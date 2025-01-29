Топ 12 алтернативи и конкуренти на Salesforce CRM през 2025 г.

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) се е подобрил значително откакто се появиха първите инструменти. Тези инструменти улесняват съхранението на данни за клиентите и използването им за създаване на профили на купувачите. Едно от най-големите имена в софтуера за CRM е Salesforce. Salesforce обаче не е подходящото решение за всеки.

В тази статия обсъждаме някои от наличните CRM алтернативи. Разглеждаме какво да търсите в една Salesforce алтернатива и ви предоставяме подробностите, от които се нуждаете, за да решите кой инструмент ще ви помогне най-добре да подобрите взаимоотношенията си с клиентите.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Salesforce?

Salesforce е мощен CRM софтуер, но най-добрият CRM инструмент за вас е този, който предоставя най-голяма стойност за вашия бизнес. Когато търсите алтернативи на Salesforce, имайте предвид следните концепции:

Функции: Разгледайте функциите, които се предлагат с всички основни опции, и решете кои от тях са задължителни за вашата организация.

Леснота на използване: Искате вашите служители да могат да извлекат максимална полза от CRM, затова тя трябва да е лесна за използване.

Персонализиране: Един размер рядко е подходящ за всички. Добрата алтернатива на Salesforce е тази, която можете да персонализирате според вашите нужди.

Интеграции: Вашата организация се нуждае от нещо повече от CRM в своя технологичен набор, а избраният от вас CRM софтуер трябва да се интегрира добре с другите инструменти.

Мащабируемост: Целта на всяка организация е да се разраства. Изберете CRM, която може да расте заедно с вас, за да не се налага да я сменяте, ако станете прекалено големи за избраната от вас.

Цени: Проверете цените за нивото, на което сте сега, и за нивото, на което ще бъдете в бъдеще. Някои продукти имат значителни увеличения на цените с разрастването на компаниите. Възползвайте се от безплатния пробен период, ако се предлага такъв, за да получите практически опит без ангажименти.

12-те най-добри алтернативи на Salesforce, които можете да използвате

По-долу е списък с 12 алтернативи на Salesforce CRM. Всяка от тези популярни програми е помогнала на много организации да управляват взаимоотношенията си с клиентите.

Съхранявайте инструментите си за управление на проекти и CRM на една платформа: ClickUp

ClickUp е платформа за управление на проекти, която предлага и CRM функции, като управление на контакти, управление на потенциални клиенти и мониторинг на продажбите. Това е високо персонализирана платформа, базирана в облака, с богат набор от CRM шаблони и интеграции с трети страни.

Като високо персонализирано решение, ClickUp ви позволява да създавате табла за отчети, които отговарят на вашите нужди, и да разработвате персонализирани работни процеси за подобряване на бизнес операциите. С мощните възможности за отчети на CRM можете лесно да превърнете тези табла в печатни отчети.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи за отделни лица или екипи

Следете времето, прекарано в задачи и проекти

Улеснете екипната работа и комуникацията в рамките на платформата

Задавайте задачи и следете напредъка към конкретни цели

Споделяйте и сътрудничете по документи в CRM

Ограничения на ClickUp

За някои функции кривата на обучение може да бъде стръмна.

Програмата понякога забавя при изпълнението на сложни задачи.

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги : Безплатен

Неограничен план : 7 USD/месец на потребител

Бизнес план : 12 USD/месец на потребител

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Zendesk Sell

Чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell е CRM система, която се фокусира върху задоволяването на нуждите на екипите по продажбите. В допълнение към управлението на контакти, тя разполага с много функции, които помагат на търговците да проследяват потенциалните клиенти, да управляват тръбопроводите и да сключват сделки. Това е платформа, базирана в облака, която се интегрира лесно с други продукти на Zendesk.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Ограничения на Zendesk Sell

Ограничени възможности за персонализиране на някои полета

Случайни бъгове и проблеми в мобилното приложение

Цени на Zendesk Sell

Екип: 19 $/месец на потребител

Растеж: 55 $/месец на потребител

Професионална версия: 115 USD/месец на потребител

Enterprise: 169 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (150 отзива)

3. Pipedrive

Чрез Pipedrive

Следващият в списъка с алтернативи на Salesforce CRM е Pipedrive. Той има прост и лесен за използване интерфейс, който ви позволява да започнете да работите бързо. Включва функции за екипи по продажбите, с управление на потенциални клиенти, за да сключите повече продажби.

Най-добрите функции на Pipedrive

Лесно проследяване на сделките през различните етапи

Синхронизирайте и проследявайте имейлите в CRM

Създавайте отчети и получавайте информация за продажбите

Получавайте известия за важни задачи и последващи действия

Персонализирайте работните процеси, за да отговарят на вашите специфични нужди

Ограничения на Pipedrive

Функциите за анализ и отчитане не са толкова надеждни, колкото някои потребители биха искали.

В сравнение с алтернативите липсват някои функции за автоматизация.

Цени на Pipedrive

Essential: 14,90 $/месец на потребител

Разширена версия: 27,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител

Цена: 64,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99,00 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

4. ActiveCampaign

Чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е насочен към CRM нуждите както на малки, така и на големи организации. Той помага за автоматизиране на маркетинговите и бизнес процесите и предлага различни инструменти за управление на потенциални клиенти и създаване на целеви имейл кампании. ActiveCampaign също така се интегрира с няколко инструмента на трети страни.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Създайте автоматизирано управление на кампании въз основа на поведението на клиентите

Проектирайте и изпращайте персонализирани имейл кампании

Управлявайте контактите и автоматизирайте процесите по продажбите

Идентифицирайте и приоритизирайте потенциалните потенциални клиенти въз основа на ангажираността им

Наблюдавайте активността на потребителите на вашия уебсайт и събитията

Ограничения на ActiveCampaign

Не предлага толкова голяма гъвкавост при управлението на контактите, колкото някои потребители биха искали.

Софтуерът има стръмна крива на обучение за автоматизация и разширени функции.

Цени на ActiveCampaign

Плюс: 19 $/месец

Професионална версия: 49 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и отзиви за ActiveCampaign

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

5. HubSpot CRM

Чрез HubSpot

HubSpot е една от първите и най-успешни CRM системи и иноватор в автоматизацията на маркетинга и продажбите. Платформата й предлага центрове за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, които се интегрират безпроблемно с CRM системата.

Най-добрите функции на HubSpot

Комбинира инструменти за управление на контакти, маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.

Позволява ви да автоматизирате повтарящи се задачи, за да оптимизирате процеса на продажбите.

Позволява ви да управлявате запитвания от клиенти и билети за поддръжка

Предлага стотици HubSpot интеграции

Ограничения на HubSpot

Цените са високи, особено за стартиращи компании, които търсят CRM система.

Безплатният план не предлага достатъчно функции за персонализиране.

Цени на HubSpot

Безплатно завинаги: Безплатно

Стартово ниво: 50 $/месец

Професионална версия: 500 $/месец

Enterprise: 1200 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

6. Airtable

Чрез Airtable

Airtable е програма на базата на електронни таблици, която можете да използвате за различни CRM цели. С функции за проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите и съхранение на данни за клиенти, Airtable е лесна за използване основна CRM платформа.

Най-добрите функции на Airtable

Създайте персонализирани клиентски бази данни за различни случаи на употреба

Сътрудничество с членовете на екипа в реално време

Интегрирайте с инструменти и услуги на трети страни за разширена функционалност

Организирайте и проследявайте проекти с управление на задачи и срокове

Персонализирайте начина, по който се показват данните, с различни опции за преглед

Ограничения на Airtable

Има ограничени функции в сравнение с някои конкуренти.

Интегрирането с други продукти може да бъде трудно

Цени на Airtable

Безплатно завинаги: Безплатно

Плюс: 10 $/месец на потребител

Pro: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

7. Smartsheet

Чрез Smartsheet

Подобно на Airtable, Smartsheet е платформа, базирана на електронни таблици. Тя ви позволява да създавате интелигентни електронни таблици за различни цели, включително основни CRM задачи. Въпреки че не е най-сложното CRM решение, то може да съхранява данни за продажбите и да повиши производителността в лесен за използване CRM.

Най-добрите функции на Smartsheet

Планирайте, проследявайте и управлявайте проекти с диаграми на Гант и списъци със задачи

Сътрудничество в реално време и споделяне на файлове с членовете на екипа

Получете приятен визуален преглед на вашия продажбен процес

Оптимизирайте повтарящите се процеси с автоматизирани работни потоци

Създавайте визуални отчети и табла

Ограничения на Smartsheet

Кривата на обучение е стръмна, ако искате да използвате всички функции, които предлага.

Някои потребители се оплакват от липсата на функции за автоматизация.

Цени на Smartsheet

Безплатно завинаги: Безплатно

Pro: 7 $/месец

Бизнес: 25 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

8. Keap

Чрез Keap

Keap, по-рано известен като Infusionsoft, е облачна CRM платформа, която автоматизира маркетинговите и продажбените процеси. Софтуерът се интегрира с други популярни маркетингови и продажбени инструменти за разширена функционалност.

Функциите за автоматизация на маркетинга могат да подобрят производителността на вашия екип по продажбите. Малките организации и по-големите предприятия могат да се възползват от тази стабилна платформа.

Най-добрите функции на Keap

Автоматизирайте процесите по продажбите и управлявайте контактите

Проектирайте и реализирайте целеви имейл маркетингови кампании

Идентифицирайте и приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на ангажираността и поведението им.

Интегрирайте с платформи за електронна търговия за проследяване на онлайн продажбите

Дайте възможност на клиентите да резервират срещи онлайн

Ограничения на Keap

Цената е непосилна за някои потребители.

Някои клиенти намират интерфейса и процеса на настройка за объркващи.

Цени на Keap

Pro: 199 $/месец

Макс: 289 $/месец

Max Classic: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и отзиви за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

9. Microsoft Dynamics

Чрез Microsoft Dynamics

Подходяща за организации от всякакъв размер, Microsoft Dynamics е CRM платформата в екосистемата на Microsoft. Тя включва цялостен набор от CRM функции и се интегрира с други продукти на Microsoft, за да разшири функционалността си.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics

Цялостен пакет, включващ CRM, планиране на ресурсите на предприятието и други бизнес инструменти

Информация, базирана на изкуствен интелект, за подобряване на продажбите

Възможности за запитвания от клиенти и случаи за поддръжка

Създаване и управление на целеви маркетингови кампании

Безпроблемна връзка с Office 365, Teams и други продукти на Microsoft

Ограничения на Microsoft Dynamics

Настройката е сложна и отнема много време за някои потребители.

Интеграцията с продукти извън екосистемата на Microsoft може да бъде трудна.

Цени на Microsoft Dynamics

Essentials: 70 USD/месец на потребител

Премиум: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics

G2: 3,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 5000 отзива)

10. Zoho CRM

Чрез Zoho

Zoho предлага добре познат набор от облачни бизнес инструменти. Zoho CRM е неговото CRM решение. Решението помага на компании от всякакъв мащаб да управляват продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти. То може да съхранява данни за контакти, да подобрява удовлетвореността на клиентите и да автоматизира задачи.

Zoho CRM се комбинира с други инструменти на компаниите, за да споделя CRM данни и да подобри бизнес интелигентността.

Най-добрите функции на Zoho

Автоматизирайте повтарящите се задачи и оптимизирайте процеса на продажбите

Комуникирайте с клиентите си чрез различни канали

Получете информация за продажбите и тенденциите с инструменти за анализ и отчитане.

Създайте автоматизирани работни процеси, за да подобрите ефективността

Достъп до CRM функции чрез мобилни приложения

Ограничения на Zoho

Понякога производителността е забавена.

Безплатният план не предлага достатъчно опции за персонализиране.

Цени на Zoho

Безплатно завинаги: Безплатно

Стандартен: 14 USD/месец на потребител

Професионална версия: 23 USD/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zoho

G2: 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zoho!

11. Bitrix24 CRM

Чрез Bitrix24

Bitrix24 CRM е частта от Bitrix24, посветена на връзките с клиентите. Bitrix разработи тази всеобхватна платформа за управление на бизнеса и сътрудничество. Тя включва инструменти за CRM и управление на проекти.

Най-добрите функции на Bitrix24 CRM

Комуникирайте и сътрудничете с членовете на екипа

Автоматизирайте процесите по продажбите и маркетинга

Използвайте инструменти за управление на проекти и задачи в CRM

Свържете се с клиентите чрез множество канали

Съхранявайте и споделяйте документи

Ограничения на Bitrix24 CRM

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е прекалено сложен, особено за напредналите функции.

Някои потребители съобщават за периодично забавяне на производителността.

Цени на Bitrix24 CRM

Базов пакет: 49 $/месец

Стандартен: 99 $/месец

Професионална версия: 199 $/месец

Enterprise: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Bitrix24 CRM

G2: 4. 1/5 (500 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

12. Salesflare

Чрез Salesflare

Salesflare е CRM софтуер, който предлага лесно за използване решение за малки и средни организации. Основната му цел е да помага на компаниите с основни CRM нужди, като автоматизиране на въвеждането на данни и опростяване на процеса на продажби.

Най-добрите функции на Salesflare

Проследявайте отварянията на имейли, кликовете върху линкове и взаимодействията с контактите

Организирайте и управлявайте информацията за контактите с клиенти

Получавайте напомняния, когато е време за последващи действия

Планирайте срещи безпроблемно с опции за интеграция

Визуализирайте и управлявайте възможностите за продажби

Ограничения на Salesflare

Софтуерът има ограничени функции за отчитане в сравнение с някои от конкурентите си.

Мобилното приложение не е толкова богато на функции и не е толкова ефективно, колкото би могло да бъде.

Цени на Salesflare

Растеж: 29 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesflare

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Започнете с управлението на взаимоотношенията с клиенти на ClickUp

Интегрирането на CRM с вашата съществуваща платформа за управление на проекти може да бъде трудно. Защо да не изберете решение „всичко в едно“, с което можете лесно да управлявате проектите си и взаимоотношенията с клиентите си?

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“. Благодарение на мощните CRM инструменти, вградени в системата ви за управление на проекти, можете да следите проектите си, като същевременно имате предвид контактите с клиентите, потенциалните клиенти и цялата верига на продажбите и маркетинга.

А най-хубавото е, че предлагаме готови за употреба шаблони за управление на проекти и CRM шаблони на всички нива, включително и в нашия безплатен план Free Forever. Създайте безплатен акаунт в ClickUp и се убедете колко мощна алтернатива на Salesforce CRM е ClickUp.