друг инструмент. Две функции ми направиха впечатление: първо, можех да избирам дали искам/не искам да получавам известия за напредъка по задачите на дадена карта, което ми спести много разсейвания.

Второ, намерих секцията „Не сега“ за добре обмислено допълнение. Ако в секцията за сортиране се появи задача, която не е приоритетна, мога лесно да я преместя в секцията „Не сега“ (вместо да я изтривам завинаги).

Най-добрите функции на Basecamp

Получете цялостен поглед върху проектите в действие с The Lineup.

Използвайте All-access, за да позволите на всеки в Basecamp акаунта ви да вижда и да се присъединява към проекти.

Създавайте бързи отчети за дейности, свързани с проекта (като дейности/задачи на конкретен член на екипа, добавени/изпълнени задачи, предстоящи важни дати и др. )

Ограничения на Basecamp

Трудно е да се управляват големи проекти със сложни зависимости

Цени на Basecamp

Basecamp : 15 долара на месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец (фиксирана цена)

(Източник: Capterra)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2 : 4. 1/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Basecamp?

Използвал съм Basecamp за управление на проекти за разработка, маркетингови програми, управление на продукти, фирмени календари и основна документация за HR/фирмена политика в продължение на няколко години. Винаги съм го намирал за надежден и лесен за използване.

Използвал съм Basecamp за управление на проекти за разработка, маркетингови програми, управление на продукти, фирмени календари и основна документация за HR/фирмена политика в продължение на няколко години. Винаги съм го намирал за надежден и лесен за използване.

5. Jira (най-добър за управление на графиците на проекти)

чрез Jira

Разбирам. Jira може да бъде сложен и труден за използване, но определено има някои полезни функции, особено за проекти за разработка на софтуер. Най-много ми харесват календарът и времевата линия в Jira.

Когато използвах календарния изглед, беше лесно да видя разпределението на работата ми във времето, което помогна на мен и екипа ми да спазим всички срокове. (Въпреки че не е толкова гъвкав, колкото календарният изглед на ClickUp!)

С помощта на времевата линия можех да видя как всяка част от работата се вписва в цялостната картина. Можех също така да управлявам по-добре времевите линии на проектите, да проследявам продължителността и да се справям с зависимостите между проектите.

Най-добрите функции на Jira

Проследявайте статуса на задачите на членовете на екипа на всеки етап от работния процес с помощта на проектни табла.

Вижте реда, в който трябва да се извършва работата, за да се предотврати потенциалните затруднения да се превърнат в сериозни пречки.

Проследявайте организационните цели (и колко сте напреднали) в обобщената визия.

Ограничения на Jira

Има по-стръмна крива на обучение в сравнение с други софтуери за управление на проекти.

Цени на Jira

Безплатни

Стандартен : 7,53 $/месец на потребител

Премиум : 13,53 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4,3/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 14 000 рецензии)

6. Airtable (най-добър за разпределение на ресурси)

чрез Airtable

Докато използвах функциите за управление на проекти на Airtable, ми хареса колко лесно се разпределят и управляват ресурсите между проектите и екипите.

Можех безпроблемно да проследявам седмичните работни часове на отделните служители или на целия екип, почивните дни/отпуските, средното време за изпълнение на задачите и др. Оценяването на времето за завършване на проектите и разпределянето на ресурсите според това стана по-гладък процес.

Най-забавна за нас обаче беше функцията Airtable Cobuilder. С нея можехме да създаваме мигновено супер персонализирани приложения и да свързваме най-важните си данни с работните си процеси.

Най-добрите функции на Airtable

Управлявайте проектите лесно с изгледа за управление на задачите в галерията

Опростете управлението на задачите с изчерпателните шаблони на Airtable.

Контролирайте кой може да преглежда, коментира или редактира база данни/таблица

Ограничения на Airtable

Изисква добро познаване на електронни таблици и бази данни.

Цени на Airtable

Безплатни

Team : 24 $/месец на потребител

Бизнес : 54 $/месец на потребител

Продажби за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

Airtable ми позволява да създавам дигитални инструменти сам. Година след година, или по-скоро месец след месец, се появяват все по-усъвършенствани функции. Благодарение на Airtable, дигиталната трансформация в моята организация е бърза и забавна. Нашите дейности имат за цел да подобрят ефективността на работата и да задоволят потребителите и участниците в дигитализираните процеси.

Airtable ми позволява да създавам дигитални инструменти сам. Година след година, или по-скоро месец след месец, се появяват все по-напреднали функции. Благодарение на Airtable, дигиталната трансформация в моята организация е бърза и забавна. Нашите дейности имат за цел да подобрят ефективността на работата и да задоволят потребителите и участниците в дигитализираните процеси.

7. Wrike (Най-добър за управление на одобрения)

чрез Wrike

Wrike реши един критичен проблем в ежедневната ни работа – управлението (и ускоряването) на одобренията.

Когато даден документ изисква одобрение от определен член на екипа и процесът на одобрение се забави или се загуби сред други задачи, това води до отлагане на крайните срокове.

За да се справим с тези ситуации, тествахме Wriketest. Инструментът за управление на проекти ни помогна да държим одобряващите лица в течение през цялото време. Всичко, което направихме, беше да изберем какво се нуждае от одобрение, да зададем крайния срок, да споделим контекстуална информация и да прикачим файлове за подписване. Одобренията бяха приоритизирани автоматично въз основа на крайните срокове – без повече забавяния!

Най-добрите функции на Wrike

Проверка на множество файлови формати, като изображения, документи, уеб страници и видеоклипове

Сравнявайте тенденциите по месеци, тримесечия или години с помощта на табла за управление.

Давайте гласови команди на инструмента от вашия смартфон и делегирайте задачи на изкуствения интелект.

Ограничения на Wrike

Трудно е да се намери нужната информация в точното време

Цени на Wrike

Безплатни

Team : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Pinnacle: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4. 2/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 рецензии)

8. Microsoft Project (най-добър за динамично планиране)

чрез Microsoft Project

Идеален за потребителите на екосистемата на Microsoft, Microsoft Project е по-мощна алтернатива на Trello, особено ако управлявате големи проекти.

Особено ми хареса динамичната функция за планиране. Тя ми позволи да получа точна оценка за продължителността на проекта въз основа на конкретни критерии, като необходимите усилия, продължителността на проекта и назначените членове на екипа.

Този инструмент също улесни разшифроването на сложни данни благодарение на Power BI (интерактивният инструмент за визуализация на данни на Microsoft).

Най-добрите функции на Microsoft Project

Интегрирайте инструмента с Microsoft Teams за лесно сътрудничество.

Планирайте задачите си с помощта на диаграми на Гант и табла Kanban.

Вземете лиценз за инструмента като настолна приложение (идеално за тези, които не желаят облачно решение).

Ограничения на Microsoft Project

Трудно се работи с тях за потребители на Mac

Цени на Microsoft Project

Project Online Essentials : 7 $/месец на потребител

Project Online Professional : 30 $/месец на потребител

Project Online Premium : 55 $/месец на потребител

Project Standard (проектни мениджъри) : 589,99 долара

Project Professional (проектни мениджъри): 1159,99 долара

Оценки и рецензии за Microsoft Project

G2 : 4/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 1900 рецензии)

9. Microsoft Planner (най-подходящ за ежедневно планиране и поставяне на цели)

чрез Microsoft Planner

Създаден, за да помага на екипите в ежедневното планиране на задачите, Microsoft Planner ме привлече с изчистения си интерфейс и три ясни изгледа – „Моят ден“, „Моите задачи“ и „Моите планове“. С всичките си задачи на едно място, стана по-лесно да разбера на какво трябва да се фокусирам сега и какво може да почака.

Интегрираният AI чатбот на инструмента, Microsoft 365 Co-Pilot, ми помогна да планирам целите си (на организационно, екипно или проектно ниво) и създаде категории и задачи въз основа на моите цели.

Най-добрите функции на Microsoft Planner

Разпределяйте ресурсите въз основа на информация в реално време, използвайки табла за управление.

Сътрудничество с членовете на екипа в процеса на планиране

Получете персонализирани шаблони за планиране на проекти за маркетинг, продажби, разработка, ИТ, HR екипи и др.

Ограничения на Microsoft Planner

Без диаграми на Гант

Цени на Microsoft Planner

Абонаментни планове

План Planner 1: 10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Planner and Project Plan 3 : 30 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Planner и Project Plan 5: 55 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Еднократна покупка

Project Standard 2024: 679,99 долара

Оценки и рецензии за Microsoft Planner

G2 : 4. 2/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 200 рецензии)

10. Todoist (най-добър за проследяване на производителността)

чрез Todo ist

Когато един от членовете на екипа изпробва Todoist, за да следи личните си цели, не можах да не се заинтересувам. И тогава го изпробвах, но за целите си в работата.

Най-много ми харесва как инструментът превръща работата в игра и насърчава продуктивността: всеки път, когато завърша задача, получавам награда под формата на Todoist Karma (точки). Мога също да визуализирам продуктивността си по седмици или месеци, а когато видя напредъка си, това ме мотивира да отметна оставащите задачи от списъка си.

Най-добрите функции на Todoist

Задавайте повтарящи се крайни срокове с интуитивното разпознаване на дати на Todoist.

Споделяйте задачи с другите

Синхронизирайте списъка си със задачи на настолен компютър, Android, iOS, носими устройства и разширения за браузъри.

Ограничения на Todoist

Трудно е да се структурират подзадачите

Цени на Todoist

Начинаещи : 0 долара

Pro : 5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2 : 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist?

Простотата на Todoist, комбинирана с мощните му характеристики, е изключителна функция. Потребителският интерфейс е подреден и лесен за използване, което улеснява създаването, организирането и приоритизирането на задачите. Възможността да създаваме проекти, да задаваме крайни срокове и да категоризираме задачите с етикети ни помага да се справяме без усилие както с личните, така и с професионалните задачи. Синхронизацията между платформите е гладка, което ни позволява да имаме достъп до задачите си чрез различни устройства, като по този начин сме сигурни, че никога няма да пропуснем нещо.

Простотата на Todoist, комбинирана с мощните му характеристики, е изключителна функция. Потребителският интерфейс е подреден и лесен за използване, което улеснява създаването, организирането и приоритизирането на задачите. Възможността да създаваме проекти, да задаваме крайни срокове и да категоризираме задачите с етикети ни помага да се справяме без усилие както с личните, така и с професионалните задачи. Синхронизацията между платформите е гладка, което ни позволява да имаме достъп до задачите си чрез различни устройства, като по този начин сме сигурни, че никога няма да пропуснем нещо важно.

11. Teamwork.com (Най-добър за поддръжка на клиенти)

Този инструмент за сътрудничество по проекти също така опростява комуникацията с клиентите. Споделената пощенска кутия помогна на екипа ни за обслужване на клиенти да получи видимост върху всички имейли от клиенти, а персонализираните изгледи позволиха на конкретни членове на екипа да разследват конкретни проблеми.

Мога също да настроя автоматизации за сортиране, приоритизиране и ескалиране на клиентски заявки, което спестява много ръчна работа.

Най-добрите функции на Teamwork

Получете персонализиран клиентски портал, чрез който клиентите да подават и проследяват заявки

Задайте цели/контролни точки в рамките на проектите и определете ясни очаквания.

Създайте персонализирани бюджети за всеки проект и получавайте известия, когато разходите достигнат определен праг.

Ограничения на екипната работа

Безплатният план предлага само няколко основни функции за сътрудничество по задачи.

Цени за Teamwork

Deliver : 13,99 $/месец на потребител (минимум трима потребители)

Grow : 25,99 $/месец на потребител (минимум пет потребители)

Scale : 69,99 $/месец на потребител (минимум пет потребители)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Teamwork

G2 : 4. 4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 рецензии)

12. ActiveCollab (най-добър за групово редактиране на подробности за задачите)

чрез ActiveCollab

Това, което отличава добрите софтуерни инструменти за управление на проекти от отлични, са малките детайли, които правят потребителското преживяване по-интуитивно. В ActiveCollab мога да избирам няколко задачи и да редактирам техните свойства едновременно – без да губя време за повтарящи се дейности.

Приложението ми помогна да се върна към задачите си след дълга ваканция. То ми показа списъка с задачи (видим само за мен), за да мога да организирам по-добре деня си. Благодарение на тази функция успях да се уверя, че нито една задача не е останала невыполнена.

Най-добрите функции на ActiveCollab

Маркирайте важните проекти и ги отваряйте бързо

Добавете всички съответни членове на екипа към задачата като абонати, за да получават известия за напредъка в реално време.

Задайте подразбираща се видимост за клиентите – позволете им да виждат само необходимото и скрийте останалото.

Ограничения на ActiveCollab

Новият интерфейс е бавен.

Цени на ActiveCollab

Плюс : 11 $/месец за 3 потребители

Pro : 9 $/месец на потребител

Pro+Get Paid: 14 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ActiveCollab

G2 : 4. 4/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 800 рецензии)

13. ProofHub (най-добър за оптимизиране на дискусиите в екипа)

чрез ProofHub

Много ми хареса функцията „Дискусии“ на ProofHub. Тя съхраняваше всички наши разговори, свързани с конкретна тема, на едно място, което улесняваше проследяването на разговорите, без да се налага да превъртаме стотици несвързани съобщения. (Бих искал да имаше и AI CatchUps на ClickUp Chat, за да обобщава бързо тези дискусии!)

Можех също да задавам нива на поверителност за различни дискусии. За поверителни разговори можех да създавам частни теми, които само поканените лица можеха да виждат и в които можеха да участват.

Най-добрите функции на ProofHub

Добавяйте задачи в ProofHub чрез имейл (без да се регистрирате в акаунта си в ProofHub)

Следете историята на задачите – кой е направил промени в дадена задача и кога.

Започнете бързо с проектите, като използвате шаблоните.

Ограничения на ProofHub

Уведомленията могат да бъдат прекалено много

Цени на ProofHub

Essential : 50 $/месец

Ultimate Control: 99 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2 : 4,6/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ProofHub?

Аз използвам ProofHub, защото ми улеснява работата. Той събира на едно място всичко, от което се нуждая, за да управлявам работата на моя отдалечен екип: проекти, документи, комуникация в екипа и инструменти.

Аз използвам ProofHub, защото ми улеснява работата. Той събира на едно място всичко, от което се нуждая, за да управлявам работата на моя отдалечен екип: проекти, документи, комуникация в екипа и инструменти.

14. Taiga (Най-добър за визуално управление на проекти)

чрез Taiga

Тази безплатна алтернатива на Trello с отворен код ме впечатли с визуалните си функции за управление на проекти. Тя е чудесна за по-големи екипи, които искат да поддържат единна визия.

В същото време Taiga позволява и различни нива на мащабиране (за лични Kanban табла). Можех да избирам между компактен, стандартен, подробен и разширен изглед. Те ми помогнаха да се съсредоточа върху конкретни задачи, без да се претоварвам с дълъг списък.

Най-добрите функции на Taiga

Създайте множество Kanban swimlanes и разпределете работата по категории (като под-екипи, проектни модули и различни приоритети).

Персонализирайте известията с опции като „Получаване на всички“, „Само засегнати“ и „Без известия“.

Използвайте инструмента на 20 различни езика

Ограничения на Taiga

Липсва функция за подробни отчети

Цени на Taiga

Безплатни

Оценки и рецензии за Taiga

G2 : 4,3/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 80 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Taiga?

Taiga има прост интерфейс с комбинация от солидни функции за управление на проекти. Поддържа Kanban, Scrum и хибридни работни процеси, което позволява на екипите да адаптират своя опит в управлението на проекти. Освен това разполага с табло за задачи и инструменти за планиране на спринтове, които улесняват проследяването на напредъка, а членовете на екипа могат да комуникират лесно.

Taiga има прост интерфейс с комбинация от солидни функции за управление на проекти. Поддържа Kanban, Scrum и хибридни работни процеси, което позволява на екипите да адаптират своя опит в управлението на проекти. Освен това разполага с табло за задачи и инструменти за планиране на спринтове, които улесняват проследяването на напредъка, а членовете на екипа могат да комуникират лесно.

15. nTask (Най-добър за управление на проекти с проследяване на бюджета)

чрез nTask

Превишаването на бюджета е често срещан проблем за проектните мениджъри, а тази алтернатива на Trello предлага решение. Можете да използвате nTask, за да създадете финансови обобщения за всеки проект.

Настроих автоматично известие по имейл, което да ме уведомява, ако действителната стойност на проекта надвиши определен процент (според моите предпочитания) от очакваната стойност.

Най-добрите функции на nTask

Проследявайте времето, прекарано в задачи/подзадачи, с автоматичния тракер за време на задачите на инструмента.

Персонализирайте фона и настройките на картите на вашата Kanban табло, редактирайте колоните и поддържайте съответствие с вашия брандинг.

Задайте сложни зависимости (като „Старт до старт“, „Край до старт“, „Старт до край“ или „Край до край“).

Ограничения на nTask

Високо време за зареждане

Цени на nTask

Премиум : 4 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за nTask

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

16. LiquidPlanner (Най-добър за управление на срокове и рискове)

Често се налага да работим с кратки срокове, затова е от съществено значение да прогнозираме точно датите за започване и завършване на проектите.

LiquidPlanner ни помогна в това. Инструментът проведе симулации на цялото ни портфолио от проекти, като взе предвид кои задачи са приоритетни и колко работа могат да свършат членовете на екипа ни.

Въз основа на тази симулация можем с увереност да прогнозираме планираните дати с минимален риск от отклонение от тях.

Най-добрите функции на LiquidPlanner

Получете точна информация за това къде са разпределени вашите ресурси.

Задайте подробни разрешения за различни потребители

Разберете колко закъснение може да има дадена задача с Smart Schedule Bars

Ограничения на LiquidPlanner

Настройването на зависимостите между задачите е досадно

Цени на LiquidPlanner

Essentials : 15 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална : 28 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ultimate: 42 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за LiquidPlanner

G2 : 4. 2/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 600 рецензии)

17. Hive (Най-добър за проследяване на времето)

чрез Hive

Trello няма функции за проследяване на времето, което е съществена част от нашия работен процес.

Докато пробвах различни алтернативи на Trello, исках да намеря инструмент, който да опрости отчитането на времето, управлението на работните часове и почасовото фактуриране. Hive се оказа надежден вариант.

Това ми даде възможност да проследявам работното си време автоматично или ръчно. Можех да сравнявам действителното работно време с очакваното. Това ми помогна да разбера нивото си на продуктивност и да правя по-добри прогнози за бъдещи задачи.

Използвах инструмента и за да проследявам работното време на екипа си и да разпределям по-добре ресурсите въз основа на текущата им натовареност и наличност.

Най-добрите функции на Hive

Прехвърлете пощенските си кутии от Gmail и Outlook в Hive Mail и управлявайте по-добре имейлите си.

Персонализирайте работното си пространство в Hive с логото на компанията

Персонализирайте статуса на действията – присвойте цветове и добавете нива на спешност към задачите.

Ограничения на Hive

Има крива на обучение

Цени на Hive

Безплатни

Стартово ниво : 1,5 $/месец на потребител

Екипи : 5 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Hive

G2 : 4,6/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

18. Pipedrive (най-добър за анализи)

чрез Pipedrive

Trello е предназначен за управление на проекти, но не разполага с възможностите на инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), като отчети, автоматизация на продажбите или интеграция с имейл.

Като алтернатива изпробвах Pipedrive, CRM, който служи и като решение за управление на проекти. Много ми харесаха подробните анализи. Персонализираните отчети ми помогнаха да проследявам представянето на екипа – колко потенциални клиенти е генерирал, привлякъл и превърнал в реални клиенти екипът ми за определен период.

Най-добрите функции на Pipedrive

Получете визуална история на всички обаждания, имейли и дейности с всеки контакт/сделка и прегледайте минали разговори, преди да продължите.

Създайте групи за разпространение на имейли, за да изпращате съобщения до 100 контакта едновременно.

Източник на информация за потенциални клиенти и предварителна квалификация на потенциални клиенти с Smart Contact Data

Ограничения на Pipedrive

Цените може да са твърде високи за малките предприятия.

Цени на Pipedrive

Essential : 14 $/месец на потребител

Разширено : 29 $/месец на потребител

Професионална : 59 $/месец на потребител

Power : 69 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4,3/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Pipedrive?

Харесва ми колко лесно е да видите цялостния си процес в различни изгледи. Изгледът на таблица улеснява прегледа на всички сделки с тяхната стойност и етапа, в който се намират. Изгледът за прогнози е чудесен, за да видите кога очаквате да приключите сделката и как изглежда процесът ви за в бъдеще. Много ми харесва и лекотата, с която се преминава от един етап към друг.

Харесва ми колко лесно е да видите цялостния си процес в различни изгледи. Изгледът в табличен формат улеснява прегледа на всички сделки с тяхната стойност и етапа, в който се намират. Изгледът за прогнози е чудесен, за да видите кога очаквате да приключите сделката и как изглежда процесът ви за в бъдеще. Много ми харесва и лекотата, с която се преминава от един етап към друг.

19. Zoho Projects (най-добър за персонализирани шаблони)

чрез Zoho Projects

Когато имах подобни проекти, които следваха един и същ набор от задачи, Zoho Projects ми помогна да създам персонализирани шаблони – чудесен начин да спестя време и да поддържам всичко последователно!

Вместо да преработвам графиците на проектите от нулата всеки път, създадох общ шаблон за тези проекти. Можех да превърна съществуващ проект в шаблон или да избера от специфичните за индустрията шаблони на Zoho.

Например, шаблоните „Дигитален маркетинг“ и „Планиране на събития“ бяха тези, които използвах най-често.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Създавайте персонализирани оформления и полета за проекти, задачи и проблеми

Регистрирайте платени и неплатени часове с модула за отчитане на работното време.

Генерирайте фактури въз основа на табел за отчитане на работното време (благодарение на вградената интеграция с Zoho Invoice)

Ограничения на Zoho Projects

Потребителският интерфейс изглежда претрупан.

Цени на Zoho Projects

Безплатни

Премиум : 4 $/месец на потребител

Enterprise: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 рецензии)

20. Nuclino (Най-добър за сътрудничество)

чрез Nuclino

Първото нещо, което ни впечатли в Nuclino, беше неговата скорост – практически нямаше време за зареждане, дори когато таблото ми беше препълнено със задачи.

В работната среда на Nuclino всеки елемент/задача служи като документ за съвместна работа. Мога да добавям бележки, да вграждам файлове, да възлагам задачи на членовете на екипа, да добавям диаграми и да се уверя, че винаги сме в крак с контекста.

Най-добрите функции на Nuclino

Реализирайте идеите си с вградения в инструмента канвас за съвместна работа.

Управлявайте работните процеси по-добре с изглед „Списък“, „Табло“, „Таблица“ и „Графика“.

Намирайте/извличайте информация бързо с функцията за търсене и гъвкавите филтри.

Ограничения на Nuclino

Функцията за търсене не е достатъчно интуитивна.

Цени на Nuclino

Безплатни

Стартово ниво : 8 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nuclino

G2 : 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Nuclino?

Това приложение помага много за консолидиране на цялата съвместна работа, за да обедини всички хора, с които работите. Харесва ми интуитивният начин, по който мога да споделям идеи и да управлявам задачи. Отбелязвам също, че този софтуер е лесен за използване и интерфейсът му е много изчистен.

Това приложение помага много за консолидиране на цялата съвместна работа, за да обедини всички хора, с които работите. Харесва ми интуитивният начин, по който мога да споделям идеи и да управлявам задачи. Отбелязвам също, че този софтуер е лесен за използване и интерфейсът му е много изчистен.

Управлявайте лесно сложни проекти с ClickUp

Топ 20 алтернативи на Trello, обсъдени в тази статия, надхвърлят основното управление на проекти. Те се отличават в конкретни области: някои са отлични в бюджетирането, други предлагат отлични функции за разпределение на ресурсите, трети предлагат впечатляващо визуално управление на работата, а четвърти ви помагат да останете продуктивни в неограничен брой проекти.

Ако обаче търсите всеобхватен инструмент, който обединява всички тези функции и е лесно персонализируем, ClickUp е правилният избор.

ClickUp е проектиран да се справя със сложни работни процеси. Той насърчава безпроблемното сътрудничество, предлага гъвкави изгледи за управление на проекти по ваш начин и позволява автоматизация за оптимизиране на повтарящи се задачи или делегирането им на изкуствен интелект.

Искате да изберете инструменти за управление на проекти, които се адаптират и растат заедно с вашите нужди?

Започнете да използвате ClickUp още днес!