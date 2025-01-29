10-те най-добри софтуерни системи за проследяване на управлението на клиенти през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво трябва да търсите в софтуера за управление на клиенти?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Екипите трябва да търсят инструменти за управление на клиенти с функции за управление на задачи, CRM, отчитане, планиране, проследяване на цели, интеграция с трети страни и мобилен достъп, за да разширяват клиентската си база по устойчив начин. " } } ] }

Разширяването на клиентската база е положителен знак за успех. Но с него идват и допълнителни изисквания за управление на комуникацията и постигане на целите за растеж.

Софтуерът за управление на клиенти е проектиран да оптимизира работните процеси и дейности, така че екипите да могат да се съсредоточат върху най-важното – предоставянето на първокласно обслужване на клиентите!

В този наръчник ще разгледаме най-добрия софтуер за управление на клиенти, който отговаря на уникалните нужди на вашия бизнес!

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на клиенти?

Екипите трябва да търсят инструменти за управление на клиенти с функции за управление на задачи, CRM стратегия, отчитане, планиране, проследяване на цели, интеграции с трети страни и мобилен достъп, за да разширяват клиентската си база по устойчив начин.

От гледна точка на дългосрочната перспектива на един бизнес, устойчивите практики помагат за намаляване на разходите и поддържане на конкурентоспособността в един променящ се пазар. А без подходящите инструменти за управление на клиенти, се създава повече работа, за да се поддържат операциите, индивидуалните отговорности и процеса на продажбите.

Ето и други функции, които трябва да имате предвид при избора на софтуер за управление на клиенти:

Персонализиране за адаптиране на за адаптиране на комуникацията с клиентите и техните предпочитания, специфичните за бранша стандарти и процесите на продажба

Контрол на сигурността и разрешенията за поддържане на целостта на данните, предотвратяване на нарушения на данните и спазване на нормативните изисквания

Инструменти за сътрудничество в реално време за коментиране и за коментиране и редактиране на документи , презентации и електронни таблици

Управление на бюджета за разпределяне на ресурсите, идентифициране на възможности за приходи и прогнозиране на бъдещи тенденции

Автоматизация за управление на последващи действия, комуникация, жизнен цикъл на клиентите и повтарящи се задачи

Инструменти за проследяване на времето , за да определите къде екипите прекарват времето си и да подобрите работните им процеси.

Персонализирани уеб формуляри за привличане на потенциални клиенти и персонализиране на подхода към продажбите

10-те най-добри софтуерни приложения за управление на клиенти

1. ClickUp – най-добър за управление на клиентски данни

Използвайте над 15 вида изгледи в ClickUp, за да управлявате взаимоотношенията с клиентите и задачите.

ClickUp е платформа за продуктивност, която помага на екипи от всякакъв размер да организират задачи, сметки, сделки, документация и клиенти на едно място. С безплатни CRM шаблони и над 15 гъвкави изгледа можете лесно да управлявате всичко – от продажбени канали до поръчки на клиенти. Независимо дали предпочитате списъци, таблици или Kanban табло, ClickUp улеснява проследяването на всеки етап от взаимодействията с клиентите ви!

Комуникацията е ключова част от всяка система за управление на клиенти. ClickUp улеснява сътрудничеството по сделки, изпращането на актуализации по проекти на клиенти и привличането на нови клиенти с вградената си функция за електронна поща. Освен това, добавянето на връзки между задачи и документи създава двупосочен път за навигация в свързаната информация!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. HubSpot CRM – най-добър за управление на проследяването на клиенти

чрез HubSpot

HubSpot CRM е платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, създадена да подпомага растежа на бизнеса. Тя предлага цялостен набор от инструменти, които помагат на екипите да управляват взаимоотношенията и взаимодействията си с клиенти, от проследяване на потенциални клиенти и сделки до управление на клиентски данни. Тя разполага и с функции за автоматизация, които помагат за оптимизиране на работните процеси на търговските представители, агентите за обслужване на клиенти и маркетолозите.

Възможностите за интеграция на платформата позволяват на бизнеса да свърже HubSpot CRM с различни инструменти на трети страни, като платформи за имейл маркетинг и процесори за плащания. С интуитивния си потребителски интерфейс, изчерпателен набор от функции и възможности за интеграция, HubSpot CRM е идеален инструмент за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Управление на контакти и проекти

Проследяване на имейли и потенциални клиенти

Контактна активност на уебсайта

Създател на шаблони за имейли

Създател на целеви страници

Ограничения на HubSpot CRM

Скъпи ценови планове в сравнение с други софтуери за управление на клиенти

Липсват интуитивни инструменти за автоматизация на работния процес

Цени на HubSpot CRM

Професионален : Започва от 1600 долара на месец

Предприятие: Свържете се с HubSpot за подробности

Оценки и рецензии за HubSpot

G2 : 4,4/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3600 отзива)

3. Salesforce – най-добрият софтуер за управление на продажбите на клиенти

чрез Salesforce

Salesforce е облачен CRM софтуер, който помага на бизнеса да управлява своите контакти и продажбени дейности. Този инструмент за управление на клиенти позволява на компаниите да съхраняват данни, да създават персонализирани отчети, да автоматизират работните процеси и да проследяват взаимодействието с клиентите. Той предлага и услуги за автоматизация на маркетинга, анализи, генериране на потенциални клиенти и други.

С Salesforce фирмите могат да получат информация за своите клиенти и да използват тези данни, за да вземат информирани решения. А с интеграциите за свързване с съществуващи данни и системи екипите контролират своите системи за управление на клиенти от едно място.

Най-добрите функции на Salesforce

Управление на дейностите за синхронизиране на имейли и дейности за ангажираност в една платформа

Интеграция със Slack за оптимизиране на процеса на управление на клиенти

Управление на акаунти, контакти, потенциални клиенти и възможности

Споделен изглед на всеки клиент с Customer 360

Интеграция на имейл с Gmail или Outlook

Ограничения на Salesforce

Трудно е да се научите да разбирате инструментите и как ефективно да ги използвате за ежедневната си работа.

24/7 поддръжка е налична при най-скъпия план (разгледайте тези алтернативи на Salesforce !)

Цени на Salesforce

Essentials : 25 долара на потребител на месец

Професионална : 75 долара на потребител на месец

Enterprise : 150 долара на потребител на месец

Неограничен: 300 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Salesforce

G2 : 4,3/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 17 500 отзива)

4. Freshworks CRM – най-добър за проследяване на потенциални клиенти

чрез Freshworks CRM

Freshworks CRM улеснява екипите да проследяват потенциални клиенти, да автоматизират маркетингови кампании, да сегментират клиентите в различни категории, да управляват данните за клиентите на едно място и бързо да изграждат взаимоотношения с клиентите. Чрез функции като управление на контакти, оценяване на потенциални клиенти, сегментиране на клиенти, автоматизация на задачи и информация за клиентите, фирмите могат да увеличат приходите си и да получат по-добро разбиране за своите клиенти.

CRM инструментът помага на екипите да поддържат добра организация, като предоставя подробни отчети за взаимодействията с клиентите и позволява на потребителите да създават базирани на правила работни процеси, които могат да се използват за автоматизиране на повтарящи се задачи. Освен това Freshworks CRM се интегрира с популярни приложения на трети страни като Google apps, Zapier и Mailchimp, което прави още по-лесно за екипите да извлекат максимална полза от данните за своите клиенти!

Най-добрите функции на Freshworks CRM

Управление на тръбопровода за визуализиране на целия процес на продажбите, организиран по етапи

Продажбени цели за определяне и проследяване на цели въз основа на приходите или броя на сключените сделки

Функции за филтриране, сортиране и търсене в мобилното приложение

Табла за представяне на сделките

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Ограничения на Freshworks CRM

Функциите за управление на проекти са достъпни само в скъпите планове.

Ограничени възможности за отчитане за персонализиране на ключови показатели

Цени на Freshworks CRM

Стартово ниво : 19 долара на потребител на месец

Растеж : 49 долара на потребител на месец

Pro : 95 долара на месец на потребител

Enterprise: 199 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Freshworks CRM

G2 : 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM система, създадена да помага на екипите по продажбите да увеличат производителността си и да сключват повече сделки. Тя предлага редица функции, които помагат за оптимизиране на процеса на продажбите, включително управление на контакти, проследяване на имейли, регистриране на обаждания, оценяване на потенциални клиенти, прогнозиране на продажбите и автоматизирани работни процеси.

С Pipedrive екипът по продажбите може бързо да организира своите потенциални клиенти, контакти и сделки, за да може да се фокусира върху задачите, които наистина имат значение. Приложението за управление на клиенти позволява на потребителите лесно да създават персонализирани пипалини и автоматизирани имейли, за да поддържат интереса на потенциалните клиенти и да увеличат конверсиите.

Най-добрите функции на Pipedrive

Сегментирайте потенциалните клиенти, за да създадете персонализирана, целенасочена комуникация

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за бързо актуализиране на статуса на сделките

Напомняния за дейности и сътрудничество в екипа

Персонализирани уеб формуляри

Прогнозиране на приходите

Ограничения на Pipedrive

Ограничени възможности за персонализиране на настройките за разрешения на потребителите в сравнение с други безплатни софтуери за управление на клиенти

Инструментите за управление на обхвата на проектите и документите са платени добавки.

Цени на Pipedrive

Essential : 14,90 долара на потребител на месец

Разширено : 24,90 $ на потребител на месец

Професионален : 49,90 $ на потребител на месец

Enterprise: 99 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4,2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

6. Drip – Най-добър за ангажиране на клиентите

чрез Drip

Drip е инструмент за автоматизация на електронната търговия, предназначен за бизнеса, за да увеличи онлайн продажбите си. Той предоставя технологията и инструментите, необходими за създаване, стартиране и управление на кампании, насочени към клиенти с персонализирани имейли, известия, уеб страници и др.

Инструментите за автоматизация на маркетинга на Drip помагат на екипите да увеличат ангажираността и лоялността на клиентите, да персонализират взаимодействията си, да идентифицират и поддържат потенциални клиенти, да генерират повече продажби и да измерват въздействието на усилията си. Платформата се интегрира с популярни уеб услуги като Shopify, Squarespace и WooCommerce, така че компаниите могат лесно да свържат своя електронен магазин с платформата Drip и да започнат бързо!

Най-добрите функции на Drip

Интеграции с популярни софтуери за електронна търговия, включително Shopify, BigCommerce и Magento

Автоматизация на маркетингови кампании чрез имейл, уебсайт и социални медии

A/B тестване на до четири варианта на съдържание на имейли или теми наведнъж

Над 50 напълно персонализируеми шаблона

Създаване на формуляри с плъзгане и пускане

Ограничения на Drip

Създаването и оптимизирането на работния процес и фунията ще отнеме време, за да се постигне ефективно използване.

Липсват инструменти за управление на проекти или документация

Дрип ценообразуване

Цената започва от 39 долара на месец за до 2500 души в списък с имейли.

Оценки и рецензии на Drip

G2 : 4,4/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 170 отзива)

7. Zoho CRM – най-доброто приложение за управление на клиенти

чрез Zoho CRM

Zoho CRM предлага набор от инструменти и функции за управление и използване на данните за клиентите. Тези функции включват управление на контакти, проследяване на потенциални клиенти, автоматизация на продажбите, автоматизация на маркетинга, проследяване на обслужването на клиенти, анализи и отчети. Zoho CRM предлага и интеграция с приложения и услуги на трети страни, като Zoho Campaigns, Zoho Reports и други.

С тези инструменти фирмите могат да получат по-добра представа за взаимоотношенията с клиентите, да автоматизират процесите на продажбите и да изградят по-силни взаимоотношения с клиентите. Освен това софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) предлага и специфични за отрасъла решения за редица сектори, включително търговия на дребно, електронна търговия, финанси и здравеопазване.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Сегментиране на клиентите въз основа на техния регион, изисквания, източник на потенциални клиенти и ниво на отзивчивост

Сканира картичките на приложението Leads, за да ги импортира автоматично в CRM

Формуляри за превръщане на уеб посетители в потенциални клиенти с прост инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане

Йерархии за свързване на подкампании

Ограничения на Zoho CRM

Необходими са други продукти на Zoho, за да се използва инструментът за управление на клиенти в пълния му потенциал.

Персонализирането на правилата е достъпно в скъпите планове.

Цени на Zoho CRM

Стандартен : 14 долара на потребител на месец

Професионален : 23 долара на потребител на месец

Enterprise : 40 долара на потребител на месец

Ultimate: 52 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2 : 4/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6200 отзива)

8. Airtable – най-добър за създаване на система за управление на клиенти

чрез Airtable

Airtable е облачно базирано средство за сътрудничество и управление на проекти, което съчетава лесна за използване електронна таблица с мощността на база данни и гъвкавостта на персонализирани приложения. С Airtable малките екипи могат да създават работни пространства с висока степен на сътрудничество, в които екипите да работят заедно по проекти.

Платформата се интегрира и с други приложения и услуги като Slack, Zapier и Dropbox, за да предостави цялостна система за управление на клиенти.

Най-добрите функции на Airtable

Действия за свързване на функционалността с целите за оптимизиране на отчитането

Формуляри за споделяне, за да попълните записите в базата Airtable

Визуализация на времевата линия за проследяване на събития, ресурси и проекти

Автоматизация с Javascript функционалност

Форма за управление на контакти

Ограничения на Airtable

Ограничени възможности за сортиране и филтриране в сравнение с други софтуерни инструменти за управление на клиенти

Ограничени възможности за персонализиране на външния вид на работното пространство (вижте алтернативите на Airtable

Цени на Airtable

Безплатна версия

Плюс : 10 долара на потребител на месец

Pro : 20 долара на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с Airtable за подробности

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1700 отзива)

9. Monday.com – Най-добър за сътрудничество

чрез Monday

Monday.com е платформа за управление на проекти, която позволява на екипите лесно да си сътрудничат, да управляват и да организират работата си. Тя помага на екипите да управляват проекти и задачи с актуализации в реално време и визуални табла със задачи, които позволяват на всеки да следи дейността както на индивидуално, така и на групово ниво.

С функции като автоматизирани известия, възможности за отчитане и интеграции с приложения на трети страни, Monday улеснява екипите да следят проектите и задачите си по един рационализиран начин. Той също така позволява на потребителите лесно да персонализират таблата си с проекти с различни опции за оформление и да задават специфични правила за таблата, за да поддържат всички организирани!

Най-добрите функции на Monday

Потребителски полета за изграждане на работния процес на продажбения цикъл и система за управление на взаимоотношенията с клиентите

Качване на файлове в Google Drive, Dropbox, Box или OneDrive за управление на документи

Управление на потенциални клиенти с автоматизация на персонализирани критерии

Комуникация с клиенти чрез интеграция с електронна поща

Персонализиране на таблото без кодиране

Ограничения на Monday

Трудно е да се запознаете с функциите и интерфейса (вижте алтернативите на Monday ).

Функцията „Колона за проследяване на времето“ е достъпна само в плановете Pro и Enterprise.

Цени за понеделник

Индивидуален : Безплатен завинаги

Базов : 8 долара на потребител на месец, започващ от 3 места

Стандартен : 10 долара на потребител на месец, започващ от 3 места

Pro : 16 долара на потребител на месец, започвайки от 3 места

Предприятие: Свържете се с Monday за подробности

Рейтинги и рецензии за Monday

G2 : 4,7/5 (над 7550 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3700 отзива)

10. Nutshell – Най-добър за управление на тръбопроводи

чрез Nutshell

Nutshell е платформа за управление на процесите в облака, която помага на екипите да оптимизират процеса на разработване на проекти от концепцията до завършването. Тя предоставя набор от инструменти, които помагат на екипите да планират, проследяват и сътрудничат по проекти в реално време.

С Nutshell екипите могат да управляват няколко проекта едновременно, да разпределят задачи и срокове, да комуникират с членовете на екипа и да следят напредъка. Платформата включва също шаблони за управление на проекти, отчети и анализи, както и система за съобщения, за да помогне на екипите в управлението на потенциалните клиенти от начало до край.

Най-добрите функции на Nutshell

Инструменти за управление на контакти , с които да намерите всеки контакт, клиент и разговор

Интелигентни форми за събиране на потенциални клиенти директно от уебсайта

Автоматизация на продажбите с персонализиране на тригерите на тръбопровода

Графики за отчети, готови за презентация

Готови шаблони за имейли

Ограничения на Nutshell

Интерфейсът не е толкова модерен и интуитивен в сравнение с други софтуери за управление на клиенти в този списък.

Отчитането и проследяването на резултатите са достъпни в скъпия план.

Цени на Nutshell

Foundation : 16 долара на потребител на месец

Pro: 42 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии на Nutshell

G2 : 4,2/5 (740+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (370+ отзива)

Управлявайте взаимоотношенията с клиентите с приложения за управление на клиенти

ClickUp е мощна и гъвкава платформа за управление на вашите клиенти и подобряване на работните процеси във вашия бизнес! Чрез премахване на изолираните структури и ускоряване на комуникацията, всички са на една и съща страница и работят за постигане на едни и същи цели за приходи.

Независимо дали сте малък бизнес или голямо предприятие, ClickUp предлага гъвкавостта, от която продуктивните екипи се нуждаят, за да оптимизират усилията си в управлението на обслужването на клиенти. Започнете безплатно с ClickUp Workspace още днес!