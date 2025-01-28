15-те най-добри софтуера и инструменти за управление на времето, налични през 2025 г.

Времето. Най-ценният ресурс от всички, а все пак този, който не успяваме да управляваме ефективно. Не ни разбирайте погрешно. Знаем колко е изкусително да отлагаме досадните и изискващи задачи. И знаем също колко от нас предпочитат да започват деня с по-леки или по-малко стресиращи дейности. Ето защо трябва да ви кажем следното – каквито и техники за управление на времето да използвате – дали това е управление на задачи или първоначално завършване на дейности, които променят нещата – вие се нуждаете от подходящия инструмент за управление на времето.

В крайна сметка, управлението на задачите е равносилно на управление на времето. А най-добрите инструменти за управление на проекти ви позволяват да спестите време при всичките си задачи чрез функции като планиране, блокиране на време, разпределяне на ресурси и оценка на времето.

По-конкретно, софтуерът за управление на времето ви позволява да извлечете максимума от графика си, като оптимизирате времето, което екипът ви отделя за проектите. Но софтуерът за управление на времето не служи само за спазване на срокове, намаляване на стреса и повишаване на производителността.

Софтуерът за управление на времето позволява проследяване на задачите и проектите, което води до по-голяма отчетност в извършената работа и създава по-справедливо работно място. Ако това е точно това, от което се нуждаете, продължете да четете, за да видите кои са най-добрите софтуери за управление на времето според нас.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на времето?

Обхват и гъвкавост

Някои инструменти за управление на времето предлагат само една функционалност, като например проследяване на времето по проекти. Но ако имате нужда от нещо повече от мониторинг на времето при управлението на задачи, си струва да използвате платформа за управление на времето с по-широк набор от функции, която може да:

Управлявайте ресурсите, включително работната сила и материалите, като софтуер или консумативи.

Сравнете времето за всички проекти с по-широкия екип

Възможности за офлайн мониторинг на времето

Вижте производителността и капацитета на вашите екипи в потребителските полета в табличен или списъчен изглед.

Актуализации за непланирани и просрочени задачи

Agile Workload изгледи, за да видите броя на завършените задачи, очакваното време и точките по Scrum

ClickUp Workload View предоставя информация за показателите на вашия проект, за да бъдете една крачка напред.

Интеграции и разширяемост

Ако имате нужда да интегрирате софтуера си за управление на времето с други инструменти за управление на проекти, които вече използвате, това ограничава вашите възможности. Сред алтернативите трябва да потърсите нещо, което отговаря на всички ваши изисквания за управление на времето, или инструмент, който лесно се интегрира с други инструменти за управление на времето.

Накрая, изберете приложение за управление на времето с подробни шаблони, които ви дават преднина. Въвеждането на нов софтуер за проследяване на времето може да бъде прекалено сложно, но с помощта на шаблони за управление на времето и блокиране на времето, вие се фокусирате върху ефективността и производителността от самото начало.

Визуален и интерактивен дизайн

Разбира се, визуално привлекателният софтуер за проследяване на времето е атрактивен за потребителите. Но това не е единственият елемент в пъзела на потребителското преживяване.

Начинът, по който взаимодействаме с инструментите за управление на времето, определя тяхната полезност и добавената им стойност. Той трябва да бъде ясен и прям – и в крайна сметка интуитивен. Визуалните подсказки просто ни позволяват да работим по-бързо.

А с лесноразбираема цветова координация за управление на времето и точно проследяване на времето, всичко е от съществено значение, за да работите по-бързо и по-умно.

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или изостава и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

15-те най-добри софтуера за управление на времето

1. ActiveCollab – Най-добър за управление на задачи

Чрез ActiveCollab

ActiveCollab е софтуер за управление на екипи с възможности за управление на времето. Това приложение за управление на времето позволява на екипите да проследяват часовете на клиентите по проект, клиент, тип работа или изпълнител. ActiveCollab също така предоставя функции за сравнение на очакваното и проследяваното време в различните ви проекти, което е голямо предимство за проектния мениджър, който се опитва да определи обхвата на проектите.

Управлявайте лесно проекти, получавайте точни отчети за отчитане на времето и използвайте функции и изгледи за управление на задачите, за да видите завършената работа или това, което е в процес на изпълнение.

Най-добрите функции на ActiveCollab

Project Stopwatch : ActiveCollab разполага с вграден хронометър, който потребителите могат да изключват, спират и пускат, за да проследяват времето за цели проекти или конкретни задачи. След това потребителите могат да разчитат на записите за времето, за да фактурират клиентите си.

Автоматично превключване : Проследявайте времето, прекарано по задачи от различни проекти в един и същи ден, и превключвайте между тях безпроблемно.

Седмичен преглед : ActiveCollab предоставя преглед на : ActiveCollab предоставя преглед на проектите и задачите , на които екипите отделят времето си всяка седмица.

Филтриране на времеви разписания : Филтрирайте записите за времето по различни критерии, като проект, клиент или изпълнител.

Очаквано време спрямо отчетено време : Сравнете очакваното време с времето, което членовете на екипа са отчели за задачите.

Часови ставки: Определете часовите ставки за всеки член на екипа или длъжност. Това е часовата цена за членовете на екипа, която се различава от цените, които се начисляват на клиентите.

Ограничения на ActiveCollab

ActiveCollab има ограничени интеграции

Липса на гъвкавост при персонализирането на интерфейса

Отчетите биха могли да бъдат по-подробни и да се персонализират

Цени на ActiveCollab

Плюс : 9,5 долара за трима потребители на месец

Pro : 8 долара на потребител на месец

Pro+Get Paid: 11,75 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за ActiveCollab

G2 : 4. 3/5 (86 отзива)

Capterra: 4,5/5 (392 отзива)

2. Harvest – най-добър за опростено проследяване на времето

Чрез Harvest

Harvest е инструмент за управление на времето, който е тясно свързан с фактурирането и плащанията. Въпреки това, той се интегрира с инструменти за други цели, за да поддържа проектите в срок и да ги фактурира правилно.

Този инструмент за отчитане на времето разполага с всички функции, от които се нуждаете, за да проследявате разходите, да управлявате бюджетите на проектите и да поддържате екипа си в перфектна форма с помощта на удобни табели за отчитане на работното време. Harvest опростява фактурирането и управлението на проекти за свободни професионалисти и малки предприятия, така че екипите да могат да работят по-ефективно.

Най-добрите функции на Harvest

Множество среди : Harvest позволява на потребителите да записват времето от браузъра, настолния компютър и мобилните устройства.

Напомняния : Автоматизирайте напомнянията , за да може екипът да следи времето редовно и последователно.

Визуални отчети : Harvest предлага различни отчети, които позволяват визуален анализ на проследяваните проекти и времето, отделено за задачите.

Актуализации на бюджета : Инструментът актуализира бюджетите на проектите, докато екипите записват изразходваното време.

Отчитане на капацитета : С отчети, показващи капацитета на екипа, мениджърите проверяват кои членове на екипа са претоварени или недостатъчно натоварени.

Експорт : Поддържа експортиране на данни към външен софтуер за отчитане.

Фактуриране : Създавайте и изпращайте фактури на клиенти въз основа на времето, което членовете на екипа са записали.

Интегрирани онлайн плащания : Тъй като се интегрира с онлайн платформи за плащания, като PayPal и Stripe, Harvest оптимизира събирането на плащания.

Опростено счетоводство: Софтуерът копира фактури и плащания от Harvest към счетоводни платформи, като QuickBooks.

Ограничения на Harvest

Инструментът е насочен към компании, които фактурират на множество клиенти за работните часове, прекарани по техните проекти. Това означава, че екипите от други видове бизнеси трябва да направят някои компромиси, за да адаптират Harvest към своите нужди.

Възможностите за персонализиране, отчитане и интеграция са ограничени в сравнение с изискванията на потребителите.

Няма разлика между времето, отчитано от служителите и това, отчитано от подизпълнителите.

Цени на Harvest

Безплатно завинаги : 0 $ за един потребител и до два проекта

Pro: 10,80 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Harvest

G2 : 4. 3/5 (776 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (541 отзива)

3. ClickUp – Най-добър за проследяване на времето по проекти

Управлявайте времето си с ClickUp Прегледайте отследеното време по задачи и местоположения, за да получите опростен поглед върху цялостния напредък на екипа.

ClickUp е много повече от софтуер за управление на проекти. Функциите за проследяване на времето за проекти на ClickUp ви позволяват да се съсредоточите върху работата си, вместо да следите времето си. Лесно задавайте времеви прогнози в ClickUp и разберете как използвате времето си – това е решение за управление на работата на по-високо ниво!

Но има и нещо друго, с което управлението на времето в ClickUp ви помага – блокиране на времето. В платформата на ClickUp потребителите могат да планират работните си дни в групи задачи и да насърчават интензивната работа, за да свършат нещата.

ClickUp работи като централизиран хъб за вашата документация, разпределение на ресурсите и проследяване на времето на служителите или агенцията за конкретни задачи. Това предотвратява екипът ви да преминава от едно приложение за управление на времето към друго, за да комуникира с колегите си, да управлява задачите и да проследява времето, прекарано за завършената работа.

Бързо ще разберете защо ClickUp е толкова универсален за екипи, които търсят по-добро управление на времето. ClickUp вече е номер 1 сред решенията за управление на проекти и номер 1 сред продуктите за сътрудничество и производителност в списъка на G2 за най-добрия софтуер за 2024 г.

Следете времето, прекарано в изпълнение на задачи, с функциите за проследяване на времето по проекти на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследяване на времето от различни среди : Записвайте времето, където предпочитате – в настолната програма, мобилното приложение или Chrome – и го свържете със задачите в ClickUp.

Глобален таймер : Не се притеснявайте за стартирането и спирането на времевите записи в една и съща среда. Глобалният таймер на ClickUp ви позволява да превключвате среди, без да прекъсвате записването.

Ръчно проследяване и редактиране : Създавайте ръчно записи за изминало време, като посочите диапазона от дати, както и добавяте или изваждате време към съществуващите записи за време.

Бележки: Добавете бележки към вашите времеви записи, за да опишете подробно работата, която сте свършили.

Етикети. Етикетирайте времевите записи, за да ги филтрирате лесно по-късно.

Отчитаемо време : Разграничавайте отчитаемото от неотчитаемото време, за да знаете точно колко да таксувате клиентите си.

Сортиране на задачите по отследявано време : Отследяването на времето, прекарано в изпълнение на задачите, ви позволява да сортирате тези задачи по отследявано време, което ви дава възможност да откриете пречките и да потърсите помощ.

Интеграции: Безпроблемно импортиране на отчетеното време с други приложения за управление на времето

Персонализирани отчети за времето: Таблиците за отчитане на работното време на ClickUp показват отчетеното време по период, конкретни дати, задачи или членове на екипа, както и сравнение на въведеното време с прогнозираното време, като посочват оставащото време за всяка задача.

За безпроблемно организиране на деня си, не търсете по-далеч от шаблона за блокиране на графика на ClickUp. Лесно добавяйте важни задачи и напомняния и освободете ума си от всички тези досадни заместващи символи.

Освен това, когато синхронизирате Google Calendar с ClickUp, ще виждате актуализации в реално време и на двете платформи. Максимизирайте производителността си и минимизирайте стреса с ежедневния календар на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Лесно следете времето и графика си с шаблона за блокиране на графика от ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Персонализирането на ClickUp може да изглежда прекалено сложно в началото

В мобилното приложение (все още) няма да намерите всички изгледи на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги : 0 $

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Предприятия: свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 3000 рецензии)

4. ProofHub – Най-добър за управление на работния процес

Чрез ProofHub

ProofHub не е инструмент, предназначен единствено за управление на времето. Вместо това, той е софтуер за управление на проекти с функции за отчитане на времето и изчисляване.

ProofHub оптимизира сложните работни процеси и подобрява сътрудничеството за екипи от всякакъв размер с интуитивния си инструмент за управление на проекти. С управление на задачите, управление на времето и лесен за използване интерфейс, ProofHub позволява на екипите да оптимизират производителността, да поддържат организация и да спазват сроковете ефективно.

Най-добрите функции на ProofHub

Проследяване на фактурирани и нефактурирани часове : Регистрирайте фактурираното и нефактурираното време ръчно или чрез таймери и го запазете в табелите за отчитане на работното време.

Оценки на времето: ProofHub позволява приоритизиране на задачите според очакваното време

Таблици за отчитане на работното време : Записвайте времето, прекарано в седмични дейности, с едно действие. Освен това можете да експортирате, архивирате и извършвате разширено търсене в таблиците за отчитане на работното време, както и да ограничите достъпа до тях до определени потребители.

Птичи поглед: Преглед на всички времеви записи на всички членове на екипа във всички проекти

Ограничения на ProofHub

Не създава фактури за регистрираното време, освен ако не е интегриран с FreshBooks или QuickBooks.

ProofHub няма разширени възможности за контрол над известията, което означава, че някои потребители се чувстват претоварени от постоянното получаване на известия.

Мобилното приложение може да работи по-добре

Цени на ProofHub

Essential : 45 долара на месец

Ultimate Control: 89 долара на месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2 : 4. 5/5 (77 отзива)

Capterra: 4,5/5 (79 отзива)

5. Clockify – Най-добър за мониторинг на работното време на служителите

Чрез Clockif y

Clockify е приложение за проследяване на времето и работните часове, което позволява безплатно и без ограничения проследяване на работните часове на неограничен брой потребители и проекти. Софтуерът за проследяване на времето увеличава производителността, проследява отчитаните часове и предоставя информация за работните навици с лесно за използване проследяване за отделни лица, екипи и фирми.

С хронометъра, проверките на времето и подробните отчети, Clockify подобрява управлението на времето и анализира ефективността на екипа.

Най-добрите функции на Clockify

Продължи : Възобнови записването на времето с едно кликване върху таймера

Таблици за отчитане на работното време: Заредете регистрите за работното време от миналата седмица, прегледайте общото отчетено време за деня, подайте и одобрете таблиците за отчитане на работното време (месечни или седмични) и задайте напомняния за таблиците за отчитане на работното време и одобренията, които са с настъпил срок.

Киоск: Отбелязвайте началото и края на работния ден с личен PIN код от споделено устройство, регистрирайте почивките и проверявайте общия брой отработени часове за деня и от началото на седмицата.

Календар: Календарният изглед на Clockify показва наличното време през деня и позволява блокиране на часове за конкретни дейности. Той също така позволява сравняване на планираното с отследяваното време, редактиране на последното и добавяне на събития от Google Calendar или Outlook.

Отчети : Проверете кои членове на екипа не са записали достатъчно часове, са имали почивни дни или са работили извънредно.

Прогнози: Определете прогнози за времето, проследявайте напредъка на проектите и задачите и предсказвайте надхвърлянето на времето за проекта въз основа на прогнозите и регистрираното време.

Планиране : Прегледайте капацитета на екипите и разберете кои са напълно заети, кои са с презаети графици и кои са свободни (кога и за колко време). Освен това, сравнете планираното време с отчетеното време.

Отпуск : Проверете наличните дни и часове на членовете на екипа поради празници или отпуск. Създайте политики за отпуск, както и заявки и одобрения за отпуск.

Фактуриране. Задайте почасови тарифи за всеки потребител, маркирайте времето като фактурируемо, а след това издавайте, изпращайте и управлявайте фактури въз основа на отчетеното време и почасовите тарифи.

Ограничения на Clockify

Някои потребители съобщиха за проблеми с неточността при интегрирането на инструмента с софтуер на трети страни.

Някои функции на Clockify не са достатъчно интуитивни, за да се използват без да се прочете документацията, която все още не съществува.

Софтуерът има ограничени възможности за персонализиране в сравнение с решенията на конкурентите.

Цени на Clockify

Безплатни : 0 $

Базов : 3,99 $ на потребител на месец

Стандартен : 5,49 $ на потребител на месец

Pro : 7,99 $ на потребител на месец

Enterprise: 11,99 $ на потребител на месец

Оценки и рецензии за Clockify

G2 : 4,5/5 (140 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

6. Toggl Track – Най-добър за индивидуална употреба

Проследявайте времето и получавайте информация за работните навици с Toggl

Toggl Track е софтуер за управление на времето за фрийлансъри, самостоятелни предприемачи, малки и големи екипи. В крайна сметка, всички те се нуждаят от проследяване на проекти, измерване на рентабилността, управление на натоварването и точно фактуриране на клиентите.

Най-добрите функции на Toggl Track

Календарно представяне : Календарното представяне на Toggl се интегрира с Google Calendar и Outlook.

Офлайн проследяване : Записвайте времето офлайн и го синхронизирайте по-късно

Автоматично проследяване : Проследявайте дейността на приложенията и браузъра си в частен режим и решавайте дали да използвате тези записи в табелите за отчитане на работното време.

API и уебхукове : Разчитайте на API и уебхуковете на Toggl Track, за да създавате персонализирани отчети или табла.

Запазени отчети : Споделяйте динамични постоянни връзки с клиенти, за да могат да проверяват конкретни отчети на живо, ако желаят.

График на отчетите : Определете отчетите, които искате да получавате редовно в пощенската си кутия.

Прогнози и бюджети за проекти : Определете прогноза (в часове) и бюджет за всеки проект. След това проверете как реалната работа се съотнася с прогнозата, следете състоянието на бюджета и получавайте известия, когато проектът наближава прогнозирания край.

Напомняния за екипа: Автоматизирайте напомнянията по имейл, за да предупреждавате членовете на екипа, когато са регистрирали по-малко часове от дневните или седмичните си цели.

Ограничения на Toggl Track

Кривата на обучението е малко стръмна.

Потребителите, които не са запознати с инструментите за управление на времето, твърдят, че се чувстват претоварени от отчета на Toggl Track.

Процесът на влизане в системата не е толкова лесен, колкото се очаква, което принуждава потребителите да избират продукта за отчитане на времето от предлаганите от Toggl продукти всеки път.

Цени на Toggl Track

Безплатни : 0 долара за до пет потребители

Стартово ниво : 9 долара на потребител на месец

Премиум : 18 долара на потребител на месец

Предприятия: свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Toggl Track

G2 : 4. 6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

7. Scoro – Най-добър за управление на бизнеса

Чрез Scoro

Scoro комбинира управлението на времето, проектите, продажбите, взаимоотношенията с клиентите и финансите. Това е продукт, фокусиран върху подчертаването на стойността на отработените часове.

Този инструмент работи като унифициран софтуер за управление на бизнеса с разширени функции за управление на времето, планиране на задачи и персонализирани отчети. Независимо дали става дума за проектни мениджъри или ръководители на екипи в продажбите, операциите или финансите, Scoro работи като лесна за използване платформа за всички.

Най-добрите функции на Scoro

Опростени опции за споделяне : Scoro предоставя : Scoro предоставя споделени календари , времеви разписания и вграден инструмент за проследяване на времето.

Фактурирани и нефактурирани часове : Разграничавайте фактурираните и нефактурираните часове с външни ресурси като агенции или клиенти.

Капацитет на екипа: Разберете кой от вашия екип е с недостатъчно или прекалено много задачи, за да създадете по-голяма отговорност в екипите.

Ограничения на Scoro

Някои потребители се оплакват, че приложението за управление на времето Scoro се зарежда прекалено дълго.

Други споменават, че елементи от потребителския интерфейс изчезват временно.

Често календарът се нуждае от обновяване, за да показва точни данни.

Цени на Scoro

Essential : 26 долара на месец за потребител

Стандартен : 37 долара на потребител на месец

Pro : 63 долара на потребител на месец

Ultimate: свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Scoro

G2 : 4. 5/5 (375 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (216 отзива)

8. AdaptiveWork от Planview – Най-доброто за управление на работата в предприятията

AdaptiveWork от Planview

Предишен Clarizen, AdaptiveWork на Planview е софтуер за управление на проекти, тясно свързан с финансовото управление. Именно затова инструментът се фокусира върху разходите за работа и свързва финансовите аспекти на проекта с неговата ефективност.

Най-добрите функции на AdaptiveWork

Проследяване на бюджета в реално време : Определяйте бюджети, дефинирайте почасови ставки по роля, потребител или проект, проследявайте времето и наблюдавайте актуализациите на бюджета в реално време.

Интеграции : Записвайте отчитаемото и неотчитаемото време и подавайте времето от Microsoft Teams или Slack.

Анализ на тенденциите в използването: Чрез сравняване на фактурираните с нефактурираните часове, Planview AdaptiveWork позволява да се идентифицира използването на членовете на екипа.

Ограничения на AdaptiveWork

Конфигурирането на инструмента може да бъде предизвикателно.

Изглежда, че ресурсите за научаване как да се използва AdaptiveWork са ограничени.

Цени на AdaptiveWork

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Planview AdaptiveWork

G2 : 4. 2/5 (529 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (172 отзива)

9. TimeCamp – Най-добър за автоматично проследяване на времето

Чрез TimeCamp

TimeCamp е софтуер за управление на времето с функции, които варират от проследяване на производителността, отчитане на присъствието и одобряване на работни листове до бюджетиране на проекти, фактуриране и отчитане. Този инструмент повишава производителността с автоматично проследяване, персонализирани отчети и функции за управление на проекти.

Той оптимизира фактурирането и се интегрира с популярни приложения, оптимизирайки натоварването за бизнеса и частните лица.

Най-добрите функции на TimeCamp

Ефективност на екипа : Получете отчет с процента време, което всеки член на екипа прекарва в приложения и уебсайтове.

Рентабилност на проектите : TimeCamp предоставя доклад, в който можете да проверите разходите по проектите и дали те са близо до превишаване на бюджета.

Производителност : Друг доклад на TimeCamp показва общото работно време и общото време за проекта на всеки член на екипа.

Автоматично проследяване на времето: TimeCamp автоматично открива активността на потребителите и проследява времето, прекарано в приложения и уебсайтове, като сканира техните URL адреси и ги сравнява с предварително дефинирани ключови думи, специфични за задачите и проектите. След това присвоява проследеното време на съответните задачи или проекти.

Проследяване на неактивност: Инструментът за проследяване на времето автоматично преминава в режим на неактивност и проследява времето на неактивност, когато потребителят не работи.

Интелигентни времеви разписания : TimeCamp автоматизира процеса на одобрение на времевите разписания или уведомява одобряващите лица, когато е необходимо да предприемат действия. Инструментът поддържа и отговори на членовете на екипа по отношение на техните времеви разписания, когато е необходимо да коригират въведените данни за времето.

Проследяване на присъствието: отбелязване на влизане и излизане, заявка за отпуск и отсъствие, проследяване на извънредния труд

Ограничения на TimeCamp

Някои потребители съобщиха, че им е отнело твърде много време да се научат да използват инструмента.

Други споменаха, че TimeCamp не предлага достатъчно възможности за персонализиране на интерфейса.

Не е възможно да се експортират данни във формати, различни от CSV.

Цени на TimeCamp

Безплатни : 0 $

Базов : 7,99 $ на потребител на месец

Pro : 10,99 $ на потребител на месец

Предприятия: свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2 : 4. 7/5 (191 отзива)

Capterra: 4,7/5 (582 отзива)

10. DeskTime – Най-добър за анализ на производителността

чрез DeskTime

DeskTime е приложение за проследяване на времето „всичко в едно“ с допълнителни функции за управление на работната сила. Инструментът работи като автоматичен център за проследяване на времето за оптимизиране на производителността.

Освен това DeskTime предлага полезни функции като екранни снимки на работния плот, софтуер за управление на задачи, мониторинг на използването на уебсайтове и подробни отчети за времето. Потребителите са склонни да използват DeskTime, за да помогнат на своя бизнес и екипи да максимизират производителността си с по-задълбочени познания за това как прекарват работното си време.

Най-добрите функции на DeskTime

Автоматично проследяване : Проследяващият инструмент на DeskTime започва да записва времето, когато потребителят включи компютъра, и спира, когато потребителят изключи компютъра.

Проследяване на URL адреси и приложения : Следете използването на уебсайтове и приложения от членовете на екипа

Проследяване на документи : Проследявайте времето, прекарано в приложения като Word, Excel или Photoshop, както и конкретни документи или файлове в тези приложения.

Изчисляване на разходите : Определете почасовата ставка на всеки член на екипа и DeskTime автоматично изчислява разходите по проекта въз основа на регистрираното време по проекта.

Таймер Pomodoro : DeskTime има вграден таймер Pomodoro, който напомня на служителите да правят почивки на всеки 52, 60 или 90 минути. : DeskTime има вграден таймер Pomodoro, който напомня на служителите да правят почивки на всеки 52, 60 или 90 минути.

Календар за отсъствия на служителите : Планирайте отпуските в календара в DeskTime

График на смени на служителите : Планирайте смени на екипа и получите обща представа за дневните, седмичните и месечните смени за оптимално разпределение на персонала.

Персонализирани отчети: Генерирайте отчети с информация за производителността или списък с уебсайтовете, използвани от членовете на екипа. След това споделете тези отчети или ги експортирайте в CSV формат.

Ограничения на DeskTime

Повече текстови известия за служителите биха били добре дошли.

Потребителите споменават неточности в отчитаното време и затруднения с проследяването на URL адреси и приложения.

Понякога софтуерът спира да работи, когато потребителите са на определени уебсайтове или в определени приложения.

Цени на DeskTime

Безплатни : 0 $ само за един потребител

Pro : 6,42 долара на потребител на месец

Премиум : 9,17 долара на потребител на месец

Enterprise: 18,33 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за DeskTime

G2 : 4. 6/5 (175 отзива)

Capterra: 4,5/5 (484 отзива)

11. Asana – Най-доброто за екипна работа и управление на проекти

Чрез Asana

Asana е едно от най-популярните приложения за управление на проекти, което се интегрира с инструменти за управление на времето. Инструментът също така си партнира с приложения на трети страни като Harvest за поддръжка на проследяване на времето.

Инструментите за управление на времето на Asana осигуряват прозрачност на работата на екипа и улесняват оценката на сроковете на проектите. Този инструмент предлага и функции като управление на задачи, мониторинг на използването на уебсайта и подробни отчети. Потребителите харесват Asana, защото позволява на екипите да работят по-добре заедно и да увеличат производителността си.

Най-добрите функции на Asana

Вграден таймер : Вграденият таймер на Asana е Harvest, който позволява на членовете на екипа да : Вграденият таймер на Asana е Harvest, който позволява на членовете на екипа да регистрират времето автоматично или ръчно за всяка задача, без да напускат Asana.

Очаквано време по възложител или група : Лесно вижте очакваното време за проекта или задачата по група или по лица.

Потребителски полета за управление на времето: Добавете потребителски полета към таблото за проследяване на времето, за да персонализирате отчетите си.

Ограничения на Asana

Разбирането на интерфейса и свикването с навигацията в инструмента отнема известно време на начинаещите.

Функцията за търсене може да бъде по-ефективна.

Индикатор за напредъка по задачите би направил инструментите за управление на времето на Asana по-полезни.

Цени на Asana

Основен : 0 долара

Премиум : 10,99 $ на потребител на месец

Бизнес : 24,99 $ на потребител на месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4. 3/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (над 11 000 рецензии)

12. Sunsama – Най-добър за управление на ежедневни задачи

Чрез Sunsama

Sunsama е цифров ежедневник, който лесно се интегрира в любимия ви софтуер за управление на проекти като ClickUp, Asana, Notion и Jira. Този инструмент е цялостна платформа, предназначена да оптимизира и опрости управлението на работата на екипите.

Освен това Susama позволява на членовете на екипа да възлагат задачи, да проследяват напредъка, да създават графици за проекти и да си сътрудничат лесно с други потребители. Повечето хора избират Susama, защото се свързва лесно с популярни приложения, за да гарантира постоянен достъп.

Най-добрите функции на Sunsama

Обединена дневна визуализация : Добавете задачи от инструменти за управление на проекти и време, като ClickUp и Asana, имейли от Gmail и Outlook, както и срещи от външен календар, в единен дневен график.

Дневни цели и таймбоксинг: Задайте времето, което ще отделите за всяка задача на ден, и го отбележете в календара.

Вградени интеграции : Sunsama автоматично актуализира задачите, импортирани от инструменти на трети страни, когато потребителите ги отметнат. Също така се синхронизира двупосочно с календарите на Google и Outlook и преобразува съобщенията в Slack и имейлите в Gmail и Outlook в задачи.

Клавишни комбинации: Взаимодействайте със Sunsama чрез клавиатурата си

Ограничения на Sunsama

Sunsama начислява такси за неактивни потребители и потребители с акаунти, които все още не са активирани.

По време на настройката инструментът показва изскачащи прозорци, които могат да изглеждат малко произволни.

Някои потребители смятат, че не е идеален за сътрудничество с членове на екипа по големи проекти.

Цени на Sunsama

Цената на Sunsama е 16 долара на потребител на месец.

Оценки и рецензии на Sunsama

G2 : 4. 5/5 (14 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (17 отзива)

13. Calendar.com – Най-добър за планиране

Calendar.com е точно това, което подсказва името му – онлайн календар. Тази онлайн календарна платформа позволява на потребителите да организират и планират своите дейности. Освен това Calendar.com има и други функции, като споделени календари, проследяване на производителността, напомняния за събития, онлайн срещи и други полезни инструменти за управление на времето. Ако търсите инструмент за управление на времето, който се фокусира върху личния ви живот и работния ви календар, това приложение може да е точно за вас!

Използвайте Calendar.com, за да синхронизирате по-добре с Google Calendars, Outlook и други приложения на трети страни, за да избегнете преминаването между календарни приложения.

Calendar.com – най-добрите функции

Планиране : Персонализирайте страниците за планиране на събития и онлайн срещи, като определите наличните времеви слотове. Споделете персонализирани линкове за планиране към тези страници и резервираните часове ще се появят в календара на приложението.

Анализи : Получете визуален отчет за разпределението на офисните срещи, срещите по време на обяд и други видове събития.

Намерете подходящо време: Проверете кога няколко членове на екипа са заети и насрочете срещи с тях, когато всички са свободни.

Ограничения на Calendar.com

Проследяването е малко объркващо, ако потребителят има няколко акаунта.

Интеграциите са ограничени

Някои функции оставят потребителите с желание за по-разширени възможности

Цени на Calendar.com

Основен : 0 долара

Стандартен : 20 долара на потребител на месец

Pro: 24 долара на потребител на месец

Calendar. com оценки и рецензии

G2 : 4. 7/5 (60 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

14. Teamwork – Най-добър за управление на множество проекти

Чрез Teamwork

Teamwork е софтуер за управление на проекти с подобрени функции за проследяване на времето, подходящ за агенции, които управляват клиенти или външни сътрудници и подизпълнители. Използвайки функциите за проследяване на времето на Teamwork, фирмите определят кои сметки, задачи и услуги са най-изгодни за тяхната печалба.

Това позволява по-точно бюджетиране и по-големи икономии. Освен това, тези функции предоставят информация за производителността и ефективността на екипа, което може да помогне за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение.

Най-добрите функции за работа в екип

Отчет за времето : Проверете разпределението на времето на екипа на фактурирани, нефактурирани и отчетени часове.

Таблици за отчитане на работното време с богато съдържание : Teamwork позволява добавянето на описания и етикети към таблиците за отчитане на работното време, както и посочване дали отчетеното време е фактурируемо или нефактурируемо.

Отчети с исторически данни: Планирайте времето си по-ефективно с помощта на исторически данни, за да подобрите прогнозите за времето, необходимо за предстоящите ви проекти.

Ограничения на екипната работа

Мобилното приложение е ограничено в сравнение с неговия десктоп еквивалент.

Функцията за проследяване може да бъде по-удобна за ползване и по-опростена.

Функционалността за отчитане не е толкова стабилна, колкото при някои други

Цени за работа в екип

Безплатни завинаги : 0 $ за до пет потребители

Стартово ниво : 5,99 $ на потребител на месец

Доставка : 9,99 $ на потребител на месец

Grow : 19,99 $ на потребител на месец

Мащаб: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за работа в екип

G2 : 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (798 отзива)

15. Replicon – Най-добър за управление на работната сила

Чрез Replicon

Replicon разработи два продуктови пакета, свързани с управлението на времето: Project Time Tracking и Time & Attendance.

Най-добрите функции на Replicon

Интелигентно отчитане на времето : Replicon разчита на изкуствен интелект, за да генерира времеви разписания, готови за одобрение. Технологията автоматично записва времето от приложенията, които членовете на екипа използват, като Slack, Teams и Zoom.

Мониторинг в реално време : Преглеждайте напредъка по проекта, завършените задачи, очакваното време за завършване на оставащата работа, както и нивата : Преглеждайте напредъка по проекта, завършените задачи, очакваното време за завършване на оставащата работа, както и нивата на използване и капацитет на ресурсите в реално време.

Персонализирани политики за отпуски : Създайте регионални политики за отпуски за глобална работна сила, като дефинирате правила за натрупване, нулиране и начало на ваканционни дни.

Споделени календарни изгледи: Екипите планират почивките си заедно и получават обща представа за почивките на всички чрез споделен календар.

Многостепенни одобрения : Проектирайте многостепенни работни потоци за одобрение и правила за валидиране за преглед на работните часове.

Влизане и излизане с помощта на изкуствен интелект : Влизайте и излизайте от офиса чрез самообслужващи киоски с разпознаване на лица и гласови команди на таблети с iOS.

Съответствие за глобални работни сили: Пакетът за управление на времето на Replicon разполага с вградена библиотека за съответствие на трудовото законодателство, съдържаща законови разпоредби за заплащане и трудово законодателство. Това позволява на софтуера автоматично да преобразува регистрираното време в данни за брутното заплащане, като същевременно спазва правилата и политиките за заплащане, подробностите за смени и профилите на служителите.

Ограничения на Replicon

Някои функции за отчитане биха могли да бъдат по-лесни за използване

Интеграциите биха могли да бъдат подобрени или да се предоставят допълнителни ресурси за обучение.

Функционалностите са ограничени в мобилното приложение.

Цени на Replicon

Проследяване на времето за проекти : 12 долара на месец

Време и присъствие: 6 долара на месец

Оценки и рецензии за Replicon

G2 : 4. 3/5 (658 отзива)

Capterra: 4,5/5 (444 отзива)

Функциите на инструмента за управление на времето на ClickUp покриват нуждите на всеки екип. Ако искате невероятно мощен инструмент за проследяване на времето, потърсете такъв, който предлага на бизнеса пълна видимост на проектите, задачите и сметките.

ClickUp позволява на екипите да идентифицират конкретни области от работните процеси, така че ръководителите на екипи да могат по-добре да управляват и оптимизират производителността на екипа. Информацията, получена от проследяването на времето в ClickUp, позволява на бизнеса да определи кои акаунти, задачи и услуги са най-печеливши за ускоряване на растежа – буквално ви помага да превърнете времето в пари.

Опитайте ClickUp – напълно безплатно – за да разберете защо толкова много компании разчитат на ClickUp за всичките си нужди, свързани с управлението на работата.