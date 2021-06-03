Ръководство за Harvest Time Tracking (функции, предимства, ограничения)

Таймерът работи ли? Или го спряхте, преди да отидете да си направите кафе?

Ако тези въпроси ви звучат познати, вероятно сте използвали софтуер за отчитане на работното време като Harvest. Harvest time tracking може да ви помогне да разберете как вашият екип прекарва работното си време и да генерирате фактури въз основа на отработените часове.

Въпреки това, днес на пазара се предлагат хиляди приложения за проследяване на времето.

Така ли Harvest наистина е най-доброто на пазара?

В тази статия ще обсъдим какво е Harvest, основните му функции, в какво е добър и някои ограничения. Ще предложим и най-добрата алтернатива, която решава всички недостатъци на Harvest.

Нека съберем всички данни, от които се нуждаете за този инструмент за проследяване на времето.

Какво е Harvest?

Harvest е облачно приложение за отчитане на работното време, което няма нищо общо с реколтата. 😛

Вместо това, тя ви позволява да проследявате работното време на служителите, за да видите къде се губи време.

Приложението събира данни за времето, свързано с задачи, проекти и хора, така че можете да се съсредоточите върху развитието на бизнеса си, вместо да се занимавате с отчитане на минутите.

Harvest ви позволява да следите времето, като използвате различни устройства, като например десктоп приложение, мобилно устройство (iOS и Android), компютър (Windows и macOS) и др.

Но защо хората използват Harvest за проследяване на времето?

4 основни характеристики на Harvest

Нашето ревю на Harvest се фокусира върху някои от основните функции на Harvest.

Ето един кратък поглед върху тях:

1. Отчитане

Функцията за отчитане прави управлението на проекти с Harvest time tracking лесно и информативно.

Отчетите за времето са категоризирани в четири отделни раздела за по-добра организация:

Клиенти : показва данни за времето за всички проекти по конкретен клиент

Задачи : представя времето за всяка задача в цветни лентови диаграми

Екипи : подчертава отчетите за отделните членове на вашия екип

Проекти: позволява ви да сравнявате времето, отнето за различни проекти.

Всяка от тези категории съдържа данни, които показват:

Часове, проследени от вашата компания

Фактурирани часове

Фактурирана сума

Нефактурирана сума

Остава ви само едно нещо да направите:

Използвайте отчетите, за да подобрите производителността и рентабилността.

По този начин ще можете да се насладите на проекта, който ще протече гладко като перфектно приготвен сладолед. 🍨

2. Таблица за отчитане на работното време

Членовете на вашия екип могат да влязат в Harvest timesheets и да записват времето си, докато работят. Това може да стане чрез телефона, компютъра или браузъра им, а дори и чрез ръчно въвеждане на данни в табела за отчитане на работното време.

И няма да се налага да се притеснявате, ако сте забравили да стартирате таймера на Harvest, преди да започнете работа. Просто въведете данните ръчно в табела за отчитане на работното време.

Докато вие...

Harvest има и интеграция с Google Calendar, която можете да използвате, за да се позовавате на събития в календара 📅, докато попълвате времевата си карта.

За да добавите автоматично време към вашия работен график, ще трябва да следите времето с помощта на приложението Harvest. Затова трябва да контролирате календара си, а не други хора. Съвет от професионалист: Планирайте време за работа и блокирайте календара си.

3. Фактуриране

Софтуерът Harvest ви позволява също да генерирате фактури от вашия работен график и отчети за проследяване на разходите.

Можете да генерирате фактура или да зададете повтаряща се такава.

Повтарящата се фактура ще бъде изпратена автоматично или запазена като чернова във вашия Harvest акаунт за преглед.

Освен това, изпращането на фактури по имейл е лесно като детска игра.

С няколко кликвания можете дори да видите кога вашите клиенти ги преглеждат. Прозрачност 101! 😎

Накрая, можете да пренесете процеса на фактуриране на ново ниво.

Добавете малко стил към професионалните си фактури, като настроите благодарствени бележки и напомняния, за да оптимизирате комуникацията.

4. Интеграции

Работата с любимите ви инструменти е лесна в Harvest.

Софтуерът поддържа няколко интеграции с приложения за:

Управление на проекти

CRM и комуникация

Проследяване на проблеми

Финанси и плащания

Договори и предложения

А ако не намерите желаното приложение, като Facebook Lead Ads, Google Forms и др., винаги можете да разчитате на Zapier.

3 основни предимства на Harvest Time Tracking

Ето три основни предимства на използването на Harvest за проследяване на работните ви часове.

1. Структурирано събиране на данни

Ако добре подредените и лесни за четене данни ви карат да възкликнете „Да!“, тогава това ще ви допадне.

Harvest ви позволява да персонализирате начина, по който са структурирани данните и проектите, за да съответстват на прогнозните разходи по проекта и изискванията за отчитане на оперативния екип.

Можете да задавате бюджети на ниво проект, задача или човек.

За да организирате нещата по-добре, можете да категоризирате проектите като:

Време и материали : проекти, които се фактурират на час по часова ставка

Фиксирана такса : проект с определена цена

Нефактурирани: проекти, които не са фактурирани

Harvest може лесно да събира данни чрез интеграцията си с инструменти за управление на проекти. Всички тези данни се организират подредено в приложението Harvest.

2. Просто и удобно проследяване на времето

С Harvest проследяването на времето става лесно за всеки във вашата компания.

Искате да повишите удобството си? Запознайте се с лесните за използване мобилни приложения на Harvest.

Има мобилно приложение за потребители на Android и iOS.

Така че, ако имате телефон и добра интернет връзка...

3. Контрол на разрешенията

Разрешенията за екипа в приложението Harvest ви позволяват да решавате какво могат да правят различните членове на екипа и до какво имат достъп в акаунта ви.

Имате три различни нива на разрешения:

Редовен потребител

Проектен мениджър

Администратор

Но дали Harvest time tracking е наистина това, от което вие се нуждаете? Нека разберем!

5 ограничения на Harvest (с решения)

Ето няколко причини, поради които не трябва да се задоволявате с управлението на проекти Harvest:

1. Просто инструмент за проследяване на времето

Harvest е чудесен инструмент за проследяване на времето, създаване на отчети за времето, фактуриране на клиенти и др.

Но какво още може да направи Harvest?

Казваме това, защото управлението на работата е много повече от просто проследяване на времето.

Трябва да разпределяте задачи, да създавате работни процеси, да се занимавате с клиенти и клиентски проекти и т.н.

Имате нужда от инструмент, който може да проследява времето и да управлява целия ви проект, за разлика от проследяването на времето за проекти с Harvest.

И най-добрият пример за инструмент, който може да направи всичко това, е ClickUp!

Решението ClickUp: Цялостно управление на проекти

ClickUp е едно от най-високо оценените инструменти за управление на проекти в света, обичано от високопродуктивни екипи в малки и големи организации.

С ClickUp можете да създавате задачи с подзадачи за множество проекти, за да ги разделите на по-малки дейности.

Искате ли да разгледате по-подробно?

Опитайте нашите вложени подзадачи, за да добавите още едно ниво на детайлност. Можете също да добавите списъци за проверка , за да създадете прости задачи, които са изпълнени или не са изпълнени.

Възложете тези задачи в ClickUp на един или повече отговорници. Дори на екип, ако желаете!

Добре, значи сте създали задачи и сте ги разпределили.

Какво друго е необходимо за един проект?

Работен процес.

Така че, създайте го!

ClickUp ви позволява да създавате работни процеси, използвайки персонализирани статуси.

Персонализирайте ги според вашата индустрия или организация, като например „отворено“, „затворено“, „в очакване на одобрение“ и т.н.

И накрая, управлявайте работата си по начина, по който ви харесва, като използвате някоя от многобройните визуализации, които предлагаме.

Някои от тях включват:

2. Проблеми със синхронизацията

Няколко потребителски отзива споменават, че синхронизацията между настолната програма Harvest и уеб платформата често закъснява.

Това може да доведе до подвеждащи данни, което от своя страна води до неправилни решения.

Има само един начин да избегнете конфликт с лоши данни.

С ClickUp можете да кажете сбогом на закъсненията и да посрещнете глобалния таймер.

Този вграден инструмент за проследяване на времето ви позволява лесно да преминавате между устройства и да продължавате да проследявате същите задачи от мястото, където сте ги оставили.

Всичко, което трябва да направите, е да се уверите, че сте влезли в профила си на това устройство.

Вграденото проследяване на времето означава, че не се нуждаете от допълнителни интеграции. Всичко, от което се нуждаете, е точно тук, в ClickUp.

Но в случай, че смятате, че се нуждаете от отделно устройство за проследяване на времето, за да следите продължителността на задачите в ClickUp, ние също правим това възможно.

Лесно се интегрира със софтуер като Everhour, Toggl, Clockify, Time Doctor и др.

Ние предлагаме и интеграция с Harvest (която се надяваме, че няма да ви е необходима)!

3. Не можете да създадете табло за проследяване на времето

Управлението на времето и отчитането в Harvest биха могли да бъдат по-успешни, ако не бяха пропуснали една важна функция: табло за проследяване на времето.

Таблото би ви дало обща представа за всички отчети, свързани с времето, на едно място.

ClickUp е най-добрата алтернатива на Harvest, тъй като можете да проследявате времето и дори да създадете свой собствен дашборд за проследяване на времето, използвайки джаджи.

Налични са следните опции за джаджа:

Проследявано време: вижте проследяваното време за всеки период от време

Отчитане на времето: вижте всички записи за времето

Отчет за фактуриране: вижте само фактурираните часове

Очаквано време: разглеждайте времето като ресурс на екипа за ефективно планиране

Таблица за отчитане на работното време: общата сума на часовете, отчетени от хората във вашата общата сума на часовете, отчетени от хората във вашата работна среда

Но това не е всичко. Можете да създавате всякакви видове табла.

Може да бъде за целия ви проект, спринтове, възложители и т.н. Просто изберете желаните джаджи и създайте табло за управление за няколко минути.

4. Няма приложение за iPad

Harvest отговори с „да“ на всичко, освен на iPad. Няма приложение за него.

Хората, които работят на iPad, ще трябва да разчитат на браузърното приложение.

Но това е удобно само на компютър.

ClickUp, от друга страна, е изцяло насочен към приобщаването.

Ние сме на Ваше разположение, независимо от платформата или устройството, което използвате.

Независимо дали става въпрос за iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home...

Списъкът е доста дълъг, ще ви е нужна почивка, преди да го прочетете докрай. 😎

5. Скъпи ценови планове

Harvest е доста скъп в сравнение с алтернативите си.

Планът Pro струва 10,80 долара на месец за потребител.

Сега си представете, че работите с голям екип.

Това означава сбогом на много трудно спечелени пари!

За да спестите толкова големи разходи, можете да опитате безплатния им план.

Но знаете ли какво? Тя позволява само един потребител и два проекта.

Без таймер и без статуя на пингвин. 🐧

Решение ClickUp: Безплатен план завинаги

С ClickUp получавате безплатен план с много функции. Насладете се на неограничен брой потребители и проекти, без да харчите нито стотинка. 🎉

Що се отнася до платените планове, имате две възможности:

Неограничен (5 $/потребител на месец): Неограничени интеграции Неограничени табла Неограничено пространство за съхранение И още

Неограничени интеграции

Неограничени табла

Неограничено пространство за съхранение

И още

Бизнес (9 $/потребител на месец): Проследяване на фактурираното време Персонализирано експортиране Проследяване на фактурираното време Персонализирано експортиране Време в статус И още

Проследяване на фактурируемото време

Персонализирано експортиране

Време в статус

И още

Неограничени интеграции

Неограничени табла

Неограничено пространство за съхранение

И още

Проследяване на фактурируемото време

Персонализирано експортиране

Време в статус

И още

Ясно е, че дори нашият Бизнес план е по-евтин от Pro плана на Harvest.

Harvest е просто софтуер за проследяване на времето, а не пълноценен инструмент за управление на проекти.

Виждате ли разликата? 🤷

Но това не е всичко, което ClickUp може да направи.

Ето кратък преглед на някои от другите ни функции:

Разгледайте тези алтернативи на Harvest!

Проследяване на времето срещу инструмент за управление на проекти

Harvest е чудесен инструмент за отчитане на работното време и фактуриране.

Едно от основните му предимства е, че се интегрира перфектно с много приложения за управление на проекти.

Но наистина ли се нуждаете от интеграция?

Защото инструментите за управление на проекти и задачи като ClickUp имат същите функции за проследяване на времето като Harvest вградени.

Изглежда ненужно да имате два отделни инструмента, нали?

ClickUp може да проследява времето и едновременно с това да управлява задачи, ресурси и документи!

Изтеглете ClickUp безплатно още днес или опитайте други алтернативи на Harvest на пазара и се възползвайте от всяка минута.

Дори когато сте на почивка за кафе! ☕

Свързани статии: