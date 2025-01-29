10-те най-добри софтуерни системи за проследяване на управлението на клиенти през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво трябва да търсите в софтуера за управление на клиенти?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Екипите трябва да търсят инструменти за управление на клиенти с функции за управление на задачи, CRM, отчитане, планиране, проследяване на цели, интеграция с трети страни и мобилен достъп, за да разширяват клиентската си база по устойчив начин. " } } ] }
Разширяването на клиентската база е положителен знак за успех. Но с него идват и допълнителни изисквания за управление на комуникацията и постигане на целите за растеж.
Софтуерът за управление на клиенти е проектиран да оптимизира работните процеси и дейности, така че екипите да могат да се съсредоточат върху най-важното – предоставянето на първокласно обслужване на клиентите!
В този наръчник ще разгледаме най-добрия софтуер за управление на клиенти, който отговаря на уникалните нужди на вашия бизнес!
Какво трябва да търсите в софтуера за управление на клиенти?
Екипите трябва да търсят инструменти за управление на клиенти с функции за управление на задачи, CRM стратегия, отчитане, планиране, проследяване на цели, интеграции с трети страни и мобилен достъп, за да разширяват клиентската си база по устойчив начин.
От гледна точка на дългосрочната перспектива на един бизнес, устойчивите практики помагат за намаляване на разходите и поддържане на конкурентоспособността в един променящ се пазар. А без подходящите инструменти за управление на клиенти, се създава повече работа, за да се поддържат операциите, индивидуалните отговорности и процеса на продажбите.
Ето и други функции, които трябва да имате предвид при избора на софтуер за управление на клиенти:
- Персонализиране за адаптиране на комуникацията с клиентите и техните предпочитания, специфичните за бранша стандарти и процесите на продажба
- Контрол на сигурността и разрешенията за поддържане на целостта на данните, предотвратяване на нарушения на данните и спазване на нормативните изисквания
- Инструменти за сътрудничество в реално време за коментиране и редактиране на документи, презентации и електронни таблици
- Управление на бюджета за разпределяне на ресурсите, идентифициране на възможности за приходи и прогнозиране на бъдещи тенденции
- Автоматизация за управление на последващи действия, комуникация, жизнен цикъл на клиентите и повтарящи се задачи
- Инструменти за проследяване на времето, за да определите къде екипите прекарват времето си и да подобрите работните им процеси.
- Персонализирани уеб формуляри за привличане на потенциални клиенти и персонализиране на подхода към продажбите
10-те най-добри софтуерни приложения за управление на клиенти
1. ClickUp – най-добър за управление на клиентски данни
ClickUp е платформа за продуктивност, която помага на екипи от всякакъв размер да организират задачи, сметки, сделки, документация и клиенти на едно място. С безплатни CRM шаблони и над 15 гъвкави изгледа можете лесно да управлявате всичко – от продажбени канали до поръчки на клиенти. Независимо дали предпочитате списъци, таблици или Kanban табло, ClickUp улеснява проследяването на всеки етап от взаимодействията с клиентите ви!
Комуникацията е ключова част от всяка система за управление на клиенти. ClickUp улеснява сътрудничеството по сделки, изпращането на актуализации по проекти на клиенти и привличането на нови клиенти с вградената си функция за електронна поща. Освен това, добавянето на връзки между задачи и документи създава двупосочен път за навигация в свързаната информация!
Най-добрите функции на ClickUp
- Бележки, етикети и тагове за разширено сортиране и филтриране, както и повече контекст във всеки запис на времето
- Над 1000 интеграции, за да съберете всички relevante данни и информация в една платформа ( интегрирайте ClickUp с Salesforce ).
- Присвоени и свързани коментари във всеки ClickUp Doc, задача или Whiteboard
- Множество изпълнители, за да назначите повече от един член на задачата едновременно
- Отчети и табла за незабавен обзор на работата на високо ниво
- Автоматизирани формули за точно изчисляване на фактурираното време
- Разширени прогнози за времето, за да предвидите работната си седмица
- Създавайте и проследявайте продажбените цели и показатели
Ограничения на ClickUp
- Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват предизвикателство за някои потребители.
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)
2. HubSpot CRM – най-добър за управление на проследяването на клиенти
HubSpot CRM е платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, създадена да подпомага растежа на бизнеса. Тя предлага цялостен набор от инструменти, които помагат на екипите да управляват взаимоотношенията и взаимодействията си с клиенти, от проследяване на потенциални клиенти и сделки до управление на клиентски данни. Тя разполага и с функции за автоматизация, които помагат за оптимизиране на работните процеси на търговските представители, агентите за обслужване на клиенти и маркетолозите.
Възможностите за интеграция на платформата позволяват на бизнеса да свърже HubSpot CRM с различни инструменти на трети страни, като платформи за имейл маркетинг и процесори за плащания. С интуитивния си потребителски интерфейс, изчерпателен набор от функции и възможности за интеграция, HubSpot CRM е идеален инструмент за бизнеса от всякакъв мащаб.
Най-добрите функции на HubSpot CRM
- Управление на контакти и проекти
- Проследяване на имейли и потенциални клиенти
- Контактна активност на уебсайта
- Създател на шаблони за имейли
- Създател на целеви страници
Ограничения на HubSpot CRM
- Скъпи ценови планове в сравнение с други софтуери за управление на клиенти
- Липсват интуитивни инструменти за автоматизация на работния процес
Цени на HubSpot CRM
- Професионален: Започва от 1600 долара на месец
- Предприятие: Свържете се с HubSpot за подробности
Оценки и рецензии за HubSpot
- G2: 4,4/5 (над 1800 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3600 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Hubspot!
3. Salesforce – най-добрият софтуер за управление на продажбите на клиенти
Salesforce е облачен CRM софтуер, който помага на бизнеса да управлява своите контакти и продажбени дейности. Този инструмент за управление на клиенти позволява на компаниите да съхраняват данни, да създават персонализирани отчети, да автоматизират работните процеси и да проследяват взаимодействието с клиентите. Той предлага и услуги за автоматизация на маркетинга, анализи, генериране на потенциални клиенти и други.
С Salesforce фирмите могат да получат информация за своите клиенти и да използват тези данни, за да вземат информирани решения. А с интеграциите за свързване с съществуващи данни и системи екипите контролират своите системи за управление на клиенти от едно място.
Най-добрите функции на Salesforce
- Управление на дейностите за синхронизиране на имейли и дейности за ангажираност в една платформа
- Интеграция със Slack за оптимизиране на процеса на управление на клиенти
- Управление на акаунти, контакти, потенциални клиенти и възможности
- Споделен изглед на всеки клиент с Customer 360
- Интеграция на имейл с Gmail или Outlook
Ограничения на Salesforce
- Трудно е да се научите да разбирате инструментите и как ефективно да ги използвате за ежедневната си работа.
- 24/7 поддръжка е налична при най-скъпия план (разгледайте тези алтернативи на Salesforce!)
Цени на Salesforce
- Essentials: 25 долара на потребител на месец
- Професионална: 75 долара на потребител на месец
- Enterprise: 150 долара на потребител на месец
- Неограничен: 300 долара на потребител на месец
Оценки и рецензии за Salesforce
- G2: 4,3/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 17 500 отзива)
Разгледайте тези CRM инструменти за Mac!
4. Freshworks CRM – най-добър за проследяване на потенциални клиенти
Freshworks CRM улеснява екипите да проследяват потенциални клиенти, да автоматизират маркетингови кампании, да сегментират клиентите в различни категории, да управляват данните за клиентите на едно място и бързо да изграждат взаимоотношения с клиентите. Чрез функции като управление на контакти, оценяване на потенциални клиенти, сегментиране на клиенти, автоматизация на задачи и информация за клиентите, фирмите могат да увеличат приходите си и да получат по-добро разбиране за своите клиенти.
CRM инструментът помага на екипите да поддържат добра организация, като предоставя подробни отчети за взаимодействията с клиентите и позволява на потребителите да създават базирани на правила работни процеси, които могат да се използват за автоматизиране на повтарящи се задачи. Освен това Freshworks CRM се интегрира с популярни приложения на трети страни като Google apps, Zapier и Mailchimp, което прави още по-лесно за екипите да извлекат максимална полза от данните за своите клиенти!
Най-добрите функции на Freshworks CRM
- Управление на тръбопровода за визуализиране на целия процес на продажбите, организиран по етапи
- Продажбени цели за определяне и проследяване на цели въз основа на приходите или броя на сключените сделки
- Функции за филтриране, сортиране и търсене в мобилното приложение
- Табла за представяне на сделките
- Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”
Ограничения на Freshworks CRM
- Функциите за управление на проекти са достъпни само в скъпите планове.
- Ограничени възможности за отчитане за персонализиране на ключови показатели
Цени на Freshworks CRM
- Стартово ниво: 19 долара на потребител на месец
- Растеж: 49 долара на потребител на месец
- Pro: 95 долара на месец на потребител
- Enterprise: 199 долара на потребител на месец
Оценки и рецензии за Freshworks CRM
- G2: 4,6/5 (над 900 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)
5. Pipedrive – Най-добър за управление на контакти
Pipedrive е CRM система, създадена да помага на екипите по продажбите да увеличат производителността си и да сключват повече сделки. Тя предлага редица функции, които помагат за оптимизиране на процеса на продажбите, включително управление на контакти, проследяване на имейли, регистриране на обаждания, оценяване на потенциални клиенти, прогнозиране на продажбите и автоматизирани работни процеси.
С Pipedrive екипът по продажбите може бързо да организира своите потенциални клиенти, контакти и сделки, за да може да се фокусира върху задачите, които наистина имат значение. Приложението за управление на клиенти позволява на потребителите лесно да създават персонализирани пипалини и автоматизирани имейли, за да поддържат интереса на потенциалните клиенти и да увеличат конверсиите.
Най-добрите функции на Pipedrive
- Сегментирайте потенциалните клиенти, за да създадете персонализирана, целенасочена комуникация
- Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за бързо актуализиране на статуса на сделките
- Напомняния за дейности и сътрудничество в екипа
- Персонализирани уеб формуляри
- Прогнозиране на приходите
Ограничения на Pipedrive
- Ограничени възможности за персонализиране на настройките за разрешения на потребителите в сравнение с други безплатни софтуери за управление на клиенти
- Инструментите за управление на обхвата на проектите и документите са платени добавки.
Цени на Pipedrive
- Essential: 14,90 долара на потребител на месец
- Разширено: 24,90 $ на потребител на месец
- Професионален: 49,90 $ на потребител на месец
- Enterprise: 99 долара на потребител на месец
Оценки и рецензии за Pipedrive
- G2: 4,2/5 (над 1600 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Pipedrive!
6. Drip – Най-добър за ангажиране на клиентите
Drip е инструмент за автоматизация на електронната търговия, предназначен за бизнеса, за да увеличи онлайн продажбите си. Той предоставя технологията и инструментите, необходими за създаване, стартиране и управление на кампании, насочени към клиенти с персонализирани имейли, известия, уеб страници и др.
Инструментите за автоматизация на маркетинга на Drip помагат на екипите да увеличат ангажираността и лоялността на клиентите, да персонализират взаимодействията си, да идентифицират и поддържат потенциални клиенти, да генерират повече продажби и да измерват въздействието на усилията си. Платформата се интегрира с популярни уеб услуги като Shopify, Squarespace и WooCommerce, така че компаниите могат лесно да свържат своя електронен магазин с платформата Drip и да започнат бързо!
Най-добрите функции на Drip
- Интеграции с популярни софтуери за електронна търговия, включително Shopify, BigCommerce и Magento
- Автоматизация на маркетингови кампании чрез имейл, уебсайт и социални медии
- A/B тестване на до четири варианта на съдържание на имейли или теми наведнъж
- Над 50 напълно персонализируеми шаблона
- Създаване на формуляри с плъзгане и пускане
Ограничения на Drip
- Създаването и оптимизирането на работния процес и фунията ще отнеме време, за да се постигне ефективно използване.
- Липсват инструменти за управление на проекти или документация
Дрип ценообразуване
- Цената започва от 39 долара на месец за до 2500 души в списък с имейли.
Оценки и рецензии на Drip
- G2: 4,4/5 (над 450 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 170 отзива)
Бонус: Шаблони за капкова кампания
7. Zoho CRM – най-доброто приложение за управление на клиенти
Zoho CRM предлага набор от инструменти и функции за управление и използване на данните за клиентите. Тези функции включват управление на контакти, проследяване на потенциални клиенти, автоматизация на продажбите, автоматизация на маркетинга, проследяване на обслужването на клиенти, анализи и отчети. Zoho CRM предлага и интеграция с приложения и услуги на трети страни, като Zoho Campaigns, Zoho Reports и други.
С тези инструменти фирмите могат да получат по-добра представа за взаимоотношенията с клиентите, да автоматизират процесите на продажбите и да изградят по-силни взаимоотношения с клиентите. Освен това софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) предлага и специфични за отрасъла решения за редица сектори, включително търговия на дребно, електронна търговия, финанси и здравеопазване.
Най-добрите функции на Zoho CRM
- Сегментиране на клиентите въз основа на техния регион, изисквания, източник на потенциални клиенти и ниво на отзивчивост
- Сканира картичките на приложението Leads, за да ги импортира автоматично в CRM
- Формуляри за превръщане на уеб посетители в потенциални клиенти с прост инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане
- Йерархии за свързване на подкампании
Ограничения на Zoho CRM
- Необходими са други продукти на Zoho, за да се използва инструментът за управление на клиенти в пълния му потенциал.
- Персонализирането на правилата е достъпно в скъпите планове.
Цени на Zoho CRM
- Стандартен: 14 долара на потребител на месец
- Професионален: 23 долара на потребител на месец
- Enterprise: 40 долара на потребител на месец
- Ultimate: 52 долара на потребител на месец
Оценки и рецензии за Zoho CRM
- G2: 4/5 (над 2300 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 6200 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Zoho!
8. Airtable – най-добър за създаване на система за управление на клиенти
Airtable е облачно базирано средство за сътрудничество и управление на проекти, което съчетава лесна за използване електронна таблица с мощността на база данни и гъвкавостта на персонализирани приложения. С Airtable малките екипи могат да създават работни пространства с висока степен на сътрудничество, в които екипите да работят заедно по проекти.
Платформата се интегрира и с други приложения и услуги като Slack, Zapier и Dropbox, за да предостави цялостна система за управление на клиенти.
Най-добрите функции на Airtable
- Действия за свързване на функционалността с целите за оптимизиране на отчитането
- Формуляри за споделяне, за да попълните записите в базата Airtable
- Визуализация на времевата линия за проследяване на събития, ресурси и проекти
- Автоматизация с Javascript функционалност
- Форма за управление на контакти
Ограничения на Airtable
- Ограничени възможности за сортиране и филтриране в сравнение с други софтуерни инструменти за управление на клиенти
- Ограничени възможности за персонализиране на външния вид на работното пространство (вижте алтернативите на Airtable )
Цени на Airtable
- Безплатна версия
- Плюс: 10 долара на потребител на месец
- Pro: 20 долара на потребител на месец
- Предприятие: Свържете се с Airtable за подробности
Оценки и рецензии за Airtable
- G2: 4,6/5 (над 2100 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1700 отзива)
9. Monday.com – Най-добър за сътрудничество
Monday.com е платформа за управление на проекти, която позволява на екипите лесно да си сътрудничат, да управляват и да организират работата си. Тя помага на екипите да управляват проекти и задачи с актуализации в реално време и визуални табла със задачи, които позволяват на всеки да следи дейността както на индивидуално, така и на групово ниво.
С функции като автоматизирани известия, възможности за отчитане и интеграции с приложения на трети страни, Monday улеснява екипите да следят проектите и задачите си по един рационализиран начин. Той също така позволява на потребителите лесно да персонализират таблата си с проекти с различни опции за оформление и да задават специфични правила за таблата, за да поддържат всички организирани!
Най-добрите функции на Monday
- Потребителски полета за изграждане на работния процес на продажбения цикъл и система за управление на взаимоотношенията с клиентите
- Качване на файлове в Google Drive, Dropbox, Box или OneDrive за управление на документи
- Управление на потенциални клиенти с автоматизация на персонализирани критерии
- Комуникация с клиенти чрез интеграция с електронна поща
- Персонализиране на таблото без кодиране
Ограничения на Monday
- Трудно е да се запознаете с функциите и интерфейса (вижте алтернативите на Monday ).
- Функцията „Колона за проследяване на времето“ е достъпна само в плановете Pro и Enterprise.
Цени за понеделник
- Индивидуален: Безплатен завинаги
- Базов: 8 долара на потребител на месец, започващ от 3 места
- Стандартен: 10 долара на потребител на месец, започващ от 3 места
- Pro: 16 долара на потребител на месец, започвайки от 3 места
- Предприятие: Свържете се с Monday за подробности
Рейтинги и рецензии за Monday
- G2: 4,7/5 (над 7550 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3700 отзива)
10. Nutshell – Най-добър за управление на тръбопроводи
Nutshell е платформа за управление на процесите в облака, която помага на екипите да оптимизират процеса на разработване на проекти от концепцията до завършването. Тя предоставя набор от инструменти, които помагат на екипите да планират, проследяват и сътрудничат по проекти в реално време.
С Nutshell екипите могат да управляват няколко проекта едновременно, да разпределят задачи и срокове, да комуникират с членовете на екипа и да следят напредъка. Платформата включва също шаблони за управление на проекти, отчети и анализи, както и система за съобщения, за да помогне на екипите в управлението на потенциалните клиенти от начало до край.
Най-добрите функции на Nutshell
- Инструменти за управление на контакти, с които да намерите всеки контакт, клиент и разговор
- Интелигентни форми за събиране на потенциални клиенти директно от уебсайта
- Автоматизация на продажбите с персонализиране на тригерите на тръбопровода
- Графики за отчети, готови за презентация
- Готови шаблони за имейли
Ограничения на Nutshell
- Интерфейсът не е толкова модерен и интуитивен в сравнение с други софтуери за управление на клиенти в този списък.
- Отчитането и проследяването на резултатите са достъпни в скъпия план.
Цени на Nutshell
- Foundation: 16 долара на потребител на месец
- Pro: 42 долара на потребител на месец
Оценки и рецензии на Nutshell
- G2: 4,2/5 (740+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (370+ отзива)
Управлявайте взаимоотношенията с клиентите с приложения за управление на клиенти
ClickUp е мощна и гъвкава платформа за управление на вашите клиенти и подобряване на работните процеси във вашия бизнес! Чрез премахване на изолираните структури и ускоряване на комуникацията, всички са на една и съща страница и работят за постигане на едни и същи цели за приходи.
Независимо дали сте малък бизнес или голямо предприятие, ClickUp предлага гъвкавостта, от която продуктивните екипи се нуждаят, за да оптимизират усилията си в управлението на обслужването на клиенти. Започнете безплатно с ClickUp Workspace още днес!