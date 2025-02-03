10-те най-добри софтуера за управление на корпоративни проекти през 2025 г.

Управлението на проекти на корпоративно ниво изисква работа с множество клиенти и задачи с мултифункционални екипи. Това е като да играете Jenga – имате работа с много подвижни части и ако основата ви не е стабилна, едно нестабилно звено ще доведе до срутване на цялата структура. ?
Обичайните решения за управление на проекти или задачи обикновено не поддържат сложни, мащабни работни процеси – за тази работа са необходими мощни инструменти.
Софтуерът за управление на корпоративни проекти ви помага да контролирате микропроцесите и да управлявате проекти в цялата компания като шеф.
Избрахме за вас 10 от най-добрите софтуери за управление на корпоративни проекти . Прочетете какво предлага всеки от тях и намерете инструмента, който ще бъде ключът към успеха на вашата компания.
Какво е софтуер за управление на корпоративни проекти?
Софтуерът за управление на корпоративни проекти (EPM) е вид бизнес инструмент, предназначен да оптимизира процеса на управление на проекти, задачи и ресурси в дадена организация. Този софтуер позволява на компаниите ефективно да планират, изпълняват и наблюдават своите проекти в различни отдели и екипи.
Софтуерът за управление на проекти в предприятията е повече от просто инструмент за управление на проекти. Докато традиционното управление на проекти се фокусира върху индивидуални проекти, управлението на проекти в предприятията разглежда по-голямата картина. То взема предвид стратегическите цели на организацията, съгласувайки всички проекти и ресурси за постигането на тези цели. Това гарантира, че всеки проект допринася за бизнеса и е съгласуван с цялостната му визия.
Какво трябва да търсите в решението за управление на корпоративни проекти?
Придобиването на софтуер за управление на корпоративни проекти (PM) е дългосрочно решение, затова трябва да сте много конкретни по отношение на критериите си. Повечето потребители гледат само дали продуктът може да се справи безпроблемно с множество проекти, но това е ограничена перспектива. Трябва да вземете предвид следните ключови фактори за оценка:
- Ефективност: Проверете дали софтуерът за управление на корпоративни проекти разполага с функции за повишаване на ефективността. Запитайте се: Можете ли лесно да възлагате и наблюдавате задачи? Да оптимизирате работния процес чрез автоматизация? Да предотвратите изолирането на отделите чрез централизиране на базите данни?
- Мащабируемост: Софтуерът трябва да реагира добре на увеличения обем и сложност на операциите, които възникват при поемането на повече проекти.
- Удобен интерфейс: Платформата трябва да е лесна за усвояване от всички, включително от потребители, които не са технически подготвени, и новопостъпили служители.
- Бюджетиране и отчитане на времето: Трябва да можете да оптимизирате разпределението на ресурсите в организацията, за да премахнете излишните разходи и разходите за извънреден труд или дублиране.
- Интеграции: Най-добрият софтуер за управление на корпоративни проекти се интегрира с популярни работни приложения, за да се избегне преминаването между безброй програми ?
10-те най-добри софтуера за управление на проекти в предприятията, които да използвате
Съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за управление на корпоративни проекти. Разгледайте техните функции, ограничения и цени, за да определите идеалния избор за вашата компания!
1. ClickUp
Най-добър софтуер за управление на корпоративни проекти
Малко инструменти улесняват управлението на големи корпоративни проекти така, както ClickUp! Той спечели първото място в категориите „Най-добри софтуерни продукти за управление на проекти“ и „Най-добри софтуерни продукти за сътрудничество и производителност“ на G2 за 2024 г. ?
Използвайте функцията „Портфолио“ като централен център за наблюдение на всичките ви текущи проекти. Организирайте целите на екипа си, усъвършенствайте процеса на управление за всяка инициатива и поддържайте резултатите в правилната посока!
Платформата предлага над 15 оформления (наречени „Изгледи“), които ви дават различни перспективи за вашите проекти. Използвайте диаграмата на Гант в ClickUp, за да визуализирате фазите на проекта, или изгледа „Работна натовареност“, за да разпределите задачите без излишни повторения. ???
Уморени сте от изолираните отдели и лошото сътрудничество в екипа? Използвайте ClickUp Dashboards, за да направите операциите безпроблемни. Те ви помагат да получите информация за екипите и задачите чрез различни отчети, като „Завършени задачи“, „Отследено време“ и „Кой стои зад“.
За да синхронизирате по-добре предприятието си, чатете с колегите си, маркирайте се взаимно в коментарите, за да обсъждате въпроси, и преглеждайте актуализациите в реално време. Ще се насладите на много други функции за сътрудничество в предприятието, като:
- Визуално мозъчно буряне (чрез ClickUp Whiteboards )
- Проследима комуникация
- Редактиране на документи в ClickUp в реално време
Използвайте една от 50-те автоматизации на ClickUp или добавете персонализирани такива за повтарящи се задачи. Интегрирайте платформата с над 1000 работни приложения и управлявайте всички операции на предприятието от една платформа!
Финансовото управление е друга забележителна функция, която си заслужава да бъде разгледана. С ClickUp можете да задавате финансови цели и да проследявате печалбите без усилие. Създавайте професионални бюджети, фактури и счетоводни книги за нула време, като използвате шаблоните за финанси и счетоводство на ClickUp.
Най-добрите функции на ClickUp
- Управление на портфолио от проекти
- ClickUp AI ви помага да работите по-бързо, да генерирате идеи и да създавате задачи
- Над 15 вида изгледи, които отговарят на нуждите на всички софтуери за управление на корпоративни проекти
- Персонализирани идентификатори и статуси на задачите
- Адаптивни табла с проследяване на времето
- Стандартна и персонализирана автоматизация
- Подробни уроци в ClickUp University
- Поддържа сътрудничеството между отдалечени и мултифункционални екипи
- Безплатна интеграция с над 1000 инструмента
- Налични на всички настолни и мобилни платформи
Имитации на ClickUp
- Изисква известно време за свикване поради големия брой функции
- Редактирането на документи може да бъде предизвикателство на мобилни устройства
Цени на ClickUp
- Безплатен завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- Добавете ClickUp AI към всеки платен работен пространство само за 5 долара на член на месец.
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 7000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)
2. Celoxis
Най-добър за персонализиране
Celoxis е комплексна система за управление на проекти и портфолио. Възможностите й за автоматизация на работния процес и функциите за отчитане я правят изключително подходяща за големи предприятия.
Той оптимизира всеки аспект от управлението на проекти. Можете да проследявате заявките за проекти и да ги класифицирате въз основа на препоръчителни KPI. Проектите и задачите са динамични и автоматично се адаптират към промени в графика и зависимостите.
Функциите за сътрудничество включват споделени изгледи на проекти, споделяне на файлове с контрол на версиите и потоци от дейности. Celoxis предлага също счетоводство и управление на човешките ресурси на няколко места с предупреждения за претоварване на капацитета в екипа.
Celoxis предлага 100% персонализирани отчети и табла, включително персонализирани полета, диаграми с подробна информация и джаджи. Предприятията могат да експериментират с оформлението, за да получат пълна картина за състоянието, напредъка и ефективността на портфолиото си.
Най-добрите функции на Celoxis
- Проследявайте и приоритизирайте проектите
- Адаптивен работен процес
- Функции за счетоводство и управление на човешките ресурси
- Различни инструменти за сътрудничество
- Персонализирани графики в реално време
- Вградена интеграция с над 400 инструмента
Ограничения на Celoxis
- Сложни настройки на администратора
- Някои потребители съобщиха, че потребителският интерфейс не е достатъчно интуитивен.
Цени на Celoxis
- Облак: 22 $/месец на потребител (годишен модел на фактуриране)
- На място: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Celoxis
- G2: 4. 4/5 (50+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)
3. Nifty
Най-добър за сътрудничество
Nifty е операционна система за управление на проекти, създадена да улесни продуктивността и да премахне ненужните (и болезнено скучни) срещи за обсъждане на статуса. ?
С Nifty можете да зададете цели и създадете пътни карти, които се актуализират автоматично, докато напредвате, като ви предоставят цялостен поглед върху вашите проекти и портфолио 24/7. Платформата предлага множество оформления и диаграми, като Kanban, Timeline и Swimlane, за да ви помогне да организирате задачите си.
Софтуерът за управление на корпоративни проекти улеснява обмяната на идеи, отстраняването на проблеми и споделянето на обратна връзка и актуализации с вашия екип. Документирайте вашите процеси и друга важна информация в документи и уикита. Използвайте формуляри, за да събирате данни за клиенти и да ги използвате за създаване на задачи, документи или съобщения по проекти.
Оптимизирайте допълнително операциите си, като се възползвате от функцията за автоматично визуално отчитане на напредъка! ?
Най-добрите функции на Nifty
- Преглеждайте автоматичните актуализации по време на работа
- Център за знания, чат и видеоразговори
- Документи, уикита и формуляри
- Автоматизирано отчитане на напредъка
- Готова интеграция с 9 инструмента
Ограничения на Nifty
- Ограничени възможности за интеграция
- Липсва разпределение на ресурсите и проследяване на разходите
Цени на Nifty
- Безплатни
- Стартово ниво: 5 USD/месец на потребител
- Pro: 10 $/месец на потребител
- Бизнес: 16 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Nifty
- G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 300 рецензии)
4. Zoho Projects
Най-добър за управление на бюджета на предприятието
Zoho Projects, един от многото инструменти на Zoho за офис пакети, се нарежда сред най-добрите софтуери за управление на проекти днес.
Тази платформа може да се персонализира и се адаптира еднакво добре както за малки, така и за големи операции. Персонализирайте всичко – от полета и категории до цялостния дизайн и външен вид на интерфейса. С контрола на достъпа на потребителите въз основа на роли можете да гарантирате поверителността на данните, като същевременно позволявате на всички да използват платформата свободно. ?
Една от най-забележителните причини, поради които предприятията избират Zoho, е цялостната автоматизация. Визуализирайте и проектирайте сложни работни процеси, използвайки интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Спестете време и намалете риска от грешки, като автоматизирате повтарящи се задачи, като например проверки за съответствие. ✅
Най-добрите функции на Zoho Projects
- Платформа за мащабируемост
- Контрол на базата на потребителски достъп
- Дизайн с функция „плъзгане и пускане”
- Цялостна автоматизация
- Предварително създадени процеси за въвеждане
- Вградена интеграция с над 30 инструмента
Ограничения на Zoho Projects
- Приложението за iOS няма някои уеб функции
- Няма вграден инструмент за фактуриране и издаване на фактури
Цени на Zoho Projects
- Безплатни
- Премиум: 5 $/месец на потребител
- Предприятие: 10 $/месец на потребител
*Всички посочени цени се отнасят за месечния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Zoho Projects
- G2: 4. 3/5 (над 300 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (над 300 рецензии)
Разгледайте тези алтернативи на Zoho!
5. Smartsheet
Най-добър за мащабируемост
Ако предпочитате да работите с електронни таблици, Smartsheet ще ви се стори познат и удобен.
Smartsheet ви предоставя пространството и инструментите, необходими за сигурно управление на вашите проекти и процеси. Това е динамичен софтуер за управление на корпоративни проекти, който ускорява планирането и изпълнението на проекти от всякакъв мащаб, давайки ви увереност да постигнете целите си, докато бизнесът ви расте.
Платформата предлага анализи в реално време, за да подобри процеса на вземане на решения на всеки етап. Разширете перспективата си с различни гледни точки и бъдете една крачка напред пред предстоящите задачи и проекти.
Работете с диаграми на Гант, анализ на критичния път (CPA), зависимости между задачите и предшественици, за да създадете оптимизиран график за вашите проекти! Автоматизацията на ниво портфолио на Smartsheet ви позволява да разработвате революционни работни процеси, които съгласуват всички елементи, за да гарантират еднородност и производителност.
Най-добрите функции на Smartsheet
- Управление на проекти на базата на електронни таблици
- Рутинна автоматизация на ниво портфолио
- Диаграма на Гант с CPA
- Анализи в реално време
- Интегрира се с повече от 80 приложения
Ограничения на Smartsheet
- Не поддържа гъвкава методология
- Липсват усъвършенствани инструменти за създаване на диаграми, каквито има в Excel
Цени на Smartsheet
- Безплатни
- Pro: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 25 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)
Разгледайте тези шаблони на Smartsheet!
6. ITM Platform
Най-добър за стратегическо съгласуване
Ако сте под натиск да планирате операции и да разпределите екипа си в кратки срокове, ITM Platform може да ви бъде от голяма полза. Това е софтуер за управление на корпоративни проекти „всичко в едно“, който може да ви преведе от планирането до изпълнението за по-малко от две седмици. ?
Платформата ви позволява да съгласувате ресурсите си с резултатите чрез данни в реално време. Създавайте проекти в гъвкав режим и използвайте унифицирания изглед на портфолиото, за да идентифицирате търсенето във всички активни инициативи.
Бъдете в течение с всичките си клиенти и доставчици и разпределяйте ресурсите въз основа на относителния потенциал за печалба. Изберете между диаграми на Гант и Agile табла за приоритизиране и планиране. ITM Platform може да ви помогне да предвидите и контролирате рисковете и разходите, за да оптимизирате приходите.
ITM платформата улеснява комуникационна среда, подобна на социалните мрежи, позволявайки на членовете на екипа да бъдат в течение с проектите, без дори да се опитват! ?
Говорейки за социални мрежи, можете да интегрирате приложението с вашите канали в социалните медии, за да се свържете с вашата общност от една единствена платформа.
Най-добрите функции на ITM Platform
- Управление на ресурсите, риска и финансите
- Agile и Gantt изгледи
- Инструменти за персонализирани отчети
- Интегрирана социална мрежа
- Вградена интеграция с около шест инструмента
Ограничения на ITM Platform
- Само две гледни точки
- Няма мобилна версия
- Ограничени вградени интеграции
Цени на ITM Platform
- Лицензи за членове на екипа: Безплатни
- Лицензи за мениджъри: 33 USD/месец на потребител (годишен модел на фактуриране)
- Годишно плащане: 1980 долара
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за ITM Platform
- G2: 4,8/5 (10+ рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)
7. Wrike
Най-добър за отдалечени екипи
Wrike е инструмент, създаден да повиши ефективността на екипната работа. Наборът от шаблони и функции го прави отличен избор за улесняване на работата в екип в рамките на отдел и между различни отдели.
Той разполага с мощен механизъм за автоматизация, който спестява време и ви позволява да се съсредоточите върху важните, а не върху рутинните задачи. С шест изгледа, включително Gantt и Timelog, можете да сте сигурни, че нито един проект няма да остане незавършен.
Инструментите за проверка ви позволяват да сътрудничите по важни документи, като например проектни брифинги, без да губите представа за промените. Използвайте формулярите за заявки, за да събирате обратна връзка и да я превърнете в реалистични цели с няколко кликвания.
Wrike също поставя голям акцент върху данните. Възползвайте се от напълно персонализируемия софтуер за управление на корпоративни проекти и таблата за управление, за да извлечете ценна информация за всеки аспект от вашия бизнес.
Най-добрите функции на Wrike
- Шест подробни изгледа за управление на портфолио от проекти или управление на задачи
- Инструменти за проверка
- Персонализирани табла с различни KPI и изчисления
- Готови шаблони за ИТ, корпоративен маркетинг и много други
- Над 40 опции за интеграция
Ограничения на Wrike
- Стръмна крива на обучение за потребители, които са нови в PM
- Формулярите за заявки позволяват ограничени персонализации
Цени на Wrike
- Безплатни
- Team: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- Pinnacle: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Wrike
- G2: 4. 2/5 (над 3000 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (над 2000 рецензии)
Опитайте тези алтернативи на Wrike!
8. Planview Clarizen
Най-добър за големи корпоративни екипи
Ако Planview беше десерт, той би бил екстравагантен многослоен торт! ?
Той обслужва разнообразни нужди в областта на управлението на проекти, като целта му е да „свърже работата“ и да гарантира, че всички стъпки са подкрепени с информация и са целенасочени.
Planview наскоро придоби Clarizen, добре познат инструмент за управление на проекти, създавайки суперплатформа с името AdaptiveWork. Благодарение на придобиването, вече разполагате с функции на софтуер за управление на корпоративни проекти, които ви осигуряват по-добра видимост на корпоративните данни, което от своя страна ви помага да организирате дейностите за максимален бизнес ефект.
С Planview можете да разпределяте ресурсите въз основа на ключови фактори като търсене, капацитет и риск. Можете да създавате персонализирани работни процеси за вашите служители, което гарантира максимална производителност и предотвратява затрудненията, причинени от смяна на контекста и забавяния.
Planview разполага с превъзходни инструменти за отчитане – поддържайте записи за клиентите и създавайте впечатляващи PowerPoint отчети за вашите заинтересовани страни. Правиш разговори за паричния поток? Проследявай времето и разходите си и прави финансови прогнози, за да управляваш бюджета си!
Planview Clarizen най-добри функции
- Планиране на капацитет и ресурси
- Интерактивни пътни карти на портфолиото
- Автоматизирани PowerPoint отчети
- Финансово управление
- Повече от 80 готови опции за интеграция
Ограничения на Planview Clarizen
- Липса на прозрачност при ценообразуването
- Може да се използват повече учебни материали
- Първоначалните конфигурации могат да бъдат сложни
Цени на Planview Clarizen
- Налични при контакт
Planview Clarizen оценки и рецензии (AdaptiveWork)
- G2: 4. 1/5 (500+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 100 рецензии)
9. Easy Project
Най-добър за лесна употреба
Easy Project е на висотата на името си – този AI-базиран PM инструмент (сега преименуван на Birdview PSA by Easy Projects) се стреми да направи управлението на проекти по-малко досадно. Големи играчи като PepsiCo и HP използват платформата, за да ръководят своите проекти, но ще ви оставим да решите дали е подходяща за вас.
Започвате с невероятна възможност за персонализиране при стартирането на нови проекти – всичко, което трябва да направите, е:
- Отидете в Център за дейности
- Изберете методология за управление на проекти
- Използвайте предварително създаден шаблон за бърза настройка
- Импортирайте съществуващи данни (ако има такива) от Excel или MS Project файлове
Easy Project прави управлението на портфолиото за големи предприятия изключително лесно. Можете да преглеждате проектите си в формат, подобен на Excel, и да ги групирате в сегменти по ваш избор. Използвайте централизирания изглед, за да проследявате напредъка, бюджетирането и разпределението на ресурсите за всички WIP.
Платформата предлага AI прогнози за променливи като прекъсвания и закъснения, представяйки ги чрез богати визуални диаграми и графики, за да ви помогне да определите жизнеспособни решения.
Управление на времето и сътрудничество? Детска игра! ? Създавайте списъци със задачи, проследявайте времето, визуализирайте възложените задачи и споделяйте актуализации с екипа си за нула време!
Най-добрите функции на Easy Project
- Прогнози на AI
- Лесно стартиране
- Проследяване на времето и отчитане
- Цялостно решение за портфолио
- Множество изгледи на работния процес
Ограничения на Easy Project
- Маркирането на някого не винаги работи
- Няма безплатен план
Цени на Easy Project
- Lite: 27 $/месец на потребител
- Екип: 41 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Easy Project оценки и рецензии
- TrustRadius: 7. 7/10 (30+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 20 рецензии)
10. Teamwork
Най-добър за работа с клиенти
С Teamwork управлението на вашите проекти, екипи и клиенти е нещо естествено, независимо от размера на компанията или отрасъла. ?
Това е център за микроуправление на вашата компания – задавайте етапи и разпределяйте задачи и подзадачи въз основа на капацитета или комуникирайте с екипа си чрез коментари и съобщения. Записвайте времето и изготвяйте времеви графици, за да повишите общата производителност. Изпълнявайте всеки проект до съвършенство, като проучите многобройните възможности за автоматизация на платформата!
Можете да привличате нови клиенти с прецизност, използвайки функцията за проверка. Тя ви позволява да каните клиенти да дават обратна връзка и да усъвършенствате продуктите, докато достигнат идеалното състояние.
Фактурирането на клиенти е по-лесно, тъй като можете да зададете тарифи за всеки служител. Проследявайте разходите си, за да се уверите, че проектите ви не надвишават бюджетните ограничения. Разгледайте състоянието на проекта, рентабилността и много други отчети, за да идентифицирате възможности за подобрение.
Най-добрите функции на Teamwork
- Много възможности за автоматизация
- Проверка, коментари и съобщения за комуникация
- Отчитане на времето и бюджетиране
- Многобройни опции за отчитане
- Над 90 вградени интеграции
Ограничения на екипната работа
- Случайни проблеми
- Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е сложен и не е интуитивен.
Цени за Teamwork
- Безплатен завинаги
- Стартово ниво: 5,99 $/месец на потребител
- Доставка: 5,99 $/месец на потребител
- Grow: 5,99 $/месец на потребител
- Мащаб: Наличен при поискване
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за работа в екип
- G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 800 рецензии)
Опитайте тези алтернативи на Teamwork!
Намерете най-добрите инструменти за управление на корпоративни проекти за вашия екип
Предприятието се нуждае от ефективен инструмент за управление на проекти, както капитанът се нуждае от компас. ?
Той ви помага да се ориентирате в бурното море от задачи, срокове, служители и клиенти. С подходяща система за управление на проекти вашият бизнес може да продължи да се движи към целите си, независимо от времето! ⛈️
Независимо дали имате добър или лош ден, всички наши изброени инструменти за управление на проекти за предприятия са надеждни и със сигурност ще ви помогнат да завършите ежедневната си работа в лесен режим – и да продължите да печелите! ?