Топ 15 алтернативи и конкуренти на Pipedrive през 2025 г.

ABC. Винаги сключвайте сделки. ?

Помните ли как Алек Болдуин агресивно повтаряше тази мантра в Glengarry Glen Ross? Сега тя живее в главите ни безплатно, независимо дали сме съгласни с подхода на неговия герой или, да се надяваме, не сме. ?

Pipedrive е ефективен инструмент за оптимизиране на процеса на продажбите и сключване на сделки – точно такъв, какъвто биха искали да имат търговците от филма.

Според създателите си, Pipedrive е „първата CRM система, проектирана от търговци за търговци“. Потребителите й съобщават, че сключват средно с 28% повече сделки, отколкото преди да започнат да използват платформата.

Въпреки популярността си, софтуерът може да не е подходящ за всеки. Може би търсите по-достъпна алтернатива на Pipedrive CRM или такава с функции, които по-добре отговарят на вашите специфични нужди. Ако това е случаят, сте на правилното място!

Съставихме списък с 15-те най-добри алтернативи на Pipedrive, за да ви помогнем да намерите идеалното решение за оптимизиране на вашите продажби.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Pipedrive?

Основните функции за продажби на Pipedrive го правят хит. Когато обмисляте алтернативи на Pipedrive, уверете се, че новото ви инструмент не само съответства на неговите силни страни, но и предлага нещо повече за екипите по продажбите и управлението на взаимоотношенията с клиентите. Ето ключовите качества, на които да обърнете внимание:

Визуален канал за продажби: Позволява ви бързо да разберете в какъв етап се намира всяка сделка и какви стъпки трябва да предприеме вашият екип по продажбите. Опции за персонализиране: Всеки бизнес има уникален процес за своите търговски екипи, затова трябва да имате възможност да добавяте персонализирани етапи и полета към своя пайплайн. Сътрудничество в екипа: Вашият CRM софтуер е ефективен, ако позволява на екипа ви да споделя актуализации и да работи безпроблемно заедно. Напомняния за дейности: Да бъдете в течение с всички дейности на вашите търговски екипи е от решаващо значение за сключването на сделки. CRM софтуерът, който може да планира напомняния, ви помага да не пропуснете нито едно последващо действие. Сегментиране и управление на потенциални клиенти: Филтрирането, категоризирането и сегментирането на потенциални клиенти може да направи вашите контакти и комуникация по-целенасочени и ефективни. История на контактите: Достъпът до изчерпателен архив на взаимодействията с всеки контакт може да ви помогне да изградите и поддържате силни взаимоотношения, които да спомогнат за успеха на вашия екип по продажбите. Отчети и анализи: Подробните отчети и аналитични инструменти предоставят ценна информация за продажбите и ви помагат да вземете информирани решения.

15-те най-добри алтернативи на Pipedrive, които можете да използвате

Pipedrive е придобил популярност благодарение на фокуса си върху продажбите. Но това има и своите компромиси. Ако вашият екип се нуждае от разширени функции за автоматизация на маркетинга, Pipedrive може да не е подходящ за вас.

А ако търсите подробни възможности за отчитане, ще трябва да потърсите другаде. Но не се тревожете, ако Pipedrive не отговаря на всички ваши изисквания – ние сме тук, за да ви помогнем!

Нека се впуснем в нашите ревюта на 15-те най-добри конкуренти на Pipedrive, които могат да се превърнат във вашия следващ CRM софтуер за продажби, за да подобрите бизнес процесите за екипите по продажби и маркетинг.

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp е перфектната алтернатива на Pipedrive CRM, ако търсите цялостно CRM и решение за управление на проекти с широк набор от функции за управление на проекти, сътрудничество в екип, автоматизация на задачи и управление на взаимоотношенията с клиентите.

Да започнете с ClickUp като CRM софтуер е като да преместите екипа си в добре организирана дигитална офис среда. Първата стъпка е да изтеглите CRM шаблона на ClickUp. Той предоставя начална структура за управление на взаимоотношенията с клиентите, включително пространства, папки и списъци.

Персонализирайте начина, по който виждате и управлявате контактите, като добавите изгледи, като например изглед „Табло“ за визуални работни потоци или изглед „Списък“ за подробна организация на задачите и оптимално управление на ресурсите.

Визуализирайте работните си процеси с шаблоните на ClickUp CRM и изгледа „Табло“.

Искате да знаете повече за вашите клиенти? Добавете персонализирани полета, за да проследявате важни подробности, като телефонни номера или предпочитани начини за контакт.

Говорейки за персонализиране, не се колебайте да променяте съществуващите статуси на CRM работния процес или да създадете свои собствени. Те предоставят бърз и ясен контекст за етапа, в който се намира дадена задача.

Имате коментар или актуализация? Присвойте го на клиенти или членове на екипа, за да държите всички в течение. Поддържайте връзка с екипа си, чатете и споделяйте документи, независимо дали използвате настолен компютър, мобилно устройство или браузър.

Автоматизацията подобрява ефективността, като се грижи за рутинните задачи, като промяна на статуса на задачата, когато дадено действие е завършено, като по този начин освобождава време за по-стратегически важни задачи.

Използвайте шаблона за бяла дъска на ClickUp CRM, за да автоматизирате работните процеси.

ClickUp е много мощен инструмент, но разбираме, че богатството от опции може да изглежда плашещо. Дори ако все още не сте готови да използвате CRM софтуер, ClickUp предлага други безплатни шаблони за пътуването на клиента, които можете да използвате като алтернативи на CRM.

Най-добрите функции на ClickUp

Достатъчно гъвкави, за да бъдат използвани в различни индустрии, например от професионалисти в строителството или като софтуер за маркетинг.

Лесно персонализируеми CRM функции за по-ефективно управление на продажбите

Редактируеми шаблони за управление на всички ваши маркетингови и продажбени задачи на едно място

Интегрира се с над 1000 приложения и инструменти за сътрудничество, включително Loom, Google Calendar, Front, Slack, Calendly и Zoom.

Разнообразни изгледи на CRM решенията, като списък, табло, календар и таблица

Персонализирани полета и персонализирани работни процеси

Мобилно приложение за достъп в движение

Автоматизацията елиминира рутинните административни задачи

Мощни инструменти за отчитане и анализ

Ограничения на ClickUp

Понякога дълги времена за зареждане

Може да бъде прекалено сложно за нови потребители

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: За да получите персонализиран ценови план, съобразен с вашите нужди, свържете се с екипа : За да получите персонализиран ценови план, съобразен с вашите нужди, свържете се с екипа по продажбите.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

2. Freshsales

чрез Freshsales

Като част от по-големия софтуерен пакет Freshworks, Freshsales предлага нещо уникално: AI асистент на име Freddy.

Той е вашият коз в ръкава, който постоянно сканира данни и модели, за да посочи кои са най-вероятните купувачи. Фреди е и малко маниак на реда, който поддържа базата данни с клиенти подредена, като намира и обединява дублиращите се записи. Той е и доста добър с думите, като ви помага да създавате привлекателни, персонализирани имейли до потенциални клиенти.

И точно когато си мислите, че е направил достатъчно, Фреди си засуква цифровите ръкави, за да анализира минали данни и имейли и да ви предложи следващите стъпки. Това решение за управление на взаимоотношенията с клиентите е идеално, за да постигнете напредък в продажбените си процеси.

Най-добрите функции на Freshsales

Оценяване на потенциални клиенти на базата на изкуствен интелект – Freddy, асистентът с изкуствен интелект, класифицира потенциалните клиенти според тяхното ангажираност и вероятността да се превърнат в реални клиенти.

Потребителски полета, работни процеси и методи за управление на данни

Надеждни функции за отчитане, анализи и проследяване на сделки

Автоматизирани работни процеси, които се задействат при определени условия, като изпращане на последващи имейли или разпределяне на потенциални клиенти към различни членове на екипа.

Интегрира се с популярни инструменти на трети страни като Gmail, Outlook, HubSpot и Magento, като помага да централизирате цялата информация за клиентите си и процесите по продажбите.

Ограничения на Freshsales

Цени на Freshsales

Растеж: безплатно за трима потребители, след това 15 USD/месец на потребител

Предимства: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Freshsales

G2 : 4,5/5 (над 1000 отзива) 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra : 4,5/5 (над 500 отзива) 4,5/5 (над 500 отзива)

3. Salesforce Sales Cloud

чрез Salesforce

Salesforce Sales Cloud е отлично CRM решение за големи екипи по продажбите и за тези, които могат да си позволят първокласно обслужване. То е известно с всеобхватността си и се счита за стандарт в бранша, с който се сравняват други CRM инструменти.

Платформата разполага с функции, които позволяват на определени членове на екипа да бъдат назначени за всяка сделка, което оптимизира комуникацията и сътрудничеството. Тя разполага и с усъвършенствани възможности за прогнозиране, които ви помагат да увеличите точността на вашите предвиждания – незаменим инструмент в арсенала ви от инструменти за продажби. ?

Улавянето и управлението на потенциални клиенти е областта, в която Salesforce се отличава най-много. Тя предлага улавяне на потенциални клиенти от уеб, което ви позволява да превърнете посетителите на вашия уебсайт в потенциални клиенти.

А многоканални маркетингови кампании? Подробното проследяване на взаимодействията в различни канали от Salesforce гарантира, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат.

Най-добрите функции на Salesforce

Високо персонализирани работни процеси и функции за автоматизация

Оценяване на потенциални клиенти на базата на изкуствен интелект и персонализирана комуникация с клиентите

Денонощна поддръжка на клиенти

Различни добавки за по-голяма функционалност и персонализация

Персонализирани отчети и табла

Богати възможности за интеграция

Ограничения на Salesforce

Цени на Salesforce

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Професионална версия: 75 USD/месец на потребител

Enterprise: 150 $/месец на потребител

Неограничен: 300 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Salesforce

G2 : 4,3/5 (над 14 000 отзива) 4,3/5 (над 14 000 отзива)

Capterra : 4,4/5 (над 17 000 отзива) 4,4/5 (над 17 000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

4. Pipeliner CRM

чрез Pipeliner

Високите оценки на Pipeliner от потребителите не са случайно явление. Какъв е трикът на този CRM софтуер? Всичко се свежда до потребителското преживяване. Представете си инструмент, който обслужва не само мениджърите, но и подпомага търговските представители в ежедневните им задачи.

Потребителите могат да избират между няколко изгледа за потенциални клиенти, контакти, акаунти и отчети. Тези опции за персонализиране улесняват работата, като позволяват по-интуитивен и ефективен работен процес, включително и за вашите маркетингови кампании.

Pipeliner е като пясъчник, в който потребителите могат да си играят, да създават формуляри, да персонализират полета и да настройват колони, без да се нуждаят от административни разрешения. Функциите за автоматизация на продажбите също автоматизират работните процеси и задачите в платформата, използвайки визуален интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

А най-хубавото е, че всичко това може да се постигне без да пишете нито една реда код.

Най-добрите функции на Pipeliner CRM

Automatizer — двигател за автоматизация на работния процес и продажбите без кодиране

Висока степен на персонализация

Над 200 вградени интеграции за подобряване на бизнес процесите ви

Лесен достъп и разбираеми отчети за продажбите

Видимо проследяване на целите с пет различни изгледа на целите за търговците

Пропуснатите сделки се съхраняват в архива с всички подробности за по-късен анализ или реактивиране.

Ограничения на Pipeliner CRM

Опцията за търсене може да бъде подобрена с оглед на по-голяма ефективност.

Ограничено визуално представяне и липса на разнообразие във форматите на отчетите

Няма безплатна версия, но предлага безплатен пробен период.

Цени на Pipeliner CRM

Стартово ниво: 65 $/месец на потребител

Бизнес: 85 $/месец на потребител

Enterprise: 115 $/месец на потребител

Неограничен: 150 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipeliner CRM

G2 : 4,6/5 (над 400 отзива) 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra : 4,6/5 (над 200 отзива) 4,6/5 (над 200 отзива)

5. Agile CRM

чрез Agile CRM

Agile CRM е лесен за използване инструмент, който се отличава с изчерпателен безплатен план. Той разполага с интуитивна система за управление на контакти, която умело категоризира вашите групи контакти, подобно на библиотекар, който класифицира книгите по жанр. ?

Можете да маркирате контактите си като клиенти, потенциални клиенти или партньори, за да оптимизирате работния си процес и бизнес процесите.

Може би най-уникалният аспект на Agile CRM е насърчаването на здравословен конкурентен дух в екипа ви по продажбите чрез сравняване на представянето на всеки член. Процесът на продажбите е превърнат в игра, което повишава екипния дух и мотивира всички да подобрят представянето си.

Най-добрите функции на Agile CRM

360° изглед на контактите предлага подробна информация за всеки контакт, включително разговори, бележки за обаждания, присъствие в социалните мрежи и уеб активност.

Времевата линия предоставя хронологичен преглед на взаимодействията с контактите на една страница.

Оценяването на потенциалните клиенти позволява по-бързо и по-точно идентифициране на заинтересованите потенциални клиенти.

Функцията „Автоматично набиране“ ви позволява да се свържете автоматично с няколко контакта с едно кликване.

Планирането на срещи ви позволява да споделяте календара си онлайн и да автоматизирате поканите и последващите действия.

Геймификацията на продажбите повишава производителността

Инструментът Lead Prospector позволява лесно добавяне на потенциални клиенти, задачи и сделки с едно кликване от браузъра Chrome.

Ограничения на Agile CRM

Цени на Agile CRM

Безплатно: за десет потребители

Стартово ниво: 9,99 $/месец на потребител

Редовен: 39,99 $/месец на потребител

Enterprise: 64,99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Agile CRM

G2 : 4. 0/5 (над 300 отзива) 4. 0/5 (над 300 отзива)

Capterra : 4. 1/5 (над 400 отзива) 4. 1/5 (над 400 отзива)

6. Nimble

чрез Nimble

Nimble променя правилата на играта за бизнеса, който иска да използва силата на социалните медии. Тази всеобхватна платформа интегрира социалните мрежи директно във вашата CRM система, което ви позволява да превърнете случайни социални разговори в значими връзки и потенциални клиенти.

Добавяте контакти от Facebook, Twitter или LinkedIn? Няма нищо по-лесно, само няколко кликвания и готово. И след като са добавени, Nimble остава верен на името си, като бързо събира и сортира всички ваши взаимодействия. По този начин винаги сте в течение с най-новите актуализации на вашите контакти, от нови връзки до скорошни промени в работата.

Най-добрите функции на Nimble

Управлението на контактите обединява цялата информация за контактите и историята на взаимодействията.

Усъвършенствани инструменти за социално слушане за информация в реално време за клиентите в социалните медии

Автоматизация и персонализиране на работния процес

Можете да документирате офлайн дейности като разговори и срещи, като ги свържете с конкретни контакти за цялостно водене на записи.

Вградена интеграция с над 70 приложения от различни категории

Ограничения на Nimble

много интуитивен. Потребителският интерфейс не

Сравнително скъп , като се има предвид, че е насочен към малките предприятия.

Само платени планове, но има опция за безплатен пробен период.

Цени на Nimble

Nimble Business: 24,90 $/месец на потребител

*Посочената цена се отнася за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Nimble

G2 : 4,5/5 (над 900 отзива) 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra : 4. 4/5 (над 1800 отзива) 4. 4/5 (над 1800 отзива)

7. Insightly

чрез Insightly

Insightly оптимизира административните аспекти на вашата работа в продажбите. Мислете за него като за цифров архивар и асистент за всичко, свързано с вашите клиенти и потенциални клиенти, с някои полезни функции за управление на проекти. ✨

Можете да съхранявате подробна информация за всеки клиент, като имена, длъжности, телефонни номера, имейли и дори снимки. Искате да запомните как сте се запознали с потенциалния си клиент? Insightly се грижи за това.

Insightly ви помага да проследявате пътя на вашите потенциални клиенти от момента, в който са само потенциални лийдове, до момента, в който се превръщат в реални клиенти. Можете да видите в какъв етап се намира всеки лийд, а Insightly може да автоматизира части от този процес, като например изпращането на първоначални имейли с отговор на потенциалните клиенти.

Най-добрите функции на Insightly

Функциите за управление на проекти ви позволяват да организирате задачи, да проследявате напредъка на проектите, да разпределяте роли и да интегрирате безпроблемно комуникацията, свързана с проектите.

Автоматизирани работни процеси, отговори по имейл и възлагане на задачи

Web-to-lead capture автоматично създава потенциални клиенти във вашата CRM система от попълнени формуляри на вашия уебсайт.

Персонализираните продажбени канали ви позволяват да дефинирате етапите на вашия продажбен процес и да проследявате напредъка към сключването на сделки.

Подробните отчети и функциите на таблото ви помагат да анализирате продажбите, производителността, ефективността и други показатели.

Ограничения на Insightly

Цени на Insightly

Плюс: 29 $/месец на потребител

Професионална: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Insightly

G2 : 4. 2/5 (800+ отзива) 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra : 4,0/5 (над 600 отзива) 4,0/5 (над 600 отзива)

8. Работни книги

чрез Работни книги

Workbooks предлага CRM решения за екипите по продажби, маркетинг, обслужване на клиенти и финанси. Това означава, че освен традиционните CRM функции, той разполага и с няколко екзотични, като система за издаване на билети и поддръжка на meerdere валути.

Ако изберете Workbooks за управление на вашия продажбен процес, започнете с използването на функцията за управление на контакти, за да опознаете вашите клиенти – създайте им профили, разберете техните нужди и адаптирайте вашия подход. След това проследявайте вашите продажбени дейности и управлявайте възможностите, за да напредвате ефективно в сключването на сделки.

Автоматизацията елиминира скучните задачи, позволявайки ви да се съсредоточите върху изграждането на взаимоотношения. Трябва да постигнете цел? Прогнозите и показателите в реално време ви подкрепят. А когато дойде време да сключите сделката? Две кликвания и готово – офертата се превръща в поръчка. ?

Най-добрите функции на Workbooks

Обогатяването на данните подобрява вашите CRM данни за по-точно профилиране на клиентите.

Функцията „Абонаменти и подновявания“ автоматизира напомнянията за подновяване на договори и може да предвиди бъдещите нива на абонаменти.

360° поглед върху взаимодействията с клиентите помага да проследявате дейностите и потенциалните възможности за допълнителни продажби.

Автоматизираните работни процеси оптимизират повтарящите се задачи

Отчети в реално време и полезна информация за вашия продажбен процес и индивидуалните резултати на търговските представители, за да подчертаете областите, които се нуждаят от подобрение.

Ограничения на работните книги

Цени на Workbooks

CRM: 39 $/месец на потребител

Бизнес: 79 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране и предлагат безплатен пробен период.

Оценки и рецензии на Workbooks

G2 : 4. 2/5 (500+ отзива) 4. 2/5 (500+ отзива)

Capterra : 4,3/5 (над 100 отзива) 4,3/5 (над 100 отзива)

9. Bitrix24

чрез Bitrix24

Bitrix24 е като новото устройство, което в началото е малко трудно за разгадаване, но след като го направите, то издига производителността ви на съвсем ново ниво. Този CRM инструмент се справя с всичко: управление на потенциални клиенти , обработка на проекти и дори създаване на собствена служба за поддръжка .

Представете си го като ваш личен секретар, който гарантира, че цялата информация за вашите потенциални клиенти попада в системата, без да оставя място за пропуснати възможности. Това е като виртуална кръгла маса, където всички са в течение с актуализациите и сътрудничеството, включително HD видео разговори. Получавате и удобен планиращ инструмент за продажбите и магията на автоматизацията на задачите.

Сложната крива на обучение е проблем, но с малко търпение Bitrix24 може да се превърне в тайната съставка за вашия успех в продажбите. ?

Най-добрите функции на Bitrix24

Привличане на потенциални клиенти чрез уеб формуляри за по-добро управление на данните за клиентите

Управление на проекти с помощта на техниката Scrum

Автоматизацията на задачите може да ви помогне при маркетинговите кампании, свързани с усилията за генериране на потенциални клиенти.

Комуникационни инструменти като чат, HD видео разговори, календар и споделено работно пространство

Чрез платформата можете да създадете и управлявате своя собствена служба за поддръжка.

Ограничения на Bitrix24

Цени на Bitrix24

Безплатно: за неограничен брой потребители Основно: 49 $/месец за пет потребители

Базов план: 49 $/месец за пет потребители

Стандартен план: 99 $/месец за 50 потребители

Професионална: 199 $/месец за 100 потребители

Enterprise: от 399 $/месец за 250 потребители

Базов план: 49 $/месец за пет потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (над 400 отзива) 4. 1/5 (над 400 отзива)

Capterra : 4. 2/5 (700+ отзива) 4. 2/5 (700+ отзива)

10. Hubspot

чрез Hubspot

Като швейцарски армейски нож на CRM софтуера, HubSpot блести с мощните си и лесни за използване функции за сключване на сделки. Пътуването започва с поддържане и проследяване на вашите усилия за генериране на потенциални клиенти, заедно с известия в реално време от HubSpot за тяхното поведение.

Имате имейл кампания? Персонализирайте я и я управлявайте без усилие с помощта на полезни анализи на данните за вашите клиенти.

С ясния и персонализируем табло на HubSpot, продажбеният процес става прозрачен, което ви позволява бързо да откроите потенциалните клиенти с висока стойност. А когато става въпрос за сключване на сделки, автоматизацията на HubSpot поема водещата роля, намалявайки вашата работна натовареност. А най-хубавото е, че всички основни CRM инструменти са безплатни.

Най-добрите функции на Hubspot

Автоматизиран процес на продажби (също и функции за автоматизация на маркетинга)

Известия в реално време за поведението на потенциалните клиенти

Могат да се наблюдават както изходящи, така и входящи потенциални клиенти.

Напълно персонализируем визуален табло

Изпращане на имейли директно от софтуера

Лесни за настройка и мащабируеми в зависимост от вашите нужди (идеални за малки предприятия, които изграждат своя канал за продажби)

Ограничения на Hubspot

Цени на Hubspot

Безплатни инструменти: за пет потребители

Стартово ниво: 30 $/месец за неограничен брой безплатни потребители и двама платени потребители

Професионална: 1600 $/месец за неограничен брой безплатни потребители и пет платени потребители

Enterprise: 5000 USD/месец за неограничен брой безплатни потребители и десет платени потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране, а платените планове включват безплатен пробен период.

Оценки и рецензии за Hubspot

G2 : 4. 4/5 (над 10 000 отзива) 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra : 4,5/5 (над 3000 отзива) 4,5/5 (над 3000 отзива)

11. Keap

чрез Keap

Keap (по-рано Infusionsoft) е CRM, предназначен за малки предприятия. Той осигурява надеждна автоматизация на продажбите и маркетинга, управление на контакти, електронна търговия и интеграция с редица популярни инструменти. Помага на предприятията да автоматизират повтарящи се задачи и да следят по-ефективно клиентите и потенциалните клиенти.

Най-добрите функции на Keap

Централизирани взаимодействия с клиенти, включително имейли, обаждания и срещи

Визуален инструмент за създаване на кампании, който позволява усъвършенствана автоматизация на маркетинга

Персонализирано обслужване на клиенти с автоматизирани отговори по имейл

Мобилно приложение за управление и проследяване на потенциални клиенти в движение

Функции за електронна търговия, като колички за пазаруване и обработка на плащания

Ограничения на Keap

Системата може да бъде сложна за настройка и използване.

Цената може да е висока за много малки предприятия.

Цени на Keap

Про: 159 $/месец за двама потребители

Макс.: 229 $/месец за трима потребители

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 рецензии)

12. Capsule

чрез Capsule

Capsule е лесна за използване CRM платформа, която помага на бизнеса да бъде организиран, да знае повече за своите клиенти и да управлява взаимоотношенията си. Тя е проектирана да бъде проста, но мощна, което я прави чудесен избор за малки и средни предприятия.

Най-добрите функции на Capsule

Необходими инструменти за прогнозиране на продажбите и подробни отчети за продажбите

Интеграция с популярни приложения като Google Workspace, MailChimp и Zapier

Персонализируеми функции за управление на продажбите и процесите

Лесно маркиране и категоризиране на контактите, за да сегментирате аудиторията си

Мобилно приложение за управление на взаимоотношенията с клиентите в движение

Ограничения на Capsule

Ограничена функционалност в сравнение с някои по-големи CRM платформи

Контактите са ограничени в безплатната версия, като за допълнителни контакти се заплащат допълнителни такси.

Цени на Capsule

Безплатно

Професионална: 18 $/месец на потребител

Екипи: 36 $/месец на потребител

Enterprise: 54 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Capsule

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

13. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Zoho CRM е цялостен софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), който се счита за атрактивна алтернатива на Pipedrive. Той предоставя на бизнеса множество функции за взаимодействие с потенциални и настоящи клиенти, превръщане на потенциални клиенти в реални, увеличаване на приходите и подобряване на процента на задържане на клиентите.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Мултиканална поддръжка, позволяваща комуникация с клиентите чрез имейл, телефон, чат на живо, социални медии и лично

Подробни анализи, които помагат да проследявате, идентифицирате и максимизирате производителността и тенденциите в продажбите.

Функция за управление на процесите за оптимизиране на продажбените процеси

Zia, AI-базираният асистент по продажбите, предоставя прогнози, предложения и предупреждения.

Интеграция с продуктовата гама на Zoho за безпроблемно прехвърляне на данни

Ограничения на Zoho CRM

Някои потребители споделят, че интерфейсът може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Разширените функции може да изискват период на обучение за някои компании.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Професионална: 23 $/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

14. HoneyBook

Чрез HoneyBook

HoneyBook е CRM инструмент, създаден специално за творчески и свободни професионалисти. Той е проектиран да оптимизира процеса на управление на проекти, резервиране на клиенти и изпращане на фактури. Това е отличен вариант за бизнеса, базиран на услуги, където директното взаимодействие с клиента е от централно значение.

Най-добрите функции на HoneyBook

Персонализирани шаблони за оферти, договори и фактури

Автоматизирани работни процеси за спестяване на време и автоматизиране на процеса на управление на проекти

Интегрирани онлайн плащания за бързо и лесно фактуриране на клиенти

Инструмент за планиране, който позволява на клиентите да резервират срещи според вашата наличност

Интеграция с инструменти като Google Calendar и Gmail

Ограничения на HoneyBook

За транзакциите, обработени чрез платформата, се начисляват такси за обслужване.

Липса на разширени CRM функции, които се срещат в по-мощните платформи

Цени на HoneyBook

Стартово ниво: 12,80 $/месец

Essentials: 25,50 $/месец

Премиум: 52,80 $/месец

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

15. Maximizer

Чрез Maximizer

Maximizer е CRM софтуер, който предлага набор от функции, предназначени да стимулират продажбите, маркетинга и обслужването на клиентите. Той предлага всеобхватна платформа, която може да бъде персонализирана, за да отговаря на специфичните нужди на всеки бизнес, независимо дали е малък или голям.

Най-добрите функции на Maximizer

Функции за управление на контактите за цялостен поглед върху взаимодействията с клиентите

Автоматизация на продажбите за оптимизиране и подобряване на процеса на продажбите

Персонализирани табла и отчети за проследяване на ключови показатели за ефективност (KPI)

Опции за внедряване в облак или на място

Интеграция с Microsoft Office и други инструменти за бизнес продуктивност

Ограничения на Maximizer

Потребителите съобщават, че мобилното приложение не разполага с достатъчно функционалности.

Потребителският интерфейс не е толкова интуитивен, колкото при някои други CRM платформи.

Цени на Maximizer

Малък офис: 29 $/месец на потребител

Business Plus: 49 $/месец на потребител

Информация: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Maximizer

G2: 3,9/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 0/5 (300+ отзива)

Алтернативи на Pipedrive: Завършване на търсенето

Ние проучихме конкурентите на Pipedrive, всеки от които има свои уникални предимства. Не забравяйте, че най-добрият CRM инструмент е този, който се вписва безпроблемно във вашия работен процес, съответства на вашия бюджет и в крайна сметка помага на вашия екип да сключи повече сделки.

Отделете малко време, експериментирайте с тези опции и със сигурност ще намерите CRM решението, което хармонично се вписва във вашата продажбена симфония. Успех!