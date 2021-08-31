Как да интегрирате ClickUp и Salesforce

Докато преди продажбените екипи чукаха на вратите и правеха студени обаждания по телефонния указател, днес нещата са малко по-сложни. Процесът на продажбите сега се осъществява до голяма степен в рамките на инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).

С пристигането на потенциални клиенти, нови възможности за продажби се въвеждат в CRM. Оттам те се разделят на различни етапи и задачи, представляващи ключови части от процеса на продажбите.

Тогава нещата могат да станат малко по-трудни.

Продажбите не се осъществяват в изолация. Част от работата неизбежно включва други отдели и екипи в компанията.

Например:

Преглед или подписване на формуляр или договор за неразкриване на информация , с участието на правния екип

Осигуряване на прегледи на сигурността с помощта на ИТ или специален екип по сигурността

Предлагаме персонализирани решения, които трябва да бъдат обсъдени и прегледани от вашия екип за разработка.

Решаване на проблеми или бъгове по време на пробния период с помощта на екипа за поддръжка

Това са само няколко примера за междуфункционалната работа, свързана с продажбите.

Защо това е предизвикателство?

Освен обичайните предизвикателства, свързани със сътрудничеството, никой от тези други екипи не работи в CRM. Това означава, че ви е необходима система за разпределяне, наблюдение и сътрудничество по тези споделени задачи.

За целта има няколко опции.

Първо, можете да го направите ad hoc, като използвате срещи, чат и имейли. Това включва и копиране и поставяне на задачи в различни инструменти. Всеки, който работи в продажбите, знае, че това е незадоволително решение.

Можете да прекарате часове в срещи, просто опитвайки се да намерите информация, или да загубите половината си ден, опитвайки се да се справите с задачи на различни места. Това е огромна пречка за екипите по продажбите, тъй като скоростта е ключова за сключването на сделки и вие искате процесът да бъде бърз и безпроблемен за потенциалните клиенти. И да не започваме да говорим за капаните на безкрайните вериги от имейли.

След това има и втори вариант: да направите всичко това с един инструмент.

ClickUp предлага повечето функции, които бихте намерили в CRM.

Можете да създадете пространство, в което да съхранявате CRM, и да добавите шаблона „CRM“, който предлага добра основа, върху която да надграждате. Множеството изгледи на ClickUp ви дават пълен контрол над начина, по който виждате данните за клиентите.

Например, можете да използвате изглед „Таблица“, за да видите цялата информация за акаунта за миг, или изглед „Табло“, за да проследявате клиентите в своя продажбен канал.

Персонализираните полета на ClickUp ви позволяват да проследявате важни CRM полета като статус на потенциални клиенти, размер на компанията, телефонен номер, имейл, LTV и други. А с ClickUp имате всичко необходимо за комуникация с клиенти, отчитане на продажбите и създаване на мощни вградени бази данни.

Въпреки че ClickUp е страхотно решение, все още има ситуации, особено в по-големите предприятия, в които външен CRM може да бъде за предпочитане. И може да има случаи, в които се налага да работите с партньори, агенции или клиенти, които също използват CRM като Salesforce.

В такива ситуации има опция 3: мощните интеграции на ClickUp.

Има два начина за интегриране на ClickUp с Salesforce: Unito и Zapier.

Ето подробна информация за двете интеграции.

Интегрирайте Salesforce + ClickUp с Unito

Unito осигурява дълбока двупосочна интеграция между най-важните ви работни инструменти, включително ClickUp, Salesforce, HubSpot и нарастващ списък от над 25 други приложения. Тези интеграции не изискват кодиране, което означава, че всеки може да настрои нов работен процес за минути.

С интеграцията на Unito между ClickUp и Salesforce можете да създадете двупосочни потоци между задачите в Salesforce и ClickUp, които обхващат всички полета, необходими за безпроблемно междуфункционално сътрудничество.

Тези потоци могат да бъдат персонализирани, за да отговарят точно на вашите нужди, като филтрирате конкретна информация, персонализирате съответствията между полетата в различните инструменти и др.

Интеграциите на Unito работят в реално време, така че информацията и в двата инструмента е винаги актуална.

Как изглежда това на практика

Представете си, че работите в Salesforce, но искате по-добро решение за управление на вашите задачи по продажбите. Може би имате множество задачи, свързани с множество акаунти, и искате да ги консолидирате в един управляем списък със задачи.

Вместо да ги копирате и поставяте ръчно в ClickUp, можете да създадете прост работен процес в Unito.

За да направите това, първо трябва да се регистрирате в Unito. Можете да го пробвате безплатно в продължение на две седмици. След като влезете в профила си, започнете да изграждате своя работен поток.

Изберете проекта в Salesforce, който представлява една от сметките, които управлявате, и след това изберете проекта „списък със задачи“ в ClickUp. Ще трябва да удостоверите автентичността и на двата инструмента, като предоставите на Unito достъп, за да може да ги актуализира.

След като направите това, можете да изберете посоката на потока. Ако искате информацията да се прехвърля между инструментите, запазете двупосочния поток.

След това създайте правило, така че само задачите, които са ви възложени, да се прехвърлят в ClickUp от Salesforce. Тук имате възможност да ограничите или отворите потока от информация, за да съответства на вашия случай на употреба.

След като сте решили кои задачи да синхронизирате, можете да определите коя информация от тези задачи да споделите.

Искате ли да бъдат прехвърлени всички полета или само част от тях?

Може би искате да оставите поверителна информация за клиенти в Salesforce, например. Може също да решите да синхронизирате само определени полета в една посока, дори ако целият работен процес функционира двупосочно.

След като сте картографирали полетата си, продължете и стартирайте работния си процес. Когато ви бъде възложена нова задача в Salesforce, свързана с този акаунт, съответната задача ще бъде създадена във вашия списък със задачи в ClickUp.

Цялата информация за задачите, включително крайният срок, ще бъде пренесена и ще остане синхронизирана, когато бъде променена в един от инструментите. Можете да повторите този процес с няколко клиентски акаунта, за да консолидирате автоматично цялата си работа в Salesforce на едно място.

Това е пример за лично ползване, но Unito наистина блести, когато се използва за сътрудничество между екипи. Можете например:

Ескалирайте потенциален проблем, свързан с договор или сигурност, към подходящия екип в ClickUp директно от Salesforce.

Създавайте автоматично задачи за продуктовия си екип в ClickUp, когато в Salesforce бъде регистрирано клиентско запитване.

Синхронизирайте важните задачи по подновяване на клиенти между вас и вашия екип по фактуриране, за да поддържате постоянна комуникация и да избегнете пречки, които могат да доведат до отлив на клиенти.

Подавайте заявки за допълнителни материали от вашия маркетинг екип в ClickUp, без да напускате Salesforce.

Това са само няколко примера за това как Unito може да ускори междуфункционалното сътрудничество и да елиминира необходимостта от отнемащи време срещи и копиране и поставяне на информация. Ключовата информация за задачите се предава автоматично между екипите и инструментите, така че можете да ускорите цикъла на продажбите.

Интегрирайте Salesforce + ClickUp с Zapier

Докато Unito работи отлично, когато искате двупосочен поток на информация за сътрудничество между инструменти, Zapier е лесен начин да автоматизирате част от натоварената работа, която може да отнеме от времето ви през деня.

Zapier е платформа за автоматизация с хиляди конектори, което означава, че ClickUp и Salesforce са само върхът на айсберга. Zaps работи с проста система за задействане и реакция, което означава „ако се случи x, направи y“.

Ако искате да се фокусирате върху обажданията и контактите с клиенти, а не върху създаването на нови задачи, Zapier е точно за вас.

Как изглежда това на практика

Zapier е лесен за настройка, тъй като разчита на предварително създадени „Zaps“ — по същество рецепти, които други вече са създали.

В случая с ClickUp и Salesforce има популярен Zap, който ще създаде нова задача в ClickUp за всяка възможност, създадена в Salesforce.

За да го активирате, трябва само да се регистрирате в Zapier и да удостоверите ClickUp и Salesforce.

След това изберете тригера на Salesforce за вашата автоматизация.

След това изберете резултата, който искате да се случи в ClickUp.

Накрая изберете данните, които искате да се обменят между приложенията, ако има такива.

След като направите това, можете да активирате Zap и да наблюдавате как задачите се изпълняват автоматично. Възможно е да създадете подобни Zaps въз основа на други тригери.

Когато се добави нов запис в Salesforce, публикувайте коментар към задачата в ClickUp.

Когато в Salesforce бъде получено ново изходящо съобщение, създайте списък за проверка в задача в ClickUp.

Когато конкретно поле в Salesforce бъде актуализирано, създайте подзадача в ClickUp.

Оставете Zapier да се погрижи за малките, повтарящи се задачи, докато вие се концентрирате върху изпълнението на работата си.

Кога да използвате Unito и Zapier

Използвайте Unito, ако:

Искате информацията да се прехвърля между ClickUp и Salesforce

Искате да активирате междуфункционалното сътрудничество между екипите

Искате да синхронизирате няколко полета едновременно и да ги картографирате по специфичен начин.

Използвайте Zapier, ако:

Искате новите потенциални клиенти или възможности да задействат автоматично създаването на задачи в ClickUp.

Искате да елиминирате личната работа, която забавя деня ви

Искате готово решение, а не персонализирано

Силата на (продажбите) е силна с ClickUp

Ако вашият CRM трябва да надхвърли мощните възможности на ClickUp, интеграциите на Unito и Zapier Salesforce предлагат мощни решения, които ви помагат да сътрудничите или да автоматизирате работата между екипи и инструменти.

В неотдавнашен уебинар разгледахме мощните CRM възможности на ClickUp и безпроблемната интеграция на Unito с Salesforce.

