15-те най-добри алтернативи и конкуренти на TimeCamp през 2025 г.

Чували ли сте за закона на Паркинсон?
Идеята е, че работата се разширява, за да запълни времето, което сте отделили за нея. Така че, ако ви са дали три дни, за да изпълните задача, която всъщност отнема само 30 минути, все пак ще ви отнеме три дни, за да я свършите.
Какво да запомните от това? Когато знаете, че имате време за губене, ще го направите. Но добрата страна на закона на Паркинсон е, че той работи и в обратна посока. Ето защо ви отнема цялата неделя, за да отидете до магазина, да посетите пилатес и да приготвите вечеря, но само осем часа на следващия ден, за да преструктурирате целия си отдел, да напишете бизнес предложение и да решите проблема с глада в света.
Всичко се свежда до ефективно управление на времето! И приложенията за управление на времето като TimeCamp са постигнали успех, като са се възползвали от тази идея.
Проследяване на времето за проекти, преглед на разпределението на времето, сравняване на отчети за времето и блокиране на времето са някои от най-добрите стратегии за преодоляване на предизвикателствата на закона на Паркинсон – и някои от функциите, с които TimeCamp е най-известен.
…Но дали TimeCamp е идеалното решение за управление на времето за вас? Предвид цената му, ще искате да сте сигурни в отговора си!
Преди да започнете да попълвате автоматично данните си за фактуриране на страницата за продажби на TimeCamp, прочетете тази статия, за да откриете 15-те най-добри алтернативи на TimeCamp за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии. ⏱
Какво е TimeCamp?
TimeCamp е софтуер за отчитане на времето, който помага на фрийлансъри, екипи и агенции да повишат ефективността си чрез ефективно управление на времето, присъствието и фактурирането.
Всяка функция на TimeCamp се върти около проследяването и прегледа на времето – независимо дали искате да вземете отпуск, да идентифицирате кои задачи са ви отнели времето през деня или да сравните производителността си във времето, TimeCamp има решение за вас. То е и чудесен инструмент за консултанти, които маркират своето фактурирано време с различни тарифи или редовно издават фактури на множество клиенти.
Сериозно, когато става въпрос за инструменти, свързани с времето, TimeCamp е една крачка напред. Ето някои от любимите ни функции на TimeCamp:
- Автоматизирано проследяване на времето за ефективност в ежедневието ви.
- Бюджет, време и отчети на служителите.
- Записване и одобрение на работни часове.
- Фактуриране и таксуеми тарифи.
- Управление на времето и присъствието.
- Над 70 интеграции с популярни работни инструменти, като ClickUp. ?
Страхотно! Освен ако не искате да подобрите управлението на времето си... Тогава е време да инвестирате в друг софтуер, който да ви помогне да постигнете целта си.
TimeCamp се отличава в отчитането и записването на времето, но му липсват начини да внесе положителни и значими промени във вашата продуктивност. Вероятно ще потърсите допълнителен софтуер или алтернатива на TimeCamp, ако търсите функции за:
- Създавайте работни процеси в същата платформа, в която следите времето си.
- Оптимизирайте процесите от начало до край.
- Делегирайте и реорганизирайте задачите в екипа си.
- Проследявайте напредъка към целите си по различни начини.
- Добавете повече персонализиране към вашите отчети за времето и анализи.
- Комуникирайте със заинтересованите страни и ги управлявайте.
Освен това, TimeCamp може да бъде доста скъп. ?
Въпреки че предлага ограничена безплатна опция, основният план на TimeCamp започва от 6,30 долара на човек на месец. Това означава, че ще плащате толкова, ако не и повече, за абонамента си за TimeCamp, колкото и за настоящия си софтуер за управление на проекти.
Ауч. ?
За щастие, имате много възможности! TimeCamp е едно от няколкото инструменти, които помагат на екипите и бизнеса да контролират управлението на времето си – и ние ви предлагаме 15 от най-добрите алтернативи на TimeCamp, за да започнете търсенето си на софтуер!
15-те най-добри алтернативи на TimeCamp
TimeCamp може да изглежда като идеалният пакет на хартия, но когато дойде време да направите значителни стъпки напред с вашата продуктивност, той просто не е достатъчен.
Разгледайте 15-те най-добри конкуренти на TimeCamp и вижте как нов софтуер за управление на времето може да ви помогне да преодолеете препятствията и да увеличите ефективността си както никога досега!
1. ClickUp
ClickUp е единствената всеобхватна платформа за продуктивност, която е достатъчно мощна, за да обедини всичките ви проекти, данни и екип в един ефективен и сътруднически работен център. Независимо от размера на вашия бизнес или бюджет, ClickUp предлага цялостни решения за екипи от различни индустрии, с стотици богати функции за проследяване на времето, определяне на прогнози, управление на натоварването и оптимизиране на деня ви – всичко това от един единствен екран.
Открийте най-добрите практики за управление на времето с база от знания!
Най-добрите функции на ClickUp
- Добавете приблизителни времена, които можете да разпределите между екипа, за да прогнозирате натоварването си.
- Подробни дати на започване, крайни срокове и точни часове за точност при планиране на крайни срокове и етапи
- Гъвкаво проследяване на времето за проекти и отчитане от всяко устройство – дори преминавайте между задачи или добавяйте време със задна дата.
- Записвайте времето от всеки прозорец на браузъра с разширението ClickUp Chrome Extension.
- Маркирайте времето като фактурируемо и изчислете разходите с формулни полета
- Създавайте персонализирани времеви таблици и отчети за индивидуален или обобщен преглед на производителността на вашия екип.
- Шаблони: Получете достъп до предварително създадените шаблони за отчитане на времето на ClickUp.
Ограничения на ClickUp
- Толкова много функции във всеки ценови план могат да представляват известна трудност при усвояването им.
- Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение!
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 5 долара на потребител на месец
- Бизнес: 12 долара на потребител на месец
- Business Plus: 19 долара на потребител на месец
- Enterprise: Свържете се с ClickUp за персонализирана цена
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (5510+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (3510+ отзива)
2. nTask
nTask е облачно базирано средство за управление на задачи и проекти, което позволява на потребителите да създават и управляват задачи и да си сътрудничат с членовете на екипа. То включва календар за планиране, диаграма на Гант за визуализиране на напредъка по проекта и функция за проследяване на времето, за да следите отработените часове.
За агенции или организации, които искат да осигурят по-голяма прозрачност и насоки за бюджетите, nTask предлага различни опции за проекти, които се фактурират и такива, които не се фактурират.
Пример: Проектите, които подлежат на фактуриране, могат да бъдат категоризирани по фиксирана такса, фиксирана такса за задача, почасова ставка за задача и почасова ставка за ресурс.
Най-добрите функции на nTask
- Драг-енд-дроп Kanban табла
- Планирани и действителни крайни срокове
- Специализирани работни пространства
- Разпределение на ресурсите
Ограничения на nTask
- Прикачването на големи файлове при споделяне отнема повече време от обичайното
- Подходящ само за екипи с по-малко от 50 членове в сравнение с другите алтернативи на TimeCamp.
Цени на nTask
- Премиум: Започва от 20 $/месец за 5 потребители
- Бизнес: Започва от 60 $/месец за 5 потребители
- Enterprise: Свържете се с nTask за оферта
Оценки и рецензии за nTask
- Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)
- G2: 4. 4/5 (10+ отзива)
3. Clockify
Clockify е софтуер за проследяване на времето, който позволява на фирми, екипи и индивидуални лица да следят времето си и да разберат къде прекарват по-голямата част от него. Налични са разширени функции като автоматизация на задачите или интеграция с системи на трети страни като Zapier, за да се улесни и направи по-ефективно проследяването на времето.
Потребителите могат да избират между различни опции за отчети, включително седмични, разходи и задачи, за да се запознаят с подробностите за регистрираното време. Например, седмичният отчет позволява на потребителите да видят общото време, прекарано по проекти за дадена седмица, да го сравнят с очакваното време и да получат обща представа за своето представяне във времето.
Най-добрите функции на Clockify
- Бързо блокиране на време в календара ви
- Графики за времето, прекарано в различни дейности, на таблото
- Категоризиране и маркиране на времето
- Разширение за Chrome и Firefox
Ограничения на Clockify
- По-малко интуитивен интерфейс в сравнение с другите алтернативи на TimeCamp в този списък
- Екипите може да се нуждаят от обширно обучение, за да се запознаят с всичките му функции.
Цени на Clockify
- Basic: 3,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Стандартен: 5,49 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Pro: 7,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Enterprise: 11,99 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Clockify
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)
- G2: 4,5/5 (над 100 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Clockify!
4. Toggl Track
Toggl Track е страхотен софтуер за проследяване на времето, особено за фрийлансъри и отдалечени екипи, които искат да са в крак с работата си. Потребителите могат лесно да измерват и анализират работния си процес, като проследяват времето, прекарано в задачите, което им позволява да вземат информирани решения за това на кои задачи да отделят повече или по-малко време.
Мениджърите ще намерят функцията „Schedule Reports to Email“ (Изпращане на отчети по имейл) за много полезна! Можете да настроите автоматични отчети за работното време, които да се изпращат редовно във вашата пощенска кутия. Това ви позволява да следите времето, което прекарвате в задачи и проекти, и да планирате работния си график по-ефективно.
Опитайте проследяването на времето с Toggl в ClickUp!
Най-добрите функции на Toggl Track
- Изчисляване на заплатите за подизпълнители и служители
- Обобщени, подробни и седмични отчети
- Закръгляване на времето до най-близкия интервал
- Проследяване в реално време или офлайн
Ограничения на Toggl Track
- Потребителите с безплатен план не могат да закрепват най-често използваните времеви записи за лесен достъп.
- Не е подходящ като самостоятелен инструмент за управление на екип
Цени на Toggl Track
- Екип: 9 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 15 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
Toggl Проследяване на оценки и рецензии
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
- G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)
5. Harvest
Инструментът за проследяване на времето Harvest помага на бизнеса и отдалечените екипи да следят работното си време, проектите и бюджетите си. Потребителите могат да проследяват времето си, да преглеждат работните си графици в реално време, да генерират фактури и да управляват разходите си.
Harvest има удобна функция, наречена „Напомняния за времеви отчети“, която автоматично изпраща напомняния на членовете на екипа. Тя не изпраща напомняния на лица, които вече са отчели или подали времето си. Функционалността е персонализирана и е идеална за фактуриране, управление на проекти и оценка на производителността.
Напомнянията за отчитане на времето могат да помогнат на служителите да останат фокусирани и да избегнат разсейването, тъй като им се напомня да отчитат времето си на регулярни интервали през деня!
Най-добрите функции на Harvest
- Отчети за капацитета, за да разберете натоварването на екипа
- Интеграции с PayPal и Stripe за онлайн плащане на фактури
- Филтри за визуализиране на времето, прекарано в задачи и проекти
- Точни данни за работното време и разходите
Ограничения на Harvest
- Липса на функция за групово разпределяне на времето за работодатели, които работят с няколко фрийлансъри
- Безплатният план включва само едно място и два проекта.
Цени на Harvest
- Безплатно: 1 място, 2 проекта
- Pro: 10,80 $/месец на място, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Harvest
- Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)
- G2: 4,3/5 (над 700 отзива)
6. Time Doctor
Time Doctor е софтуер за проследяване на времето, който помага на фирми и частни лица да разберат по-добре къде прекарват времето си. Той работи на заден план на компютри и мобилни устройства, проследява използваните приложения и уебсайтове и предоставя подробни отчети за всяка дейност.
Любимите ви приложения, от управление на проекти до CRM, могат да бъдат безпроблемно интегрирани с Time Doctor, за да можете да управлявате проектите си от едно място.
Разгледайте интеграцията между ClickUp и Time Doctor!
Най-добрите функции на Time Doctor
- Автоматична проверка на присъствието на служителите и работните часове
- Уиджет за баланс между работата и личния живот за наблюдение на натовареността на служителите
- Снимки на екрана, записи на екрана и нива на активност
- Табла и персонализирани отчети
Ограничения на Time Doctor
- Мониторингът на екрана може да заснеме лична информация, когато прави случайни снимки на екрана.
- Липсват вградени инструменти за управление на проекти в сравнение с други алтернативи на TimeCamp.
Цени на Time Doctor
- Basic: 70 $/потребител на година
- Стандартен: 100 $/потребител на година
- Премиум: 200 $/потребител на година
Оценки и рецензии за Time Doctor
- Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)
- G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)
7. Paymo
С инструмента за проследяване на времето на Paymo, фирмите могат да следят колко време прекарват служителите в различни задачи, проекти и клиенти. Освен това, Paymo има автоматизирани отчети, които помагат на мениджърите да разпределят ресурсите и бюджета в реално време въз основа на дейността на служителите и отчетените часове.
Данните от времевия дневник могат да помогнат на клиентите да получават точни фактури, което може да доведе до подобряване на взаимоотношенията с клиентите и увеличаване на приходите. Бизнесът може също да проследява както фактурираното, така и нефактурираното време с инструмента за проследяване на времето на Paymo, подобрявайки разбирането си за разходите и максимизирайки ценообразуването.
Най-добрите функции на Paymo
- Масово редактиране на времето за задачи и проекти
- Прогнози за проекти и фактуриране
- Карти за отчитане на работното време на членовете на екипа
- Уеб таймер от браузър
Ограничения на Paymo
- Няма разширено управление на задачите в безплатния план
- Интеграциите са достъпни само в платените планове.
Цени на Paymo
- Безплатно
- Стартово ниво: 4,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Малък офис: 9,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Бизнес: 20,79 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Paymo
- Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)
- G2: 4,6/5 (над 500 отзива)
8. Timely
Приложението Timely ви помага да управлявате времето си по-добре, независимо дали сте бизнес или физическо лице. С Timely можете да следите времето си за всеки проект само с няколко кликвания. То опростява начина, по който хората организират работата и графиците си, позволявайки им да бъдат по-продуктивни. Също така ви позволява да задавате напомняния, да създавате задачи и да следите целите си, за да сте в крак с работата си.
Приложението предлага и допълнителни функции, като подробни записи на работата, инструменти за бюджетиране и проследяване на целите в реално време. По този начин можете лесно да следите колко време отделяте за всяка задача или проект и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.
Най-добрите функции на Timely
- Вградени интеграции и отворени API за свързване на данни в цялата ви технологична платформа
- Маркирайте списъци, за да стандартизирате начина, по който отчитате регистрираните часове
- Приложения за Mac, Windows, iOS и Android
- Автоматично проследяване на времето
Ограничения във времето
- Проблемите с производителността на изкуствения интелект създават повече работа на потребителите за отстраняване на неизправностите.
- Точността на времето може да бъде проблем, ако сменяте часови зони.
Цени на Timely
- Стартово ниво: 9 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Премиум: 16 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Неограничен: 22 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за Timely
- Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)
- G2: 4,8/5 (над 200 отзива)
9. DeskTime
DeskTime помага на бизнеса да извлече максимума от своите екипи, като увеличава прозрачността на представянето на служителите и подобрява ангажираността.
В DeskTime членовете на вашия екип могат да вземат дигитална почивка на своите компютри, като използват функцията за лично време. Когато тя е включена, всяко проследяване на компютърната активност спира. DeskTime няма да показва списък с уебсайтовете, които вашите служители посещават, ако решите да не ги питате.
Друго допълнително предимство е, че когато вашият екип използва специфични приложения и програми като Microsoft Excel или Adobe, DeskTime показва не само общото изразходвано време, но и заглавието на документите или файловете и времето, прекарано върху всеки от тях.
Най-добрите функции на DeskTime
- Проследяване на URL адреси и приложения за наблюдение на производителността на служителите
- Изчисляване на разходите за подпомагане на управлението на заплатите
- Автоматично проследяване на времето
- Pomodoro time tracker
Ограничения на DeskTime
- Не е подходящ за екипи, които изпълняват задачи извън екрана
- Ограничени основни функции в безплатния план
Цени на DeskTime
- Lite: Безплатно само за 1 потребител
- Pro: 6,42 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Премиум: 9,17 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
- Enterprise: 18,33 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно
Оценки и рецензии за DeskTime
- Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)
- G2: 4,6/5 (над 100 отзива)
10. TMetric
TMetric е инструмент за проследяване на времето и управление на проекти, предназначен за екипи, за да подобрят производителността и ефективността си. Потребителите могат да задават тарифи за фактуриране, да генерират подробни отчети и фактури и да проследяват времето си по различни проекти и задачи. В допълнение към вградените функции за календар и управление на задачи, инструментът позволява на екипите да планират срещи, да споделят информация и да следят работата си.
На всеки 10 минути се прави екранна снимка на монитора на служителя с помощта на функцията за заснемане на екранни снимки. Някои служители може да се чувстват неудобно с този ниво на наблюдение. Затова, ако имате политика против наблюдението, обмислете други алтернативи на TimeCamp от този списък!
Най-добрите функции на TMetric
- Таксуеми ставки за работно място, членове на работното място, проект или клиент
- Над 50 интеграции за измерване на напредъка и активността във всеки инструмент, който използвате
- Управление и проследяване на свободното време
- Гъвкава система за отчитане
Ограничения на TMetric
- Самостоятелно приложение за проследяване на времето без разширени функции за управление на проекти
- Точността на времето зависи от редовното влизане и поддръжка от страна на потребителя.
Цени на TMetric
- Безплатно
- Professional: Започва от 18,75 $/месец за 5 потребители
- Бизнес: Започва от 26,25 $/месец за 5 потребители
Оценки и рецензии за TMetric
- Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)
- G2: 4,6/5 (над 100 отзива)
11. Trackabi
Trackabi предлага мощни аналитични инструменти, които помагат на отдалечените екипи да измерват ефективността си по-ефективно. С помощта на вградените аналитични табла потребителите могат лесно да генерират подробни отчети, които предоставят информация за напредъка на проекта във времето. Това помага на екипите да идентифицират потенциални проблеми на ранен етап, за да могат да коригират курса си при необходимост, без да чакат до края на проекта.
Trackabi Desktop Timer има автоматизирани настройки за проследяване на времето: потребителят може да избере кои приложения да използва за работа и забавление.
Например, потребителят може да настрои таймера да започне да отчита времето, когато отвори софтуера за управление на проекти, и да спре, когато отвори плейлиста си в Spotify. С тези настройки системата може автоматично да стартира или спира таймера, когато потребителят преминава от развлекателни дейности към работа или обратно.
Най-добрите функции на Trackabi
- Управление на отпуските на служителите за проследяване на текущи и планирани отпуски
- Роли и разрешения за достъп на потребителите за контрол на работните часове
- Клиентски каталог за по-добра структуриране на данните в табелите за отчитане на работното време
- Разделете личните и фирмените области в проектите
Ограничения на Trackabi
- Липсват вградени функции за управление на проекти
- Остарял потребителски интерфейс
Цени на Trackabi
- Starter: Безплатен за 5 потребители
- Бизнес: 16 $/месец за 5 потребители, фактурира се ежегодно
- Business Plus: 20 $/месец за 5 потребители, фактурира се ежегодно
- Enterprise: Свържете се с Trackabi за оферта
Оценки и рецензии за Trackabi
- Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)
- G2: 4,9/5 (над 20 отзива)
12. ActivityWatch
Този инструмент с отворен код ви позволява да проследявате ежедневните си дейности и да наблюдавате колко продуктивни сте в ежедневните си дейности и проекти във времето.
С ActivityWatch ще разберете по-добре с какви дейности се занимавате и колко време им отделяте. Можете да използвате данните, за да идентифицирате модели в поведението си и да откриете начини да подобрите производителността си с течение на времето.
Ако не сте запознати с платформата с отворен код, ActivityWatch може да се интегрира и с други приложения, за да направи проследяването на времето още по-ефективно!
Бонус: Разгледайте най-добрите инструменти за управление на проекти с отворен код през 2024 г.
Най-добрите функции на ActivityWatch
- Страница „Сурови данни“, от която можете да изтеглите всички събрани данни в един файл
- Икона в системната лента за управление на услугите на ActivityWatch, които да се изпълняват
- Категории за добавяне, редактиране и задаване на правила
- Филтриране на чувствителни данни за спиране на регистрирането
Ограничения на ActivityWatch
- Неточности във времето, особено когато потребителят има отворен прозорец на браузъра, но гледа друг прозорец.
- Липсват функции за управление на проекти за бизнеса
Цени на ActivityWatch
- ActivityWatch е безплатен
Оценки и рецензии за ActivityWatch
- Capterra: Н/Д
- G2: Н/Д
13. Everhour
Everhour е софтуер за проследяване на времето, създаден да опрости начина, по който екипите управляват своите проекти. Той им помага да оценят усилията, да проследяват времето, прекарано в задачите, и да оптимизират работния си процес за по-добро сътрудничество, за да подобрят производителността на екипа. Този инструмент позволява на потребителите да задават персонализирани напомняния за крайни срокове или просрочени задачи.
С Everhour вашите екипи могат да планират и управляват проекти по начин, който допълва работните процеси и процедури. То включва функции за проследяване на задачи, графици, разпределение на ресурси и управление на разходите. Това ви позволява да разделите големи проекти на по-малки задачи.
Синхронизирайте Everhour и ClickUp!
Най-добрите функции на Everhour
- Гъвкаво фактуриране
- Персонализирани тарифи за задачи
- Таймер Pomodoro
- Изгледи „Списък“ и „Табло“
Ограничения на Everhour
- Липса на разширени възможности за персонализиране на обобщенията за времето
- Липсват категории за категоризиране на задачи и проекти
Цени на Everhour
- Безплатно
- Lite: 5 $/потребител на месец, започвайки от 2 потребители
- Екип: 8 $/потребител на месец, за минимум 5 потребители
Оценки и рецензии за Everhour
- Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)
- G2: 4,7/5 (над 100 отзива)
14. Hubstaff
Hubstaff е решение за проследяване на времето, създадено да помага на бизнеса да управлява своите дистанционни служители и да проследява напредъка на своите проекти. Работодателите могат да проследяват активността на служителите, да поставят цели и да контролират разходите за труд. Hubstaff улеснява проследяването на работния ден на всеки член на екипа и гарантира, че всеки разполага с ресурсите и инструментите, необходими за изпълнението на работата си.
Hubstaff включва и разширени функции за отчитане и анализи, които могат да предоставят ценна информация за работата на служителите и областите, които се нуждаят от подобрение. Той се интегрира с популярни инструменти за управление на проекти като Asana, Slack и Trello, така че работодателите да могат да получат по-подробна представа за напредъка на всеки член на екипа.
Най-добрите функции на Hubstaff
- Таблици за отчитане на работното време, създадени въз основа на данните за проследяване на работното време на вашите служители
- 17 различни отчета за времето, включително автоматизирано изчисляване на заплатите
- Виртуални значки за постижения
- Програма за проследяване на неактивното време
Ограничения на Hubstaff
- Ограничени вградени интеграции (но всичко, от което се нуждаете, е интеграцията с ClickUp и Hubstaff!)
- Не се поддържа на Chromebook десктоп
Цени на Hubstaff
- Desk Free: само за 1 потребител
- Desk Starter: 5,83 $/потребител на месец, включва 2 потребители
- Desk Pro: 8,33 $/потребител на месец, включва 2 потребители
- Enterprise: Свържете се с Hubstaff за подробности.
Оценки и рецензии за Hubstaff
- Capterra: 4,6/5 (над 1300 отзива)
- G2: 4,3/5 (над 400 отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Hubstaff!
15. Wrike
Wrike е облачна платформа за управление на проекти и сътрудничество, създадена да помага на екипите да управляват задачите, проектите и работните си процеси. Тя позволява на потребителите да определят приоритети въз основа на спешност, да проследяват напредъка в реално време и да сътрудничат с външни страни.
Функцията „Категории на времевия дневник“ в Wrike може да се използва, за да помогне на членовете на екипа и мениджърите да проследяват времето, прекарано за различни задачи в рамките на даден проект. Тя предоставя ефективен начин за наблюдение на производителността, за да се определи къде трябва да бъдат разпределени ресурсите.
Категориите за отчитане на времето могат да бъдат разделени на три основни типа: базирани на задачи, базирани на проекти и базирани на ресурси. Пример за базирани на ресурси са дизайнерите, продуктовите мениджъри или софтуерните инженери.
Разгледайте още алтернативи на Wrike !
Най-добрите функции на Wrike
- Табла за проекти
- Автоматизация на повтарящи се работни процеси
- Проверка на множество файлови формати
- Планиране на ресурсите за проекти
Ограничения на Wrike
- Вграденият в приложението инструмент за проследяване на времето е достъпен в плановете Business или Enterprise.
- Диаграмите на Гант са платена функция.
Цени на Wrike
- Безплатно
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с Wrike за оферта
- Pinnacle: Свържете се с Wrike за оферта
Оценки и рецензии за Wrike
- Capterra: 4,3/5 (над 1900 отзива)
- G2: 4. 2/5 (3200+ отзива)
Пренесете управлението на времето на следващото ниво
Има много алтернативи на TimeCamp, от които да избирате, но най-доброто място да започнете е с някоя от 15-те опции, изброени по-горе!
Всяка алтернатива покрива основните ви нужди, когато става въпрос за ефективно проследяване, преглед и вземане на стратегически решения, свързани с управлението на времето, но само един инструмент го съчетава безпроблемно с останалата част от работата ви. И този инструмент е ClickUp. ?
На първо място в този списък – и в сърцата ни – е ClickUp, идеалната алтернатива на TimeCamp по отношение на функции, гъвкавост, цени и др.
ClickUp не само предлага същите функции за управление на времето, но и всички функции за управление на проекти, за които бихте се наложило да разчитате на друг софтуер, ако продължите да използвате TimeCamp.
Достъп до множество инструменти за спестяване на време, различни изгледи на проекти, неограничен брой задачи, членове и много други, като се регистрирате в ClickUp още днес!