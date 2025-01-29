10-те най-добри CRM софтуерни системи за Mac (безплатни и платени)

Мощният CRM (софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите) софтуер е задължителен за всеки бизнес, който поставя на първо място удовлетворението на клиентите.

Преди имаше ограничени възможности за устройствата на Apple на пазара на CRM софтуер, но за щастие вече не е така! Ще ви представим изчерпателен списък с 10-те най-добри CRM софтуера за Mac потребители. Независимо дали търсите безплатно или платно решение, ние сме ви подготвили всичко необходимо!

Какво трябва да търсите в CRM система за Mac?

Всеки CRM софтуер, независимо от операционната система, на която работи, ви помага да използвате технологиите и аналитиката, за да запазите съществуващите клиенти и да привлечете нови. CRM инструментите, които можете да намерите днес, правят много повече от просто обработка на клиентски данни и често се предлагат на пазара като всеобхватни решения за управление.

Най-добрият CRM софтуер за Mac трябва да предлага:

Сътрудничество между отделите: Софтуерът трябва да позволява на съответните отдели, като продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, да сътрудничат Софтуерът трябва да позволява на съответните отдели, като продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, да сътрудничат в реално време по CRM задачи. Автоматизация на задачите: CRM инструментът трябва да осигурява автоматизация на маркетинга за рутинни и повтарящи се задачи като въвеждане на данни, дрип имейл маркетинг и проследяване на потенциални клиенти. Интерфейс, съвместим с Mac: Избраният от вас CRM софтуер трябва да работи на Mac без да се налага инсталирането на допълнителни продукти като софтуер за емулация на Windows. Интерфейсът трябва да е изчистен и лесен за използване. Интеграции: Инструментът трябва да се интегрира добре с други софтуери и приложения, които използвате, за да улесни ежедневната ви работа на Mac. Инструменти за отчитане: Вашият софтуер трябва да разполага с функции за проследяване на ефективността, идентифициране на тенденции и вземане на решения въз основа на данни, които стимулират растежа на бизнеса. Персонализиране и мащабируемост: CRM решението трябва да се адаптира и да се разширява заедно с вашия бизнес.

10-те най-добри CRM софтуера и системи за Mac

Вероятно няма да намерите много инструменти за управление на взаимоотношенията с клиенти, специфични за Mac, защото повечето доставчици предпочитат да поддържат своите продукти универсални за всички операционни системи. Това, от което се нуждаете, е доставчик на CRM софтуер, който предлага специален клиент за Mac или SaaS платформа, базирана на облак, достъпна от всеки браузър.

Ние сме подбрали 10-те най-добри CRM софтуера, които предлагат отлична поддръжка за Mac потребители. Разгледайте техните основни функции, ограничения и цени, за да определите кой е подходящ за вашия бизнес.

Опитайте CRM на ClickUp Следете запасите, състоянието на поръчките, доставчиците и много други с CRM системата на ClickUp.

ClickUp е цялостно решение за управление на работата, което обхваща всички аспекти на взаимоотношенията с клиентите. От наблюдение на продажбите и клиентските сметки до подобряване на координацията между отделите, CRM в ClickUp ще ви помогне да се справите!

Независимо дали сте в началото или имате сложна база данни с клиенти, поръчки и потенциални клиенти, използвайте простия CRM шаблон на ClickUp и добавете нови потенциални клиенти, оферти и клиентски контакти във вашата система!

ClickUp ви предлага над 15 гъвкави изгледа за наблюдение и анализ на клиентски данни. Например, изберете изгледа „Списък“ или „Таблица“, за да проследявате взаимодействията с потенциалните клиенти или пътя на клиентите. Ако предпочитате сложна визуализация на данните, опитайте изгледите „Гант“, „Времева линия“ и „Табло“, за да получите информация за клиентите, която да доведе до реалистични планове.

Ако искате да подобрите управлението на контактите си, интегрирайте електронната си поща с ClickUp и организирайте нови сделки, комуникация с клиенти и привличане на клиенти в една единствена платформа. Можете да оптимизирате още повече процеса на привличане на клиенти с брандирани формуляри!

Използвайте CRM шаблона на ClickUp, за да планирате автоматизацията на CRM работния процес в ClickUp Whiteboards.

ClickUp е чудесно решение за организации с изолирани екипи, които се борят да постигнат официално сътрудничество. Платформата е спокойствието в хаоса, позволявайки на вашите екипи по продажби, маркетинг и развитие да се обединят и да изградят CRM работен процес без припокривания или излишни елементи.

С ClickUp можете да съгласувате CRM и управлението на проекти чрез прозрачна комуникация. Разпределяйте задачи на няколко членове на екипа, проследявайте напредъка и лесно извършвайте последващи действия. Настройте автоматизация за повтарящи се задачи, за да спестите време и да увеличите когнитивния принос на вашите служители. Включете екипа си в ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps, за да обмислите нови начини за подобряване на клиентското преживяване!

Най-добрите функции на ClickUp

Над 15 изгледа за визуализиране на данни за клиенти, поръчки и екипна работа

Централизирано общуване с клиенти

Инструменти за автоматизация на маркетинга за рутинни задачи като промени в статуса и последващи действия

Информация за клиентите, базирана на данни, с над 50 джаджи за таблото

Интеграции с над 1000 инструмента

Инструменти за сътрудничество в реално време и проследяване на времето

Над 1000 персонализируеми шаблона, включително управление на запасите

Уеб формуляри за събиране на данни за клиенти

Управление на бюджета за оптимизирано разпределение на ресурсите

Мобилен CRM за управление на клиенти в движение

Ограниченията на ClickUp

Има начален период на обучение поради изобилието от функции.

Мобилните приложения не са с пълен набор от функции

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги план

Без ограничения: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела за обслужване на клиенти , за да получите персонализирана оферта.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 звезди (над 7000 отзива)

Capterra: 4,7/5 звезди (над 3600 отзива)

2. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM платформа, която позволява на мениджърите по продажбите да проследяват потенциалните клиенти, да откриват възможности, да измерват ключови дейности и да оптимизират маркетинговите работни процеси.

Започването с Pipedrive е лесно – настройте своя продажбен канал, импортирайте сделките си и сте готови! Ще получавате автоматични известия, напомняния и прогнози за продажбите, които ще ви помогнат да бъдете винаги в крак с нещата.

AI технологията на Pipedrive е винаги на разположение, за да ви помогне. Използвайте я, за да идентифицирате възможности за автоматизиране на рутинни задачи и да позволите на търговците да се съсредоточат върху сключването на сделки. Можете също да получите добавки като Leadbooster, която интегрира чатбота на Pipedrive във вашия уебсайт. Тази функция ви позволява да поддържате и привличате квалифицирани посетители като потенциални клиенти.

Pipedrive предоставя панорамен поглед върху потенциалните ви клиенти, като ви помага да ги филтрирате, категоризирате и сегментирате, за да създадете целеви списъци за персонализирана комуникация. Платформата предлага няколко опции за персонализиране, за да настроите имейл кампании, управлявате документи и получавате подробни отчети за продажбите и други важни дейности.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуален и персонализируем канал за продажби

Функции за сътрудничество за CRM система

Напомняния за дейности

Сегментиране на потенциални клиенти

Уеб формуляри и чатботове за генериране на потенциални клиенти

Прогнозиране на продажбите

Ограничения на Pipedrive

Цени на Pipedrive

Essential: 9,90 $/месец на потребител

Разширено: 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител

Цена: 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,2/5 звезди (над 1800 отзива)

Capterra: 4,5/5 звезди (над 2000 отзива)

3. GoCRM

чрез GoCRM

GoCRM е платформа, базирана в облака, която предлага пълна CRM поддръжка. Използвайте я, за да привличате и проследявате потенциални клиенти, а след това сътрудничете с вашите маркетингови и търговски екипи, за да предизвикате конверсии.

Софтуерът ви предоставя комплект от инструменти „всичко в едно“, включващ функции за проследяване на обаждания, проследяване на уебсайтове и CSV импорт, за да следите напредъка си с потенциалните клиенти. Когато става въпрос за разпределение на потенциални клиенти, можете да изберете потенциални клиенти ръчно или на случаен принцип, преди да ги разпределите на екипа си.

След като бъдат назначени, членовете на екипа получават пълна информация за пътя на потенциалните клиенти и могат да планират или проследяват задачи и срещи. Те могат да откриват допълнителни възможности за разширяване на клиентската база, използвайки цветно кодирана тръба за продажби.

GoCRM поддържа функции като вградени обаждания и GPS регистрации за вашия екип, което прави сътрудничеството по-гладко. Използвайте функцията за SMS, за да поддържате директни отношения с вашите клиенти, но имайте предвид месечния лимит за използване.

Най-добрите функции на GoCRM

Интелигентни функции за проследяване на потенциални клиенти

Драг-енд-дроп конструктор на имейли

Ръчно и произволно разпределение на потенциални клиенти

Цветово кодирана тръба за продажби

Автоматизация на маркетинга (само в професионалния пакет)

Вградена функция за обаждания за екипи

Ограничения на GoCRM

Цени на GoCRM

Стандартен: 99 $/месец за трима потребители

Професионална версия: 149 $/месец за трима потребители

Оценки и рецензии за GoCRM

G2: 4,8/5 звезди (2 отзива)

Capterra: 5/5 звезди (2 отзива)

4. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Zoho CRM подпомага екипите, работещи с клиенти, с своите всеобхватни аналитични и надеждни функции за автоматизация.

Използвайте усъвършенстваните аналитични инструменти на софтуера, за да получите полезна информация на един клик разстояние! Създайте персонализирани клиентски пътувания и осигурете богато преживяване на ангажираност на клиентите във всички канали!

Взаимодействайте с AI асистента Zia на Zoho, за да получите прогнозна информация за продажбите, като например данни за това кога е вероятно даден клиент да направи нова покупка. Инструментът може дори да идентифицира вътрешни работни процеси, кампании и макроси, които могат да бъдат автоматизирани, за да спестите време, което ви позволява да се съсредоточите върху изграждането на стабилни клиентски взаимоотношения.

Zoho CRM предлага над 800 интеграции – свържете се с други приложения на Zoho или синхронизирайте ресурси от вашата работна среда на Microsoft или Google! Ако се занимавате с програмиране, можете да използвате Zoho Developer, за да създадете и внедрите своя собствена CRM вертикала.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Мощни инструменти за анализ

AI асистент, предлагащ интелигентни функции

Над 800 интеграции

Автоматизация, подходяща за сътрудничество

Персонализируем интерфейс

Ограничения на Zoho CRM

Цени на Zoho CRM

Безплатен план

Стандартен: 15,10 $ на месец на потребител

Професионална версия: 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: 43,10 $ на месец на потребител

Ultimate: 56,10 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4/5 звезди (над 2400 отзива)

Capterra: 4,3/5 звезди (над 6200 рецензии)

5. Bitrix24

чрез Bitrix24

С клиентска база от над 12 милиона потребители по целия свят, Bitrix24 е един от най-популярните CRM софтуери в нашия списък. Основана в края на 2000-те години като инструмент, предназначен само за CRM, платформата вече предлага решения за управление в четири други области:

Сътрудничество Задачи и проекти Сайтове и магазини Човешки ресурси и автоматизация

Софтуерът Bitrix24 CRM ви позволява да създавате персонализирани имейл кампании и да събирате потенциални клиенти. След като въведете контакти или импортирате съществуващи, платформата съхранява данни всеки път, когато се свързвате с тях чрез телефонни обаждания, срещи или имейли. По този начин получавате цялостен преглед на положението си с всеки клиент.

CRM решението се предлага с отличен контролен панел, който ви помага да наблюдавате вашия продажбен канал и да идентифицирате областите, които се нуждаят от допълнително внимание.

Ако се притеснявате за сътрудничеството в екипа, функциите за човешки ресурси и автоматизация на Bitrix24 ще ви помогнат. Имате възможност да автоматизирате повтарящи се задачи и да проследявате индивидуалното работно време.

Най-добрите функции на Bitrix24

Софтуер за управление на контакти за лесно генериране на потенциални клиенти

Поддръжка на омниканален маркетинг

Чат на живо и уеб формуляри за взаимодействие с клиенти

Централизирано работно пространство

Функции за сътрудничество, подходящи за работа от разстояние

Ограничения на Bitrix24

Цени на Bitrix24

Безплатен план

Базов: 49 $/месец за пет потребители

Стандартен: 99 $/месец за 50 потребители

Професионална версия: 199 $/месец за 100 потребители

Enterprise: 399 $/месец за 250 потребители

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 звезди (450+ отзива)

Capterra: 4,2/5 звезди (над 700 рецензии)

6. Insightly

чрез Insightly

Insightly е интуитивна платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, пълна с функции за автоматизация на продажбите и маркетинга. Подобно на няколко CRM инструмента в нашия списък, Insightly е централен източник на информация за клиентите и процесите на продажбите. Но когато постоянно проследявате и насочвате потенциални клиенти, работата често става механична.

За щастие, Insightly ви помага да решите какво да правите с потенциалните си клиенти и как да запазите доволни настоящите си клиенти с богати анализи и отчети. Ще се възползвате от впечатляваща визуална информация за индивидуалните показатели и бизнеса ви като цяло. Платформата предлага A/B и многовариантно тестване, за да разберете как даден шаблон или дизайн на имейл резонира с вашите клиенти или потенциални клиенти.

Insightly се отличава особено в областта на обслужването на клиенти! С портала за поддръжка на клиенти, управление на знанията, издаване на билети и анализи, вашият екип може да решава по-бързо проблемите на клиентите и да изгражда по-дълбоки връзки.

Най-добрите функции на Insightly CRM

Автоматизация на повтарящи се ръчни задачи за маркетинговите и търговските екипи

Персонализирана валидация на данни за събиране на полезна информация

Възможност за създаване на подробни ценови листи и оферти

Безпроблемно управление на преходите след продажбата

A/B тестване

Табла за представяне

Ограничения на Insightly CRM

Автоматизация на работния процес само на по-високи нива

Някои функции не са актуализирани от доста време.

Цени на Insightly CRM

Плюс: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly CRM

G2: 4,2/5 звезди (над 850 рецензии)

Capterra: 4/5 звезди (над 600 рецензии)

7. Freshsales

Freshsales — преименуван на Freshworks — е CRM система, базирана на изкуствен интелект, която ви помага да идентифицирате бързо потенциални клиенти с висока степен на интерес и да ускорите последващите действия. С Фреди, AI асистента на платформата, имате помощник, който ви помага да привличате нови потенциални клиенти, да сканирате тяхното поведение и да ги привлечете с интересни персонализирани имейли.

Freshworks предлага прогнозни данни за сделките за генериране на приходи! Използвайте интелигентните препоръки и прогнози на платформата, за да откриете най-добрите сделки, по които да действате, и да ускорите стратегията си за продажби. Намалете зависимостта от ръчната работа, като автоматизирате задачи като присвояване на потенциални клиенти, изпращане на имейли и актуализиране на полета.

Платформата предлага и Freshsales Suite – унифицирана CRM платформа за вашите екипи по продажби, маркетинг и поддръжка. Suite служи като обща база от знания за цялото пътуване на вашите клиенти.

Най-добрите функции на Freshsales

Оценяване на потенциални клиенти на базата на изкуствен интелект

Прогнозни данни за сделките

Интелигентен работен процес с контроли за автоматизация

Унифициран CRM за вашите екипи по продажби, маркетинг и поддръжка

Ограничения на Freshsales

Цени на Freshsales

Растеж: 15 $/месец на потребител (безплатно за трима потребители)

Pro: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 звезди (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 звезди (500 отзива)

8. Daylite

чрез Daylite

Daylite CRM е единственият инструмент в нашия списък, предназначен изключително за потребители на Mac и други устройства на Apple. Това е цялостно решение за съхранение и обработка на основните данни на вашия бизнес – включително потенциални клиенти, проекти, тръбопроводи и събития в календара – на един клик разстояние.

Daylite може да проследява вашите сделки от начало до край, помагайки ви да се възползвате от подходящите възможности, когато се появят. Използвайте наличните филтри, за да сегментирате потенциалните си клиенти и да адаптирате стратегиите си за превръщане.

Използвайте софтуера, за да изпълнявате проекти с вашия екип – делегирайте задачи и автоматизирайте стъпки, за да повишите ефективността на задачите, свързани с обслужването на клиенти и вътрешните задачи.

Мащабируемата платформа работи много добре за екипи до 100 членове. Интегрирайте Daylite с любимите си Apple приложения, като например:

Apple Mail

Siri

Напомняния

Контакти на Apple

Календар на Apple

Можете също да добавите добавки от трети страни като HubSpot и Zapier, за да оптимизирате задачите си. Потребителите на Mac настолни клиенти могат дори да използват платформата офлайн!

Най-добрите функции на Daylite

Създадени, за да се вписват в екосистемата на Apple

Безпроблемна комуникация и проследяване на продажбите

Работи офлайн на Mac

Няколко удобни интеграции от трети страни

Поддържа вътрешно сътрудничество

Ограничения на Daylite

Цени на Daylite

42 $/месец или 420 $ годишно на потребител

Оценки и рецензии за Daylite

G2: 4,5/5 звезди (над 150 рецензии)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 350 отзива)

9. Copper

чрез Copper

Запознайте се с Copper, най-добрият CRM инструмент, създаден да работи безпроблемно с Google Workspace! ?

Преди известен като ProsperWorks, Copper се интегрира с Gmail, Календар и други облачни приложения, предлагани от Google. Можете да създавате нови потенциални клиенти директно от информацията в имейла или календара си. ?

Има и още – Copper използва историята на вашата активност с даден контакт, за да създаде контекстуализирани комуникации за бъдещи взаимодействия! ?

Визуализирането на целия процес на продажбите на вашия екип е лесно като детска игра! С един поглед можете да добавите активни възможности към тръбопровода и да проследите следващите стъпки. ⏭️

С Copper CRM работата ви става лесна благодарение на функции като лесни за създаване изгледи на процесите, автоматизирани работни потоци, удобни напомняния и възможност за свързване с любимите ви приложения и инструменти.

Най-добрите функции на Copper

CRM за Google Workspace

Автоматично импортиране на потенциални клиенти от Gmail и Календар

Персонализирани изгледи на процеса

Мобилно приложение

Опростен интерфейс

Ограничения на Copper

Цени на Copper

Базов: 23 $/месец на потребител

Професионална версия: 59 $/месец на потребител

Бизнес: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Copper

G2: 4,5/5 звезди (над 1100 отзива)

Capterra: 4,4/5 звезди (над 500 рецензии)

10. Hubspot CRM

чрез Hubspot

С HubSpot CRM можете лесно да проследявате всеки детайл от вашите бизнес отношения. Става дума за автоматично въвеждане на данни, управление на потенциални клиенти, проследяване на документи, управление на процеса и издаване на билети – всичко това в един удобен пакет!

HubSpot е мощен софтуер с капацитет за до един милион контакти. Можете бързо да създавате персонализирани масови имейли и да добавяте целеви страници и формуляри към уебсайта си без нито една реда код. Освен това можете да проследявате:

Уеб ангажираност за идентифициране на нови потенциални клиенти

Ангажираност по имейл на потенциални клиенти

Постигане на целите за съществуващите цели

Дейности, свързани с взаимоотношенията с клиентите, с вградени функции за отчитане

HubSpot CRM е доста мащабируем и работи както за самостоятелни предприемачи, така и за големи екипи! Един от начините да извлечете максимума от платформата е да добавите интеграции. HubSpot App Marketplace предлага над 1000 интеграции, включително и за ClickUp!

Най-добрите функции на Hubspot CRM

Персонализирани масови имейли за контакти

Лесно записване на потенциални клиенти

Проследяване на ангажираността в уеб и имейл

Мащабируема платформа

Над 1000 интеграции

Ограничения на Hubspot CRM

Цени на Hubspot CRM

Безплатен план

Стартово ниво: 30 $/месец за двама потребители

Професионална версия: 1600 долара на месец за пет потребители

Enterprise: 5000 долара на месец за 10 потребители

*Цените варират в зависимост от това дали плащате месечно или годишно и дали решите да платите авансово или не.

Оценки и рецензии за Hubspot CRM

G2: 4,4/5 звезди (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 звезди (над 3700 рецензии)

Управлявайте клиентите си с най-добрата CRM система за Mac

Изборът на подходящия CRM софтуер за Mac може да направи чудеса за подобряване на взаимоотношенията с клиентите, оптимизиране на работните процеси и ускоряване на сътрудничеството между екипите. Тези цифрови инструменти използват силата на технологиите и аналитиката, за да ви помогнат да повишите удовлетвореността на клиентите и да изведете бизнеса си на съвсем ново ниво.

Изберете CRM софтуер от нашия списък, който най-добре отговаря на вашите нужди и тези на вашите клиенти. Приятно CRM-ване на вашия Mac!