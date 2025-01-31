10 приложения и софтуера за изграждане на екип за дистанционни екипи през 2025 г.

С изчезването на географските граници и разширяването на работното време в различни часови зони, нараства необходимостта от поддържане на съгласуваност в тези глобални екипи и, най-важното, от чувството за принадлежност към сплотен екип, работещ от разстояние.

Тук на помощ идва софтуерът за виртуални дейности за изграждане на екип. Тези платформи не служат само за разпределяне на задачи или организиране на видеоразговори. Те спомагат за изграждането на истински взаимоотношения, улесняват безпроблемното сътрудничество и внушават общо чувство за цел у всеки член на екипа.

Но с толкова много приложения, които заливат пазара, как да изберете? Ние събрахме 10-те най-добри приложения за изграждане на екип, които ще подобрят комуникацията и ще насърчат безпрецедентно сътрудничество за вашия отдалечен екип през 2024 г. Да се заемаме!

Какво да търсите в приложение за виртуално изграждане на екип?

Изборът на подходящите инструменти за изграждане на екип е нещо повече от просто избор на най-популярните или най-новите на пазара. Става въпрос за намиране на софтуер за изграждане на екип, който отговаря на уникалните нужди и работна култура на вашия екип. Ето по-подробна информация за това, на което трябва да дадете приоритет:

Функции за сътрудничество: Потърсете софтуер за изграждане на екип, който предлага функции като редактиране в реално време, табла за мозъчна атака и управление на задачи от много потребители. Тези функции не само улесняват работата, но и създават среда, в която идеите се разпространяват и колективните цели се постигат.

Леснота на използване: Софтуерът Софтуерът за изграждане на екип може да има всички възможни екстри, но ако е прекалено сложен, със сигурност ще събира виртуален прах. Простият и интуитивен интерфейс гарантира, че членовете на екипа с различни технически умения могат да се включат без да се налага да преминават през дълъг процес на обучение.

Мащабируемост : Може би екипът ви е малък сега, но какво ще стане след година? Изборът на софтуер за изграждане на екип, който се мащабира с вашия растеж, ви гарантира, че няма да се налага да сменяте платформи или да преминавате през чести миграции.

Възможности за интеграция: В ерата на безброй софтуерни решения за изграждане на екипи е от решаващо значение да се гарантира, че вашият софтуер за изграждане на екипи се интегрира безпроблемно с другите инструменти във вашия технологичен набор. Независимо дали става дума за CRM, В ерата на безброй софтуерни решения за изграждане на екипи е от решаващо значение да се гарантира, че вашият софтуер за изграждане на екипи се интегрира безпроблемно с другите инструменти във вашия технологичен набор. Независимо дали става дума за CRM, инструменти за комуникация в екипа или системи за съхранение на файлове, безпроблемната интеграция води до оптимизирани операции.

Насърчаване на комуникацията: Освен управлението на задачите, идеалният софтуер за изграждане на екип трябва да подкрепя формалните и неформалните канали за комуникация. Функции като чат, видеоконферентна връзка и обратна връзка гарантират, че всички са в течение и се чувстват чути.

Повишаване на производителността: Проследяването на времето, поставянето на цели и проследяването на напредъка са жизненоважни компоненти. Като поддържат индивидуалните членове на екипа отговорни и съгласувани с поставените цели, тези функции повишават ефективността.

Съвместимост с работния процес: Всеки екип има свой начин на работа. Подходящият софтуер за изграждане на екип трябва да бъде адаптивен, като позволява на екипите да персонализират работните процеси, да задават разрешения и да настройват параметрите, за да се приспособят към своя уникален ритъм на работа.

В обобщение, перфектният софтуер за изграждане на екип не е универсален. Той е инструмент, който допълва динамиката на вашия екип, стимулира производителността и насърчава култура на успех чрез сътрудничество.

10-те най-добри приложения за изграждане на екип за дистанционни работници

Ето 10-те най-добри софтуера за изграждане на екип, които ще предефинират екипната работа и производителността през 2024 г.!

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, предназначена за екипи от всякакъв размер и от всякакви индустрии, за да поддържат връзка и да увеличат производителността си. Тя е напълно персонализирана и предлага напълно прозрачно и богато на функции преживяване за управление на личните ви задачи и задачите по проекти, за наблюдение на актуализациите по проектите и за връзка с екипа!

С виртуални инструменти за сътрудничество като ClickUp Whiteboards и Docs, изграждането на отдалечени екипи става по-динамично и достъпно от всякога! Освен това, ClickUp се интегрира с хиляди други приложения за работа, като Microsoft Teams, Slack и Trello, за да оптимизира всеки работен процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Първоначалната крива на обучение за новодошлите

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Kahoot!

Представете си, че превръщате тези понякога скучни корпоративни обучения в увлекателно викторино шоу. Това е магията на виртуалната игра за изграждане на екип Kahoot!

Този софтуер за изграждане на екип стимулира ангажираността, като гарантира, че екипите не само усвояват важната информация, но и се наслаждават на процеса.

Това е глътка свеж въздух за компаниите, които желаят да насърчават сплотяването на екипа успоредно с обучението.

А най-хубавото? Вашите виртуални екипи ще се чувстват като енергична общност, а не просто група от хора, които се сблъскват с поредния видеоразговор.

Kahoot! най-добри функции

Оживете екипните срещи и обучения с интерактивни персонализирани тестове.

Използвайте персонализирани шаблони, за да адаптирате въпросите към културата и нуждите на вашата компания.

Проследявайте и анализирайте ангажираността на участниците

Събирайте обратна връзка от екипа без усилие, като използвате анкети и проучвания.

Обучението чрез игри прави тренировките запомнящи се

Интегрирайте го с софтуера за изграждане на екип, който вече използвате.

Насърчавайте здравословната конкуренция между членовете на екипа

Ограничения на Kahoot!

Ограничени възможности за персонализиране при безплатните планове

Необходима е интернет връзка за оптимално преживяване.

Някои потребители считат, че времевите ограничения са прекалено строги.

Цени на Kahoot!

Стандартен план: 17 $/месец на потребител

Представящ: 39 $/месец на потребител

Pro: 59 $/месец на потребител

Pro Max: 69 $/месец на потребител

Kahoot! оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 рецензии)

3. Gatheround

чрез Gatheround

Свързването при работа от разстояние е предизвикателство. Но Gatheround? Това е противоотровата на безличните виртуални взаимодействия.

Поставянето на видеобазирани лични връзки в центъра на платформата гарантира, че всеки член се чувства видян и чут. Не става въпрос само за лице в лице, а за създаване на моменти на истинска връзка.

За организации, които търсят дълбочина в своите дистанционни взаимодействия, Gatheround е ключът.

Най-добрите функции на Gatheround

Свържете членовете на екипа за спонтанни разговори.

Насърчавайте дискусии по различни теми

Събирайте обратна връзка, за да разберете настроенията на служителите

Безпроблемно се интегрира с други софтуери за изграждане на екипи

Създавайте персонализирани стаи, които отразяват ценностите и културата на компанията

Измервайте показателите за взаимодействие в екипа

Асинхронните опции ви позволяват да се адаптирате към различни часови зони.

Ограничения на Gatheround

Може да бъде прекалено за интровертните членове на екипа

Леко затруднение при усвояването за начинаещи потребители

Разчитайте на стабилни интернет връзки

Цени на Gatheround

До 25 участници: 25 $/месец

До 50 участници: 50 $/месец

До 100 участници: 200 $/месец

До 200 участници: 400 $/месец

Предприятие: 9600+ долара/година

Оценки и рецензии на Gatheround

G2 : 4,8/5 (3 рецензии)

Capterra: Н/Д

4. Pingboard

чрез Pingboard

На пръв поглед Pingboard може да изглежда като поредното приложение за организационни диаграми, но ако се вгледате по-внимателно, ще откриете истинската му същност като софтуер за изграждане на екип.

Това е инструмент, който безпроблемно насърчава сътрудничеството и разбирателството между отделите.

Освен че визуално представя структурите на компанията, Pingboard създава прозрачна работна екосистема.

Служителите могат да оценят по-добре всяка роля, като изграждат сплотен и информиран екип. Ако целта ви е да насърчите цялостно разбиране на структурата на вашата компания, тогава Pingboard е вашият отговор.

Най-добрите функции на Pingboard

Визуализирайте динамично структурата на екипа с организационни диаграми в реално време.

Разгледайте профилите на служителите, за да опознаете колегите си отвъд длъжностите им.

Безпроблемна синхронизация с съществуващите платформи за ангажираност на служителите

Планирайте ваканциите и отпуските с прозрачност

Празнувайте рождени дни, годишнини и други събития

Останете свързани, докато сте в движение

Персонализирайте изгледите на данните според нуждите на компанията

Ограничения на Pingboard

Персонализирането може да бъде прекалено сложно в началото

По-големите компании може да забележат забавяне на производителността

Ограничено до организационни диаграми и не предлага управление на задачи

Цени на Pingboard

Базов пакет: 149 $/месец

Essential: 299 $/месец

Pro: 399 $/месец

По поръчка: Свържете се с Pingboard за цени

Оценки и рецензии за Pingboard

G2 : 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

5. Rising Team

чрез Rising Team

Когато става въпрос за лидерство, интуицията е чудесно нещо. Но комбинирайте я с полезни данни? Тогава ще постигнете нещо специално.

Влезте в Rising Team.

Този софтуер за изграждане на екип се фокусира върху развиването на лидерски умения чрез информирано вземане на решения. Той предоставя на лидерите полезни данни, гарантирайки, че техните указания се възприемат и се прилагат ефективно.

Ако растежът и развитието на вашия екип са основни приоритети, Rising Team може да се окаже вашето тайно оръжие.

Най-добрите функции на Rising Team

Оценявайте и развивайте лидерските си умения

Получете полезни съвети за внедряване на важни промени

Култивирайте култура, богата на обратна връзка

Вземайте решения, основани на данни, за растежа на екипа

Развийте умения, съобразени с нуждите на вашия екип, като използвате персонализирани семинари.

Подобрете вашия технологичен стак

Модулите за непрекъснато обучение ви помагат да сте в крак с новостите и да сте информирани.

Ограничения на Rising Team

Може да е по-подходящо за средни и големи екипи.

Някои показатели за обратна връзка могат да се възприемат като натрапчиви

Изисква проактивен подход за максимизиране на ползите

Цени на Rising Team

Свържете се: 9 $/месец на потребител

Разработване: 15 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с Rising Team за цени

Рейтинги и отзиви за Rising Team

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Geekbot

чрез Geekbot

За тези, които живеят и дишат със Slack, Geekbot е като онзи ефективен колега, за когото винаги сте мечтали.

Той предлага безпроблемно преживяване, като интегрира редовни актуализации и анкети в чата. Но не става въпрос само за простота, а за синхронизиране на екипите.

Дори когато членовете са разделени от континенти и работят по различно време, Geekbot гарантира, че те са в течение. Ако искате да оптимизирате работата си със Slack, Geekbot е идеалният избор.

Най-добрите функции на Geekbot

Управлявайте безпроблемно stand-up срещите в Slack

Обслужвайте глобални екипи без усилие с асинхронни проверки

Персонализирайте въпросите, които ви помагат да получите информация, която е важна за вашия екип.

Оценявайте настроението в екипа, препятствията и още много други

Повишете доверието в отдалечените екипи

Получавайте обратна връзка без ръчно въвеждане с автоматизирани анкети

Адаптира се към различни размери и нужди на екипите

Ограничения на Geekbot

Ограничено до интеграция със Slack

Някои екипи може да счетат ежедневните проверки за излишни.

Опциите за персонализиране може да изискват известно време за усвояване.

Цени на Geekbot

Връзка към страницата с цените за точни и актуални подробности.

Оценки и рецензии на Geekbot

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 100 рецензии)

7. RallyBright

чрез RallyBright

В стремежа си да повиши ефективността на екипа, RallyBright си е извоювал ниша.

Този софтуер за изграждане на екип се фокусира върху разбирането на динамиката в екипа в нейната същност.

Чрез предоставянето на подробни анализи и прозрения, RallyBright предоставя на бизнеса инструменти за фино настройване на сътрудничеството. С фокуса си върху проактивното подобрение, това е съюзникът, от който всеки екип се нуждае.

Най-добрите функции на RallyBright

Динамичните анализи на екипа ви помагат да разберете силните страни и областите за развитие.

Създавайте персонализирани планове за действие, които да помогнат на служителите да се усъвършенстват въз основа на индивидуална обратна връзка.

Следете растежа във времето

Насърчавайте сплотеността и разбирателството с работни пространства за съвместна работа

Получавайте обратна връзка, базирана на данни

Подходящо за по-широки технологични екосистеми

Подобрете лидерските способности на екипа

Ограничения на RallyBright

Може би е по-подходящо за по-големи екипи

Някои показатели може да изискват по-задълбочено проучване, за да бъдат разбрани.

Разчита в голяма степен на въведените от потребителя данни за точност

Цени на RallyBright

Стартиращи компании: Безплатно

Разширяване: 2,50 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за RallyBright

G2 : 5/5 (15 отзива)

Capterra: Н/Д

8. Veertly

чрез Veertly

Виртуалните събития се превърнаха в норма, но Veertly не просто се включи в тази тенденция – то я преоткри.

Veertly превръща пасивните участници в активни сътрудници. От мрежови контакти до сесии за мозъчна атака, всяко събитие е потапящо и интерактивно.

Резултатът? Виртуалните срещи са толкова ефективни, колкото и тези лице в лице.

Ако искате да подобрите своите виртуални събития, иновативният подход на Veertly си заслужава да бъде проучен.

Най-добрите функции на Veertly

Повишете ангажираността по време на онлайн събития с интерактивни стаи

Улеснете ефективно предаването на знания

Насърчавайте връзките между членовете на екипа

Отразете темата на вашата марка или събитие с персонализирани пространства за събития

Поддържайте интереса на участниците и събирайте обратна връзка чрез анкети и тестове.

Излъчвайте пред по-широка аудитория

Оценявайте успеха на събитията незабавно

Ограничения на Veertly

Първоначалната настройка може да изисква ориентация.

Може да е с прекалено много функции за малки събития

Необходима е стабилна интернет връзка за оптимално преживяване.

Цени на Veertly

Базов пакет: 100 евро/месец

Премиум: 600 евро/месец

Професионална версия: 1400 евро/месец

Предприятия: Свържете се с Veertly за цени

Оценки и рецензии за Veertly

G2 : Н/Д

Capterra: 4,9/5 (7 отзива)

9. HeyTaco

чрез HeyTaco

Всички ние ценим похвалата, а HeyTaco пренася това чувство в Slack каналите по най-приятния начин.

Не става въпрос само за изпращане на похвали, а за създаване на култура на признание.

Членовете на екипа могат лесно да разпространяват позитивизъм и да признават постиженията си един на друг, използвайки забавния подход с тема тако.

В едно виртуално пространство, където невербалните сигнали се губят, HeyTaco запълва празнината, насърчавайки благодарността и мотивацията.

Най-добрите функции на HeyTaco

Забавен вариант на похвалата за екипа

Интегрирайте безпроблемно признанието в ежедневните чатове в Slack

Отпразнувайте най-добрите сътрудници и разпространители на позитивизъм

Адаптирайте признанието към културата на вашия екип

Разберете морала и тенденциите в екипа

Мащабирайте с екипи от всякакъв размер

Добавете забавен елемент към взаимодействията в екипа

Ограничения на HeyTaco

Ексклузивно за потребителите на Slack

Може да не е идеално за по-формални корпоративни среди

Темата може да не е по вкуса на всички

Цени на HeyTaco

3 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HeyTaco

G2 : 4,8/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 5/5 (2 отзива)

10. Scavify

чрез Scavify

Кой е казал, че дейностите за изграждане на екип трябва да се състоят само от семинари и стратегически сесии? Сред игрите за изграждане на екип Scavify разчупва традициите. Неговите дигитални ловни игри превръщат изграждането на екип в вълнуващо приключение.

Когато екипите си сътрудничат, за да се справят с предизвикателствата, те естествено се сближават чрез споделените преживявания. Това е преосмислено изграждане на екип, където дистанционното сътрудничество на работното място се съчетава с забавление и открития.

Ако обичайните начини, по които насърчавате виртуалното изграждане на екип, ви се струват малко остарели, Scavify обещава освежаваща промяна.

Най-добрите функции на Scavify

Ангажирайте екипите с дигитални ловни игри и други предизвикателства

Насърчавайте приятелска конкуренция

Използвайте фото и видео предизвикателства, за да стимулирате креативността сред членовете на отдалечения екип.

Награждавайте участието и постиженията

Създайте персонализирано упражнение за изграждане на екип, което да резонира с вашия екип.

Подобрете потребителското преживяване с други инструменти във вашия технологичен набор

Разберете участието и ангажираността с подробни анализи

Ограничения на Scavify

За оптимално участие е необходимо мобилно устройство.

Може да изисква значително време за настройка от страна на организаторите.

Може да не е подходящо за по-големи, разпръснати екипи

Цени на Scavify

Свържете се с Scavify за цени

Оценки и рецензии за Scavify

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

Повишете ангажираността на служителите с ClickUp

Въпреки че всички изброени приложения са шампиони в областта на корпоративната култура, комплексният подход на ClickUp към изграждането на екипи, съчетан с разбирането му за динамиката на разнообразни екипи, го поставя над останалите. С напредването ни напред, бъдещето на изграждането на екипи изглежда по-светло, с платформи като ClickUp, които водят в тази област.

Всеки екип, независимо дали е маркетингов, дизайнерски, разработващ или друг, разполага с персонализирано пространство, отговарящо на неговите уникални нужди. Това не е универсално решение. Вместо това, това е динамично работно пространство, в което различни екипи могат да конфигурират своите работни процеси, табла за проекти и цели.

ClickUp разбира, че екипът за разработка на софтуер работи по различен начин от екипа за съдържание, и този нюансиран подход подчертава ангажимента му да предлага най-ориентираната към потребителя платформа за целия ви екип.

Започнете безплатно с ClickUp Workspace още днес!