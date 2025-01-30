16 от най-добрите инструменти за работа от дома през 2025 г.

От появата на интернет дистанционната работа непрекъснато се разраства и се превърна в една от най-големите работни сили в света.

Въпреки това е важно да се отбележи, че много малко хора са предвидили ситуация, в която тази група от населението ще нарасне до сегашните размери. Както показват статистиките, 1 от 4 служители в САЩ работи от дома си, което представлява повече от 26% от работната сила в страната.

Ако планирате да се присъедините към тази група в следващите месеци, трябва да оцените предимствата и недостатъците, които ще получите. Най-важното е да се запознаете с най-добрите инструменти за работа от дома, за да постигнете целите си.

Има много инструменти за дистанционна работа, които подобряват производителността и които трябва да имате предвид, но първо нека разгледаме какви видове инструменти са включени в този списък.

Когато се присъедините към нарастващата популация от отдалечени екипи, трябва да сте наясно, че не всички инструменти за работа от разстояние предлагат най-добрите услуги. Някои от тези инструменти са предназначени само да помагат на отделни лица да се справят с прости задачи.

Другите не са лесно достъпни и ще ви е необходима помощ, за да ги закупите от пазара, което затруднява работата ви. Ето някои основни аспекти, които трябва да проверите при инструментите за работа от разстояние.

Леснота на използване

Лесно достъпни и на разположение

Лесни и евтини за поддръжка

Пренастройване на работата ви

Сега, когато вече знаете какво да търсите в инструментите за продуктивност при работа от дома, е важно да разберете ясно кои са някои от най-добрите инструменти, които се предлагат на пазара. Както ще разберете, има много инструменти, които можете да включите в стратегията си за координиране на дистанционните си работници.

Въпреки това, някои от тези инструменти могат да бъдат по-ефективни и да предлагат по-добри резултати във вашата работа. Ето 15 инструмента за продуктивност при работа от дома, които могат да направят разлика във вашите задачи:

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp се наложи като предпочитан софтуер за управление на проекти за отдалечени екипи по целия свят. Този инструмент е проектиран да обедини цялата ви работа в една платформа за по-лесно управление за отдалечените работници.

Не е нужно да се притеснявате за вашите екипи, работещи от разстояние, защото никога не е било по-лесно да ги управлявате ефективно и бързо да правите промени, отколкото с функциите за управление на проекти на ClickUp.

Нека да ги разгледаме!

Функции

ClickUp Docs : Създавайте и организирайте документи по проекти : Създавайте и организирайте документи по проекти

Анотации : Лесно оставяйте коментари, задавайте задачи на потребители или създавайте задачи директно върху файлове : Лесно оставяйте коментари, задавайте задачи на потребители или създавайте задачи директно върху файлове

Присвоени коментари : Създавайте и присвоявайте коментари в задачи, файлове или документи на себе си или на други хора. Създавайте и присвоявайте коментари в задачи, файлове или документи на себе си или на други хора.

Филтриране и търсене на задачи : Откривайте и лесно намирайте или филтрирайте задачи, документи, изпълнители или пространства в инструмента за търсене. Откривайте и лесно намирайте или филтрирайте задачи, документи, изпълнители или пространства в инструмента за търсене.

ClickUp Whiteboards : Сътрудничество с екипа ви чрез визуални средства и създаване на персонализирани работни процеси или обсъждане на нови идеи заедно

Мисловни карти: Създавайте впечатляващи визуални схеми от нулата или чрез съществуващи задачи Създавайте впечатляващи визуални схеми от нулата или чрез съществуващи задачи

ClickUp Goals : Поддържайте синхронизацията на вашите отдалечени екипи, като дефинирате и преразглеждате целите : Поддържайте синхронизацията на вашите отдалечени екипи, като дефинирате и преразглеждате целите

Табла : Вижте къде се намира цялата ви работа и проследявайте напредъка на задачите с един поглед : Вижте къде се намира цялата ви работа и проследявайте напредъка на задачите с един поглед

Clip : Лесно записвайте екрана си и споделяйте видеоклипове с членовете на екипа директно в задачите : Лесно записвайте екрана си и споделяйте видеоклипове с членовете на екипа директно в задачите

Предимства

Възможност за интегриране с други често използвани инструменти за работа от разстояние, като Zoom, Slack и Loom

Безплатната версия е по-мощна от повечето инструменти за сътрудничество и производителност.

Достъп до огромна библиотека с готови шаблони

Свържете сходни задачи в работните пространства, като използвате връзки между задачи или зависимости.

Лесно поставяне на цели

Прости функции за плъзгане и пускане за преместване и преразпределяне на задачи между различни екипи

Получавайте актуализации в реално време и визуални сигнали, когато другите преглеждат, редактират или коментират вашите задачи.

Недостатъци

Потребителите често се нуждаят от малко обучение поради високото ниво на персонализация

Отговарянето по имейл може да бъде трудно

Функциите за търсене могат да бъдат по-бавни (засега 😉)

Цени

Безплатни завинаги

Без ограничения : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Бизнес Плюс: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Trello

Чрез Trello

Дистанционната работа обикновено се фокусира върху постигането на конкретни цели и задачи с екипи, разпръснати на различни места. С Trello обаче можете бързо да съберете всичко на едно място, включително всички задачи, с които се занимават вашите екипи.

Trello обединява всички ваши задачи, инструменти и екипи в единен потребителски интерфейс за безпроблемна работа.

Функции

Чат в реално време

Активност/Новини

Управление на дистанционни срещи

Функции за мозъчна атака

Предимства

Лесни за използване

Безпроблемна интеграция

Опростена автоматизация

Ефективно обслужване на клиенти

Недостатъци

Без странично превъртане

Трудно е да се изтриват картичките

Трябва да сте онлайн, за да ги използвате

Цени

Безплатни завинаги

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (12 990+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (22280+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Trello!

3. Wrike

Чрез Wrike

Wrike е известен софтуер за управление на дистанционна работа, който завладява света. С Wrike можете лесно да управлявате вашите инструменти за дистанционна работа. Този уникален инструмент ви позволява да премахнете бариерите пред дистанционната работа, като същевременно ви гарантира яснота в операциите ви и надхвърляне на целите ви.

Функции

Персонализирани типове елементи

Планиране на ресурсите за проекти

Мобилни и настолни приложения

Функции за кръстосано маркиране

Предимства

Държи всички ангажирани

Естествен работен процес

Лесно управление на задачите

Безпроблемна интеграция

Недостатъци

Трудно е да се свържете с отдела за обслужване на клиенти

Някои казват, че може да има объркващи функции

Не са толкова интуитивни за дистанционните работници

Цени

Безплатни завинаги

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 28,80 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (3230+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (1890+ отзива)

4. Movavi

чрез Movavi

Movavi Screen Recorder е софтуер за запис на десктопа, който позволява на потребителите да записват дейността на екрана, използването на програми и видеоконферентни разговори (Skype, Zoom, Hangouts). Инструментът предлага два режима: запис на екрана и екранни снимки.

Функции

Записвайте само видео от уеб камера, системния звук или микрофона си

Експортирайте в Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, имейл или споделете линк

Опциите за експортиране включват MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP и JPG

Предимства

Два режима на запис: запис на екрана и екранни снимки

Лесен за използване и интуитивен интерфейс

Гъвкави настройки на аудиото

Опции за бърз износ

Недостатъци

Воден знак във видеото при изход по време на пробния период

Ограничени възможности за редактиране

Само 7-дневен пробен период

Цени

Безплатна пробна версия

Едногодишен абонамент: 42,95 долара

Доживотна лицензия: 57,95 долара

Оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (20+ отзива)

5. ProofHub

Чрез ProofHub

Управлението на отдалечен екип може да звучи като идеална идея, която намалява оперативните разходи и доставя очакваните резултати. Въпреки това, е важно да се подчертае, че това е по-лесно управляема задача само в някои случаи.

Ето защо се нуждаете от софтуер за управление на проекти като ProofHub, който да ви помага в планирането, сътрудничеството и организирането на вашите отдалечени екипи.

Функции

Персонализирани шаблони

Портал за клиенти

Изглед на Гант/Времева линия

Управление на идеи

Предимства

Възможност за преместване на задачи на етапи

Наличност на канбан табла

Лесно и бързо

Лесно се интегрират с други инструменти

Недостатъци

Неподходящо време за комуникация

Може да бъде скъпо за дистанционните работници

Предизвикателства при сътрудничеството в екипа

Цени

Безплатна пробна версия

Необходими : 45 $/месец

Ultimate Control: 89 $/месец

Оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

6. GitHub

Чрез GitHub

Появата на дистанционната работа донесе със себе си и редица предизвикателства. Сигурността остава основното предизвикателство с появата на киберпрестъпници, готови да проникнат и да откраднат важни документи от организациите. С GitHub можете да работите с известен инструмент за дистанционна работа с вградени функции за сигурност.

Функции

Управление на задачите

Функции за предупреждение/ескалация

Табло

Управление на задачите

Предимства

Супер удобни

Практичен инструмент за дистанционна работа

Лесно взаимодействие с други потребители

Бързо начало

Недостатъци

Без мобилно приложение

Предизвикателство да получите поддръжка

Липсва тъмен режим

Цени

Безплатни завинаги

Team : 44 $/година на потребител

Enterprise: 231 $/година на потребител

Оценки и рецензии

G2 : 4. 8/5 (5540+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

7. Slack

чрез Slack

Създаването на отличен отдалечен екип винаги е предизвикателство. Ето защо повечето организации, които използват отдалечени операции, считат за трудно да окажат влияние на пазара. Slack обединява всички ваши инструменти и отдалечени екипи на едно място, което улеснява комуникацията, обмена на идеи и дори по-бързото решаване на съществуващи проблеми.

Функции

Функции за съобщения

Функции за достъпност

Функции за свързване

Събрания, клипове и видеоразговори

Предимства

Лесни за използване при работа от разстояние

Безпроблемно управление на задачите

Безпроблемна комуникация

Платените версии са чудесни за споделяне на файлове

Недостатъци

Отделен имейл и парола за всеки канал

Странен потребителски интерфейс

Много канали

Цени

Безплатни завинаги

Pro : 7,25 $/месец

Business+ : 7,50 $/месец

Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 30 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 22 800 отзива)

CLICKUP И SLACK: ИДЕАЛНО СЪЧЕТАНИЕЗнаете ли, че можете да интегрирате Slack с ClickUp, за да създавате и управлявате задачи в Slack, като същевременно превръщате съобщенията си в задачи и коментари? Толкова е просто, колкото Slack и ClickUp!

8. Zoom

Чрез Zoom

Zoom промени изцяло правилата на играта, що се отнася до дистанционната работа. Този инструмент се превърна в предпочитан инструмент за дистанционна работа за организациите в разгара на пандемията от COVID-19, когато видеоразговорите завладяха работния свят.

Освен това Zoom помага на организациите да преосмислят работните си пространства и да направят дистанционната работа безпроблемна. И най-важното, той може да подобри работата с клиентите, като създава по-опростен начин за провеждане на екипни срещи.

Функции

Лесно общуване чрез екипни срещи

Споделяне на прозорци на екрана

Управление на екип за дистанционна работа

Управление на контакти

Предимства

Лесни за автоматизиране

Ефективни за екипи по продажбите

Лесно проследяване на продажбите

Отлична оценка от клиентите

Недостатъци

Лесно се губи работа

Проблеми с проследяването на продажбите

Липса на интеграция с iOS

Цени

Безплатни завинаги

Pro : 149 $/година на потребител

Business+ : 199 $/година на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

G2: 4. 5/5 (52 300+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)

Вижте тези алтернативи на Zoom!

9. Miro

Чрез Miro

Креативността е съществен аспект на всеки успешен екип. Като ръководител на екип, вие искате да сте сигурни, че вашата организация разполага с необходимата креативност за постигане на целите си – особено при работа от разстояние.

Повечето инструменти за дистанционна работа са неефективни в тази роля, но Miro се откроява като визуална платформа за вашия екип, която ви позволява да се свързвате, да си сътрудничите и да творите заедно.

Функции

Функции за сигурност, идеални за дистанционни служители

Аспекти на персонализиране

Визуални инструменти

Софтуерни предложения

Предимства

Няколко екипа могат да работят заедно

Страхотно сътрудничество

Насърчава творчеството

Предоставя интересни идеи

Недостатъци

Слоеве на заключено съдържание

Възможно е да редактирате в грешни области

Липсват функции за интеграция

Цени

Безплатни завинаги

Стартово ниво : 8 $/месец на потребител

Business+ : 88 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 52 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)

10. Toggl

Получете подробна информация за производителността на отделните сътрудници в Toggl

При дистанционната работа управлението на времето е основната стратегия, чрез която организациите могат да постигнат успех. Ако имате екип, който работи дистанционно, разполагате с обещаващи подходи за управление на времето като единствен начин да поддържате производителността.

Toggl е софтуер за управление на проекти и инструмент за проследяване на времето, който ефективно повишава производителността. Този инструмент ще улесни управлението на ресурсите, тъй като ще плащате само за всяка отчетена минута.

Функции

Мобилни и настолни приложения

Офлайн проследяване

Таймери с едно кликване

Списък със задачи

Предимства

Отлично проследяване на времето за дистанционни служители

Ефективно управление на проекти

Лесни за настройка

Предимства на проследяването на задачите

Недостатъци

Трудно е да се коригира грешното време

Предизвикателства с URL адресите при функциите за проследяване на времето

Трудно е да се прекъсват сесиите

Цени

Безплатни завинаги

Стартово ниво : 9 $/месец на потребител

Премиум : 18 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 1940 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 400 отзива)

11. Google Drive

Чрез Google

Като един от най-добрите инструменти за сътрудничество, Google Drive ви позволява да съхранявате, споделяте и работите с файлове и папки от вашия компютър, таблет или дори мобилни устройства. Той разполага с вградени защити, които ефективно осигуряват сигурен и криптиран отдалечен достъп до вашите файлове.

Всички файлове, които ще споделяте, ще бъдат проактивно сканирани за фишинг, ransomware, спам и зловреден софтуер. Не е нужно да се притеснявате за нарастващия риск от кибер заплахи за вашите устройства.

Функции

Създаване на документи

Архивиране и съхранение

Офлайн и отдалечен достъп

Контрол на версиите и споделяне на файлове

Предимства

Дистанционен достъп до информация

Сигурни входове

Безплатно съхранение

Лесно споделяне с екипи

Недостатъци

Липса на непрекъснати подобрения

Ненадеждна поддръжка

Липса на основни функции

Цени

100 GB : 1,99 $/месец

1 TB : 9,99 $/месец

10 TB : 99,99 $/месец

20 TB : 199,99 $/месец

30 TB : 299,99 $/месец

Google Drive for Teams: 10,00 $/месец на потребител

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 1940 рецензии)

Capterra: 4. 3/10+ отзива)

12. Okta

Чрез Okta

През годините идентичността е била една от основните причини за успеха на различни организации в тяхната дейност. Екипите се намират под един покрив, което означава, че могат да изградят идентичност, която да движи организацията напред.

Това е различно, когато става въпрос за отдалечени екипи. С Okta обаче ще можете да създадете идентичност с вашите отдалечени екипи, което ще повиши производителността на служителите, ще създаде отлично потребителско преживяване и ще увеличи броя на регистрациите на клиенти.

Функции

Управление на политиките

Лесни за навигация

Интеграции на трети страни

Анализ на поведението

Предимства

Лесни за научаване

Сигурни операции

Достъп с една парола

Подобрява потребителското преживяване

Недостатъци

Забавяния в известията за нови събития

Необходим е телефон за влизане в системата

Достъп от други устройства

Цени

Еднократно влизане : 2 $/потребител на месец

Еднократно влизане плюс : 4 $/потребител на месец

Enterprise : 8 $/потребител на месец

Enterprise plus: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (630+ отзива)

Capterra: 4. 7/690+ отзива)

13. Loom

Чрез Loom

Срещите с вашите отдалечени екипи са едно от основните предизвикателства. Ще ви е необходима помощ, за да предавате информация бързо и да правите корекции, когато е необходимо. Тук на помощ идва Loom.

Този нов инструмент за дистанционна работа ви позволява да записвате кратки видеоклипове и да информирате вашите дистанционни екипи в реално време. Този инструмент ще ви помогне да намалите срещите с 29%.

Функции

Разширения за Chrome

Видео хостинг

Неограничена видео библиотека

Настолно приложение

Предимства

Потребителите могат да записват екрани

Лесно споделяне на видеоклипове

Предимства на транскрипцията

Лесни за конфигуриране и използване

Недостатъци

Необходимо е разширение за някои браузъри

Редовни сривове

Проблеми при стартиране и спиране

Цени

За начинаещи : Безплатно

Бизнес : 8 $/потребител на месец

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 940 отзива)

Capterra: 4. 6/310+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Loom!

14. Microsoft Teams

Чрез Microsoft

Като потребител на Microsoft, трябва да сте запознати с Microsoft Teams. Това е иновативен софтуер, който промени изцяло дистанционната работа. Този инструмент гарантира, че екипите могат лесно и бързо да споделят съдържание, да усвояват нови умения, да планират задачи и да ги изпълняват заедно в споделен интерфейс.

Функции

Екипни срещи

Възможни обаждания

Сътрудничество в реално време

Групов чат

Предимства

Запис на видео

Лесно се присъединявате към други екипи

Безпроблемно прехвърляне на файлове

Разширена сигурност

Недостатъци

Десктоп версията е податлива на грешки

Стръмна крива на обучение

Предизвикателство да се обаждаш на други екипи

Цени

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец

Оценки и рецензии

G2 : 4. 3/5 (13 210+ отзива)

Capterra: 4. 5/8,880+ отзива)

15. nTask

чрез nTask

Всеки растящ екип се сблъсква с огромни предизвикателства, когато става въпрос за мащабиране. Важно е да се отбележи, че някои екипи се нуждаят от помощ, за да разбият сложни проекти. За щастие, навлизането на nTask в дистанционното управление на проекти опрости този процес.

С nTask е по-лесно да разделите сложни проекти, така че екипите да могат бързо и лесно да планират, сътрудничат, анализират и управляват ежедневните задачи.

Функции

Предимства

Възможност за многозадачност

Подходи за безпроблемно управление на времето

Лесно създаване на нови задачи

Редовни известия

Недостатъци

Контактът с поддръжката е предизвикателство

Загуба на данни

Предизвикателства при настройването на календара

Цени

Премиум : 3 $/месец, фактурирани ежегодно

Бизнес : 8 $/месец, фактурирани ежегодно

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

G2 : 4. 4/5 (17 отзива)

Capterra: 4. 1/97 отзива)

16. Hive

Via Hive

Разпределянето на задачи на отдалечен екип изисква усилия. Ще ви е необходима помощ, за да разберете кой какво прави и с какво темпо. Също така ще отнеме време да определите кой за какво отговаря и дали активно работи за изпълнението на своите задължения.

Hive се стреми да ви помогне да разберете бързо как работи вашият екип и кой отговаря за различните задачи.

Функции

Проверка на документи и видеоклипове

Шаблони за проекти

Работни процеси за одобрение

Таблици за отчитане на работното време и проследяване на времето

Предимства

Разпределянето на задачи е по-лесно

Обединява задачите под един покрив

Лесно се интегрират с други инструменти

Има персонализирана времева линия

Недостатъци

Уведомленията са трудни за проследяване

Чатът постоянно изчезва

Отнема време да се научи

Цени

Solo : Безплатно завинаги

Екип : 12 $/потребител на месец

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии

G2 : 4. 6/409 (17 рецензии)

Capterra: 4. 5/169 отзива)

Дистанционната работа вече не е лукс за организациите, а реалност, с която трябва да се справят. Талантливите работници проявяват активен интерес към възможности, които позволяват дистанционна работа.

За да привлекат най-добрите таланти, компаниите трябва да предлагат възможности за работа от разстояние. За щастие, съществуват инструменти за работа от разстояние като ClickUp, които помагат на екипите да работят от централизирана платформа.

С ClickUp получавате цялостно решение за вашата организация, с което да управлявате дистанционните или офисните служители в едно и също пространство. Функциите на ClickUp помагат за свързването на екипите и подобряват производителността чрез персонализирани работни процеси, над 15 изгледа, функции за документиране на сътрудничеството и много други.

Заемете мястото на шофьора още днес и създайте свое собствено безплатно работно пространство в ClickUp!