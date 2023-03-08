Окрузи, в които най-много хора работят от дома си във всяка държава

Когато пандемията от COVID-19 удари в началото на 2020 г., всяка задача, която можеше да се адаптира към дистанционна дейност, го направи – фитнес класове, happy hours, дори посещения при лекар – и, което е най-важно, работният ден.
Но много хора продължиха да работят на място, отчасти в зависимост от задачата или работата. Проучване на Pew Research Center, проведено през октомври 2020 г., установи, че 71% от хората, които могат да работят дистанционно, работят дистанционно. Все пак, работниците с по-ниски доходи са по-малко склонни да го правят, независимо от това какви са задълженията им.
Географията също имаше значение: според анализ на ОИСР градовете по-често предлагаха работа, подходяща за дистанционно изпълнение, но много селски райони се опитаха да привлекат работници, които вече можеха да работят отвсякъде.
Преходът към дистанционна работа не приключи напълно, след като офисите отново отвориха врати за работа на място: според друго проучване на Pew Research Center, 59% от анкетираните все още работят дистанционно през 2022 г.
ClickUp използва данните на Бюрото за преброяване на населението от Американското проучване на общността от 2021 г., за да намери окръга във всеки щат с най-голям процент хора, които работят от дома си поне част от времето.
Разбира се, причината, поради която много работници избират да работят от дома си, е различна през 2023 г. в сравнение с март 2020 г. В същото проучване на Pew Research Center от 2022 г. анкетираните заявиха, че работата от дома им помага да балансират личния си живот с работата и да спазват сроковете. По-малко дистанционни работници заявиха, че се притесняват от излагането на COVID-19 в сравнение с 2020 г.
Освен това, проучване, проведено от McKinsey and Company през 2022 г., установи, че 87% от анкетираните професионалисти, които са имали възможност да работят от дома си, са се възползвали от нея. Гъвкавата организация на работата дори е посочена като третият най-мощен мотиватор за търсене на нова работа.
Каква е ситуацията с дистанционната работа в страната? Почти 18% от американците, които са отговорили на проучването на Бюрото за преброяване на населението от 2021 г., са заявили, че са работили от дома си поне част от времето през предходната седмица. Това са 27,6 милиона души – приблизително три пъти повече от 9-те милиона, които са заявили, че са работили от дома си през 2019 г.
Разбира се, броят на дистанционните работници варира от щат до щат: почти половината от професионалистите в окръг Колумбия са работили дистанционно през 2021 г., като почти една четвърт от работниците във Вашингтон, Мериленд, Колорадо и Масачузетс също са се регистрирали от дома си.
В този анализ равенствата бяха разбивани според броя на работниците в даден окръг. Едногодишните оценки на Американското проучване на общността бяха налични само за около 620 окръга – тези с население над 65 000 души – от над 3000 в цялата страна, но бяха използвани вместо петгодишните оценки поради екстремните промени в тенденциите за работа от дома през последните няколко години. Щатите са изброени тук в азбучен ред.
Продължете да четете, за да разберете къде повечето хора работят от дома си във вашия щат.
Алабама: окръг Мадисън
- Хора, работещи от дома си в окръга: 19,2% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 193 623
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 9,6% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,2 милиона
Аляска: Община Анкъридж
- Хора, работещи от дома си в окръга: 12,6% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 145 508
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 10,3% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 343 883
Аризона: окръг Марикопа
- Хора, работещи от дома си в окръга: 23,8% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 2,2 милиона
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 20,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,3 милиона
Арканзас: окръг Бентън
- Хора, работещи от дома си в окръга: 21,5% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 145 609
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 9,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,3 милиона
Калифорния: окръг Сан Франциско
- Хора, работещи от дома си в окръга: 45,6% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 438 943
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 21,4% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 17,8 милиона
Колорадо: окръг Боулдър
- Хора, работещи от дома си в окръга: 36,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 172 868
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 23,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,0 милиона
Кънектикът: окръг Фейърфийлд
- Хора, работещи от дома си в окръга: 23,5% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 479 278
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,5% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,8 милиона
Делауеър: окръг Ню Касъл
- Хора, работещи от дома си в окръга: 23,6% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 275 885
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 18,6% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 455 993
Флорида: окръг Семинол
- Хора, работещи от дома си в окръга: 25,6% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 240 502
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 16,6% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 9,9 милиона
Джорджия: окръг Фултън
- Хора, работещи от дома си в окръга: 36,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 558 580
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 18,2% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 5,0 милиона
Хавай: окръг Хавай
- Хора, работещи от дома си в окръга: 13,0% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 82 140
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 10,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 668 446
Айдахо: окръг Ада
- Хора, работещи от дома си в окръга: 20,0% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 254 309
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 13,3% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 889 536
Илинойс: окръг Дюпейдж
- Хора, работещи от дома си в окръга: 26,7% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 468 211
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,3% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 6,0 милиона
Индиана: окръг Хамилтън
- Хора, работещи от дома си в окръга: 27,4% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 187 363
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 11,9% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,2 милиона
Айова: окръг Далас
- Хора, работещи от дома си в окръга: 27,4% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 59 377
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 13,4% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,6 милиона
Канзас: окръг Джонсън
- Хора, работещи от дома си в окръга: 27,1% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 329 827
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 13,8% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,4 милиона
Кентъки: окръг Олдъм
- Хора, работещи от дома си в окръга: 21,4% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 33 386
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 11,5% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,0 милиона
Луизиана: Окръг Орлиънс
- Хора, работещи от дома си в окръга: 17,8% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 164 397
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 8,4% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,9 милиона
Мейн: окръг Къмбърланд
- Хора, работещи от дома си в окръга: 26,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 161 823
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 17,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 660 465
Мериленд: окръг Монтгомъри
- Хора, работещи от дома си в окръга: 37,1% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 540 481
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 24,0% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 3,1 милиона
Масачузетс: окръг Мидлсекс
- Хора, работещи от дома си в окръга: 32,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 866 649
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 23,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,5 милиона
Мичиган: окръг Уоштъноу
- Хора, работещи от дома си в окръга: 29,5% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 183 684
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 16,4% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,5 милиона
Минесота: окръг Вашингтон
- Хора, работещи от дома си в окръга: 32,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 140 694
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 20,9% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона
Мисисипи: окръг ДеСото
- Хора, работещи от дома си в окръга: 10,2% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 91 372
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 6,3% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,2 милиона
Мисури: окръг Сейнт Чарлз
- Хора, работещи от дома си в окръга: 22,6% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 216 203
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 14,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона
Монтана: окръг Галътин
- Хора, работещи от дома си в окръга: 18,0% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 66 583
- Хора, които работят от дома си в целия щат: 14,0% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 522 807
Небраска: окръг Дъглас
- Хора, работещи от дома си в окръга: 19,1% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 303 363
- Хора, работещи от дома си в цялата държава: 12,8% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 1,0 милион
Невада: окръг Уошоу
- Хора, работещи от дома си в окръга: 14,2% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 245 560
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 13,0% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,4 милиона
Ню Хемпшир: окръг Хилсбъроу
- Хора, работещи от дома си в окръга: 22,7% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 233 146
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,3% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 733 129
Ню Джърси: окръг Съмърсет
- Хора, работещи от дома си в окръга: 31,4% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 178 934
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 22,1% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 4,4 милиона
Ню Мексико: окръг Санта Фе
- Хора, работещи от дома си в окръга: 24,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 69 704
- Хора, които работят от дома си в цялата държава: 15,2% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 877 399
Ню Йорк: окръг Ню Йорк
- Хора, работещи от дома си в окръга: 36,5% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 793 149
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,6% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 9,0 милиона
Северна Каролина: Ориндж Каунти
- Хора, работещи от дома си в окръга: 35,2% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 71 761
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 18,8% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,9 милиона
Северна Дакота: окръг Кас
- Хора, работещи от дома си в окръга: 13,7% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 107 722
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 8,9% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 397 892
Охайо: окръг Делауеър
- Хора, работещи от дома си в окръга: 32,1% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 116 974
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 14,8% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 5,5 милиона
Оклахома: окръг Тълса
- Хора, работещи от дома си в окръга: 14,0% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 311 061
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 10,4% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,8 милиона
Орегон: окръг Мълтнома
- Хора, работещи от дома си в окръга: 32,1% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 425 906
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 22,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,0 милиона
Пенсилвания: окръг Честър
- Хора, работещи от дома си в окръга: 29,1% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 280 530
- Хора, работещи от дома си в цялата държава: 18,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 6,1 милиона
Род Айлънд: окръг Нюпорт
- Хора, работещи от дома си в окръга: 23,2% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 42 058
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 17,5% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 533 088
Южна Каролина: окръг Йорк
- Хора, работещи от дома си в окръга: 18,5% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 137 482
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 11,7% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,3 милиона
Южна Дакота: окръг Минехаха
- Хора, работещи от дома си в окръга: 14,7% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 109 606
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 11,1% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 445 606
Тенеси: окръг Уилямсън
- Хора, работещи от дома си в окръга: 31,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 131 742
- Хора, които работят от дома си в целия щат: 14,0% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,2 милиона
Тексас: окръг Травис
- Хора, работещи от дома си в окръга: 36,2% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 731 623
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 16,3% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 13,6 милиона
Юта: окръг Солт Лейк
- Хора, работещи от дома си в окръга: 23,5% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 613 545
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 20,0% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,6 милиона
Върмонт: окръг Читенден
- Хора, работещи от дома си в окръга: 26,4% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 91 678
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,6% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 327 910
Вирджиния: окръг Арлингтън
- Хора, работещи от дома си в окръга: 48,8% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 142 653
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 22,3% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,3 милиона
Вашингтон
- Хора, работещи от дома си в окръга: 48,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 354 033
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 48,3% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 354 033
Вашингтон: окръг Кинг
- Хора, работещи от дома си в окръга: 38,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 1,2 милиона
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 24,2% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,7 милиона
Западна Вирджиния: окръг Мононгалия
- Хора, работещи от дома си в окръга: 16,1% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 50 715
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 10,2% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 707 299
Уисконсин: окръг Дейн
- Хора, работещи от дома си в окръга: 24,4% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 313 158
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 14,8% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона
Уайоминг: окръг Натрона
- Хора, работещи от дома си в окръга: 7,3% от работниците
- Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 38 741
- Хора, работещи от дома си в целия щат: 8,9% от работниците
- Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 283 628
