10-те най-добри AI инструмента за обслужване на клиенти, които ще подобрят вашата поддръжка

Екипите за обслужване на клиенти се сблъскват с много предизвикателства, от огромния брой запитвания до работа с взискателни клиенти и поддържане на актуални технологии, като същевременно се опитват да поддържат безупречно качество на обслужването.

Тук на помощ идват AI инструментите за обслужване на клиенти. Те са оборудвани с усъвършенствани функции, които ви позволяват да повишите удовлетвореността на клиентите и да облекчите натоварването на вашите служители.

В тази статия ще обсъдим основните характеристики на 10-те най-добри AI инструмента за обслужване на клиенти. Ще подчертаем и техните основни предимства, както и ще посочим няколко недостатъка, за да ви помогнем да изберете инструмент, който съответства на вашите цели и сфера на дейност.

Какво отличава най-добрите AI инструменти за обслужване на клиенти от останалите? Нека разгледаме характеристиките, на които трябва да обърнете внимание:

Опции за отчитане : Инструментът трябва да предлага : Инструментът трябва да предлага табла за анализ на данните за клиентите и да ви помага да получите информация за средното време за отговор, ефективността на вашия екип, взаимодействията с клиентите и нивото на удовлетвореност от обслужването.

Шаблони : Трябва да предлага готови шаблони, които можете да адаптирате към различни взаимодействия и сценарии в обслужването на клиенти.

Функции за автоматизация : Подходящата платформа трябва да предлага опции за персонализиране на правилата за автоматизация с тригери и условия, които съответстват на вашите цели.

Интеграции : Трябва да се свързва с популярни платформи за сътрудничество, управление на проекти, CRM и производителност за максимална функционалност.

Мащабируемост : Трябва да има капацитет да отговори на нарастващите изисквания на вашата компания и разширяващата се клиентска база.

Сигурност на данните : Приложението трябва да съхранява информацията на вашите клиенти в безопасност и да спазва най-строгите стандарти, за да предотврати нарушения.

Анализирахме десетки AI инструменти за обслужване на клиенти и избрахме 10, които предлагат най-голяма функционалност с машинно обучение. Разгледайте нашата селекция и намерете опция, която отговаря на всички ваши изисквания и ви помага да издигнете обслужването на клиенти на съвсем ново ниво. ?

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp е мощна платформа за управление на задачи и проекти за големи и малки предприятия, с стотици опции за оптимизиране на процесите и подкрепа на растежа на вашата компания. Тя е подходяща за широк спектър от отдели, включително обслужване на клиенти.

Функциите за обслужване на клиенти на ClickUp ви помагат да станете шампион в успеха на клиентите – разделите проектите си на задачи и подзадачи, добавете няколко изпълнители към една задача и оставяйте коментари, за да обсъждате билетите и проблемите с екипа си.

ClickUp AI е това, което постави платформата в нашия списък. Този AI-задвижван асистент за писане ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи и да генерирате бележки за клиенти, отговори по имейл и отчети за състоянието, за да поддържате първокласно качество на обслужването и ангажираността на клиентите.

Вместо да организирате процесите на обслужване на клиенти от нулата, използвайте един от над 1000 шаблона на ClickUp. Препоръчваме шаблона за структура на разпределение на работата на клиентската поддръжка на ClickUp — той ви помага да организирате и разпределяте билети, да задавате крайни срокове, да анализирате KPI и да следите ефективността. ClickUp разполага и с шаблони, съдържащи AI подсказки, както и такива, фокусирани върху подпомагане на продажбите, CRM, успех на клиенти, пътуване на клиенти и др.

Накрая, първокласните CRM опции на ClickUp ви позволяват да създавате клиентски бази данни, да определяте приоритети, да използвате ClickUp Forms за събиране на обратна връзка от клиентите и да централизирате дейностите по достигане до тях.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Броят на опциите може да бъде прекалено голям за новите потребители.

Добавянето на повече нива в йерархията на задачите би било добро допълнение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Abbot

Вашият екип за обслужване на клиенти работи ли в Slack? Ако да, Abbot може да бъде супергероят с изкуствен интелект, от който се нуждаете, за да се справите с обслужването на клиенти с лекота. Този чатбот следи вашата активност в Slack, наблюдава каналите на клиентите, открива техните запитвания и ги показва на таблото.

Abbot ви позволява да задавате напомняния за отговор на клиенти – той ви уведомява, ако запитвания на клиенти все още са в очакване, като по този начин гарантира, че нито едно запитване няма да бъде пропуснато. Той също така обобщава разговорите с клиенти и предлага следващите стъпки, за да спести време и да организира работните процеси.

Инструментът може да допринесе и за разрешаването на запитвания на клиенти – използвайте документацията, за да го обучите и да му позволите да дава точни и прецизни отговори на въпросите.

Тъй като чатботът се интегрира перфектно със Slack, можете да го използвате, за да персонализирате автоматизациите и да задействате различни действия в зависимост от разговорите с клиентите. Използвайте готовите автоматизации на Abbot или създайте свои собствени с JavaScript, Python или C#.

Благодарение на функцията Insights можете да проследявате обема на разговорите и да виждате просрочените билети или тези, които са били отворени, създадени и отговорени.

Най-добрите функции на Abbot

Интегрира се безпроблемно със Slack

Настройване на напомняния за отговор на клиенти

Могат да бъдат обучени да разрешават проблеми въз основа на вашата документация за обслужване на клиенти.

Мощни автоматизации

Ограничения на Abbot

Работи само в Slack

Създаването на автоматизации изисква някои програмистки умения.

Цени на Abbot

Екип : 49 $/месец на агент

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Abbot

Няма отзиви

3. BrightBot

Оживете уебсайта си и посрещайте посетителите с BrightBot – приятелски настроен чатбот, задвижван от изкуствен интелект. ☀️

Основната цел на BrightBot е да предоставя информативни и точни отговори на въпросите, които хората могат да имат, когато посещават вашия уебсайт. Как го прави? Е, не чрез четене на мисли или гадаене – вие го обучавате, като го „захранвате“ с информация за вашата компания.

Когато отворите BrightBot, в менюто в лявата част на екрана ще видите опцията Training Text (Текст за обучение). Изберете я и въведете текста, който искате чатботът да използва като основа за предоставяне на информация на клиентите.

Разделът Публикуване и тестване ви позволява да експериментирате с чатбота и да видите дали отговаря на запитвания като човешки служител.

Всеки чат с клиент се запазва в раздела „Чатове“ – можете да видите всички минали и текущи разговори. Можете също така да поемете текуща дискусия по всяко време или да оставите подсказка, позволяваща на посетителите да изберат дали да чатят с бот или с човек.

Най-добрите функции на BrightBot

Лесна настройка

Позволява ви да поемате чатовете с клиенти

Лесно обучение за агенти и екипи за поддръжка

Обработва рутинни запитвания, докато вие се концентрирате върху по-важни задачи.

Ограничения на BrightBot

Ограничени текстове и въпроси за обучение

Липса на разширени опции за персонализиране

Цени на BrightBot

Начало : Безплатно

Растящ : 49 $/месец на потребител

Мащабиране: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за BrightBot

Няма отзиви

4. Zigpoll

Ако искате да бъдете професионалист в обслужването на клиенти, трябва да слушате клиентите си, а Zigpoll може да ви помогне да ги чуете ясно и отчетливо. Тази платформа за обратна връзка и проучвания на клиентите ви позволява да събирате информация от настоящите и потенциалните си клиенти и да я използвате за разрастване на бизнеса си.

Той предлага различни формати на въпроси, които можете да вградите в уебсайта си, от скали за оценка до конкретни въпроси с текстови полета. Можете също да се свържете с клиентите си чрез имейл или SMS.

Това, което отличава Zigpoll от другите инструменти за проучвания и обратна връзка, са неговите интуитивни табла, които обобщават данните от проучванията и ви помагат да получите ценна информация за отношението на клиентите към вашата компания или продукт.

Друга отличителна функция е личният AI асистент, който анализира данните от отговорите и предоставя полезна информация. Освен това можете да задавате въпроси в AI чата на Zigpoll, за да научите повече за тенденциите във вашата компания и да използвате тази информация за стратегическо планиране.

Най-добрите функции на Zigpoll

AI-базиран асистент за обслужване на клиенти

AI чатбот, който отговаря въз основа на събрани бизнес данни

Интуитивни табла за организиране на запитвания от клиенти

Множество формати на въпроси

Ограничения на Zigpoll

Значителна разлика между безплатния и платен план

Логото на Zigpoll не може да бъде премахнато от анкетите.

Цени на Zigpoll

Lite : Безплатно

Основен : 10 $/месец на потребител

Стандартен : 25 $/месец на потребител

Плюс : 50 $/месец на потребител

Pro: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Zigpoll

G2 : 4,3/5 (над 20 отзива)

Product Hunt: 5/5 (по-малко от пет рецензии)

5. Tiledesk

Изглежда ли невъзможно едновременно да намалите разходите за обслужване на клиенти и да увеличите CSAT (индекс на удовлетвореност на клиентите)? Това може да стане реалност, ако използвате Tiledesk. Тази платформа с отворен код за разговори предлага 24/7 AI чатботове, които можете да вградите в уебсайта си.

Чрез използването на чатбот на Tiledesk можете да намалите броя на агентите за обслужване на клиенти, които работят в чат поддръжката на живо. Вместо това можете да ги пренасочите към задачи, изискващи повече знания, и да създадете допълнителна стойност за вашия бизнес. Някои клиенти може да настояват да чатят с човешки агент, и това е напълно нормално – Tiledesk ви позволява да се включите в разговора по всяко време.

За да спестите още повече време, платформата предлага шаблони за чатбот. Намерете ги в раздела „Ботове“ на таблото си след влизане в системата и изберете този, който отговаря на вашите нужди.

Не искате да използвате шаблон? Chatbot Design Studio на Tiledesk ви позволява да създавате свои собствени чатботове без никакви познания по програмиране — експериментирайте и създайте идеалното решение за вашите нужди. ?

Най-добрите функции на Tiledesk

Лесни за внедряване AI чатботове

Шаблони за AI чатбот

Студио за дизайн на чатбот без кодиране

Човешките агенти могат да поемат разговорите с клиентите, когато

Ограничения на Tiledesk

По-стръмна крива на обучение за начинаещи потребители

Платформата може да бъде по-бърза

Цени на Tiledesk

Безплатно завинаги

Базов : 225 евро/година (включва четири места и 800 разговора)

Премиум : 790 евро/година (включва 15 места и 3000 разговора)

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Tiledesk

Capterra : 4,5/5 (над 130 отзива)

GetApp: 4,5/5 (над 140 отзива)

6. Yuma AI

Ако сте търговец в Shopify и използвате Gorgias или Zendesk, Yuma AI може да бъде идеалното допълнение към процеса на обслужване на клиентите ви. Тази платформа, базирана на изкуствен интелект, ви позволява да автоматизирате отговорите на билетите, за да повишите удовлетвореността на клиентите.

Yuma AI сканира запитванията на клиентите и предлага проект за отговор. Ако не се появи нищо, това означава, че платформата не „знае“ отговора на запитването и позволява на човешки агент да поеме. Това рационализира работните процеси и помага на човешките агенти да разделят работата си с Yuma AI, като оставят повтарящите се, рутинни запитвания на инструмента.

Друга опция, която ще оцените, е персонализирането на стила на писане – платформата възприема вашия стил от предишните билети и го използва, за да „научи“ как да пише в съответствие с гласа на вашата марка.

Yuma AI може да обобщава разговори, за да предоставя информация и да отговаря на запитвания с едно кликване. Най-хубавото е, че „говори“ 15 езика, така че можете да се възползвате от клиентска база от цял свят. ?

Най-добрите функции на Yuma AI

Предназначени за потребители на Shopify

Приспособява се към вашия стил на писане, за да гарантира последователност в изразяването на бранда.

Обобщава нишките на разговорите

Говори 15 езика

Ограничения на Yuma AI

Ограничени интеграции

Привикването към платформата може да отнеме известно време.

Цени на Yuma AI

Starter+ : 99 $/месец (1-3 места)

Pro : 195 $/месец (1-10 места)

Evolve : 495 $/месец (1-20 места)

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Yuma AI

Product Hunt: 5/5 (по-малко от 10 гласа)

7. QuickReplai

Служителите в обслужването на клиенти често се сблъскват с две предизвикателства – забавени отговори и прекалено голям брой запитвания. QuickReplai може да облекчи тези проблеми с AI функции, които правят отговорите на клиентите по-бързи и безстресни.

Това приложение не цели да замести представителите на обслужването на клиенти. Вместо това, то им помага да бъдат по-ефективни, като предлага най-добрите отговори на постъпващите съобщения.

QuickReplai използва супермощни AI алгоритми, за да сканира вашите съобщения или екранни снимки – не само тяхното съдържание, но и стила и тона им. Приложението използва тази информация, за да предложи полезни отговори, които можете да персонализирате или да използвате така, както са.

В зависимост от бранда на вашата компания, можете да добавите стикери и емотикони към отговорите си, за да постигнете по-личен подход.

Тъй като QuickReplai съчетава простота с надеждни опции за комуникация, той е еднакво подходящ за физически лица, малки фирми и предприятия. ?

Най-добрите функции на QuickReplay

Намалява времето за отговор

Улавя стила и тона на вашето писане

Позволява ви да персонализирате отговорите

Подобрява ефективността на екипите за обслужване на клиенти

Ограничения на QuickReplai

Липса на интеграции

Няма потребителски отзиви, тъй като продуктът все още не е наличен (към октомври 2024 г.).

Цени на QuickReplai

Свържете се с нас за цени

QuickReplai оценки и отзиви

Няма отзиви

8. ZenCall

Позволете на вашите агенти да намерят малко дзен с ZenCall — AI инструмент за управление на телефонни разговори. ?

Това удобно приложение приема телефонни обаждания за вас и ги обработва въз основа на инструкциите, които сте предоставили. Ще бъдете уведомени чрез приложението ZenCall, текстово съобщение или имейл, веднага щом AI агентът отговори на обаждането. Приложението преобразува обажданията в текст, за да можете да ги прочетете, когато ви е удобно. Разбира се, можете и да прослушате обажданията.

Фантастичното нещо в платформата са нейните неограничени тестове за бърза реакция. Можете да експериментирате и да се уверите, че вашият AI оператор предоставя желаните отговори.

ZenCall може дори да изпраща линкове на клиентите чрез текстови съобщения, което ви позволява да оптимизирате поръчките, резервациите или насрочването на срещи.

Можете да използвате приложението за пренасочване на повиквания – AI агентът ще пренасочва повикванията към конкретно лице или отдел, за да улесни процесите на обслужване на клиентите.

ZenCall е достъпен на над 50 езика, което ви дава възможност да предоставяте изключително обслужване на клиенти на различни пазари.

Най-добрите функции на ZenCall

Обработка на естествен език

Пренасочване на обаждания

Неограничени тестове за бърза реакция

Може да изпраща линкове чрез SMS, приложение или имейл.

Ограничения на ZenCall

Налично само като мобилно приложение

Безплатният план предлага ограничена функционалност.

Цени на ZenCall

Стартово ниво : Безплатно (30 обаждания на месец)

Разширена версия : 49 $/месец на потребител (200 обаждания на месец)

Enterprise: 99 $/месец на потребител (500 обаждания на месец, след това 0,19 $ на обаждане)

Оценки и рецензии за ZenCall

Няма отзиви

9. Brainfish

В морето има много AI инструменти за обслужване на клиенти, но никой от тях не е като Brainfish. ?

Тази AI платформа за обслужване на клиенти се захранва с информация от вашата база знания и я използва, за да отговаря уверено на въпросите на клиентите за секунди. Използването на приложението не може да бъде по-лесно – отидете на началната страница, натиснете Създайте нова статия, публикувайте я и Brainfish веднага ще я запомни, без да е необходимо обучение или изчакване.

Повторете процеса, докато не качите цялата база от знания и превърнете Brainfish в мощно решение за обслужване на клиенти и управление на клиенти.

Ами ако вашите клиенти искат да разговарят с човек? Brainfish предлага опции за обаждане, изпращане на имейл или чат с оператор.

С мощните аналитични функции на платформата можете да разберете поведението на клиентите и да намерите начини да направите отговорите си по-релевантни.

Най-добрите функции на Brainfish

Лесни за настройка

Мощни опции за анализ

Може да пренасочва клиентите към оператор по всяко време

Няколко опции за поддръжка (имейл, чат, телефон и билет)

Ограничения на Brainfish

Съществени разлики между плана „Basic“ и плана „Growth“

Повече интеграции биха били плюс.

Цени на Brainfish

Базов : 59 $/месец (400 потребители)

Растеж : Започва от 64 $/месец (за 100 потребители)

Предприятие: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Brainfish

Product Hunt: 5/5 (по-малко от пет рецензии)

10. MeyaGPT

MeyaGPT е пълен пакет за обслужване на клиенти с изкуствен интелект, базиран на най-новата версия на gpt. -3. 5-turbo Learn Language Model (LLM) на OpenAI. Той предлага персонализиране, гъвкавост, интеграции и функции, които ви помагат да подобрите скоростта и качеството на отговорите на запитвания.

Настройването на MeyaGPT не изисква познания по програмиране — използвайте един от поддържаните от платформата източници на данни, за да й помогнете да събере информация за вашата компания. Прегледайте уебсайта си, изпратете картата на сайта или добавете желания текст ръчно. ✨

За разлика от много други чатботове, MeyaGPT ви позволява да вградите чат интерфейс във вашия уебсайт и мобилно приложение, като по този начин гарантирате, че клиентите могат да имат достъп до него от всяко устройство.

Мощните интеграции с приложения за съобщения като Messenger и WhatsApp и CRM платформи като Salesforce и Zendesk ви позволяват да разширите функционалността на чатбота и да създадете мощно средство за обслужване на клиенти.

Рамката на MeyaGPT може да се разширява с Python и BFML, така че можете да персонализирате чатбота и да го адаптирате към нуждите на вашата компания.

Най-добрите функции на MeyaGPT

Чатбот за уебсайт и мобилно приложение

Настройка без кодиране

Интегрира се с популярни платформи за комуникация и CRM

Може да се конфигурира с BFML и Python.

Ограничения на MeyaGPT

Сравнително високи цени

Овладяването на всички опции може да отнеме известно време.

Цени на MeyaGPT

Dev : 99 $/месец (без годишен план, до 500 активни потребители месечно)

Pro : 799 $/месец (до 5000 активни потребители месечно)

Партньор: 2500 USD/месец (до 15 000 активни потребители месечно)

*Посочените цени за плановете Pro и Partner се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за MeyaGPT

Product Hunt: 5/5 (по-малко от пет рецензии)

Софтуер за обслужване на клиенти с изкуствен интелект: предоставете най-доброто преживяване на вашите клиенти

Обслужването на клиенти е интензивна, непредсказуема и динамична област – изисква гъвкавост и способност да отговаряте на нуждите и исканията на клиентите си в движение.

Изброените AI инструменти могат да ви помогнат да се справите с всички видове запитвания без усилие. Те ви спестяват време, подобряват производителността и, най-важното, повишават удовлетвореността на клиентите.

Ако искате AI инструмент за обслужване на клиенти с мощни PM и CRM опции за оптимизиране на управлението на операциите, регистрирайте се в ClickUp още днес и революционизирайте обслужването на вашите клиенти!