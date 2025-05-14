10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време за консултанти през 2025 г.

Току-що приключихте разговор с клиент, финализирахте предложение и прегледахте резултатите от проекта. Сега идва трудната част – да изчислите колко време е отнело всичко това.

Най-добрият софтуер за отчитане на работното време за консултанти на един поглед

Инструмент Най-добри функции Най-подходящ за Цени ClickUp – Вградено проследяване на времето на различни устройства – Проследяване на платени/неплатени часове – Автоматизации и табла – Над 1000 интеграции Най-подходящ за физически лица, малки екипи и предприятия, които се нуждаят от проследяване на времето + управление на проекти в една платформа Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 $/потребител/месец; налични са персонализации за предприятия Clockify – GPS проследяване и фактуриране – Часови тарифи и календарно планиране – Неограничен брой потребители/проекти Най-подходящ за физически лица и малки предприятия, които се нуждаят от безплатен, мащабируем софтуер за отчитане на работното време Наличен е безплатен план; платените планове започват от 4,99 $/потребител/месец TimeCamp – Автоматично отчитане и фактуриране – Географско ограждане и цифрови киоски – Отчети за производителността Най-подходящ за свободни професионалисти и малки екипи, които се нуждаят от автоматизирано отчитане на платените часове Наличен е безплатен план; платените планове започват от 1,99 $/потребител/месец Harvest – Отчитане на времето с бюджетиране – Интеграция с QuickBooks/Xero – Отчитане на разходите Най-подходящ за малки предприятия, които се нуждаят от просто проследяване и бързо фактуриране на клиенти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 13,75 $/потребител/месец Paymo – Стоп часовник + проследяване на едро – Анализ на рентабилността на проектите – Онлайн плащания и управление на задачите Най-подходящ за малки екипи (до 20 души), комбиниращ задачи + време + фактуриране на едно място Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5,90 $/потребител/месец Replicon – Проследяване с AI-базирана технология ZeroTime™ – Инструменти за спазване на трудовото законодателство – Предварително попълнени табели за отчитане на работното време Най-подходящ за средни и големи екипи, които се нуждаят от отчитане на работното време в съответствие с изискванията за изчисляване на заплатите Налична е безплатна пробна версия (14 дни); платените планове започват от 6 $/потребител/месец; корпоративният пакет е 29 $/потребител/месец Hubstaff – Географско ограждане и GPS проследяване – Интеграция на заплатите и фактурирането – Информация за производителността Най-подходящ за отдалечени или хибридни екипи, които се нуждаят от проследяване на базата на местоположението и поддръжка на заплатите Налична е безплатна пробна версия (14 дни); платените планове започват от 7 $/потребител/месец; корпоративният план е на разположение за 25 $/потребител/месец RescueTime – Сесии за фокусиране и блокиране на разсейващите фактори – Информация и отчети за производителността – Седмични обобщения Най-подходящ за индивидуални лица или малки екипи, които се нуждаят от проследяване на производителността без отвличане на вниманието Налична е безплатна пробна версия (14 дни); платените планове започват от 9 $/потребител/месец Time Doctor – Проследяване в реално време с използване на уебсайт/приложение – Отчети за производителност + рентабилност – CRM и интеграции на проекти Най-подходящ за разпределени екипи, които се нуждаят от проследяване на дейността на служителите и отчети Безплатен пробен период (14 дни); планове с абонаментна такса от 8 USD/потребител/месец; индивидуални цени за предприятия Timely – Автоматично проследяване, задвижвано от изкуствен интелект – Предварително попълнени времеви разписания – Над 100 интеграции Най-подходящ за консултанти и екипи, които искат да следят времето на заден план без таймери Налична е безплатна пробна версия (14 дни); платените планове започват от 11 $/потребител/месец

Какво трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време за консултанти?

Изборът на подходящо безплатно приложение за отчитане на работното време за консултанти е от съществено значение за отчитане на фактурираните часове, управление на натоварването и осигуряване на точно фактуриране. Най-добрият инструмент трябва да бъде полезна помощ, а не допълнителен източник на стрес.

И така, какво трябва да търсите? Нека разгледаме по-подробно. ⚒️

Автоматизирано отчитане на работното време: Елиминира ръчното въвеждане на данни с помощта на AI-базирано отчитане, което работи на заден план, докато вие си вършите ежедневните задачи

Точно създаване на времеви разчети: Използва предварително попълнени времеви разчети, които изискват минимална проверка преди подаване

Възможност за отчитане на платени и неплатени часове: Разграничава работата за клиенти от вътрешните задачи, за да оптимизира рентабилността

Информация за проектите в реално време: Помага за наблюдение на бюджетите, използването на ресурсите и времето, прекарано в задачите, за да се подобри ефективността

Интеграции с ключови инструменти: Синхронизира се с приложения за управление на проекти, счетоводство и фактуриране за безпроблемни работни процеси

Поддръжка за планиране на капацитета: Балансира натоварването, като идентифицира наличното време и предотвратява презапълнените графици

10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време за консултанти

Въз основа на горния списък, ето списък с най-добрите софтуери за отчитане на работното време за консултанти, заедно с техните силни и слаби страни. 🎯

1. ClickUp (най-добър за оптимизиране на отчитането на работното време и управлението на проекти)

Започнете да отчитате времето в ClickUp Следете без усилие времето на всичките си устройства с ClickUp

Като консултант, времето е най-ценният ви актив. Точното му отчитане гарантира справедливо фактуриране на клиентите, по-добри прогнози за проектите и повишена продуктивност.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, за да ви помогне да работите по-бързо и по-умно. 🤩

ClickUp Проследяване на времето по проекти

Проследяването на времето не трябва да се усеща като допълнителна задача във вашия дълъг списък с неща за вършене. Независимо дали използвате настолен компютър, мобилно устройство или безплатното разширение за Chrome, ClickUp Project Time Tracking проследява времето ви с едно кликване. Забравили сте да стартирате тракера навреме? Просто регистрирайте времето си със задна дата и задайте ръчно приблизителното време за задачите, за да сте в крак с натоварването си.

Можете да подобрите въвеждането на времето с бележки, етикети и маркери за фактуриране, за да имате винаги ясен и точен отчет за работата си. Това ниво на детайлност е идеално за консултанти, които искат да се уверят, че всяка минута е отчетена и точно фактурирана.

Създавайте времеви разписания и филтрирайте клиенти по задачи, отчитани часове или фази на проекта с ClickUp Project Time Tracking

Timesheets на ClickUp ви помага да проследявате, преглеждате и управлявате регистрираното време на вашия екип на едно място. Можете да видите общия брой часове, прекарани по всеки проект по дни, седмици или по избран период, и лесно да филтрирате по изпълнител, задача или местоположение. Той е идеален за осигуряване на точно отчитане на времето и оптимизиране на производителността.

Да предположим, че имате няколко клиента. Когато филтрирате записите си в края на месеца, може да установите, че един проект отнема два пъти повече време от очакваното. С тази информация можете да коригирате цените, да прецизирате обхвата на проекта или да оптимизирате графика си, за да останете ефективни и печеливши.

Гледайте това кратко обяснение, за да научите как вашият екип може да подава, преглежда и одобрява времеви разчети, без да напуска ClickUp.

ClickUp Tasks

Проследявайте фактурираните и нефактурираните часове в ClickUp Tasks за точно фактуриране

Но само проследяването на времето не е достатъчно – вие се нуждаете и от начин да управлявате ефективно работната си натовареност.

Разделете дългите проекти на кратки, управляеми задачи с помощта на ClickUp Tasks. Вграденото проследяване на времето ви позволява да видите колко време отнема всяка задача или подзадача, като ви дава подробна представа за напредъка ви.

За да улесните нещата още повече, ClickUp Automations елиминира повтарящата се административна работа. Можете да настроите тригери, които автоматично стартират или спират таймери, актуализират статуса на проектите въз основа на регистрираните часове или изпращат известия, когато достигнете зададен времеви лимит.

Това означава по-малко време, прекарано в ръчно проследяване, и повече време за предоставяне на стойност на вашите клиенти.

Но основното отчитане на времето е само част от уравнението – вие се нуждаете и от подходящите инструменти, за да анализирате и използвате ефективно тези данни. Тук на помощ идват шаблоните на ClickUp.

Шаблон за анализ на времето в ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за анализ на времето на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате и анализирате времето, прекарано в изпълнение на задачи

Не сте сигурни как да извлечете максимума от вашите ресурси? Шаблонът за анализ на времето на ClickUp помага да следите напредъка по различни задачи и проекти, да оценявате цялостното представяне с визуални елементи и да оптимизирате процесите за максимална ефективност.

Той улеснява ясната видимост на времето, което всеки член на екипа прекарва в задачи и проекти. За всяка задача или единица работа можете да запишете началната дата, крайната дата и времето на бездействие в специални полета за персонализиране, което улеснява проследяването на производителността, идентифицирането на неефективностите и откриването на области за подобрение.

Шаблон за отчитане на работното време на ClickUp Services

Получете безплатен шаблон Шаблонът за отчитане на работното време на ClickUp е създаден, за да ви помогне да отчитате и управлявате часовете на вашия екип

От друга страна, шаблонът за отчет за отработено време на ClickUp Services е идеален за управление на фактурирането на клиенти и вътрешното отчитане. Той помага за проследяване на отработените часове, наблюдение на фактурираното време и оптимизиране на разпределението на ресурсите между различни проекти.

С вградените диаграми и графики за напредъка можете да визуализирате напредъка с един поглед, а интеграцията с Stripe и PayPal опростява фактурирането. Софтуерът осигурява отговорно управление на времето, като ви помага да оцените ефективността на обучението и да предотвратите изчерпването на служителите.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте глобалния инструмент за отчитане на работното време: Стартирайте, спирайте и превключвайте между задачите в реално време и добавяйте ръчно въведени данни за работното време за предишни проекти на настолен компютър, мобилно устройство и уеб

Синхронизирайте с над 1000 инструмента: Интегрирайте с Toggl, Harvest, Everhour и други външни приложения за отчитане на работното време, които вече използвате, с Интегрирайте с Toggl, Harvest, Everhour и други външни приложения за отчитане на работното време, които вече използвате, с ClickUp Integrations

Създайте клиентски портали: Споделяйте актуализации в реално време, сътрудничете си по задачите и подобрете прозрачността без безкрайни вериги от имейли

Прогнозирайте приходите и рентабилността: Използвайте Използвайте таблата на ClickUp , за да следите показателите, свързани с задържането на клиенти и стойността на проектите, като идентифицирате и отстранявате потенциалните рискове

Следете графиците на проектите: Визуализирайте графиците, зависимостите и етапите на проектите с помощта на Визуализирайте графиците, зависимостите и етапите на проектите с помощта на диаграмите на Гант в ClickUp , за да гарантирате навременното им изпълнение.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение

Неговите обширни функции и опции за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения... Освен това е силно персонализируем, за да се адаптира към всеки работен процес, благодарение на функции като множество изгледи, които ми позволяват да настроя проектите точно както ми е необходимо, табла, които ми дават ясна представа за отчетите и статистиките, и автоматизации, които ми спестяват часове, като се занимават с повтарящи се задачи.

Това, което най-много харесвам в ClickUp, е, че замества няколко инструмента на едно място. Няма повече превключване между няколко приложения... Освен това е силно персонализируем, за да се адаптира към всеки работен процес, благодарение на функции като множество изгледи, които ми позволяват да настроя проектите точно както ми е необходимо, табла, които ми дават ясна представа за отчетите и статистиките, и автоматизации, които ми спестяват часове, като се занимават с повтарящи се задачи.

2. Clockify (Най-добър за неограничено безплатно отчитане на работното време)

чрез Clockify

Clockify е безплатен, базиран в облака софтуер за отчитане на работното време, който помага на физически лица и фирми да управляват работното си време, да отчитат отработените часове и да опростят фактурирането на клиентите. Но истинската му сила се крие в безпроблемната интеграция с управлението на проекти. Разделете работата на проекти, разпределете задачите и проследявайте напредъка в реално време на едно място.

Неговите времеви таблици предоставят структуриран поглед върху работните часове по проекти. Можете да одобрявате времеви таблици, да анализирате моделите на работа и дори да задавате напомняния за точно отчитане на времето.

Най-добрите функции на Clockify

Задайте почасови тарифи за проекти, за да прецизирате персонализираните тарифи за различни клиенти, задачи или членове на екипа, за да проследявате приходите

Използвайте GPS проследяване, за да следите местоположението на екипа и да регистрирате работата за точно фактуриране на клиентите

Прикачете отработените часове към фактурите и проследявайте разходите с вградената функция за фактуриране, за да осигурите прозрачност при отчитането на клиентите.

Планирайте работната натовареност и блокирайте дейностите, като използвате календара, за да видите ясно ангажиментите си

Ограничения на Clockify

Ограничени възможности за персонализиране за разширени анализи и визуални разбивки

Интерфейсът е прекалено сложен без филтри

Цени на Clockify

Безплатно

Базов: 4,99 $/месец на потребител

Стандартен: 6,99 $/месец на потребител

Pro: 9,99 $/месец на потребител

Enterprise: 14,99 $/месец на потребител

Cake Bundle: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Clockify

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 9100 отзива)

3. TimeCamp (най-добър за автоматично отчитане на платените часове)

чрез TimeCamp

TimeCamp е уеб-базиран софтуер за отчитане на времето, предназначен за свободни професионалисти и екипи. Той автоматизира отчитането на времето, опростява фактурирането и оптимизира управлението на проекти.

С автоматичното преобразуване на времето във фактури, можете да гарантирате точно фактуриране без никакви проблеми. Освен това, функциите за отчитане предлагат информация за производителността, напредъка на проектите и задачите, отнемащи много време, което улеснява бюджетирането и разпределянето на ресурсите.

Най-добрите функции на TimeCamp

Използвайте географско ограждане за точно отчитане на времето на място и от разстояние

Опростете проследяването на присъствието с цифров киоск, който позволява на служителите да се регистрират при пристигане и напускане безпроблемно, използвайки споделени устройства

Анализирайте тенденциите в производителността с отчети, които подчертават моделите на работа, разходите по проектите и областите, които могат да бъдат подобрени

Ограничения на TimeCamp

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията

Отзивите за TimeCamp посочват ограничени възможности за персонализиране на интерфейса

Цени на TimeCamp

Безплатно

Стартово ниво: 1,99 $/месец на потребител

Премиум: 3,99 $/месец на потребител

Ultimate: 5,99 $/месец на потребител

Enterprise: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4,7/5 (над 340 отзива)

Capterra: 4,7/5 (590+ отзива)

Какво казват реалните потребители за TimeCamp?

Първоначалната настройка може да отнеме малко време, а някои от настройките не са най-интуитивни, но след като веднъж бъде настроен, отчитането на времето става почти без намеса.

Първоначалната настройка може да отнеме малко време, а някои от настройките не са най-интуитивни, но след като веднъж бъде настроен, отчитането на времето става почти без намеса.

🔍 Знаете ли, че... Първият часовник за отчитане на работното време е изобретен от Уилард Бънди през 1888 г., което бележи преход към систематично отчитане на работното време. Служителите отбелязваха работното си време чрез перфокарти, което е предшественик на съвременните системи за отчитане на работното време.

4. Harvest (Най-добър за просто проследяване и фактуриране)

чрез Harvest

Нуждаете се от прост и лесен начин да следите времето, прекарано в задачи и проекти, и да управлявате бюджетите? Harvest е точно за вас.

Той безпроблемно проследява отработените и неоплатени часове и ги превръща в готови за клиента фактури само с няколко кликвания. Клиентите могат да плащат директно чрез Harvest, а автоматичните напомняния предотвратяват пропуснатите плащания.

Също така е лесно да зададете фиксирани или почасови бюджети за проекти и да получавате предупреждения, преди да надвишите лимитите. С интеграциите с QuickBooks и Xero вашите финанси остават актуални.

Най-добрите функции на Harvest

Проследявайте времето без усилие чрез настолни, мобилни или браузърни приложения, за да регистрирате лесно отработените и неоплатени часове

Измервайте бюджетите на проектите в реално време с фиксирани или почасови ограничения и получавайте предупреждения, преди да надвишите бюджета

Анализирайте капацитета на екипа и информацията за проектите с визуални отчети. Лесно проследявайте разпределението на натоварването и времето, прекарано в изпълнение на задачите

Записвайте разходите и прикачвайте разписки, за да регистрирате фактурираните разходи като пътувания и материали, докато организирате финансовите си документи

Ограничения на Harvest

Трудно е да се управлява международното фактуриране, когато се работи с клиенти в различни валути

Липсва автоматична корекция, така че ако таймерът работи през нощта, трябва да регистрирате часовете ръчно

Цени на Harvest

Безплатно

Pro: 13,75 $/месец на потребител

Премиум: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Harvest

G2: 4. 3/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

🧠 Интересен факт: Слънчевите часовници и водните часовници са сред най-ранните инструменти за измерване на времето. Слънчевите часовници датират от древен Египет, докато водните часовници са били използвани от египтяните, вавилонците, гърците и китайците.

5. Paymo (най-добър за просто проследяване и фактуриране)

чрез Paymo

Paymo е онлайн платформа за управление на работата, предназначена за малки предприятия и екипи до 20 души. Тя позволява на потребителите да управляват задачи, да създават графици за екипа, да отчитат работното време и да фактурират клиенти.

Автоматичното отчитане на времето в реално време гарантира, че нито един отчетен час няма да остане неотчетен. Предпочитате ръчно въвеждане? Използвайте отчитане на едро или на интервали за по-голяма гъвкавост. Търсите алтернатива на Timely? Paymo комбинира управление на задачи, функции за управление на проекти, планиране и фактуриране на едно място, като ви помага да бъдете организирани и да контролирате фактурирането на клиентите.

Най-добрите функции на Paymo

Проследявайте времето с хронометър, автоматично проследяване, групови записи или интервално регистриране за пълна гъвкавост

Улеснете комуникацията чрез модули за дискусии, споделяне на файлове и актуализации в реално време, за да поддържате всички в синхрон

Анализирайте рентабилността на проектите, като сравнявате разходите и приходите по проекти, за да идентифицирате високоценните клиенти

Преобразувайте данните от времевите разчети в професионални фактури, поддържащи онлайн плащания в над 85 валути чрез платформи като PayPal, Stripe или Authorize.net

Ограничения на Paymo

Потребителите не могат да автоматизират фактурирането за клиенти с абонаментни планове или клиенти на базата на абонамент

Номерата на фактурите може да не се синхронизират правилно с счетоводния софтуер като Xero, което налага ръчни корекции

Цени на Paymo

Безплатно

Стартово ниво: Започва от 5,90 $ на месец на потребител

Малък офис: Цена от 10,90 $ на месец на потребител

Бизнес: Цена от 16,90 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за Paymo

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Paymo?

Спестява ми време, особено при фактурирането, използвам го ежедневно в работата си. Понякога ми се струва малко неудобен, когато отварям уебсайта. Има много раздели, някои опции липсват, освен ако не премина към най-скъпата версия. Но като цяло е незаменим.

Спестява ми време, особено при фактурирането, използвам го ежедневно за работата си. Понякога ми се струва малко неудобен, когато отворя уебсайта. Има много раздели, някои опции липсват, освен ако не премина към най-скъпата версия. Но като цяло е незаменим.

💡 Професионален съвет: Помолете служителите си да си създадат навик да записват редовно работното си време. Това може да се прави в реално време или на регулярни интервали през деня. Точните записи предоставят ценна информация за разпределението на времето.

6. Replicon (най-добър за проследяване на заплатите в съответствие с нормативните изисквания)

чрез Replicon

Replicon е компания за софтуер като услуга (SaaS) със седалище в Калгари, специализирана в решения за отчитане на работното време, управление на проекти и автоматизация на професионални услуги. Отчитането, задвижвано от изкуствен интелект, позволява на приложението за отчитане на работното време да записва без усилие всичко, от което се нуждаете.

Освен това, времевите разписания се попълват предварително въз основа на събраните данни, което намалява грешките и спестява ценни минути. Можете просто да ги прегледате и подадете, като по този начин оптимизирате спазването на изискванията и административната работа.

Най-добрите функции на Replicon

Използвайте AI-базирания ZeroTime™ за записване на работните часове и дейности, като намалите ръчното въвеждане на данни

Гарантирайте спазването на трудовото законодателство с вградени правила за заплащане, изчисления на извънреден труд и регионални разпоредби

Следете разходите по проекти и клиенти спрямо прогнозите и получавайте предупреждения, преди да надхвърлите бюджета

Ограничения на Replicon

Много потребители се затрудняват да създават персонализирани отчети

Одобряването на времевите записи и разходите изисква много кликвания, което забавя работните процеси

Цени на Replicon

Безплатен пробен период : 14 дни

Проследяване на времето за проекти: Цена от 12 USD/месец на потребител

Време и присъствие: Цена от 6 USD/месец на потребител

Пакет за автоматизация на професионални услуги: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Replicon

G2: 4. 3/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 530 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Пазарът на софтуер за отчитане на работното време е оценен на 5,23 милиарда долара през 2023 г. и се очаква да нарасне до 12,3 милиарда долара до 2030 г. Това означава, че той расте със средногодишен темп на растеж от 14,49% през прогнозния период от 2024 до 2030 г.

7. Hubstaff (Най-добър за проследяване на отдалечени екипи чрез GPS)

чрез Hubstaff

Софтуерът за отчитане на работното време на Hubstaff е създаден с цел точност и ефективност. Географското ограждане гарантира, че отчитате времето само на определените работни места, като по този начин се предотвратяват грешки и фалшифициране на отчитането. Вграденото приложение за часовник улеснява отчитането на работното време, присъствието и почивките от всяко устройство.

За консултанти, които управляват множество клиенти, Hubstaff автоматизира фактурирането, превръщайки отчетените часове в подробни, готови за клиента фактури с персонализирани тарифи, така че фактурирането да остава ясно.

Най-добрите функции на Hubstaff

Интегрирайте с популярни платформи за плащане за оптимизирана обработка на заплатите и точни изплащания на консултантите

Анализирайте тенденциите в производителността, като проследявате времето, прекарано с различни клиенти, задачи и проекти, за да оптимизирате ефективността

Превърнете отчетените часове в професионални фактури въз основа на подробни отчети за отработеното време

Ограничения на Hubstaff

Софтуерът може да забави работата на компютрите, особено когато работи на заден план за продължителни периоди от време

Той предлага ограничена гъвкавост, което затруднява адаптирането на данните към конкретните бизнес нужди

Цени на Hubstaff

Безплатен пробен период : 14 дни

Стартово ниво: 7 USD/месец на потребител

Grow: 9 $/месец на потребител

Екип: 12 $/месец на потребител

Enterprise: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubstaff?

Не съм сигурен дали има нещо, което ми харесва най-много. Мисля, че самият продукт би могъл да бъде страхотен, ако беше по-добре разработен. Работи, когато иска. Географското проследяване на местоположението е... под средното ниво, а когато се свържем с тях, казват, че това е проблем в САЩ. Отговорността е много малка.

Не съм сигурен дали има нещо, което ми харесва най-много. Мисля, че самият продукт би могъл да бъде страхотен, ако беше по-добре разработен. Работи, когато иска. Географското проследяване на местоположението е... под средното ниво, а когато се свържем с тях, казват, че това е проблем в САЩ. Отговорността е много малка.

8. RescueTime (Най-добър за проследяване на производителността без разсейване)

чрез RescueTime

RescueTime помага на консултантите и екипите да контролират времето си с автоматично проследяване, информация за производителността и управление на разсейването. Подробните отчети разбиват работата с клиенти и нефактурираното време, което ви помага да откриете неефективностите и да оптимизирате графика си.

Имате нужда да останете фокусирани? Задайте цели, блокирайте разсейващите фактори и получавайте известия в реално време, за да подобрите работните си навици. Интеграцията с календара гарантира, че всяка среща се записва, което улеснява управлението на натоварването и повишава производителността.

Най-добрите функции на RescueTime

Останете на път с Focus Sessions и ограничете разсейващите приложения и уебсайтове

Създавайте подробни времеви разписания, като организирате отчетените часове в готови за клиента отчети с интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Получавайте седмични отчети за производителността чрез обобщения по имейл с тенденции, резултати за фокус и анализ на отчетеното работно време

Ограничения на RescueTime

Автоматичната класификация на дейностите не винаги е точна и изисква ръчни корекции

Мобилното проследяване е по-бавно и по-малко надеждно в сравнение с проследяването на настолен компютър

Цени на RescueTime

Безплатен пробен период : 14 дни

Solo: 12 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Да закъснеете само с 10 минути всеки ден може да не изглежда като голям проблем, но за една година това време се натрупва бързо! При средна заплата в САЩ от 35,87 долара на час, тези малки закъснения могат да струват на бизнеса около 1542 долара на служител на година. Това е висока цена за няколко изгубени минути.

9. Time Doctor (Най-добър за проследяване на дейността на служителите в реално време)

чрез Time Doctor

Time Doctor улеснява отчитането на отработените часове с мониторинг в реално време и подробна информация за производителността.

С ръчно и безшумно проследяване на настолни и мобилни устройства, всяка минута се записва точно за безпроблемно фактуриране. Отчетите за производителността разбиват времето, прекарано в различни приложения и уебсайтове, което ви помага да идентифицирате неефективностите и да подобрите концентрацията си.

Най-добрите функции на Time Doctor

Анализирайте производителността с отчети за използването на уебсайта и приложението, за да идентифицирате неефективностите и да оптимизирате времето, прекарано в работа с клиенти

Следете напредъка на проектите, разпределяйте задачи и генерирайте отчети за рентабилността, за да видите как времето се отразява на приходите

Интегрирайте с над 60 бизнес инструмента, за да синхронизирате данните за времето с софтуера за управление на проекти и инструментите за плащания, счетоводство и CRM

Ограничения на Time Doctor

Ограничени възможности за персонализиране и форматиране на отчети и известия

Някои потребители споделят, че отговорите от отдела за поддръжка на клиенти отнемат няколко дни, което води до неефективност за бизнеса, който се нуждае от бързи решения

Цени на Time Doctor

Безплатен пробен период : 14 дни

Основен: 8 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 530 отзива)

Какво казват реалните потребители за Time Doctor?

Харесва ми колко лесно можете да получите достъп до времевата линия на екипа си чрез различни отчети (Excel и PDF). Също така харесвам това, че можете да категоризирате продуктивните и непродуктивните приложения и уебсайтове, така че екипът ви да отделя време за това, което е свързано с ролята му. Непродуктивното време не е много точно, ако е защото са непродуктивни или защото са на разговор.

Харесва ми колко лесно можете да получите достъп до графика на екипа си чрез различни отчети (Excel и PDF). Също така харесвам това, че можете да категоризирате продуктивните и непродуктивните приложения и уебсайтове, така че екипът ви да отделя време за това, което е свързано с ролята му. Неактивното време не е много точно, ако е защото са непродуктивни или защото са на разговор.

🤝 Приятно напомняне: Периодично оценявайте данните за отчитане на времето, за да идентифицирате модели, неефективности и възможности за оптимизация. Този анализ дава информация за корекции в работния процес на вашия екип и повишава производителността.

10. Timely (Най-добър за автоматично отчитане на времето с помощта на изкуствен интелект)

чрез Timely

Timely елиминира ръчното отчитане на времето с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, която работи тихо на заден план, записвайки всяка фактурирана минута, без да е необходимо да стартирате таймери ръчно.

Автоматизираните му времеви таблици улесняват прегледа и подаването на времето. Системата запомня работните модели, предварително попълва регистрите и намалява административните разходи, като същевременно гарантира точност. Просто прегледайте, одобрете и изпратете времевата таблица за фактуриране или обработка на заплатите!

Можете също да генерирате подробни отчети за фактуриране, информация за производителността и бюджетиране, като използвате вградените шаблони за отчитане на времето.

Най-добрите функции на Timely

Предотвратете преумората, като следите наличния време за различните клиенти, за да планирате по-добре капацитета си

Получете ясна разбивка на изразходваното време, за да приоритизирате задачите и да управлявате бюджетите с табло за проекти

Синхронизирайте безпроблемно отчитането на времето с инструменти за управление на проекти, счетоводство и сътрудничество, използвайки над 100 интеграции

Временни ограничения

Ограничения за промяна на отчети, известия и опции за резервации на клиенти

Клиенти от различни страни се сблъскват с ограничения при резервациите поради валидиране на телефонния номер

Навременни цени

Безплатен пробен период : 14 дни

Стартово ниво: 11 USD/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Без ограничения: 28 $/месец на потребител

Своевременни оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

🔍 Знаете ли? Кражбата на работно време не е проблем само за служителите – тя засяга и консултантите! Загубата на преглед върху отчитаните часове или закръгляването на времето може да се отрази на приходите. Подходящият софтуер за отчитане на работното време ви помага да бъдете точни, да оптимизирате работните процеси и да го интегрирате безпроблемно с вече използваните от вас инструменти.

