20 безплатни шаблона за проектни планове в Excel и ClickUp

Хаос. 😳

Това е рискът, когато не планирате. Знаем, че в момента говорим като баща, но това е истината.

Независимо дали планирате успеха си или се подготвяте за потенциални препятствия, планирането на проекти е от решаващо значение за изпълнението на задачите докрай. А за тези от нас, които управляват екипи или индивидуални сътрудници, има още по-голяма нужда от стратегическо планиране, за да се постигне ефективност на проекта.

Нека бъдем реалисти – планирането е от решаващо значение, независимо дали става дума за пускане на продукт на пазара или за международна ваканция. Когато планираме, предвиждаме проблемите (т.е. подходящо разпределение на ресурсите ), определяме по-ясни цели на проекта (т.е. спазване на сроковете) и управляваме по-добре бюджетите на проекта (т.е. избягваме неочаквани разходи за пътуване).

Създаването на план от нулата обаче не е лесна задача. С помощта на подробни шаблони за проектни планове е по-вероятно да започнете успешно задачите си и да организирате графиците на проектите. Защото без проектен план, дезорганизацията превзема работата ви и настъпва хаос.

Така че, нека да се справим с хаоса и да разгледаме 20-те най-добри шаблона за проектни планове за следващия ви проект!

Какво е шаблон за планиране на проекти?

Първо, нека разгледаме основните характеристики, които трябва да търсите в шаблоните за проектни планове.

Шаблонът за проектен план е незаменим инструмент за успешното управление на проекти, като адаптира процеса ви за постигане на целите, задачите, бюджета или предизвикателствата на проекта.

С помощта на шаблон за планиране можете да изчислите необходимите стъпки за завършване на проекта си и да имате гъвкавостта да ги подредите в статична времева линия на проекта или в динамична диаграма на Гант. Това ви позволява да дефинирате ясно обхвата и графика на проекта, като същевременно организирате задачите по най-ефективния възможен начин.

Проектните мениджъри и ръководителите на екипи използват шаблони за планиране на проекти, за да спестят време и пари, като организират задачите и избягват ненужни грешки. Този процес на управление на проекти е от съществено значение за поддържането на графика на проекта.

Какво прави един шаблон за планиране на проекти добър?

Добрият шаблон за проектен план улеснява подробното описание на обхвата на проекта и общата цел на работата, необходима за неговото завършване. Функционалният шаблон трябва да очертава и вашите цели и очакваните резултати от графика на проекта.

Това работи най-добре, когато имате подробно описание на това, което трябва да се направи, и на всички ограничения, които биха могли да променят графика или бюджета на проекта. Добрите шаблони за планиране на проекти обхващат както краткосрочни, така и дългосрочни цели, като същевременно отчитат всички ограничения по отношение на ресурсите, графика на проекта или бюджета.

Визуализирайте и управлявайте пътната карта на вашия продукт в ClickUp Timeline View

Полезно е да използвате шаблон за планиране на проекти, който лесно се интегрира в софтуера ви за управление на проекти, така че да можете безпроблемно да въвеждате аспекти като крайни срокове, ключови етапи, напредък на проекта, роли и отговорности, както и наличните ресурси, с които разполагате.

Без тази връзка – и тук отново се включва бащинският глас – рискувате да се получи объркан проектен план, който се върти в кръг и губи времето на всички.

20-те най-добри безплатни шаблони за проектни планове

Кой не обича безплатните неща? Ето защо ще харесате нашия списък с най-добрите безплатни шаблони за проектни планове, които можете да използвате веднага! Нека да видим какво е в нашия списък:

1. Шаблон за планиране на проекти от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на проекти от ClickUp

Внимавайте – нямаше да поставим този шаблон на първо място, ако не вярвахме, че той може лесно (и бързо) да ви помогне да изготвите плана си за проекта. Шаблонът за планиране на проекти на ClickUp използва пълния потенциал на вашето работно пространство, като създава задачи във всеки списък и след това лесно ги премества в други списъци.

Този шаблон за планиране на проекти е създаден, за да помогне на екипите да постигнат желаните резултати в рамките на дадения обхват, график, бюджет и ресурси. Той позволява на заинтересованите страни лесно да проследяват напредъка чрез визуално привлекателни и лесни за разбиране графици на проектите, така че да могат да планират най-добре промените, като същевременно проактивно управляват рисковете.

Шаблонът на ClickUp служи и като средство за комуникация между екипа по проекта и заинтересованите страни. Този процес на планиране на проекта може да се извърши чрез платформата чрез зададени коментари, така че екипът ви да знае на какво трябва да обърне внимание – и всичко това без да се губят разговорите в досадните вериги от имейли.

Използвайте този шаблон, за да сте сигурни, че всички имат достъп до една и съща информация, очаквания, решения и предположения.

2. Шаблон за проектен план за консултантски услуги от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проектен план за консултантски услуги от ClickUp

Друг страхотен ресурс за проектни мениджъри или тези, които управляват клиенти – особено в областта на професионалните услуги – е шаблона за консултантски проектен план от ClickUp. Този шаблон за планиране на проекти служи като ръководство, което предоставя насоки и структура за успешен резултат.

Получете по-добра представа за задачите във вашия проект, като използвате изгледа „Списък“ на ClickUp за бързо разпределение на задачите по статус, на който заинтересованите страни могат да кликнат, за да получат повече подробности за всяка задача или нейните подзадачи.

Потребителските полета улесняват още повече прегледа на важни детайли от плана на проекта, като крайни срокове, статус на напредъка на задачите, етап на проекта и ресурси. Поканете клиенти като гости в ClickUp, за да имат достъп до този списъчен изглед, така че да не се налага да кликват върху всяка задача, за да намерят необходимата информация.

Ефективното консултиране анализира потенциалните предизвикателства и проблеми, като същевременно разработва ефективни стратегии за идентифициране на възможности за сътрудничество и създаване на стойност. Добрата новина за вас е, че този шаблон ви позволява да направите това и още много други неща, за да управлявате по-добре очакванията на клиентите и да създавате прозрачни комуникационни планове.

3. Шаблон за междуфункционален проектен план от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за междуфункционален проектен план от ClickUp

В повечето случаи се нуждаете от проектен план, който да работи за всички екипи. Това означава, че планът ви трябва да се вписва добре в различни работни процеси, без да бъде досаден за заинтересованите страни и различните екипи.

Шаблонът за междуфункционален проектен план на ClickUp гарантира, че всички заинтересовани страни са включени в процеса на вземане на решения. Освен това той създава по-добри условия за комуникация между екипите, така че опитът и експертните познания на всеки да бъдат отчетени в проекта.

И така, какво отличава този шаблон от останалите? С този шаблон вие наистина разчитате на персонализираните полета на ClickUp, за да предоставите на екипите най-опростения – или най-подробния – поглед върху това, което е необходимо, за да продължи проектът.

Лесно добавяйте отговорни лица, заинтересовани страни, наблюдатели на проекта и одобряващи лица към задачи и подзадачи за различни работни процеси във вашия проектен план. Това ще намали объркването между екипите по всеки процес и ще даде персонализирано обобщение на проекта за това, което е необходимо, за да се започне и завърши всяка задача.

4. Шаблон за проектен план за съответствие от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за съответствие на проекта от ClickUp

Съответствието на проекта е Робинът на вашия проект Батман – Джорджът на вашата цел Джери. Използването на шаблона за план за съответствие на проекта от ClickUp работи като ваш помощник, за да гарантира, че ще постигнете целите си, ще останете на правилния път и ще осигурите допълнителна сигурност за защита на вашия проект.

Може би Джордж Костанца не е най-добрата аналогия, но този шаблон на ClickUp предоставя фантастична визуализация за идентифициране и оценка на изискванията за съответствие на вашия проект. Отново, персонализираните полета на ClickUp са безценна функция за документиране, организиране и предоставяне на висококачествена информация за това как ще поддържате съответствие на бизнес операциите в този проектен план.

Тези изгледи са удобни за екипите, които участват в предприемането на действия и коригирането на проблеми, свързани с несъответствия в плана на проекта. Спокойствие сега!

5. Шаблон за план на събитие от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план на събитие от ClickUp

Планирането на събитие може да бъде трудна задача, особено когато не разполагате с подходящ шаблон за планиране.

Шаблонът за планиране на събития от ClickUp улеснява работата!

Този шаблон разполага с всички функции, които ще ви помогнат да се справите с тревожността, свързана с планирането на събития. Персонализираните статуси на задачите, чатът в приложението и уникалните изгледи на картата улесняват проследяването на всяко събитие точно по начина, по който искате.

Независимо от вида на събитието – дали е представяне на продукт или местна благотворителна акция, можете да използвате две предварително създадени потребителски полета и седем автоматизации, за да проследявате малките детайли. Най-хубавото е, че този шаблон може да се персонализира, за да се адаптира към вашия конкретен бюджет или цели – независимо от размера на проекта.

Нека спрем да се тревожим за плана на проекта за следващото събитие и да започнем с десния крак с този подробен шаблон за проект.

6. Шаблон за план на уебсайт проект от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план на уебсайт проект от ClickUp

Изготвянето на продуктивен план за уебсайт проект изисква подробен обхват на проекта, график, бюджет и отговорности на заинтересованите страни.

Много е важно да разполагате с тези компоненти преди стартирането на всеки уебсайт, затова препоръчваме шаблона за план на уебсайт проект от ClickUp. Уебсайт проектите обикновено имат няколко слоя и във всеки слой съществува риск от неочаквани проблеми, които не сте предвидили в плановете си за проекта.

Избягвайте несигурността и използвайте този шаблон като едно гише за проследяване на всички различни задачи, процеси и решения, които са необходими за реализирането на уебсайт проект. Организирайте се чрез персонализирани полета и възложете всяка задача на нейния законен собственик, така че нито един детайл да не бъде пропуснат във фазата на планиране на проекта.

7. Шаблон за технологичен проектен план от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за технологичен проектен план от ClickUp

Използването на концепцията за управление на бизнес процесите (BPM) може значително да подобри един уебсайт проект. Това включва използването на фазите на анализ, проектиране, внедряване и мониторинг, за да се картографират съществуващите процеси, да се създадат нови, да се внедрят в организацията и да се проверява непрекъснато дали те дават желаните резултати.

Шаблонът за технологичен проектен план на ClickUp е идеален за тези, които искат да подобрят начина, по който техният екип или отдел внедрява технологии. Планирането на този процес изисква подробни графици, достъп до важни ресурси и отчети за напредъка.

Изгодно е, когато всички страни знаят какво предстои в цялостния проект. Този шаблон предоставя персонализирани полета, типове изгледи и статуси, за да планирате правилно вашите технологични проекти.

8. Шаблон за планиране на проекти за центрове за данни от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на проекти за центрове за данни от ClickUp

Миграциите на центрове за данни изискват прехвърляне на данни и активи от един сайт на друг. Просто казано – това са много подвижни части.

Това може да бъде предизвикателен и сложен процес, затова предлагаме шаблона за проектен план за център за данни от ClickUp. Този шаблон за планиране на проекти предоставя проста рамка, която помага на екипите за миграция на данни да се справят с процеса ефективно и ефикасно.

От всички шаблони за проектни планове, този може да се справи с най-простите или най-сложните задачи, проектни цели и проектни бюджети, за да гарантира, че целият ви проектен екип успешно ще мигрира вашите данни.

9. Шаблон за планиране на виртуални събития от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на виртуални събития от ClickUp

Повярвайте ни – ние знаем колко е сложно да се планира голямо виртуално събитие! Графикът на проекта ви е всичко (особено за вашия проектен мениджър).

Тези събития изискват много планиране между екипите, за да може всеки да работи за постигането на една и съща цел. Шаблонът за планиране на виртуални събития на ClickUp опростява задачата по организирането на пълноценно и успешно виртуално събитие.

Този шаблон за план също така рационализира всички различни елементи, включени в процеса за проектния мениджър. Това означава, че целият ви проектен екип спестява време и усилия с този шаблон за план, като същевременно гарантира успешен резултат.

10. Шаблон за план за действие от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие от ClickUp

Шаблонът за план за действие на ClickUp помага на екипите да структурират, приоритизират и проследяват задачите, за да постигнат целите си.

Този шаблон разполага с вградени показатели за оценка на резултатите, улеснява разпределянето на задачите и предлага пространство за сътрудничество за определяне и наблюдение на целите. Използвайте този шаблон като ръководство за личностно развитие, стартиращи компании, маркетингови инициативи и творчески работни процеси.

11. Шаблон за управление на проекти от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за управление на проекти от ClickUp

Шаблонът за управление на проекти на ClickUp е всеобхватен инструмент, създаден да улесни ефективното планиране на проекти. Той предоставя структурирана основа, която включва всички съществени стъпки от планирането на проекти, като насърчава ясната комуникация между членовете на екипа и заинтересованите страни.

Този шаблон помага на екипите да се ориентират във всеки етап от проекта, като им позволява да разберат основните аспекти на проекта, да персонализират плановете според конкретните си нужди, да организират ефективно задачите и да координират усилията на екипа за гладко изпълнение. Той е особено полезен при управлението на сложностите, свързани с планирането на проекти.

12. Шаблон за документ за планиране от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на документи от ClickUp

Този шаблон за планиране на документи от ClickUp помага на екипите да установят основите на проекта, за да се гарантира, че по време на изпълнението ще се срещнат по-малко рискове и проблеми.

Шаблонът за планиране на документи на ClickUp улеснява организирането и започването на работа. С този шаблон вашият екип може:

Запишете ключовите цели, задачи и действия

Разделете задачите на управляеми части за по-бързо изпълнение

Съгласувайте екипите около това, което е най-важно за колективния успех

13. Шаблон за план за запис от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за запис от ClickUp

Използвайте шаблона за план на ClickUp, за да записвате бизнес целите си, подробностите за целите, показателите за успех и целевия график в един цифров документ.

Шаблонът за план за запис на ClickUp е създаден, за да ви помогне да направите точно това. С него можете:

Осигурете ясна комуникация между заинтересованите страни

Съгласувайте екипите около общи цели

Проследявайте напредъка и важните етапи, за да спазвате сроковете

14. Шаблон за планиране Pi от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за PI планиране от ClickUp

Шаблонът за планиране на ClickUp PI помага за структуриране и рационализиране на процеса на планиране на проекти. Той е проектиран да направи процеса по-ефективен, особено за Agile екипи.

Шаблонът за планиране ClickUp Pi помага на екипите да:

Разделете сложните задачи на по-малки, управляеми части

Организирайте задачите за по-голяма яснота и фокус

Разпределяйте ефективно ресурсите и планирайте предварително за успешно изпълнение

15. Шаблон за планиране на проект от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на проект от ClickUp

Шаблонът за планиране на проект на ClickUp осигурява добре организирана основа, гарантираща, че всички съществени стъпки са включени в плана, и насърчава прозрачната комуникация между членовете на екипа и заинтересованите страни.

Този шаблон ви води през всеки етап от проекта, помагайки ви да разберете същността на проекта, да персонализирате плановете според вашите изисквания, да организирате задачите ефективно и да координирате членовете на екипа за безупречно изпълнение.

16. Шаблон за бяла дъска за работен план от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за работна дъска за работни планове от ClickUp

Шаблонът за работна дъска на ClickUp е структуриран така, че да предоставя систематично визуално ръководство за вашия проект. Той служи като цялостно решение за визуализиране, администриране и мониторинг на всички задачи на вашия екип по добре структуриран начин.

Шаблонът за работна дъска на ClickUp не само помага при планирането, но и гарантира, че всяка задача се проследява и управлява ефективно, което води до по-продуктивен и ефективен работен процес.

17. Шаблон за резултати от проекта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за резултати от проекта от ClickUp

Един добре изготвен план поставя основата за изключително изпълнение! Реализирайте ефективно резултатите от вашия проект с шаблона за резултати от проекта на ClickUp. Този шаблон е създаден, за да предостави цялостен преглед на резултатите от вашия проект, определените отговорни лица, сроковете и бюджета. Той служи като полезен инструмент за наблюдение на напредъка на вашите резултати.

Този шаблон не служи само за проследяване на резултатите, но и за създаване на пространство, в което се съчетават прозрачност, отчетност и ефективност. Като имате ясна представа за това кой за какво отговаря и кога трябва да бъдат изпълнени задачите, можете да сте сигурни, че всички членове на екипа ви са на една и съща вълна.

18. Шаблон за пътна карта на проекта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за пътна карта на проекта от ClickUp

Разработването на проекти е свързано с редица сложности и многобройни елементи, които трябва да се управляват. Независимо от размера или сложността на вашия проект, шаблонът за пътна карта на проекта на ClickUp е оборудван с всички необходими инструменти за вашия успех!

Независимо дали сте на прага на пускането на нова функция или управлявате дългосрочна продуктова визия, нашият шаблон за пътна карта на проекта служи за ефективна подкрепа на вашия продуктов екип.

19. Шаблон за бяла дъска за обхвата на проекта от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за обхват на проекта на бяла дъска от ClickUp

Шаблонът за обхват на проекта на ClickUp е инструмент, предназначен да помогне за структуриране и оптимизиране на процеса на определяне на обхвата на даден проект. Той предоставя кратко резюме на дейностите, ресурсите, датите и резултатите, свързани с конкретен проект.

Използвайте този шаблон, за да организирате проекти, да сте в крак с задачите и да проследявате резултатите.

20. Шаблон за планиране на проекти в Excel

Чрез Microsoft

За тези, които обичат да работят в Microsoft Excel – имаме нещо за вас!

Този прост шаблон за проектен план от Microsoft Excel работи като времева линия във вашата електронна таблица, за да създадете ясна и организирана пътна карта за вашия проект. В клетките можете да добавите ключовите етапи на проекта, да променяте текст и изображения и да го споделяте с екипа си.

Освен това можете да добавите вашите важни етапи в таблицата подробности за проекта в простата таблица с шаблони за проектни планове, за да имате по-атрактивен поглед върху вашия график. Използвайте този персонализируем шаблон, за да определите цялостния обхват на проекта си и да определите основните стъпки, които трябва да предприемете, за да постигнете успех.

Започнете планирането с шаблони за проектни планове

Ето ги – 20 шаблона за управление на проекти, които можете да използвате напълно безплатно, за да планирате новия си проект!

Ако все още се колебаете при избора на най-добрия шаблон за проект, бъдете сигурни, че с ClickUp получавате не само мощен инструмент за планиране на проекти, но и интуитивна платформа, която целият ви екип може да използва. Възползвайте се от високо персонализираните изгледи на ClickUp, за да видите ясни крайни срокове, обхвата на проекта, напредъка по проекта и назначените заинтересовани страни.

ClickUp предлага разнообразни функции, специално разработени за оптимизиране на плана за управление на проекти и работния процес. Можете лесно да създавате задачи, да ги възлагате на членовете на екипа и да следите напредъка в реално време, за да постигнете целите и резултатите на проекта.

Не прекалявайте с обмислянето на вашите проектни планове. Вместо това, използвайте ClickUp безплатно още днес , за да споделяте идеи и работни процеси между екипите по вашите най-сложни проекти.