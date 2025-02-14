13 най-добри алтернативи и конкуренти на Loom за 2025 г.

Имали ли сте някога затруднения да обясните сложна идея по имейл? Или сте искали да дадете обратна връзка по проект, без да насрочвате поредната среща? Loom, популярен инструмент за видео съобщения, ви помага да направите точно това.

Въпреки това, не всеки инструмент е идеален за всеки екип. Някои фирми може да се нуждаят от разширени функции за редактиране, по-добри интеграции или по-икономични опции. Други може да се притесняват от ограниченията на безплатния план на Loom или от това дали е подходящ за по-големи екипи.

Всъщност, като се има предвид, че служителите превключват между приложенията 1200 пъти на ден (почти 4 часа на седмица), подходящият инструмент може да допринесе значително за спестяване на време и намаляване на неудовлетвореността.

В тази публикация в блога ще обсъдим най-добрите платени и безплатни алтернативи на Loom за вашите нужди.

Какво да търсите в алтернативите на Loom?

📮ClickUp Insight: 17% от работниците в сферата на знанието са „супер-връзки“, управляващи над 15 работни взаимоотношения дневно. Според проучване на ClickUp, докато повечето професионалисти поддържат комуникация с близо 6 основни контакта средно на работното място, около един на всеки шест души трябва да управлява много повече разговори. Това може да отнеме значителна част от енергията и способността на знаниевите работници да се концентрират върху работата си. За да избегнете ненужното преминаване от една платформа на друга и смяна на контекста, съберете разговорите и работата си в ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

Изборът на ефективен инструмент за комуникация не е само въпрос на удобство, а и на повишаване на производителността и подобряване на ефективността на вашия екип, за да може той да отделя повече време на значима работа.

Ето факторите, които трябва да вземете под внимание, преди да изберете инструмент за видеозапис:

Основни функции: Обърнете внимание на важни функции като запис на екрана, интеграция с уеб камера и възможност за добавяне на бележки или надписи към записите ви за по-голяма яснота.

Инструменти за сътрудничество: Потърсете функции, които улесняват споделянето на видеоклипове, събирането на обратна връзка и сътрудничеството в реално време.

Интеграция и съвместимост с работния процес: Проверете дали инструментът се интегрира безпроблемно с настоящата ви технологична платформа, като например Проверете дали инструментът се интегрира безпроблемно с настоящата ви технологична платформа, като например платформи за управление на проекти или комуникация.

Мащабируемост и ценообразуване: Уверете се, че инструментът отговаря на вашия бюджет и предлага планове, които се адаптират към растежа на вашия екип или променящите се нужди.

Леснота на използване: Уверете се, че инструментът е интуитивен, така че всеки член на екипа ви да може да записва и споделя видеоклипове без да се налага да преминава през дълъг процес на обучение.

💡Съвет от професионалист: Използвайте AI екранен рекордер, за да генерирате автоматично времеви отметки и резюмета за вашите видеоклипове, което ще улесни зрителите да навигират по-бързо до ключовите моменти.

13-те най-добри алтернативи на Loom, които можете да използвате

С нарастващата популярност на дистанционната работа и цифровото сътрудничество, намирането на подходящия инструмент за видео съобщения може да определи ефективността на екипа. Ето 13-те най-добри алтернативи на Loom, които отговарят на разнообразни нужди и подобряват комуникацията както никога досега:

1. ClickUp (Най-доброто решение за оптимизирана комуникация с вградена функция за запис на екрана)

Започнете с ClickUp Clips Революционизирайте работния си процес за запис на екрана с ClickUp Clips

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира управление на проекти, споделяне на знания и комуникация в една мощна платформа, подкрепена от изкуствен интелект, за да ви помогне да постигнете ефективни резултати по-бързо.

ClickUp Clips позволява бързо записване на екрана на компютъра за обратна връзка или обяснения, докато транскрипцията, задвижвана от изкуствен интелект, подобрява достъпността чрез автоматично генериране на точни видео транскрипции. Тази интеграция гарантира, че екипите могат да си сътрудничат ефективно, спестявайки време и намалявайки комуникационните пропуски.

Управлявайте множество клипове в централизирания Clips Hub

Тъй като Clips е част от ClickUp, не е необходимо да превключвате между различни инструменти, за да записвате видеоклипове и да споделяте екрани. Всичко е достъпно в съществуващото ви работно пространство. Можете да вградите Clips директно в задачи, коментари или документи в ClickUp, като ги направите лесно достъпни за сътрудниците в контекста.

В допълнение, ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, работи съвместно с видео съдържанието, което създавате. Той преобразува видеоклиповете в текст, което позволява на екипите лесно да се позовават и организират видео съдържанието за управление на проекти, водене на бележки или задачи по създаване на съдържание.

Получете AI поддръжка, специфична за вашето работно място, с помощта на ClickUp Brain, включително транскрибиране на видео и аудио записи.

Записването на задачи [в ClickUp] е много лесно. По-късното разпределение на задачите работи като по магия. В допълнение: само функцията Clip[s] си заслужава абонамента.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Brain, за да анализирате и извличате информация от записаното съдържание, като по този начин информацията става незабавно приложима.

Автоматично генерирайте видео резюмета и транскрипти с възможност за търсене от вашите клипове.

Записвайте без ограничения във времето или воден знак върху екранните си записи (при платени планове)

Централизирайте обратната връзка, като позволявате директни отговори във видеоклипове.

Премахнете ненужните срещи и „работа за работата“, за да се съсредоточите върху това, което е важно.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители са съобщили за необходимост от обучение поради богатите функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💡Съвет от професионалист: Използвайте шаблон за комуникационен план, за да изясните очакванията, каналите и отговорностите за комуникация в цялата организация. Установете ефективни взаимоотношения с клиенти, колеги, партньори и други заинтересовани страни, като следвате най-добрите практики в бранша, описани в шаблоните.

2. Vidyard (Най-доброто за екипи по продажбите)

чрез Vidyard

Докато Loom е идеален за бързи видеосъобщения и вътрешна комуникация, Vidyard е проектиран за друга цел: стимулиране на продажбите и сключване на сделки чрез професионално видеосъдържание. Това е платформа за хостинг, създаване и задълбочен анализ на видео. Това означава, че получавате възможности за запис на екрана, специално проектирани за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, което ви позволява да създавате висококачествени видеоклипове, да проследявате ангажираността на зрителите и да интегрирате съществуващите си CRM и системи за автоматизация на маркетинга.

🧠 Интересен факт: Почти 60% от мениджърите на клиентски сметки използват видео съобщения в процеса на продажбите.

Най-добрите функции на Vidyard

Използвайте AI аватари, за да създавате персонализирани продажбени видеоклипове в голям мащаб за вашите потенциални клиенти.

Записвайте видеоклипове с вашата уеб камера или екран с разширенията за браузъра, настолното приложение или мобилното приложение на Vidyard.

Анализирайте ефективността на видеото с подробни показатели като ангажираност на зрителите и процент на отпадане.

Персонализирайте видеоклиповете с брандинг, лога и персонализирани миниатюри.

Защитете видеоклиповете с парола, ограничен достъп и персонализирани настройки за поверителност.

Ограничения на Vidyard

Платформата може да е тромава и изключително трудна за навигация за някои потребители.

Липса на анотации при записване на целия екран

Цени на Vidyard

Безплатно

Плюс : 89 $/потребител на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vidyard

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Прочетете също: Топ 10 алтернативи и конкуренти на Vidyard

3. Snagit (Най-добър за заснемане и анотиране на екранни снимки и видеоклипове)

чрез Snagit

Опитвали ли сте някога да заснемете цяла уеб страница, но в крайна сметка да се окажете с куп неудобни екранни снимки, които трябва да съедините? Snagit решава този проблем с функцията си за заснемане при превъртане, която ви позволява да заснемете цели страници с едно бързо движение.

Той също така поддържа запис на екрана и уеб камерата без досадни ограничения във времето, които ви оставят в неизвестност. Освен това можете лесно да синхронизирате вашите записи с Google Drive, OneDrive и други услуги и дори да създадете персонализирани настройки и клавишни комбинации за най-често използваните записи, което прави вашия работен процес още по-бърз.

Най-добрите функции на Snagit

Подобрете документацията, уроците и презентациите си с хиляди безвъзмездни ресурси.

Маркирайте изображения и видеоклипове и запазете любимите си

Филтрирайте и сортирайте по дата, тип видео файл и приложение.

Ограничения на Snagit

Липсват разширени функции за сътрудничество

Цени на Snagit

Индивидуални и бизнес клиенти: 62,99 $/на потребител еднократна такса

Образование: 37,99 $/на потребител еднократна такса

Правителство и нестопански организации: 53,99 $/на потребител еднократна такса

Оценки и рецензии за Snagit

G2: 4,7/5 (над 5300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (470+ отзива)

Прочетете също: Топ 15 алтернативи на Snagit за лесно заснемане и редактиране на екрана

4. Wistia (Най-доброто за генериране на потенциални клиенти)

чрез Wistia

С неотдавнашното си сливане с Soapbox, Wistia разшири възможностите си, като добави оптимизирано създаване на видео към съществуващите си предимства в хостинга, маркетинга и аналитиката. Разширението Wistia Soapbox Chrome ви позволява да записвате видео с помощта на уеб камерата и екрана си, което го прави идеален за общуване с клиенти и вътрешни комуникации.

Ако търсите алтернатива на Loom с по-добър контрол върху брандирането, анализи на видео представянето и дългосрочно управление на съдържанието, Wistia може да е добър избор.

Най-добрите функции на Wistia

Създавайте, редактирайте, хоствайте и маркетирайте видеоклипове от една унифицирана платформа.

Възпроизвеждайте видеоклипове на всяко устройство с прости кодове за вграждане чрез копиране и поставяне.

Оптимизирайте вашите видеоклипове за търсене с вградена видео SEO

Съхранявайте и категоризирайте видеоклипове с папки, етикети и филтри.

Предоставяйте видеоклипове в персонализиран плейър без реклами.

Измервайте и оптимизирайте ефективността на вашите видеоклипове с видео топлинни карти и A/B тестове.

Ограничения на Wistia

Има ограничения за броя канали, които можете да имате при определени планове.

Някои потребители са съобщили за проблеми с функциите за редактиране на видео

Цени на Wistia

Безплатно

Плюс : 24 долара на месец

Pro : 99 долара на месец

Разширена версия: 399 долара на месец

Оценки и рецензии за Wistia

G2: 4. 6/5 (665+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 170 отзива)

🧠 Интересен факт: Как да разберете дали вашето видео е хит? 28% от маркетолозите обичат да се ровят в графиките за ангажираност и топлинните карти, 27% разчитат на своите надеждни табла за видеоанализ, а 19% се интересуват само от проследяването на източника на трафика си.

5. Tella (Най-доброто решение за редактиране на видео без технически познания)

чрез Tella

Tella е прост инструмент за видео съобщения, предназначен за екипи, които искат да създават бързи и лесни видеоклипове. Той е популярен сред създателите на съдържание, маркетолозите и бизнеса, които трябва да произвеждат видео съдържание за социални медии, презентации или комуникация.

Най-забележителната му характеристика е, че ви позволява да записвате видеоклипове на малки части, които можете лесно да редактирате и пренареждате по-късно.

Най-добрите функции на Tella

Премахнете излишните думи и паузи с помощта на AI редактиране

Подстригвайте, изрязвайте и коригирайте видеоклипове без да се налага да използвате външен софтуер.

Сътрудничество в реално време по видео проекти

Ограничения на Tella

Буферирането може да бъде бавно в някои браузъри, което води до усложнения при редактирането.

Цени на Tella

Pro : 19 долара на месец

Премиум: 49 долара на месец

Оценки и рецензии за Tella

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки и рецензии

6. Usersnap (Най-добър за събиране на обратна връзка от потребители)

чрез Usersnap

Създаването на продукти, ориентирани към потребителя, изисква последователна и практична обратна връзка. Usersnap предоставя платформата, която прави това възможно, като централизира събирането, организирането и отговарянето на обратната връзка, за да гарантира, че нуждите на потребителите са в центъра на всеки етап от разработването на продукта.

Той ви позволява да добавяте бележки към екранни снимки и записи, помагайки на продуктовите екипи да подобрят резултатите и работните процеси на потребителите и да гарантират разработването на продукти, ориентирани към потребителя, от откриването до доставката.

Най-добрите функции на Usersnap

Заснемайте визуална обратна връзка, включително екранни снимки и контекстуални метаданни, за да разберете по-добре проблемите на потребителите и да приоритизирате ефективно подобренията.

Лесно създавайте и изпращайте съобщения и получавайте известия за нови промени.

Маркирайте сходни теми за обратна връзка, за да видите тенденциите в таблото за заявки за функции.

Ограничения на Usersnap

Няма възможности за последваща редакция.

Това не е само софтуер за запис на екрана, а по-скоро инструмент за обратна връзка от клиенти.

Цени на Usersnap

Стартово ниво : 49 €/месец

Растеж: 109 евро/месец

Професионална версия: 199 евро/месец

Премиум: 389 €/месец

Оценки и рецензии за Usersnap

G2: 4. 6/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

7. Jumpshare (Най-добър за разрешаване на заявки за поддръжка на клиенти с видеоклипове и GIF файлове)

чрез Jumpshare

Клиент се сблъсква с бъг в софтуера. Вместо да пише дълги инструкции, служителят от отдела за поддръжка може бързо да запише споделен екран с гласов коментар, като подчертае решението. Това е силата на Jumpshare, платформа, която комбинира споделянето на файлове с видео съобщения за по-ефективна комуникация.

Той позволява на агентите по поддръжката да осигуряват ясна визуална комуникация, което води до по-бързо разрешаване на заявките и по-голяма удовлетвореност на клиентите. Не е необходимо да използвате допълнителни приложения за подрязване и съединяване на видеоклипове, тъй като Jumpshare разполага с вградени функции за това.

Най-добрите функции на Jumpshare

Ускорете реализацията на проектите, като събирате полезна обратна връзка с коментари с времеви отметки.

Записвайте екрана си във видео или GIF формат

Персонализирайте видео плейъра с вашата марка

Ограничения на Jumpshare

В безплатния план са разрешени само 50 качвания.

Не е налично за Android

Цени на Jumpshare

Безплатно

Плюс : 15 $/потребител на месец

Бизнес : 20 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jumpshare

G2: Недостатъчно оценки и рецензии

Capterra: 4,9/5 (над 70 отзива)

💡Съвет от професионалист: Когато използвате софтуер за споделяне на екрана, активирайте режима „Не ме безпокойте“, за да избегнете разсейващи известия по време на сесията.

8. Zight (Най-добър за автоматично персонализиране на видеозаписи и екранни снимки)

чрез Zight

Zight е AI екранен рекордер и солидна алтернатива на Loom за предоставяне на подробни, асинхронни обяснения с функции като анотации и автоматизирани AI транскрипции. Той позволява добавянето на интерактивни елементи във видеоклиповете, като връзки, анкети и призиви за действие (CTA). Също така ви позволява да създавате видеоклипове с надписи и ясни транскрипции на над 50 езика.

Най-добрите функции на Zight

Създавайте GIF файлове, които могат да се повтарят, за да обясните концепции и да дадете инструкции.

Записвайте лесно екрана и камерата си с приложенията Zight за настолни компютри, мобилни устройства и Chrome.

Интегрирайте с платформи като Slack, Microsoft Teams, Zendesk и Jira.

Съхранявайте съдържанието си в облак от корпоративно ниво

Ограничения на Zight

По-големите видео файлове могат да се сблъскат с ограничения при качването или обработката, което може да бъде ограничаващо за висококачествени записи.

Някои потребители може да сметнат интерфейса и функциите на платформата за малко сложни.

Цени на Zight

Безплатно (само за физически лица)

Pro : 9,95 $ на месец (само за физически лица)

Екип : 8 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zight

G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 180 отзива)

9. Camtasia (Най-доброто за напреднали видео редактиране)

чрез Camtasia

Създавате ли професионални обучителни видеоклипове, демонстрации на продукти или записи на онлайн уебинари? Camtasia ви предоставя инструментите, от които се нуждаете, за да създадете изпипано и интересно съдържание. Тя ви позволява да качвате и редактирате вашите видеоклипове с много функции, от прости преходи до напреднали настройки на аудиото.

Лесно обогатявайте вашите видеоклипове с текст, стрелки и други визуални ефекти, за да подчертаете ключовата информация на екрана.

Най-добрите функции на Camtasia

Регулирайте силата на звука на вашите записи, добавете фонова музика и дори записвайте гласови коментари, за да обясните нещата по-подробно.

Добавете бележки, надписи, екранни снимки и други визуални елементи към вашите записи.

Включете интерактивни тестове във вашите видеоклипове, което ги прави идеални за електронно обучение или обучително съдържание.

Добавете свой собствен стил с персонализирани функции, като интродукции, аутродукции и елементи с брандиране.

Наслагвайте видео или уеб камера върху основния екран, записвайки картина в картина.

Ограничения на Camtasia

Овладяването на Camtasia може да отнеме известно време и практика.

Не е подходящ за бързи екранни снимки

Цени на Camtasia

Индивидуален : 179,88 $/потребител на година

Бизнес : 299,99 $/потребител на година

Образование : 161,03 $/потребител на година

Правителство и нестопански организации: 201,74 $/потребител на година

Оценки и рецензии за Camtasia

G2: 4. 6/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 430 отзива)

10. Scribe (Най-добър за документиране на процеси)

чрез Scribe

Създаването на стъпка по стъпка ръководства за компютърни процеси може да отнеме много време. Scribe автоматизира целия този процес, като генерира ясни, визуални ръководства само чрез записване на активността на екрана ви. Той записва вашите кликвания, натискания на клавиши и навигация, а след това незабавно ги превръща в изпипан документ или ръководство, което е лесно за следване.

Когато процесите се променят, просто актуализирайте оригиналното си ръководство и всяка свързана или вградена версия ще бъде актуализирана автоматично.

Най-добрите функции на Scribe

Заснемете работните процеси и редактирайте генерираните стъпки за изчерпателен SOP, наръчник или урок.

Подобрете вашите ръководства с екранни снимки, бележки и описания.

Използвайте изкуствен интелект, за да персонализирате допълнително ръководствата и да редактирате чувствителна информация.

Споделяйте ръководства чрез линкове или ги вграждайте в бази от знания, уикита или имейли.

Ограничения на Scribe

Ограничени възможности за персонализиране

Липсват разширени функции за редактиране на видео

Цени на Scribe

Основни характеристики: Безплатно

Pro Team : 15 $/месец на място (започва от 5 места)

Pro Personal: 29 $/месец на място

Оценки и рецензии на Scribe

G2: 4. 8/5 (240+ отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки и рецензии

11. Sendspark (Най-доброто за персонализирани видео съобщения)

чрез Sendspark

За бизнеса, който иска да се свърже с аудиторията си на по-лично ниво, SendSpark предлага мощна платформа за видео съобщения. Тя улеснява създаването и изпращането на персонализирано видео съдържание за всичко – от продажби и маркетинг до обслужване на клиенти.

Можете дори да персонализирате вашите видеоклипове с текст, призиви за действие, вградени календари и брандинга на вашата компания. Освен това, SendSpark ви позволява да персонализирате преживяването на гледане за всеки индивид с функции за автоматизация, гарантирайки, че вашето съобщение винаги е уместно и въздействащо, дори и в голям мащаб.

Най-добрите функции на Sendspark

Позволете на зрителите да резервират срещи директно след като гледат вашите видеоклипове с вградени календари.

Подобрете видео присъствието си с виртуални фонове, филтри и ефекти.

Проследявайте ефективността на вашите видеоклипове с подробни анализи.

Ограничения на Sendspark

Дълго време за обработка на видео

Повтарящи се технически проблеми на платформата за запис на екрана

Цени на Sendspark

Solo : 49 $/месец на работно място

Плюс : 149 $/екип на месец

Мащаб : 499 $/екип на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sendspark

G2: 4,7/5 (над 370 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 80 отзива)

12. Veed. io (Най-доброто за създаване на персонализирани AI аватари)

чрез VEED

Когато имате нужда да създадете висококачествени видеоклипове бързо, VEED е чудесен вариант. Като елиминира нуждата от скъпо оборудване, VEED демократизира създаването на видеоклипове, като го прави достъпно за създатели на всички нива, от предприемачи до големи организации. Той ви дава достъп до над 300 персонализирани видео шаблона в портретен, пейзажен и квадратен формат, за да създавате бързо разнообразни видеоклипове.

Най-добрите функции на VEED

Изтегляйте видеоклипове директно от платформи като TikTok и Instagram.

Създавайте видеоклипове в различни формати – разделен екран, смяна на фона, вмъкване на уеб камера и др.

Опростете създаването на видео с функции като автоматично генериране на субтитри и AI аватари.

Създавайте и редактирайте видеоклипове директно в браузъра си.

Ограничения на VEED

В безплатната версия се появяват водни знаци.

Процесът на запазване на видеоклипове е малко сложен и не е много интуитивен.

Някои потребители са съобщили за влошаване на качеството на функцията за премахване на фоновия шум.

Цени на VEED

Безплатно

Lite: 12 $/потребител на месец

Pro: 29 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за VEED

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3. 4/5 (40+ отзива)

13. OBS Studio (Най-добрата безплатна платформа с отворен код за стрийминг на живо и запис)

чрез OBS Studio

Искали ли сте някога да можете да записвате екрана си без досадните воден знаци и да имате пълен контрол над записите си? Е, запознайте се с OBS Studio. За разлика от безплатния план на Loom (който добавя воден знак), OBS е напълно безплатен и с отворен код, и е пълен с функции, които дори професионалните стриймъри използват.

За начало можете да създадете няколко „сцени“, като например различни настройки на камерата, между които можете да превключвате на момента. Всяка сцена може да има различни източници, като например екрана ви, уеб камера, изображения, текст – каквото се сетите. Това ви дава пълен контрол над това, което виждат зрителите ви.

Най-добрите функции на OBS Studio

Създавайте съдържание на професионално ниво с преходи между сцени, филтри и миксиране на аудио.

Настройте бързи клавиши за действия като заглушаване на аудио източници и превключване между екрани.

Прилагайте филтри и ефекти към видео и аудио потоци, като например потискане на шума или компресиране.

Прегледайте сцените и преходите, преди да бъдат пуснати на живо.

Излъчвайте едновременно на няколко платформи, като Twitch, YouTube, Facebook Live и други, с лекота.

Ограничения на OBS Studio

Някои потребители съобщават за замръзване или срив при неочаквано спиране и рестартиране на живото предаване.

Цени на OBS Studio

Безплатно

Оценки и рецензии за OBS Studio

G2: 4. 6/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Защо ClickUp се откроява сред алтернативите на Loom

За разлика от самостоятелните инструменти, ClickUp не е просто инструмент за запис на екрана или софтуер за редактиране на видео. Това е пълен пакет за управление на проекти с инструменти за проследяване на задачи и сътрудничество. Можете да обсъждате идеи, да управлявате задачи и дори да автоматизирате работните процеси, без да превключвате между приложенията.

А най-хубавото е, че можете да се възползвате от всички тези възможности безплатно.

Този всеобхватен инструмент за продуктивност е създаден, за да ви помогне да работите по-умно, по-бързо и по-добре.

