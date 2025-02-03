10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Timely през 2025 г.

Професионалният и личният успех зависят до голяма степен от управлението на времето, особено в корпоративния свят. Техниките и уменията за управление на времето са от решаващо значение за постигането на вашите цели.

Тук на помощ идват инструменти за отчитане на времето като Timely.

Timely е популярна приложение, базирано на изкуствен интелект, което помага на професионалистите да управляват времето си и да отчитат задачите си точно. Въпреки това, в зависимост от конкретните нужди за проследяване на задачи, планиране на графика на служителите и управление на екипа, то може да не е подходящо за всички.

В тази публикация в блога ще обсъдим 10 водещи алтернативи на Timely и ще разгледаме техните основни характеристики, ограничения, цени и потребителски отзиви, за да ви помогнем да направите правилния избор.

Какво да търсите в алтернативите на Timely?

Докато разглеждате алтернативите на Timely, е важно да сте наясно с вашите специфични нужди и изисквания. Ето някои фактори, които трябва да вземете под внимание:

Леснота на използване: Търсете програми с минимална крива на обучение и лесен за използване интерфейс. Клавишните комбинации и персонализираните табла могат да подобрят използваемостта и да ускорят работния ви процес.

Съвместимост: Уверете се, че избраната от вас алтернатива на Timely работи с устройствата и софтуера, които използвате в момента. Тя трябва да се интегрира безпроблемно с вашите операционни системи и инструменти за управление на проекти.

Функции: Търсете функции като Търсете функции като проследяване на времето за проекти, управление на задачи, планиране и инструменти за сътрудничество в екип, заедно с управление на времето. За да превърнете натоварения си график в добре организирани дни, една добра алтернатива на Timely трябва да има функции като инструмент за матрица за управление на времето

Опции за интеграция: Изберете инструмент, който лесно се интегрира с други инструменти и платформи, които използвате редовно, като Slack, Google Workspace, Microsoft Office и др.

10-те най-добри алтернативи на Timely, които да използвате през 2024 г.

Нека сега разгледаме 10-те най-добри конкуренти на Timely, които ще повишат вашата продуктивност през 2024 г.:

1. ClickUp

Следете графиците на проектите с ClickUp Project Time Tracking

ClickUp е приложение „всичко в едно“, създадено да отговори на всякакви нужди, свързани с продуктивността, с функции, които се конкурират със системата за проследяване на времето и възможностите на Timely.

Функцията за проследяване на времето на проекта ClickUp ви позволява да започнете за секунди. Тя поддържа настолни, мобилни и уеб браузъри, така че можете да проследявате времето и да следите всичките си задачи, докато сте в движение. Използвайте персонализирани шаблони за блокиране на времето, за да ускорите планирането си и да максимизирате ефективността.

Тези шаблони предлагат различни продължителности на времевите блокове (15 минути, 30 минути и т.н.) и различни формати, като дневен, седмичен и месечен. Това ви позволява да опитате различни подходи към въвеждането на времето и да намерите този, който най-добре отговаря на вашите нужди и ангажименти.

Бързо обобщавайте теми с ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да планирате и управлявате автоматично нови проекти, както и да автоматизирате задачи, графици, таблици, регистри за отчитане на работното време, пътни карти и др. С ClickUp сте свободни да работите по важни задачи по проектите и постоянно да постигате напредък.

За точно бюджетиране и счетоводство на проекти, използвайте ClickUp за управление на времето, за да създадете списък с фактурирани задачи. С функции като персонализирани отчети за времето и ClickUp Timesheets, ClickUp улеснява проследяването на часовете, разпределянето на ресурсите и получаването на информация за графиците на проектите.

Когато сте в движение, лесно следете времето с мобилното си приложение за отчитане на работното време.

Следете сроковете за задачите с ClickUp Timesheets

ClickUp е една от най-добрите алтернативи на Timely, предлагаща цялостно решение за управление и проследяване на времето.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Изработването на най-добрата конфигурация за вашия екип може да отнеме известно време.

Овладяването на настройваемите изгледи може да отнеме известно време.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Unlimited : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Clockify

чрез Clockify

Clockify е безплатен инструмент за проследяване на времето, който е популярен както сред индивидуални потребители, така и сред екипи. Той е предпочитана опция за ефективно управление на времето благодарение на своя опростен дизайн.

Можете лесно да проследявате времето, прекарано в работа, да организирате проекти за отдалечени екипи и да събирате информация за производителността и разпределението на ресурсите. С ръчно въвеждане, таймери и разширения за браузъра, приложението предлага гъвкави опции за проследяване на времето и лесна употреба.

Най-добрите функции на Clockify

Използвайте автоматичния тракер, за да следите колко време прекарвате в различни приложения и уебсайтове.

Получете визуален преглед на дните си с календарния изглед, за да управлявате по-добре времето си.

Организирайте работното си време според проекти и индивидуални задачи

Настройте и интегрирайте други платформи с лекота

Ограничения на Clockify

Понякога може да е трудно да се намерят бързи отговори на въпроси, свързани с продуктите.

Менюто с задачи не подлежи на търсене.

Цени на Clockify

Безплатни

Основно: Администрация — 4,99 $/месец

Стандартен: Отчитане на работното време и фактуриране — 6,99 $/месец

Предимства: 9,99 $/месец

Enterprise: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

3. Everhour

чрез Everhour

Everhour, инструмент за управление на проекти и отчитане на работното време, има за цел да повиши ефективността и да оптимизира процесите. Възможността му да се интегрира с популярни системи за управление на проекти като Basecamp, Trello и Asana го прави полезен актив.

С простите си функции за управление на времето – център за управление на задачи, задълбочени анализи и автоматично проследяване и откриване на дейности – Everhour предлага прецизно отчитане на времето за всички проекти.

Най-добрите функции на Everhour

Използвайте Zapier, за да прехвърляте лесно данни между Everhour и над 1000 приложения

Разберете кой работи в реално време, без да разсейвате членовете на екипа.

Интегрирайте се безпроблемно с популярни платформи за управление на проекти като Asana.

Ограничения на Everhour

Времето се закръглява и не се запазва точно

Използването на приложението изисква известно време за научаване.

Цени на Everhour

Безплатно (за до 5 места)

Екип: 10 $/месец

Оценки и рецензии за Everhour

G2: 4,7/5 (над 160 потребителски отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 потребителски отзива)

4. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor е платформа за анализ на работната сила, която предоставя ценна информация от всяко ниво на вашата компания чрез подробни отчети и табла. За екипи, които се заплащат на час, софтуерът за проследяване на времето предлага функции, които оптимизират изчисляването на заплатите и фактурирането.

То измерва продължителността на задачите и използването на интернет и приложения. Този инструмент улеснява идентифицирането на области за подобрение и пропуски в капацитета и предоставя полезна информация за повишаване на производителността на работата.

Най-добрите функции на Time Doctor

Анализирайте отчетите за интернет свързаност, за да отстраните проблеми с хардуера и свързаността

Следете отработените часове, дори когато сте офлайн

Използвайте GPS проследяване и напомняния за отклонения от маршрута, за да управлявате служителите, които работят извън офиса.

Балансирайте благосъстоянието на служителите с производителността, за да увеличите печалбата

Ограничения на Time Doctor

Интеграциите могат да бъдат ограничени по отношение на функционалността

Ограничена мобилна функционалност

Цени на Time Doctor

Основен: 7 $/месец

Стандартен: 10 $/месец

Премиум: 20 $/месец

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (370+ потребителски отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 потребителски отзива)

5. ClickTime

чрез ClickTime

ClickTime е надежден софтуер за отчитане на работното време и решение за управление на разходите за фирми от всякакъв мащаб. Той използва отчети и анализи, за да разбере как се използват бюджетите на проектите и каква е производителността на персонала. Информацията за проектите, която предоставя инструментът, може да даде представа за резултатите от проектите.

Най-добрите функции на ClickTime

Персонализирайте времевите разписания според нуждите на вашия бизнес и проследявайте променливите

Използвайте инструмента за анализ на проекти, за да предвидите рентабилността на проектите

Визуализирайте и планирайте капацитета на екипа си, за да осигурите балансирана работна натовареност.

Ограничения на ClickTime

Разположението на програмата може да е трудно за разбиране

Потребителите не могат да коригират дневната си цел за минимален брой часове

Цени на ClickTime

Стартово ниво: 15 $/месец

Екип: 19 $/месец

Premier : 31 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickTime

G2: 4,6/5 (790+ потребителски отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 потребителски рецензии)

6. Toggl

чрез Toggl

Потребителите на Toggl могат лесно да следят времето, прекарано по проекти, задачи и клиенти, като знаят колко часа могат да фактурират и увеличават производителността си. Освен проследяване на времето, инструментът предлага опции за проследяване на проекти и натовареността на екипа. Следете работните часове на персонала, проследявайте фактурираните часове, създавайте отчети за работното време и разпределяйте отговорностите за ресурсите, за да предотвратите преумората.

Най-добрите функции на Toggl

Създавайте ясни и изчерпателни отчети с всички необходими подробности за лесно създаване на фактури.

Организирайте дейностите по проекта, следете часовете, посветени на проекта, и сравнявайте прогнозираното и действителното време и разходи.

Проследявайте времето в уеб, мобилни и настолни приложения

Ограничения на Toggl

Добавянето на задачи, докато таймерът работи, може да бъде неудобно.

Промяната на информацията за работното място понякога може да бъде проблемна

Цени на Toggl

Безплатно (за до 5 потребители)

Стартово ниво: 10 $/месец

Премиум : 20 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Toggl

G2: 4,6/5 (над 1500 потребителски отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 потребителски рецензии)

7. BigTime

чрез BigTime

BigTime е програма за отчитане на времето и фактуриране за счетоводители и компании, предлагащи професионални услуги. Тя позволява на потребителите ефективно да управляват проекти, да следят времето и да опростяват процедурите по фактуриране.

BigTime ви позволява да проследявате напредъка и рентабилността на проектите с помощта на конфигурируеми функции за проследяване на времето, табла и функции за отчитане. С BigTime можете да предоставите информацията, от която се нуждаят проектните мениджъри, за да останат в график.

Най-добрите функции на BigTime

Автоматично попълване на повтаряща се информация за ускоряване на създаването на записи

Наблюдавайте и управлявайте бюджетите на проектите с проследяване в реално време

Получете практични съвети за незабавни грешки при фактурирането

Ограничения на BigTime

В началото може да е трудно да се научите да използвате аналитичните инструменти.

Потребителите не могат да анулират фактура

Цени на BigTime

Essentials: 20 $/месец на потребител

Разширена версия : 35 $/месец на потребител

Premier: 45 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за BigTime

G2: 4,5/5 (над 1300 потребителски отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 потребителски отзива)

8. Paymo

чрез Paymo

Paymo е софтуер за управление на проекти и автоматизирано проследяване на времето за малки и средни предприятия и свободни професионалисти. Той ви помага да правите всичко на едно място, независимо дали става дума за управление на проекти, проследяване на времето или фактуриране на клиенти.

Paymo ви предлага различни автоматизирани методи за проследяване на времето, като гарантира точно събиране на данни на всички устройства.

Най-добрите функции на Paymo

Проследявайте времето за множество проекти едновременно всяка седмица

Превърнете вашите времеви разчети във фактури за обработка на плащания според вашите часове

Визуализирайте работните процеси с персонализирани Kanban табла

Ограничения на Paymo

Цените могат да бъдат високи за по-малките предприятия.

Мобилните версии имат ограничена функционалност в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на Paymo

Безплатни

Стартово ниво: 9,90 $/месец на потребител

Малък офис : 15,90 $ на месец на потребител

Бизнес: 23,9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Paymo

G2: 4,6/5 (над 550 потребителски отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 650 потребителски отзива)

9. Beebole

чрез Google Workspace

Beebole помага на малките предприятия да станат по-продуктивни, като проследява времето и ресурсите по-ефективно. Използва таймери, ръчно въвеждане и мобилни приложения, за да гарантира, че се събират правилни данни от всички устройства и местоположения. Чрез инструменти за отчитане и анализ можете да научите повече за използването на ресурсите, рентабилността на проектите и времевите записи на вашия екип.

Най-добрите функции на Beebole

Проследявайте конкретни аспекти на вашите проекти, като клиенти, задачи, сметки или всичко наведнъж.

Използвайте функциите за проследяване на отпуските, за да искате, одобрявате и управлявате отпуските на служителите лесно.

Използвайте 256-битово криптиране, за да защитите данните от времевите разписания

Използвайте Beebole на няколко езика, за да се адаптирате към разнообразни екипи

Ограничения на Beebole

Използването на функцията за бюджетиране изисква по-дълго обучение.

Има ограничени инструменти за персонализиране на резултатите от търсенето и създаване на точни отчети.

Цени на Beebole

6,99 € на месец за потребител

Оценки и рецензии на Beebole

G2: 4,5/5 (над 60 потребителски отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 потребителски отзива)

10. TrackingTime

чрез TrackingTime

TrackingTime е прост, но мощен инструмент за управление на времето за фирми и свободни професионалисти. Благодарение на функциите си и лесния за използване интерфейс, с него е лесно да управлявате проекти и да измервате производителността. TrackingTime предлага различни начини за проследяване на времето и синхронизиране на напредъка с ежедневните ви инструменти. Инструментите за отчитане и анализи позволяват на потребителите да вземат интелигентни решения и да подобрят работните си процеси.

Най-добрите функции на TrackingTime

Синхронизирайте го с ежедневните си инструменти, за да се приспособите към работните си рутини.

Използвайте разширени опции като блокиране на времето, за да се приспособите по-добре към нуждите на вашия екип.

Проследявайте почти всичко с таймера, достъпен от браузъра

Ограничения на TrackingTime

Потребителите понякога могат да срещнат проблеми с навигацията.

Интеграцията с други инструменти за управление може да бъде улеснена

Цени на TrackingTime

Безплатни

Freelancer: 10 долара на месец на потребител

Предимства: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TrackingTime:

G2: 4,5/5 (над 80 потребителски рецензии)

Capterra: 4,6/5 (35+ потребителски отзива)

Намерете перфектната алтернатива за вашите нужди

Ключовото нещо, което трябва да знаете за Timely или приложенията за проследяване на времето като цяло, е, че никога не проследявате само времето. Ако сте бизнес, проследявате и управлявате задачите, проектите, екипите, клиентите, фактурите, производителността и вероятно още много други неща. Е, разбрахте идеята!

Именно затова се нуждаете от всеобхватна платформа за продуктивност, която да се грижи за всички аспекти на вашия бизнес. ClickUp може да ви помогне да направите всичко това и дори повече.

Регистрирайте се за акаунт в ClickUp и бъдете по-продуктивни с времето си.