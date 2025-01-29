ClickUp блог
Топ 12 алтернативи и конкуренти на Salesforce CRM през 2025 г.
CRM

Топ 12 алтернативи и конкуренти на Salesforce CRM през 2025 г.

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
29 януари 2025 г.

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) се е подобрил значително откакто се появиха първите инструменти. Тези инструменти улесняват съхранението на данни за клиентите и използването им за създаване на профили на купувачите. Едно от най-големите имена в софтуера за CRM е Salesforce. Salesforce обаче не е подходящото решение за всеки.

В тази статия обсъждаме някои от наличните CRM алтернативи. Разглеждаме какво да търсите в една Salesforce алтернатива и ви предоставяме подробностите, от които се нуждаете, за да решите кой инструмент ще ви помогне най-добре да подобрите взаимоотношенията си с клиентите.

Какво трябва да търсите в алтернативата на Salesforce?

Salesforce е мощен CRM софтуер, но най-добрият CRM инструмент за вас е този, който предоставя най-голяма стойност за вашия бизнес. Когато търсите алтернативи на Salesforce, имайте предвид следните концепции:

  • Функции: Разгледайте функциите, които се предлагат с всички основни опции, и решете кои от тях са задължителни за вашата организация.
  • Леснота на използване: Искате вашите служители да могат да извлекат максимална полза от CRM, затова тя трябва да е лесна за използване.
  • Персонализиране: Един размер рядко е подходящ за всички. Добрата алтернатива на Salesforce е тази, която можете да персонализирате според вашите нужди.
  • Интеграции: Вашата организация се нуждае от нещо повече от CRM в своя технологичен набор, а избраният от вас CRM софтуер трябва да се интегрира добре с другите инструменти.
  • Мащабируемост: Целта на всяка организация е да се разраства. Изберете CRM, която може да расте заедно с вас, за да не се налага да я сменяте, ако станете прекалено големи за избраната от вас.
  • Цени: Проверете цените за нивото, на което сте сега, и за нивото, на което ще бъдете в бъдеще. Някои продукти имат значителни увеличения на цените с разрастването на компаниите. Възползвайте се от безплатния пробен период, ако се предлага такъв, за да получите практически опит без ангажименти.

12-те най-добри алтернативи на Salesforce, които можете да използвате

По-долу е списък с 12 алтернативи на Salesforce CRM. Всяка от тези популярни програми е помогнала на много организации да управляват взаимоотношенията си с клиентите.

1. ClickUp

Съхранявайте инструментите си за управление на проекти и CRM на една платформа: ClickUp
Съхранявайте инструментите си за управление на проекти и CRM на една платформа: ClickUp

ClickUp е платформа за управление на проекти, която предлага и CRM функции, като управление на контакти, управление на потенциални клиенти и мониторинг на продажбите. Това е високо персонализирана платформа, базирана в облака, с богат набор от CRM шаблони и интеграции с трети страни.

Като високо персонализирано решение, ClickUp ви позволява да създавате табла за отчети, които отговарят на вашите нужди, и да разработвате персонализирани работни процеси за подобряване на бизнес операциите. С мощните възможности за отчети на CRM можете лесно да превърнете тези табла в печатни отчети.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи за отделни лица или екипи
  • Следете времето, прекарано в задачи и проекти
  • Улеснете екипната работа и комуникацията в рамките на платформата
  • Задавайте задачи и следете напредъка към конкретни цели
  • Споделяйте и сътрудничете по документи в CRM

Ограничения на ClickUp

  • За някои функции кривата на обучение може да бъде стръмна.
  • Програмата понякога забавя при изпълнението на сложни задачи.

Цени на ClickUp

  • Безплатен план завинаги: Безплатен
  • Неограничен план: 7 USD/месец на потребител
  • Бизнес план: 12 USD/месец на потребител
  • План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Zendesk Sell

Алтернатива на Salesforce: Zendesk Sell
Чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell е CRM система, която се фокусира върху задоволяването на нуждите на екипите по продажбите. В допълнение към управлението на контакти, тя разполага с много функции, които помагат на търговците да проследяват потенциалните клиенти, да управляват тръбопроводите и да сключват сделки. Това е платформа, базирана в облака, която се интегрира лесно с други продукти на Zendesk.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Ограничения на Zendesk Sell

  • Ограничени възможности за персонализиране на някои полета
  • Случайни бъгове и проблеми в мобилното приложение

Цени на Zendesk Sell

  • Екип: 19 $/месец на потребител
  • Растеж: 55 $/месец на потребител
  • Професионална версия: 115 USD/месец на потребител
  • Enterprise: 169 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zendesk Sell

  • G2: 4. 2/5 (500+ отзива)
  • Capterra: 4,3/5 (150 отзива)

3. Pipedrive

Алтернатива на Salesforce: Pipedrive
Чрез Pipedrive

Следващият в списъка с алтернативи на Salesforce CRM е Pipedrive. Той има прост и лесен за използване интерфейс, който ви позволява да започнете да работите бързо. Включва функции за екипи по продажбите, с управление на потенциални клиенти, за да сключите повече продажби.

Най-добрите функции на Pipedrive

  • Лесно проследяване на сделките през различните етапи
  • Синхронизирайте и проследявайте имейлите в CRM
  • Създавайте отчети и получавайте информация за продажбите
  • Получавайте известия за важни задачи и последващи действия
  • Персонализирайте работните процеси, за да отговарят на вашите специфични нужди

Ограничения на Pipedrive

  • Функциите за анализ и отчитане не са толкова надеждни, колкото някои потребители биха искали.
  • В сравнение с алтернативите липсват някои функции за автоматизация.

Цени на Pipedrive

  • Essential: 14,90 $/месец на потребител
  • Разширена версия: 27,90 $/месец на потребител
  • Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител
  • Цена: 64,90 $/месец на потребител
  • Enterprise: 99,00 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (над 1500 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

4. ActiveCampaign

Алтернатива на Salesforce: ActiveCampaign
Чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е насочен към CRM нуждите както на малки, така и на големи организации. Той помага за автоматизиране на маркетинговите и бизнес процесите и предлага различни инструменти за управление на потенциални клиенти и създаване на целеви имейл кампании. ActiveCampaign също така се интегрира с няколко инструмента на трети страни.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

  • Създайте автоматизирано управление на кампании въз основа на поведението на клиентите
  • Проектирайте и изпращайте персонализирани имейл кампании
  • Управлявайте контактите и автоматизирайте процесите по продажбите
  • Идентифицирайте и приоритизирайте потенциалните потенциални клиенти въз основа на ангажираността им
  • Наблюдавайте активността на потребителите на вашия уебсайт и събитията

Ограничения на ActiveCampaign

  • Не предлага толкова голяма гъвкавост при управлението на контактите, колкото някои потребители биха искали.
  • Софтуерът има стръмна крива на обучение за автоматизация и разширени функции.

Цени на ActiveCampaign

  • Плюс: 19 $/месец
  • Професионална версия: 49 $/месец
  • Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и отзиви за ActiveCampaign

  • G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

5. HubSpot CRM

Алтернатива на Salesforce: HubSpot
Чрез HubSpot

HubSpot е една от първите и най-успешни CRM системи и иноватор в автоматизацията на маркетинга и продажбите. Платформата й предлага центрове за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, които се интегрират безпроблемно с CRM системата.

Най-добрите функции на HubSpot

Ограничения на HubSpot

Цени на HubSpot

  • Безплатно завинаги: Безплатно
  • Стартово ниво: 50 $/месец
  • Професионална версия: 500 $/месец
  • Enterprise: 1200 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

6. Airtable

Алтернатива на Salesforce: Airtable
Чрез Airtable

Airtable е програма на базата на електронни таблици, която можете да използвате за различни CRM цели. С функции за проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите и съхранение на данни за клиенти, Airtable е лесна за използване основна CRM платформа.

Най-добрите функции на Airtable

  • Създайте персонализирани клиентски бази данни за различни случаи на употреба
  • Сътрудничество с членовете на екипа в реално време
  • Интегрирайте с инструменти и услуги на трети страни за разширена функционалност
  • Организирайте и проследявайте проекти с управление на задачи и срокове
  • Персонализирайте начина, по който се показват данните, с различни опции за преглед

Ограничения на Airtable

  • Има ограничени функции в сравнение с някои конкуренти.
  • Интегрирането с други продукти може да бъде трудно

Цени на Airtable

  • Безплатно завинаги: Безплатно
  • Плюс: 10 $/месец на потребител
  • Pro: 20 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Airtable

  • G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

7. Smartsheet

Алтернатива на Salesforce: Smartsheet
Чрез Smartsheet

Подобно на Airtable, Smartsheet е платформа, базирана на електронни таблици. Тя ви позволява да създавате интелигентни електронни таблици за различни цели, включително основни CRM задачи. Въпреки че не е най-сложното CRM решение, то може да съхранява данни за продажбите и да повиши производителността в лесен за използване CRM.

Най-добрите функции на Smartsheet

  • Планирайте, проследявайте и управлявайте проекти с диаграми на Гант и списъци със задачи
  • Сътрудничество в реално време и споделяне на файлове с членовете на екипа
  • Получете приятен визуален преглед на вашия продажбен процес
  • Оптимизирайте повтарящите се процеси с автоматизирани работни потоци
  • Създавайте визуални отчети и табла

Ограничения на Smartsheet

  • Кривата на обучение е стръмна, ако искате да използвате всички функции, които предлага.
  • Някои потребители се оплакват от липсата на функции за автоматизация.

Цени на Smartsheet

  • Безплатно завинаги: Безплатно
  • Pro: 7 $/месец
  • Бизнес: 25 $/месец
  • Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

  • G2: 4,5/5 (над 13 000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 2500 отзива)

8. Keap

Алтернатива на Salesforce: Keap
Чрез Keap

Keap, по-рано известен като Infusionsoft, е облачна CRM платформа, която автоматизира маркетинговите и продажбените процеси. Софтуерът се интегрира с други популярни маркетингови и продажбени инструменти за разширена функционалност.

Функциите за автоматизация на маркетинга могат да подобрят производителността на вашия екип по продажбите. Малките организации и по-големите предприятия могат да се възползват от тази стабилна платформа.

Най-добрите функции на Keap

  • Автоматизирайте процесите по продажбите и управлявайте контактите
  • Проектирайте и реализирайте целеви имейл маркетингови кампании
  • Идентифицирайте и приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на ангажираността и поведението им.
  • Интегрирайте с платформи за електронна търговия за проследяване на онлайн продажбите
  • Дайте възможност на клиентите да резервират срещи онлайн

Ограничения на Keap

  • Цената е непосилна за някои потребители.
  • Някои клиенти намират интерфейса и процеса на настройка за объркващи.

Цени на Keap

  • Pro: 199 $/месец
  • Макс: 289 $/месец
  • Max Classic: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и отзиви за Keap

  • G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)
  • Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

9. Microsoft Dynamics

Алтернатива на Salesforce: Microsoft Dynamics
Чрез Microsoft Dynamics

Подходяща за организации от всякакъв размер, Microsoft Dynamics е CRM платформата в екосистемата на Microsoft. Тя включва цялостен набор от CRM функции и се интегрира с други продукти на Microsoft, за да разшири функционалността си.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics

  • Цялостен пакет, включващ CRM, планиране на ресурсите на предприятието и други бизнес инструменти
  • Информация, базирана на изкуствен интелект, за подобряване на продажбите
  • Възможности за запитвания от клиенти и случаи за поддръжка
  • Създаване и управление на целеви маркетингови кампании
  • Безпроблемна връзка с Office 365, Teams и други продукти на Microsoft

Ограничения на Microsoft Dynamics

  • Настройката е сложна и отнема много време за някои потребители.
  • Интеграцията с продукти извън екосистемата на Microsoft може да бъде трудна.

Цени на Microsoft Dynamics

  • Essentials: 70 USD/месец на потребител
  • Премиум: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics

  • G2: 3,8/5 (над 500 отзива)
  • Capterra: 4. 4/5 (над 5000 отзива)

10. Zoho CRM

Алтернатива на Salesforce: Zoho
Чрез Zoho

Zoho предлага добре познат набор от облачни бизнес инструменти. Zoho CRM е неговото CRM решение. Решението помага на компании от всякакъв мащаб да управляват продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти. То може да съхранява данни за контакти, да подобрява удовлетвореността на клиентите и да автоматизира задачи.

Zoho CRM се комбинира с други инструменти на компаниите, за да споделя CRM данни и да подобри бизнес интелигентността.

Най-добрите функции на Zoho

  • Автоматизирайте повтарящите се задачи и оптимизирайте процеса на продажбите
  • Комуникирайте с клиентите си чрез различни канали
  • Получете информация за продажбите и тенденциите с инструменти за анализ и отчитане.
  • Създайте автоматизирани работни процеси, за да подобрите ефективността
  • Достъп до CRM функции чрез мобилни приложения

Ограничения на Zoho

  • Понякога производителността е забавена.
  • Безплатният план не предлага достатъчно опции за персонализиране.

Цени на Zoho

  • Безплатно завинаги: Безплатно
  • Стандартен: 14 USD/месец на потребител
  • Професионална версия: 23 USD/месец на потребител
  • Enterprise: 40 $/месец на потребител
  • Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zoho

  • G2: 4/5 (над 2000 рецензии)
  • Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zoho!

11. Bitrix24 CRM

Алтернатива на Salesforce: Bitrix24
Чрез Bitrix24

Bitrix24 CRM е частта от Bitrix24, посветена на връзките с клиентите. Bitrix разработи тази всеобхватна платформа за управление на бизнеса и сътрудничество. Тя включва инструменти за CRM и управление на проекти.

Най-добрите функции на Bitrix24 CRM

  • Комуникирайте и сътрудничете с членовете на екипа
  • Автоматизирайте процесите по продажбите и маркетинга
  • Използвайте инструменти за управление на проекти и задачи в CRM
  • Свържете се с клиентите чрез множество канали
  • Съхранявайте и споделяйте документи

Ограничения на Bitrix24 CRM

  • Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е прекалено сложен, особено за напредналите функции.
  • Някои потребители съобщават за периодично забавяне на производителността.

Цени на Bitrix24 CRM

  • Базов пакет: 49 $/месец
  • Стандартен: 99 $/месец
  • Професионална версия: 199 $/месец
  • Enterprise: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Bitrix24 CRM

  • G2: 4. 1/5 (500 отзива)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

12. Salesflare

Алтернатива на Salesforce: Salesflare
Чрез Salesflare

Salesflare е CRM софтуер, който предлага лесно за използване решение за малки и средни организации. Основната му цел е да помага на компаниите с основни CRM нужди, като автоматизиране на въвеждането на данни и опростяване на процеса на продажби.

Най-добрите функции на Salesflare

  • Проследявайте отварянията на имейли, кликовете върху линкове и взаимодействията с контактите
  • Организирайте и управлявайте информацията за контактите с клиенти
  • Получавайте напомняния, когато е време за последващи действия
  • Планирайте срещи безпроблемно с опции за интеграция
  • Визуализирайте и управлявайте възможностите за продажби

Ограничения на Salesflare

  • Софтуерът има ограничени функции за отчитане в сравнение с някои от конкурентите си.
  • Мобилното приложение не е толкова богато на функции и не е толкова ефективно, колкото би могло да бъде.

Цени на Salesflare

  • Растеж: 29 $/месец на потребител
  • Pro: 49 $/месец на потребител
  • Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesflare

  • G2: 4,8/5 (над 200 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Започнете с управлението на взаимоотношенията с клиенти на ClickUp

Интегрирането на CRM с вашата съществуваща платформа за управление на проекти може да бъде трудно. Защо да не изберете решение „всичко в едно“, с което можете лесно да управлявате проектите си и взаимоотношенията с клиентите си?

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“. Благодарение на мощните CRM инструменти, вградени в системата ви за управление на проекти, можете да следите проектите си, като същевременно имате предвид контактите с клиентите, потенциалните клиенти и цялата верига на продажбите и маркетинга.

А най-хубавото е, че предлагаме готови за употреба шаблони за управление на проекти и CRM шаблони на всички нива, включително и в нашия безплатен план Free Forever. Създайте безплатен акаунт в ClickUp и се убедете колко мощна алтернатива на Salesforce CRM е ClickUp.

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp