10-те най-добри AI екранни рекордери през 2025 г.: Професионално ръководство

Тъй като изкуственият интелект променя начина, по който работим, живеем и се забавляваме, не е изненадващо, че той е в основата на много от нашите технологични решения, превръщайки високотехнологичните инструменти като AI екранни рекордери в задължителни за всеки.

Тези мощни инструменти революционизират създаването на съдържание в различни индустрии, като позволяват на професионалистите да представят ефективно ясни и прецизни презентации, речи и уроци.

Тези рекордери променят правилата на играта с усъвършенствани AI функции, които подобряват качеството на видеото и аудиото, оптимизират редактирането и опростяват споделянето.

Нека разгледаме какво прави един AI екранен рекордер страхотен и да открием най-добрите инструменти за запис на екрана, които са начело на класацията през 2024 г.

Какво да търсите в AI екранните рекордери?

Изборът на подходящ AI екранен рекордер е от решаващо значение за заснемането на съдържание и промяната на начина, по който това съдържание се представя и ангажира.

Вземете предвид следните ключови аспекти, за да сте сигурни, че избирате мощен инструмент:

Качество на записването: Изберете видеозаписи с висока разделителна способност, за да сте сигурни, че визуалните елементи са толкова впечатляващи, колкото и съдържанието ви.

AI функции: Потърсете разширени функции, които могат да подобрят качеството на видеото и да намалят времето за редактиране, като транскрипция в реално време, интелигентно редактиране и автоматизирани акценти.

Леснота на употреба: Изберете записващо устройство с интуитивен интерфейс, който опростява процеса на запис, спестявайки ви време и усилия.

Интеграция: Уверете се, че рекордерът се интегрира лесно с други инструменти и платформи, които използвате редовно, подобрявайки работния ви процес.

Надеждност: Изберете софтуер, известен със стабилността си, за да избегнете прекъсвания по време на важни записи и да предоставите подробни ръководства.

Поддръжка: Дайте приоритет на отличното обслужване на клиенти, за да сте сигурни, че ще получите помощ, когато срещнете проблеми.

Проучихме пазара и съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за запис на екрана през 2024 г. Всеки инструмент е отличен по свой уникален начин и вие трябва само да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

10-те най-добри AI екранни рекордери за използване

С този списък от 10 AI екранни рекордера можете да намерите инструмент, който отговаря на вашите специфични нужди, независимо дали създавате подробни уроци, записвате срещи или предоставяте сигурна IT поддръжка.

1. ClickUp

Използвайте ClickUp Clips, за да записвате видеосъобщения, да транскрибирате видеоклипове и да споделяте инструкции с екипа си по проекта

ClickUp е мощно средство за продуктивност и управление на проекти, което надхвърля основното управление на задачи и проследяване на напредъка. Платформата предоставя цялостен набор от AI-задвижвани инструменти за продуктивност и сътрудничество за създатели на съдържание и проектни екипи.

Една от тези привлекателни функции за създателите на динамично съдържание е ClickUp Clips.

Идеален за случаите, когато текстът не е достатъчен, Clips предава сложна информация бързо и ясно с визуални инструкции или бързи актуализации. Можете да сканирате акцентите в Clip, да кликнете върху времевите отметки, за да преминавате между различните части на видеото, и да копирате фрагменти, за да ги използвате, където е необходимо.

Транскрибирайте всеки клип с AI, за да можете да сканирате най-важните моменти от клипа

Освен записването на висококачествени екранни записи, ето още няколко причини, поради които този инструмент е отличен избор:

Незабавно споделяне: С ClickUp Clips можете незабавно да създавате и споделяте видеоклипове. Няма нужда да превключвате между приложения или да изтегляте и качвате файлове.

Добавете контекст: Сътрудничеството с вашия екип в отдалечени или хибридни условия може да представлява предизвикателство. Но с ClickUp Clips можете да споделяте своите мисли, да разглеждате таблици, да отстранявате грешки и да оптимизирате процеса на вземане на решения.

Предприемете действие: Превърнете всеки клип в изпълними задачи в платформата, без да губите контекста. Малко други AI инструменти за запис на екрана предлагат тази функция.

AI Insights: С AI магията на ClickUp Brain получавате незабавно напълно транскрибирани екранни записи. Сканирайте акценти, преминавайте към конкретни части, извличайте текстови фрагменти – ClickUp Brain ви ускорява.

Бъдете организирани: Clips Hub ви позволява да проследявате всичките си екранни записи, което улеснява намирането, сортирането и управлението на вашите видеоклипове.

Независимо дали изяснявате подробности по проект, демонстрирате процес или давате обратна връзка, Clips гарантира, че вашето послание ще бъде видяно и разбрано без необходимостта от традиционните методи на комуникация.

Най-добрите функции на ClickUp

Запис и споделяне на екрана в реално време в рамките на задачите

Вграждайте клипове лесно в задачи, коментари и документи

Редактирайте видеоклипове директно на платформата

Коментирайте конкретни моменти в клипа за дискусии и обратна връзка относно записа

Транскрибирайте екранни записи автоматично и незабавно

Ограничения на ClickUp

За новите потребители има леко стръмна крива на обучение поради богатия набор от функции.

Точността на транскрипцията може да варира в зависимост от качеството на аудиозаписа.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Zoom

чрез Zoom

Zoom е най-популярният софтуер за видеоконферентна връзка и споделяне на екран, но той разполага и с усъвършенствана функция за запис на екрана, задвижвана от изкуствен интелект, известна като Smart Recording.

Този инструмент въвежда Zoom AI Companion в облачните записи, подобрявайки потребителското преживяване чрез организиране на записите в интелигентни глави и обобщаване на ключовите моменти с акценти и действия.

Функцията „Интелигентно записване“ е особено ценна за дълги сесии като лекции или срещи на цялото дружество. Тя помага за сегментиране и опростяване на процеса на преглед, което улеснява усвояването и действието по важно съдържание.

Най-добрите функции на Zoom

​​Достъп до подробни анализи на динамиката на срещите, като скорост на говорене, съотношение между говорене и слушане и употреба на запълващи думи

Транскрибирайте видеоклипове автоматично с AI-задвижваното Smart Recording

Записвайте отделни аудио записи за всеки участник

Ограничения на Zoom

Безплатната версия има ограничение от 40 минути за срещите.

Използва много системни ресурси по време на запис

Цени на Zoom

Основни : Безплатни

Pro : 14,99 $/месец на потребител

Бизнес : 21,99 $/месец на потребител

Business Plus: Персонализирани цени

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zoom:

G2 : 4,6/5 (над 50 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 13 000 рецензии)

3. Camtasia

чрез Camtasia

Camtasia, известен със своите възможности за редактиране на видео, се използва най-често за създаване на обучителни видеоклипове за ангажираност и образование. Този екранен рекордер ще ви помогне при подобни задачи.

Подобрен от своя AI Assistant, Camtasia Rev, софтуерът предлага разширени функции като намаляване на шума, изравняване на аудио нивото и интелигентни предложения за редактиране, които оптимизират въздействието на видеото.

Освен това Camtasia поддържа интерактивни елементи като тестове и кликаеми връзки, което го прави идеален за създаване на атрактивно съдържание за електронно обучение.

Най-добрите функции на Camtasia

Подобрете вашите видеоклипове с набор от надеждни инструменти за редактиране на видео

Управлявайте всеки аспект от производството на видео – от рязане и съединяване до добавяне на преходи и анотации – директно в инструмента.

Използвайте многопистова времева линия за сложни проекти

Ограничения на Camtasia

По-висока цена в сравнение с някои други опции

Може да изисква много ресурси на по-стари системи

Цени на Camtasia

Индивидуална лицензия: 179,88 $ (годишно)

Вечна лицензия: 299,99 $

Оценки и рецензии за Camtasia

G2: 4,6/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

4. TeamViewer

чрез TeamViewer

TeamViewer, инструмент за отдалечен достъп и поддръжка, предлага инструмент за запис на екрана, предназначен да подобри ИТ поддръжката и оперативната ефективност. Можете да го използвате и за създаване на обучителни видеоклипове.

Тъй като инструментът записва цялата сесия и целия екран, той е идеален за документиране на процеси и създаване на подробни записи за поддръжка, които помагат за диагностициране на проблеми и обучение на персонала.

Най-добрите функции на TeamViewer

Записвайте дистанционно контролирани сесии за целите на отстраняване на проблеми и обучение

Получете високи стандарти за сигурност и съответствие

Ограничения на TeamViewer

Проектирани предимно за ИТ поддръжка, по-малко за общо ползване

Ограничена функционалност на изкуствения интелект за запис на екрана

Цени на TeamViewer

Един потребител : 50,90 $/месец

Мулти-потребител : 102,90 $/месец

Екипи: 206,90 $/месец

Оценки и рецензии за TeamViewer

G2 : 4. 4/5 (3000+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Vidyard

чрез Vidyard

Vidyard предлага гъвкав и безплатен инструмент за запис на екрана без воден знак, специално създаден за бизнес комуникация и създаване на съдържание.

С този екранен рекордер потребителите могат да поддържат организация и да бъдат точни с бележки на екрана и да оптимизират своите видеоклипове, като изрязват ненужни сегменти.

Vidyard предоставя и инструменти за проследяване на ефективността на видеоклиповете, като брой гледания и известия, когато някой гледа вашето видео, което е ценно за маркетинговите и продажбените стратегии.

Наскоро Vidyard пусна AI Avatars и AI-generated sales pitches, две функции, които позволяват на екипите по продажбите да генерират видео съобщения в голям мащаб.

Най-добрите функции на Vidyard

Записвайте кадри от всяка точка на екрана на компютъра, което ги прави идеални за уроци, демонстрации и презентации.

Получавайте автоматична транскрипция и субтитри на видеоклипове

Свържете видеоклипове – обединете няколко заснемания в едно безпроблемно видео

Интегрирайте с множество различни маркетингови инструменти

Ограничения на Vidyard

Инструментът е насочен по-скоро към маркетинговите и търговските екипи, а не към общо ползване.

За разлика от няколко алтернативи на Vidyard , AI функциите са достъпни само за съдържание, насочено към продажбите.

Цени на Vidyard

Безплатно

Pro : 29 $/месец

Плюс : 89 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vidyard

G2: 4,5/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

6. Veed. io

С Veed. io потребителите могат да избират как да показват изображението от камерата си – успоредно с екранното съдържание или като наслагване върху екрана.

Други функции включват инструмента Magic Cut, който може автоматично да редактира клипове, за да подчертае ключови части от записа; уеб камера за проследяване на погледа за коригиране на движенията на очите; инструмент за премахване на фона за разчистване на визуалното пространство, за да започнете запис; и инструменти за почистване на аудио, които премахват излишните думи, за да подобрят яснотата на презентацията.

Veed. io е проектиран и да улеснява комуникацията в екипа. Той позволява на потребителите да записват и споделят различни видове съдържание, като съобщения, обяснения и презентации, което потенциално намалява необходимостта от срещи на живо.

Платформата поддържа функции за сътрудничество, позволявайки на екипите да споделят, коментират и съвместно преглеждат видеоклипове онлайн. Това може да подобри производителността и ангажираността на екипа.

Най-добрите функции на Veed. io

Изберете различни оформления за записите, като имате възможност да изберете само видео, само аудио или и двете.

Редактирайте видеоклипове с интегрирани функции за редактиране, задвижвани от изкуствен интелект

Споделяйте видеоклипове и сътрудничете с другите, за да ги редактирате

Ограничения на Veed. io

Изисква стабилна интернет връзка

Ограничени възможности за работа офлайн

Цени на Veed. io

Безплатни

Основен: 18 $/потребител на месец

Pro: 30 $/потребител на месец

Бизнес: 59 $/потребител на месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Veed.io

G2 : 4,6/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 3,4/5 (50+ отзива)

7. Calipio

чрез Calipio

Calipio предлага прост, без излишни екстри AI екранен рекордер, пригоден за дигитална среда, в която се обръща внимание на поверителността. Освен това Calipio предлага безпроблемни опции за споделяне. Потребителите могат лесно да споделят своите записи чрез линк, което позволява незабавен достъп на всички платформи, включително мобилни устройства.

Услугата включва и безплатно съхранение в облак, така че потребителите могат да имат достъп до своите видео файлове по всяко време и навсякъде, без да използват място на локалния си твърд диск.

Най-добрите функции на Calipio

Достъп до инструмента от практически всяко устройство и операционна система с браузър-базирания инструмент на Calipio, който не изисква инсталиране.

Гарантирайте поверителност и сигурност с цялостно криптиране и контрол на достъпа

Ограничения на Calipio

Ограничени инструменти за редактиране в сравнение с други опции

Силно зависими от качеството на интернет връзката

Ограничени AI функции за създателите

Цени на Calipio

Стартово ниво: 5 евро/месец

Професионален: 10 евро/месец

Бизнес: 20 евро/месец

Оценки и рецензии за Calipio:

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Snagit

чрез Snagit

Snagit е софтуер за запис на екрана с функции, предназначени да помагат на професионалистите да записват изображения от екраните на компютрите си, включително области, които изискват превъртане.

Snagit разполага с функцията Smart Move, която автоматично разпознава и позволява настройка на елементите в екранните снимки. Той разполага и с функция за разпознаване на текст, която позволява на потребителите да редактират текст в изображенията, като настройват шрифта, размера и цвета.

Най-добрите функции на Snagit

Преобразувайте подробни екранни снимки в прости графики с едно кликване

Достъп до функцията „Библиотека“, която помага за организиране на заснетия контент на различни устройства

Използвайте филтри и функции за сортиране, за да търсите изображения и видеоклипове по дата, тип файл и приложение.

Поддържайте видео библиотеката организирана с интелигентен потребителски интерфейс и персонализирани етикети

Ограничения на Snagit

Липсват някои от усъвършенстваните AI функции на конкурентите

Моделът на еднократна покупка може да не включва постоянни актуализации

Цени на Snagit

Стандартна лицензия: 45,99 $ (еднократна покупка)

Оценки и рецензии за Snagit:

G2: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

9. Loom

чрез Loom

Loom е универсален инструмент за запис на екрана, който поддържа различни устройства, включително macOS, Windows, iOS и Android.

Платформата предлага няколко удобни за потребителя функции, като редактиране в браузъра и мобилно приложение, възможност за вграждане на видеоклипове за по-голяма видимост и субтитри за подобряване на достъпността.

Loom предлага и опции за заснемане на екрана на цял екран и с персонализирани размери, както и инструменти за рисуване и добавяне на бележки, за да се подчертаят важните моменти по време на презентацията.

Най-добрите функции на Loom

Записват едновременно екрана и аудиото, което ги прави удобен вариант за различни нужди от запис и субтитриране.

Споделяйте записите чрез мигновен линк, улесняващ бързото и лесно разпространение

Получете видео качество до 720p, с опции за ъпгрейд за записи с по-висока резолюция

Ограничения на Loom

По-подходящи за асинхронна комуникация, отколкото за презентации на живо

Основни възможности за редактиране

Цени на Loom

Стартово ниво: Безплатно

Бизнес: 12,50 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Loom:

G2 : 4,7/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (420+ отзива)

10. Otter. ai

Otter. ai е AI-задвижван инструмент за запис и AI транскрипция, който позволява на потребителите да записват аудио, да импортират файлове и да генерират транскрипции с функции като генериране на ключови думи и идентификация на говорителя.

Достъпен като уеб приложение, разширение за Chrome и мобилно приложение, Otter. ai се интегрира с платформи като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Otter. ai предоставя транскрипция в реално време, идентифицирайки говорителите по време на разговори, което помага за точното записване на срещите.

Макар че транскрипцията като цяло е надеждна, могат да възникнат незначителни грешки поради различни аудио фактори, но изкуственият интелект се подобрява с времето.

Най-добрите функции на Otter. ai

Получете превъзходна точност на транскрипцията на глас

Транскрибирайте записи в реално време

Интегрирайте с различни комуникационни платформи

Ограничения на Otter. ai

По-скоро фокусирани върху транскрипцията, отколкото върху записването на екрана

За разлика от алтернативите на Otter.ai , той предлага ограничени функции за редактиране на видео

Цени на Otter. ai

Основно: Безплатно

Pro: 16,99 $/потребител на месец

Бизнес: 30 $/потребител на месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter. ai:

G2: 4. 2/5 (170+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (80+ отзива)

Разкрийте професионалния си потенциал с AI екранни рекордери

AI записващото устройство за екрана е вашият съюзник от ново поколение в дигиталната ера. Независимо дали искате да спестите време, да генерирате идеи или да качвате безпроблемно в YouTube, просто натиснете червения бутон и оставете магията да се случи.

Тазгодишният фаворит, ClickUp, разполага с интелигентни функции, включително AI-задвижвани инструменти, които превръщат ежедневните задачи в мощни комуникационни преживявания.

Освен записване и редактиране, ClickUp увеличава вашата продуктивност и подобрява работата ви във всяка презентация и проект.

Приемете тези иновации и наблюдавайте как те подобряват работата ви, оптимизират сътрудничеството и ви дават възможност да постигнете изключителни резултати в един конкурентен свят.

Нека AI екранните рекордери предефинират вашата професионална история през 2024 г. Готови ли сте да видите разликата? Регистрирайте се в ClickUp още днес!