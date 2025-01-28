15-те най-добри алтернативи и конкуренти на TimeCamp през 2025 г.

Чували ли сте за закона на Паркинсон?

Идеята е, че работата се разширява, за да запълни времето, което сте отделили за нея. Така че, ако ви са дали три дни, за да изпълните задача, която всъщност отнема само 30 минути, все пак ще ви отнеме три дни, за да я свършите.

Какво да запомните от това? Когато знаете, че имате време за губене, ще го направите. Но добрата страна на закона на Паркинсон е, че той работи и в обратна посока. Ето защо ви отнема цялата неделя, за да отидете до магазина, да посетите пилатес и да приготвите вечеря, но само осем часа на следващия ден, за да преструктурирате целия си отдел, да напишете бизнес предложение и да решите проблема с глада в света.

Всичко се свежда до ефективно управление на времето! И приложенията за управление на времето като TimeCamp са постигнали успех, като са се възползвали от тази идея.

Проследяване на времето за проекти, преглед на разпределението на времето, сравняване на отчети за времето и блокиране на времето са някои от най-добрите стратегии за преодоляване на предизвикателствата на закона на Паркинсон – и някои от функциите, с които TimeCamp е най-известен.

…Но дали TimeCamp е идеалното решение за управление на времето за вас? Предвид цената му, ще искате да сте сигурни в отговора си!

Преди да започнете да попълвате автоматично данните си за фактуриране на страницата за продажби на TimeCamp, прочетете тази статия, за да откриете 15-те най-добри алтернативи на TimeCamp за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии. ⏱

Какво е TimeCamp?

чрез TimeCamp

TimeCamp е софтуер за отчитане на времето, който помага на фрийлансъри, екипи и агенции да повишат ефективността си чрез ефективно управление на времето, присъствието и фактурирането.

Всяка функция на TimeCamp се върти около проследяването и прегледа на времето – независимо дали искате да вземете отпуск, да идентифицирате кои задачи са ви отнели времето през деня или да сравните производителността си във времето, TimeCamp има решение за вас. То е и чудесен инструмент за консултанти, които маркират своето фактурирано време с различни тарифи или редовно издават фактури на множество клиенти.

Проследяване на бюджета в TimeCamp

Сериозно, когато става въпрос за инструменти, свързани с времето, TimeCamp е една крачка напред. Ето някои от любимите ни функции на TimeCamp:

Автоматизирано проследяване на времето за ефективност в ежедневието ви.

Бюджет, време и отчети на служителите.

Записване и одобрение на работни часове.

Фактуриране и таксуеми тарифи.

Управление на времето и присъствието.

Над 70 интеграции с популярни работни инструменти, като ClickUp. ?

Страхотно! Освен ако не искате да подобрите управлението на времето си... Тогава е време да инвестирате в друг софтуер, който да ви помогне да постигнете целта си.

Намерете точни числа мигновено, използвайки прости или разширени формули в персонализираните полета на ClickUp.

TimeCamp се отличава в отчитането и записването на времето, но му липсват начини да внесе положителни и значими промени във вашата продуктивност. Вероятно ще потърсите допълнителен софтуер или алтернатива на TimeCamp, ако търсите функции за:

Създавайте работни процеси в същата платформа, в която следите времето си.

Оптимизирайте процесите от начало до край.

Делегирайте и реорганизирайте задачите в екипа си.

Проследявайте напредъка към целите си по различни начини.

Добавете повече персонализиране към вашите отчети за времето и анализи.

Комуникирайте със заинтересованите страни и ги управлявайте.

Освен това, TimeCamp може да бъде доста скъп. ?

Въпреки че предлага ограничена безплатна опция, основният план на TimeCamp започва от 6,30 долара на човек на месец. Това означава, че ще плащате толкова, ако не и повече, за абонамента си за TimeCamp, колкото и за настоящия си софтуер за управление на проекти.

Ауч. ?

За щастие, имате много възможности! TimeCamp е едно от няколкото инструменти, които помагат на екипите и бизнеса да контролират управлението на времето си – и ние ви предлагаме 15 от най-добрите алтернативи на TimeCamp, за да започнете търсенето си на софтуер!

15-те най-добри алтернативи на TimeCamp

TimeCamp може да изглежда като идеалният пакет на хартия, но когато дойде време да направите значителни стъпки напред с вашата продуктивност, той просто не е достатъчен.

Разгледайте 15-те най-добри конкуренти на TimeCamp и вижте как нов софтуер за управление на времето може да ви помогне да преодолеете препятствията и да увеличите ефективността си както никога досега!

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде с глобалния таймер на ClickUp.

ClickUp е единствената всеобхватна платформа за продуктивност, която е достатъчно мощна, за да обедини всичките ви проекти, данни и екип в един ефективен и сътруднически работен център. Независимо от размера на вашия бизнес или бюджет, ClickUp предлага цялостни решения за екипи от различни индустрии, с стотици богати функции за проследяване на времето, определяне на прогнози, управление на натоварването и оптимизиране на деня ви – всичко това от един единствен екран.

Открийте най-добрите практики за управление на времето с база от знания!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Толкова много функции във всеки ценови план могат да представляват известна трудност при усвояването им.

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение!

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Business Plus : 19 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с ClickUp за персонализирана цена

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (5510+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3510+ отзива)

2. nTask

чрез nTask

nTask е облачно базирано средство за управление на задачи и проекти, което позволява на потребителите да създават и управляват задачи и да си сътрудничат с членовете на екипа. То включва календар за планиране, диаграма на Гант за визуализиране на напредъка по проекта и функция за проследяване на времето, за да следите отработените часове.

За агенции или организации, които искат да осигурят по-голяма прозрачност и насоки за бюджетите, nTask предлага различни опции за проекти, които се фактурират и такива, които не се фактурират.

Пример: Проектите, които подлежат на фактуриране, могат да бъдат категоризирани по фиксирана такса, фиксирана такса за задача, почасова ставка за задача и почасова ставка за ресурс.

Най-добрите функции на nTask

Драг-енд-дроп Kanban табла

Планирани и действителни крайни срокове

Специализирани работни пространства

Разпределение на ресурсите

Ограничения на nTask

Прикачването на големи файлове при споделяне отнема повече време от обичайното

Подходящ само за екипи с по-малко от 50 членове в сравнение с другите алтернативи на TimeCamp.

Цени на nTask

Премиум : Започва от 20 $/месец за 5 потребители

Бизнес : Започва от 60 $/месец за 5 потребители

Enterprise: Свържете се с nTask за оферта

Оценки и рецензии за nTask

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

3. Clockify

чрез Clockify

Clockify е софтуер за проследяване на времето, който позволява на фирми, екипи и индивидуални лица да следят времето си и да разберат къде прекарват по-голямата част от него. Налични са разширени функции като автоматизация на задачите или интеграция с системи на трети страни като Zapier, за да се улесни и направи по-ефективно проследяването на времето.

Потребителите могат да избират между различни опции за отчети, включително седмични, разходи и задачи, за да се запознаят с подробностите за регистрираното време. Например, седмичният отчет позволява на потребителите да видят общото време, прекарано по проекти за дадена седмица, да го сравнят с очакваното време и да получат обща представа за своето представяне във времето.

Най-добрите функции на Clockify

Бързо блокиране на време в календара ви

Графики за времето, прекарано в различни дейности, на таблото

Категоризиране и маркиране на времето

Разширение за Chrome и Firefox

Ограничения на Clockify

По-малко интуитивен интерфейс в сравнение с другите алтернативи на TimeCamp в този списък

Екипите може да се нуждаят от обширно обучение, за да се запознаят с всичките му функции.

Цени на Clockify

Basic : 3,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Стандартен : 5,49 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Pro : 7,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 11,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Clockify

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Clockify!

4. Toggl Track

чрез Toggl Track

Toggl Track е страхотен софтуер за проследяване на времето, особено за фрийлансъри и отдалечени екипи, които искат да са в крак с работата си. Потребителите могат лесно да измерват и анализират работния си процес, като проследяват времето, прекарано в задачите, което им позволява да вземат информирани решения за това на кои задачи да отделят повече или по-малко време.

Мениджърите ще намерят функцията „Schedule Reports to Email“ (Изпращане на отчети по имейл) за много полезна! Можете да настроите автоматични отчети за работното време, които да се изпращат редовно във вашата пощенска кутия. Това ви позволява да следите времето, което прекарвате в задачи и проекти, и да планирате работния си график по-ефективно.

Опитайте проследяването на времето с Toggl в ClickUp!

Най-добрите функции на Toggl Track

Изчисляване на заплатите за подизпълнители и служители

Обобщени, подробни и седмични отчети

Закръгляване на времето до най-близкия интервал

Проследяване в реално време или офлайн

Ограничения на Toggl Track

Потребителите с безплатен план не могат да закрепват най-често използваните времеви записи за лесен достъп.

Не е подходящ като самостоятелен инструмент за управление на екип

Цени на Toggl Track

Екип : 9 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 15 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Toggl Проследяване на оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)

5. Harvest

чрез Harvest

Инструментът за проследяване на времето Harvest помага на бизнеса и отдалечените екипи да следят работното си време, проектите и бюджетите си. Потребителите могат да проследяват времето си, да преглеждат работните си графици в реално време, да генерират фактури и да управляват разходите си.

Harvest има удобна функция, наречена „Напомняния за времеви отчети“, която автоматично изпраща напомняния на членовете на екипа. Тя не изпраща напомняния на лица, които вече са отчели или подали времето си. Функционалността е персонализирана и е идеална за фактуриране, управление на проекти и оценка на производителността.

Напомнянията за отчитане на времето могат да помогнат на служителите да останат фокусирани и да избегнат разсейването, тъй като им се напомня да отчитат времето си на регулярни интервали през деня!

Най-добрите функции на Harvest

Отчети за капацитета, за да разберете натоварването на екипа

Интеграции с PayPal и Stripe за онлайн плащане на фактури

Филтри за визуализиране на времето, прекарано в задачи и проекти

Точни данни за работното време и разходите

Ограничения на Harvest

Липса на функция за групово разпределяне на времето за работодатели, които работят с няколко фрийлансъри

Безплатният план включва само едно място и два проекта.

Цени на Harvest

Безплатно : 1 място, 2 проекта

Pro: 10,80 $/месец на място, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Harvest

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

G2: 4,3/5 (над 700 отзива)

Още алтернативи на Harvest!

6. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor е софтуер за проследяване на времето, който помага на фирми и частни лица да разберат по-добре къде прекарват времето си. Той работи на заден план на компютри и мобилни устройства, проследява използваните приложения и уебсайтове и предоставя подробни отчети за всяка дейност.

Любимите ви приложения, от управление на проекти до CRM, могат да бъдат безпроблемно интегрирани с Time Doctor, за да можете да управлявате проектите си от едно място.

Разгледайте интеграцията между ClickUp и Time Doctor!

Най-добрите функции на Time Doctor

Автоматична проверка на присъствието на служителите и работните часове

Уиджет за баланс между работата и личния живот за наблюдение на натовареността на служителите

Снимки на екрана, записи на екрана и нива на активност

Табла и персонализирани отчети

Ограничения на Time Doctor

Мониторингът на екрана може да заснеме лична информация, когато прави случайни снимки на екрана.

Липсват вградени инструменти за управление на проекти в сравнение с други алтернативи на TimeCamp.

Цени на Time Doctor

Basic : 70 $/потребител на година

Стандартен : 100 $/потребител на година

Премиум: 200 $/потребител на година

Оценки и рецензии за Time Doctor

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

7. Paymo

чрез Paymo

С инструмента за проследяване на времето на Paymo, фирмите могат да следят колко време прекарват служителите в различни задачи, проекти и клиенти. Освен това, Paymo има автоматизирани отчети, които помагат на мениджърите да разпределят ресурсите и бюджета в реално време въз основа на дейността на служителите и отчетените часове.

Данните от времевия дневник могат да помогнат на клиентите да получават точни фактури, което може да доведе до подобряване на взаимоотношенията с клиентите и увеличаване на приходите. Бизнесът може също да проследява както фактурираното, така и нефактурираното време с инструмента за проследяване на времето на Paymo, подобрявайки разбирането си за разходите и максимизирайки ценообразуването.

Най-добрите функции на Paymo

Масово редактиране на времето за задачи и проекти

Прогнози за проекти и фактуриране

Карти за отчитане на работното време на членовете на екипа

Уеб таймер от браузър

Ограничения на Paymo

Няма разширено управление на задачите в безплатния план

Интеграциите са достъпни само в платените планове.

Цени на Paymo

Безплатно

Стартово ниво : 4,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Малък офис : 9,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 20,79 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Paymo

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

8. Timely

чрез Timely

Приложението Timely ви помага да управлявате времето си по-добре, независимо дали сте бизнес или физическо лице. С Timely можете да следите времето си за всеки проект само с няколко кликвания. То опростява начина, по който хората организират работата и графиците си, позволявайки им да бъдат по-продуктивни. Също така ви позволява да задавате напомняния, да създавате задачи и да следите целите си, за да сте в крак с работата си.

Приложението предлага и допълнителни функции, като подробни записи на работата, инструменти за бюджетиране и проследяване на целите в реално време. По този начин можете лесно да следите колко време отделяте за всяка задача или проект и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Най-добрите функции на Timely

Вградени интеграции и отворени API за свързване на данни в цялата ви технологична платформа

Маркирайте списъци, за да стандартизирате начина, по който отчитате регистрираните часове

Приложения за Mac, Windows, iOS и Android

Автоматично проследяване на времето

Ограничения във времето

Проблемите с производителността на изкуствения интелект създават повече работа на потребителите за отстраняване на неизправностите.

Точността на времето може да бъде проблем, ако сменяте часови зони.

Цени на Timely

Стартово ниво : 9 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Премиум : 16 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Неограничен: 22 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Timely

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

9. DeskTime

чрез DeskTime

DeskTime помага на бизнеса да извлече максимума от своите екипи, като увеличава прозрачността на представянето на служителите и подобрява ангажираността.

В DeskTime членовете на вашия екип могат да вземат дигитална почивка на своите компютри, като използват функцията за лично време. Когато тя е включена, всяко проследяване на компютърната активност спира. DeskTime няма да показва списък с уебсайтовете, които вашите служители посещават, ако решите да не ги питате.

Друго допълнително предимство е, че когато вашият екип използва специфични приложения и програми като Microsoft Excel или Adobe, DeskTime показва не само общото изразходвано време, но и заглавието на документите или файловете и времето, прекарано върху всеки от тях.

Най-добрите функции на DeskTime

Проследяване на URL адреси и приложения за наблюдение на производителността на служителите

Изчисляване на разходите за подпомагане на управлението на заплатите

Автоматично проследяване на времето

Pomodoro time tracker

Ограничения на DeskTime

Не е подходящ за екипи, които изпълняват задачи извън екрана

Ограничени основни функции в безплатния план

Цени на DeskTime

Lite : Безплатно само за 1 потребител

Pro : 6,42 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Премиум : 9,17 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 18,33 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за DeskTime

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

10. TMetric

чрез TMetric

TMetric е инструмент за проследяване на времето и управление на проекти, предназначен за екипи, за да подобрят производителността и ефективността си. Потребителите могат да задават тарифи за фактуриране, да генерират подробни отчети и фактури и да проследяват времето си по различни проекти и задачи. В допълнение към вградените функции за календар и управление на задачи, инструментът позволява на екипите да планират срещи, да споделят информация и да следят работата си.

На всеки 10 минути се прави екранна снимка на монитора на служителя с помощта на функцията за заснемане на екранни снимки. Някои служители може да се чувстват неудобно с този ниво на наблюдение. Затова, ако имате политика против наблюдението, обмислете други алтернативи на TimeCamp от този списък!

Най-добрите функции на TMetric

Таксуеми ставки за работно място, членове на работното място, проект или клиент

Над 50 интеграции за измерване на напредъка и активността във всеки инструмент, който използвате

Управление и проследяване на свободното време

Гъвкава система за отчитане

Ограничения на TMetric

Самостоятелно приложение за проследяване на времето без разширени функции за управление на проекти

Точността на времето зависи от редовното влизане и поддръжка от страна на потребителя.

Цени на TMetric

Безплатно

Professional : Започва от 18,75 $/месец за 5 потребители

Бизнес: Започва от 26,25 $/месец за 5 потребители

Оценки и рецензии за TMetric

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

11. Trackabi

чрез Trackabi

Trackabi предлага мощни аналитични инструменти, които помагат на отдалечените екипи да измерват ефективността си по-ефективно. С помощта на вградените аналитични табла потребителите могат лесно да генерират подробни отчети, които предоставят информация за напредъка на проекта във времето. Това помага на екипите да идентифицират потенциални проблеми на ранен етап, за да могат да коригират курса си при необходимост, без да чакат до края на проекта.

Trackabi Desktop Timer има автоматизирани настройки за проследяване на времето: потребителят може да избере кои приложения да използва за работа и забавление.

Например, потребителят може да настрои таймера да започне да отчита времето, когато отвори софтуера за управление на проекти, и да спре, когато отвори плейлиста си в Spotify. С тези настройки системата може автоматично да стартира или спира таймера, когато потребителят преминава от развлекателни дейности към работа или обратно.

Най-добрите функции на Trackabi

Управление на отпуските на служителите за проследяване на текущи и планирани отпуски

Роли и разрешения за достъп на потребителите за контрол на работните часове

Клиентски каталог за по-добра структуриране на данните в табелите за отчитане на работното време

Разделете личните и фирмените области в проектите

Ограничения на Trackabi

Липсват вградени функции за управление на проекти

Остарял потребителски интерфейс

Цени на Trackabi

Starter : Безплатен за 5 потребители

Бизнес : 16 $/месец за 5 потребители, фактурира се ежегодно

Business Plus : 20 $/месец за 5 потребители, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Trackabi за оферта

Оценки и рецензии за Trackabi

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

G2: 4,9/5 (над 20 отзива)

12. ActivityWatch

чрез ActivityWatch

Този инструмент с отворен код ви позволява да проследявате ежедневните си дейности и да наблюдавате колко продуктивни сте в ежедневните си дейности и проекти във времето.

С ActivityWatch ще разберете по-добре с какви дейности се занимавате и колко време им отделяте. Можете да използвате данните, за да идентифицирате модели в поведението си и да откриете начини да подобрите производителността си с течение на времето.

Ако не сте запознати с платформата с отворен код, ActivityWatch може да се интегрира и с други приложения, за да направи проследяването на времето още по-ефективно!

Бонус: Разгледайте най-добрите инструменти за управление на проекти с отворен код през 2024 г.

Най-добрите функции на ActivityWatch

Страница „Сурови данни“, от която можете да изтеглите всички събрани данни в един файл

Икона в системната лента за управление на услугите на ActivityWatch, които да се изпълняват

Категории за добавяне, редактиране и задаване на правила

Филтриране на чувствителни данни за спиране на регистрирането

Ограничения на ActivityWatch

Неточности във времето, особено когато потребителят има отворен прозорец на браузъра, но гледа друг прозорец.

Липсват функции за управление на проекти за бизнеса

Цени на ActivityWatch

ActivityWatch е безплатен

Оценки и рецензии за ActivityWatch

Capterra: Н/Д

G2: Н/Д

13. Everhour

чрез Everhour

Everhour е софтуер за проследяване на времето, създаден да опрости начина, по който екипите управляват своите проекти. Той им помага да оценят усилията, да проследяват времето, прекарано в задачите, и да оптимизират работния си процес за по-добро сътрудничество, за да подобрят производителността на екипа. Този инструмент позволява на потребителите да задават персонализирани напомняния за крайни срокове или просрочени задачи.

С Everhour вашите екипи могат да планират и управляват проекти по начин, който допълва работните процеси и процедури. То включва функции за проследяване на задачи, графици, разпределение на ресурси и управление на разходите. Това ви позволява да разделите големи проекти на по-малки задачи.

Синхронизирайте Everhour и ClickUp!

Най-добрите функции на Everhour

Гъвкаво фактуриране

Персонализирани тарифи за задачи

Таймер Pomodoro

Изгледи „Списък“ и „Табло“

Ограничения на Everhour

Липса на разширени възможности за персонализиране на обобщенията за времето

Липсват категории за категоризиране на задачи и проекти

Цени на Everhour

Безплатно

Lite : 5 $/потребител на месец, започвайки от 2 потребители

Екип: 8 $/потребител на месец, за минимум 5 потребители

Оценки и рецензии за Everhour

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

14. Hubstaff

чрез Hubstaff

Hubstaff е решение за проследяване на времето, създадено да помага на бизнеса да управлява своите дистанционни служители и да проследява напредъка на своите проекти. Работодателите могат да проследяват активността на служителите, да поставят цели и да контролират разходите за труд. Hubstaff улеснява проследяването на работния ден на всеки член на екипа и гарантира, че всеки разполага с ресурсите и инструментите, необходими за изпълнението на работата си.

Hubstaff включва и разширени функции за отчитане и анализи, които могат да предоставят ценна информация за работата на служителите и областите, които се нуждаят от подобрение. Той се интегрира с популярни инструменти за управление на проекти като Asana, Slack и Trello, така че работодателите да могат да получат по-подробна представа за напредъка на всеки член на екипа.

Най-добрите функции на Hubstaff

Таблици за отчитане на работното време, създадени въз основа на данните за проследяване на работното време на вашите служители

17 различни отчета за времето, включително автоматизирано изчисляване на заплатите

Виртуални значки за постижения

Програма за проследяване на неактивното време

Ограничения на Hubstaff

Ограничени вградени интеграции (но всичко, от което се нуждаете, е интеграцията с ClickUp и Hubstaff !)

Не се поддържа на Chromebook десктоп

Цени на Hubstaff

Desk Free : само за 1 потребител

Desk Starter : 5,83 $/потребител на месец, включва 2 потребители

Desk Pro : 8,33 $/потребител на месец, включва 2 потребители

Enterprise: Свържете се с Hubstaff за подробности.

Оценки и рецензии за Hubstaff

Capterra: 4,6/5 (над 1300 отзива)

G2: 4,3/5 (над 400 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Hubstaff!

15. Wrike

чрез Wrike

Wrike е облачна платформа за управление на проекти и сътрудничество, създадена да помага на екипите да управляват задачите, проектите и работните си процеси. Тя позволява на потребителите да определят приоритети въз основа на спешност, да проследяват напредъка в реално време и да сътрудничат с външни страни.

Функцията „Категории на времевия дневник“ в Wrike може да се използва, за да помогне на членовете на екипа и мениджърите да проследяват времето, прекарано за различни задачи в рамките на даден проект. Тя предоставя ефективен начин за наблюдение на производителността, за да се определи къде трябва да бъдат разпределени ресурсите.

Категориите за отчитане на времето могат да бъдат разделени на три основни типа: базирани на задачи, базирани на проекти и базирани на ресурси. Пример за базирани на ресурси са дизайнерите, продуктовите мениджъри или софтуерните инженери.

Разгледайте още алтернативи на Wrike !

Най-добрите функции на Wrike

Табла за проекти

Автоматизация на повтарящи се работни процеси

Проверка на множество файлови формати

Планиране на ресурсите за проекти

Ограничения на Wrike

Вграденият в приложението инструмент за проследяване на времето е достъпен в плановете Business или Enterprise.

Диаграмите на Гант са платена функция.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с Wrike за оферта

Pinnacle: Свържете се с Wrike за оферта

Оценки и рецензии за Wrike

Capterra: 4,3/5 (над 1900 отзива)

G2: 4. 2/5 (3200+ отзива)

Пренесете управлението на времето на следващото ниво

Има много алтернативи на TimeCamp, от които да избирате, но най-доброто място да започнете е с някоя от 15-те опции, изброени по-горе!

Всяка алтернатива покрива основните ви нужди, когато става въпрос за ефективно проследяване, преглед и вземане на стратегически решения, свързани с управлението на времето, но само един инструмент го съчетава безпроблемно с останалата част от работата ви. И този инструмент е ClickUp. ?

Визуализирайте задачите и времето си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, табло и календар.

На първо място в този списък – и в сърцата ни – е ClickUp, идеалната алтернатива на TimeCamp по отношение на функции, гъвкавост, цени и др.

ClickUp не само предлага същите функции за управление на времето, но и всички функции за управление на проекти, за които бихте се наложило да разчитате на друг софтуер, ако продължите да използвате TimeCamp.

Достъп до множество инструменти за спестяване на време, различни изгледи на проекти, неограничен брой задачи, членове и много други, като се регистрирате в ClickUp още днес!