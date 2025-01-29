10 най-добри алтернативи и конкуренти на Harvest през 2025 г.

Знаете ли, че 44% от фирмите редовно се сблъскват с грешки в табелите за отчитане на работното време?

Не е изненада, че собствениците на фирми и свободно практикуващите професионалисти по целия свят се опитват да намерят начини да намалят грешките в отчетите за отработеното време. Един от най-добрите начини да се намали вероятността от грешки е да се намери перфектният софтуер за отчитане на времето!

Harvest е сред най-популярните инструменти за отчитане на времето, тъй като предоставя на потребителите лесен начин да отчитат времето, прекарано по различни проекти и задачи. Harvest има много отлични функции, които правят този инструмент особено полезен за отдалечени екипи и собственици на фирми, като фактуриране, създаване на отчети и интеграции.

Въпреки това, Harvest може да не е подходящ за всички. Някои потребители може да имат затруднения с навигацията, а други биха предпочели да имат повече функции на по-ниска цена. Ако имате подобни проблеми с Harvest, тази класация е за вас.

Ето 10-те най-добри алтернативи на Harvest, които са налични днес!

Какво е приложението Harvest?

Harvest е инструмент за отчитане на времето, който предоставя на компаниите възможност да:

Получете информация за напредъка на екипа

Генерирайте отчети за текущи и предишни проекти

Превърнете отследеното време във фактури

Хубавото на Harvest е, че потребителите могат да получат 30-дневен безплатен пробен период. След това можете да продължите да използвате Harvest безплатно с ограничения като места и функции.

Защо Harvest може да не е подходящ за всеки

Колкото и да е страхотен Harvest, той има и редица недостатъци, които за някои потребители могат да бъдат решаващи. За да получим пълна представа за различните потребителски преживявания с Harvest, събрахме някои от най-често срещаните отзиви в Capterra, популярен уебсайт, който ви помага да намерите най-подходящия софтуер за вашите нужди.

Повечето от тези рецензии са направени от потребители, работещи в областта на маркетинга, консултирането, електронното обучение, здравеопазването и ИТ. Ето най-често срещаните оплаквания:

Ръчното въвеждане отнема много време и увеличава риска от човешки грешки.

Липса на обобщение на дейността за редовните потребители

Липса на персонализация

Ограничена интеграция

Липса на допълнителни опции за функцията за бюджет

Няма обзор на проектите за редовните потребители

Няма история на таксуваните тарифи

Като се има предвид това, най-добрите инструменти за отчитане на времето трябва да предлагат функции, които ви предпазват от загуба на време за основни административни задачи, дават ви гъвкавостта, от която се нуждаете, за да работите най-добре, и осигуряват безпроблемно и приятно потребителско изживяване.

Ето и нашите 10 най-добри алтернативи на Harvest, които да имате предвид!

10 най-добри алтернативи на Harvest

Най-доброто решение за цялостно управление на проекти, сътрудничество в екип и производителност

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за отчитане на времето в ClickUp.

ClickUp е най-доброто решение за управление на проекти и инструмент за продуктивност, създаден с стотици усъвършенствани функции, които опростяват работния ви процес, помагат ви да консолидирате приложенията си и да управлявате натоварването на екипа си. Независимо дали сте фрийлансър, малък бизнес, агенция или голямо предприятие, ClickUp ще ви бъде полезен за подпомагане на ежедневните ви операции и за много други случаи на употреба.

Това, което прави ClickUp чудесен инструмент и една от най-добрите алтернативи на Harvest, е, че за разлика от Harvest, ClickUp предлага напълно персонализирана платформа, което означава, че всеки екип и бизнес от всякакъв мащаб може да конфигурира ClickUp, за да отговаря на техните уникални предпочитания и работни процеси, за да подкрепи бизнеса им, докато той се разраства.

Що се отнася до подобряването на производителността на екипа, оптимизирането на работния процес, проследяването на напредъка на проектите и гарантирането, че проектите се изпълняват навреме, той предлага вградена функция за проследяване на времето, която ви позволява да измервате времето, прекарано в задачи, и да управлявате ефективно ресурсите в екипите си.

Освен това, глобалната функция за таймер на ClickUp може да ви помогне с следното:

Лесно проследявайте времето, прекарано в задачи в работната ви среда

Създавайте и персонализирайте времеви разписания

Вижте подробен отчет за вашето време

Добавете приблизителни времена към задачите си

Добавяйте бележки към вашите записи за времето

Маркирайте времето като фактурируемо за правилното издаване на фактури

Въвеждайте и редактирайте времето ръчно, ако са необходими промени.

Търсене и филтриране на записите за времето

Обобщете времето и вижте общата сума на времето, прекарано за задачи и подзадачи.

И още много други

И тъй като ClickUp е достъпен на мобилни устройства и настолни компютри, можете да стартирате, спирате и спирате отчитането на времето на различни устройства, да добавяте времето си ръчно, в случай че сте забравили да стартирате таймера, и дори да добавяте персонализирани етикети, за да маркирате и организирате времето си.

Като цяло, ClickUp е едно място, където можете да намерите всичко необходимо за управление на проекти, натоварване и отчитане на времето. Оптимизирайте работата си още повече, като просто интегрирате ClickUp в над 1000 приложения, включително популярни инструменти като Google Workspace, Slack, Front и много от инструментите за отчитане на времето в този списък, за да синхронизирате цялото си време в ClickUp и да съберете цялата си работа на едно място.

Основни характеристики

Ограничения

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Цени

Безплатен план завинаги : Налична е безплатна версия с богат набор от функции.

Неограничен : 7 долара на член/месец

Бизнес : 12 долара на член/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени; този план включва функции като бяло етикетиране, разширени разрешения, неограничени персонализирани роли и други.

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra : 4,7 от 5 (3633 рецензии)

G2: 4,7 от 5 (6622 рецензии)

2. Clockify

Най-добрият за отчитане на времето, прекарано в задачи, фактурирани часове и разходи по проекти

Проследяване на времето в Clockify

Clockify е сред най-популярните инструменти за отчитане на времето в света. Той е чудесна алтернатива на Harvest, защото това приложение е оборудвано с различни функции за управление на времето, което улеснява въвеждането и проследяването на дейностите и напредъка на вашия екип.

За отчитане на времето Clockify ви позволява да:

Проследявайте часовете си в реално време или добавяйте времето ръчно.

Блокирайте и управлявайте времето си с помощта на календар

Създайте автоматични времеви разписания

Проследявайте използваните сайтове и уебсайтове

Влизане/излизане от споделено устройство чрез киоск

Освен това, Clockify се интегрира с повече от 80 други инструмента, включително ClickUp, Google Workspace, Pumble и Trello.

Основни характеристики

Проследяване на напредъка : Следете задачите, тарифите и прогнозите

Отчитане : Създавайте отчети за всеки проект

Таблици за отчитане на работното време : Бързо записвайте всяка дейност

Фактуриране : Издавайте фактури въз основа на отчетеното време

Мониторинг на разходите: Записвайте фиксираните и променливите разходи

Ограничения

Въпреки че Clockify предлага основни функции за отчитане, отчетите са относително прости и може да не отговарят на нуждите на всички потребители. Някои потребители може да се нуждаят от по-подробни и персонализирани отчети.

Цени

Basic : 4,99 $ на месец; предлага различни функции като : 4,99 $ на месец; предлага различни функции като шаблони за проекти , одити на времето, почивки и масивно редактиране.

Стандартен : 6,99 $ на месец; включва допълнителни опции като отпуск, фактуриране и одобрение.

Pro : 9,99 $ на месец; предлага планиране, разходи, персонализирани полета, разходи за труд и печалба, както и други функции.

Enterprise: 14,99 $ на месец; предлага разширени функции като персонализиран поддомейн и аудит лог

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra : 4,7 от 5 (4449 отзива)

G2: 4,5 от 5 (143 рецензии)

3. TimeCamp

Най-добри за мониторинг на производителността и проследяване на рентабилността

чрез TimeCamp

TimeCamp е приложение за проследяване на присъствието, което помага на потребителите да проследяват времето, да създават отчети и да генерират фактури. С този инструмент потребителите имат достъп до инструменти за анализ на производителността, като диаграми на проекти, сравнения на индивидуалните и екипните резултати и почасови ставки, които могат да помогнат на екипите да идентифицират областите, в които са силни, и тези, в които могат да се подобрят.

Интегрирайте TimeCamp с популярни приложения, включително ClickUp, Google Workspace, Outlook, Slack и Freshdesk.

Основни характеристики

Автоматично проследяване на времето : Стартирайте инструмента за проследяване на времето с едно кликване

Отчитане : Получете цялата необходима информация за вашия проект

Фактуриране : Преобразувайте отследеното време в тарифи за фактуриране

Уведомления за бюджета : Получавайте уведомление, когато проектът е на път да надхвърли бюджета си.

Искания за отпуск: Позволете на служителите да подават искания за отпуск

Ограничения

Някои потребители може да имат затруднения при настройването на времето.

Липса на персонализация

Цени

Безплатни : Потребителите получават неограничен брой проекти и задачи, управлявани от неограничен брой потребители.

Basic : 8,99 $ на потребител/месец; предлага функции като закръгляване на времето, персонализирани отчети и неограничена интеграция.

Pro : 11,99 $ на потребител/месец; предлага тарифи за фактуриране и функции за издаване на фактури

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra : 4,7 от 5 (583 рецензии)

G2: 4,7 от 5 (191 рецензии)

4. Toggl Track

Най-добрият за отчитане на фактурирани часове и генериране на отчети за времето

чрез Toggl Track

Toggl Track е лесен за използване софтуер за отчитане на времето. Основната цел на Toggl Track е да увеличи рентабилността и производителността на бизнеса, а всяка функция на Toggl Track ви спестява много време при административните задачи. Тази алтернатива на Harvest е повече от обикновен инструмент за отчитане на времето, тъй като предлага функции като фактуриране, издаване на фактури и бюджетиране на проекти.

Свържете Toggl с инструменти за управление на проекти като ClickUp и други работни приложения, като Adobe, Google Workspace, Trello, Backlog и други.

Основни характеристики

Календарно представяне : Прегледайте времевите записи в календарен формат.

Фактуриране : Присвойте тарифи за фактуриране на работни пространства и членове

Отчитане : Лесно създаване на отчети и прогнози

Управление на заплатите: Бързо управление на заплатите въз основа на отчетените часове за фактуриране

Ограничения

Няма опция за пауза на сесиите

Коригирането на грешки в табелите за отчитане на работното време може да бъде трудно за някои потребители.

Цени

Безплатен : Разполага с основни функции и може да се използва от до пет души.

Starter : 10 долара на потребител/месец; идеален за малки екипи, които не се нуждаят от твърде много функции.

Премиум: 20 долара на потребител/месец; идеален за по-големи компании, които трябва да следят производителността на екипа си.

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra : 4,7 от 5 (2150 рецензии)

G2: 4,6 от 5 (1524 рецензии)

5. Timely

Най-доброто за отчитане на времето и планиране

чрез Timely

Timely е автоматичен инструмент за отчитане на времето, който позволява на потребителите да получат точна представа за времето, прекарано в различни задачи, и ви спестява много време за основни административни задачи. Потребителите могат автоматично да записват времето, което всеки работник е прекарал в определени приложения и при изпълнението на различни задачи, да запазват дейността на служителите в тайна и да имат пълен контрол над споделената информация.

Основни характеристики

Автоматично проследяване на времето : Започнете да проследявате ежедневните си дейности с едно кликване

Проследяване на производителността : Следете напредъка и рентабилността на проекта

Планиране на задачи: Автоматично проследяване на времето, прекарано в различни дейности, и създаване на точни времеви разписания

Ограничения

Липсват филтри за отчети

Цени

Starter : 11 долара на потребител/месец; потребителите получават три екипа и 50 проекта

Премиум : 20 долара на потребител/месец; включва неограничен брой екипи и проекти, по които да работите.

Unlimited: 28 долара на потребител/месец; предлага се с неограничени функции и индивидуален капацитет

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra : 4,7 от 5 (649 отзива)

G2: 4,8 от 5 (269 отзива)

6. Hubstaff

Най-доброто за бюджетиране на проекти и проследяване на фактурирани часове

чрез Hubstaff

Hubstaff позволява на потребителите да отчитат точно времето за конкретни задачи и проекти и следи отработените часове за целите на фактурирането. Той също така позволява на потребителите да създават задачи, да ги възлагат на членове на екипа, да определят крайни срокове и да следят напредъка им. Освен това ви помага да управлявате графика си, да следите задачите и да автоматизирате изплащането на заплатите, независимо къде се намира екипът ви.

Основни характеристики

Проследяване на времето : Проследявайте напредъка, намирайте подробни времеви разписания и задавайте ограничения

Наблюдение на служителите : Наблюдавайте дейностите на работниците и проверявайте посетените URL адреси.

Проследяване на фактури и заплати : Добавете заплати за всеки член

Управление на проекти: Разделете големите проекти на по-малки задачи, редовно се консултирайте с екипа

Ограничения

Прекалено много наблюдение на служителите

Недостатъчни възможности за интеграция

Цени

Hubstaff Time : Чудесен за създаване на отчети и проследяване на времето, прекарано в задачи Time Free : Наличен Time Stater : 5,83 $ на потребител/месец Time Pro : 8,33 $ на потребител/месец

Time Free : Наличен

Time Stater : 5,83 долара на потребител/месец

Time Pro : 8,33 долара на потребител/месец

Hubstaff Desk : Позволява : Позволява управление на екип , доказателство за работа, както и проследяване на времето.

Hubstaff Field : Позволява ви да управлявате екипа си и разполага с функция за проследяване на времето чрез GPS.

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Time Free : Наличен

Time Stater : 5,83 долара на потребител/месец

Time Pro: 8,33 долара на потребител/месец

Отзиви на клиенти

Capterra : 4,6 от 5 (1384 отзива)

G2: 4,3 от 5 (416 рецензии)

7. Paymo

Най-добрият за отчитане на времето, бюджетиране на проекти и фактуриране

чрез Paymo

Paymo е инструмент за отчитане на времето, създаден да помага при планирането и отчитането на различни дейности, но също така помага при управлението на ресурсите и финансовото планиране. Това приложение предлага и други функции, като фактуриране и управление на разходите, което улеснява бизнеса при справянето с задачите по счетоводството и фактурирането. Достъпът до Paymo е възможен от мобилни устройства и настолни компютри, а за по-голяма функционалност може да се интегрира с други работни приложения.

Основни характеристики

Управление на задачите : Създавайте и възлагайте задачи на всеки член

Планиране и график : Настройте фантомни резервации въз основа на предишни задачи

Бюджетиране : Задайте бюджет и измерете резултатите

Отчитане : Създавайте и експортирайте : Създавайте и експортирайте отчети за проекти

Счетоводство: Генерирайте фактури въз основа на времето, прекарано в задачи, проекти и др.

Ограничения

Може да бъде сложен за използване от начинаещи

Недостатъчно функции за по-големи проекти в сравнение с алтернативите и конкурентите на Paymo

Цени

Безплатни : Налични

Starter : 4,95 $ на потребител/месец; предлага неограничени прогнози и разходи

Малък офис : 9,95 $ на потребител/месец; достъп до отчети в реално време, активни таймери и др.

Бизнес: 20,79 долара на потребител/месец; включва графици на служителите и безплатно : 20,79 долара на потребител/месец; включва графици на служителите и безплатно въвеждане и обучение

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra : 4,7 от 5 (454 отзива)

G2 : 4,6 от 5 (579 рецензии)

8. TrackingTime

Най-добри за създаване на времеви разписания

чрез TrackingTime

TrackingTime е инструмент, който ви помага да следите ежедневните дейности и напредъка на екипа. Този инструмент за отчитане на времето се предлага с времеви таблици, които намаляват необходимостта от основни административни задачи, свързани с обработката на времето и проследяването на задачите.

Освен обичайните функции за отчитане на времето, TrackingTime предлага и фактуриране и отчитане на времето. Генерирайте отчети за минути, което улеснява проследяването на напредъка по проектите и отчитането пред клиентите.

Основни характеристики

Управление на задачите : Вижте дейностите на всеки член и получите информация за производителността

Проследяване на присъствието : Лесно проверявайте присъствието и отпуските на всеки служител.

Таблици за отчитане на работното време: Спрете да губите време с административни задачи, като използвате таблиците за отчитане на работното време на TrackingTime.

Ограничения

Управлението на множество задачи и потребители може да бъде трудно за някои потребители.

Цени

Безплатен : Предлага основни функции за отчитане на времето и може да бъде използван от до трима потребители.

Pro : 5 долара на потребител/месец; чудесен за неограничено сътрудничество и бизнеси, които се нуждаят от разширени функции като отчети и управление на времето.

Бизнес: 10 долара на потребител/месец; позволява повече персонализиране и предлага допълнителна сигурност и поддръжка.

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra : 4,6 от 5 (39 рецензии)

G2: 4,5 от 5 (63 рецензии)

9. Scoro

Най-доброто за отчитане на времето, автоматизация на фактурирането, автоматизация на задачите

чрез Scoro

Scoro е софтуер за управление на работата, който помага на потребителите да организират проекти и опростява управлението на задачите. Инструментът представлява контролен център за вашата компания и ви позволява да наблюдавате и управлявате множество задачи и проекти едновременно.

Освен това, това приложение ви дава подробен поглед върху всичките ви финанси и ви позволява да обхванете различни сценарии за фактуриране, за да ви даде високо ниво на разбиране на всеки финансов аспект на вашия проект.

Основни характеристики

Управление на времето : Използвайте : Използвайте споделени календари и времеви разписания

Управление на екипи : Разпределяйте ресурсите въз основа на наличността на членовете

Оферти и фактуриране : Използвайте предварително дефинирани записи за оферти

Отчитане: Проследявайте производителността и проектите в реално време

Ограничения

Scoro е сложен софтуер, който може да отнеме известно време, за да се научите да го използвате и да свикнете с него.

Макар Scoro да е персонализируем, промените в системата могат да бъдат сложни и предизвикателни за потребители, които не са запознати с ИТ.

Цени

Essential : 26 долара на потребител/месец; предлага основни функции като календари, оферти, фактури, табла и работни отчети.

Стандартен : 37 долара на потребител/месец; добавя към основните функции инструменти като : 37 долара на потребител/месец; добавя към основните функции инструменти като диаграма на Гант , инструмент за отчитане на времето, тригери и действия, както и поръчки за покупка.

Pro : 63 долара на потребител/месец; предлага планиращ инструмент, времеви разписания и заключване на времето, бюджети за проекти и матрица на задачите.

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Отзиви и оценки на клиенти

Capterra : 4,6 от 5 (217 отзива)

G2: 4,5 от 5 (375 отзива)

10. Worksnaps

Най-добри за отчитане на времето, мониторинг на производителността, генериране на отчети

чрез Worksnaps

Worksnaps е инструмент за отчитане на времето и мониторинг на производителността, който позволява на потребителите да проследяват своите работни дейности, да правят екранни снимки и да генерират отчети за анализ на производителността си. Освен това, тази алтернатива на Harest предлага функции като фактуриране и отчитане, които са полезни за управлението на фактурирането и плащанията на клиенти.

Основни характеристики

Организиране на задачи : Лесно управлявайте екипа, като поставите всеки потребител в различен проект.

Отчитане : Използвайте подробен табло и създавайте персонализирани отчети

Филтриране на личните данни : Потребителят получава известие при изпращане на екранна снимка.

Фактуриране и отчитане: Worksnaps има вградени функции за фактуриране и отчитане, което улеснява потребителите при управлението на фактурирането и плащанията на клиентите.

Ограничения

Въпреки че Worksnaps се интегрира с различни инструменти за управление на проекти, интеграцията му с друг бизнес софтуер може да бъде ограничена.

Worksnaps е инструмент, базиран в облака, който изисква интернет връзка. Потребителите могат да срещнат проблеми, ако работят в райони с лоша интернет връзка.

Цени

Стартово ниво : 20 долара на месец (четирима потребители)

Екип: 40 долара на месец (10 потребители)

Отдел : 70 долара на месец (20 потребители)

Бизнес: 90 долара на месец (30 потребители)

Отзиви на клиенти

Capterra : 4,2 от 5 (6 рецензии)

G2: 4,4 от 5 (4 рецензии)

Намерете най-добрата алтернатива на Harvest за вашите нужди за управление на времето

Harvest е чудесен инструмент, в който си заслужава да инвестирате, но това не означава, че не можете да намерите нещо по-добро.

Ако търсите софтуер, който да ви помогне с отчитането на времето, проследяването на напредъка и управлението на персонала, приложенията за отчитане на времето, споменати в този списък, са отлични варианти като най-добрите алтернативи на Harvest.

ClickUp, например, е мощно решение за управление на проекти „всичко в едно“ с функции за отчитане на времето, които са по-усъвършенствани от Harvest. То предлага стотици усъвършенствани и гъвкави функции за подобряване на управлението на екипа, повишаване на производителността на служителите и поддържане на постоянна връзка между вашите хибридни и отдалечени екипи.

Изпробвайте го безплатно и разберете защо над шест милиона души избраха ClickUp. 😌

Гост автор:

Теодора Когурик е автор и изследовател в областта на продуктивността.