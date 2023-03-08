ClickUp блог
Окрузи, в които най-много хора работят от дома си във всяка държава

Окрузи, в които най-много хора работят от дома си във всяка държава

8 март 2023 г.

Когато пандемията от COVID-19 удари в началото на 2020 г., всяка задача, която можеше да се адаптира към дистанционна дейност, го направи – фитнес класове, happy hours, дори посещения при лекар – и, което е най-важно, работният ден.

Но много хора продължиха да работят на място, отчасти в зависимост от задачата или работата. Проучване на Pew Research Center, проведено през октомври 2020 г., установи, че 71% от хората, които могат да работят дистанционно, работят дистанционно. Все пак, работниците с по-ниски доходи са по-малко склонни да го правят, независимо от това какви са задълженията им.

Географията също имаше значение: според анализ на ОИСР градовете по-често предлагаха работа, подходяща за дистанционно изпълнение, но много селски райони се опитаха да привлекат работници, които вече можеха да работят отвсякъде.

Преходът към дистанционна работа не приключи напълно, след като офисите отново отвориха врати за работа на място: според друго проучване на Pew Research Center, 59% от анкетираните все още работят дистанционно през 2022 г.

ClickUp използва данните на Бюрото за преброяване на населението от Американското проучване на общността от 2021 г., за да намери окръга във всеки щат с най-голям процент хора, които работят от дома си поне част от времето.

Разбира се, причината, поради която много работници избират да работят от дома си, е различна през 2023 г. в сравнение с март 2020 г. В същото проучване на Pew Research Center от 2022 г. анкетираните заявиха, че работата от дома им помага да балансират личния си живот с работата и да спазват сроковете. По-малко дистанционни работници заявиха, че се притесняват от излагането на COVID-19 в сравнение с 2020 г.

Освен това, проучване, проведено от McKinsey and Company през 2022 г., установи, че 87% от анкетираните професионалисти, които са имали възможност да работят от дома си, са се възползвали от нея. Гъвкавата организация на работата дори е посочена като третият най-мощен мотиватор за търсене на нова работа.

Каква е ситуацията с дистанционната работа в страната? Почти 18% от американците, които са отговорили на проучването на Бюрото за преброяване на населението от 2021 г., са заявили, че са работили от дома си поне част от времето през предходната седмица. Това са 27,6 милиона души – приблизително три пъти повече от 9-те милиона, които са заявили, че са работили от дома си през 2019 г.

Разбира се, броят на дистанционните работници варира от щат до щат: почти половината от професионалистите в окръг Колумбия са работили дистанционно през 2021 г., като почти една четвърт от работниците във Вашингтон, Мериленд, Колорадо и Масачузетс също са се регистрирали от дома си.

В този анализ равенствата бяха разбивани според броя на работниците в даден окръг. Едногодишните оценки на Американското проучване на общността бяха налични само за около 620 окръга – тези с население над 65 000 души – от над 3000 в цялата страна, но бяха използвани вместо петгодишните оценки поради екстремните промени в тенденциите за работа от дома през последните няколко години. Щатите са изброени тук в азбучен ред.

Продължете да четете, за да разберете къде повечето хора работят от дома си във вашия щат.

Алабама: окръг Мадисън

Градски пейзаж и водни пътища в Хънтсвил
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 19,2% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 193 623
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 9,6% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,2 милиона

Аляска: Община Анкъридж

Силуетът на Анкъридж през зимата.
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 12,6% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 145 508
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 10,3% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 343 883

Аризона: окръг Марикопа

Живописна гледка към Финикс
чрез Gregory E. Clifford // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 23,8% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 2,2 милиона
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 20,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,3 милиона

Арканзас: окръг Бентън

Музей Walmart в центъра на Бентънвил
чрез shuttersv // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 21,5% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 145 609
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 9,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,3 милиона

Калифорния: окръг Сан Франциско

Мостът „Златната врата“ в Сан Франциско
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 45,6% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 438 943
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 21,4% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 17,8 милиона

Колорадо: окръг Боулдър

Аериален изглед на Боулдър Сити през есента
чрез Maciej Bledowski // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 36,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 172 868
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 23,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,0 милиона

Кънектикът: окръг Фейърфийлд

Марина в Стамфорд
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 23,5% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 479 278
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,5% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,8 милиона

Делауеър: окръг Ню Касъл

Аериален изглед на Уилмингтън
чрез Real Window Creative // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 23,6% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 275 885
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 18,6% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 455 993

Флорида: окръг Семинол

Фонтанът и кулата в парка Cranes Roost в Алтаминт Спрингс
чрез Brittx // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 25,6% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 240 502
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 16,6% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 9,9 милиона

Джорджия: окръг Фултън

Аериален изглед на метрото и магистралите в Атланта
чрез Brett Barnhill // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 36,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 558 580
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 18,2% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 5,0 милиона

Хавай: окръг Хавай

Въздушна снимка на град в Хавай
чрез dirkr // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 13,0% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 82 140
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 10,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 668 446

Айдахо: окръг Ада

Силует на центъра на Бойзи
чрез Чарлз Ноулс // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 20,0% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 254 309
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 13,3% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 889 536

Илинойс: окръг Дюпейдж

Аурора Скайлайн и мост
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 26,7% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 468 211
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,3% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 6,0 милиона

Индиана: окръг Хамилтън

Аериален изглед на градините Коксхол в Кармел
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 27,4% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 187 363
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 11,9% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,2 милиона

Айова: окръг Далас

Аериален изглед на центъра на град Уоки
чрез Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 27,4% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 59 377
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 13,4% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,6 милиона

Канзас: окръг Джонсън

Streetview и часовниковата кула в Овърланд Парк, Канзас
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 27,1% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 329 827
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 13,8% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,4 милиона

Кентъки: окръг Олдъм

Селска конна ферма в Кентъки
чрез Stephen Bailey // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 21,4% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 33 386
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 11,5% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,0 милиона

Луизиана: Окръг Орлиънс

чрез трамвая Canal Street в центъра на Ню Орлиънс
чрез TFoxFoto // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 17,8% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 164 397
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 8,4% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,9 милиона

Мейн: окръг Къмбърланд

Фарът Портланд Хед и крайбрежието
чрез Joseph Sohm // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 26,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 161 823
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 17,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 660 465

Мериленд: окръг Монтгомъри

Градски пейзаж на Роквил
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 37,1% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 540 481
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 24,0% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 3,1 милиона

Масачузетс: окръг Мидлсекс

Аериален изглед на Кеймбридж и моста Андерсън Мемориал
чрез Joseph Sohm // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 32,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 866 649
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 23,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,5 милиона

Мичиган: окръг Уоштъноу

Аериален изглед на центъра на Ан Арбър през лятото
чрез Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 29,5% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 183 684
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 16,4% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,5 милиона

Минесота: окръг Вашингтон

Поглед от Стиллуотър към река Сейнт Кроа
чрез Jeff Lueders // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 32,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 140 694
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 20,9% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона

Мисисипи: окръг ДеСото

Аериален изглед на предградие в Олив Бранч
чрез Monarch Productions // Shutterstockk
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 10,2% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 91 372
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 6,3% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,2 милиона

Мисури: окръг Сейнт Чарлз

Окръг Сейнт Чарлз, Мисури
чрез Rob Neville Photos // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 22,6% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 216 203
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 14,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона

Монтана: окръг Галътин

Аериален изглед на Боузман през лятото
чрез Madison Kent // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 18,0% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 66 583
  • Хора, които работят от дома си в целия щат: 14,0% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 522 807

Небраска: окръг Дъглас

Аериален изглед на Омаха през лятото
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 19,1% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 303 363
  • Хора, работещи от дома си в цялата държава: 12,8% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 1,0 милион

Невада: окръг Уошоу

Аериална снимка на Рино през есента
чрез Jacob Boomsma // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 14,2% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 245 560
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 13,0% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,4 милиона

Ню Хемпшир: окръг Хилсбъроу

Вечерна гледка към брега на реката в Манчестър
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 22,7% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 233 146
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,3% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 733 129

Ню Джърси: окръг Съмърсет

Изглед от дрон над парк в Съмърсет
чрез FotosForTheFuture // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 31,4% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 178 934
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 22,1% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 4,4 милиона

Ню Мексико: окръг Санта Фе

Гледка към Санта Фе през есента
чрез Jimack // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 24,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 69 704
  • Хора, които работят от дома си в цялата държава: 15,2% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 877 399

Ню Йорк: окръг Ню Йорк

Окръг Ню Йорк, Ню Йорк
чрез pisaphotography // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 36,5% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 793 149
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,6% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст 16+): 9,0 милиона

Северна Каролина: Ориндж Каунти

Ориндж Каунти, Северна Каролина
чрез Bryan Pollard // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 35,2% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 71 761
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 18,8% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,9 милиона

Северна Дакота: окръг Кас

Окръг Кас, Северна Дакота
чрез Guy William // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 13,7% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 107 722
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 8,9% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 397 892

Охайо: окръг Делауеър

Аериален изглед на Делауеър през лятото
чрез dvgpro // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 32,1% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 116 974
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 14,8% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 5,5 милиона

Оклахома: окръг Тълса

Гледка към град Тусла
чрез Valiik30 // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 14,0% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 311 061
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 10,4% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,8 милиона

Орегон: окръг Мълтнома

Гледка към Портланд от Pittock Mansion
чрез Josemaria Toscano // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 32,1% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 425 906
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 22,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,0 милиона

Пенсилвания: окръг Честър

Аериален изглед на Уест Честър през лятото
чрез LittleKitty // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 29,1% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 280 530
  • Хора, работещи от дома си в цялата държава: 18,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 6,1 милиона

Род Айлънд: окръг Нюпорт

Град Нюпорт и старото пристанище
чрез Ramunas Bruzas // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 23,2% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 42 058
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 17,5% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 533 088

Южна Каролина: окръг Йорк

Съдебната палата на окръг Йорк през пролетта
чрез Nolichuckyjake // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 18,5% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 137 482
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 11,7% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,3 милиона

Южна Дакота: окръг Минехаха

Туристи посещават парка Фолс в Су Фолс
чрез Steven Frame // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 14,7% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 109 606
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 11,1% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 445 606

Тенеси: окръг Уилямсън

Окръг Уилямсън, Тенеси
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 31,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 131 742
  • Хора, които работят от дома си в целия щат: 14,0% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,2 милиона

Тексас: окръг Травис

Аериален изглед на Остин и реката
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 36,2% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 731 623
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 16,3% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 13,6 милиона

Юта: окръг Солт Лейк

Аериален изглед на Солт Лейк Сити
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 23,5% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 613 545
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 20,0% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 1,6 милиона

Върмонт: окръг Читенден

Окръг Читенден, Върмонт
чрез Erika J Mitchell // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 26,4% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 91 678
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 19,6% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 327 910

Вирджиния: окръг Арлингтън

Мостът „Арлингтън Мемориал“ през есента
Орхан Кам // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 48,8% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 142 653
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 22,3% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 4,3 милиона

Вашингтон

Пенсилвания Авеню и Капитолът на САЩ
чрез Orhan Cam // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 48,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 354 033
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 48,3% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 354 033

Вашингтон: окръг Кинг

Сиатъл, центърът на града
чрез kan_khampanya // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 38,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст 16+): 1,2 милиона
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 24,2% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 3,7 милиона

Западна Вирджиния: окръг Мононгалия

Аериален изглед на Моргантаун
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 16,1% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 50 715
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 10,2% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 707 299

Уисконсин: окръг Дейн

Силуетът на Мадисън с купола на Капитолия
чрез Paul Brady Photography // Shutterstock
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 24,4% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 313 158
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 14,8% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 2,9 милиона

Уайоминг: окръг Натрона

Гледка към град Каспер с планинска верига
чрез Canva
  • Хора, работещи от дома си в окръга: 7,3% от работниците
  • Общ брой работници в окръга (на възраст над 16 години): 38 741
  • Хора, работещи от дома си в целия щат: 8,9% от работниците
  • Общ брой работници в цялата държава (на възраст над 16 години): 283 628

Бъдещето на работата е тук

Тъй като все повече компании преминават към дистанционна работа, внедряването на инструменти за управление на проекти е от ключово значение за поддържането на съгласуваност и сътрудничество между екипите.

Това е точно това, което прави ClickUp – инструмент за управление на проекти и сътрудничество в екип, който може наистина да помогне на вашия екип да достигне пълния си потенциал в разпръснато или хибридно работно място. С стотици мощни функции и напълно персонализирана платформа, можете да използвате ClickUp, за да поддържате асинхронна работа и да поддържате вашите екипи организирани, съгласувани по отношение на целите и свързани по всяко време.

Бъдещето на работата е тук – дайте на вашите екипи модерното решение, от което се нуждаят, за да работят най-добре от всяка точка на света.

Гост автор:

Анализ Манц

