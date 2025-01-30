ClickUp блог
16 от най-добрите инструменти за работа от дома през 2025 г.
Manage

16 от най-добрите инструменти за работа от дома през 2025 г.

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
30 януари 2025 г.

От появата на интернет дистанционната работа непрекъснато се разраства и се превърна в една от най-големите работни сили в света.

Въпреки това е важно да се отбележи, че много малко хора са предвидили ситуация, в която тази група от населението ще нарасне до сегашните размери. Както показват статистиките, 1 от 4 служители в САЩ работи от дома си, което представлява повече от 26% от работната сила в страната.

Ако планирате да се присъедините към тази група в следващите месеци, трябва да оцените предимствата и недостатъците, които ще получите. Най-важното е да се запознаете с най-добрите инструменти за работа от дома, за да постигнете целите си.

Има много инструменти за дистанционна работа, които подобряват производителността и които трябва да имате предвид, но първо нека разгледаме какви видове инструменти са включени в този списък.

Какво трябва да търсите в инструментите за работа от дома?

Когато се присъедините към нарастващата популация от отдалечени екипи, трябва да сте наясно, че не всички инструменти за работа от разстояние предлагат най-добрите услуги. Някои от тези инструменти са предназначени само да помагат на отделни лица да се справят с прости задачи.

Другите не са лесно достъпни и ще ви е необходима помощ, за да ги закупите от пазара, което затруднява работата ви. Ето някои основни аспекти, които трябва да проверите при инструментите за работа от разстояние.

  • Леснота на използване
  • Лесно достъпни и на разположение
  • Лесни и евтини за поддръжка
  • Пренастройване на работата ви
16 от най-добрите инструменти за работа от дома, които трябва да познавате

Сега, когато вече знаете какво да търсите в инструментите за продуктивност при работа от дома, е важно да разберете ясно кои са някои от най-добрите инструменти, които се предлагат на пазара. Както ще разберете, има много инструменти, които можете да включите в стратегията си за координиране на дистанционните си работници.

Въпреки това, някои от тези инструменти могат да бъдат по-ефективни и да предлагат по-добри резултати във вашата работа. Ето 15 инструмента за продуктивност при работа от дома, които могат да направят разлика във вашите задачи:

1. ClickUp

Пример за всички различни изгледи на ClickUp
Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp се наложи като предпочитан софтуер за управление на проекти за отдалечени екипи по целия свят. Този инструмент е проектиран да обедини цялата ви работа в една платформа за по-лесно управление за отдалечените работници.

Не е нужно да се притеснявате за вашите екипи, работещи от разстояние, защото никога не е било по-лесно да ги управлявате ефективно и бързо да правите промени, отколкото с функциите за управление на проекти на ClickUp.

Нека да ги разгледаме!

Функции

  • ClickUp Docs : Създавайте и организирайте документи по проекти
  • Анотации : Лесно оставяйте коментари, задавайте задачи на потребители или създавайте задачи директно върху файлове
  • Присвоени коментари : Създавайте и присвоявайте коментари в задачи, файлове или документи на себе си или на други хора.
  • Филтриране и търсене на задачи : Откривайте и лесно намирайте или филтрирайте задачи, документи, изпълнители или пространства в инструмента за търсене.
  • ClickUp Whiteboards : Сътрудничество с екипа ви чрез визуални средства и създаване на персонализирани работни процеси или обсъждане на нови идеи заедно
  • Мисловни карти: Създавайте впечатляващи визуални схеми от нулата или чрез съществуващи задачи
  • ClickUp Goals : Поддържайте синхронизацията на вашите отдалечени екипи, като дефинирате и преразглеждате целите
  • Табла : Вижте къде се намира цялата ви работа и проследявайте напредъка на задачите с един поглед
  • Clip : Лесно записвайте екрана си и споделяйте видеоклипове с членовете на екипа директно в задачите

Предимства

  • Възможност за интегриране с други често използвани инструменти за работа от разстояние, като Zoom, Slack и Loom
  • Безплатната версия е по-мощна от повечето инструменти за сътрудничество и производителност.
  • Достъп до огромна библиотека с готови шаблони
  • Свържете сходни задачи в работните пространства, като използвате връзки между задачи или зависимости.
  • Лесно поставяне на цели
  • Прости функции за плъзгане и пускане за преместване и преразпределяне на задачи между различни екипи
  • Получавайте актуализации в реално време и визуални сигнали, когато другите преглеждат, редактират или коментират вашите задачи.

Недостатъци

  • Потребителите често се нуждаят от малко обучение поради високото ниво на персонализация
  • Отговарянето по имейл може да бъде трудно
  • Функциите за търсене могат да бъдат по-бавни (засега 😉)

Цени

  • Безплатни завинаги
  • Без ограничения: 5 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Бизнес Плюс: 19 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

  • G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
  • Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Trello

Пример за шаблон на редакционен календар на Trello
Чрез Trello

Дистанционната работа обикновено се фокусира върху постигането на конкретни цели и задачи с екипи, разпръснати на различни места. С Trello обаче можете бързо да съберете всичко на едно място, включително всички задачи, с които се занимават вашите екипи.

Trello обединява всички ваши задачи, инструменти и екипи в единен потребителски интерфейс за безпроблемна работа.

Функции

Предимства

  • Лесни за използване
  • Безпроблемна интеграция
  • Опростена автоматизация
  • Ефективно обслужване на клиенти

Недостатъци

  • Без странично превъртане
  • Трудно е да се изтриват картичките
  • Трябва да сте онлайн, за да ги използвате

Цени

  • Безплатни завинаги
  • Стандартен: 5 $/месец на потребител
  • Премиум: 10 $/месец на потребител
  • Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 4/5 (12 990+ отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (22280+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Trello!

3. Wrike

Пример за начален панел на Wrike
Чрез Wrike

Wrike е известен софтуер за управление на дистанционна работа, който завладява света. С Wrike можете лесно да управлявате вашите инструменти за дистанционна работа. Този уникален инструмент ви позволява да премахнете бариерите пред дистанционната работа, като същевременно ви гарантира яснота в операциите ви и надхвърляне на целите ви.

Функции

  • Персонализирани типове елементи
  • Планиране на ресурсите за проекти
  • Мобилни и настолни приложения
  • Функции за кръстосано маркиране

Предимства

  • Държи всички ангажирани
  • Естествен работен процес
  • Лесно управление на задачите
  • Безпроблемна интеграция

Недостатъци

  • Трудно е да се свържете с отдела за обслужване на клиенти
  • Някои казват, че може да има объркващи функции
  • Не са толкова интуитивни за дистанционните работници

Цени

  • Безплатни завинаги
  • Екип: 9,80 $/месец на потребител
  • Бизнес: 28,80 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 4/5 (3230+ отзива)
  • Capterra: 4. 3/5 (1890+ отзива)

4. Movavi

чрез Movavi

Movavi Screen Recorder е софтуер за запис на десктопа, който позволява на потребителите да записват дейността на екрана, използването на програми и видеоконферентни разговори (Skype, Zoom, Hangouts). Инструментът предлага два режима: запис на екрана и екранни снимки.

Функции

  • Записвайте само видео от уеб камера, системния звук или микрофона си
  • Експортирайте в Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, имейл или споделете линк
  • Опциите за експортиране включват MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP и JPG

Предимства

  • Два режима на запис: запис на екрана и екранни снимки
  • Лесен за използване и интуитивен интерфейс
  • Гъвкави настройки на аудиото
  • Опции за бърз износ

Недостатъци

  • Воден знак във видеото при изход по време на пробния период
  • Ограничени възможности за редактиране
  • Само 7-дневен пробен период

Цени

  • Безплатна пробна версия
  • Едногодишен абонамент: 42,95 долара
  • Доживотна лицензия: 57,95 долара

Оценки и рецензии

  • G2: 4,5/5 (над 50 отзива)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ отзива)

5. ProofHub

proofhub виж пример
Чрез ProofHub

Управлението на отдалечен екип може да звучи като идеална идея, която намалява оперативните разходи и доставя очакваните резултати. Въпреки това, е важно да се подчертае, че това е по-лесно управляема задача само в някои случаи.

Ето защо се нуждаете от софтуер за управление на проекти като ProofHub, който да ви помага в планирането, сътрудничеството и организирането на вашите отдалечени екипи.

Функции

  • Персонализирани шаблони
  • Портал за клиенти
  • Изглед на Гант/Времева линия
  • Управление на идеи

Предимства

  • Възможност за преместване на задачи на етапи
  • Наличност на канбан табла
  • Лесно и бързо
  • Лесно се интегрират с други инструменти

Недостатъци

  • Неподходящо време за комуникация
  • Може да бъде скъпо за дистанционните работници
  • Предизвикателства при сътрудничеството в екипа

Цени

  • Безплатна пробна версия
  • Необходими: 45 $/месец
  • Ultimate Control: 89 $/месец

Оценки и рецензии

  • G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)
  • Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

6. GitHub

управление на проекти в GitHub
Чрез GitHub

Появата на дистанционната работа донесе със себе си и редица предизвикателства. Сигурността остава основното предизвикателство с появата на киберпрестъпници, готови да проникнат и да откраднат важни документи от организациите. С GitHub можете да работите с известен инструмент за дистанционна работа с вградени функции за сигурност.

Функции

  • Управление на задачите
  • Функции за предупреждение/ескалация
  • Табло
  • Управление на задачите

Предимства

  • Супер удобни
  • Практичен инструмент за дистанционна работа
  • Лесно взаимодействие с други потребители
  • Бързо начало

Недостатъци

  • Без мобилно приложение
  • Предизвикателство да получите поддръжка
  • Липсва тъмен режим

Цени

  • Безплатни завинаги
  • Team: 44 $/година на потребител
  • Enterprise: 231 $/година на потребител

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 8/5 (5540+ отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

7. Slack

Пример за продукт на Slack
чрез Slack

Създаването на отличен отдалечен екип винаги е предизвикателство. Ето защо повечето организации, които използват отдалечени операции, считат за трудно да окажат влияние на пазара. Slack обединява всички ваши инструменти и отдалечени екипи на едно място, което улеснява комуникацията, обмена на идеи и дори по-бързото решаване на съществуващи проблеми.

Функции

  • Функции за съобщения
  • Функции за достъпност
  • Функции за свързване
  • Събрания, клипове и видеоразговори

Предимства

  • Лесни за използване при работа от разстояние
  • Безпроблемно управление на задачите
  • Безпроблемна комуникация
  • Платените версии са чудесни за споделяне на файлове

Недостатъци

  • Отделен имейл и парола за всеки канал
  • Странен потребителски интерфейс
  • Много канали

Цени

  • Безплатни завинаги
  • Pro: 7,25 $/месец
  • Business+: 7,50 $/месец
  • Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

  • G2: 4,5/5 (над 30 800 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 22 800 отзива)

8. Zoom

пример за продукт на Zoom
Чрез Zoom

Zoom промени изцяло правилата на играта, що се отнася до дистанционната работа. Този инструмент се превърна в предпочитан инструмент за дистанционна работа за организациите в разгара на пандемията от COVID-19, когато видеоразговорите завладяха работния свят.

Освен това Zoom помага на организациите да преосмислят работните си пространства и да направят дистанционната работа безпроблемна. И най-важното, той може да подобри работата с клиентите, като създава по-опростен начин за провеждане на екипни срещи.

Функции

  • Лесно общуване чрез екипни срещи
  • Споделяне на прозорци на екрана
  • Управление на екип за дистанционна работа
  • Управление на контакти

Предимства

  • Лесни за автоматизиране
  • Ефективни за екипи по продажбите
  • Лесно проследяване на продажбите
  • Отлична оценка от клиентите

Недостатъци

  • Лесно се губи работа
  • Проблеми с проследяването на продажбите
  • Липса на интеграция с iOS

Цени

  • Безплатни завинаги
  • Pro: 149 $/година на потребител
  • Business+: 199 $/година на потребител
  • Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 5/5 (52 300+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)

Вижте тези алтернативи на Zoom!

9. Miro

Miro Пример за всичко на едно място
Чрез Miro

Креативността е съществен аспект на всеки успешен екип. Като ръководител на екип, вие искате да сте сигурни, че вашата организация разполага с необходимата креативност за постигане на целите си – особено при работа от разстояние.

Повечето инструменти за дистанционна работа са неефективни в тази роля, но Miro се откроява като визуална платформа за вашия екип, която ви позволява да се свързвате, да си сътрудничите и да творите заедно.

Функции

  • Функции за сигурност, идеални за дистанционни служители
  • Аспекти на персонализиране
  • Визуални инструменти
  • Софтуерни предложения

Предимства

  • Няколко екипа могат да работят заедно
  • Страхотно сътрудничество
  • Насърчава творчеството
  • Предоставя интересни идеи

Недостатъци

  • Слоеве на заключено съдържание
  • Възможно е да редактирате в грешни области
  • Липсват функции за интеграция

Цени

  • Безплатни завинаги
  • Стартово ниво: 8 $/месец на потребител
  • Business+: 88 $/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

  • G2: 4,5/5 (над 52 300 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)

10. Toggl

Функция за отчитане на Toggl
Получете подробна информация за производителността на отделните сътрудници в Toggl

При дистанционната работа управлението на времето е основната стратегия, чрез която организациите могат да постигнат успех. Ако имате екип, който работи дистанционно, разполагате с обещаващи подходи за управление на времето като единствен начин да поддържате производителността.

Toggl е софтуер за управление на проекти и инструмент за проследяване на времето, който ефективно повишава производителността. Този инструмент ще улесни управлението на ресурсите, тъй като ще плащате само за всяка отчетена минута.

Функции

  • Мобилни и настолни приложения
  • Офлайн проследяване
  • Таймери с едно кликване
  • Списък със задачи

Предимства

  • Отлично проследяване на времето за дистанционни служители
  • Ефективно управление на проекти
  • Лесни за настройка
  • Предимства на проследяването на задачите

Недостатъци

  • Трудно е да се коригира грешното време
  • Предизвикателства с URL адресите при функциите за проследяване на времето
  • Трудно е да се прекъсват сесиите

Цени

  • Безплатни завинаги
  • Стартово ниво: 9 $/месец на потребител
  • Премиум: 18 $/месец на потребител
  • Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

  • G2: 4,7/5 (над 1940 рецензии)
  • Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)

11. Google Drive

Пример за продукт на Google Drive
Чрез Google

Като един от най-добрите инструменти за сътрудничество, Google Drive ви позволява да съхранявате, споделяте и работите с файлове и папки от вашия компютър, таблет или дори мобилни устройства. Той разполага с вградени защити, които ефективно осигуряват сигурен и криптиран отдалечен достъп до вашите файлове.

Всички файлове, които ще споделяте, ще бъдат проактивно сканирани за фишинг, ransomware, спам и зловреден софтуер. Не е нужно да се притеснявате за нарастващия риск от кибер заплахи за вашите устройства.

Функции

  • Създаване на документи
  • Архивиране и съхранение
  • Офлайн и отдалечен достъп
  • Контрол на версиите и споделяне на файлове

Предимства

  • Дистанционен достъп до информация
  • Сигурни входове
  • Безплатно съхранение
  • Лесно споделяне с екипи

Недостатъци

Цени

  • 100 GB: 1,99 $/месец
  • 1 TB: 9,99 $/месец
  • 10 TB: 99,99 $/месец
  • 20 TB: 199,99 $/месец
  • 30 TB: 299,99 $/месец
  • Google Drive for Teams: 10,00 $/месец на потребител

Оценки и рецензии

  • G2: 4,7/5 (над 1940 рецензии)
  • Capterra: 4. 3/10+ отзива)

12. Okta

Табло за активност на Okta
Чрез Okta

През годините идентичността е била една от основните причини за успеха на различни организации в тяхната дейност. Екипите се намират под един покрив, което означава, че могат да изградят идентичност, която да движи организацията напред.

Това е различно, когато става въпрос за отдалечени екипи. С Okta обаче ще можете да създадете идентичност с вашите отдалечени екипи, което ще повиши производителността на служителите, ще създаде отлично потребителско преживяване и ще увеличи броя на регистрациите на клиенти.

Функции

  • Управление на политиките
  • Лесни за навигация
  • Интеграции на трети страни
  • Анализ на поведението

Предимства

  • Лесни за научаване
  • Сигурни операции
  • Достъп с една парола
  • Подобрява потребителското преживяване

Недостатъци

  • Забавяния в известията за нови събития
  • Необходим е телефон за влизане в системата
  • Достъп от други устройства

Цени

  • Еднократно влизане: 2 $/потребител на месец
  • Еднократно влизане плюс: 4 $/потребител на месец
  • Enterprise: 8 $/потребител на месец
  • Enterprise plus: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 4/5 (630+ отзива)
  • Capterra: 4. 7/690+ отзива)

13. Loom

пример за видео с Loom
Чрез Loom

Срещите с вашите отдалечени екипи са едно от основните предизвикателства. Ще ви е необходима помощ, за да предавате информация бързо и да правите корекции, когато е необходимо. Тук на помощ идва Loom.

Този нов инструмент за дистанционна работа ви позволява да записвате кратки видеоклипове и да информирате вашите дистанционни екипи в реално време. Този инструмент ще ви помогне да намалите срещите с 29%.

Функции

  • Разширения за Chrome
  • Видео хостинг
  • Неограничена видео библиотека
  • Настолно приложение

Предимства

  • Потребителите могат да записват екрани
  • Лесно споделяне на видеоклипове
  • Предимства на транскрипцията
  • Лесни за конфигуриране и използване

Недостатъци

  • Необходимо е разширение за някои браузъри
  • Редовни сривове
  • Проблеми при стартиране и спиране

Цени

  • За начинаещи: Безплатно
  • Бизнес: 8 $/потребител на месец
  • Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

  • G2: 4,7/5 (над 940 отзива)
  • Capterra: 4. 6/310+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Loom!

14. Microsoft Teams

пример за Microsoft Teams
Чрез Microsoft

Като потребител на Microsoft, трябва да сте запознати с Microsoft Teams. Това е иновативен софтуер, който промени изцяло дистанционната работа. Този инструмент гарантира, че екипите могат лесно и бързо да споделят съдържание, да усвояват нови умения, да планират задачи и да ги изпълняват заедно в споделен интерфейс.

Функции

  • Екипни срещи
  • Възможни обаждания
  • Сътрудничество в реално време
  • Групов чат

Предимства

  • Запис на видео
  • Лесно се присъединявате към други екипи
  • Безпроблемно прехвърляне на файлове
  • Разширена сигурност

Недостатъци

  • Десктоп версията е податлива на грешки
  • Стръмна крива на обучение
  • Предизвикателство да се обаждаш на други екипи

Цени

  • Microsoft Teams Essentials: 4 USD/потребител на месец
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/потребител на месец
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 3/5 (13 210+ отзива)
  • Capterra: 4. 5/8,880+ отзива)

15. nTask

Снимка на екрана на безплатния софтуер за управление на проекти nTask
чрез nTask

Всеки растящ екип се сблъсква с огромни предизвикателства, когато става въпрос за мащабиране. Важно е да се отбележи, че някои екипи се нуждаят от помощ, за да разбият сложни проекти. За щастие, навлизането на nTask в дистанционното управление на проекти опрости този процес.

С nTask е по-лесно да разделите сложни проекти, така че екипите да могат бързо и лесно да планират, сътрудничат, анализират и управляват ежедневните задачи.

Функции

Предимства

  • Възможност за многозадачност
  • Подходи за безпроблемно управление на времето
  • Лесно създаване на нови задачи
  • Редовни известия

Недостатъци

  • Контактът с поддръжката е предизвикателство
  • Загуба на данни
  • Предизвикателства при настройването на календара

Цени

  • Премиум: 3 $/месец, фактурирани ежегодно
  • Бизнес: 8 $/месец, фактурирани ежегодно
  • Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 4/5 (17 отзива)
  • Capterra: 4. 1/97 отзива)

16. Hive

Пример за табло за преглед на състоянието на Hive
Via Hive

Разпределянето на задачи на отдалечен екип изисква усилия. Ще ви е необходима помощ, за да разберете кой какво прави и с какво темпо. Също така ще отнеме време да определите кой за какво отговаря и дали активно работи за изпълнението на своите задължения.

Hive се стреми да ви помогне да разберете бързо как работи вашият екип и кой отговаря за различните задачи.

Функции

  • Проверка на документи и видеоклипове
  • Шаблони за проекти
  • Работни процеси за одобрение
  • Таблици за отчитане на работното време и проследяване на времето

Предимства

  • Разпределянето на задачи е по-лесно
  • Обединява задачите под един покрив
  • Лесно се интегрират с други инструменти
  • Има персонализирана времева линия

Недостатъци

  • Уведомленията са трудни за проследяване
  • Чатът постоянно изчезва
  • Отнема време да се научи

Цени

  • Solo: Безплатно завинаги
  • Екип: 12 $/потребител на месец
  • Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 6/409 (17 рецензии)
  • Capterra: 4. 5/169 отзива)

Инструменти за дистанционна работа за бъдещето на дистанционната работа

Дистанционната работа вече не е лукс за организациите, а реалност, с която трябва да се справят. Талантливите работници проявяват активен интерес към възможности, които позволяват дистанционна работа.

За да привлекат най-добрите таланти, компаниите трябва да предлагат възможности за работа от разстояние. За щастие, съществуват инструменти за работа от разстояние като ClickUp, които помагат на екипите да работят от централизирана платформа.

С ClickUp получавате цялостно решение за вашата организация, с което да управлявате дистанционните или офисните служители в едно и също пространство. Функциите на ClickUp помагат за свързването на екипите и подобряват производителността чрез персонализирани работни процеси, над 15 изгледа, функции за документиране на сътрудничеството и много други.

Заемете мястото на шофьора още днес и създайте свое собствено безплатно работно пространство в ClickUp!

