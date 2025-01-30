16 от най-добрите инструменти за работа от дома през 2025 г.

От появата на интернет дистанционната работа непрекъснато се разраства и се превърна в една от най-големите работни сили в света.
Въпреки това е важно да се отбележи, че много малко хора са предвидили ситуация, в която тази група от населението ще нарасне до сегашните размери. Както показват статистиките, 1 от 4 служители в САЩ работи от дома си, което представлява повече от 26% от работната сила в страната.
Ако планирате да се присъедините към тази група в следващите месеци, трябва да оцените предимствата и недостатъците, които ще получите. Най-важното е да се запознаете с най-добрите инструменти за работа от дома, за да постигнете целите си.
Има много инструменти за дистанционна работа, които подобряват производителността и които трябва да имате предвид, но първо нека разгледаме какви видове инструменти са включени в този списък.
Какво трябва да търсите в инструментите за работа от дома?
Когато се присъедините към нарастващата популация от отдалечени екипи, трябва да сте наясно, че не всички инструменти за работа от разстояние предлагат най-добрите услуги. Някои от тези инструменти са предназначени само да помагат на отделни лица да се справят с прости задачи.
Другите не са лесно достъпни и ще ви е необходима помощ, за да ги закупите от пазара, което затруднява работата ви. Ето някои основни аспекти, които трябва да проверите при инструментите за работа от разстояние.
- Леснота на използване
- Лесно достъпни и на разположение
- Лесни и евтини за поддръжка
- Пренастройване на работата ви
16 от най-добрите инструменти за работа от дома, които трябва да познавате
Сега, когато вече знаете какво да търсите в инструментите за продуктивност при работа от дома, е важно да разберете ясно кои са някои от най-добрите инструменти, които се предлагат на пазара. Както ще разберете, има много инструменти, които можете да включите в стратегията си за координиране на дистанционните си работници.
Въпреки това, някои от тези инструменти могат да бъдат по-ефективни и да предлагат по-добри резултати във вашата работа. Ето 15 инструмента за продуктивност при работа от дома, които могат да направят разлика във вашите задачи:
1. ClickUp
ClickUp се наложи като предпочитан софтуер за управление на проекти за отдалечени екипи по целия свят. Този инструмент е проектиран да обедини цялата ви работа в една платформа за по-лесно управление за отдалечените работници.
Не е нужно да се притеснявате за вашите екипи, работещи от разстояние, защото никога не е било по-лесно да ги управлявате ефективно и бързо да правите промени, отколкото с функциите за управление на проекти на ClickUp.
Нека да ги разгледаме!
Функции
- ClickUp Docs : Създавайте и организирайте документи по проекти
- Анотации : Лесно оставяйте коментари, задавайте задачи на потребители или създавайте задачи директно върху файлове
- Присвоени коментари : Създавайте и присвоявайте коментари в задачи, файлове или документи на себе си или на други хора.
- Филтриране и търсене на задачи : Откривайте и лесно намирайте или филтрирайте задачи, документи, изпълнители или пространства в инструмента за търсене.
- ClickUp Whiteboards : Сътрудничество с екипа ви чрез визуални средства и създаване на персонализирани работни процеси или обсъждане на нови идеи заедно
- Мисловни карти: Създавайте впечатляващи визуални схеми от нулата или чрез съществуващи задачи
- ClickUp Goals : Поддържайте синхронизацията на вашите отдалечени екипи, като дефинирате и преразглеждате целите
- Табла : Вижте къде се намира цялата ви работа и проследявайте напредъка на задачите с един поглед
- Clip : Лесно записвайте екрана си и споделяйте видеоклипове с членовете на екипа директно в задачите
Предимства
- Възможност за интегриране с други често използвани инструменти за работа от разстояние, като Zoom, Slack и Loom
- Безплатната версия е по-мощна от повечето инструменти за сътрудничество и производителност.
- Достъп до огромна библиотека с готови шаблони
- Свържете сходни задачи в работните пространства, като използвате връзки между задачи или зависимости.
- Лесно поставяне на цели
- Прости функции за плъзгане и пускане за преместване и преразпределяне на задачи между различни екипи
- Получавайте актуализации в реално време и визуални сигнали, когато другите преглеждат, редактират или коментират вашите задачи.
Недостатъци
- Потребителите често се нуждаят от малко обучение поради високото ниво на персонализация
- Отговарянето по имейл може да бъде трудно
- Функциите за търсене могат да бъдат по-бавни (засега 😉)
Цени
- Безплатни завинаги
- Без ограничения: 5 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Бизнес Плюс: 19 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
2. Trello
Дистанционната работа обикновено се фокусира върху постигането на конкретни цели и задачи с екипи, разпръснати на различни места. С Trello обаче можете бързо да съберете всичко на едно място, включително всички задачи, с които се занимават вашите екипи.
Trello обединява всички ваши задачи, инструменти и екипи в единен потребителски интерфейс за безпроблемна работа.
Функции
- Чат в реално време
- Активност/Новини
- Управление на дистанционни срещи
- Функции за мозъчна атака
Предимства
- Лесни за използване
- Безпроблемна интеграция
- Опростена автоматизация
- Ефективно обслужване на клиенти
Недостатъци
- Без странично превъртане
- Трудно е да се изтриват картичките
- Трябва да сте онлайн, за да ги използвате
Цени
- Безплатни завинаги
- Стандартен: 5 $/месец на потребител
- Премиум: 10 $/месец на потребител
- Enterprise: 17,50 $/месец на потребител
Оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (12 990+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (22280+ отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Trello!
3. Wrike
Wrike е известен софтуер за управление на дистанционна работа, който завладява света. С Wrike можете лесно да управлявате вашите инструменти за дистанционна работа. Този уникален инструмент ви позволява да премахнете бариерите пред дистанционната работа, като същевременно ви гарантира яснота в операциите ви и надхвърляне на целите ви.
Функции
- Персонализирани типове елементи
- Планиране на ресурсите за проекти
- Мобилни и настолни приложения
- Функции за кръстосано маркиране
Предимства
- Държи всички ангажирани
- Естествен работен процес
- Лесно управление на задачите
- Безпроблемна интеграция
Недостатъци
- Трудно е да се свържете с отдела за обслужване на клиенти
- Някои казват, че може да има объркващи функции
- Не са толкова интуитивни за дистанционните работници
Цени
- Безплатни завинаги
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 28,80 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (3230+ отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (1890+ отзива)
4. Movavi
Movavi Screen Recorder е софтуер за запис на десктопа, който позволява на потребителите да записват дейността на екрана, използването на програми и видеоконферентни разговори (Skype, Zoom, Hangouts). Инструментът предлага два режима: запис на екрана и екранни снимки.
Функции
- Записвайте само видео от уеб камера, системния звук или микрофона си
- Експортирайте в Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, имейл или споделете линк
- Опциите за експортиране включват MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP и JPG
Предимства
- Два режима на запис: запис на екрана и екранни снимки
- Лесен за използване и интуитивен интерфейс
- Гъвкави настройки на аудиото
- Опции за бърз износ
Недостатъци
- Воден знак във видеото при изход по време на пробния период
- Ограничени възможности за редактиране
- Само 7-дневен пробен период
Цени
- Безплатна пробна версия
- Едногодишен абонамент: 42,95 долара
- Доживотна лицензия: 57,95 долара
Оценки и рецензии
- G2: 4,5/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ отзива)
5. ProofHub
Управлението на отдалечен екип може да звучи като идеална идея, която намалява оперативните разходи и доставя очакваните резултати. Въпреки това, е важно да се подчертае, че това е по-лесно управляема задача само в някои случаи.
Ето защо се нуждаете от софтуер за управление на проекти като ProofHub, който да ви помага в планирането, сътрудничеството и организирането на вашите отдалечени екипи.
Функции
- Персонализирани шаблони
- Портал за клиенти
- Изглед на Гант/Времева линия
- Управление на идеи
Предимства
- Възможност за преместване на задачи на етапи
- Наличност на канбан табла
- Лесно и бързо
- Лесно се интегрират с други инструменти
Недостатъци
- Неподходящо време за комуникация
- Може да бъде скъпо за дистанционните работници
- Предизвикателства при сътрудничеството в екипа
Цени
- Безплатна пробна версия
- Необходими: 45 $/месец
- Ultimate Control: 89 $/месец
Оценки и рецензии
- G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)
6. GitHub
Появата на дистанционната работа донесе със себе си и редица предизвикателства. Сигурността остава основното предизвикателство с появата на киберпрестъпници, готови да проникнат и да откраднат важни документи от организациите. С GitHub можете да работите с известен инструмент за дистанционна работа с вградени функции за сигурност.
Функции
- Управление на задачите
- Функции за предупреждение/ескалация
- Табло
- Управление на задачите
Предимства
- Супер удобни
- Практичен инструмент за дистанционна работа
- Лесно взаимодействие с други потребители
- Бързо начало
Недостатъци
- Без мобилно приложение
- Предизвикателство да получите поддръжка
- Липсва тъмен режим
Цени
- Безплатни завинаги
- Team: 44 $/година на потребител
- Enterprise: 231 $/година на потребител
Оценки и рецензии
- G2: 4. 8/5 (5540+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)
7. Slack
Създаването на отличен отдалечен екип винаги е предизвикателство. Ето защо повечето организации, които използват отдалечени операции, считат за трудно да окажат влияние на пазара. Slack обединява всички ваши инструменти и отдалечени екипи на едно място, което улеснява комуникацията, обмена на идеи и дори по-бързото решаване на съществуващи проблеми.
Функции
- Функции за съобщения
- Функции за достъпност
- Функции за свързване
- Събрания, клипове и видеоразговори
Предимства
- Лесни за използване при работа от разстояние
- Безпроблемно управление на задачите
- Безпроблемна комуникация
- Платените версии са чудесни за споделяне на файлове
Недостатъци
- Отделен имейл и парола за всеки канал
- Странен потребителски интерфейс
- Много канали
Цени
- Безплатни завинаги
- Pro: 7,25 $/месец
- Business+: 7,50 $/месец
- Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии
- G2: 4,5/5 (над 30 800 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 22 800 отзива)
CLICKUP И SLACK: ИДЕАЛНО СЪЧЕТАНИЕЗнаете ли, че можете да интегрирате Slack с ClickUp, за да създавате и управлявате задачи в Slack, като същевременно превръщате съобщенията си в задачи и коментари? Толкова е просто, колкото Slack и ClickUp!
8. Zoom
Zoom промени изцяло правилата на играта, що се отнася до дистанционната работа. Този инструмент се превърна в предпочитан инструмент за дистанционна работа за организациите в разгара на пандемията от COVID-19, когато видеоразговорите завладяха работния свят.
Освен това Zoom помага на организациите да преосмислят работните си пространства и да направят дистанционната работа безпроблемна. И най-важното, той може да подобри работата с клиентите, като създава по-опростен начин за провеждане на екипни срещи.
Функции
- Лесно общуване чрез екипни срещи
- Споделяне на прозорци на екрана
- Управление на екип за дистанционна работа
- Управление на контакти
Предимства
- Лесни за автоматизиране
- Ефективни за екипи по продажбите
- Лесно проследяване на продажбите
- Отлична оценка от клиентите
Недостатъци
- Лесно се губи работа
- Проблеми с проследяването на продажбите
- Липса на интеграция с iOS
Цени
- Безплатни завинаги
- Pro: 149 $/година на потребител
- Business+: 199 $/година на потребител
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии
- G2: 4. 5/5 (52 300+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)
Вижте тези алтернативи на Zoom!
9. Miro
Креативността е съществен аспект на всеки успешен екип. Като ръководител на екип, вие искате да сте сигурни, че вашата организация разполага с необходимата креативност за постигане на целите си – особено при работа от разстояние.
Повечето инструменти за дистанционна работа са неефективни в тази роля, но Miro се откроява като визуална платформа за вашия екип, която ви позволява да се свързвате, да си сътрудничите и да творите заедно.
Функции
- Функции за сигурност, идеални за дистанционни служители
- Аспекти на персонализиране
- Визуални инструменти
- Софтуерни предложения
Предимства
- Няколко екипа могат да работят заедно
- Страхотно сътрудничество
- Насърчава творчеството
- Предоставя интересни идеи
Недостатъци
- Слоеве на заключено съдържание
- Възможно е да редактирате в грешни области
- Липсват функции за интеграция
Цени
- Безплатни завинаги
- Стартово ниво: 8 $/месец на потребител
- Business+: 88 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии
- G2: 4,5/5 (над 52 300 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)
10. Toggl
При дистанционната работа управлението на времето е основната стратегия, чрез която организациите могат да постигнат успех. Ако имате екип, който работи дистанционно, разполагате с обещаващи подходи за управление на времето като единствен начин да поддържате производителността.
Toggl е софтуер за управление на проекти и инструмент за проследяване на времето, който ефективно повишава производителността. Този инструмент ще улесни управлението на ресурсите, тъй като ще плащате само за всяка отчетена минута.
Функции
- Мобилни и настолни приложения
- Офлайн проследяване
- Таймери с едно кликване
- Списък със задачи
Предимства
- Отлично проследяване на времето за дистанционни служители
- Ефективно управление на проекти
- Лесни за настройка
- Предимства на проследяването на задачите
Недостатъци
- Трудно е да се коригира грешното време
- Предизвикателства с URL адресите при функциите за проследяване на времето
- Трудно е да се прекъсват сесиите
Цени
- Безплатни завинаги
- Стартово ниво: 9 $/месец на потребител
- Премиум: 18 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 1940 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)
11. Google Drive
Като един от най-добрите инструменти за сътрудничество, Google Drive ви позволява да съхранявате, споделяте и работите с файлове и папки от вашия компютър, таблет или дори мобилни устройства. Той разполага с вградени защити, които ефективно осигуряват сигурен и криптиран отдалечен достъп до вашите файлове.
Всички файлове, които ще споделяте, ще бъдат проактивно сканирани за фишинг, ransomware, спам и зловреден софтуер. Не е нужно да се притеснявате за нарастващия риск от кибер заплахи за вашите устройства.
Функции
- Създаване на документи
- Архивиране и съхранение
- Офлайн и отдалечен достъп
- Контрол на версиите и споделяне на файлове
Предимства
- Дистанционен достъп до информация
- Сигурни входове
- Безплатно съхранение
- Лесно споделяне с екипи
Недостатъци
- Липса на непрекъснати подобрения
- Ненадеждна поддръжка
- Липса на основни функции
Цени
- 100 GB: 1,99 $/месец
- 1 TB: 9,99 $/месец
- 10 TB: 99,99 $/месец
- 20 TB: 199,99 $/месец
- 30 TB: 299,99 $/месец
- Google Drive for Teams: 10,00 $/месец на потребител
Оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 1940 рецензии)
- Capterra: 4. 3/10+ отзива)
12. Okta
През годините идентичността е била една от основните причини за успеха на различни организации в тяхната дейност. Екипите се намират под един покрив, което означава, че могат да изградят идентичност, която да движи организацията напред.
Това е различно, когато става въпрос за отдалечени екипи. С Okta обаче ще можете да създадете идентичност с вашите отдалечени екипи, което ще повиши производителността на служителите, ще създаде отлично потребителско преживяване и ще увеличи броя на регистрациите на клиенти.
Функции
- Управление на политиките
- Лесни за навигация
- Интеграции на трети страни
- Анализ на поведението
Предимства
- Лесни за научаване
- Сигурни операции
- Достъп с една парола
- Подобрява потребителското преживяване
Недостатъци
- Забавяния в известията за нови събития
- Необходим е телефон за влизане в системата
- Достъп от други устройства
Цени
- Еднократно влизане: 2 $/потребител на месец
- Еднократно влизане плюс: 4 $/потребител на месец
- Enterprise: 8 $/потребител на месец
- Enterprise plus: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (630+ отзива)
- Capterra: 4. 7/690+ отзива)
13. Loom
Срещите с вашите отдалечени екипи са едно от основните предизвикателства. Ще ви е необходима помощ, за да предавате информация бързо и да правите корекции, когато е необходимо. Тук на помощ идва Loom.
Този нов инструмент за дистанционна работа ви позволява да записвате кратки видеоклипове и да информирате вашите дистанционни екипи в реално време. Този инструмент ще ви помогне да намалите срещите с 29%.
Функции
- Разширения за Chrome
- Видео хостинг
- Неограничена видео библиотека
- Настолно приложение
Предимства
- Потребителите могат да записват екрани
- Лесно споделяне на видеоклипове
- Предимства на транскрипцията
- Лесни за конфигуриране и използване
Недостатъци
- Необходимо е разширение за някои браузъри
- Редовни сривове
- Проблеми при стартиране и спиране
Цени
- За начинаещи: Безплатно
- Бизнес: 8 $/потребител на месец
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 940 отзива)
- Capterra: 4. 6/310+ отзива)
Разгледайте тези алтернативи на Loom!
14. Microsoft Teams
Като потребител на Microsoft, трябва да сте запознати с Microsoft Teams. Това е иновативен софтуер, който промени изцяло дистанционната работа. Този инструмент гарантира, че екипите могат лесно и бързо да споделят съдържание, да усвояват нови умения, да планират задачи и да ги изпълняват заедно в споделен интерфейс.
Функции
- Екипни срещи
- Възможни обаждания
- Сътрудничество в реално време
- Групов чат
Предимства
- Запис на видео
- Лесно се присъединявате към други екипи
- Безпроблемно прехвърляне на файлове
- Разширена сигурност
Недостатъци
- Десктоп версията е податлива на грешки
- Стръмна крива на обучение
- Предизвикателство да се обаждаш на други екипи
Цени
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/потребител на месец
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/потребител на месец
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец
Оценки и рецензии
- G2: 4. 3/5 (13 210+ отзива)
- Capterra: 4. 5/8,880+ отзива)
15. nTask
Всеки растящ екип се сблъсква с огромни предизвикателства, когато става въпрос за мащабиране. Важно е да се отбележи, че някои екипи се нуждаят от помощ, за да разбият сложни проекти. За щастие, навлизането на nTask в дистанционното управление на проекти опрости този процес.
С nTask е по-лесно да разделите сложни проекти, така че екипите да могат бързо и лесно да планират, сътрудничат, анализират и управляват ежедневните задачи.
Функции
- Управление на срещи
- Проследяване на проблеми
- Проследяване на времето и табел за отчитане на работното време
- Диаграми на Гант
Предимства
- Възможност за многозадачност
- Подходи за безпроблемно управление на времето
- Лесно създаване на нови задачи
- Редовни известия
Недостатъци
- Контактът с поддръжката е предизвикателство
- Загуба на данни
- Предизвикателства при настройването на календара
Цени
- Премиум: 3 $/месец, фактурирани ежегодно
- Бизнес: 8 $/месец, фактурирани ежегодно
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (17 отзива)
- Capterra: 4. 1/97 отзива)
16. Hive
Разпределянето на задачи на отдалечен екип изисква усилия. Ще ви е необходима помощ, за да разберете кой какво прави и с какво темпо. Също така ще отнеме време да определите кой за какво отговаря и дали активно работи за изпълнението на своите задължения.
Hive се стреми да ви помогне да разберете бързо как работи вашият екип и кой отговаря за различните задачи.
Функции
- Проверка на документи и видеоклипове
- Шаблони за проекти
- Работни процеси за одобрение
- Таблици за отчитане на работното време и проследяване на времето
Предимства
- Разпределянето на задачи е по-лесно
- Обединява задачите под един покрив
- Лесно се интегрират с други инструменти
- Има персонализирана времева линия
Недостатъци
- Уведомленията са трудни за проследяване
- Чатът постоянно изчезва
- Отнема време да се научи
Цени
- Solo: Безплатно завинаги
- Екип: 12 $/потребител на месец
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
Оценки и рецензии
- G2: 4. 6/409 (17 рецензии)
- Capterra: 4. 5/169 отзива)
Инструменти за дистанционна работа за бъдещето на дистанционната работа
Дистанционната работа вече не е лукс за организациите, а реалност, с която трябва да се справят. Талантливите работници проявяват активен интерес към възможности, които позволяват дистанционна работа.
За да привлекат най-добрите таланти, компаниите трябва да предлагат възможности за работа от разстояние. За щастие, съществуват инструменти за работа от разстояние като ClickUp, които помагат на екипите да работят от централизирана платформа.
С ClickUp получавате цялостно решение за вашата организация, с което да управлявате дистанционните или офисните служители в едно и също пространство. Функциите на ClickUp помагат за свързването на екипите и подобряват производителността чрез персонализирани работни процеси, над 15 изгледа, функции за документиране на сътрудничеството и много други.
Заемете мястото на шофьора още днес и създайте свое собствено безплатно работно пространство в ClickUp!