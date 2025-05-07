How to Make the Most of Asynchronous Work

Производителността на работниците е митологично същество във всяка организация – как да разберем дали някой е наистина продуктивен? Затова създадохме контролни точки, като синхронизирани срещи, присъствие в офиса, определени почивки за обяд и рутина от 9 до 5.

Времената обаче се промениха. Синхронната работа в офиса вече не е единственият вид работа. Днес работниците търсят по-голяма гъвкавост, не само по отношение на работното време, но и по отношение на начина, по който работят.

Като бизнес лидер, мениджър или специалист по човешки ресурси, как можете да приложите асинхронни работни стратегии, за да им помогнете? Нека разберем.

Какво е асинхронна работа?

Асинхронната работа се отнася до стил на работа, при който служителите изпълняват задачи и комуникират с колегите си според собствения си график, без натиска на взаимодействието или сътрудничеството в реално време. Това е гъвкава организация на работата, която дава на служителите по-голям контрол над работния си ден.

По същество, работното време на всеки член на екипа не винаги съвпада с това на останалите, поради което този стил на работа се нарича асинхронен.

Асинхронна работа срещу работа от разстояние: Как изглежда асинхронното работно място?

Асинхронната работа не означава непременно, че всички членове на екипа ви работят дистанционно или че се намират в различни части на света. Това просто означава, че всеки има свободата да определя как, къде и кога да работи.

Асинхронната работа се характеризира със следното:

Служителите имат гъвкавостта да работят дистанционно и да определят сами работното си време.

Те планират работния си график според живота, навиците и циклите на продуктивност.

Екипите комуникират чрез инструменти за дистанционна работа , документи за съвместна работа, имейли и системи за управление на проекти (вместо срещи в реално време, един на един).

Те определят правилата, границите и кода, по които се ръководи тяхната асинхронна работа.

Всяко сътрудничество в реално време се планира предварително и се оптимизира за максимална продуктивност.

Накратко, асинхронната работа отделя производителността от видимостта и достъпността. Както посочва Тайлър Гилеспи, основател и асинхронен работник, в своя блог за асинхронната комуникация,

[Асинхронната работа е] доказателство за факта, че служителите и членовете на екипа са възрастни хора, които не се нуждаят от постоянно наблюдение или управление.

Крайният резултат? Не е нужно да седите в кабината си, за да ви виждат, че работите!

📮 ClickUp Insight: 48% от служителите казват, че хибридната работа е най-добрата за баланса между работата и личния живот. Все пак, като 50% все още работят предимно в офиса, поддържането на съгласуваност между различните местоположения може да бъде предизвикателство. Но ClickUp е създаден за всички видове екипи: дистанционни, хибридни, асинхронни и всичко между тях. С ClickUp Chat & Assigned Comments екипите могат бързо да споделят актуализации, да дават обратна връзка и да превръщат дискусиите в действия – без безкрайни срещи. Сътрудничество в реално време чрез ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards, възлагане на задачи директно от коментарите и поддържане на всички на една и съща страница, независимо от мястото, от което работят! 💫 Реални резултати: STANLEY Security отбеляза 80% увеличение на удовлетвореността от работата в екип благодарение на безпроблемните инструменти за сътрудничество на ClickUp.

Разбиране на асинхронната работа

Асинхронната работа отделя производителността от постоянната комуникация. Асинхронната комуникация помага да се свърши работата по най-малко смущаващ начин, без да е необходима незабавна реакция или отговор. При този стил на работа колегите започват да уважават автономността на другите и ценят гъвкавостта на работното място.

Е, как се различава от традиционната работа (която наричаме синхронна работа)? Нека разберем.

Синхронна срещу асинхронна работа: какви са разликите?

Асинхронната и синхронната работа са два оперативни модела, които се различават основно по отношение на наличността на членовете на екипа в даден момент. Синхронната работа обикновено е от 9 до 17 часа, когато всички са в офиса или са налични онлайн.

Асинхронната работа се случва, когато екипите определят заедно своите цели и критерии за приемане, а след това се разпръскват, за да изпълнят своята част от работата в собственото си време и пространство. Тази разлика се проявява по различни начини.

Атрибут Асинхронна работа Синхронна работа Работен модел Служителите работят независимо от местоположението и времето Дори разпределените екипи си сътрудничат в реално време и работят заедно Комуникация Чрез инструменти за управление на проекти, имейли, съобщения и др. Лично или чрез видео/аудио разговори на живо Управление Висока степен на самоуправление Мениджърите играят важна роля Време за отговор Съгласувано колективно от екипа Очаква се незабавен отговор Доверие Висока степен на доверие и автономност Ниско ниво на доверие (с наблюдение)

По какъв начин асинхронната работа е по-добра?

Представете си ситуация в офиса: пристигате на работа, обменяте любезности и един колега ви моли да създадете съдържание, публикация в блога за уебсайта. Започвате да работите по нея.

Тук-тук; прекъсвате се от друг колега, който минава покрай бюрото ви и иска да обсъди месечния отчет на Google Analytics. Поглеждате цифрите и правите някои умствени изчисления, когато... пинг! Вашият мениджър иска да проведете кратък разговор с него.

Преоценявате приоритетите на няколко задачи и обсъждате някои проблеми с хората в екипа си. Преди да се усетите, вече е обяд.

Резюме: Докато сте били заети, първоначалният ви списък с задачи остава непроменен.

Въпреки че това може да се случи и при асинхронна работа, системите предоставят определени тактики и методи за предотвратяването му.

Изключване на известията : Можете да изключите известията в Slack, за да се концентрирате върху задачите си. (Не можете да избегнете колега, който минава покрай офиса!)

По-добро ежедневно планиране : Можете да отделите време за проверка на съобщенията или имейлите, за да не се разсейвате, докато работите интензивно. (Как планирате да отговаряте на неотложни въпроси?)

Управлявани очаквания : Асинхронните екипи не очакват незабавни отговори, което улеснява отказването, ако е необходимо. (Много по-трудно е да откажете на някой, който ви моли лично за „кратък разговор”)

Специално създадени системи : Асинхронните екипи разполагат и с документация, управление на проекти и други инструменти, за да гарантират, че информацията е отворена и достъпна за всеки, който се нуждае от нея. (Не е необходимо вие да отговаряте на всички въпроси)

Управление на календара: Можете да планирате „часове за комуникация“, подобно на приемните часове на професорите, за да сигнализирате на хората кога сте на разположение за разговори. (Да правите това в офиса може да изглежда скъпо)

Асинхронната работа е като потупване по рамото, което остава в очакване, докато вие или вашият колега не влезете в системата или не започнете да сътрудничите при изготвянето на документи в различни часови зони.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Означава ли това, че всяка синхронна работа е враг на продуктивността? Не!

Не всяка синхронна комуникация е ненужна. Има много случаи, в които сътрудничеството в реално време е необходимо, за да се постигне съгласие между екипите.

📚 Допълнителна информация: Как асинхронната работа променя сътрудничеството

Кога е подходяща синхронната и кога асинхронната работа?

Синхронната работа е най-подходяща, когато комуникацията в реално време е от съществено значение, като например:

Екипни прегледи : Личното присъствие в реално време помага за по-доброто отразяване на емоционалните и човешките аспекти на обратната връзка.

Сесии за мозъчна атака : Синхронната наличност помага да се надграждат идеите на другите в затворена среда.

Случайни идеи : Един непринуден разговор край машината за вода може да доведе до значителни пробиви, ако екипите работят синхронно.

Убеждаване : Много е малко вероятно да убедите потенциален клиент да купи или ядосан клиент да остане без лично взаимодействие.

Семинари: Ученето чрез практика се осъществява по-добре на живо и в реално време. Това важи особено за задачи, които изискват съвместната работа на двама или повече души.

Асинхронната работа е по-добра, когато екипите се нуждаят от пространство, за да се концентрират върху работата си, като например:

Писане на кратки отчети: Прости, редовни актуализации за свършената работа, текущата работа и пречките могат да се изпращат асинхронно. Всъщност, с помощта на AI асистент за управление на проекти като : Прости, редовни актуализации за свършената работа, текущата работа и пречките могат да се изпращат асинхронно. Всъщност, с помощта на AI асистент за управление на проекти като ClickUp Brain , можете да автоматизирате това за ежедневна, седмична или персонализирана честота.

Създавайте лесно автоматични AI StandUps с ClickUp

Създаване на съдържание заедно: След като се споразумеете за тема, можете да напишете част от съдържанието асинхронно. Няколко души могат да въведат работата си в общ документ и да правят редакции независимо, а дори и съвместно, без да е необходимо да се провежда среща в реално време. Как? С помощта на : След като се споразумеете за тема, можете да напишете част от съдържанието асинхронно. Няколко души могат да въведат работата си в общ документ и да правят редакции независимо, а дори и съвместно, без да е необходимо да се провежда среща в реално време. Как? С помощта на Instant и Live Collaboration в документ мениджър като ClickUp Docs

Сътрудничество на живо при писане и редактиране в ClickUp Docs с помощта на функцията за незабавно и живо сътрудничество на ClickUp.

Управление на проекти : Проектният мениджър може да извършва по-голямата част от работата си асинхронно. Например, той може да разпределя задачи, да създава работни процеси, да изпраща аудио/текстови отзиви и т.н., без да е физически присъстващ с членовете на екипа в реално време.

Приемане на нови служители: Подкрепата на новите служители на всеки етап от работата им вече е нещо от миналото. Днес можете да създадете ясен и изчерпателен документ за въвеждане, който новите служители могат да прочетат сами!

💡 Професионален съвет: Нуждаете се от помощ при прехода към асинхронно въвеждане в работата? Изтеглете безплатно шаблона за въвеждане в работата на служителите на ClickUp – това е вашият универсален ресурс за организиране на списък за въвеждане в работата, настройване на срещи и задачи за запознаване на служителите с ролята им и управление на обучението. Получете безплатен шаблон Гарантирайте отлично начало за всеки нов служител с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Ако следвате модел, който комбинира двете, можете да направите комуникацията на хибридното си работно място по-ефективна.

Сега, след като разбрахме какво е асинхронна работа и как се различава от традиционните модели, ето как можете да я приемете с отворено сърце.

Как да внедрите асинхронна работа: най-добри практики

На теория асинхронната работа е проста – нека хората сами управляват себе си и работата си по начин, който им подхожда най-добре. На практика това може да доведе до хаос.

За да внедрите асинхронната работа безпроблемно, се нуждаете от хора, процеси и технологии, които да подпомагат не само служителите, но и мениджърите, HR отдела и др. Нека видим как можете да се възползвате от тези най-добри практики, за да гарантирате успеха.

1. Идентифицирайте шампионите в асинхронната работа и спечелете подкрепата на ръководството

Не можете да постигнете нищо, ако хората не вярват в него и не се идентифицират с него.

За да активирате асинхронната работа, трябва да познавате настроенията на аудиторията си. Трябва да получите подкрепата на ръководството и да прецените какво наистина искат служителите.

Получаване на подкрепата на ръководството

За да спечелите подкрепата на ръководството за асинхронната работа, е необходимо да свържете техните цели (ефективност, производителност, култура, резултати) с ползите от асинхронната работа.

Свържете асинхронната работа с резултатите, които са важни за лидерите:

Скорост: По-малко загубено време в ненужни срещи = по-бързо вземане на решения

Качество: Хората получават повече време за концентрация = по-задълбочено мислене и по-добри резултати

Цена: По-малко срещи = по-малко изтощение, повече време за работа с висока възвръщаемост

Глобално сътрудничество в екипа: Async прави работата в различни часови зони по-инклюзивна и продуктивна.

Използвайте изрази като: „Асинхронната комуникация ни дава повече време да мислим ясно и да отговаряме качествено, без да чакаме свободни места за срещи. “

💡 Професионален съвет: Ако вече използвате асинхронни инструменти (като ClickUp ), подчертайте успехите. Например, след преминаването към ClickUp, екипите съобщиха: Спестени 3+ часа седмично ( 60,2% от клиентите

Спестени средства (54,7% от клиентите)

По-добра ефективност (96,7% от клиентите)

По-добро сътрудничество (87,9% от клиентите)

Ръководството може да се опасява от още една голяма промяна. Затова предложете пилотен проект:

„Нека опитаме асинхронни актуализации на статуса за едно тримесечие – все още не е необходимо да се ангажираме на ниво организация.“

„Ами ако използваме ClickUp Clips за индивидуални актуализации и преминаваме към телефонни разговори само когато е необходимо?“

Това намалява възприемания риск и им дава възможност да опитат предимствата.

Оценяване на желанията на служителите

Провеждайте проучвания, за да разберете дали вашите екипи искат асинхронна работа; ClickUp Forms е чудесен начин да направите това.

Попитайте дали се нуждаят само от гъвкаво работно време или и от гъвкаво местоположение.

Научете техните настоящи методи на работа и нива на производителност.

Използвайте формулярите на ClickUp, за да съберете мненията на служителите относно внедряването на асинхронни работни практики

След това определете особено ентусиазираните членове на екипа си, които ще се застъпят за каузата пред останалите. Дайте им необходимите инструменти и процеси, за да укрепят управлението на промените.

2. Създайте системи

Отдалечените екипи също се нуждаят от общо работно място, с тази разлика, че то е виртуално. Осигурете на екипа си всеобхватно, многофункционално виртуално работно пространство. Всеобхватната платформа за отдалечена работа на ClickUp ви предоставя всичко необходимо за асинхронна работа:

Проекти и задачи

Множество изгледи

Проследяване на производителността

Управление на производителността

Документация

Автоматизация

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Уверете се, че всяка система, която настроите, позволява асинхронна комуникация, обмен на идеи и сътрудничество по задачи за действие.

ClickUp включва и редица функции за асинхронна комуникация. ClickUp Tasks предлага вложени коментари, за да могат екипите да обсъждат/дискутират идеи в контекста. ClickUp Whiteboards и Mind Maps правят виртуалното сътрудничество визуално и ефективно, като предоставят на екипите споделен канвас за обмен на идеи, свързват ги със съществуващите знания чрез ClickUp Docs и дори създават изпълними задачи за последващи действия.

Превърнете разпръснатите идеи в реалистични планове с ClickUp Whiteboards.

ClickUp Chat е специално създаден за асинхронна работа, проектиран да поддържа разговорите фокусирани, практични и точно там, където се извършва работата.

Вместо да превключват между приложения за съобщения и инструменти за задачи, екипите могат да обсъждат проектите директно в ClickUp – на същата страница, на която са задачите, документите и графиците им. Можете да маркирате колеги, да добавяте линкове към конкретни задачи или документи и дори да превръщате съобщенията в действия с едно кликване.

Темите помагат да поддържате дискусиите организирани, а известията гарантират, че нищо няма да бъде пропуснато, дори и да сте на разстояние от часове. В реално време, когато имате нужда от това, асинхронно, когато нямате.

4. Излезте извън рамките на текстовите съобщения, за да намалите използването на Slack

Когато пишете съобщения, особено между хора, които говорят на различен диалект или са от различна култура, тонът ви може да бъде погрешно разбран. Затова престанете да използвате Slack – откажете се от разсейващите чат приложения и създайте възможности за комуникация чрез текст, аудио, видео и др.

Например, ClickUp Clips ви позволява да споделяте незабавно записи на екрана и да предлагате обратна връзка чрез глас. Вместо да провеждате видеоразговор (за който е необходима обща наличност), можете да създадете видео (с или без коментар), което получателят да може да гледа по-късно.

Записвайте екрана си, за да споделяте видеоклипове асинхронно с екипа си използвайки ClickUp Clips

С Clips можете също така:

Транскрибирайте записите и копирайте подходящи откъси от разговора за асинхронно съобщаване.

Добавяйте коментари във видеото и започвайте разговори по времевата линия.

Превърнете описанията на клиповете в действителен списък със задачи

Търсете в транскриптите конкретна тема за разговор

🎥 Научете как можете да използвате ClickUp Brain, собствената AI на ClickUp, за да транскрибирате гласови и видео съобщения за асинхронна работа тук:

5. Управлявайте очакванията и комуникирайте повече от необходимото

Съберете екипа, за да определите правила и очаквания един към друг. Това може да включва вземане на решения относно:

Колко бързо трябва да се отговори на съобщение?

В коя часова зона са определени крайните срокове?

Кога можем да поискаме разговори в реално време?

Къде и как трябва да се дава обратна връзка?

Създайте харта за асинхронна работа за вашия екип/организация в ClickUp Docs. Споделете я с всички заинтересовани. Поканете ги да коментират/дадат обратна връзка. Развивайте се постепенно!

Документирайте подробно и сътрудничете ефективно с ClickUp Docs

В асинхронната работна култура прекомерната комуникация не е недостатък, а предимство. Тъй като не разчитате на разговори в реално време, за да попълните празнините, ако сте изключително ясни и подробни от самото начало, това помага да се предотвратят недоразумения, забавяния и преработване.

Ето как да комуникирате ефективно в асинхронна работна култура, без да претоварвате екипа си.

Включете контекста, а не само задачата: Вместо „Актуализирах електронната таблица“, кажете: „Актуализирах електронната таблица с приходите за второто тримесечие с новите данни от отдела по продажбите. Цифрите отразяват сключените сделки към 5 май. Вижте разбивката по региони в раздел 3. ”

Използвайте предимно писмена комуникация и актуализации с връзки: Използвайте инструменти като ClickUp Docs или задачи с коментари, за да документирате решения, мотиви и следващи стъпки. По този начин другите могат да продължат оттам, откъдето сте спрели – без да се налага среща.

Обобщете дългите низове: Ако сте имали дълъг разговор или сътрудничество, обобщете го с TL;DR: „Да обобщим: Съгласихме се за промени в графика (сега 1 юни), следващата стъпка е Алекс да актуализира брифинга. Пълният разговор е по-горе. ”

💡 Професионален съвет: Използвайте AI функциите на ClickUp Brain, за да обобщите дълги документи или дискусионни низове за секунди, като използвате прости команди. Получавайте обобщени актуализации на статуса на задачите в работното си пространство с ClickUp Brain.

6. Проследявайте производителността

Въпреки че екипите може да не харесват да бъдат наблюдавани за това, което правят, кога работят и т.н., това помага на организацията да проследява производителността. Насърчавайте членовете на екипа да:

Използвайте функцията за проследяване на времето на ClickUp , за да записвате работните часове на екипа си.

Определете ясно наличността, за да може проектният мениджър да разпределя задачите съответно.

Направете почти точни оценки за времето, необходимо за задачите, които са им възложени.

Добавете времеви прогнози към задачите и получите по-добър контрол над графика си с помощта на ClickUp Time Tracking.

Проследявайте също колко време отнемат срещите, имейлите, чат съобщенията, Slack събранията и т.н., за да измерите влиянието на асинхронната работа върху производителността.

7. Предотвратяване на груповото мислене

Груповото мислене, просто казано, е некритичен консенсус по даден въпрос, защото хората искат да избегнат конфронтация. Това може да бъде по-голям проблем в отдалечените екипи, защото на тези, които не са съгласни, е по-лесно просто да мълчат.

За да предотвратите това:

Насърчавайте всички да изразяват мнението си

Маркирайте хора и ги поканете да дадат коментари

Насърчавайте шампиона по асинхронна работа (помните ли от стъпка 1?) да подтиква мълчаливите хора да допринесат.

Когато е абсолютно необходимо, създайте начини за анонимно въвеждане на данни чрез формуляри и анкети.

8. Интегрирайте работата и работните процеси

Повечето екипи използват няколко инструмента, за да изпълнят работата си. Ефективното интегриране на вашите асинхронни комуникационни инструменти улеснява работата.

Например, можете да интегрирате Zoom с ClickUp, за да започвате разговори директно от платформата си за управление на проекти. С интеграцията на Slack можете да уведомявате конкретни лица за промяна в статуса на задачата. Софтуерните екипи интегрират инструменти като GitHub, LambdaTest и др., за да направят работните си процеси безпроблемни.

ClickUp предлага интеграция с над 1000 инструмента, за да направи работата ви безпроблемна.

Въпреки всичките ви усилия, предизвикателствата са неизбежни. Нека видим с какво може да се сблъскате и как можете да ги преодолеете.

Асинхронна работа: предизвикателства и ограничения

Видяхме, че асинхронното сътрудничество предлага няколко предимства и е предпочитано от съвременните екипи. Въпреки това, само по себе си, асинхронният подход не е най-добрият вариант за всички случаи. Ето защо и как можете да преодолеете тези ограничения.

Умора от Zoom и претоварване с известия

Работата в различна физическа среда може да доведе до прекалено често общуване или прекалено много срещи. Това може да противоречи на самата цел на асинхронната работа.

🔷 Решение

Изградете култура на документиране в организацията. Насърчавайте екипите да записват ключови идеи, мисловни процеси, мнения и др., така че хората да имат достъп до тях, когато им е необходимо. Използвайте това, за да създадете асинхронен работен процес, който в дългосрочен план улеснява живота на всички.

📮ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, близо 40% от анкетираните участват в 4 до 8+ срещи седмично, като всяка среща трае до един час. Това се равнява на огромно количество колективно време, посветено на срещи в цялата организация. Ами ако можехте да си върнете това време? Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да ви помогне да увеличите производителността с до 30% чрез незабавни обобщения на срещите, докато ClickUp Brain помага с автоматизираното създаване на задачи и оптимизирани работни процеси, превръщайки часовете на срещите в полезни идеи.

Комуникация в различни часови зони

Изпращали ли сте някога „Здрасти“ и докато получателят отговори, сте забравили какво сте искали да кажете? Това може да се случва по-често, когато екипите работят в различни часови зони.

🔷 Решение

Определете общи работни часове, за да планирате важни видеоразговори, комуникация в реално време и задачи по предаване на проекти.

Определете ясни очаквания за това кога и как членовете на екипа ще отговарят на съобщенията си един на друг.

Задайте шаблони и рамки за разговори – например, насърчавайте всички да предоставят контекст и да задават въпроси в тяхната цялост, вместо просто да казват „здрасти“.

Ангажираност на екипа

Изолацията, която възниква, когато работите от разстояние и не общувате лице в лице с колегите си, може да повлияе на мотивацията. Езикът на тялото и енергията при личните контакти играят ключова роля за поддържането на високо морално състояние. Членовете на екипа могат да загубят чувството си за цел и съгласуваност с целите на организацията.

🔷 Решение

Включете ангажираността на екипа в ключовите области на отговорност на мениджърите (KRA). Включете от време на време дейности за сближаване и забавление. (Можете дори да помолите членовете на екипа си да споделят снимки на котките си – това винаги работи!)

Спешност срещу гъвкавост

Работата от разстояние означава, че членовете на екипа може да не разберат спешността или въздействието на определени проблеми. Например, билет с „първи приоритет“ трябва да бъде обработен незабавно, а в един гъвкав екип може да няма никой, който да се заеме с това.

🔷 Решение

Планирайте гъвкав график, за да гарантирате спазването на споразуменията за ниво на обслужване (SLA). Ако имате нужда от членове на екипа, които да са на разположение в определени часове, посочете това предварително и планирайте графика съответно.

Ефективност на обучението

Въпреки че индивидуалното обучение по собствен темп набира популярност, то често не е най-ефективното. Почти невъзможно е да се документира или предава неформално знание в работната среда. Работата в един и същи офис помага за моделиране на поведения, които могат да бъдат трудни в асинхронна среда.

🔷 Решение

Създайте модули за обучение, ориентирани към действие. Съберете екипите, за да се учат един от друг. Направете плановете за уроците интерактивни. Не спирайте с първоначалното въвеждане – създайте възможности за редовно обучение и преквалификация на членовете на екипа.

Значението на асинхронната работа в днешната работна култура

Бизнес лидерите и специалистите по човешки ресурси вече не могат да избягват асинхронните работни структури по няколко причини.

Предпочитания на търсещите работа

🧠 Интересен факт: Около 98% от работната сила иска да работи дистанционно, поне на непълно работно време.

Служителите от поколението Z са много по-склонни да се ангажират с дистанционна работа, а гъвкавостта е привлекателна за жените в работната сила.

Цифрово номадство

Много от съвременните специалисти предпочитат да работят, докато пътуват. Някои от най-специализираните и високоплатени умения са достъпни само за тези, които искат независимост от мястото и времето. За тях асинхронната работа и инструментите за дигитални номади стават фундаментални за ефективността.

Алтернативни политики за отпуск

Досега една пълноценна работа се изпълняваше от един човек, на когото се отпускаше фиксиран брой дни платен отпуск. Днес служителите искат много по-голяма гъвкавост. Те търсят да вземат сабатични и дълги отпуски, за да се занимават с други интереси.

Това доведе до появата на споделянето на работа, което позволява на двама служители да споделят отговорността за една пълноценна длъжност. Тази практика става все по-разпространена в адвокатските кантори, където консултантите разпределят задачите според спешността им и поемат отговорност за конкретни задачи.

Това помага на служителите да споделят работата и времето си, като гарантира, че някой ще поеме задачите. Тази гъвкавост означава и по-малка зависимост от един-единствен служител, което минимизира затрудненията, дължащи се на зависимости.

Конкурентно предимство

В днешно време всяка организация обмисля възможността за дистанционна/хибридна работа.

🧠 Интересен факт: AirBnB има политика за живот и работа навсякъде. Интернет търсачката DuckDuckGo има служители в над 15 държави. А ClickUp също има дистанционна работна сила със служители и офиси в няколко държави, включително САЩ, Канада, Ирландия, Обединеното кралство и Австралия!

Трябва да сте асинхронна компания, за да привлечете най-добрите таланти на днешния конкурентен пазар.

Недостиг на таланти

Говорейки за недостиг на таланти, една организация, която се чувства комфортно с асинхронната работа, може да наема служители от всяка точка на света. Това може да бъде рентабилно и да донесе значителни ползи в дългосрочен план.

Ако това ви се струва привлекателно (или неизбежно), ето как да внедрите асинхронни работни практики във вашата организация.

Бъдещето на работната сила: Как асинхронната работа променя пазара на труда?

Естествено, асинхронната работа изисква огромна промяна в културата и емоционалната структура на цялата организация.

Служителите трябва да се самоуправляват, а мениджърите трябва да имат повече доверие в служителите, които не виждат редовно или никога не са виждали.

Разширяващата се липса на таланти, особено в областта на интелектуалния труд, принуди мениджърите да приемат и насърчават асинхронната работа.

🧠 Интересен факт: 55% от работодателите дават приоритет на наемането на най-добрите таланти, дори ако това означава да наемат служители, които живеят в различни страни. Същевременно 60% от работодателите признават, че получават кандидати с по-високо качество, откакто са преминали към система на разпределена работна сила.

Усъвършенствайте асинхронната работа с ClickUp

Независимо дали работите синхронно или асинхронно, производителността често е митична, като еднорозите или Чеширските котки. В традиционните работни среди показател за производителността беше видимостта, да си онлайн, да седиш в кабината си, да се изказваш по време на срещи и т.н.

В асинхронния свят видимостта остава на заден план. За да бъдат функционални, асинхронните екипи се нуждаят от коренно нов начин за управление на работата, комуникацията и производителността си.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp е проектиран именно за тази цел. С бели дъски, мисловни карти, чат в реално време, управление на задачи, документи, табла и други, ClickUp ще промени работата на вашия екип – независимо къде се намира той.

Убедете се сами. Опитайте ClickUp още днес!