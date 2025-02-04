Топ 10 асинхронни комуникационни инструменти за 2025 г.

През последните няколко години настъпи значителна промяна в начина, по който работим. Все повече се възползваме от гъвкавостта да работим от всяко място, което изберем. 💻

Хибридната работна култура обаче означава, че екипите трябва да могат да си сътрудничат ефективно отвсякъде. Те трябва също така да оптимизират процесите на преглед и одобрение и да проследяват отчетността.

Отдалечените екипи също трябва да могат да се събират на виртуални срещи за продуктивно генериране на идеи и мозъчна атака.

Отговорът?

Инструменти за асинхронна комуникация. Днес има много опции, но изборът на подходящите инструменти за вашата технологична платформа може да бъде труден, особено при голямото разнообразие от функции, интеграции и ценови планове. Въпреки това, ползите от асинхронната комуникация си заслужават усилията.

За да ви улесним, моят екип и аз проучихме и тествахме някои от най-добрите инструменти за асинхронна комуникация, за да разберем по-добре техните функционалности.

Ако искате да добавите асинхронни комуникационни инструменти към вашите средства за продуктивност, прочетете нататък, за да научите за някои от най-добрите налични опции. 👇

Какво трябва да търсите в един асинхронен комуникационен инструмент?

Подходящите асинхронни комуникационни инструменти могат да помогнат на отдалечените работници да си сътрудничат безпроблемно, дори когато се намират в различни часови зони. Те могат да подобрят производителността и ефективността на екипа, без да е необходимо да се провеждат лични срещи или телефонни разговори. Асинхронните комуникационни платформи позволяват на служителите да работят според графиците си и в свой собствен темп, което им позволява да се концентрират по-добре върху работата си. Те са и по-гъвкави, за да се приспособят към различни стилове на комуникация.

Ако планирате да изберете асинхронен инструмент за комуникация за вашия бизнес, ето някои функции, на които да обърнете внимание.

Сътрудничество по документи : Трябва да позволява както редактиране в реално време, така и асинхронно редактиране на важни документи, за да могат екипите да работят заедно без конфликти.

Управление на задачите : Избраният от вас инструмент трябва да ви помага да създавате и разпределяте задачи с крайни срокове, така че да има ясна отчетност и прозрачност за това, което трябва да бъде направено.

Споделяне на файлове : Изберете решение, което позволява на екипите да споделят файлове и документи с лекота, така че служителите да имат лесен достъп до важна информация.

Коментари и обратна връзка : Софтуерът трябва да позволява на екипите да оставят коментари и отзиви за задачите, така че да не е необходимо да се провеждат постоянни срещи за обсъждане на промените.

Персонализирани табла: Идеалният инструмент за асинхронна комуникация ще ви предостави и информация за показателите, които са важни за вас, за да знаете как напредва проектът и свързаните с него задачи.

След дълго експериментиране и проучвания с моя екип, съставих списък с някои от най-добрите инструменти за асинхронна комуникация, налични на пазара. Ще ви запозная с функциите, цените, предимствата и недостатъците на всеки инструмент, за да можете да придобиете задълбочено разбиране и да вземете информирано решение при избора на такъв за вашия екип.

1. ClickUp (Най-доброто за асинхронна комуникация, сътрудничество и управление на проекти)

Ако търсите универсален инструмент за асинхронна комуникация и управление на проекти, ClickUp е най-добрият избор.

ClickUp помага на отдалечените екипи да организират и разпределят проекти и задачи.

Моят екип и аз използваме Chat View на ClickUp, за да се свързваме с членовете на екипа, ClickUp Clips, за да работим асинхронно, ClickUp Docs за съвместна работа по съдържанието, Proofing за споделяне и преглед на медийни файлове и ClickUp Whiteboards за дистанционно планиране, мозъчна атака и срещи. Платформата предлага отлични функции за съвместна работа, дистанционна работа и управление на задачи, а освен това е лесна и изключително интуитивна за използване.

Можем да създадем прецизни комуникационни протоколи за екипи, които си сътрудничат в различни часови зони. Това помага на отдалечените екипи да останат синхронизирани, като гарантира, че всички са на една и съща страница при споделяне на информация, справяне с проблеми и съобщаване на промени.

Могат да се настроят комуникационни протоколи за вида канал, който ще се използва, и честотата на срещите. Например, можем да изпращаме официални актуализации, съобщения и доклади по електронна поща, което позволява 24-часов срок за отговор.

Шаблонът за комуникация и срещи на екипа на ClickUp е много полезен за създаване и управление на продуктивен план за комуникация за нашия екип.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за комуникация и срещи на екипа на ClickUp, за да организирате срещи и екипни дейности между членовете на отдалечените екипи.

Гледката „График на срещите“ в този шаблон ни позволява да планираме срещи, а гледката „Статус на срещите“ предоставя информация за статуса на нашите планирани срещи. Това ни помага да установим ефективна комуникация и график на срещите за нашия екип.

По същия начин ClickUp Whiteboards позволява на нашите отдалечени екипи да генерират идеи и да обясняват теми визуално. Можем да скицираме мисли, да картографираме работни процеси и да свързваме идеи, което прави всяка сесия за мозъчна атака плодотворна и въздействаща. Това ни помага и да стандартизираме комуникационните планове и протоколи, без да създаваме рамки от нулата.

Например, можем да използваме шаблона за комуникационен план на ClickUp, за да предоставяме информация на клиенти или заинтересовани страни по ефективен начин.

Изтеглете този шаблон Очертайте вашите комуникационни стратегии, цели, канали и честота с шаблона за комуникационен план на ClickUp.

Този шаблон ни помага да определим нашите комуникационни цели, целевата аудитория и подходящото средство за предаване на нашето послание.

За да извлечете максимална полза от ClickUp за асинхронна работа, нека разгледаме най-важните му функции:

Най-добрите функции на ClickUp

Мощен AI: Използвайте : Използвайте ClickUp Brain , за да ви помогне с тривиални (но отнемащи време) задачи, като обобщаване на бележки от срещи и актуализации на проекти, изготвяне на отговори по имейл и създаване на шаблони. Можете дори да използвате тази удобна функция, за да получите незабавни отговори на вашите въпроси, свързани с работата. AI алгоритъмът пресява вашето работно пространство, за да извлече релевантна информация от вашите задачи, документи и чатове, за да отговори на вашите въпроси.

Обобщавайте дълги коментари с едно кликване на бутон, използвайки ClickUp AI.

Въведете цели за по-добра отчетност : Накарайте всички в екипа си да носят отговорност за задачите си с : Накарайте всички в екипа си да носят отговорност за задачите си с ClickUp Goals , независимо от географското им местоположение, като зададете измерими цели. Започнете с създаването на индивидуални и екипни цели, а след това ги разбийте на парични, числови или задачни цели, за да следите колко близо е всеки до постигането на целта.

Проследявайте напредъка на екипа: Получете ясна и кратка представа за работата, напредъка и резултатите си на едно място с Получете ясна и кратка представа за работата, напредъка и резултатите си на едно място с таблата за управление на ClickUp . Споделяйте таблата с членовете на екипа, за да може всеки да остане фокусиран и да се съобразява с работата си. Намалете необходимостта от постоянни срещи и актуализации.

Проследявайте важни показатели за проекти и производителност с персонализирани табла за управление на ClickUp.

Разпределяйте задачите с лекота: Използвайте Използвайте ClickUp Tasks , за да разпределяте задачи за всеки проект на членовете на екипа си. Добавяйте крайни срокове, описания на задачите, нива на приоритет и статуси на задачите, за да следите напредъка в работата на екипа си.

Сътрудничество по документацията : Събирайте информация в добре форматирани документи с помощта на : Събирайте информация в добре форматирани документи с помощта на ClickUp Docs . Поканете членовете на екипа да работят съвместно и да редактират документа в реално време. Създайте единен източник на информация за важни актуализации, за да избегнете недоразумения и грешки в комуникацията.

Споделяйте актуализации в чата : Споделяйте актуализации, сътрудничество и оптимизирайте комуникацията в екипа с : Споделяйте актуализации, сътрудничество и оптимизирайте комуникацията в екипа с ClickUp Chat View . Дайте възможност на членовете на екипа да превключват между асинхронна комуникация и разговори в реално време, когато им е удобно.

Обяснявайте концепциите с яснота: Обяснявайте всяка концепция ясно, като записвате екрана си с помощта на : Обяснявайте всяка концепция ясно, като записвате екрана си с помощта на ClickUp Clips . Създавайте клипове за всеки разговор и ги добавяйте в ClickUp Hub, за да можете вие и вашият екип да имате достъп до тях по-късно.

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение при разгадаването и настройването на персонализациите за функциите.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на човек на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблони за комуникационни планове , за да определите процес и да очертаете целите за комуникация с вътрешни и външни заинтересовани страни.

2. Slack (Най-доброто за комуникация в екипа)

чрез Slack

Slack е облачна платформа за асинхронна комуникация. Тя може да бъде инсталирана на вашия телефон или настолен компютър и е удобен инструмент за незабавни съобщения и координиране на бързи дискусии. За да улесните целенасочените разговори, можете да създадете специални канали за конкретни проекти или отдели.

Интеграцията на Slack с ClickUp ви позволява да създавате задачи от канали или директни съобщения и да настройвате синхронизация за конкретни канали, за да се уверите, че всички заинтересовани страни виждат актуализациите в реално време. Освен това, с приложението Zoom за Slack можете да се присъединявате към срещи и да ги управлявате от Slack.

Макар да съм съгласен, че софтуерът за екипно сътрудничество Slack е чудесен вариант за комуникация в реално време и отдалечени екипи, платформата не разполага с функции за задълбочено управление на отдалечени проекти.

Най-добрите функции на Slack

Чат на екипа: Започнете индивидуални разговори с членовете на екипа. Общувайте чрез текст, глас или видео без притеснения за сигурността или поверителността.

Huddles : Поканете членовете на екипа си за бързи дискусии с едно натискане на бутон. Споделяйте документи или връзки по време на събранието. Те ще бъдат автоматично запазени в историята на разговорите ви, след като събранието приключи.

Slack Connect : Свържете се безпроблемно с заинтересовани страни и партньори извън вашата организация за миг, като елиминирате необходимостта от безкрайни имейл кореспонденции.

Клипове : Споделяйте контекстуална информация с екипите, като качвате аудио, видео или клипове с екранни записи в Slack.

Slack AI: Задайте всеки въпрос, свързан с работата, на AI на Slack, и той ще претърси вашето Slack пространство, за да ви даде подходящи отговори. Получавайте бързи обобщения на пропуснатите съобщения, за да сте винаги информирани за най-новите разговори.

Ограничения на Slack

Управлението на множество известия е сложно и обременяващо, особено за по-големи екипи или изключително натоварени канали.

Slack изисква много място за съхранение на вашата система и е възможно да не получавате известия за съобщения, ако паметта на вашия десктоп се изчерпи.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Business+ : 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid : Персонализирано ценообразуване

Slack AI: Добавете към всеки платен план за 10 долара на човек на месец.

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 30 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 000 отзива)

💡Съвет от професионалист: Изберете подходящия ритъм на срещите — ежедневни срещи, седмични срещи, срещи на две седмици или друг формат, за да решите най-добрия начин да се свържете с вашите отдалечени екипи.

3. Loom (Най-добър за запис на екрана и редактиране на видео)

чрез Loom

Loom е един от най-популярните инструменти за запис на екрана на пазара. Той позволява на екипите да записват екрана, уеб камерата и гласа си, докато обясняват концепции и процеси на екраните си. След като записът приключи, се генерира линк, който потребителите могат да споделят с всеки. Зрителите могат също да оставят своето мнение и коментари директно върху видеото.

Loom обаче не може да бъде единственият инструмент във вашия арсенал за асинхронна комуникация, тъй като не може да се използва за сътрудничество в реално време и синхронна комуникация.

Най-добрите функции на Loom

Инструменти за рисуване : Маркирайте с кликване на мишката и рисувайте на екрана си, за да преобразувате информацията ясно и ефективно.

Богати реакции : Позволете на зрителите да реагират на вашето видео с емотикони.

Призив за действие : Включете линкове към важни ресурси във вашето видео, така че зрителите да могат да се позовават на тях, когато се нуждаят от повече информация.

Информация за ангажираността: Получете информация за това кой е гледал вашите видеоклипове и колко дълго, както и колко кликвания сте получили на вашите CTA.

Loom AI: Автоматично подобрете видеото си и превърнете сценария си в лесен за четене документ. Получавайте автоматично генерирани съобщения, които можете да споделяте заедно с вашите видеоклипове, за да предоставите на зрителите достатъчно контекст за дискусията.

Ограничения на Loom

Потребителите са съобщили, че приложението за настолни компютри често се срива.

Настолната програма и разширението за Chrome на Loom нямат огледални функции и преминаването между тях е трудно.

Интерфейсът за редактиране може да бъде тромав и неинтуитивен.

Цени на Loom

Starter : Безплатно

Бизнес : 15 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Loom AI: Добавете към всеки платен план за 4 долара на човек на месец.

Оценки и рецензии за Loom

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

💡Съвет от професионалист: Определете етикет за виртуални срещи , който диктува конкретен протокол за вашите виртуални срещи. По този начин можете да зададете тона на срещата, да насочвате разговорите и да гарантирате, че срещите ви са ползотворни и ефективни.

4. Google Workspace (най-доброто решение за сигурна комуникация по имейл и управление на документи)

чрез Google Workspace

Известен също като G Suite, Google Workspace предлага набор от основни функции за асинхронна комуникация и повишаване на продуктивността на членовете на екипа.

Достъпът до продуктите, базирани в облака, е възможен отвсякъде и от всяко устройство, което позволява на екипите да оптимизират своите отдалечени работни процеси и прави комуникацията на хибридното работно място изключително лесна.

Най-добрите функции на Google Workspace

Комуникация : Използвайте мощните възможности на Gmail, за да комуникирате асинхронно с членовете на екипа си. Управлявайте и организирайте пощенската си кутия с помощта на функции като етикети, филтри и тагове.

Сътрудничество в реално време : Работете съвместно с колегите си върху презентации, документи и таблици. Редактирайте в реално време и оставяйте обратна връзка чрез коментари и @споменавания.

Планиране : Планирайте безпроблемно срещи с външни и вътрешни заинтересовани страни от вашата организация в Google Calendar. Координирайте събития, насрочвайте срещи и планирайте проекти, без да се притеснявате от конфликти в графиците.

Чат : Започнете бързи дискусии с директни съобщения в Google Chat. Използвайте чат стаи, за да провеждате дискусии по конкретни теми или проекти.

Срещи: Общувайте с колегите и съотборниците си чрез видеоконферентна връзка. Записвайте срещите и ги споделяйте с ключови членове, за да може всеки да бъде информиран за основните точки от дискусията.

Ограничения на Google Workspace

Редактирането на документи, презентации или таблици в мобилното приложение Google Workspace не е удобно.

Макар Google Workspace да е като цяло икономичен, потребителите може да установят, че разходите постепенно се увеличават с добавянето на разширени функции и допълнително пространство за съхранение.

Цени на Google Workspace

Business Starter: 7,20 $/месец на потребител Business Standard: 14,40 $/месец на потребител Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2 : 4,6/5 (над 40 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

5. Miro (Най-доброто за визуално сътрудничество и мозъчна атака)

чрез Miro

Следващият в списъка с инструменти за асинхронна комуникация е Miro, работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект, което позволява на екипите да си сътрудничат визуално и да свършват работата си бързо.

Инструментът предлага интелигентен канвас за създаване и организиране на съдържание, картографиране на работни потоци, добавяне на лепящи се бележки и скициране на идеи. Интуитивният инструмент за работа от дома на Miro поддържа асинхронна работа и е достъпен от всяко устройство с интернет връзка.

Най-добрите функции на Miro

Интелигентен канвас : Отключете единна визия за работата на вашия екип по задачи, съдържание, документи и данни. Споделете канваса с колегите си, за да са наясно с всичко, върху което трябва да работят, и да могат да обработват информацията ефективно.

Инструменти за картографиране на пътя на клиента : Проектирайте изчерпателни пътувания на клиента и картографирайте критични точки на допир, за да създадете изключителни потребителски преживявания. Създайте подробни инструкции за процеса, като запишете вашата Miro табло. Други сътрудници могат да се върнат към таблото, когато им е удобно, и да се позоват на тези записи за контекст.

Набор от инструменти за създаване на wireframe: Създавайте wireframe за най-новата си мобилна апликация или уебсайт с инструмента за wireframing на Miro.

Miro AI: Създавайте диаграми, блок-схеми и wireframes за нула време, като използвате AI за генериране на идеи. Обобщавайте доклади, създавайте подробни актуализации на проекти и получавайте обратна връзка за вашата стратегия, като използвате изкуствения интелект на Miro.

Enterprise guard: Добавете допълнително ниво на сигурност за управление на съдържанието в Miro. Това е особено подходящо за големи фирми и предприятия.

Ограничения на Miro

Уебсайтът може да не отговаря понякога, особено при по-големи табла.

Дизайнерите често се затрудняват да намерят подходящите форми и изображения, докато проектират потребителски пътеки, процеси и wireframes.

Цени на Miro

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 10 USD/месец на потребител

Бизнес : 20 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

6. Jira (Най-доброто за гъвкаво управление на проекти и проследяване на разработката на софтуер)

чрез Atlassian JIRA

Jira е софтуер за проследяване на проблеми и проекти, който предлага функции, позволяващи сътрудничеството в екипа.

Платформата разполага и с функции за организиране и проследяване на задачи, управление на заявки и наблюдение на напредъка на различни проекти.

Без функции като бели дъски, съвместни работни пространства и чатове обаче екипът ви може да се наложи да превключва между няколко приложения, за да свърши работата си.

Най-добрите функции на Jira

Проектни табла : Управлявайте задачите на екипа си чрез проектно табло. Вижте кой отговаря за какво и проследявайте напредъка на всяка задача през различните етапи на работния процес по проекта.

Управление на зависимостите: Проследявайте кои задачи имат зависимости, за да могат да бъдат приоритизирани и изпълнени, преди да се превърнат в пречка за други дейности.

Проследяване на целите : Идентифицирайте целите на проекта и измервайте напредъка им с лекота. Споделяйте целите със заинтересованите страни, за да са всички на една и съща страница по отношение на това, което трябва да бъде постигнато.

Табла : Получете цялостен поглед върху най-важните показатели с помощта на персонализирани табла.

Календар: Преглеждайте предстоящи задачи, крайни срокове и важни дейности с календарния изглед. Координирайте работата си, поддържайте организация и следете графиците, дори без постоянни взаимодействия в реално време.

Ограничения на Jira

Интерфейсът не е много интуитивен и някои потребители го описват като много сложен за използване.

Обслужването на клиенти понякога може да бъде неотзивчиво

Интеграцията с приложения на трети страни не е лесна

Цени на Jira

Безплатно завинаги

Стандартен : 7,16 $/месец на потребител

Премиум : 12,48 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4,3/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

7. Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите)

чрез Trello

Trello е платформа за управление на задачи и проекти в стил Kanban, която ви позволява да организирате работата си и да управлявате проекти от едно място.

Платформата е чудесен инструмент за работа от дома за отдалечени екипи, защото позволява сътрудничество чрез споделени табла и карти. Членовете на екипа могат да оставят коментари и обратна връзка по различни действия и да добавят описания на задачите, което улеснява асинхронната комуникация.

Най-добрите функции на Trello

Визуализация : Преглеждайте различни видове задачи и дейности в даден проект на единна, лесна за използване табло за задачи.

Управление на задачите : Организирайте задачите в няколко списъка, които представят различните етапи на един проект. Групирайте задачите в „Завършени“, „В процес на изпълнение“ или „В процес на преглед“ или създайте персонализирани работни процеси, които са съобразени с нуждите и предпочитанията на вашия екип.

Контролни списъци : Разделете сложните задачи на по-малки, управляеми подзадачи. Отбелязвайте всяка задача, веднага щом я изпълните, за да не пропуснете нищо.

Проследяване на напредъка : Проследявайте всичките си задачи по гъвкав график, така че екипът ви винаги да знае върху какво трябва да работи след това.

Автоматизация: Конфигурирайте вградената автоматизация на Trello, за да се погрижи за тривиалните задачи, така че да можете да се съсредоточите върху най-важното.

Ограничения на Trello

Веднъж създадени, картите не могат да бъдат изтривани. Те могат само да бъдат архивирани.

Възможностите за персонализиране на таблата в Trello са много ограничени.

Търсенето на конкретни карти или задачи може да бъде трудно

Цени на Trello

Безплатно завинаги

Стандартен : 6 $/месец на потребител

Премиум : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

8. GitHub (Най-доброто за съвместно хостинг на код)

чрез GitHub

GitHub е платформа за софтуерни разработчици, базирана на изкуствен интелект, за създаване, споделяне и управление на код.

Платформата предлага основни функции за сътрудничество, които позволяват на разработчиците да работят заедно по проекти, да преглеждат код и да оставят коментари.

Най-добрите функции на GitHub

Разработка и тестване : Създавайте и тествайте кодовете си безопасно в цялостната среда за разработчици на GitHub. Споделяйте пространството с колеги програмисти, за да получите техните мнения и обратна връзка.

Оценка на уязвимостта : Оценете кода си за уязвимости и ги отстранете за нула време с Dependabot. Получавайте известия веднага щом бъде открита нова уязвимост, за да може кодът ви да работи без прекъсвания.

Сътрудничество : Позволете продуктивни дискусии между членовете на екипа в рамките на съвместно работно пространство. Задавайте въпроси, организирайте дискусии и измервайте интереса към функциите чрез анкети.

Изкуствен интелект : Създавайте по-добър код с помощта на AI-задвижван асистент за кодиране. Помолете Copilot да ви даде предложения, когато се затрудните с писането на код.

Сигурност: Прегледайте кода си и идентифицирайте проблемите по-бързо с помощта на AI-базирани проверки за сигурност.

Ограничения на GitHub

Платформата разполага с обширен списък от функции, с които начинаещите могат да се затруднят да свикнат.

Използването на допълнителни функции може да се окаже скъпо за по-големи екипи.

Проблемите, възникнали през определен период от време, не могат да бъдат филтрирани.

Това не е лесен за употреба инструмент за нетехнически екипи.

Цени на GitHub

Безплатно завинаги

Екип : 4 $/месец на потребител

Enterprise: 21 $/месец на потребител

Оценки и рецензии в GitHub

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 6000 отзива)

9. HubSpot (Най-доброто за инбаунд маркетинг и ангажираност на клиентите)

чрез HubSpot

HubSpot е набор от продукти, предназначени да оптимизират входящия маркетинг, обслужването на клиенти и продажбите. Той позволява на екипите да създават маркетингови кампании, да управляват продажбите си и да автоматизират повтарящи се задачи от една единствена платформа.

HubSpot е преди всичко платформа за обслужване на клиенти и CRM, което означава, че не е подходяща за сложни проекти за управление и нужди на екипното сътрудничество.

Най-добрите функции на HubSpot

Автоматизация на маркетинга: Автоматизирайте процеси като поддържане на интереса на потенциалните клиенти, последващи имейли и сегментиране на клиентите, за да ангажирате активно потенциалните и настоящите клиенти.

Управление на социалните медии : Планирайте публикации в социалните медии на различни платформи и следете как аудиторията ви взаимодейства с вашето съдържание.

Управление на контакти: Организирайте и управлявайте информацията за потенциалните си клиенти и историята на взаимодействията с тях на едно място.

Система за издаване на билети: Преобразувайте постъпващите запитвания в билети и ги възлагайте на вашите агенти за обслужване на клиенти.

Планиране на срещи : Опростете планирането за потенциални клиенти, като споделите линк към календара, за да могат да резервират срещи директно.

Чатботове: Осигурете денонощна поддръжка и незабавен отговор на запитвания от клиенти. Настройте автоматични отговори, за да информирате клиентите, когато агентите са заети или недостъпни.

Ограничения на HubSpot

Някои потребители смятат, че има ограничения по отношение на поверителността, тъй като се изисква обширна конфигурация за ограничаване на контрола на достъпа и разрешенията.

Организирането на билетите може да стане прекалено обременяващо, а запитванията често могат да се изгубят, ако има прекалено много отворени билети.

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Професионална : 50 $/месец на потребител

Enterprise: 75 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hubspot

G2 : 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)

10. Figma (Най-доброто за съвместно проектиране на интерфейси)

чрез Figma

Figma е инструмент за дизайн на интерфейси, използван от екипите за дизайн и разработка за създаване на прототипи на уебсайтове, мобилни приложения и продуктови интерфейси.

Потребителите могат да споделят Figma файл с няколко членове на екипа, за да сътрудничат и усъвършенстват макетите на дизайна в голям мащаб. След като бъдат финализирани, дизайните лесно се превръщат в код, като се използват работни потоци, създадени специално за разработчици.

Най-добрите функции на Figma

Проектиране : Създавайте реалистични прототипи на потребителски интерфейси с помощта на разнообразни инструменти за проектиране.

Сътрудничество : Дайте възможност на разпръснатите си екипи да сътрудничат по проекти, да създават по-добри продукти и да оставят обратна връзка на интерактивната бяла дъска FigJam.

Разработка : Превърнете идеите в тестваеми прототипи с помощта на мощни функции за разработчици.

Изкуствен интелект: Превърнете статичните дизайнерски макети в интерактивни елементи с помощта на изкуствения интелект на Figma. Генерирайте подходящо съдържание, което да се вписва в прототипа ви, и визуализирайте сложни концепции с прости диаграми.

Интерактивни презентации: Създавайте презентации съвместно с членовете на екипа си, за да илюстрирате идеи и концепции с шаблони, теми и функции за писане с изкуствен интелект.

Ограничения на Figma

Figma може да отнеме известно време за зареждане в браузърите, особено при сложни дизайни с много елементи.

Допълнителните функции, предлагани в по-скъпите тарифни планове, не винаги оправдават по-високата цена.

Трудно е да се разглеждат прототипи в мобилното приложение на Figma.

Цени на Figma

Безплатно

Професионален екип: 15 $/месец на потребител

Организация : 45 $/месец на потребител

Enterprise: 75 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

Управлявайте асинхронната комуникация с ClickUp

С нарастващия брой компании, които преминават към дистанционна работа, комбинацията от синхронни и асинхронни комуникационни инструменти е важна, за да се отговори на нуждите на служителите в различни часови зони и географски местоположения.

Макар че началото може да е трудно, използването на подходящи инструменти за асинхронна комуникация може да помогне на екипите да си сътрудничат ефективно по задачи и проекти.

Софтуер за управление на проекти като ClickUp е идеалното допълнение към вашия пакет за продуктивност. С мощните си функции, които оптимизират комуникацията, управлението на задачите, проследяването на напредъка и др., той е един от най-добрите инструменти за асинхронна комуникация и сътрудничество, налични днес.

Вземете ClickUp безплатно още днес и подобрете ефективността на екипа си, като същевременно поддържате проектите си организирани и в правилната посока.