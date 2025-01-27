10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време през 2025 г. (рецензии и цени)

Времето е ценен ресурс и всяка секунда е от значение, когато фактурирате клиенти. Ето тук на помощ идва софтуерът за отчитане на работното време!

Намирането на подходящ инструмент за отчитане на работното време улеснява проследяването на отчитаните часове, което ви позволява да оптимизирате работния си процес и да подобрите рентабилността. Независимо дали сте проектен мениджър, акаунт мениджър или някой друг, натоварен с отчитането на работното време на клиентите, обърнете внимание на тези супергерои в отчитането на работното време. ?⏲️

Проучихме пазара, за да намерим 10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време, които ще подобрят ефективността и ще увеличат печалбата ви.

Готови ли сте да се отървете от главоболията, свързани с фактурирането на клиенти?

Какво трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време?

Изборът на подходящия софтуер за отчитане на работното време може значително да подобри работния ви процес. Започнете, като стесните избора си, като потърсите функции, които отговарят на вашите нужди.

Ето някои ключови функции, които да търсите, за да намерите най-подходящия софтуер за отчитане на работното време за вас и вашия бизнес:

Шаблони : Става въпрос за нещо повече от проследяване на часовете – вие искате инструмент, който ви дава повече свободно време. Потърсете Става въпрос за нещо повече от проследяване на часовете – вие искате инструмент, който ви дава повече свободно време. Потърсете шаблони за управление на времето , за да опростите процеса на създаване на записи за времето и фактури.

Гъвкавост: Независимо дали предпочитате ръчно или автоматично отчитане на работното време (или и двете), гъвкавостта при избора на начин за отчитане на часовете ви гарантира точност, без да нарушава рутината ви.

Анализи: Потърсете опция с подробни отчети и анализи, за да получите информация за използването на времето, Потърсете опция с подробни отчети и анализи, за да получите информация за използването на времето, планирането на проекти и управлението на разходите.

Интеграции : Потърсете интуитивен инструмент, който се интегрира с другите инструменти, които използвате, за да можете да съберете всичко на едно място.

Фактуриране : Фактурирането по часове и фактурирането вървят ръка за ръка. Намерете инструмент, който улеснява приемането на онлайн плащания с възможност за създаване и изпращане на фактури.

Планиране: Ефективното планиране на графика на служителите е задължително, за да спазвате Ефективното планиране на графика на служителите е задължително, за да спазвате сроковете на проектите си, затова потърсете софтуер с опции, които да ви помогнат да управлявате времето на екипа си.

10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време, които да използвате през 2024 г.

Пазарът е изпълнен с иновативен софтуер за отчитане на работното време за малки предприятия. Тези инструменти могат да революционизират начина, по който отчитате и управлявате времето си.

Независимо дали искате да комбинирате приложението си за отчитане на работното време с матрицата за управление на времето за по-динамичен подход или искате подробна информация за това как вашият екип прекарва работното си време, ние сме ви подготвили всичко необходимо.

От AI-базирани анализи до проста функционалност за отчитане на работното време, тези инструменти разполагат с функциите, от които се нуждаете, за да успеете.

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за проследяване на времето в ClickUp.

ClickUp е облачен инструмент за управление на проекти, който прави всичко.

Използвайте ClickUp Project Time Tracking, за да проследявате отчитаните работни часове, да оптимизирате фактурирането на клиенти и да подобрите проследяването на разходите. Стартирайте и спирайте таймери от всяко устройство, добавяйте бележки към вашите времеви записи, въвеждайте ръчно времеви записи, създавайте персонализирани времеви таблици и синхронизирайте други инструменти за проследяване на времето с ClickUp – възможностите са безкрайни. ??

За точно бюджетиране и счетоводство на проектите, планирайте задачите, които подлежат на фактуриране, с помощта на ClickUp за екипите за управление на времето. С персонализирани отчети за времето, прости времеви таблици, етапи, пренареждане на крайни срокове и други, ние улесняваме регистрирането на часовете, разпределянето на ресурсите и получаването на ценна информация за графиците на проектите.

Изгледът „Работна натовареност“ ви позволява да видите задачите и работната натовареност на членовете на екипа, като предлага бърз преглед на разпределението на ресурсите и потенциалните пречки, за да оптимизирате управлението на проектите си.

Нашите функции за управление на проекти включват хиляди предварително създадени автоматизации и шаблони за оценка на времевите изисквания, подобряване на производителността на служителите, определяне на справедливи тарифи за фактуриране и др.

Искате прецизно управление на времето в среда за съвместна работа? Шаблонът за отчет за работното време на ClickUp Services ще ви помогне. Той ще ви помогне да следите работното време и фактурираното време за различни проекти.

ClickUp Dashboards са интуитивни, персонализирани и проектирани за ефективно управление на проекти и оптимизация на процесите. Разполагаме също с софтуер за счетоводство, отчети в реално време, разширени анализи и всичко останало, от което вашият бизнес се нуждае, за да просперира.

Най-добрите функции на ClickUp

Библиотека с над 1000 шаблона за неща като проследяване на работното време на служителите, управление на проекти и счетоводство ви спестява време.

Точните функции за отчитане на времето и фактуриране гарантират, че ще получите заплащането, което заслужавате за вашите професионални услуги.

Time Tracker на ClickUp ви позволява да проследявате всяка минута, прекарана в работа, за да можете да видите как всеки член на екипа е прекарал деня си и да одобрявате по-бързо времевите разписания.

Интеграции с над 1000 инструмента – включително HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest и Zapier – ви позволяват да свържете ClickUp с останалата част от вашите технологии.

Кръстосаната съвместимост с мобилни приложения за Android и iOS, настолни приложения за Mac, Windows и Linux и разширения за браузъри Chrome, Firefox и Edge означава, че можете да следите времето от всяко устройство.

Ограничения на ClickUp

Според рецензиите, някои потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването на многото функции на ClickUp (но това се решава с безплатни уроци и често задавани въпроси).

Няма функции за географско ограждане в реално време за екипите на терен.

ClickUp цени

Безплатен завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

2. Toggl Track

чрез Toggl Track

Toggl Track е приложение за отчитане на работното време, предназначено за екипи от всякакъв размер, с функции за синхронизиране на meerdere устройства. Създавайте готови за клиента отчети, експортирайте карти за отчитане на работното време и получавайте отчети, които можете да споделяте по имейл или чрез лесни за ползване уеб връзки за по-голяма прозрачност.

Използвайте многостепенната структура на данните на Toggl, за да организирате отчитането на работното време на екипа си, така че отчетите ви винаги да са готови за клиента.

Toggl Проследяване на най-добрите функции

Шаблони за ежедневни дневници , шаблони за управление на проекти и други готови документи помагат на вашия екип да спести време.

Графиките за отчитане на времето и функциите за прогнозиране улесняват оценката на датите за завършване на проектите въз основа на актуални данни.

Персонализираните проекти и задачи улесняват организирането на работата и проследяването на напредъка по проектите.

Инструментите за анализ и информацията за производителността ви позволяват да идентифицирате потенциалните области за подобрение с един поглед.

Toggl Ограничения на Track

Няма функции за фактуриране или счетоводство.

Безплатният план позволява само основни функции за отчитане на времето, като ограничава броя на клиентите и проектите, които можете да управлявате.

Toggl Track цени

Безплатно

Стартово ниво: 10 USD/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Toggl Проследяване на оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 рецензии)

3. Clockify

чрез Clockify

Clockify е софтуер за отчитане на работното време, създаден с оглед на работата с множество екипи и проекти. Използвайте го, за да подобрите управлението на ресурсите, да проследявате отчитаното работно време и да внедрите ефективни техники за управление на времето за членовете на вашия екип.

Най-добрите функции на Clockify

Функциите за счетоводство и автоматично фактуриране намаляват времето, което прекарвате в дребни задачи, и подобряват финансовите ви резултати.

Той включва интеграции с над 80 инструмента и приложения, като Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail и Wrike.

Функциите за проследяване на служителите позволяват на мениджърите да преглеждат екранни снимки, посетени уебсайтове и използване на приложения, за да разберат как членовете на екипа прекарват времето си.

Подробните функции за отчитане и анализи помагат на членовете на екипа и проектните мениджъри да преглеждат седмичната дейност и да подобряват производителността.

Ограничения на Clockify

Отзивите на някои потребители сочат, че е трудно да се променят времевите разписания, ако служител допусне грешка при ръчното въвеждане на часовете.

Безплатният план не предлага разширени функции за проследяване на отпуските, фактуриране на клиенти, GPS проследяване и графици на служителите.

Clockify цени

Основен: 3,99 $/месец на потребител

Стандартен: 5,49 $/месец на потребител

Pro : 7,99 $/месец на потребител

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител

Оценки и ревюта за Clockify

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4700 рецензии)

4. HoneyBook

чрез HoneyBook

HoneyBook е софтуер за управление на клиенти „всичко в едно“ с функции като фактуриране, управление на проекти и проследяване на времето. Можете да го използвате и за управление на разходи, автоматизиране на въвеждането на време, подобряване на управлението на задачите и генериране на подробни отчети, което може да ви помогне да подобрите финансовите си резултати. ?

Най-добрите функции на HoneyBook

Функциите за автоматизация ви позволяват да поставите планирането на срещи, фактурирането и имейлите за проследяване на автоматичен режим.

Шаблоните и готовите формуляри улесняват създаването на точни времеви разписания, комуникацията с клиенти и подобряването на производителността на служителите.

Функциите за отчитане предлагат информация, която ще ви помогне да анализирате почасовите тарифи, да разберете удовлетвореността на клиентите и да подобрите бизнес резултатите.

Приложението се интегрира с популярни инструменти като Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly и Zoom.

Ограничения на HoneyBook

Потребителите не могат да обработват плащания чрез лични акаунти в PayPal, Venmo, Stripe и др.

Някои рецензии посочват необходимостта от персонализиране на фактурите, за да могат да се добавят такси за кредитни карти за точно фактуриране на клиентите.

HoneyBook цени

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Essentials: 39 $/месец на потребител

Премиум: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 500 рецензии)

5. Wave Accounting

чрез Wave Accounting

Wave Accounting е облачен инструмент, предназначен за финансово управление на малки предприятия. Функциите му за отчитане на времето ви помагат да определите приблизителните работни часове и да осигурите точни отчети за времето. Този инструмент също така намалява въвеждането на данни, необходимо за обработка на плащания, изчисляване на заплати, фактуриране и счетоводство, така че да можете да се съсредоточите върху важните неща.

Най-добрите функции на Wave Accounting

Той има възможност да работи с и да приема различни валути за безпроблемно провеждане на международни бизнес операции.

След като въведете ръчно часовете на служителите в табелите за отчитане на работното време, можете да използвате функцията за автоматично генериране на месечни ведомости за заплати.

Надеждните функции за фактуриране разполагат с персонализирани шаблони и точно проследяване на плащанията.

Wave се интегрира с платежни системи като PayPal и Stripe, за да улесни приемането на онлайн плащания от клиенти.

Ограничения на Wave Accounting

Достъпът до всички функции изисква заплащане на няколко такси и регистрация за няколко различни плана.

Някои потребителски ревюта съобщават за бавно време за реакция от страна на обслужването на клиенти.

Wave Accounting цени

Фактуриране : Безплатно

Счетоводство: Безплатно

Плащания: 1%–3,4% такса за транзакция

Мобилни разписки: 8 $/месец

Трудови възнаграждения: 40 $/месец

Консултанти: 149 $/месец

Оценки и рецензии за Wave Accounting

G2: 4. 4/5 (250+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 рецензии)

6. TimeCamp

чрез TimeCamp

TimeCamp е софтуер за отчитане на работното време, базиран в облака, който помага да следите и оптимизирате работните си дни за по-висока продуктивност и отчетност. Надеждни функции като управление на присъствието, гъвкави тарифи за фактуриране, бюджетиране и изчерпателни отчети за работното време го правят полезен както за екипи, работещи на място, така и за екипи, работещи от дома.

Най-добрите функции на TimeCamp

Приложението проследява отчитаните часове в различните екипи и автоматизира фактурирането, за да гарантира точност и съответствие с изискванията.

Функцията „киоск“ позволява лесно отчитане на работното време за служителите на място и на терен.

Безплатният план включва неограничен брой потребители, проекти и задачи – идеален за малки фирми и предприемачи.

Той се интегрира с популярни бизнес инструменти като Gmail, Asana и ClickUp (това сме ние!).

Ограничения на TimeCamp

Безплатният план не предлага достъп до разширени функции и може да не е подходящ за всички проектни мениджъри.

Според рецензиите, интерфейсът на приложението би могъл да се подобри с актуализация, която да отстрани неудобните функции и да намали времето за обучение.

TimeCamp цени

Безплатно

Стартово ниво: 3,99 $/месец на потребител

Основен: 6,99 $/месец на потребител

Pro : 10,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClockShark

G2: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 500 рецензии)

7. ClockShark

чрез ClockShark

ClockShark е софтуер за отчитане на работното време, предназначен за мобилни работници и дистанционни служители. Той разполага с разширени функции като GPS проследяване на работното време, заявки за отпуск и функция за отчитане на влизане/излизане от работа чрез мобилно устройство.

Най-добрите функции на ClockShark

Проследяването на времето за конкретни проекти помага да се поддържа точността на фактурирането на клиенти и графиците на смени за големи екипи.

Интеграцията с популярни платформи за изчисляване на заплати като QuickBooks и Xero опростява счетоводството и отчитането.

Напомнянията за влизане/излизане и функциите за географско ограждане помагат на служителите да водят точни времеви отчети.

Членовете на екипа могат да използват часовника за отчитане на работното време на своите мобилни устройства или да споделят таблет киоск.

Ограничения на ClockShark

Потребителите съобщават за затруднения при персонализирането на почасовите тарифи за различни задачи и проекти, което води до забавяния при фактурирането.

Служителите могат да изключат GPS проследяването, което според някои потребители води до неточно проследяване на времето.

ClockShark цени

Стандартен: 20 $/месец базова такса плюс 8 $/месец на потребител

Pro: 40 $/месец базова такса плюс 10 $/месец на потребител

Оценки и ревюта за ClockShark

G2: 4,6/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

8. TrackingTime

чрез TrackingTime

TrackingTime е софтуер за отчитане на работното време, който помага при управлението на проекти, производителността и бюджетирането. Той е предназначен за свободни професионалисти и проектни мениджъри, които се нуждаят от планиране и проследяване на работата, идентифициране на конфликти и предоставяне на точни данни за присъствието на служителите и отчитаните/неотчитаните часове.

Най-добрите функции на TrackingTime

Приложението ви позволява да създавате множество задачи, да проследявате времето, прекарано за всяка задача, да задавате приблизителни времена и да генерирате подробни отчети за анализ на производителността.

Часовникът ви позволява да следите и записвате работните часове за точно фактуриране на клиентите и по-голяма прозрачност.

Настройките, които можете да персонализирате, таксите за фактуриране и напомнянията ви помагат да спестите време и да държите всички в крак с работата.

Интеграцията с инструменти като Trello, Asana и Slack улеснява контрола върху графика ви и управлението на работната ви натовареност.

Ограничения на TrackingTime

Някои рецензии посочват, че платформата е трудна за усвояване, което може да затрудни новите потребители да започнат да я използват.

Според някои ревюта, мобилното приложение може да има проблеми с бавно зареждане, сривове и бъгове.

TrackingTime цени

Безплатно

Pro : 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Оценки и ревюта на TrackingTime

G2: 4. 4/5 (70+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

9. RescueTime

чрез RescueTime

RescueTime е инструмент за проследяване на производителността и времето, създаден специално за свободни професионалисти и индивидуални специалисти. Той проследява продължителността на задачите и времето, прекарано в конкретни уебсайтове и приложения, като генерира изчерпателни отчети, които ви дават бърз поглед върху това как прекарвате времето си.

Най-добрите функции на RescueTime

Приложението ви позволява да ограничите достъпа до разсейващи уебсайтове и приложения, за да подобрите концентрацията си, когато сте на работа ? ✨

Можете да използвате функциите за определяне на цели и отчитане на времето, за да видите как да използвате времето си по-ефективно.

Подробните регистри за отчитане на времето улесняват прозрачното фактуриране на клиентите и точното издаване на фактури.

Интеграцията с инструменти като Slack и Google Calendar помага да поддържате работния си процес организиран и подобрява сътрудничеството.

Ограничения на RescueTime

В него липсват някои разширени функции, които са налични в други софтуери за отчитане на работното време, създадени за фирми и агенции.

Според рецензиите, приложението има остарял интерфейс, който понякога е труден за навигация.

RescueTime цени

RescueTime Lite: Безплатен

RescueTime: 6,50 $+/месец

Рейтинги и ревюта на RescueTime

G2: 4. 1/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

10. ClickTime

чрез ClickTime

ClickTime е софтуер за отчитане на работното време, базиран в облака, с функции за управление на разходите и бюджетиране за по-добро управление на проектите. Използвайте го, за да проследявате ефективно работното време на екипа си, да наблюдавате разходите по проектите, да генерирате точни фактури и да фактурирате клиентите.

Най-добрите функции на ClickTime

Часовникът ви позволява да проследявате колко време се отделя за конкретни задачи и проекти, за да подобрите управлението на ресурсите и да гарантирате, че проектите се изпълняват навреме, всеки път.

Функциите за прогнозиране на рентабилността и подробни отчети ви помагат да вземете информирани решения и да подобрите финансовите резултати на вашия бизнес.

Функцията за управление на разходите позволява на служителите да подават разходи и разписки за одобрение и възстановяване.

Интеграцията с платформи като Salesforce, Sage, Slack и Dropbox ви спестява време и обединява вашите служители.

Ограничения на ClickTime

Мобилното приложение не разполага с някои от разширените функции, които са налични в приложението за настолни компютри.

Някои потребителски ревюта посочват необходимостта от актуализиран интерфейс на приложението с по-удобни за ползване функции.

ClickTime цени

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Екип: 13 $/месец на потребител

Premier: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за ClickTime

G2: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Максимизирайте вашите фактурирани часове

С помощта на тези мощни инструменти ще можете да оптимизирате процесите си за отчитане на работното време и да подготвите почвата за информирано вземане на решения, стратегическо планиране и по-печеливш бизнес. ??

Поздравете новия успех и повече свободно време. Регистрирайте се в ClickUp — безплатно е!