Окрузи, в които най-много хора работят от дома си във всяка държава

Когато пандемията от COVID-19 удари в началото на 2020 г., всяка задача, която можеше да се адаптира към дистанционна дейност, го направи – фитнес класове, happy hours, дори посещения при лекар – и, което е най-важно, работният ден.

Но много хора продължиха да работят на място, отчасти в зависимост от задачата или работата. Проучване на Pew Research Center, проведено през октомври 2020 г., установи, че 71% от хората, които могат да работят дистанционно, работят дистанционно. Все пак, работниците с по-ниски доходи са по-малко склонни да го правят, независимо от това какви са задълженията им.

Географията също имаше значение: според анализ на ОИСР градовете по-често предлагаха работа, подходяща за дистанционно изпълнение, но много селски райони се опитаха да привлекат работници, които вече можеха да работят отвсякъде.

Преходът към дистанционна работа не приключи напълно, след като офисите отново отвориха врати за работа на място: според друго проучване на Pew Research Center, 59% от анкетираните все още работят дистанционно през 2022 г.

ClickUp използва данните на Бюрото за преброяване на населението от Американското проучване на общността от 2021 г., за да намери окръга във всеки щат с най-голям процент хора, които работят от дома си поне част от времето.

Разбира се, причината, поради която много работници избират да работят от дома си, е различна през 2023 г. в сравнение с март 2020 г. В същото проучване на Pew Research Center от 2022 г. анкетираните заявиха, че работата от дома им помага да балансират личния си живот с работата и да спазват сроковете. По-малко дистанционни работници заявиха, че се притесняват от излагането на COVID-19 в сравнение с 2020 г.

Освен това, проучване, проведено от McKinsey and Company през 2022 г., установи, че 87% от анкетираните професионалисти, които са имали възможност да работят от дома си, са се възползвали от нея. Гъвкавата организация на работата дори е посочена като третият най-мощен мотиватор за търсене на нова работа.

Каква е ситуацията с дистанционната работа в страната? Почти 18% от американците, които са отговорили на проучването на Бюрото за преброяване на населението от 2021 г., са заявили, че са работили от дома си поне част от времето през предходната седмица. Това са 27,6 милиона души – приблизително три пъти повече от 9-те милиона, които са заявили, че са работили от дома си през 2019 г.

Разбира се, броят на дистанционните работници варира от щат до щат: почти половината от професионалистите в окръг Колумбия са работили дистанционно през 2021 г., като почти една четвърт от работниците във Вашингтон, Мериленд, Колорадо и Масачузетс също са се регистрирали от дома си.

В този анализ равенствата бяха разбивани според броя на работниците в даден окръг. Едногодишните оценки на Американското проучване на общността бяха налични само за около 620 окръга – тези с население над 65 000 души – от над 3000 в цялата страна, но бяха използвани вместо петгодишните оценки поради екстремните промени в тенденциите за работа от дома през последните няколко години. Щатите са изброени тук в азбучен ред.

Продължете да четете, за да разберете къде повечето хора работят от дома си във вашия щат.

Алабама: окръг Мадисън

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 19,2% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 193 623

Хора, работещи от дома си в целия щат : 9,6% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,2 милиона

Аляска: Община Анкъридж

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 12,6% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 145 508

Хора, работещи от дома си в целия щат : 10,3% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 343 883

Аризона: окръг Марикопа

чрез Gregory E. Clifford // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 23,8% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 2,2 милиона

Хора, работещи от дома си в целия щат : 20,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,3 милиона

Арканзас: окръг Бентън

чрез shuttersv // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 21,5% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 145 609

Хора, работещи от дома си в целия щат : 9,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,3 милиона

Калифорния: окръг Сан Франциско

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 45,6% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 438 943

Хора, работещи от дома си в целия щат : 21,4% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 17,8 милиона

Колорадо: окръг Боулдър

чрез Maciej Bledowski // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 36,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 172 868

Хора, работещи от дома си в целия щат : 23,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,0 милиона

Кънектикът: окръг Фейърфийлд

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 23,5% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 479 278

Хора, работещи от дома си в целия щат : 19,5% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,8 милиона

Делауеър: окръг Ню Касъл

чрез Real Window Creative // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 23,6% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 275 885

Хора, работещи от дома си в целия щат : 18,6% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 455 993

Флорида: окръг Семинол

чрез Brittx // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 25,6% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 240 502

Хора, работещи от дома си в целия щат : 16,6% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 9,9 милиона

Джорджия: окръг Фултън

чрез Brett Barnhill // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 36,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 558 580

Хора, работещи от дома си в целия щат : 18,2% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 5,0 милиона

Хавай: окръг Хавай

чрез dirkr // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 13,0% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 82 140

Хора, работещи от дома си в целия щат : 10,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 668 446

Айдахо: окръг Ада

чрез Чарлз Ноулс // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 20,0% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 254 309

Хора, работещи от дома си в целия щат : 13,3% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 889 536

Илинойс: окръг Дюпейдж

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 26,7% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 468 211

Хора, работещи от дома си в целия щат : 19,3% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 6,0 милиона

Индиана: окръг Хамилтън

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 27,4% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 187 363

Хора, работещи от дома си в целия щат : 11,9% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,2 милиона

Айова: окръг Далас

чрез Jacob Boomsma // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 27,4% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 59 377

Хора, работещи от дома си в целия щат : 13,4% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,6 милиона

Канзас: окръг Джонсън

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 27,1% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 329 827

Хора, работещи от дома си в целия щат : 13,8% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,4 милиона

Кентъки: окръг Олдъм

чрез Stephen Bailey // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 21,4% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 33 386

Хора, работещи от дома си в целия щат : 11,5% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,0 милиона

Луизиана: Окръг Орлиънс

чрез TFoxFoto // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 17,8% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 164 397

Хора, работещи от дома си в целия щат : 8,4% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,9 милиона

Мейн: окръг Къмбърланд

чрез Joseph Sohm // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 26,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 161 823

Хора, работещи от дома си в целия щат : 17,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 660 465

Мериленд: окръг Монтгомъри

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 37,1% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 540 481

Хора, работещи от дома си в целия щат : 24,0% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 3,1 милиона

Масачузетс: окръг Мидлсекс

чрез Joseph Sohm // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 32,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 866 649

Хора, работещи от дома си в целия щат : 23,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,5 милиона

Мичиган: окръг Уоштъноу

чрез Jacob Boomsma // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 29,5% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 183 684

Хора, работещи от дома си в целия щат : 16,4% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,5 милиона

Минесота: окръг Вашингтон

чрез Jeff Lueders // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 32,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 140 694

Хора, работещи от дома си в целия щат : 20,9% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона

Мисисипи: окръг ДеСото

чрез Monarch Productions // Shutterstockk

Хора, работещи от дома си в окръга : 10,2% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 91 372

Хора, работещи от дома си в целия щат : 6,3% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,2 милиона

Мисури: окръг Сейнт Чарлз

чрез Rob Neville Photos // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 22,6% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 216 203

Хора, работещи от дома си в целия щат : 14,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона

Монтана: окръг Галътин

чрез Madison Kent // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 18,0% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 66 583

Хора, които работят от дома си в целия щат : 14,0% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 522 807

Небраска: окръг Дъглас

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 19,1% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 303 363

Хора, работещи от дома си в цялата държава : 12,8% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 1,0 милион

Невада: окръг Уошоу

чрез Jacob Boomsma // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 14,2% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 245 560

Хора, работещи от дома си в целия щат : 13,0% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,4 милиона

Ню Хемпшир: окръг Хилсбъроу

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 22,7% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 233 146

Хора, работещи от дома си в целия щат : 19,3% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 733 129

Ню Джърси: окръг Съмърсет

чрез FotosForTheFuture // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 31,4% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 178 934

Хора, работещи от дома си в целия щат : 22,1% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 4,4 милиона

Ню Мексико: окръг Санта Фе

чрез Jimack // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 24,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 69 704

Хора, които работят от дома си в цялата държава : 15,2% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 877 399

Ню Йорк: окръг Ню Йорк

чрез pisaphotography // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 36,5% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 793 149

Хора, работещи от дома си в целия щат : 19,6% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 9,0 милиона

Северна Каролина: Ориндж Каунти

чрез Bryan Pollard // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 35,2% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 71 761

Хора, работещи от дома си в целия щат : 18,8% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,9 милиона

Северна Дакота: окръг Кас

чрез Guy William // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 13,7% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 107 722

Хора, работещи от дома си в целия щат : 8,9% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 397 892

Охайо: окръг Делауеър

чрез dvgpro // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 32,1% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 116 974

Хора, работещи от дома си в целия щат : 14,8% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 5,5 милиона

Оклахома: окръг Тълса

чрез Valiik30 // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 14,0% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 311 061

Хора, работещи от дома си в целия щат : 10,4% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,8 милиона

Орегон: окръг Мълтнома

чрез Josemaria Toscano // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 32,1% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 425 906

Хора, работещи от дома си в целия щат : 22,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,0 милиона

Пенсилвания: окръг Честър

чрез LittleKitty // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 29,1% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 280 530

Хора, работещи от дома си в цялата държава : 18,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 6,1 милиона

Род Айлънд: окръг Нюпорт

чрез Ramunas Bruzas // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 23,2% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 42 058

Хора, работещи от дома си в целия щат : 17,5% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 533 088

Южна Каролина: окръг Йорк

чрез Nolichuckyjake // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 18,5% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 137 482

Хора, работещи от дома си в целия щат : 11,7% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,3 милиона

Южна Дакота: окръг Минехаха

чрез Steven Frame // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 14,7% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 109 606

Хора, работещи от дома си в целия щат : 11,1% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 445 606

Тенеси: окръг Уилямсън

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 31,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 131 742

Хора, които работят от дома си в целия щат : 14,0% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,2 милиона

Тексас: окръг Травис

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 36,2% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 731 623

Хора, работещи от дома си в целия щат : 16,3% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 13,6 милиона

Юта: окръг Солт Лейк

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 23,5% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 613 545

Хора, работещи от дома си в целия щат : 20,0% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,6 милиона

Върмонт: окръг Читенден

чрез Erika J Mitchell // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 26,4% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 91 678

Хора, работещи от дома си в целия щат : 19,6% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 327 910

Вирджиния: окръг Арлингтън

Орхан Кам // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 48,8% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 142 653

Хора, работещи от дома си в целия щат : 22,3% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,3 милиона

Вашингтон

чрез Orhan Cam // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 48,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 354 033

Хора, работещи от дома си в целия щат : 48,3% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 354 033

Вашингтон: окръг Кинг

чрез kan_khampanya // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 38,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 1,2 милиона

Хора, работещи от дома си в целия щат : 24,2% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,7 милиона

Западна Вирджиния: окръг Мононгалия

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 16,1% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 50 715

Хора, работещи от дома си в целия щат : 10,2% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 707 299

Уисконсин: окръг Дейн

чрез Paul Brady Photography // Shutterstock

Хора, работещи от дома си в окръга : 24,4% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 313 158

Хора, работещи от дома си в целия щат : 14,8% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона

Уайоминг: окръг Натрона

чрез Canva

Хора, работещи от дома си в окръга : 7,3% от работниците

Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 38 741

Хора, работещи от дома си в целия щат : 8,9% от работниците

Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 283 628

