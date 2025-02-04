10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време за Mac потребители през 2025 г.

Чудите ли се къде е отишъл денят, когато най-накрая излезете от системата вечерта? Независимо дали се опитвате да овладеете часовника или да станете машина за продуктивност, софтуерът за проследяване на времето ви помага да поемете контрол над деня си и да разпределите всяка минута, която може да се фактурира.

Проследяването на времето не трябва да бъде инвазивен или тромав процес. Днешният софтуер за проследяване на времето за Mac улеснява проследяването на това къде отива времето ви и ви помага да фокусирате усилията си там, където са най-необходими.

Нека разгледаме най-добрите приложения за отчитане на работното време и да намерим това, което най-добре ви подхожда, за да отчитате работното си време, без да нарушавате ежедневието си. Някои от тези опции дори правят отчитането на работното време забавно!

Какво да търсите в софтуера за отчитане на работното време за Mac?

Докато търсите най-доброто приложение за отчитане на работното време, има няколко важни неща, които трябва да имате предвид. Тези фактори ще направят използването на софтуера за отчитане на работното време по-лесно и ще го превърнат в неразделна част от работния ден.

Опростеност: Търсете интуитивни и лесни за навигация потребителски интерфейси, които улесняват проследяването на отчитаните часове. По-вероятно е да го правите (и да го правите последователно), ако е просто допълнение към ежедневната ви рутина.

Гъвкавост: Изберете софтуер с възможност за превключване между няколко устройства. Например, може да искате да започнете да следите проект на MacBook, но да се наложи да спрете таймера на iPad или iPhone. Това е основна функция за дистанционните работници, за да следят часовете си отвсякъде!

Интеграции: Намерете софтуер, който се интегрира с останалата част от вашия технологичен стек. Обмислете ежедневните приложения, които използвате, като инструменти за управление на екип и/или мониторинг на служители, и намерете приложение за отчитане на работното време, което се интегрира с тях.

Информация: Информативните отчети правят данните за отчитане на времето още по-полезни. Потърсете софтуер, който анализира данните за времето ви и предлага информация за това как да станете по-продуктивни.

Персонализиране: Софтуерът за отчитане на работното време трябва да работи за вас и да се адаптира към начина, по който работите. Потърсете опции за персонализиране на таймери, напомняния и настройки, за да се интегрира по-безпроблемно в работния ви процес.

10-те най-добри приложения за отчитане на работното време за Mac

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която се интегрира безпроблемно в екосистемата на вашия Mac. А с вградения безплатен тракер за време можете лесно да превключвате между десктопа и устройствата си, за да стартирате и спирате глобалния таймер!

С интуитивен интерфейс, който опростява проследяването на вашите проекти, Project Time Tracking на ClickUp ви помага да идентифицирате и предотвратите потенциални затруднения през деня или да видите къде е необходима допълнителна помощ за завършване на дадена задача. Той е и изключително адаптивен, като работи както за самостоятелни предприемачи, така и за големи предприятия.

Възползвайте се от изгледа „Работна натовареност“ на платформата, за да получите обща представа за това, което всеки член на екипа е планирал за следващата седмица или месец. Можете да преразпределите ресурсите според необходимостта и да помогнете на всички да останат в график, като същевременно избегнете изтощителната преумора.

Функциите за отчитане на ClickUp са особено полезни. Можете да персонализирате времевите разписания, да получите обратна връзка за това колко време отнемат конкретни задачи или да анализирате нефактурирани записи.

Използвайте шаблона за разпределение на времето на ClickUp, за да започнете веднага с усилията си за отчитане на времето. Шаблонът за отчитане на времето улеснява проследяването на това, къде прекарвате работното си време, разпределянето на времето за приоритетни задачи и оптимизирането на административното време.

Най-добрите функции на ClickUp

Работи на всички ваши устройства, от настолни компютри до мобилни устройства.

Интегрира се с останалата част от вашия технологичен стек

Помага ви да видите кой е на разположение и кой се нуждае от допълнителна помощ.

Шаблони за управление на времето, които ще ви помогнат да работите по-бързо

Разполага с много функции за отчитане, които помагат за оптимизиране на времето на екипа чрез анализи.

Ограничения на ClickUp

Някои изгледи все още не са достъпни на мобилни устройства.

Може да се наложи да се научите много, ако искате да се запознаете в дълбочина с функциите на платформата.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. RescueTime

Чрез RescueTime

RescueTime е мощен ускорител на производителността, тъй като предупрежденията ви подканват да се фокусирате отново върху задачата, ако нещо започне да ви разсейва.

RescueTime блокира разсейващите сайтове (здравейте, социални медии), за да ви помогне да постигнете по-голяма продуктивност по време на часовете, в които сте фокусирани. Приложението работи дискретно във фонов режим на вашето устройство, за да записва времето, прекарано в различни приложения и уебсайтове, и след това ви предоставя подробна информация за деня ви.

С тази информация можете да планирате по-добре деня си и да елиминирате разсейващите фактори, за да подобрите уменията си за управление на времето.

Най-добрите функции на RescueTime

Фокус сесиите ви помагат да останете на път, като блокират известията и разсейващите уебсайтове.

Сигналите ви уведомяват, когато сте се отклонили от задачата, и ви помагат да се пренасочите.

Лесноразбираемият табло ви показва къде прекарвате времето си и ви дава съвети за подобряване на концентрацията.

Детектор за неактивно време

Ограничения на RescueTime

Няма проследяване на времето за проекти, така че ако имате нужда от такава функция, ще трябва да го комбинирате с друго приложение.

Цени на RescueTime

Класическа версия на месечна база: 12 долара

Класическа версия на годишна база: 78 долара

Актуализирана версия на Rescue Time: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии за RescueTime

G2: 4. 1/5 (85+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 рецензии)

Бонус: Приложения за управление на задачи за Mac

3. Tyme

Чрез Tyme

Tyme е фантастичен вариант за софтуер за отчитане на работното време, разработен специално за Mac екосистемата. Той работи дори с Apple Watch, за да отчита времето, докато сте в движение.

Приложението е много лесно за използване, с елегантен потребителски интерфейс, който ви помага да следите няколко проекта.

Освен това платформата се адаптира към вашите нужди, така че можете да следите часовете си като предприемач или консултант или да получите представа за това, с какво се занимава вашият екип.

Отличната визуализация на данните ви дава обща представа за натовареността, отчетените часове и приходите, така че лесно можете да видите къде отива времето ви и как да го оптимизирате.

Най-добрите функции на Tyme

Създадени специално за Mac екосистемата, включително Apple Watch.

Възможност за стартиране и спиране на проследяването на времето без отваряне на приложението

Хубави визуализации на данни, които дават представа за производителността и натоварването

Ограничения на Tyme

Ще трябва да създадете задачи за всичко, което искате да проследявате, което може да отнеме много време на някои потребители.

Цени на Tyme

14-дневен безплатен пробен период

2,99 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

3,99 $ на потребител на месец, фактурира се месечно

Оценки и рецензии за Tyme

App Store: 4. 8/5 (37 отзива)

4. Clockify

Чрез Clockify

Clockify е популярен софтуер за отчитане на работното време за Mac, който се използва от големи марки като Amazon, Hewlett Packard и Google. Платформата предлага отлична адаптивност, свързва се между различни устройства и синхронизира данните в уеб-базиран табло.

Възползвайте се от многобройните функции за отчитане на времето на Clockify, като календар, табел за отчитане на работното време и автоматичен тракер, който записва времето, прекарано в различни уебсайтове и приложения. Мениджърите ще харесат функциите за отчитане, които ви позволяват да видите кой върху какво работи и дори да изчислите бюджета на проекта. Това е добре разработена платформа с надеждни функции за всеки, който следи времето.

Най-добрите функции на Clockify

Time tracker ви позволява да стартирате и спирате таймера или да регистрирате часовете ръчно.

Шаблоните ви позволяват да зареждате повтарящи се дейности, за да намалите административната работа.

Режимът „Киоск“ позволява на няколко души да се регистрират на едно и също устройство, използвайки ПИН код.

Безплатно приложение за отчитане на работното време

Ограничения на Clockify

Разширените функции не са достъпни в безплатния план, което може да принуди някои потребители да преминат към по-скъп план или да потърсят другаде.

Цени на Clockify

Безплатни завинаги

Basic : 3,99 $/на потребител, на месец, фактурира се ежегодно

Стандартен : 5,49 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Pro : 7,99 $/на потребител, на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 11,99 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4600 отзива)

5. Timemator

Чрез Timemator

Платформата Timemator работи на заден план и автоматично записва времето, прекарано на вашия Mac.

В края на деня преглеждате дневника и с няколко кликвания разпределяте времето по проекти. Платформата ви позволява също да създавате правила за стартиране на таймери, като отваряне на конкретни файлове или стартиране на определени приложения, така че не е необходимо да помните да стартирате таймера.

Най-добрите функции на Timemator

Традиционни опции за отчитане на работното време, заедно с автоматично отчитане

Групирайте отчитането на времето по задачи, проекти, клиенти или комбинация от тях.

Задайте почасови тарифи за определени задачи и автоматично изчислете прогнозните приходи.

Ограничения на Timemator

Това приложение, разработено специално за Mac, не работи на Windows, така че ако имате екип, който използва различни платформи, ще ви е необходима друга опция.

Цени на Timemator

7,99 $ еднократно плащане за iOS

Еднократно плащане от 39 долара за Mac (валидно за до два устройства)

Оценки и рецензии за Timemator

App Store: 4. 6/5 (15+ отзива)

6. Hubstaff

Чрез Hubstaff

Следващото ни приложение за отчитане на времето за Mac е Hubstaff. То автоматично добавя времето на служителите към фактурата, така че те не трябва да се сещат да го направят по-късно. Отчитайте времето по задачи, проекти, работни поръчки, клиенти или дори местоположение, а след това генерирайте отчети за времето, за да прегледате изразходваното време.

Данните от Hubstaff помагат за вземането на решения за бъдещи проекти и оптимизиране на работния процес. Най-хубавото е, че платформата работи на всички ваши устройства и се интегрира с другите ви любими приложения само с няколко кликвания.

Най-добрите функции на Hubstaff

Стартиране и спиране на таймери с едно кликване за лесно проследяване на времето

Автоматизирани времеви таблици, които предоставят подробна информация за това как сте прекарали времето си.

GPS часовникът, който можете да настроите за автоматично отчитане на влизане и излизане

Ограничения на Hubstaff

Няма много опции за персонализиране в сравнение с другите приложения за отчитане на работното време в този списък.

Цени на Hubstaff

Desk Free : Безплатен за един потребител

Desk Starter : 5,83 долара на потребител на месец, минимум 2 потребители

Desk Pro : 8,83 долара на месец за потребител, минимум 2 потребители

Enterprise: Обадете се за персонализирана оферта

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,3/5 (над 420 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1400 отзива)

7. Time Doctor

Чрез Time Doctor

Time Doctor предлага автоматично проследяване на времето, което работи във фонов режим на вашата Mac система, елиминирайки необходимостта от ръчно проследяване. Приложението прави редовно снимки на екрана на десктопа, докато следи производителността и търси загуба на време.

Прегледът на данните в приложението разкрива препятствия и разсейващи фактори, които могат да попречат на вас или вашия екип да постигнете целите си за производителност. Получавате също така надеждни функции за отчитане, мониторинг на чата и опции за проследяване на времето офлайн, за да сте сигурни, че няма да пропуснете нито минута.

Най-добрите функции на Time Doctor

Автоматичното отчитане на времето следи производителността и почивките и генерира ежедневни отчети за преглед от ръководството.

Интегрира се с системата за изчисляване на заплатите, за да улесни отчитането на времето и плащанията.

Позволява на служителите да проверяват статистиките за използването на времето си и да се справят с всякакви разсейващи фактори, които ги отвличат от работата.

Ограничения на Time Doctor

Приложението работи на екрана, а не на заден план, което може да се окаже разсейващо за някои потребители.

Цени на Time Doctor

Basic : 5,90 $ на потребител на месец

Стандартен : 8,40 долара на потребител на месец

Премиум: 16,70 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

8. Time Sink

Чрез Time Sink

Друго приложение, специално разработено за Mac, Time Sink работи на заден план, докато вие си вършите работата. В края на деня можете да прегледате данните на Time Sink, за да видите къде сте прекарали времето си и върху какво сте работили.

Приложението записва информация за това кои приложения сте използвали, кога и колко дълго сте ги използвали, така че не е необходимо да стартирате и спирате таймера всеки път, когато започвате или завършвате задача. Ръчните таймери проследяват времето, прекарано в офлайн дейности, като провеждане на телефонен разговор или участие в лична среща. Time Sink покрива всички основи.

Най-добрите функции на Time Sink

Автоматично проследяване на времето, така че не е нужно да се сещате да стартирате и спирате таймерите при всяка задача.

Създайте група, за да категоризирате бързо дейностите си и да видите как сте прекарали всяка минута от деня си.

Експортиране на отчети, за да определите моделите в работното си време през седмици или месеци.

Ограничения на Time Sink

Доста ограничени функции за управление на проекти

Цени на Time Sink

5 долара за вечно валидна лицензия плюс поне една година безплатни актуализации

Оценки и рецензии на Time Sink

App Store: 4. 3/5 (10+ оценки)

9. Screen Time

Чрез Apple

Ако се нуждаете от основен софтуер за отчитане на времето, има Mac приложение за настолни компютри, наречено Screen Time. Използвайте Screen Time, като влезете в потребителския си акаунт на Mac, отидете в системните настройки и кликнете върху Screen Time в страничната лента.

Приложението проследява различни устройства и предоставя статистически данни за различни приложения и категории. Задайте ограничения, за да намалите разсейването и да поддържате себе си (или децата си) в правилната посока.

Най-добрите функции на Screen Time

Полезен за проследяване на времето, прекарано пред екрана в приложенията

Удобен за елиминиране на разсейващи фактори като ненужни известия.

Идеален за наблюдение на времето, прекарано пред екрана на всички ваши Mac устройства.

Ограничения на екранното време

Много ограничени функции, така че няма проследяване на проекти или задачи и няма интеграция с други приложения за продуктивност.

Данните може да са неточни, тъй като има известно объркване относно начина, по който се проследява времето.

Цени на Screen Time

Безплатно с iOS

Оценки и рецензии за Screen Time

Н/Д

10. Timely

Чрез Timely

Timely е друг автоматизиран инструмент за проследяване на задачи, който работи на заден план на вашето устройство. Той проследява колко време прекарвате в приложения или уебсайтове и след това предоставя точен дневен отчет за вашата активност. След това можете да разпределите времето си между различни проекти и да видите къде и как сте прекарали деня си.

Той има много лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, така че използването му отнема само няколко секунди от деня ви. В замяна получавате ценна обратна връзка за производителността и използването за себе си или за целия си екип.

Най-добрите функции на Timely

Лесно се интегрира с други приложения във вашия технологичен стек.

Автоматично създаване на времеви разписания и графици

Предоставя точни данни за бюджета и цените на проектите.

Ограничения във времето

Ограничени възможности за обслужване на клиенти

Цени на Timely

Build: Започва от 20 долара на месец

Elevate: Започва от 30 долара на месец

Innovate: Започва от 35 долара на месец

Актуални оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 650 отзива)

