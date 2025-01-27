10 AI инструмента за вземане на решения за ефективно справяне с проблемите

Изкуственият интелект (AI) е помогнал за създаването на системи, които могат да правят неща, които някога са принадлежали на сферата на научната фантастика. Макар че съвременният AI може да не е свръхсъзнателен като Skynet от Терминатор, той ни позволява да автоматизираме задачи и да оптимизираме бизнес операциите.

Въпреки тези значителни развития, много потребители се чудят дали AI системите могат да възпроизведат човешката интелигентност и преценка при вземането на важни решения. Макар че (все още) нищо не може да замести човешката мъдрост, определено можете да използвате AI инструменти за вземане на решения, за да намерите решения по-бързо!

Когато изчерпването на идеите се превърне в по-скоро проклятие, отколкото здравословно предизвикателство, умните екипи използват тези AI инструменти, за да проучат тенденциите в данните и да вземат информирани решения в различни сценарии.

В този наръчник сме събрали 10-те най-добри AI инструмента, които допълват човешката интуиция и помагат да променим начина, по който вземаме бизнес решения! 🤖

Какво е AI инструмент за вземане на решения?

AI инструмент за вземане на решения е всеки софтуер, който използва алгоритми, задвижвани от изкуствен интелект, за да изпълнява задачи в областта на ученето, анализирането и разбирането на агрегирани данни, както и за решаване на проблеми. Поради аналитичния характер на тези дейности, можете да очаквате AI системи, ориентирани към вземането на решения, да:

Програмирането е свързано с имитиране на функциите на човешкия мозък до известна степен.

Учете се от данните и разработвайте прогнозни модели от машинно обучение

Рационализирайте и анализирайте данните и предприемете желаните действия

Тези инструменти могат да помогнат на бизнеса да получи ценна информация, като например поведението на потребителите и очакваното търсене – особено за управлението на данни. Може би се питате какво е толкова страхотно в тази информация? Една дума – модели.

Макар AI да не е толкова креативен като хората, той може да открива модели, които обикновено пропускаме, благодарение на техниките за машинно обучение. Събирайки тенденции и анализи за големи масиви от данни, той ви дава по-добра представа за проблема, което в крайна сметка подобрява качеството на вашите решения.

Например, когато аналитичен AI инструмент покаже, че все повече потребители купуват даден продукт, можете да предприемете две основни действия: да увеличите производството, за да отговорите на прогнозираното търсене или да се възползвате от популярността на продукта, за да го представите на глобалните пазари. 🌍

Какво трябва да търсите в един AI инструмент за вземане на решения?

Ето някои качества, които трябва да имате предвид при избора на AI инструмент за подпомагане на бизнес решенията:

Капацитет за анализ на данни: Тъй като вземането на решения с помощта на AI се основава на данни, трябва да намерите инструмент, съвместим с данните, които трябва да анализирате. Точност на оценката: Всички AI системи са податливи на грешки, но добре обучените инструменти обикновено имат солидна точност, което води до по-добри показатели и Всички AI системи са податливи на грешки, но добре обучените инструменти обикновено имат солидна точност, което води до по-добри показатели и вземане на печеливши решения. Откриване на грешки: С това няма как да сгрешите. Намерете инструмент, който може да открие всички грешки във вашите работни процеси, за да избегнете грешки в проектите. Поверителност на данните : Уверете се, че системата спазва правилата за поверителност на данните и стандартите за сигурност. Уверете се, че системата спазва правилата за поверителност на данните и стандартите за сигурност. Генеративни възможности: Потърсете AI инструменти, които могат да ви помогнат да генерирате отчети или да създавате съдържание (например, казуси), за да улесните аналитичните упражнения. Гъвкавост: Опитайте се да се сдобиете с инструмент, който може да се използва от всички в компанията, а не само от ИТ специалистите. Може да проверите дали избраният от вас AI софтуер е подходящ за конкретни екипи, като например : Опитайте се да се сдобиете с инструмент, който може да се използва от всички в компанията, а не само от ИТ специалистите. Може да проверите дали избраният от вас AI софтуер е подходящ за конкретни екипи, като например софтуерни разработчици или обслужване на клиенти

Въз основа на горните фактори, ние съставихме списък с 10-те най-функционални AI инструмента за вземане на решения. Те могат да ви помогнат в една или повече стъпки при решаването на проблеми, като събиране, обработка, оптимизация и прогнозиране на данни. Прочетете отделните рецензии, за да научите повече! 🌈

Разпалете творчеството си, създавайте шаблони или генерирайте текстове с бясна скорост с най-добрия партньор за мозъчна атака в света.

Ако търсите едно решение за подобряване на процесите на вземане на решения, запознайте се с ClickUp! 🥰

Платформата служи като централен хъб за всички ваши работни нужди, независимо дали става въпрос за управление на проекти или гъвкаво планиране. Днес обаче ще обсъдим ClickUp AI — нейния собствен AI асистент, който може да помогне на бизнеса да оцени данните по проектите и да вземе по-интелигентни решения.

Да предположим, че трябва да проучите и да обмислите идеи за нова маркетингова кампания. Всичко, което трябва да направите, е:

Стартирайте ClickUp AI от лентата с инструменти или командния център Разгледайте над 100 специфични за дадена роля, подкрепени с изследвания подсказки Изберете или персонализирайте подсказка въз основа на вашата роля и намерение

Трябва да напишете казус или статия? С функцията Write With AI на ClickUp можете да получите доклади, резюмета на съдържание и цели блогове, написани за секунди. Резултатът обикновено е последователен, защото ClickUp AI е високо обучен!

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Можете също да използвате AI асистента, за да пишете перфектно форматирани имейли, описания на продукти и други ежедневни неща, за да спестите време.

ClickUp AI се отличава в анализирането и откриването на грешки в данните. Той има око за детайлите и може да намери всичко, което звучи странно в съдържанието, включително граматика, поток и тон. Ако нямате време да се ровите в дълги документи, преди да вземете решение, AI инструментът може:

Обобщавайте писмено съдържание, описания на задачи и коментари

Извличане на действия от анализираните данни

Не забравяйте да опитате функцията за превод на AI инструмента!

Не сте сигурни какво означава това? Нека преводаческите възможности на ClickUp AI се погрижат за това! То може да преобразува над 10 езика на английски, помагайки ви да проучите данни от цял свят за вземане на решения с широк обхват!

За решения, които ви карат да се чувствате неспокойни, опитайте Decision Making Framework на ClickUp, за да анализирате обективно конкурентните варианти.

Насладете се на последователен и унифициран процес за вземане на решения с шаблона за документ „Рамка за вземане на решения“ на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Отнема време да се проучат всички функции на изкуствения интелект, но лесните за усвояване ресурси на ClickUp могат да ви помогнат.

Мобилните приложения може да не разполагат с цялостни AI функционалности

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

2. Athenic AI (по-рано AskEdith)

Екипите, които работят постоянно с графики и показатели, ще го харесат! Athenic AI, по-рано AskEdith, е инструмент, насочен към предприятията, който предоставя самостоятелен анализ на данни.

Основната му цел е проста – да помогне на екипите да се фокусират повече върху самите данни, вместо да губят време в създаването на таблици и диаграми. Можете да извличате данни както за продуктите, така и за текущия пазар във вашата индустрия.

Персонализирайте таблото си и добавете няколко графики с данни на едно място. С помощта на анализ на задържането на кохорти можете да визуализирате функционалните зависимости в наборите от данни за продукти с топлинни карти. Използвайте този инструмент не само за маркетинг и анализ на данни за продукти, но и за отчети за ERP (планиране на ресурсите на предприятието). Тази функция ви позволява да предоставяте едновременно на членовете на екипа релевантни данни за компанията, като им давате възможност просто да въведат запитвания, за да получат отговори. ❓

Най-добрите функции на Athenic AI

Интуитивна услуга за анализ на данни

Обединява множество графики в единен табло

Анализ на задържането на кохорти с топлинни карти

ERP отчетност

Ограничения на Athenic AI

Възможно е понякога да работи по-бавно

Висококачествените графични функции могат да бъдат подобрени

Цени на Athenic AI

Стартово ниво : 10 USD/месец на работно място

Pro : 60 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии на Athenic AI

G2: 4,5/5 (по-малко от пет рецензии)

3. Базова платка

Baseboard е друг AI инструмент, който предоставя опции за визуализация на данни, за да извлече полезна информация. Използвайки обработка на естествен език, той позволява на екипите за анализ на продукти и данни да създават табла с увлекателни статистики и диаграми.

Използването на платформата е лесно и не изисква опит в програмирането. Напълно персонализираният й табло прави процеса на създаване на диаграми изключително лесен! 🍃

Споделяйте табла с вашите колеги, за да подобрите сътрудничеството в екипа и да обсъждате заедно едни и същи показатели. Тъй като този инструмент претърпява лека промяна, можете да очаквате повече функционалности след пълното му пускане.

Най-добрите функции на Baseboard

Висококачествено графично представяне на данни

Лесни за използване, без да са необходими познания по програмиране

Персонализирани отчети

Позволява споделяне на табло

Ограничения на базовите платки

Все още не е достъпно за обществено ползване

Цени на базови платки

Все още няма налична цена

Оценки и рецензии на Baseboard

Все още няма налични отзиви

Разгледайте тези AI инструменти за кодиране!

Повишете ефективността на бизнес анализите си с AI Consulting Tools. С възможността да предоставя SWOT (силни страни, слаби страни, възможности и заплахи), PESTEL (политически, икономически, социални, технологични, правни и екологични фактори), lean canvas и отчети за потребителски профили, инструментът подпомага вземането на решения с висока степен на риск.

Създадена предимно като AI инструмент за HR и маркетинг екипи, платформата може да помогне както при вътрешни, така и при външни решения. Тя използва описания на компании и данни за клиенти и пазари, за да създаде SWOT анализ. Използвайки същите описания, можете да получите PESTEL анализ, който подробно описва външни фактори, които могат да повлияят на текущите ви бизнес операции.

Тази платформа е подходяща и за гъвкави екипи, които трябва да прогнозират планирането на работната сила въз основа на вътрешни тенденции.

Най-добрите функции на AI Consulting

Богати вътрешни и външни анализи

Отчети, базирани на изкуствен интелект

Поддържа неограничен брой потребителски профили

Ограничения на AI консултирането

Няма безплатен план

Ограничен набор от отчети

Цени за AI консултации

Месечно : 12,99 $/месец

Годишно: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за AI Consulting

Все още няма налични отзиви

5. Findly AI

Findly AI е ChatGPT за вземане на решения въз основа на анализ на данни. Създадена за анализатори, търговски агенти, консултанти и отдалечени екипи, платформата се отличава с лесен за използване интерфейс, подобен на чатбот, в който просто въвеждате команда, за да получите желания резултат.

С помощта на AI асистента Findly можете да сте в крак с тенденциите в електронната търговия. Например, можете да откриете кои продукти са били поръчани/върнати най-често, за да вземете съответното решение за попълване на запасите.

За здравните институции Findly се отказва от таблата с данни и предоставя информация за пациентите в реално време и състоянието на медицинските консумативи във формат на въпроси и отговори.

Екипите имат и възможност да използват платформата като инструмент за визуализация на данни и да преобразуват суровите данни в таблици и диаграми. С интеграцията на Slack можете да автоматизирате процеса на изпращане на отчети с данни към конкретни канали и да държите заинтересованите страни в течение.

Най-добрите функции на Findly AI

Удобен интерфейс за въпроси и отговори

Множество примери за употреба

Инструменти за визуализация на данни

Удобни интеграции с Google Analytics и Slack

Поддържа CSV експортиране

Ограничения на Findly AI

Добавянето на повече интеграции би било от полза.

Липса на прозрачност в ценообразуването

Цени на Findly AI

Безплатни

Степенуваните ценови планове започват от 49 евро на месец.

Findly AI рейтинги и рецензии

Все още няма налични отзиви

6. PlotGPT

Ето нещо, което не само е вдъхновено от ChatGPT, но и се захранва от него – PlotGPT е анализатор на данни, който ви помага да намерите и персонализирате данни от ChatGPT и Chat GPT Plus за всяка индустрия.

Докато предоставяте подсказки за добре познати пазари, PlotGPT ще се справи отлично с предоставянето на точни резултати. Подсилете уменията си за вземане на решения с:

Интерактивни модели и корелации на данни, подобни на графики

Информация от таблици

Инфографики

Уникална характеристика тук е, че на потребителите се дава възможност да проектират и редактират инфографики с помощта на VEGA редактори. Ако предпочитате други визуализатори, PlotGPT ще ви предостави оригиналните JSON данни за персонализирано изчертаване.

Имайте предвид, че този продукт все още е в начален етап, така че ще трябва да изчакате, докато функциите и ценовите модели бъдат изяснени по-добре. Използвайте нашата колекция от шаблони за ChatGPT, за да подобрите взаимодействието си с този инструмент.

Най-добрите функции на PlotGPT

Полезно за персонализирани прозрения в различни индустрии

Редактируеми инфографики

Достъпен пробен достъп

Информативни отчети в табличен вид

Ограничения на PlotGPT

Информацията за по-малко известни данни от индустрията може да е ненадеждна

Плащанията се приемат само с кредитна карта.

Цени на PlotGPT

Месечно: 270 евро/месец (в момента с отстъпка от 39 евро/месец)

Оценки и рецензии за PlotGPT

Все още няма налични отзиви

7. Hal9

Hal9 е друг лесен за използване AI инструмент за отчитане, който предоставя данни при поискване за различни роли. Платформата предлага предварително създадени подсказки, които помагат на отделите по маркетинг, продажби и логистика да визуализират необходимата им информация за минути, като по този начин насърчава вземането на решения за подобряване на процесите въз основа на данни в различните екипи.

След като получите желания резултат, можете да дадете повече указания за визуални редакции. С помощта на линкове за споделяне всички в организацията ви могат да имат достъп до генерираните графики и диаграми. Можете да свържете Hal9 с локална база данни или да го използвате с CSV файлове.

Като цяло, това е чудесна платформа, подходяща за начинаещи, които тепърва започват да работят с данни и индустриални прозрения.

Най-добрите функции на Hal9

Анализи на няколко отдела с генеративна AI

Чат-взаимодействия с бази данни

Поддържа корпоративна облачна инфраструктура

Споделяеми прозрения

Ограничения на Hal9

Потребителите може да не успеят да запазят крайния резултат във формати Python или CSV.

Безплатната версия може да има силно ограничени функции.

Цени на Hal9

Безплатни

Свържете се с нас за демонстрация и цени

Оценки и рецензии за Hal9

Capterra: 4,5/5 (по-малко от 10 рецензии)

8. Intellibase

Intellibase улеснява вземането на решения, фокусирани върху потребителя, като позволява на бизнеса да научи повече за нуждите на своите клиенти. С информация като най-търсените заявки и проблеми, свързани с поддръжката, можете лесно да решите върху кои функции да работите следващия път. Всяка тенденция в заявките на клиентите автоматично получава етикет и се представя, което елиминира необходимостта от филтриране на суровите данни. 🌝

Чрез използването на ключови думи за всеки тип данни можете бързо да създадете пътни карти, за да дадете приоритет на продуктите, които вашата аудитория наистина иска, и да подобрите успеваемостта на клиентите. Например, можете да използвате ключовата дума „интеграции“, за да разгледате заявки за конкретни интеграции.

Освен това, свържете Intellibase с инструменти като Slack, HubSpot и Zendesk, за да комуникирате с клиенти и да поддържате потока на информация.

Най-добрите функции на Intellibase

Предоставя тенденции в потребителското търсене

Автоматично маркиране на всяка тенденция

Търсене по ключова дума за конкретни данни

Интеграции с платформи като Slack и Zendesk

Ограничения на Intellibase

Цените на абонамента може да са по-високи за малките предприятия.

Предоставя само анализи, свързани с клиенти

Цени на Intellibase

Стартово ниво : 860 $/година

Pro : 4300 долара/година

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Intellibase

Gartner: 4. 2/5 (по-малко от 10 рецензии)

9. ChartAI

ChartAI е готов за употреба софтуер, базиран на GPT-4. Както подсказва името, той е по-скоро инструмент за създаване на диаграми, но се фокусира върху създаването на визуализации, които подпомагат вземането на решения, базирани на процеси. Използвайте платформата, за да създадете:

Бизнесът може да използва този инструмент, за да спести време при създаването на визуализации и да получи ясно разбиране за всички данни, от които се нуждае. От пазарни прогнози до тенденции в индустрията – всичко, което може да направи GPT-4, може да направи и ChartAI. 💪

След като се абонирате за ChartAI, ще получите определен брой кредити или отговори, които можете да използвате през месеца. Колкото по-висок е вашият абонаментен план, толкова повече кредити получавате.

Най-добрите функции на ChartAI

Едновременно служи като инструмент за диаграми и управление на изследвания

Създава визуализации въз основа на прости команди

Съдържа различни шаблони за диаграми

Видео уроци

Ограничения на ChartAI

Безплатният план позволява само до три кредита.

Предоставените графики може да са твърде основни в сравнение с конкурентните продукти.

Цени на ChartAI

Hacker : 5 $/месец

Консултант : 24 $/месец с 150 кредита

Стартъп : 99 $/месец с 1000 кредита

Enterprise: 900 $/месец с 10 000 кредита

Рейтинги и рецензии на ChartAI

Все още няма налични оценки

10. По-умни продажби

Бизнесите, които искат да подобрят процеса си на вземане на решения относно обажданията на клиенти, ще намерят Smarter Sales за много полезен! 🤝

За всеки препис на разговор с клиент Smarter Sales предоставя обратна връзка и информация, които ви помагат да вземете по-добри решения за инициативи за поддръжка. Използвайки предоставените предложения, мениджърите могат да идентифицират области за подобрение за агентите и да вземат решения за обучение, подкрепени с данни.

За по-добра оптимизация на работния процес мениджърите могат да общуват с персонализирана AI и да създават персонализирани диаграми, които представят данните от продажбите. Освен това те се възползват от автоматизирано въвеждане на CRM данни за по-голяма ефективност.

Най-добрите функции на Smarter Sales

Обратна връзка, генерирана от AI за всеки разговор

Информация за ефективността на екипа

Персонализиран AI чат

Интеграции с инструменти като Google Meet и Zoom

Ограничения на Smarter Sales

Сравнително нов продукт

Може да предоставя само данни за транскрипти на клиентска поддръжка

По-умно ценообразуване

Свържете се с нас за цени

По-умни оценки и рецензии за продажбите

Все още няма налични отзиви

Използвайте ClickUp за стабилна подкрепа при вземането на решения

Както вероятно сте забелязали, много от инструментите в нашия списък предлагат незабавна аналитика и визуализация на данни, за да подпомогнат вземането на решения. Все пак, използването на AI при вземането на решения е сравнително нова концепция, поради което много от представените продукти все още са в етап на разработка.

Ако се нуждаете от стабилен, високо оценен AI инструмент за улесняване на вземането на решения, опитайте ClickUp. Той ви помага да се възползвате не само от AI, но и от множество инструменти и шаблони за управление на проекти за решаване на всякакви проблеми! 😻