11 най-добри приложения за управление на времето през 2025 г. (ревюта и цени)

Забелязвате ли, че се разсейвате, когато работите с кратки срокове? Или завършвате деня с чувство на непродуктивност и се чудите къде е отишло цялото време?

Всички сме били в тази ситуация. От напомняния в календара до срещи в офиса и списъци със задачи – може да бъде прекалено обременяващо да се справяте с всичко последователно.

Всички искаме да свършим повече за по-малко време. ?

Ключът към продуктивността е способността ви да управлявате времето си ефективно. Именно тук на помощ идват приложенията за управление на времето.

Независимо дали сте мениджър, който иска да делегира задачи на своя екип, или фрийлансър, който подрежда месечния си календар, има приложение, съобразено с вашите нужди. Съставихме списък с 11-те най-добри приложения за управление на времето, от които можете да изберете. Прочетете нататък.

Какво е приложение за управление на времето?

Приложението за управление на времето е мобилно или настолно софтуерно приложение, предназначено да помага на потребителите да планират, проследяват и оптимизират разпределението на времето си между всички задачи и да управляват проекти.

Те помагат на частни лица и професионалисти да организират графиците си, да увеличат производителността си и да постигнат по-добър баланс между работата и личния живот. ⏳

Независимо дали сте шампион в многозадачността или искате да въведете ред в хаоса в личния или професионалния си живот, инструментите за управление на времето ви помагат да работите по-бързо, като разпределяте времето за различни задачи и проекти.

Освен това те предлагат допълнителни функции като записване на бележки, списъци със задачи, мениджъри на задачи, организатори на времето, управление на проекти и проследяване на навици. Защото не само времето само по себе си е важно, а и това, за какво го използвате.

Какво да търсите в приложенията за управление на времето?

11-те най-добри приложения за управление на времето, които можете да използвате

1. ClickUp

Бъдете по-организирани и използвайте времето си по-ефективно с помощта на функцията за проследяване на времето за проекти на ClickUp.

Проследяването на времето е в основата на успеха на всеки проект. Искате да изпълнявате проектите навреме като екип, защото закъсненията могат да доведат до надхвърляне на бюджета.

Приложението за управление на времето, вградено във вашата платформа за управление на проекти, спестява на екипа ви неудобството да преминавате от инструмента за проследяване на времето към платформата за управление на проекти. То е единственият източник на информация, който ви позволява да управлявате времето ефективно и да останете на път към целите си за управление на времето.

Създавайте времеви таблици, за да събирате и преглеждате отследеното време по задачи и местоположения, за да получите бърз поглед върху напредъка си.

Приложението за управление на времето ClickUp позволява на вашия екип да проследява времето от всякаква платформа, да фактурира на клиентите ви за отработените часове и да интегрира времевите разписания в работните процеси на вашите проекти.

Широка гама от функции за спестяване на време, включително дати на начало и край, пренареждане на крайни срокове, времеви разписания и пренареждане на зависимости, го правят най-доброто приложение за управление на времето.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието използват персонализирани стратегии за управление на времето. Но повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат надеждни вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което може да попречи на ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и проследяване на времето на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Те могат дори да предложат оптимални периоди за концентрация върху задачите. Създайте персонализирана система за управление на времето, която се адаптира към начина, по който работите!

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте времето си навсякъде – на настолния компютър или в мобилното приложение . Проследяването на времето работи на различни устройства и свързва данните за времето със задачите в ClickUp.

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде с глобалния таймер в ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Таблиците за отчитане на работното време и отчетите за фактуриране са достъпни само в плановете Business и Enterprise.

Персонализирането на приложението ClickUp изисква леко учене.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. Notion

чрез Notion

Нашите задачи и проекти често са разпръснати в различни дневници, списъци със задачи или дори приложения за водене на бележки на телефоните ни.

Пропускаме да ги вмъкнем в графика си, защото не ги виждаме на едно място, което води до пропускане на крайни срокове за ключови дейности.

Визуализирането на всички предстоящи задачи на едно място е първата стъпка към успешното управление на времето.

Инструментът за управление на времето на Notion позволява на проектните мениджъри да планират по-добре задачите, като ги визуализират на едно място, поддържат множество календари и Kanban изгледи и подобряват производителността чрез ефективно наблюдение.

Най-добрите функции на Notion

Функция за проследяване на задачите, с която можете да визуализирате всичките си планирани задачи и проекти на едно място, да ги подреждате по приоритет и да следите напредъка им.

Изгледът на времевата линия ви дава гъвкавост да обхванете проекти, да коригирате времевите линии и да персонализирате изгледите, така че да можете да планирате проектите и задачите си хронологично.

Notion AI автоматично попълва данни, създава аналитични отчети и автоматично генерира нови идеи за писане, за да спести време при мозъчната атака.

Ограничения на Notion

Мобилните приложения могат да бъдат бавни при използване

Приложението има крива на обучение

Цени на Notion

Безплатни за физически лица

Плюс: 8 долара на месец на потребител

Бизнес: 8 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Notion AI може да бъде добавено към всеки платен план за 8 долара на член/месец.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (4835 отзива)

Capterra: 4,8/5 (1946 отзива)

3. MyLifeOrganized

чрез MyLifeOrganized

Представете си, че планирате бизнес събитие. Има задачи, които зависят от няколко души от различни екипи. Например, отпечатването на фона зависи от готовността на дизайна, а друг екип отговаря за отпечатването му.

Когато има зависимости, е важно да ги визуализирате, за да разберете коя задача е надхвърлила предвиденото време и е причинила забавянето.

MyLifeOrganized (MLO) създава гъвкави йерархични списъци с подзадачи и дефинирани зависимости, за да определи пречките за изпълнението на задачите.

Най-добрите функции на MyLifeOrganized

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване на списъци със задачи и пренареждане на списъка под формата на списък или виртуално дърво за лесно проследяване на времето.

Създавайте подзадачи в рамките на задачите и дори добавяйте зависимости в рамките на задачите.

Готов шаблон за прилагане на техники за управление на времето , като подхода „Getting Things Done”® (GTD®) на Дейвид Алън.

Ограничения на MyLifeOrganized

Дизайнът на интерфейса не е интуитивен и лесен за използване.

Потребителите се нуждаят от допълнителен абонамент, за да активират синхронизирането в облака между устройствата.

Цени на MyLifeOrganized

MLO за Android (еднократна такса, без месечна такса) Безплатна професионална версия: 29,99 $.

Безплатни

Професионална версия: 29,99 $

MLO за iOS (еднократна такса, без месечна такса) Безплатна професионална версия: 29,99 $.

Безплатни

Професионална версия: 29,99 $

MLO за Windows (еднократна такса, без месечна такса) Стандартна версия: 49,95 $ Професионална версия: 59,95

Стандартна цена: 49,95 долара

Професионална версия: 59,95 долара

Услуга за синхронизиране в облака (за синхронизиране на напредъка между различни устройства) 19,95 $ на година 12,95 $ за шест месеца

19,95 долара на година

12,95 долара за шест месеца

Безплатни

Професионална версия: 29,99 $

Безплатни

Професионална версия: 29,99 $

Стандартна цена: 49,95 долара

Професионална версия: 59,95 долара

19,95 долара на година

12,95 долара за шест месеца

Оценки и рецензии за MyLifeOrganized

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Rize

чрез Rize

Като проектен мениджър е важно да разберете как вашият екип инвестира времето си и дали има по-добър начин да максимизирате производителността на всеки.

Rize е приложение за управление на времето, което използва изкуствен интелект, за да подобри концентрацията и производителността и да изгради здравословни работни навици. То ви помага да управлявате задачите си между няколко текущи проекта и да избягвате разсейването.

Автоматично проследявайте задачите, категоризирайте дейностите на екипа си в реално време, анализирайте как те инвестират времето си и им помогнете да оптимизират производителността си.

Най-добрите функции на Rize

Автоматично проследява времето, прекарано на компютъра ви, без да се налага да стартирате или спирате таймери.

Създайте персонализирани категории, за да получите по-добра представа за това къде прекарвате времето си.

Задайте броя часове, които ще прекарате в работа през деня, и получавайте известия, за да избегнете преумората.

Ограничения на Rize

Потребителите съобщават, че възникват проблеми при настройването на персонализирани категории.

Не е налично за iOS и Android.

Цени на Rize

Безплатен пробен период, само за един месец

Месечно: 16,99 $ на месец

Годишна: 9,99 $ на месец

Рейтинги и рецензии на Rize

G2: Н/Д (0 отзива)

Capterra: Н/Д (0 отзива)

5. Wrike

чрез Wrike

Твърде много лични срещи или проверки на имейли могат да бъдат прекалено натоварващи за вашия екип. Още по-лошото е, че те прекарват по-голямата част от времето си в отговаряне на вашите имейли, което води до загуба на производителност.

С помощта на календарите на Wrike заинтересованите страни получават информация в реално време за напредъка на проекта, без да се налага да проверяват множество имейли, за да поддържат всички в течение. Календарът на проекта проследява крайните срокове, напредъка на проекта, конфликтите в натоварването и потенциалните пречки.

Най-добрите функции на Wrike

Софтуерът за отчитане на времето на Wrike показва точното време, прекарано по различни проекти/задачи, което може да се сравни с планираните часове.

Проследявайте използваното време, за да получите точния брой часове, които можете да фактурирате, и след това синхронизирайте го с вашите финансови системи за фактуриране.

Дръжте екипите си в течение с важните етапи от планирането на проектите и работете синхронизирано по междуотделните задачи.

Ограничения на Wrike

Няма вградена аналитична функция за визуализация.

В изгледа на времевата линия няма функция за отмяна; не можете да пренареждате задачите.

Цени на Wrike

Безплатно: 0 долара на потребител на месец

Екип: 9,80 долара на потребител на месец

Бизнес: 24,80 долара на потребител на месец

Предприятие: персонализирани цени

Pinnacle: персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3500 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (2535 отзива)

6. Toggl Track

чрез Toggl

Точното управление на отчитаните часове е основно предизвикателство, пред което се изправят проектните мениджъри, когато работят с различни членове на екипа по целия свят. Приложенията за управление на времето помагат да максимизирате времето на екипа си за всеки проект на клиент.

Бизнесът използва Toggl, за да фактурира клиенти, да измерва рентабилността и да управлява натоварването. Преглеждайте отчетените времеви записи в табличен или календарен формат, а таблото за отчитане на времето показва къде вашият екип прекарва времето си ежедневно и ежеседмично.

Най-добрите функции на Toggl Track

Разширението Toggl Track Chrome ви позволява автоматично да стартирате и спирате приложението за проследяване на времето, дори когато компютърът ви е в режим на изчакване, но таймерът все още работи; то също така предлага начини за коригиране на записания период от време.

Създавайте точни бюджети за проекти въз основа на данни за отчитане на времето и проследявайте отработените часове за проекти в таблото за клиенти.

Интегрира се с всички водещи Google Calendar, инструменти за управление на проекти , HR и счетоводни платформи.

Ограничения на Toggl Track

Потребителите съобщават за случаи, в които времето на приключване на сесията не е било записвано в приложението за настолни компютри.

Няма функция за управление на задачи или планиране; не можете да планирате и проследявате натоварването на екипа си.

Цени на Toggl Track

Безплатно: За до пет потребители

Стартово ниво: 9 долара на потребител на месец

Премиум: 18 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Toggl Track оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (1553 отзива)

Capterra: 4,7/5 (2235 отзива)

7. Asana

чрез Asana

Данните за времето са от решаващо значение за планирането на натоварването и ресурсите, предоставят оценки в реално време за напредъка на проекта и са важни за по-доброто прогнозиране и бюджетиране.

Точните данни за отчитане на времето са от съществено значение за управлението на лични и професионални проекти.

Вградените таймери на приложението за управление на времето Asana помагат за автоматичното записване на времето и подават данни в реално време към аналитичния табло, помагайки на екипите да останат в график.

Най-добрите функции на Asana

Вградена функция за проследяване на времето, с която можете да прецените колко време е необходимо за изпълнение на дадена задача и да запишете действително изразходваното време.

Създавайте подзадачи, възлагайте ги на членовете на екипа и следете напредъка им в реално време ?

Данните за отчитане на времето могат да се отчитат в аналитичния панел и поддържат сортиране с персонализирани полета, като очаквано време, прекарано време и др.

Ограничения на Asana

Вграденото проследяване на времето се поддържа само в плана Advanced и по-високите планове.

Интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото при други приложения.

Цени на Asana

Безплатни: за лична употреба (проследяването на времето се поддържа само чрез интеграции)

Стартово ниво: 10,99 $/месец (не поддържа вградено проследяване на времето)

Разширена версия: 24,99 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (9522 отзива)

Capterra: 4,5/5 (12270 отзива)

8. TimeTree

чрез TimeTree

Организирате голямо събитие? TimeTree ви помага да координирате събитията си, като споделяте важна информация и работни графици. Това е едно място, където можете да споделяте планове и да обсъждате предстоящи вълнуващи събития в един календар.

TimeTree разполага и с чат функции, които семейството, приятелите и групите по интереси могат да използват, за да създадат календар за всяка общност и да планират събития.

Най-добрите функции на TimeTree

Споделяйте информация в календарен формат с помощта на публичния календар TimeTree.

Оптимизирайте цялата комуникация на едно място и изпращайте напомняния , снимки или прикачени файлове, свързани със събитието.

Ограничения на TimeTree

Споделеният календар може да има до 200 членове.

Има ограничение от 20 календара на акаунт.

Цени на TimeTree

Безплатен едномесечен пробен период

Премиум: 4,49 $ на месец

Оценки и рецензии за TimeTree

G2: Не е включено в G2

Capterra: Недостатъчно оценки

9. Habitica

чрез Habitica

Трудно е да останете последователни, докато формирате нови навици. Интерактивното приложение за управление на времето Habitica предлага система за награди, която подчертава вашия напредък и го прави по-осезаем.

Следете задачите си, изпълнявайте списъците с задачи, повишете производителността си и получавайте награди всеки път, когато завършите важна задача в това безплатно приложение за управление на времето и задачите, което използва игрови елементи.

Най-добрите функции на Habitica

Проследявайте и управлявайте времето си, работните си навици, ежедневните си цели и списъка с задачи с мобилните приложения и уеб интерфейса на Habitica.

Повишете нивото на своя аватар и отключете функции в играта, когато отметнете задачите си.

Награди и наказания в играта и силна социална мрежа, която вдъхновява потребителите

Ограничения на Habitica

Геймификацията може да не е голям мотиватор за някои хора

Цени на Habitica

Месечно: 4,99 $ и включва 25 скъпоценни камъни

3 месеца: 14,99 $ и включва 30 скъпоценни камъни и един мистичен пясъчен часовник

6 месеца: 29,99 $ и включва 35 скъпоценни камъни и два мистични пясъчни часовника

Годишна: 47,99 $ и включва 45 скъпоценни камъни и четири мистични пясъчни часовника

Оценки и рецензии за Habitica

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Trello

чрез Trello

С натоварени работни графици и множество текущи проекти, имате нужда от помощ за управление на личната си продуктивност. Приложението за управление на времето Trello подобрява личното ви управление на времето, усъвършенства методите за определяне на приоритети и се занимава с вашия списък със задачи.

Trello комбинира всички задачи, съотборници и инструменти, като използва табла, списъци и карти, за да разберете по-добре ресурсите и разпределението на времето.

Най-добрите функции на Trello

Проследявайте личните си срокове за продуктивност с календарния изглед на Trello и шаблоните на Trello

Използвайте Timeline, за да прегледате всички задачи по проекта си във времето. Просто плъзнете и пуснете, за да започнете или промените крайните срокове, когато приоритетите се променят.

Управлявайте работната си натовареност, преодолявайте пречките, визуализирайте показатели като крайни срокове и възложени задачи и информирайте заинтересованите страни с Trello Dashboard.

Ограничения на Trello

Няма вградена поддръжка за проследяване на времето

Безплатната версия има ограничени възможности.

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен: 5 долара на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Премиум: 10 долара на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 17,50 долара на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13427 отзива)

Capterra: 4,5 /5 (23018 отзива)

11. Clockify

чрез Clockify

Clockify е просто и ефективно приложение за управление на времето, което дава възможност на потребителите да проследяват работните часове по проекти. То е идеален инструмент за агенции, свободни професионалисти и специалисти, които искат да организират времето си за по-ефективно управление. Clockify разполага с ясен интерфейс, който позволява лесно превключване между задачите и генерира изчерпателни отчети.

Най-добрите функции на Clockify

Потребителите могат да създават таймери за конкретни задачи, да разпределят отследяваното време според проекта и да управляват няколко таймера едновременно.

Той предлага табло за дейностите на екипа, което позволява да следите производителността на екипа с един поглед и да получавате информация за оптимизиране.

Clockify се интегрира с популярни инструменти за управление на проекти като Trello, Asana и Jira.

Ограничения на Clockify

Някои потребители са съобщили за спорадични проблеми с таймера и за това, че интерфейсът може да бъде труден за навигация.

Разширените функции, като проследяване на цели или предупреждения, са достъпни само в платените версии.

Цени на Clockify

Безплатно завинаги: Ограничени функции

Основно: 4,99 $/месечно

Стандартен план: 6,99 $/месечно

Pro: 9,99 $/месечно

Enterprise: 14,99 $/месечно

Отзиви на клиенти за Clockify

G2: 4,5/5 (150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4500 рецензии)

Максимизирайте производителността си с най-добрите приложения за управление на времето

Когато имате много ангажименти в живота си, това може да доведе до стрес и пропуснати срокове. Подходящото приложение за проследяване на времето може да ви помогне да управлявате времето си ефективно, да подобрите личната и професионалната си продуктивност и да постигнете по-добър баланс между работата и личния живот.

Когато избирате между приложения за управление на времето, които отговарят на вашите нужди, фокусирайте се върху функциите, възможностите за работа на различни платформи, интеграцията с водещи инструменти за управление на проекти и календари, автоматизацията и аналитиката, за да извлечете максималното от времето си.

Функциите за проследяване на времето на ClickUp, в комбинация с софтуера за управление на проекти „всичко в едно“, ви позволяват да се съсредоточите върху най-важните задачи.

