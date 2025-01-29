Топ 12 алтернативи и конкуренти на Salesforce CRM през 2025 г.

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) се е подобрил значително откакто се появиха първите инструменти. Тези инструменти улесняват съхранението на данни за клиентите и използването им за създаване на профили на купувачите. Едно от най-големите имена в софтуера за CRM е Salesforce. Salesforce обаче не е подходящото решение за всеки.
В тази статия обсъждаме някои от наличните CRM алтернативи. Разглеждаме какво да търсите в една Salesforce алтернатива и ви предоставяме подробностите, от които се нуждаете, за да решите кой инструмент ще ви помогне най-добре да подобрите взаимоотношенията си с клиентите.
Какво трябва да търсите в алтернативата на Salesforce?
Salesforce е мощен CRM софтуер, но най-добрият CRM инструмент за вас е този, който предоставя най-голяма стойност за вашия бизнес. Когато търсите алтернативи на Salesforce, имайте предвид следните концепции:
- Функции: Разгледайте функциите, които се предлагат с всички основни опции, и решете кои от тях са задължителни за вашата организация.
- Леснота на използване: Искате вашите служители да могат да извлекат максимална полза от CRM, затова тя трябва да е лесна за използване.
- Персонализиране: Един размер рядко е подходящ за всички. Добрата алтернатива на Salesforce е тази, която можете да персонализирате според вашите нужди.
- Интеграции: Вашата организация се нуждае от нещо повече от CRM в своя технологичен набор, а избраният от вас CRM софтуер трябва да се интегрира добре с другите инструменти.
- Мащабируемост: Целта на всяка организация е да се разраства. Изберете CRM, която може да расте заедно с вас, за да не се налага да я сменяте, ако станете прекалено големи за избраната от вас.
- Цени: Проверете цените за нивото, на което сте сега, и за нивото, на което ще бъдете в бъдеще. Някои продукти имат значителни увеличения на цените с разрастването на компаниите. Възползвайте се от безплатния пробен период, ако се предлага такъв, за да получите практически опит без ангажименти.
12-те най-добри алтернативи на Salesforce, които можете да използвате
По-долу е списък с 12 алтернативи на Salesforce CRM. Всяка от тези популярни програми е помогнала на много организации да управляват взаимоотношенията си с клиентите.
1. ClickUp
ClickUp е платформа за управление на проекти, която предлага и CRM функции, като управление на контакти, управление на потенциални клиенти и мониторинг на продажбите. Това е високо персонализирана платформа, базирана в облака, с богат набор от CRM шаблони и интеграции с трети страни.
Като високо персонализирано решение, ClickUp ви позволява да създавате табла за отчети, които отговарят на вашите нужди, и да разработвате персонализирани работни процеси за подобряване на бизнес операциите. С мощните възможности за отчети на CRM можете лесно да превърнете тези табла в печатни отчети.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи за отделни лица или екипи
- Следете времето, прекарано в задачи и проекти
- Улеснете екипната работа и комуникацията в рамките на платформата
- Задавайте задачи и следете напредъка към конкретни цели
- Споделяйте и сътрудничете по документи в CRM
Ограничения на ClickUp
- За някои функции кривата на обучение може да бъде стръмна.
- Програмата понякога забавя при изпълнението на сложни задачи.
Цени на ClickUp
- Безплатен план завинаги: Безплатен
- Неограничен план: 7 USD/месец на потребител
- Бизнес план: 12 USD/месец на потребител
- План за предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
2. Zendesk Sell
Zendesk Sell е CRM система, която се фокусира върху задоволяването на нуждите на екипите по продажбите. В допълнение към управлението на контакти, тя разполага с много функции, които помагат на търговците да проследяват потенциалните клиенти, да управляват тръбопроводите и да сключват сделки. Това е платформа, базирана в облака, която се интегрира лесно с други продукти на Zendesk.
Най-добрите функции на Zendesk Sell
- Визуализирайте и управлявайте възможностите за продажби през различни етапи
- Организирайте и проследявайте пътя на клиентите
- Получете информация за продажбите и тенденциите
- Свързва се с вашата електронна поща, за да проследява комуникациите
- Достъп до CRM функции в движение с мобилното приложение
Ограничения на Zendesk Sell
- Ограничени възможности за персонализиране на някои полета
- Случайни бъгове и проблеми в мобилното приложение
Цени на Zendesk Sell
- Екип: 19 $/месец на потребител
- Растеж: 55 $/месец на потребител
- Професионална версия: 115 USD/месец на потребител
- Enterprise: 169 $/месец на потребител
Оценки и отзиви за Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (500+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (150 отзива)
3. Pipedrive
Следващият в списъка с алтернативи на Salesforce CRM е Pipedrive. Той има прост и лесен за използване интерфейс, който ви позволява да започнете да работите бързо. Включва функции за екипи по продажбите, с управление на потенциални клиенти, за да сключите повече продажби.
Най-добрите функции на Pipedrive
- Лесно проследяване на сделките през различните етапи
- Синхронизирайте и проследявайте имейлите в CRM
- Създавайте отчети и получавайте информация за продажбите
- Получавайте известия за важни задачи и последващи действия
- Персонализирайте работните процеси, за да отговарят на вашите специфични нужди
Ограничения на Pipedrive
- Функциите за анализ и отчитане не са толкова надеждни, колкото някои потребители биха искали.
- В сравнение с алтернативите липсват някои функции за автоматизация.
Цени на Pipedrive
- Essential: 14,90 $/месец на потребител
- Разширена версия: 27,90 $/месец на потребител
- Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител
- Цена: 64,90 $/месец на потребител
- Enterprise: 99,00 $/месец на потребител
Оценки и отзиви за Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign е насочен към CRM нуждите както на малки, така и на големи организации. Той помага за автоматизиране на маркетинговите и бизнес процесите и предлага различни инструменти за управление на потенциални клиенти и създаване на целеви имейл кампании. ActiveCampaign също така се интегрира с няколко инструмента на трети страни.
Най-добрите функции на ActiveCampaign
- Създайте автоматизирано управление на кампании въз основа на поведението на клиентите
- Проектирайте и изпращайте персонализирани имейл кампании
- Управлявайте контактите и автоматизирайте процесите по продажбите
- Идентифицирайте и приоритизирайте потенциалните потенциални клиенти въз основа на ангажираността им
- Наблюдавайте активността на потребителите на вашия уебсайт и събитията
Ограничения на ActiveCampaign
- Не предлага толкова голяма гъвкавост при управлението на контактите, колкото някои потребители биха искали.
- Софтуерът има стръмна крива на обучение за автоматизация и разширени функции.
Цени на ActiveCampaign
- Плюс: 19 $/месец
- Професионална версия: 49 $/месец
- Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и отзиви за ActiveCampaign
- G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)
5. HubSpot CRM
HubSpot е една от първите и най-успешни CRM системи и иноватор в автоматизацията на маркетинга и продажбите. Платформата й предлага центрове за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, които се интегрират безпроблемно с CRM системата.
Най-добрите функции на HubSpot
- Комбинира инструменти за управление на контакти, маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.
- Позволява ви да автоматизирате повтарящи се задачи, за да оптимизирате процеса на продажбите.
- Позволява ви да управлявате запитвания от клиенти и билети за поддръжка
- Предлага стотици HubSpot интеграции
Ограничения на HubSpot
- Цените са високи, особено за стартиращи компании, които търсят CRM система.
- Безплатният план не предлага достатъчно функции за персонализиране.
Цени на HubSpot
- Безплатно завинаги: Безплатно
- Стартово ниво: 50 $/месец
- Професионална версия: 500 $/месец
- Enterprise: 1200 $/месец
Оценки и рецензии за HubSpot
- G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)
6. Airtable
Airtable е програма на базата на електронни таблици, която можете да използвате за различни CRM цели. С функции за проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите и съхранение на данни за клиенти, Airtable е лесна за използване основна CRM платформа.
Най-добрите функции на Airtable
- Създайте персонализирани клиентски бази данни за различни случаи на употреба
- Сътрудничество с членовете на екипа в реално време
- Интегрирайте с инструменти и услуги на трети страни за разширена функционалност
- Организирайте и проследявайте проекти с управление на задачи и срокове
- Персонализирайте начина, по който се показват данните, с различни опции за преглед
Ограничения на Airtable
- Има ограничени функции в сравнение с някои конкуренти.
- Интегрирането с други продукти може да бъде трудно
Цени на Airtable
- Безплатно завинаги: Безплатно
- Плюс: 10 $/месец на потребител
- Pro: 20 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии за Airtable
- G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)
7. Smartsheet
Подобно на Airtable, Smartsheet е платформа, базирана на електронни таблици. Тя ви позволява да създавате интелигентни електронни таблици за различни цели, включително основни CRM задачи. Въпреки че не е най-сложното CRM решение, то може да съхранява данни за продажбите и да повиши производителността в лесен за използване CRM.
Най-добрите функции на Smartsheet
- Планирайте, проследявайте и управлявайте проекти с диаграми на Гант и списъци със задачи
- Сътрудничество в реално време и споделяне на файлове с членовете на екипа
- Получете приятен визуален преглед на вашия продажбен процес
- Оптимизирайте повтарящите се процеси с автоматизирани работни потоци
- Създавайте визуални отчети и табла
Ограничения на Smartsheet
- Кривата на обучение е стръмна, ако искате да използвате всички функции, които предлага.
- Някои потребители се оплакват от липсата на функции за автоматизация.
Цени на Smartsheet
- Безплатно завинаги: Безплатно
- Pro: 7 $/месец
- Бизнес: 25 $/месец
- Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и рецензии за Smartsheet
- G2: 4,5/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)
8. Keap
Keap, по-рано известен като Infusionsoft, е облачна CRM платформа, която автоматизира маркетинговите и продажбените процеси. Софтуерът се интегрира с други популярни маркетингови и продажбени инструменти за разширена функционалност.
Функциите за автоматизация на маркетинга могат да подобрят производителността на вашия екип по продажбите. Малките организации и по-големите предприятия могат да се възползват от тази стабилна платформа.
Най-добрите функции на Keap
- Автоматизирайте процесите по продажбите и управлявайте контактите
- Проектирайте и реализирайте целеви имейл маркетингови кампании
- Идентифицирайте и приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на ангажираността и поведението им.
- Интегрирайте с платформи за електронна търговия за проследяване на онлайн продажбите
- Дайте възможност на клиентите да резервират срещи онлайн
Ограничения на Keap
- Цената е непосилна за някои потребители.
- Някои клиенти намират интерфейса и процеса на настройка за объркващи.
Цени на Keap
- Pro: 199 $/месец
- Макс: 289 $/месец
- Max Classic: Свържете се с отдела по продажбите за цени
Оценки и отзиви за Keap
- G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)
9. Microsoft Dynamics
Подходяща за организации от всякакъв размер, Microsoft Dynamics е CRM платформата в екосистемата на Microsoft. Тя включва цялостен набор от CRM функции и се интегрира с други продукти на Microsoft, за да разшири функционалността си.
Най-добрите функции на Microsoft Dynamics
- Цялостен пакет, включващ CRM, планиране на ресурсите на предприятието и други бизнес инструменти
- Информация, базирана на изкуствен интелект, за подобряване на продажбите
- Възможности за запитвания от клиенти и случаи за поддръжка
- Създаване и управление на целеви маркетингови кампании
- Безпроблемна връзка с Office 365, Teams и други продукти на Microsoft
Ограничения на Microsoft Dynamics
- Настройката е сложна и отнема много време за някои потребители.
- Интеграцията с продукти извън екосистемата на Microsoft може да бъде трудна.
Цени на Microsoft Dynamics
- Essentials: 70 USD/месец на потребител
- Премиум: 100 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics
- G2: 3,8/5 (над 500 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 5000 отзива)
10. Zoho CRM
Zoho предлага добре познат набор от облачни бизнес инструменти. Zoho CRM е неговото CRM решение. Решението помага на компании от всякакъв мащаб да управляват продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти. То може да съхранява данни за контакти, да подобрява удовлетвореността на клиентите и да автоматизира задачи.
Zoho CRM се комбинира с други инструменти на компаниите, за да споделя CRM данни и да подобри бизнес интелигентността.
Най-добрите функции на Zoho
- Автоматизирайте повтарящите се задачи и оптимизирайте процеса на продажбите
- Комуникирайте с клиентите си чрез различни канали
- Получете информация за продажбите и тенденциите с инструменти за анализ и отчитане.
- Създайте автоматизирани работни процеси, за да подобрите ефективността
- Достъп до CRM функции чрез мобилни приложения
Ограничения на Zoho
- Понякога производителността е забавена.
- Безплатният план не предлага достатъчно опции за персонализиране.
Цени на Zoho
- Безплатно завинаги: Безплатно
- Стандартен: 14 USD/месец на потребител
- Професионална версия: 23 USD/месец на потребител
- Enterprise: 40 $/месец на потребител
- Ultimate: 52 $/месец на потребител
Оценки и отзиви за Zoho
- G2: 4/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Zoho!
11. Bitrix24 CRM
Bitrix24 CRM е частта от Bitrix24, посветена на връзките с клиентите. Bitrix разработи тази всеобхватна платформа за управление на бизнеса и сътрудничество. Тя включва инструменти за CRM и управление на проекти.
Най-добрите функции на Bitrix24 CRM
- Комуникирайте и сътрудничете с членовете на екипа
- Автоматизирайте процесите по продажбите и маркетинга
- Използвайте инструменти за управление на проекти и задачи в CRM
- Свържете се с клиентите чрез множество канали
- Съхранявайте и споделяйте документи
Ограничения на Bitrix24 CRM
- Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е прекалено сложен, особено за напредналите функции.
- Някои потребители съобщават за периодично забавяне на производителността.
Цени на Bitrix24 CRM
- Базов пакет: 49 $/месец
- Стандартен: 99 $/месец
- Професионална версия: 199 $/месец
- Enterprise: 399 $/месец
Оценки и рецензии за Bitrix24 CRM
- G2: 4. 1/5 (500 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)
12. Salesflare
Salesflare е CRM софтуер, който предлага лесно за използване решение за малки и средни организации. Основната му цел е да помага на компаниите с основни CRM нужди, като автоматизиране на въвеждането на данни и опростяване на процеса на продажби.
Най-добрите функции на Salesflare
- Проследявайте отварянията на имейли, кликовете върху линкове и взаимодействията с контактите
- Организирайте и управлявайте информацията за контактите с клиенти
- Получавайте напомняния, когато е време за последващи действия
- Планирайте срещи безпроблемно с опции за интеграция
- Визуализирайте и управлявайте възможностите за продажби
Ограничения на Salesflare
- Софтуерът има ограничени функции за отчитане в сравнение с някои от конкурентите си.
- Мобилното приложение не е толкова богато на функции и не е толкова ефективно, колкото би могло да бъде.
Цени на Salesflare
- Растеж: 29 $/месец на потребител
- Pro: 49 $/месец на потребител
- Enterprise: 99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Salesflare
- G2: 4,8/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)
Започнете с управлението на взаимоотношенията с клиенти на ClickUp
Интегрирането на CRM с вашата съществуваща платформа за управление на проекти може да бъде трудно. Защо да не изберете решение „всичко в едно“, с което можете лесно да управлявате проектите си и взаимоотношенията с клиентите си?
ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“. Благодарение на мощните CRM инструменти, вградени в системата ви за управление на проекти, можете да следите проектите си, като същевременно имате предвид контактите с клиентите, потенциалните клиенти и цялата верига на продажбите и маркетинга.
А най-хубавото е, че предлагаме готови за употреба шаблони за управление на проекти и CRM шаблони на всички нива, включително и в нашия безплатен план Free Forever. Създайте безплатен акаунт в ClickUp и се убедете колко мощна алтернатива на Salesforce CRM е ClickUp.