Trello срещу ClickUp: Кой инструмент за управление на проекти работи най-добре през 2025 г.?

Попитайте проектен мениджър и той ще ви каже, че управлението на проект е като опит да решите няколко куба на Рубик едновременно.

Много фактори играят роля. Но един фактор, който може да направи разликата между гръмко успешен проект и катастрофална провал, е вашият софтуер за управление на проекти.

С толкова много решения, които ви помагат да управлявате задачите и проектите си, от прости приложения за задачи до платформи без код, които можете да създадете сами, възможностите са безкрайни. Изборът става труден и залогът е голям.

Нека ви помогнем да решите кой инструмент за управление на проекти е най-добър през 2024 г.

За да направим това, сравнихме двама лидери на пазара – Trello и ClickUp.

Ще разгледаме всичко – от функциите им до цените и публичните рецензии в платформи като Reddit – за да можете да си съставите честна представа за двата инструмента за управление на проекти и да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

Какво е ClickUp?

Прегледайте всичките си работни процеси за управление на проекти в ClickUp

ClickUp е платформа за сътрудничество, управление на проекти и работни пространства, която може да се персонализира. С богати функции като проследяване на задачи, поставяне на цели, редактиране на документи, уики и CRM функционалности, тя предлага на проектните мениджъри всичко, от което се нуждаят, в един инструмент.

Универсалната софтуерна платформа за продуктивност има няколко приложения за професионалисти във всички области: обмен на идеи, сътрудничество с колеги, създаване на документи и презентации, проследяване на напредъка на проекти и др.

ClickUp е един от най-съвместните и персонализирани инструменти на пазара, достатъчно гъвкав, за да се адаптира към всички рамки за управление на проекти.

От прости функции като Kanban табла, управление на задачи и проследяване на времето до усъвършенствана автоматизация, вградени работни потоци и приложения, задвижвани от genAI, платформата разполага с много функции, които улесняват управлението на проекти.

Функции на ClickUp

Нека разгледаме някои от най-добрите функции за управление на проекти на ClickUp и как те ви помагат да управлявате добре вашите цели, задачи и ресурси.

Kanban табла

Проектирайте табла в стил канбан в ClickUp, за да съответстват на работния процес на вашия проект.

Kanban е една от най-старите и най-обичани рамки за управление на проекти. Тя е лесна за използване и лесно се адаптира. Най-важното е, че ви помага да визуализирате целия си проект на един екран, което прави проследяването на напредъка безкрайно по-лесно.

ClickUp предлага Kanban табла още от своя безплатен план. Изгледът включва функции като персонализирани групи (където можете да видите задачите си по групи като изпълнител, краен срок и др.), плъзгане и пускане (за преместване на задачи между колони) и Everything View (табло, на което можете да видите всичките си табла на едно място).

Автоматизация

Настройте персонализирани автоматизации в ClickUp за повтарящи се задачи и спестете време.

Едно от многото предимства на използването на софтуер за управление на проекти е спестяването на време. Инструменти като ClickUp ви позволяват да елиминирате натоварената работа чрез автоматизиране на повтарящи се задачи – независимо дали става дума за актуализации на статуса, напомняния за крайни срокове или предаване на проекти. ClickUp предлага над 100 автоматизации, така че екипите да могат да се съсредоточат върху задачи, които променят нещата.

С над 50 тригера и високо ниво на персонализация можете да създадете автоматизирани работни процеси за минути. Освен това ClickUp AI предлага функции като обобщения на задачи и създаване на подзадачи, за да оптимизира управлението на проекти – без да се налага да мръднете и пръст.

Управление на задачи

Преглеждайте задачите и плановете за проекти в един екран в ClickUp.

Управлението на задачите в ClickUp отговаря както на нуждите на организацията, така и на тези за сътрудничество. Създавайте подзадачи, за да разделите по-големите задачи на управляеми стъпки; използвайте персонализирани полета, за да добавите подходяща информация за задачите; нека списъците с задачи ви помогнат да постигнете целите си; използвайте персонализирани статуси, за да актуализирате напредъка по задачите; и използвайте филтри, за да видите задачите си по начина, по който искате.

Освен това, функциите за сътрудничество на ClickUp, като видеозапис, коментари и ClickUp Chat, улесняват всички да бъдат на една и съща страница.

Накрая, собствениците на проекти могат да разпределят по-добре ресурсите, като оценяват сроковете и приоритетите с помощта на функциите за проследяване на времето и маркиране на зависимости на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Какво е Trello?

чрез Trello

Trello е инструмент за управление на проекти, създаден за екипи, които се кълнат в Kanban таблата. През 2017 г. той беше придобит от Atlassian, компания, известна с разработването на други софтуерни пакети за сътрудничество като Atlas, JIRA и Confluence.

Trello е най-подходящ за малки екипи и свободни професионалисти и е известен с интуитивния си интерфейс и лесното проследяване на задачите.

Ключовите функции в Trello включват изгледи (за да видите проектите си като времева линия, табло, календар и т.н.), шаблони (за всичко – от пускане на продукти и проследяване на потенциални клиенти до закупуване на къща) и Power-ups (приставки за свързване на Trello с други инструменти).

Функции на Trello

Нека разгледаме по-подробно някои от популярните функции на Trello и как те помагат на проектните мениджъри да опростят управлението на задачите и да поддържат проектите в правилната посока.

Табла Trello

чрез Trello

Таблата са основната функция на Trello и могат да се използват за създаване на проекти в стил Kanban. Те се състоят от три основни блока: табла за обща представа за целия проект, списъци за група свързани задачи и карти с подробности за всяка отделна задача.

Най-простият шаблон за Kanban табло в Trello Таблата са „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“, които ви помагат да проследявате различните етапи на задачите в даден проект. Можете да плъзгате картичките със задачи към всеки списък, докато задачата напредва. Можете също да добавяте крайни срокове, описания, прикачени файлове и членове към всяка задача.

Butler Automation

Подобно на ClickUp, Trello също разполага с инструмент за автоматизация без кодиране, наречен Butler. Той позволява на потребителите да създават персонализирани правила за изпълнение на определени действия, като преместване на карта с задача в друг списък и присвояване на задачата на даден потребител.

Butler може да интегрира Trello и с други приложения като Slack или имейл. Ако искате да управлявате автоматизацията ръчно, можете да създадете бутон и да го добавите към картата на задачата. Когато кликнете върху бутона, той ще стартира персонализираната автоматизация.

Управление на задачи

чрез Trello

Управлението на задачите в Trello е подобно на работата с приложение за списък със задачи. Добавяте задачи към списъка, задавате нива на приоритет за всяка задача, добавяте етикети, където е необходимо, и използвате функцията за коментари, за да информирате членовете на екипа за напредъка по дадена задача.

Можете също да преглеждате задачите си по различни начини, като използвате изгледите „Календар“, „Карта“ или „Таблица“.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

ClickUp срещу Trello: сравнение на функциите

Преди да сравним функциите на ClickUp и Trello, ето кратко резюме на най-силните страни на всеки инструмент.

ClickUp е най-известен с

Разширено управление на задачите: ClickUp предлага широки възможности за управление на задачите, като задачи, подзадачи, списъци за проверка, планиране на задачите и Agile методологии.

Персонализирани табла за проекти: Можете да персонализирате таблото си с над 50 джаджи, като диаграми, спринтове и други, за да получите подробна информация за различни сложни проекти.

Инструменти за сътрудничество в реално време: В ClickUp можете да комуникирате чрез множество канали, включително коментари към задачи, имейл, видеоклипове и чат.

Отчитане и проследяване на цели: ClickUp Goals позволява на проектните мениджъри да задават седмични цели, OKR и спринт цикли, за да измерват напредъка.

Инструменти за управление на ресурсите: Функции като проследяване на времето и зависимости между задачите позволяват на проектните екипи да оценяват продължителността на задачите и да разпределят ресурсите съответно.

Вградени работни процеси и автоматизация: ClickUp предлага над 100 вградени работни процеси и автоматизация за обработка на повтарящи се задачи, като промяна на статуса на задачите, възлагане на задачи и др.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Trello е най-известен с:

Kanban табла: Лесната за използване функция за плъзгане и пускане улеснява дори начинаещите да създават Kanban табла и да проследяват проекти.

Лесно управление на задачите: Функциите за задачи на Trello, като списъци и карти, улесняват организирането на задачите и проследяването на напредъка им.

Автоматизация и приставки: Butler by Trello улеснява потребителите да създават персонализирани функции и да интегрират Trello с други Butler by Trello улеснява потребителите да създават персонализирани функции и да интегрират Trello с други приложения за работа и екипна работа като Gmail, Slack и други.

Видимост на работния процес: В платените планове потребителите могат да използват колекции от табла, за да групират таблата въз основа на различни критерии и да получат видимост на работните процеси.

Шаблони: Trello предлага над 100 Trello предлага над 100 шаблона за управление на проекти за всички екипи и случаи на употреба, които могат да се използват като отправна точка при създаването на нови проекти.

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 23 000 рецензии)

Сега нека разгледаме сравнението на функциите на ClickUp и Trello, за да видим как се представят един спрямо друг.

1. Канбан табла

Сътрудничество с екипа по проекта с помощта на Kanban таблото на ClickUp

Инструментите Kanban са задължителни за всеки софтуер за управление на проекти. ClickUp и Trello предлагат Kanban изгледи, въпреки че опитът и функционалността се различават.

ClickUp

ClickUp предлага мощни Kanban функции като табла, персонализирани изгледи на проекти и дори изглед „Всичко“ на ниво работно пространство, който показва всички ваши проекти в един прозорец. Можете също да използвате ClickUp AI, за да генерирате автоматично Kanban табла с подходящи колони и подзадачи за вашите проекти.

Trello

Kanban Boards е стандартният изглед на проектите в Trello, който ви позволява да проследявате всеки проект, използвайки комбинация от списъци и карти с задачи. Можете също да използвате етикети, за да определите приоритета или статуса на всяка задача. Можете дори да използвате колекции от табла, за да групирате таблата заедно.

Кой инструмент има по-добри Kanban табла: ClickUp или Trello?

Няма никакво съмнение – ClickUp е ясен победител тук и то по няколко причини. Той разполага с мощен AI асистент; Everything View ви дава лесен преглед на всичките ви проекти; и най-важното, ClickUp предоставя неограничен брой табла в безплатния си план. Trello предоставя само пет табла в безплатния си план.

2. Автоматизация

Автоматизирайте повтарящите се задачи и спестете време с ClickUp

Автоматизираните работни процеси и интеграции допринасят значително за подобряване на ефективността на проектния екип. И ClickUp, и Trello позволяват на екипите да автоматизират редица действия.

ClickUp

В ClickUp има два начина за автоматизиране на работата: чрез вградена автоматизация или чрез ClickUp AI. Освен вградената автоматизация, съдържаща се в библиотеката на ClickUp, можете да създадете персонализирана автоматизация, маркирана с над 50 тригера и действия в ClickUp. Накрая, имате интеграции, които свързват ClickUp с приложения на трети страни, за да автоматизират работните потоци между приложенията.

Можете да използвате тези автоматизации, за да се справяте с повтарящи се задачи като промяна на статуси, свързване на задачи със списъци и напомняне на отговорните лица за крайни срокове.

Ако искате помощ с творчески задачи, опитайте AI асистента на ClickUp, който е обучен да пише актуализации на задачи, да генерира обобщения на коментари и документи, да създава подзадачи и др.

Trello

Можете да използвате Butler by Trello, за да управлявате автоматизациите си в Trello. С функции като правила, бутони и планирани команди, Butler позволява на потребителите да създават персонализирани автоматизации, за да автоматизират повтарящи се задачи, да архивират завършени задачи и др.

Можете също да използвате Butler и Trello power-ups заедно, за да интегрирате Trello с приложения на трети страни като Slack, електронна поща и други.

ClickUp срещу Trello: Кой инструмент предлага по-мощни автоматизации?

И в този кръг победител е ClickUp. Има две основни причини за това: вградената библиотека за автоматизация на работния процес и генеративните AI възможности. Те правят автоматизацията в ClickUp много по-персонализирана и мощна, отколкото в Trello.

3. Управление на проекти

Изберете измежду над 15 изгледа за проследяване на напредъка на проекта в ClickUp.

За пазарни лидери като ClickUp и Trello, летвата е висока, когато става въпрос за функции за управление на проекти.

Нека разгледаме как двата инструмента оптимизират управлението на проекти.

ClickUp

ClickUp подхожда към управлението на задачите по начин „всичко в едно“ – получавате разширени функции като подзадачи, списъци за проверка, проследяване на времето и други в рамките на една платформа, без да е необходимо друго приложение. ClickUp също така предоставя разнообразни изгледи като диаграми на Гант, Канбан, спринтове, времеви линии и други персонализирани изгледи, за да сте винаги в течение с напредъка на проекта.

Trello

Trello има по-опростен подход към управлението на проекти и се придържа към основните възможности за управление на задачи и рамката Kanban. Trello предлага и различни изгледи, като календари и таблици, но не разполага с широкия набор от функции, предлагани от ClickUp.

ClickUp срещу Trello: Кой от двата е по-мощен инструмент за управление на проекти?

Победителят е – без изненади – ClickUp! 🥇

Причината? Разширени функции за управление на задачи и възможност за поддръжка на различни рамки за управление на проекти, не само Kanban.

4. Сътрудничество

Комуникирайте ефективно с екипа си с помощта на функциите за сътрудничество на ClickUp.

Повечето екипи използват приложението си за управление на проекти, за да съобщават актуализации на статуса, да получават разяснения и да се справят с зависимости или пречки. Добрият софтуер за управление на проекти трябва да улеснява сътрудничеството между екипите – както в реално време, така и асинхронно.

ClickUp

Тъй като ClickUp е комбиниран инструмент за управление на проекти и работни пространства, той еволюира, за да предостави разнообразни вградени комуникационни функции: коментари, @споменавания, ClickUp Chat, имейл (в рамките на ClickUp!) и запис на видеоклипове. Никога няма да се налага да преминавате към друго приложение, само за да изпратите имейл с актуална информация или да запишете кратко обяснително видео!

Trello

Trello предоставя коментарна нишка за всяка задача, за да проследявате напредъка и да съобщавате актуализации. Въпреки това, за да използвате разширени опции за комуникация, като чат, одобрения или гласуване, е необходимо да използвате Power-up на трета страна.

Кой инструмент да изберете за сътрудничество: ClickUp или Trello?

ClickUp определено разполага с повече вградени инструменти за сътрудничество. Trello обаче почти компенсира това с множеството си допълнения за комуникация от трети страни. Ключовата дума тук е „почти“, защото макар Trello да разполага с много опции, интегрирането на инструменти може да се окаже трудно, да не говорим за скъпо, тъй като повечето плъгини са платени.

Така че ClickUp печели като инструмент за сътрудничество, макар и с леко предимство.

5. Отчети и анализи

Представете данните си визуално и ефективно с ClickUp

Независимо дали проследявате OKR на екипа или напредъка на спринта, отчетите и анализите са от съществено значение за оценяване на успеха на всеки проект.

ClickUp

ClickUp предлага персонализирани диаграми, цели за задачи, обобщения на напредъка, условия „вярно/невярно“ и други функции, които помагат на проектните мениджъри да следят напредъка на своите цели и проекти. Следете тези цели на една платформа, като използвате персонализирани табла в ClickUp.

Trello

Trello не предлага вградени функции за отчитане и анализи. Въпреки това, можете да го интегрирате с инструменти на трети страни, за да получавате анализи на вашите проекти.

ClickUp срещу Trello: Кой инструмент е по-добър за отчитане на проекти?

ClickUp печели тук по подразбиране, тъй като Trello не предлага вградени функции за отчитане.

6. Цени

Докато се приближаваме към окончателното решение в случая ClickUp срещу Trello, е време да разберем кой инструмент предлага по-добра стойност за парите ви.

Ценови планове на ClickUp

Безплатно завинаги: Дори с безплатния план получавате достъп до неограничен брой Kanban табла, управление на спринтове, гости, календар, чат и видеозапис в приложението, както и документи за съвместна работа.

Неограничен ( 7 $/месец на потребител): Насладете се на неограничено пространство за съхранение и интеграции, диаграми на Гант, имейл и проследяване на времето в допълнение към всички функции в безплатния план.

Бизнес (12 USD/месец на потребител): Разширете плана Unlimited с функции, включващи неограничен брой екипи, разширени персонализации, табели за отчитане на работното време, мисловни карти и управление на натоварването.

Enterprise (свържете се с нас за цени): Отключете условната логика във формулярите, неограничените персонализирани роли и пространствата за екипи с плана Enterprise на ClickUp.

Използвайте ClickUp AI, за да улесните управлението на проекти. Обобщавайте задачи, създавайте съдържание, редактирайте текстове, пишете отговори на имейли и много други.

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Ценови планове на Trello

Безплатно завинаги: Достъп до 10 табла на работно място, неограничени Power-ups и съхранение, както и регистър на дейностите

Стандартен ( 5 $/месец на потребител): Направете ъпгрейд към разширени списъци за проверка, гости на единична дъска и персонализирани полета.

Премиум (10 USD/месец на потребител): Отключете разширени функции като изгледи, колекции от табла и лесен износ на данни.

Enterprise (17,50 $/месец на потребител): Насладете се на неограничени работни пространства, табла на ниво организация, гости на няколко табла и разрешения за прикачване на файлове, които надхвърлят тези на плана Premium.

ClickUp срещу Trello: Кой печели? Кой губи? Вие решавате

Макар Trello да е по-евтин от ClickUp, важно е да се отбележи, че предлага много по-малко функции (и място за съхранение) от ClickUp. Това важи за всички планове.

ClickUp предлага и инструменти за управление на документи и екипи във всичките си планове, докато Trello функционира само като софтуерен инструмент за управление на проекти. За да имате достъп до други ценни инструменти, трябва да се абонирате за други продукти на Atlassian, като Confluence или JIRA, срещу допълнителна такса.

Освен това получавате 24/7 поддръжка за всички платени планове в ClickUp, докато Trello предлага 24/7 поддръжка само за своите корпоративни клиенти.

Като цяло, ClickUp определено ви предлага по-голяма стойност за всеки изразходван долар. 👑

ClickUp срещу Trello в Reddit

А сега идва ред на финалния, нефилтриран тест – отзивите на потребителите. Какво казват потребителите на Trello и ClickUp за опита си с тези инструменти в Reddit? Да разберем!

Има сравнения, базирани на гъвкавост и възможност за персонализиране:

„За мен/нас това е гъвкавостта. Членовете на нашия екип имат свои предпочитания за това как искат да взаимодействат с информацията, а ClickUp предлага опции, които подхождат на почти всички. Разбира се, винаги ще има някой, който ще намери нещо, което не му подхожда, но този инструмент предлага нещо за всеки. Някои биха казали, че това го прави труден за научаване, и мисля, че това може да е вярно. — Преди имахме екипи в Trello, Asana, Basecamp, Flow и просто в различни Google документи. ” ( Източник )

Изгодно ли е? Reddit предпочита ClickUp:

„Ние сме малка компания за разработка на CMS и приложения, която използва Trello> Jira> ClickUp, след като изпробвахме и други инструменти. Бих казал, че ClickUp е най-изгодният вариант на пазара по отношение на функции и персонализация.“ ( Източник )

Потребителите изглежда искат нещо повече от просто Kanban табло, и точно тук ClickUp блести.

„Trello е най-добрият избор за канбан/табло, но това е всичко, което получавате. През годините не са добавени значителни функции. Повечето добри плъгини са платени от трети страни, докато при Clickup те са напълно интегрирани. Току-що мигрирахме от Trello към Clickup и целият екип е 100% доволен от промяната.“ ( Източник )

Повечето потребители изглежда искат от своите приложения нещо повече от просто управление на проекти:

„Когато не се нуждаете от функции като документи, Trello е истинско благословение, а освен това е изключително лесно да научите новите си колеги как да го използват. Недостатъкът, ако изобщо може да се нарече такъв, е липсата на сложност.“ ( Източник )

Изглежда, че общността в Reddit е стигнала до единодушно решение: Trello отговаря на всички изисквания, когато става въпрос за просто управление на проекти в стил канбан. Въпреки това, за нещо по-сложно ще трябва да изберете друг инструмент.

ClickUp е предпочитана алтернатива на Trello за хиляди потребители, които са направили прехода с разрастването на бизнеса си.

ClickUp срещу Trello: по-добрият софтуер за управление на проекти

Време е за окончателното решение: кой инструмент за управление на проекти е най-добрият през 2024 г.?

барабанни удари Това е ClickUp! 🌟

Въпреки че Trello съществува от по-дълго време, ограничената му използваемост може да е довела до стагнация с течение на времето. Съвременното управление на проекти просто има по-напреднали нужди.

Липсата на възможност за персонализиране също прави Trello неподходящ за бързоразвиващи се бизнеси и по-големи предприятия.

ClickUp, от друга страна, е богат на функции, с инструменти като персонализиран AI-асистент, подходящ за вашата роля, бели дъски и мисловни карти за мозъчна атака, както и възможност за изпращане на имейли от ClickUp. Всичко това прави ClickUp идеален за отдалечени и хибридни екипи, както и за традиционни офиси.

ClickUp е и далеч напред по отношение на успеха и поддръжката на клиентите с уебинари, курсове и 24/7 поддръжка за всички потребители – да, дори и за тези с безплатен план. Затова не се колебайте, опитайте ClickUp и се сбогувайте с проблемите си при управлението на проекти.