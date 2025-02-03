10-те най-добри софтуера за управление на корпоративни проекти през 2025 г.

Управлението на проекти на корпоративно ниво изисква работа с множество клиенти и задачи с мултифункционални екипи. Това е като да играете Jenga – имате работа с много подвижни части и ако основата ви не е стабилна, едно нестабилно звено ще доведе до срутване на цялата структура. ?

Обичайните решения за управление на проекти или задачи обикновено не поддържат сложни, мащабни работни процеси – за тази работа са необходими мощни инструменти.

Софтуерът за управление на корпоративни проекти ви помага да контролирате микропроцесите и да управлявате проекти в цялата компания като шеф.

Избрахме за вас 10 от най-добрите софтуери за управление на корпоративни проекти . Прочетете какво предлага всеки от тях и намерете инструмента, който ще бъде ключът към успеха на вашата компания.

Какво е софтуер за управление на корпоративни проекти?

Софтуерът за управление на корпоративни проекти (EPM) е вид бизнес инструмент, предназначен да оптимизира процеса на управление на проекти, задачи и ресурси в дадена организация. Този софтуер позволява на компаниите ефективно да планират, изпълняват и наблюдават своите проекти в различни отдели и екипи.

Софтуерът за управление на проекти в предприятията е повече от просто инструмент за управление на проекти. Докато традиционното управление на проекти се фокусира върху индивидуални проекти, управлението на проекти в предприятията разглежда по-голямата картина. То взема предвид стратегическите цели на организацията, съгласувайки всички проекти и ресурси за постигането на тези цели. Това гарантира, че всеки проект допринася за бизнеса и е съгласуван с цялостната му визия.

Какво трябва да търсите в решението за управление на корпоративни проекти?

Придобиването на софтуер за управление на корпоративни проекти (PM) е дългосрочно решение, затова трябва да сте много конкретни по отношение на критериите си. Повечето потребители гледат само дали продуктът може да се справи безпроблемно с множество проекти, но това е ограничена перспектива. Трябва да вземете предвид следните ключови фактори за оценка:

Ефективност: Проверете дали софтуерът за управление на корпоративни проекти разполага с функции за повишаване на ефективността. Запитайте се: Можете ли лесно да възлагате и наблюдавате задачи? : Проверете дали софтуерът за управление на корпоративни проекти разполага с функции за повишаване на ефективността. Запитайте се: Можете ли лесно да възлагате и наблюдавате задачи? Да оптимизирате работния процес чрез автоматизация ? Да предотвратите изолирането на отделите чрез централизиране на базите данни? Мащабируемост: Софтуерът трябва да реагира добре на увеличения обем и сложност на операциите, които възникват при поемането на повече проекти. Удобен интерфейс: Платформата трябва да е лесна за усвояване от всички, включително от потребители, които не са технически подготвени, и новопостъпили служители. Бюджетиране и отчитане на времето: Трябва да можете да оптимизирате Трябва да можете да оптимизирате разпределението на ресурсите в организацията , за да премахнете излишните разходи и разходите за извънреден труд или дублиране. Интеграции: Най-добрият софтуер за управление на корпоративни проекти се интегрира с популярни работни приложения, за да се избегне преминаването между безброй програми ?

10-те най-добри софтуера за управление на проекти в предприятията, които да използвате

Съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за управление на корпоративни проекти. Разгледайте техните функции, ограничения и цени, за да определите идеалния избор за вашата компания!

Най-добър софтуер за управление на корпоративни проекти

Визуализирайте задачи, проекти и работни процеси по най-подходящия за вас начин с помощта на над 15 персонализируеми изгледа на ClickUp.

Малко инструменти улесняват управлението на големи корпоративни проекти така, както ClickUp! Той спечели първото място в категориите „Най-добри софтуерни продукти за управление на проекти“ и „Най-добри софтуерни продукти за сътрудничество и производителност“ на G2 за 2024 г. ?

Използвайте функцията „Портфолио“ като централен център за наблюдение на всичките ви текущи проекти. Организирайте целите на екипа си, усъвършенствайте процеса на управление за всяка инициатива и поддържайте резултатите в правилната посока!

Платформата предлага над 15 оформления (наречени „Изгледи“), които ви дават различни перспективи за вашите проекти. Използвайте диаграмата на Гант в ClickUp, за да визуализирате фазите на проекта, или изгледа „Работна натовареност“, за да разпределите задачите без излишни повторения. ?‍?‍?

Уморени сте от изолираните отдели и лошото сътрудничество в екипа? Използвайте ClickUp Dashboards, за да направите операциите безпроблемни. Те ви помагат да получите информация за екипите и задачите чрез различни отчети, като „Завършени задачи“, „Отследено време“ и „Кой стои зад“.

За да синхронизирате по-добре предприятието си, чатете с колегите си, маркирайте се взаимно в коментарите, за да обсъждате въпроси, и преглеждайте актуализациите в реално време. Ще се насладите на много други функции за сътрудничество в предприятието, като:

Използвайте една от 50-те автоматизации на ClickUp или добавете персонализирани такива за повтарящи се задачи. Интегрирайте платформата с над 1000 работни приложения и управлявайте всички операции на предприятието от една платформа!

Финансовото управление е друга забележителна функция, която си заслужава да бъде разгледана. С ClickUp можете да задавате финансови цели и да проследявате печалбите без усилие. Създавайте професионални бюджети, фактури и счетоводни книги за нула време, като използвате шаблоните за финанси и счетоводство на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на портфолио от проекти

ClickUp AI ви помага да работите по-бързо, да генерирате идеи и да създавате задачи

Над 15 вида изгледи, които отговарят на нуждите на всички софтуери за управление на корпоративни проекти

Персонализирани идентификатори и статуси на задачите

Адаптивни табла с проследяване на времето

Стандартна и персонализирана автоматизация

Подробни уроци в ClickUp University

Поддържа сътрудничеството между отдалечени и мултифункционални екипи

Безплатна интеграция с над 1000 инструмента

Налични на всички настолни и мобилни платформи

Имитации на ClickUp

Изисква известно време за свикване поради големия брой функции

Редактирането на документи може да бъде предизвикателство на мобилни устройства

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

Добавете ClickUp AI към всеки платен работен пространство само за 5 долара на член на месец.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 7000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Celoxis

Най-добър за персонализиране

чрез Celoxis

Celoxis е комплексна система за управление на проекти и портфолио. Възможностите й за автоматизация на работния процес и функциите за отчитане я правят изключително подходяща за големи предприятия.

Той оптимизира всеки аспект от управлението на проекти. Можете да проследявате заявките за проекти и да ги класифицирате въз основа на препоръчителни KPI. Проектите и задачите са динамични и автоматично се адаптират към промени в графика и зависимостите.

Функциите за сътрудничество включват споделени изгледи на проекти, споделяне на файлове с контрол на версиите и потоци от дейности. Celoxis предлага също счетоводство и управление на човешките ресурси на няколко места с предупреждения за претоварване на капацитета в екипа.

Celoxis предлага 100% персонализирани отчети и табла, включително персонализирани полета, диаграми с подробна информация и джаджи. Предприятията могат да експериментират с оформлението, за да получат пълна картина за състоянието, напредъка и ефективността на портфолиото си.

Най-добрите функции на Celoxis

Проследявайте и приоритизирайте проектите

Адаптивен работен процес

Функции за счетоводство и управление на човешките ресурси

Различни инструменти за сътрудничество

Персонализирани графики в реално време

Вградена интеграция с над 400 инструмента

Ограничения на Celoxis

Сложни настройки на администратора

Някои потребители съобщиха, че потребителският интерфейс не е достатъчно интуитивен.

Цени на Celoxis

Облак : 22 $/месец на потребител (годишен модел на фактуриране)

На място: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Celoxis

G2 : 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

3. Nifty

Най-добър за сътрудничество

чрез Nifty

Nifty е операционна система за управление на проекти, създадена да улесни продуктивността и да премахне ненужните (и болезнено скучни) срещи за обсъждане на статуса. ?

С Nifty можете да зададете цели и създадете пътни карти, които се актуализират автоматично, докато напредвате, като ви предоставят цялостен поглед върху вашите проекти и портфолио 24/7. Платформата предлага множество оформления и диаграми, като Kanban, Timeline и Swimlane, за да ви помогне да организирате задачите си.

Софтуерът за управление на корпоративни проекти улеснява обмяната на идеи, отстраняването на проблеми и споделянето на обратна връзка и актуализации с вашия екип. Документирайте вашите процеси и друга важна информация в документи и уикита. Използвайте формуляри, за да събирате данни за клиенти и да ги използвате за създаване на задачи, документи или съобщения по проекти.

Оптимизирайте допълнително операциите си, като се възползвате от функцията за автоматично визуално отчитане на напредъка! ?

Най-добрите функции на Nifty

Преглеждайте автоматичните актуализации по време на работа

Център за знания, чат и видеоразговори

Документи, уикита и формуляри

Автоматизирано отчитане на напредъка

Готова интеграция с 9 инструмента

Ограничения на Nifty

Ограничени възможности за интеграция

Липсва разпределение на ресурсите и проследяване на разходите

Цени на Nifty

Безплатни

Стартово ниво : 5 USD/месец на потребител

Pro : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 16 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Nifty

G2 : 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)

4. Zoho Projects

Най-добър за управление на бюджета на предприятието

чрез Zoho Projects

Zoho Projects, един от многото инструменти на Zoho за офис пакети, се нарежда сред най-добрите софтуери за управление на проекти днес.

Тази платформа може да се персонализира и се адаптира еднакво добре както за малки, така и за големи операции. Персонализирайте всичко – от полета и категории до цялостния дизайн и външен вид на интерфейса. С контрола на достъпа на потребителите въз основа на роли можете да гарантирате поверителността на данните, като същевременно позволявате на всички да използват платформата свободно. ?

Една от най-забележителните причини, поради които предприятията избират Zoho, е цялостната автоматизация. Визуализирайте и проектирайте сложни работни процеси, използвайки интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Спестете време и намалете риска от грешки, като автоматизирате повтарящи се задачи, като например проверки за съответствие. ✅

Най-добрите функции на Zoho Projects

Платформа за мащабируемост

Контрол на базата на потребителски достъп

Дизайн с функция „плъзгане и пускане”

Цялостна автоматизация

Предварително създадени процеси за въвеждане

Вградена интеграция с над 30 инструмента

Ограничения на Zoho Projects

Приложението за iOS няма някои уеб функции

Няма вграден инструмент за фактуриране и издаване на фактури

Цени на Zoho Projects

Безплатни

Премиум : 5 $/месец на потребител

Предприятие: 10 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2 : 4. 3/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 300 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Zoho!

5. Smartsheet

Най-добър за мащабируемост

Чрез Smartsheet

Ако предпочитате да работите с електронни таблици, Smartsheet ще ви се стори познат и удобен.

Smartsheet ви предоставя пространството и инструментите, необходими за сигурно управление на вашите проекти и процеси. Това е динамичен софтуер за управление на корпоративни проекти, който ускорява планирането и изпълнението на проекти от всякакъв мащаб, давайки ви увереност да постигнете целите си, докато бизнесът ви расте.

Платформата предлага анализи в реално време, за да подобри процеса на вземане на решения на всеки етап. Разширете перспективата си с различни гледни точки и бъдете една крачка напред пред предстоящите задачи и проекти.

Работете с диаграми на Гант, анализ на критичния път (CPA), зависимости между задачите и предшественици, за да създадете оптимизиран график за вашите проекти! Автоматизацията на ниво портфолио на Smartsheet ви позволява да разработвате революционни работни процеси, които съгласуват всички елементи, за да гарантират еднородност и производителност.

Най-добрите функции на Smartsheet

Управление на проекти на базата на електронни таблици

Рутинна автоматизация на ниво портфолио

Диаграма на Гант с CPA

Анализи в реално време

Интегрира се с повече от 80 приложения

Ограничения на Smartsheet

Не поддържа гъвкава методология

Липсват усъвършенствани инструменти за създаване на диаграми, каквито има в Excel

Цени на Smartsheet

Безплатни

Pro : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 25 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2 : 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

6. ITM Platform

Най-добър за стратегическо съгласуване

чрез ITM Platform

Ако сте под натиск да планирате операции и да разпределите екипа си в кратки срокове, ITM Platform може да ви бъде от голяма полза. Това е софтуер за управление на корпоративни проекти „всичко в едно“, който може да ви преведе от планирането до изпълнението за по-малко от две седмици. ?

Платформата ви позволява да съгласувате ресурсите си с резултатите чрез данни в реално време. Създавайте проекти в гъвкав режим и използвайте унифицирания изглед на портфолиото, за да идентифицирате търсенето във всички активни инициативи.

Бъдете в течение с всичките си клиенти и доставчици и разпределяйте ресурсите въз основа на относителния потенциал за печалба. Изберете между диаграми на Гант и Agile табла за приоритизиране и планиране. ITM Platform може да ви помогне да предвидите и контролирате рисковете и разходите, за да оптимизирате приходите.

ITM платформата улеснява комуникационна среда, подобна на социалните мрежи, позволявайки на членовете на екипа да бъдат в течение с проектите, без дори да се опитват! ?

Говорейки за социални мрежи, можете да интегрирате приложението с вашите канали в социалните медии, за да се свържете с вашата общност от една единствена платформа.

Най-добрите функции на ITM Platform

Управление на ресурсите, риска и финансите

Agile и Gantt изгледи

Инструменти за персонализирани отчети

Интегрирана социална мрежа

Вградена интеграция с около шест инструмента

Ограничения на ITM Platform

Само две гледни точки

Няма мобилна версия

Ограничени вградени интеграции

Цени на ITM Platform

Лицензи за членове на екипа : Безплатни

Лицензи за мениджъри : 33 USD/месец на потребител (годишен модел на фактуриране)

Годишно плащане : 1980 долара

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ITM Platform

G2 : 4,8/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

7. Wrike

Най-добър за отдалечени екипи

чрез Wrike

Wrike е инструмент, създаден да повиши ефективността на екипната работа. Наборът от шаблони и функции го прави отличен избор за улесняване на работата в екип в рамките на отдел и между различни отдели.

Той разполага с мощен механизъм за автоматизация, който спестява време и ви позволява да се съсредоточите върху важните, а не върху рутинните задачи. С шест изгледа, включително Gantt и Timelog, можете да сте сигурни, че нито един проект няма да остане незавършен.

Инструментите за проверка ви позволяват да сътрудничите по важни документи, като например проектни брифинги, без да губите представа за промените. Използвайте формулярите за заявки, за да събирате обратна връзка и да я превърнете в реалистични цели с няколко кликвания.

Wrike също поставя голям акцент върху данните. Възползвайте се от напълно персонализируемия софтуер за управление на корпоративни проекти и таблата за управление, за да извлечете ценна информация за всеки аспект от вашия бизнес.

Най-добрите функции на Wrike

Шест подробни изгледа за управление на портфолио от проекти или управление на задачи

Инструменти за проверка

Персонализирани табла с различни KPI и изчисления

Готови шаблони за ИТ, корпоративен маркетинг и много други

Над 40 опции за интеграция

Ограничения на Wrike

Стръмна крива на обучение за потребители, които са нови в PM

Формулярите за заявки позволяват ограничени персонализации

Цени на Wrike

Безплатни

Team : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4. 2/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 рецензии)

8. Planview Clarizen

Най-добър за големи корпоративни екипи

чрез Planview Clarizen

Ако Planview беше десерт, той би бил екстравагантен многослоен торт! ?

Той обслужва разнообразни нужди в областта на управлението на проекти, като целта му е да „свърже работата“ и да гарантира, че всички стъпки са подкрепени с информация и са целенасочени.

Planview наскоро придоби Clarizen, добре познат инструмент за управление на проекти, създавайки суперплатформа с името AdaptiveWork. Благодарение на придобиването, вече разполагате с функции на софтуер за управление на корпоративни проекти, които ви осигуряват по-добра видимост на корпоративните данни, което от своя страна ви помага да организирате дейностите за максимален бизнес ефект.

С Planview можете да разпределяте ресурсите въз основа на ключови фактори като търсене, капацитет и риск. Можете да създавате персонализирани работни процеси за вашите служители, което гарантира максимална производителност и предотвратява затрудненията, причинени от смяна на контекста и забавяния.

Planview разполага с превъзходни инструменти за отчитане – поддържайте записи за клиентите и създавайте впечатляващи PowerPoint отчети за вашите заинтересовани страни. Правиш разговори за паричния поток? Проследявай времето и разходите си и прави финансови прогнози, за да управляваш бюджета си!

Planview Clarizen най-добри функции

Планиране на капацитет и ресурси

Интерактивни пътни карти на портфолиото

Автоматизирани PowerPoint отчети

Финансово управление

Повече от 80 готови опции за интеграция

Ограничения на Planview Clarizen

Липса на прозрачност при ценообразуването

Може да се използват повече учебни материали

Първоначалните конфигурации могат да бъдат сложни

Цени на Planview Clarizen

Налични при контакт

Planview Clarizen оценки и рецензии (AdaptiveWork)

G2 : 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

9. Easy Project

Най-добър за лесна употреба

чрез Easy Project

Easy Project е на висотата на името си – този AI-базиран PM инструмент (сега преименуван на Birdview PSA by Easy Projects) се стреми да направи управлението на проекти по-малко досадно. Големи играчи като PepsiCo и HP използват платформата, за да ръководят своите проекти, но ще ви оставим да решите дали е подходяща за вас.

Започвате с невероятна възможност за персонализиране при стартирането на нови проекти – всичко, което трябва да направите, е:

Отидете в Център за дейности Изберете методология за управление на проекти Използвайте предварително създаден шаблон за бърза настройка Импортирайте съществуващи данни (ако има такива) от Excel или MS Project файлове

Easy Project прави управлението на портфолиото за големи предприятия изключително лесно. Можете да преглеждате проектите си в формат, подобен на Excel, и да ги групирате в сегменти по ваш избор. Използвайте централизирания изглед, за да проследявате напредъка, бюджетирането и разпределението на ресурсите за всички WIP.

Платформата предлага AI прогнози за променливи като прекъсвания и закъснения, представяйки ги чрез богати визуални диаграми и графики, за да ви помогне да определите жизнеспособни решения.

Управление на времето и сътрудничество? Детска игра! ? Създавайте списъци със задачи, проследявайте времето, визуализирайте възложените задачи и споделяйте актуализации с екипа си за нула време!

Най-добрите функции на Easy Project

Прогнози на AI

Лесно стартиране

Проследяване на времето и отчитане

Цялостно решение за портфолио

Множество изгледи на работния процес

Ограничения на Easy Project

Маркирането на някого не винаги работи

Няма безплатен план

Цени на Easy Project

Lite : 27 $/месец на потребител

Екип : 41 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Easy Project оценки и рецензии

TrustRadius : 7. 7/10 (30+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 20 рецензии)

10. Teamwork

Най-добър за работа с клиенти

чрез Teamwork

С Teamwork управлението на вашите проекти, екипи и клиенти е нещо естествено, независимо от размера на компанията или отрасъла. ?

Това е център за микроуправление на вашата компания – задавайте етапи и разпределяйте задачи и подзадачи въз основа на капацитета или комуникирайте с екипа си чрез коментари и съобщения. Записвайте времето и изготвяйте времеви графици, за да повишите общата производителност. Изпълнявайте всеки проект до съвършенство, като проучите многобройните възможности за автоматизация на платформата!

Можете да привличате нови клиенти с прецизност, използвайки функцията за проверка. Тя ви позволява да каните клиенти да дават обратна връзка и да усъвършенствате продуктите, докато достигнат идеалното състояние.

Фактурирането на клиенти е по-лесно, тъй като можете да зададете тарифи за всеки служител. Проследявайте разходите си, за да се уверите, че проектите ви не надвишават бюджетните ограничения. Разгледайте състоянието на проекта, рентабилността и много други отчети, за да идентифицирате възможности за подобрение.

Най-добрите функции на Teamwork

Много възможности за автоматизация

Проверка, коментари и съобщения за комуникация

Отчитане на времето и бюджетиране

Многобройни опции за отчитане

Над 90 вградени интеграции

Ограничения на екипната работа

Случайни проблеми

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е сложен и не е интуитивен.

Цени за Teamwork

Безплатен завинаги

Стартово ниво : 5,99 $/месец на потребител

Доставка : 5,99 $/месец на потребител

Grow : 5,99 $/месец на потребител

Мащаб: Наличен при поискване

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за работа в екип

G2 : 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 800 рецензии)

Предприятието се нуждае от ефективен инструмент за управление на проекти, както капитанът се нуждае от компас. ?

Той ви помага да се ориентирате в бурното море от задачи, срокове, служители и клиенти. С подходяща система за управление на проекти вашият бизнес може да продължи да се движи към целите си, независимо от времето! ⛈️

Независимо дали имате добър или лош ден, всички наши изброени инструменти за управление на проекти за предприятия са надеждни и със сигурност ще ви помогнат да завършите ежедневната си работа в лесен режим – и да продължите да печелите! ?