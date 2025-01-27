10-те най-добри AI инструмента за разработчици за повишаване на ефективността при програмирането

Изкуственият интелект е проникнал в почти всеки аспект на днешното общество и икономика. Все пак, би било справедливо да се каже, че никоя индустрия не е почувствала неговото разрушително въздействие, както положително, така и отрицателно, по-дълбоко от софтуерното разработване. ?

Днес многобройни AI инструменти могат да предлагат, автодопълват, отстраняват грешки или усъвършенстват код, за да ускорят разработката на софтуер. Те могат също да тестват приложения, за да подобрят функционалността им и да предоставят информация за тяхната производителност. Колкото и вълнуващи да са тези разработки, те също така проправиха пътя за засилена конкуренция в областта, което затруднява избора на подходящия AI инструмент за кодиране.

За да ви помогнем в търсенето, ще ви представим 10-те най-добри AI инструмента за разработчици, заедно с най-добрите им характеристики и ограничения. Да се заемаме и да открием AI инструмента, който ще издигне вашите умения в разработката на софтуер на ново ниво!

Как AI се използва от разработчиците?

Разработчиците все по-често използват AI инструменти, за да оптимизират работния процес, да спестят ценно време и да ускорят процесите на разработка. Някои от предимствата на използването на AI инструменти за разработка на софтуер включват:

Повишена продуктивност: Разработчиците използват AI инструменти, за да ускорят кодирането чрез автоматично попълване на код. Това намалява човешките грешки и освобождава допълнително време за по-интензивна работа, изискваща повече знания. Повишена надеждност на софтуера: Тези инструменти могат да : Тези инструменти могат да откриват грешки самостоятелно и да предлагат предложения за тяхното отстраняване, което опростява тестването Предсказуема аналитика: AI инструментите предлагат ценна информация за потенциални проблеми с производителността в приложението, което позволява оптимизиране на кода за подобряване на цялостната функционалност. Опростяване на сложни системи: Използвайки обработка на естествен език (NLP) – способността на AI да разбира и генерира човешки език – тези инструменти помагат на разработчиците да разберат сложния код и документация, подпомагайки по-лесното създаване на иновативен софтуер. Проактивна поддръжка: Разработчиците използват AI инструменти, за да гарантират стабилността и надеждността на системата. Тъй като AI се отличава в мониторинга и анализа на системата в реално време, той може да сигнализира за потенциални проблеми, преди те да ескалират в критични проблеми.

Какво да търсите в AI инструмент за разработчици

За да изберете подходящия AI инструмент за разработка, уверете се, че той притежава повечето (ако не и всички) от следните функции и характеристики:

Допълване на код : Потърсете инструменти, които предлагат предложения за код и автоматично допълване, за да ускорите процеса на разработка и да намалите грешките.

Възможности за преглед на код : Оценете дали инструментът предлага функции за преглед и анализ на код по отношение на качество, стил и потенциални проблеми.

Функции за поверителност и сигурност : Уверете се, че инструментът разполага с надеждни мерки за сигурност, за да защити вашите данни и код от неоторизиран достъп.

Предложения за функции : Проверете дали инструментът може да предлага функции, методи или оптимизации за подобряване на качеството и ефективността на кода.

Утилити за тестване на код и единични тестове : Проверете дали инструментът поддържа автоматизирано тестване на код и единични тестове, което е от решаващо значение за осигуряване на качеството на софтуера.

Опции за интеграция : Потърсете решения, които могат да се интегрират безпроблемно с приложения и програми на трети страни, които редовно използвате в процеса на разработка.

Езикова поддръжка: Уверете се, че инструментът поддържа езиците за програмиране, с които работите, и може да разбира естествени езици за по-добра комуникация.

Съставихме списък с 10-те най-добри AI инструмента за разработчици на пазара. Присъединете се към нас, за да разгледаме техните отличителни характеристики, да посочим евентуалните им недостатъци и да проучим цените им. Да започнем! ?

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

ClickUp променя правилата на играта за софтуерните екипи, като предлага набор от иновативни инструменти за подобряване на ефективността на работата. ClickUp е повече от обикновен софтуер за управление на проекти, той предлага нещо за нуждите на всеки разработчик – от функции за автоматизация на задачите и шаблони за проследяване на грешки до удобен AI асистент за писане. ⚒️

Ако следвате принципите на агилното управление на проекти, възползвайте се от ClickUp Dashboards, за да получите пълна видимост на проекта и да си сътрудничите с екипа си, използвайки пътни карти, спринтове и забавяния.

ClickUp Sprints ви позволява да автоматизирате и приоритизирате задачите, да следите напредъка на спринтовете и да получите ясна представа за постиженията си с диаграмите Burndown и Burnup. Използвайте гъвкави диаграми на Гант за организиране на спринтовете и проследяване на етапите – адаптирайте се без усилие към препятствия и промени в графиците, като правите бързи актуализации.

А когато дойде време да обобщите седмичната си актуализация на спринта, оставете ClickUp Brain да се погрижи за това. Този асистент за писане не спира дотук – той може да оптимизира разработката на софтуер чрез:

Автоматизирайте основните задачи по документиране и създавайте документи с технически спецификации мигновено.

Ускорете прегледа и тестването на кода с бързо генериране на тестови случаи.

Изпълнявайте 30-минутни задачи за секунди, генерирайте актуализации, отговори на коментари и обобщения на бележки.

Обобщавайте дълги коментари с едно кликване на бутон, използвайки ClickUp Brain.

За лесно управление на докладите за грешки и проблеми, използвайте шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp. Той включва три предварително създадени списъка за оптимизиране на работния ви процес:

Основен списък с дефекти Докладвани бъгове Ограничения и решения

Повишете ефективността и дайте приоритет на важните задачи с помощта на ClickUp Automations. Изберете от над 100 автоматизации, за да опростите работните процеси, да се справите с рутинните задачи и да улесните прехода между проектите.

Накрая, използвайте ClickUp Integrations , за да се свържете безпроблемно с външни инструменти като GitHub, GitLab и BitBucket и да централизирате разработката на софтуер в една единствена платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

AI асистент за писане за създаване на важна проектна документация

Автоматизирано възлагане на задачи, коментиране и актуализиране на статуса

Адаптивни шаблони за лесно управление на проекти

Подадените бъгове лесно се превръщат в изпълними задачи чрез формуляри за приемане за софтуерни екипи

Диаграми Burndown, Burnup и Gantt за проследяване на напредъка

Интегрира се с над 1000 инструмента

15+ изгледа на ClickUp за безпроблемна организация на проекти

Ограничения на ClickUp

Възможно е понякога да се наблюдава удължено време за зареждане.

Богатството от функции може да изглежда малко прекалено за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4. 7/5 (8000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Scribe

Scribe е инструмент за заснемане на екрана и документиране, чиито AI възможности помагат на разработчиците при създаването и управлението на документи за процесите.

AI функцията на Scribe поддържа създаването на ръководства, уроци и SOP. Тя превръща вашите работни процеси във визуални, лесни за следване инструкции, оптимизирайки производителността във всички области.

Можете да инструктирате AI инструмента за създаване на съдържание на Scribe да структурира вашите документи, като добавя заглавия, описания, допълнителен контекст и редактира чувствителна информация. Той може също да интегрира персонализирано брандиране, да редактира екранни снимки и да предлага полезни съвети.

А най-хубавото? Можете лесно да заснемете, редактирате и споделяте така наречените Scribes с екипа си и заинтересованите страни, което прави сътрудничеството лесно и ефективно. ?

Scribe се интегрира със стотици популярни инструменти за разработчици, от WordPress и Microsoft Teams до Airtable и ClickUp, което прави работата ви по-гладка и по-удобна.

Най-добрите функции на Scribe

Гъвкавост при персонализиране на текст, стъпки и изображения

Стъпка по стъпка ръководства, базирани на изкуствен интелект, с анотирани екранни снимки

Удобни инструменти за обратна връзка

Надеждна сигурност и контрол на корпоративно ниво

Достъпен чрез разширение за Chrome и настолна приложение.

Ограничения на Scribe

Липсват AI интеграции

Случайни грешки в отчетите

Цени на Scribe

Основно : Безплатно

Pro (екипи) : 12 USD/месец на работно място (минимум пет работни места)

Enterprise: Персонализирани цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Scribe

G2 : 4. 8/5 (60+ отзива)

Capterra: 4. 9/5 (по-малко от 10 рецензии)

3. aiXcoder

Програмирането е лесно с aiXcoder, инструмент, който безпроблемно превежда естествен език в код на ниво метод. Той предлага и цялостно попълване на код за цели редове или групи от редове, което позволява безпрецедентно ниво на ефективност при програмирането.

aiXcoder предлага поддържано от GitHub търсене на отворен код, свързано с вашата интегрирана среда за разработка (IDE). Използването му е изключително лесно – просто изберете кода си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете „търсене на подобни кодове с aiXcoder“, за да намерите подобни фрагменти от код незабавно. Можете също да въведете ключови думи в прозореца на услугата, за да откриете подходящи примери за използване на API и да проверите линковете към изходния код за лесна проверка и справка.

Предприятията могат да се възползват от следните специализирани функции:

Персонализиран интелигентен двигател: Обучете специален двигател за дълбоко обучение с частен корпоративен код. Enterprise Code Search: Създайте персонализирана търсачка за код за бизнеса Статистика за ефективността на разработчиците: Подобряване на ефективността на кодирането и идентифицирането на проблеми за предприятията, като се фокусирате върху първоначалните детайли на кодирането.

aiXcoder не само се адаптира безпроблемно към вашата среда за програмиране, предлагайки полезни предложения за код, но и осигурява бърза обратна връзка. ?

Най-добрите функции на aiXcoder

Интелигентно автодопълване на цели редове и многоредови кодове

Статистика за ефективността на кодирането

Персонализиране на ниво предприятие за сложни предизвикателства

Поддържа множество IDE като IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm и WebStorm.

Многоезична поддръжка с C, C++, C#, JavaScript, TypeScript и др.

Безпроблемна IDE интеграция за търсене на код

Ограничения на aiXcoder

Няма налични отзиви

Цени на aiXcoder

Безплатно

Други ценови опции са налични при контакт.

Рейтинги и отзиви за aiXcoder

Няма налични отзиви

4. Cody от Sourcegraph

Sourcegraph е инструмент за търсене на код, предназначен да помага на разработчиците при отстраняването на грешки, навигацията и автоматизирането на кода. Неговият AI чатбот, Cody, анализира вашата кодова база и предоставя отговори на запитвания. Той се отличава в интерпретирането на команди на естествен език, за да генерира прецизно нов код или да разгадае сложността на съществуващия код.

Този AI инструмент предлага универсален асистент за кодова база, който позволява изчерпателни търсения за откриване на местоположенията на кода и техните сътрудници в хранилища, клонове и хостинг платформи. С достъп до кодовата графика на Sourcegraph и голям езиков модел (LLM), Cody предоставя отговори, съобразени с контекста, за да ви помогне да създавате фрагменти от код, да изработвате нови функции или да поправяте бъгове. ?

Най-добрите функции на Cody

Поддържа езици за програмиране като Python, Go, JavaScript и TypeScript.

Опростяване на сложни структури на код

Откриване и подпомагане при отстраняването на грешки

Генериране на фрагменти от код и функции въз основа на вашите команди

Бързо намиране на код чрез функция, файл или описание на обикновен английски език

Ограничения на Cody

UX може да бъде подобрен

Допълнителната езикова поддръжка би била полезна.

Цени на Cody

Безплатно завинаги

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cody

G2 : 4. 6/5 (по-малко от 10 рецензии)

Sourceforge: 4. 5/5 (по-малко от 10 рецензии)

5. Mintlify

Уморени сте да документирате процесите, свързани с кодирането сами? Оставете това на Mintlify, за да ви освободи от тази тежест! ?️

Този софтуер за документация сканира кода и генерира обяснителни ръководства и SOP в рамките на секунди. Като такъв, той е идеален за разработчици и екипи за разработка, които искат да оптимизират писането на документация и да подобрят яснотата на кода.

Използвайки възможностите за обработка на естествен език и уеб скрейпинг, Mintlify не само създава документация, но и оценява нейната четимост. Той може да разбере контекста на кода ви и да генерира подходящи описания, дори когато се занимава с „четими за човека“ имена на методи.

Освен това Mintlify безпроблемно автоматизира управлението на задачите и работните процеси при разработката чрез интеграция с популярни платформи като GitHub, Slack и Dropbox.

Най-добрите функции на Mintlify

Автоматично генериране на документация

Разширено AI разбиране

Подобрена яснота и четимост на кода

Интеграция с популярни инструменти

Може да се инсталира на VS Code и IntelliJ.

Ограничения на Mintlify

Не можете да генерирате документация за целия файл наведнъж

Би било полезно да се добавят още езици.

Цени на Mintlify

Налично при контакт

Оценки и рецензии за Mintlify

G2 : 5/5 (по-малко от пет рецензии)

Capterra: 5/5 (по-малко от пет рецензии)

6. Stepsize AI

Stepsize AI е инструмент за сътрудничество, създаден да ви помогне да сте в крак с дейностите и постиженията на вашия екип за продуктово инженерство. Той служи като архив на проекти и мениджър на задачи, интегрирайки се безпроблемно с платформи като Slack, Jira и GitHub. Основната му цел е да елиминира претоварването с информация и недоразуменията, като в крайна сметка подобрява производителността.

StepSize AI консолидира всички дейности, актуализации и решения, като идентифицира и споделя това, което наистина има значение, чрез унифицирани обобщения. То също така спестява време и намалява необходимостта от срещи, като ви позволява да задавате въпроси и да получавате бързи отговори.

Използвайте инструмента, за да създавате ежедневни отчети, включващи актуализации на напредъка, предизвикателства, пречки и заявки. Генерирайте автоматично отчети за всеки спринт, като по този начин гарантирате, че екипите, мениджърите и заинтересованите страни са информирани за напредъка на спринта.

Освен това, инструментът помага за създаването на кратки изпълнителни резюмета, генерирани от изкуствен интелект, обогатени с информативни визуализации и диаграми. ?

Най-добрите функции на Stepsize AI

Автоматично генериране на отчети с изкуствен интелект

Автоматични актуализации и анализи

Спестява време, като отговаря бързо на въпроси

Advanced Encryption Standard гарантира сигурността на данните

Интегрира се с Jira, GitHub, Slack, Zoom и др.

Ограничения на Stepsize AI

Няма налични отзиви

Цени на Stepsize AI

Безплатно

Екип : 19 $/месец на потребител

Бизнес : 49 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Stepsize AI

ProductHunt: 5/5 (10+ отзива)

7. AlphaCode

AlphaCode от DeepMind е AI система, способна да разработва конкурентни компютърни програми. Тя генерира код, като разбира и превежда описания на проблеми на естествен език, използвайки езикови модели, базирани на трансформаторна архитектура. ?

Инструментът се отличава в решаването на сложни програмистки предизвикателства, които изискват критично мислене, логика, алгоритмични решения, експертни познания в програмирането и разбиране на естествения език. Той преминава през обширно обучение на големи езикови модели (LLM) и включва подобрения, базирани на NLP , за да усъвършенства, коригира и изпълнява прецизен код според изискванията на потребителя.

AlphaCode разполага с редица функции, които го правят изключителен AI инструмент за разработчици. Основните от тях са:

Автоматично попълване и предложения : Използва алгоритми за машинно обучение, за да предлага попълване на код въз основа на контекстуални подсказки, което намалява ръчните грешки при въвеждането.

Откриване и коригиране на грешки : Извършва откриване на грешки в реално време в кода ви и предлага корекции.

Оптимизация на кода: Идентифицира пречките чрез анализ на кода и предлага промени за оптимизиране на производителността.

Най-добрите функции на AlphaCode

Езикови модели на базата на трансформатори за конкурентно генериране на код

Разбиране на естествен език

Корекция на грешки

Завършване на код

Обучен на базата на набор от данни от GitHub за задачи по конкурентно програмиране.

Генерира код на езици като C++, Java, Python и Haskell.

Ограничения на AlphaCode

Няма налични отзиви

Цени на AlphaCode

Безплатно

Оценки и рецензии за AlphaCode

Няма налични отзиви

8. GitHub Copilot

GitHub Copilot е първокласен AI асистент за програмиране, създаден да помага на разработчиците да създават висококачествен код с изключителна ефективност. Използвайки езиковия модел OpenAI Codex, той предлага предложения за код и функции в реално време директно от вашия редактор.

Този инструмент не само предлага фрагменти от код, но и създава цели редове код, финализира функции, генерира коментари и дори помага при отстраняването на грешки и идентифицирането на проблеми със сигурността. ?️

GitHub Copilot подобрява още повече кодирането, като предлага многоезична помощ при кодирането и решения, разработени от общността. Интегрира се безпроблемно с популярни редактори на код, поддържа сътрудничество в реално време и елиминира повтарящите се задачи.

Освен това, той адаптира препоръките към изискванията на проекта, осигурява интуитивна среда за обучение и позволява проследяване на напредъка, за да подобри ефективността и производителността на кодирането.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Съвместими с популярни IDE

Предоставя разширения за Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains и Neovim.

Предлагане на код и попълване на функции по време на кодиране

Лесно преминаване през множество предложения за автодопълване

Идентифициране на грешки и предлагане на корекции

Откриване на уязвимости в сигурността на кода

Ограничения на GitHub Copilot

Понякога кодът се нуждае от човешка корекция след генерирането му от AI.

Предложенията за код могат да бъдат подобрени

Цени на GitHub Copilot

Безплатно

Екип : 3,67 $/месец на потребител

Enterprise: 19,25 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2 : 4. 5/5 (100+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (100+ отзива)

9. AskCodi

Разработен от Assistiv. ai, AskCodi е AI асистент с динамичен набор от функции, предназначени да подобрят вашето програмиране.

Използвайте удобното за разработчици приложение Translate, за да превеждате естествен език в код на над 30 програмни езика, като C++, Java, Python, Ruby и PHP. Можете също така да превключвате без усилие между програмни езици, което прави многоезичното програмиране изключително лесно. ?️

Ускорете процеса на кодиране с предложения за код и се включете в безпроблемен чат, задвижван от AI, където програмистите създават разговори, свързани с кода, които оптимизират сътрудничеството.

AskCodi се интегрира с популярни редактори като Visual Studio Code, Sublime Text и Atom. Тази всеобхватна поддръжка ви помага да предотвратите грешки, да придобиете нови умения и да повишите производителността си при програмирането.

Най-добрите функции на AskCodi

Поддържа IDE разширения като VS Code и PyCharm.

Предоставя фрагменти от код на няколко езика (английски, немски и полски)

Лесно споделяне на фрагменти от код

Анализ на кода за грешки, производителност и сигурност

Приложение AskCodi за разработка на фронтенд и бекенд

Ограничения на AskCodi

Онлайн документацията би спечелила от подобрения

Има малко крива на обучение

Цени на AskCodi

Безплатно завинаги

Премиум : 9,99 $/месец на потребител

Ultimate: 29,99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за AskCodi

G2 : 4. 8/5 (70+ отзива)

ProductHunt: 4. 9/5 (10+ рецензии)

10. Tabnine

Tabnine, AI-базираният асистент за програмиране, е незаменим инструмент за оптимизиране на ефективността на разработчиците, повишаване на качеството на кода и намаляване на разходите. ?

Софтуерът предоставя интелигентни предложения за автодопълване на код и открива потенциални грешки, за да улесни живота на разработчиците. За да постигне това, той използва силата на невронни мрежи, обучени на базата на огромни набори от данни с отворен код.

Инструментът е съвместим с различни програмни езици, включително Python, Java, JavaScript, PHP, Go и Rust.

Може да бъде локално персонализиран за вашата кодова база и база от знания, без да разкрива кода ви. Той също така комбинира универсални знания с вашия стил на кодиране, за да достави максимална стойност на вашия екип.

Най-добрите функции на Tabnine

Предоставя пълни предложения за функции

Предлага завършване с едно натискане за цели редове код.

Работи на лаптопи, настолни компютри, сървъри и в облака.

Подобрява качеството и последователността на кода

Приоритизира сигурността и поверителността на кода

Поддържа езици като Python, TypeScript, Go и Rust.

Интегрира се с инструменти като GitHub, GitLab и Bitbucket.

Ограничения на Tabnine

Може да отнеме известно време, докато предложенията се адаптират към вашия стил на програмиране.

Настройването може да бъде предизвикателство за някои потребители.

Цени на Tabnine

Starter : Безплатно

Pro : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Налично при контакт

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Tabnine

G2 : 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (по-малко от 10 рецензии)

Разработвайте по-умно, а не по-трудно, като използвате тези първокласни AI инструменти за софтуерни разработчици. Нека AI свърши тежкия труд за вас, а след това добавете човешкия си принос и сте готови!

Ако търсите цялостно решение, което комбинира AI-базирани инструменти за разработка на софтуер и всеобхватни функции за управление на проекти, опитайте ClickUp! Използвайте неговите удобни шаблони, автоматизации, диаграми и мощни възможности за интеграция, за да превърнете следващия си софтуерен проект в успех! ?