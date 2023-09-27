Най-добри практики за комуникация с клиенти за подобряване на взаимоотношенията

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Reputation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Reputation"}, {"@type": "Thing", "name": "Reputation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q37814092"}, {"@type": "Thing", "name": "Brand", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Brand"}, {"@type": "Thing", "name": "Brand", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q431289"}, {"@type": "Thing", "name": "Активно слушане", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Active_listening"}, {"@type": "Thing", "name": "Активно слушане", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q423038"}, {"@type": "Thing", "name": "Ветеринарен лекар", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Veterinarian"}, {"@type": "Thing", "name": "Ветеринарен лекар", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q202883"}, {"@type": "Thing", "name": "Touchpoint", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Touchpoint"}, {"@type": "Thing", "name": "Touchpoint", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1517656"}, {"@type": "Thing", "name": "Empathy", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Empathy"}, {"@type": "Thing", "name": "Empathy", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q182263"}, {"@type": "Thing", "name": "Rocket Mortgage", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Rocket_Mortgage"}, {"@type": "Thing", "name": "Rocket Mortgage", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2123099"}, {"@type": "Thing", "name": "Email filtering", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Email_filtering"}, {"@type": "Thing", "name": "Email filtering", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2141106"}] }

Комуникацията е ключова, независимо дали установявате бизнес отношения с нов клиент или работите с постоянен клиент. Добрата комуникация поставя основите за ефективни проекти и услуги, както и за здравословен обмен, който извежда бизнеса на нови висоти.

Но добрата комуникация е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, особено ако вие и клиентът нямате един и същ стил или процес на комуникация. 👀

Клиентът иска да бъде преконфигурирана дадена услуга, но не казва какво точно иска да бъде променено. Може би изобщо не отговаря на молбите за обратна връзка. Може би отправя неясни искания, без да уточнява очакванията си.

За щастие, има прости начини да подобрите комуникацията с клиентите. 🙌

В този наръчник ще обясним защо е важно да имате добра стратегия за комуникация с клиенти и ще споделим най-добрите практики за вашите процеси. Освен това ще разгледаме казус, който демонстрира как тези техники правят вашия бизнес по-ефективен.

Какво е комуникация с клиента?

Комуникацията с клиента е всяко взаимодействие между компанията и клиента. Тя обхваща устна и писмена комуникация, от имейли до телефонни разговори.

Докладите, фактурите и правните договори са някои от примерите за критична комуникация с клиента. Но междуличностните обмени като бизнес обеди и тримесечни срещи също са ключови примери. Комуникацията с клиента започва от момента, в който започнете да се обръщате към потенциален клиент.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Добрата комуникация с клиента се основава на отлични междуличностни умения, организационни умения, самосъзнание и адаптивност. Тези умения са от съществено значение за поддържането на добри взаимоотношения и справянето с трудни ситуации, когато такива възникнат. ✨

Защо ефективната комуникация с клиента е важна за бизнес отношенията?

Като професионалист, който работи с клиенти, доброто общуване е от съществено значение. Независимо дали сте в продажбите и отговаряте за сключването на сделки, или сте акаунт мениджър, който се занимава с уважаван клиент, умението да общувате може да определи успеха или провала на вашите цели. 🏆

Ето няколко причини, поради които комуникацията с клиента е толкова важна:

Ограничаване на недоразуменията : Намалете риска от лоша комуникация с клиента и объркване, които могат да провалят проекта.

Изгражда доверие : Ефективната комуникация създава близки отношения и уверява клиента, че имате предвид неговите интереси.

Определете очакванията : Една от : Една от основните причини за провала на проектите е липсата на ясни очаквания. Добрата комуникация гарантира, че всички знаят целта и какво е необходимо, за да я постигнат.

Поддържайте проектите в правилната посока : Неорганизираността и препятствията също нарушават графика на проекта. Поддържайте всички на една и съща страница с добра комуникация, което също позволява адаптивност, когато плановете бъдат провалени.

Подобрява задържането на клиентите : Клиентите, които се чувстват чути, са по-щастливи. Добрата комуникация с клиентите им показва, че чувате техните недоволства, разбирате целите им и прилагате процеси, за да ги реализирате.

Води до по-добра адаптивност: Чрез по-добрата комуникация с клиентите вие се адаптирате по-бързо към променящата се среда в сравнение с конкуренцията. Клиентите ви информират за функциите, които желаят, и посочват областите, които се нуждаят от подобрение, така че не губите време и ресурси за ненужни усилия.

9 прости съвета за комуникация с клиенти, които да имате предвид

Тук ще споделим някои от най-добрите начини за подобряване на комуникацията с клиенти. От лични срещи до редовни дигитални актуализации, използвайте ги, за да изградите по-добри отношения с клиентите и да развивате бизнеса си. 🎯

1. Засилете ангажираността на клиентите с персонализиран план за комуникация

С инструментите за комуникация с клиенти има по-малък шанс за недоразумения и по-добра съгласуваност от началото до края. Планът за комуникация с клиенти ви позволява да идентифицирате ключовите заинтересовани страни, да решите какво да съобщите на всяка от тях и да определите колко често ще споделяте актуална информация с тях.

Делегирайте персонализирани роли на други администраторски роли или външни клиенти в ClickUp, за да запазите конкретна работа в тайна.

Започнете с определяне на целите си за комуникация и идентифициране на клиентите. След това решете кои канали и методи ще използвате: актуализации в социалните медии, текстови съобщения, телефонни обаждания или лични срещи, в зависимост от предпочитанията на клиента.

Накрая, следете комуникационния си план и правете промени, ако е необходимо. Обръщайте внимание на обратната връзка от клиентите и внедрявайте промени, ако те искат комуникацията да се осъществява по различен начин.

Един добър софтуер за комуникация с клиенти ви позволява да сегментирате различните клиенти според това как предпочитат да получават актуална информация и колко често трябва да ги държите в течение.

Използвайте многобройните инструменти за форматиране на ClickUp, за да организирате комуникационните цели, задачи, графици и заинтересовани страни.

С шаблона за комуникационен план на ClickUp можете да създадете йерархия на заинтересованите страни и да определите как ще споделяте информацията своевременно. Изградете стратегия за комуникация по проекта с клиентите и определете персонализирани роли, достъп и разрешения, както и всичко друго, което може да е необходимо да бъде публично или частно.

2. Определете измерими цели, които съответстват на нуждите на клиента и на вашите бизнес цели

Комуникацията трябва да има ясни цели. Независимо дали става въпрос за информиране на клиента за промени по време на проекта или за получаване на информация за разработване на по-добри продукти, определете ясни цели от самото начало. ✍️

Следете постигането на целите си и тези на клиентите си с ясни графици, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете измерими цели, да проследявате етапите и да се придържате към ясни срокове. Създайте персонализирани полета за различни стратегии за комуникация с клиенти и задайте статуси, за да проследявате напредъка за всяка от тях.

Определете приоритети, за да подчертаете най-належащите съобщения, и настройте известия, за да не пропускате важни актуализации.

3. Комуникирайте често и прозрачно, за да държите клиента си информиран и ангажиран

Един от ключовете към удовлетвореността на клиентите е прозрачността и ясните очаквания. От началото до края на проекта бъдете откровени по отношение на цените и офертите.

Това ви позволява да изградите доверие и да определите очакванията на клиента в самото начало. Обяснете ясно вашите работни процеси и как вашите продукти или услуги ще бъдат полезни за клиента.

Отговаряйте на въпросите на клиентите ясно и честно. Сега не е моментът за преувеличени прогнози или обещания.

Използвайте ClickUp Docs, за да държите клиентите и членовете на екипа в течение с незабавни известия.

Използвайте софтуер за управление на проекти като ClickUp, за да комуникирате с клиентите и да ги информирате за процеса.

Коментарите и споменаванията в ClickUp изпращат незабавни известия, когато се споделят нови дискусии или когато ги маркирате в задача.

4. Упражнявайте активно слушане, за да водите смислени разговори

Едно от най-добрите комуникационни умения е активното слушане, което означава, че не просто чувате какво казва клиентът. Вместо това обръщате внимание на езика на тялото и социалните сигнали и се фокусирате върху целта да намерите решения и да подобрите клиентското преживяване.

Това означава да изслушвате гледната точка на клиента и да се съобразявате с неговите нужди. За да постигнете това, задавайте отворени въпроси, така че клиентът да може да предостави колкото се може повече подробности.

Съсредоточете се върху същността на проблема и как се чувства клиентът. По време на разговора бъдете напълно присъстващи – изключете всички потенциални източници на разсейване – обръщайте внимание на невербалните сигнали и повторете казаното от клиента, за да се уверите, че сте разбрали правилно. 💡

5. Провеждайте обучение на екипа, за да осигурите последователно обслужване на клиентите

Комуникацията с клиенти е ефективна само ако се практикува на всички нива. От разработката на софтуер и обслужването на клиенти до управлението на акаунти, внедрете ясни комуникационни стратегии в процедурите си за обучение и въвеждане в работата. 🛠️

Осигурете обучение за всички членове на екипа и създайте ясни планове за комуникация за всеки доставчик на услуги във вашия бизнес. Не забравяйте да проверите два пъти вашите процеси и да получите обратна връзка от вашите служители и клиенти, за да подобрите процедурите.

Ето няколко идеи за обучение по комуникация с клиенти:

Практикувайте ролеви игри : Нека членовете на екипа поред играят ролята на клиента и работят върху реална ситуация. Обхванете често срещани проблеми, като клиенти, които задават много въпроси, или ситуация, в която клиентът е недоволен от резултатите.

Използвайте метода LAST : тази абревиатура означава „Слушай, Потвърди, Реши и Благодари“ (Listen, Acknowledge, Solve, and Thanks) – метод, който обучава служителите да използват стъпка по стъпка процес при работа с недоволен клиент.

Създайте програми за наставничество: За новоназначените служители справянето с трудна ситуация може да бъде плашещо. Свържете служителя с наставник или колега, който да му помогне да се ориентира в процеса.

Създайте дървета на решения в ClickUp Whiteboards, за да насочите членовете на екипа през стъпките на комуникацията с клиента.

6. Управлявайте очакванията и изграждайте връзки, за да поддържате дълготрайни отношения

В бизнеса имаме склонност да поддържаме професионално отношение, но може да пропуснете възможността за по-добра комуникация, ако не установите емоционална връзка с клиентите. Вместо това използвайте ключови методи за комуникация, за да установите по-дълбока връзка с клиентите си.

Изградете връзки с клиентите си, като се поставите на тяхно място. Представете си какво очакват от вас и предоставете резултати, които отговарят на техните специфични нужди. Изградете доверие, като се интересувате от тях и споделяте весели моменти, когато е уместно. 🤝

Ключов компонент на емоционалните връзки е самосъзнанието и разбирането на вашите реакции. Ако клиентът ви даде остра обратна връзка, обърнете внимание на тона на гласа си и коригирайте изражението на лицето си, което може да ескалира разговора.

Емоционалната интелигентност също ви помага да реагирате на недоволен клиент. Развийте умения за комуникация с клиенти, които разведряват напрегнатите ситуации и улесняват управлението на клиенти.

Свързано: Как професионално да поискате плащане от клиент

7. Бъдете внимателни към времето на клиента, като бъдете ефективни и отзивчиви

Времето е от решаващо значение, когато става въпрос за комуникация с клиенти. В началото клиентите може да искат чести актуализации, за да се уверят, че всичко върви по план. Други дългосрочни клиенти или заети професионалисти може да искат актуализации по-рядко.

Говорете с клиента, за да определите колко често би искал да комуникирате и да изберете най-подходящите канали за комуникация. Устната комуникация, като телефонните разговори, може да бъде по-натрапчива за някои клиенти от автоматизираната комуникация по имейл. 📧

Задайте повтарящи се задачи за комуникация с клиенти, за да поддържате организирана и ефективна комуникация.

Друг удобен начин да оптимизирате комуникацията с клиентите е да използвате задачите в ClickUp. Настройте повтарящи се задачи, които да ви напомнят кога е време да изпратите съобщения на клиентите.

ClickUp ви позволява също да активирате известия, когато дадена задача бъде завършена. По този начин клиентът ще получи имейл, когато бъде постигнат важен етап.

8. Събирайте и организирайте данните за клиентите в CRM система

Комуникацията с клиенти често се проваля, защото контактната информация не е актуализирана или не е съхранена на едно лесно достъпно място. Оптимизирайте работните си процеси, като използвате таблици в ClickUp, за да съхранявате цялата важна контактна информация за всеки клиент.

Добавете таблица с информацията за вашия клиент към всеки Clickup Doc, като използвате Table View, за да не пропуснете нищо.

Не забравяйте да включите телефонни номера, имейл адреси и предпочитания от клиента начин за контакт. Споделете листа с новите служители и го съхранете в пространствата на проекта, за да бъде достъпен за членовете на екипа, които се нуждаят от него.

9. Автоматизирайте действията за проследяване на обратната връзка и исканията на клиентите

Не е достатъчно само да положите основите за ефективна комуникация с клиента. Трябва също да създадете процес за следващите стъпки, за да приложите обратната връзка, която получавате.

Планирайте бъдещето, като автоматично създавате задачи за проследяване на обратната връзка от клиента и внедряване на нови решения.

Подобрете практиките за комуникация с клиенти и работните процеси на вашия екип с ClickUp Automations.

Може да няма ясен път напред, затова е важно да имате процеси за мозъчна атака. Mind Maps на ClickUp помага на служителите да организират идеите си и да разработват решения за проблемите на клиентите.

Използвайте Mind Maps за мозъчна атака и създайте работни процеси въз основа на вашите идеи. Автоматично разпределяйте задачи на съответните членове на екипа и не забравяйте да включите стъпка за информиране на клиента. 👨🏽‍💻

Полезен пример за комуникация с клиенти, който ще подобри вашите процеси

Тези техники изглеждат лесни, но как работят, когато се приложат на практика?

Ето един пример за комуникация с клиенти, който показва тези елементи в действие. Ще разгледаме как маркетинговата агенция V4 Company използва инструменти за управление на клиенти в ClickUp, за да подобри отношенията си с клиентите. 🌱

Проблемът

V4 е маркетингова фирма, която работи с клиенти, за да им помогне да продават продукти онлайн. С повече от 5000 клиенти в 200 офиса, комуникацията е от решаващо значение за успеха.

Въпреки това, комуникацията започна да се проваля, докато разширяваха успешния си бизнес с клиенти като Spotify и XP Inc.

Създайте персонализирани автоматизации, които се задействат въз основа на тригери и условия по ваш избор в ClickUp.

Проблемът не беше само в пропуснатите съобщения. Компанията трябваше да изпраща една и съща информация многократно, което отнемаше време и ресурси за ненужна работа.

Решенията

Тогава екипът на V4 се обърна към ClickUp. Те използваха ClickUp Automations, за да ускорят кореспонденцията с клиентите и да намалят натовареността, като задействаха седмични актуализации за различни клиенти въз основа на статуса на проекта.

Те също така решиха да споделят диаграми на Гант чрез WhatsApp всяка седмица, за да може екипът на клиента да види дали има пропуснати задачи и да проследява напредъка. Това означаваше по-добро преживяване за клиента и по-голяма прозрачност.

Превърнете най-важните си задачи в етапи, за да създадете диаграма на Гант, показваща напредъка по вашите проекти.

V4 също харесаха възможността да предоставят достъп до плановете за проекти в ClickUp. Те можеха да решават какво да виждат клиентите и върху какво да си сътрудничат, което направи мониторинга по-прозрачен процес за тяхната клиентска база.

V4 използва и шаблоните на ClickUp, за да оптимизира комуникацията и да я направи по-ефективна. V4 използва комуникационни матрици, за да идентифицира най-важните заинтересовани страни. По този начин може да определи приоритетите си кои лица да информира и колко често.

Те също така използваха шаблони за комуникационни планове, за да следят десетките комуникации с клиенти. Това улесни определянето на клиентите, които се нуждаеха от по-чести актуализации, и гарантира, че те никога не пропускат важна комуникация. 💡

Изградете ефективна комуникация с клиентите с ClickUp

Независимо дали съобщавате лоши новини или споделяте вълнуващи новини за даден проект, комуникацията с клиента е ключът към успеха. С тези най-добри практики можете да оптимизирате работните процеси и да помогнете на служителите си да комуникират ефективно.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да изграждате по-добри отношения с клиентите си. Започнете с изготвянето на план за комуникация с ясни цели и след това решете как искате да информирате всеки клиент. 🤩

Използвайте шаблони, за да изготвяте периодични актуализации, и настройте автоматизации, за да улесните работния си процес. Задавайте задачи, за да информирате клиентите за последните развития, и добавяйте персонализирани полета, за да виждат необходимата им информация.

С ClickUp комуникацията с клиентите е по-лесна и по-ефективна от всякога.