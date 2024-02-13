10 висококачествени шаблони Lean Canvas за опитни предприемачи

Традиционните документи за бизнес планове могат да станат доста обемни и често завършват с прах по рафта. Те обикновено съдържат страница след страница с информация за стратегически цели, оперативна логистика и маркетингови цели, които рядко се четат, да не говорим за актуализиране.

Необходимостта от по-кратък и по-лесен за възприемане бизнес план доведе до появата на концепцията за Lean Canvas. Разработен от автора и предприемача Аш Маурия, шаблонът Lean Canvas помага да се създаде супер концентрирана представа за традиционния бизнес модел, като служи като продуктивно ръководство за решаване на проблеми.

Кажете сбогом на дългите и скучни бизнес планове и кажете здравей на едностраничен документ, който наистина се чете. 🥳

Създаването на функционален Lean Canvas документ от нулата отнема много време. Ето защо водещите предприемачи разчитат на шаблони, за да комуникират ефективно своята визия. В тази статия ще представим 10 усъвършенствани шаблона Lean Canvas, които ще ви помогнат да създадете бизнес модел, фокусиран върху решенията!

Какво е шаблон Lean Canvas?

Шаблонът Lean Canvas е ясен план за бизнес модел, който очертава и визуализира критични концепции за постигане на непосредствени цели. Той е опростена алтернатива на традиционните, дълги бизнес планове, защото помага да се обобщят практическите показатели за превръщане на вашата бизнес идея в печеливш продукт или услуга.

Шаблоните Lean Canvas са проектирани така, че да се създават бързо, като се фокусират само върху най-важните елементи на бизнес предложението. Те могат да включват раздели за идентифициране на основни области като:

Идеални болезнени точки на клиентите

Предложени решения чрез продукта или услугата

Целеви клиентски сегменти

Уникално ценностно предложение (UVP)

Канали за достигане до клиенти

Източници на приходи

Структура на разходите

Показатели за ефективност

Всичко, което трябва да направите, е да попълните документа, за да съобщите ключовите предположения и стратегии на бизнес модела на вашия екип, инвеститори и други заинтересовани страни.

Този шаблон е живо средство , което насърчава итеративното мислене, улеснявайки предприемачите да адаптират и усъвършенстват своите бизнес модели, докато се учат от пазарните променливи и обратната връзка от клиентите. 🗣️

Как шаблонът Lean Canvas може да помогне на вашия екип?

Шаблонът Lean Canvas може да бъде от голяма полза за вашия екип, като предоставя лесна за използване рамка за разработване на стратегии около бизнес концепции. Някои от основните предимства включват:

Поддържане на подход, фокусиран върху клиента: Позволява на екипите да дадат приоритет на задоволяването на нуждите на клиентите, като се фокусират върху разработването на функции и малки маркетингови идеи. Подобряване на съгласуваността в екипа: Насърчава : Насърчава практическото сътрудничество между членовете на екипа , като предоставя точна и редовно актуализирана визуална представя на бизнес модела. Оптимизиране на ресурсите : Насърчава систематичен подход към идентифицирането на рискове, свързани с доставката или пазара, и тестване на стратегии за тяхното минимизиране, като гарантира, че създавате качествени продукти с минимални инвестиции на време, средства и човешки усилия. Ускоряване на стартирането на стартиращи компании : Помага на нови и опитни предприемачи да спестят ценно време, като ускорява процеса на създаване и адаптиране на бизнес модели. Установяване на отговорност: Документирането на ключови предположения, отговорности и показатели в шаблона помага за определяне на собствеността и отговорността за изпълнението и успеха на проекта. Практично решаване на проблеми: Улеснява изготвянето на план за действие за доставка на продукти с висока стойност или голямо търсене, като следвате указанията в шаблона.

Превърнете идеите в дейности, ориентирани към стойността: 10 най-добри шаблона за Lean Canvas в Excel и ClickUp

Намирането на идеалния шаблон за Lean Canvas може да изглежда като трудна задача. Вместо да претърсвате безкрайни линкове или да прибягвате до проби и грешки, започнете търсенето си с тези 10 шаблона, създадени от експерти от ClickUp и Excel. ⏬

1. Шаблон за опростена канва на ClickUp

Попълването на формуляра в този шаблон Lean Canvas води до автоматично генериране на задачи, без да оставя място за пропуски.

Структурирането на идеите ви и превръщането им в реалистични планове може да бъде изтощително начинание. Но с добре обмисления шаблон ClickUp Lean Canvas можете да насочите разрастващия се бизнес в правилната посока за нула време. 💗

Този шаблон включва готов списък във вашето работно пространство, който служи като карта за идентифициране на стандартни елементи на Lean Canvas, като:

Целеви клиентски сегменти

Незабавна стойностна предложения

Необходими ресурси за оперативните нужди

Печеливши решения

Източници на приходи

Използвайте потребителски полета , за да разделите, визуализирате и категоризирате вашите предположения, независимо дали по клиентски сегмент, разходи, показатели, канали или други фактори. Това ви дава строг контрол върху организирането и справянето с бизнес предизвикателствата.

Изгледът на Lean Canvas Form на шаблона улеснява структурирането на идеите, което улеснява събирането на полезна информация. Всяка попълнена форма в ClickUp автоматично генерира задачи – следете ги чрез статуси като Завършено, В процес и Завърши.

Помислете за изгледа Lean List Board като вашия централен хъб. Той представя очертаните от вас проблеми на Lean Canvas като подробни карти в интерфейс с функция „дръпни и пусни”, като ясно показва съответните клиентски сегменти и потенциалните начини за навлизане на тези пазари.

Накрая, изгледът Lean Table ви позволява да настройвате колоните със задачи според вашите нужди, което улеснява навигацията, масовото редактиране и експортирането на данни.

2. Шаблон за опростен бизнес план на ClickUp

Шаблонът за опростен бизнес план на ClickUp е създаден, за да ви помогне ефективно да планирате и изпълните вашата бизнес стратегия.

Искате да създадете ресурсно ефективен бизнес модел, за да се възползвате от новите пазарни възможности? Разгледайте шаблона за опростен бизнес план на ClickUp — той ви спестява време и усилия, като ви помага да дефинирате ефективно бизнес целите и ви предоставя обобщение на състоянието на проекта по всяко време.

Както и предишният шаблон, този също включва полета за персонализиране, с които можете да визуализирате бизнес плана си. Можете да дефинирате атрибути чрез падащи менюта, да добавяте текстови описания или да качвате файлове, за да обогатите полето с подходящи данни.

Това, което отличава този шаблон, са неговите практични видове изгледи, специфични за бизнеса, включително следните:

Изглед „Обобщение на плана“ — обобщава ключовите елементи на вашия бизнес модел в списък. Предоставя описания на проекти, идентификация на мениджъра на задачите и актуализации на статуса на задачите в реално време. Бизнес модел Canvas изглед — изглед на таблото, който подрежда задачите в теми на Lean Canvas, като: Проблем Съществуващи алтернативи Решение Ключови показатели Несправедливо предимство — изглед на таблото, който подрежда задачите в теми на Lean Canvas, като: Проблем Съществуващи алтернативи Решение Ключови показатели Несправедливо предимство Проблем Съществуващи алтернативи Решение Ключови показатели Несправедливо предимство По списък с приоритети — позволява ви да организирате задачите според тяхната важност за по-удобно за спазване на сроковете оформление 🚩

Проблем Съществуващи алтернативи Решение Ключови показатели Несправедливо предимство

Ако вашият стартъп има строги бюджетни ограничения, препоръчваме да създадете подробна таблица, като използвате изгледа „Таблица“ в ClickUp. Можете да заделите предварително бюджети за маркетинг, реклама и персонал и да избегнете ненужни разходи, докато разработвате своя опростен бизнес модел.

3. Шаблон за бизнес модел на ClickUp

Този шаблон за бяла дъска започва с девет ясно дефинирани и обозначени с цветове сегмента, които предоставят основната структура за вашия бизнес модел canvas.

Ако се чудите как да превърнете една груба идея в добре структуриран бизнес план, не търсете по-далеч от шаблона за бизнес модел на ClickUp! Той дава възможност на екипите да работят заедно по иновативен начин на споделена бяла дъска. Можете да го използвате, за да:

Планирайте бизнес стратегията си, като стесните областите с висок растеж.

Разделете пътя на клиентите с помощта на вашите маркетингови и търговски екипи

Сътрудничество при вземането на информирани решения за ценообразуване, производство и дистрибуция.

Шаблонът започва с тези девет различни, цветово кодирани сегмента, които служат като основа на вашия Lean Business Model Canvas:

Ключови партньори Ключови дейности Предложение за стойност Взаимоотношения с клиентите Сегменти клиенти Канали Ключови ресурси Структура на разходите Приход

Разчитайте на подсказките в шаблона, за да посочите подробности за компанията, имената на участващите колеги и датата на създаване. Освен това, ако в крайна сметка имате няколко версии на бизнес модела си, можете да ги наименувате и номерирате съответно.

А най-хубавото? ClickUp Whiteboards разполага с безкраен канвас и лесна за навигация лента с инструменти с опции за добавяне на лепящи се бележки, изображения и други медийни елементи. Никога няма да ви липсва място, където да изследвате и развивате идеите си. 🔄

4. Шаблон за бяла дъска ClickUp Startup Canvas

Този шаблон за бяла дъска е лесен за използване и ви помага да създадете кратка снимка на вашия бизнес и пътя му към успеха.

Стартирането на успешен стартъп е внимателно съчетание от добро планиране и ефективни действия. Как можете да гарантирате, че вашият стартъп ще има силен старт? Тук на помощ идва шаблона ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template. 🔝

Този шаблон е вашият най-добър партньор за опростено бизнес моделиране и тестване на идеи с ниска степен на ангажираност, за да изготвите вашата стойностна предложения и модел на приходи. По подразбиране получавате 13 всеобхватни сегмента, които покриват практически всеки аспект от вашия стартъп.

Да предположим, че работите по стартирането на агротехнологичен стартъп, който да помага на фермерите да купуват селскостопанско оборудване на ниски цени. Започнете с определяне на ключовите си партньори и очертаване на проблема, който вашият бизнес или продукт решава (например намаляване на ръчния труд на достъпни цени). Може да искате да дефинирате целевия си пазар, да идентифицирате конкурентите и заместителите, да определите цели (например поддържане на 20% марж на печалба) и дори да оцените разходите за оборудване. 🌱

Този едностраничен шаблон за бяла дъска е изключително лесен за използване и ви помага да обобщите кратко и ясно вашия бизнес, включително какво искате да постигнете и как планирате да успеете. Професионалният му дизайн е идеален за представяне пред инвеститори, но може да послужи и като груб проект за по-обширен бизнес план, докато вашата компания расте.

5. Шаблон за мозъчна атака на ClickUp Squad

Работете добре в екип с този шаблон за мозъчна атака от ClickUp.

Търсите динамичен инструмент за подобряване на сътрудничеството в екипа ви? Шаблонът ClickUp Squad Brainstorm може да бъде вашето решение! Ако екипът ви се стреми да работи по-умно, а не по-усилено, този шаблон е тук, за да го направи възможно. 💡

Както подсказва името, този шаблон е вашият опростен наръчник за мозъчна атака, който ви помага да събирате и категоризирате идеите на всеки член от екипа. В рамките на тази интерактивна и високо персонализирана бяла дъска получавате Team Work Canvas, с която да организирате и приоритизирате вашите реализуеми идеи.

Шаблонът предлага девет секции за дискусия, обозначени с различни цветове, които гарантират, че всеки аспект от динамиката на екипа е ясно разграничен и лесно разпознаваем. Той обхваща категории като Здраве на екипа, Ритмичност на екипа и Консенсус в екипа, което ви позволява да разберете как тези концепции се вписват в общите цели на екипа. Можете да използвате този шаблон и за да се споразумеете за одобрения на срещи и работни процеси, като внесете ред в обикновено хаотичните операции на новите стартиращи компании.

Членовете на екипа могат просто да вземат лепкава бележка, да въведат идеите си и да я поставят на таблото с темата с действие „плъзгане и пускане”. Използвайте статуси като „Отворено” и „Завършено”, за да проследявате напредъка на всяка идея.

6. ClickUp Шаблон за ефективно създаване на процеси

Шаблонът „Създаване на ефективен процес“ на ClickUp е предназначен да се справи с неефективността на процесите, като елиминира загубите.

Шаблонът „Създаване на ефективен процес“ на ClickUp има за цел да елиминира загубите в процесите, за да оптимизира работните потоци за опростени проектни екипи. Основната идея тук е да визуализирате текущите си процеси в различните отдели, да откриете пречките за ефективността и да се отървете от нискостойностните задачи, които отнемат много ресурси и забавят екипа ви. 🛞

Този шаблон има предварително проектирани потребителски полета за събиране на данни за задачите чрез атрибути като сложност на задачата, степен на завършеност, роля и ниво на усилие. Попълнете данните за процесите, които преглеждате, и получите равностойна основа за сравнение.

Множеството изгледи на шаблона са предназначени да визуализират процесите от различни перспективи. Например, изгледът Process Overview (Общ преглед на процесите) ви позволява да създавате и управлявате задачи за текущи или планирани процеси.

След това има изглед на диаграма на Гант, който показва вашите дейности на времева ос, като ясно визуализира датите на започване и приключване, продължителността и зависимостите. Той е изключително полезен за проследяване на задачите, които чакат други и задържат ресурси.

Изгледът на бялата дъска SIPOC (доставчици, входящи данни, процеси, изходящи данни и клиенти) е фантастичен за сътрудничество в екип, защото ви помага да очертаете бизнес процеса си от начало до край, преди да го приложите. Междувременно изгледът Process Map (карта на процесите) използва уникален визуален подход, който ви позволява да начертаете процесите си и бързо да забележите областите, които се нуждаят от подобрение.

7. Шаблон за бизнес план на ClickUp

Преглед на стратегическата пътна карта на вашата компания в изгледа „Времева линия“ на ClickUp

Шаблонът ClickUp Business Roadmap не служи само за визуализиране на вашия бизнес модел – той подпомага ефективното проследяване и управление на проекти, за да поддържа вашите екипи съгласувани и продуктивни.

Представете си, че управлявате маркетингова кампания. Шаблонът Всички инициативи за тримесечие Изглед на списък действа като календар на кампанията, като разпределя задачите по тримесечия и ви дава ясен план за всеки период.

Можете да зададете конкретни цели за тримесечието, като например увеличаване на трафика на уебсайта и ангажираността в социалните медии. Изгледът „Списък със стратегически цели“ действа като ваш стратегически план, групирайки задачите въз основа на определените цели. Що се отнася до изгледа „Пътна карта на Гант“, мислете за него като за времевата линия на вашия проект. Той ще подчертае последователността на маркетинговите дейности и тяхната взаимозависимост, като направи вашия маркетингов план добре структуриран и обвързан с конкретни срокове.

Визуализацията на времевата линия по бизнес категории използва различен подход, като ви помага да определите коя дейност по проекта ще отнеме най-много време. А най-хубавото?

Можете лесно да пренасрочите или коригирате продължителността на всеки елемент с просто плъзгане и пускане, което прави планирането ви още по-гъвкаво! 🤸

8. Шаблон за бизнес модел в Excel от BusinessModelAnalyst

Шаблонът за бизнес модел в Excel разделя бизнес плана ви на основни елементи.

Шаблонът за бизнес модел в Excel на BusinessModelAnalyst елиминира нуждата от дълги обяснения. Вместо това, той насочва вниманието ви към един единствен канвас.

Този шаблон за бизнес модел Lean Canvas служи като ваш план, разделяйки вашата бизнес стратегия на девет основни компонента. Те включват клиентски сегменти за идентифициране на вашата основна аудитория, ценностни предложения за диференциране на вашата оферта и канали за оптимизиране на начина, по който достигате до вашите клиенти.

Ето какво е хубавото: шаблонът предоставя подробен изглед на вашия бизнес на един екран. Това ви помага да проектирате изчерпателно вашия бизнес модел и да разберете как всеки компонент се вписва в по-голямата картина. 🖼️

9. Шаблон за бизнес модел в Excel от Someka

Този Excel шаблон опростява задачата по обобщаване, проектиране и анализиране на стратегическия план на вашата компания.

Получаването на ясна представа за бизнес компонентите е от решаващо значение за стратегическото планиране, а Excel Business Model Canvas Template от Someka е ценен инструмент за постигането на тази цел!

Този шаблон за Lean Canvas в Excel предлага едностраничен модел Lean Canvas, който опростява процеса на обобщаване, проектиране и анализиране на стратегическия план на вашата компания. Той предлага две опции за визуализиране на бизнес компонентите:

Dynamic Canvas: Включва място за създаване на цветни лепящи се бележки за различни компоненти. Празен канвас: Дава ви повече свобода да проектирате канваса си с редактор за плъзгане и пускане. Имате гъвкавостта да персонализирате бележките си с различни опции като цветове, шрифтове, контури и други от раздела за формат на фигурите.

Този шаблон е съвместим с Excel 2010 и по-нови версии и е наличен в готов за употреба формат както за Mac, така и за Windows платформи.

10. Excel Business Model Canvas и Lean Canvas Templates от NeosChronos

Този шаблон е подходящ за стартиращи компании и бизнеси, които искат да опростят и ускорят процедурите си за планиране и вземане на решения.

Excel Business Model Canvas и Lean Canvas Templates от NeosChronos е двойно решение за софтуерни екипи, които искат да визуализират своя бизнес модел, като следват принципите на lean методологията.

Шаблонът в Excel предлага два листа: бизнес модел canvas и Lean Canvas планиране. Първият разбива вашия бизнес модел на ключови компоненти, като клиентски сегменти, предложения за стойност и източници на приходи. Листът Lean Canvas ви позволява да дефинирате накратко проблемите, решенията и ключовите показатели на вашия стартъп на една страница. 📑

Форматът на базата на Excel гарантира организирано въвеждане на данни и лесни актуализации. Този шаблон обаче може да не е подходящ за всеки, тъй като трябва постоянно да превключвате между двата листа, за да оптимизирате записаната информация. Но дизайнът все пак е доста солиден!

Издигнете предприятието си с перфектния шаблон Lean Canvas

Lean canvas са използвани от няколко мултимилиардни компании, включително Apple и Tesla. Вие също можете да мащабирате пътя си към успеха с шаблоните, които обсъдихме. Те са чудесна отправна точка за предприемачи, които искат да планират действията си с прецизност.

ClickUp разполага с над 1000 други шаблона за подобряване на продуктивността на екипа и подкрепа на стартиращи дейности – посетете галерията, за да ги разгледате! 🕺