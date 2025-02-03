10-те най-добри софтуера за автоматизация на маркетинга за предприятия през 2025 г.

Като маркетинг специалист, ежедневният ви график е изпълнен със задачи, от управление на рекламни кампании до сътрудничество при създаването на съдържание. Вие анализирате статистическите данни, за да информирате за нови проекти – независимо дали става дума за имейл маркетинг кампании, поддържане на интереса на потенциалните клиенти или дейности, свързани с посланията на марката.

За да оптимизирате работните си процеси и да освободите време за най-важните задачи, се нуждаете от софтуер за корпоративен маркетинг. Тези инструменти ви позволяват да създадете процес за цялата организация за всички задачи, свързани с маркетинга и управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Тук ще споделим 10-те най-добри маркетингови инструмента за предприятия, с които да максимизирате маркетинговите си усилия. ?

Какво трябва да търсите в един инструмент за корпоративен маркетинг?

Управлението на сложни маркетингови процеси е по-лесно от всякога благодарение на софтуера за корпоративен маркетинг. С подходящата платформа ще сътрудничите по-добре, ще имате по-голяма видимост на кампаниите и ще работите по-ефективно като екип, за да постигнете целите си. ✨

Търсете следните характеристики в софтуера за корпоративен маркетинг:

10-те най-добри софтуера за корпоративен маркетинг, които можете да използвате

Независимо дали търсите начини да проследявате пътя на клиентите, да увеличите конверсиите чрез A/B тестове или да наблюдавате омниканалните маркетингови усилия, подходящият софтуер може да ви помогне да свършите работата. Ето 10 софтуерни решения за корпоративен маркетинг, които можете да опитате.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, предназначена за екипи и индустрии от всякакъв мащаб, които искат да се възползват от мощните инструменти за маркетинг екипи. От генериране на нови идеи до провеждане на кампании в социалните медии и по имейл – цялата ви работа е на едно място!

Сътрудничеството с всички членове на екипа в реално време е безпроблемно благодарение на Docs и Whiteboards на ClickUp. Добавяйте нови идеи или документирайте задачи от важни срещи и ги споделяйте незабавно.

С различни табла за управление можете бързо да визуализирате напредъка, независимо дали проследявате клиентското преживяване или процеса на създаване на съдържание. Тези изгледи предлагат информация за крайните срокове и графиците, така че да можете да реагирате и да се адаптирате към препятствията, преди те да провалят проекта.

Освен това, помощникът за писане ClickUp AI ще ви спести много време при създаването на необходими маркетингови документи, като например казуси.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Хиляди шаблони, включително шаблони за маркетингови планове и шаблони за календари с съдържание, улесняват създаването на пътна карта към вашите цели. Всеки от тях предлага различни изгледи и табла, за да сте винаги в крак с новостите.

Шаблонът за управление на маркетингови кампании на ClickUp ви помага да управлявате кампаниите от планирането до изпълнението. Разгледайте седем различни типа изгледи, за да получите визуален преглед на всичко – от бюджета до календара с съдържание и инструментите за проследяване на екипа.

Най-добрите функции на ClickUp:

Оптимизирайте производителността благодарение на автоматизирани задачи, които незабавно определят крайни срокове за различните етапи на проекта на подходящите членове на екипа.

Работното пространство „всичко в едно“ означава, че не е необходимо да превключвате между програми, за да свършите цялата си работа.

ClickUp AI Writing Assistant ускорява създаването на съдържание, като генерира нови идеи, почиства текста ви и го адаптира към различни канали.

Интеграциите със Slack, DropBox, HubSpot и Harvest правят управлението на маркетинговия ви екип по-ефективно.

Ограничения на ClickUp:

Инструментът за писане с изкуствен интелект е достъпен само в платените планове и може да се използва само в едно работно пространство.

Възможно е да има по-голяма крива на обучение поради големия брой функции.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Brevo

чрез Brevo

Brevo е маркетингова платформа, която се фокусира върху изграждането на взаимоотношения с клиенти чрез различни канали, включително текстови съобщения, чат и имейл. Използвайте платформата, за да създавате маркетингови кампании в WhatsApp и SMS, както и реклами във Facebook и имейл маркетинг операции.

Вградените инструменти за генериране на потенциални клиенти, като формуляри за регистрация, ви позволяват да получавате обратна връзка от клиентите по-ефективно. Тази информация може да ви помогне да увеличите конверсиите и да предоставите по-добро клиентско преживяване. ?

Най-добрите функции на Brevo:

Маркетинг центърът улеснява популяризирането на вашата марка, свързването с клиенти и увеличаването на конверсионните проценти за всичко – от имейл кампании до целеви страници.

Разширената сегментация и персонализираните съобщения ви позволяват да адаптирате маркетинговата си стратегия за различни целеви аудитории.

Шаблоните могат да подобрят обслужването на клиентите с съобщения, вариращи от приветствени имейли до проследяване на изоставени колички.

Ограничения на Brevo:

Някои потребители сметнаха, че инструментът за отчитане е основен и се наложи да допълнят своите анализи с външни ресурси.

Няма чат на живо за поддръжка на клиенти, така че ще трябва да изпратите имейл (или да се обадите, ако сте на бизнес ниво или по-високо), за да получите помощ.

Цени на Brevo:

Безплатно

Стартово ниво: 25 $/месец

Бизнес: 65 $/месец

BrevoPlus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brevo:

G2 : 4,6/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1700 отзива)

3. Brandwatch

чрез Brandwatch

Brandwatch е платформа за автоматизация на маркетинга на корпоративно ниво, която свързва бизнеса с клиентите му в социалните медии. Използвана от някои от най-големите марки на планетата, включително Toyota и Tui, не е изненада, че тя е в нашия списък с най-добрите софтуери за корпоративен маркетинг.

Използвайте платформата, за да проведете проучване на целевата си аудитория, за да разработите продукти и услуги, които отговарят на нейните нужди. Следете споменаванията на марката, за да видите какво казват потребителите за вашия бизнес. Създавайте съдържание, базирано на данни, като използвате шаблони за социални медии, и проследявайте ангажираността, за да видите какво се представя добре и какво се нуждае от подобрение.

Най-добрите функции на Brandwatch:

Използвайте подчертаните тенденции, за да създадете съдържание, което ще поддържа вашата марка на преден план в динамична среда.

Оптимизирайте маркетинговите си усилия в социалните медии, като използвате календара за съдържание, за да планирате, наблюдавате и одобрявате съдържанието, докато то преминава през целия процес.

Използвайте функцията за заплахи, за да следите рисковете, които могат да повлияят на вашата марка.

Универсалната социална пощенска кутия събира съобщения от различни канали в едно лесно за отговор пространство.

Ограничения на Brandwatch:

Няма инструменти за публикуване, което означава, че ще трябва да използвате друга платформа, за да публикувате съдържанието си.

Някои функции са сложни за разбиране в началото, което води до по-стръмна крива на обучение при започването.

Някои потребители смятат, че класификацията на настроенията на клиентите не винаги е точна или пълна.

Цени на Brandwatch:

Потребителска информация : Персонализирани цени

Управление на социални медии : Персонализирани цени

Маркетинг чрез влиятелни лица: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Brandwatch:

G2 : 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 200 отзива)

4. Google Campaign Manager 360

чрез Google Marketing Platform

Google Campaign Manager 360 предлага информация за платените реклами на различни платформи. Тази маркетингова платформа на Google се интегрира с други инструменти за проследяване и анализ на Google, за да формира цялостен ресурс за управление.

Използвайте инструмента за управление на реклами в различни канали, за да проследявате рекламите, да оптимизирате работния си процес и да преглеждате отчети. Абонирайте се, за да получавате маркетингови анализи директно в пощенската си кутия, така че винаги да сте в крак с най-новите тенденции. ?

Най-добрите функции на Google Campaign Manager 360:

Дълбоките аналитични и отчетни функции предоставят информация за всички платени рекламни кампании в различните канали на едно място.

С по-бързо събиране на данни, реагирайте бързо на променящата се среда и оценявайте рисковете за бранда въз основа на популярните тенденции.

Ограничения на Google Campaign Manager 360:

Някои потребители смятаха, че таблото е малко тромаво, което затруднява използването му.

Платформата се актуализира постоянно, което може да промени оформлението и да затрудни навигацията.

Цени на Google Campaign Manager 360:

Свържете се с екипа по продажбите, за да получите персонализирана цена според вашите нужди.

Оценки и рецензии за Google Campaign Manager 360:

G2 : Н/Д

Capterra: 4,4/5 (4+ отзива)

5. Moosend

чрез Moosend

Moosend предлага софтуер за имейл маркетинг и автоматизация, за да стимулира електронната търговия и дигиталните марки. Използвайте го, за да създавате визуално привлекателни имейли с персонализирано съдържание, за да увеличите процента на отваряне и да повишите конверсиите. Напълно персонализируемите шаблони намаляват времето, необходимо за създаване на впечатляващи имейли, без да се жертва качеството.

Използвайте A/B тестване на съдържанието, за да видите показателите за различни имейл кампании в различни демографски групи. Платформата за имейл маркетинг предлага и сегментиране на списъци, за да разделите нещата по тип клиенти.

Най-добрите функции на Moosend:

Редакторът на бюлетини с функция „плъзгане и пускане” ви позволява бързо да създавате съдържание за имейли.

Готовите шаблони за автоматизация и над 100 тригера гарантират, че вашите клиенти ще чуят от вас, когато имат нужда.

Насърчавайте регистрациите по имейл с 6 редактируеми типа формуляри и насочвайте клиентите според мястото им във фунията.

Оценяването на потенциалните клиенти и други показатели дават информация за това кои клиенти са готови да купят и кои може да се нуждаят от повече комуникация, за да се превърнат в клиенти.

Ограничения на Moosend:

Макар че потребителите харесват шаблоните за регистрационни формуляри, някои от тях ги намират за малко елементарни.

Понякога потребителите намираха платформата за бавна и с грешки.

Цени на Moosend:

Безплатен пробен период : Всички функции са безплатни за 30 дни.

Pro : 9 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени за малки фирми и големи организации

Оценки и рецензии за Moosend:

G2 : 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

6. Improvado

чрез Improvado

Improvado е решение за автоматизация на маркетинга, което оптимизира отчитането и предоставя по-задълбочени данни за показателите на клиентите. Управлявайте ресурсите на проекта, като използвате тези данни, за да определите кои кампании имат по-добра възвръщаемост на инвестициите. След това можете да разпределите ресурсите, за да подобрите ефективността.

Шаблоните за таблото за управление улесняват наблюдението на действията на вашите потребители. Всяко табло за управление може да се персонализира, така че да проследявате нужната ви информация и да игнорирате останалата. ?

Най-добрите функции на Improvado:

Над 33 000 измерения на данни предоставят подробна информация за пътя на клиента

Автоматизираните отчети лесно се вмъкват в презентации, за да споделите подробности с целия екип.

Десетки интеграции, включително Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising и Google Ads

Ограничения на Improvado:

Някои потребители смятат, че опциите за персонализиране са ограничени, особено за по-големи фирми като SEO агенции.

Цените могат да бъдат непосилни, особено за по-малките предприятия.

Цени на Improvado:

Запазете 30-минутна среща с отдела по продажбите, за да получите персонализирана цена за функциите, от които се нуждаете.

Оценки и рецензии за Improvado:

G2 : 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

7. Zoho CRM

чрез Zoho

Zoho е един от най-големите доставчици на клиентски данни в света. Неговият софтуер, базиран в облака, се използва за всичко – от продажби и финанси до правни въпроси и управление на ИТ сигурността. Маркетинговите платформи за предприятия като Zoho Marketing Plus са решението за автоматизирани работни процеси и унифицирани маркетингови дейности.

Лесно общувайте с аудиторията си на различни платформи, получавайте незабавни известия, когато клиентите се свържат с вас, и създавайте имейл кампании за минути. Използвайте аналитични данни, за да откриете кои кампании имат най-добра възвръщаемост на инвестициите и да получите динамична информация за това как клиентите взаимодействат с вашата марка.

Най-добрите функции на Zoho CRM:

Платформата на Zoho е лесна за използване, което означава, че новите потребители могат да се запознаят с нея доста бързо.

Шаблоните за имейли подобряват доставяемостта и намаляват времето, необходимо за създаване на отлично съдържание.

Съхранявайте и споделяйте маркетингови ресурси като указания за редактиране, ценови листи или презентации.

Таблото за маркетингова възвръщаемост на инвестициите дава информация за ангажираността на клиентите и кои от вашите кампании са най-плодотворни.

CRM интеграцията работи с инструменти като сайтове за хостинг на изображения, услуги за съхранение в облак и приложения за социални медии.

Ограничения на Zoho CRM:

В сравнение с другите инструменти за автоматизация на маркетинга в този списък, цените са по-високи, но има и много повече функции.

Цени на Zoho CRM:

Цената започва от 30 долара на месец, с такси и персонализирани цени за добавки и допълнителни функции.

Оценки и рецензии за Zoho CRM:

G2 : 4/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6300 отзива)

8. Adobe Campaign

чрез Adobe Campaign

Adobe Campaign е омниканална маркетингова платформа, която поддържа автоматизация на имейли и информация за клиентите от различни канали. Използвайте инструмента за имейл маркетинг, за да автоматизирате повтарящи се задачи, да наблюдавате транзакционни кампании и да създавате работни процеси за клиенти. ?‍?

Най-добрите функции на Adobe Campaign:

AI функциите, поддържани от Adobe Sensei, предсказват най-подходящото време за взаимодействие на клиентите ви с вашата марка, за да можете да персонализирате кампаниите си.

Вградените интеграции с други инструменти на Adobe създават маркетингов пакет за визуално привлекателно съдържание.

Насочете се към клиенти във всички части на продажбения процес с персонализация и автоматизация на задачите.

Ограничения на Adobe Campaign:

Някои потребители биха желали да има повече уроци за различните функции и интеграции.

Висококачествените изображения понякога могат да забавят платформата и процеса на създаване.

Цени на Adobe Campaign:

Активни профили : Плащайте въз основа на броя активни клиентски профили в рамките на 12-месечен период.

Канали : Изберете и плащайте само за каналите, от които се нуждаете.

Допълнения: Персонализирано решение за предприятия

Оценки и рецензии за Adobe Campaign:

G2 : 4. 1/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

9. Keap

чрез Keap

Keap е CRM за малки предприятия, създаден да ви помогне да маркетирате по-добре за по-кратко време. Събирайте нови потенциални клиенти, преглеждайте броя на продажбите и следете излъчванията в един удобен табло. Използвайте инструмента, за да съхранявате контактите на клиентите си и използвайте автоматизирани имейли за интелигентно проследяване на входящите потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Keap:

Автоматизираните процеси събират потенциални клиенти и задействат следващите стъпки, така че да можете да се съсредоточите върху резултатите, вместо да се занимавате с рутинна работа.

Персонализираните елементи в имейлите създават впечатлението, че сте ги написали вие, дори ако инструментът е свършил работата вместо вас.

Подбраните шаблони улесняват изпращането на целеви имейли до сегментирани списъци с клиенти.

Ограничения на Keap:

Ценообразуването се основава на контакти, което може да затрудни прогнозирането или спазването на маркетинговите бюджети.

Няма толкова много безплатни интеграции, колкото при други инструменти.

Цени на Keap:

Pro : 199 $/месец

Максимална цена: 289 $/месец

Оценки и рецензии за Keap:

G2 : 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

10. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign предлага автоматизация на имейл маркетинга и CRM предимства за малки и големи предприятия. Използвайте инструмента, за да автоматизирате имейл кампаниите и да насочвате потенциалните клиенти към подходящия член на екипа. Персонализираните шаблони ви позволяват да персонализирате комуникациите си, като същевременно спестявате време при изготвянето на действителното съдържание. ✍️

Най-добрите функции на ActiveCampaign:

Функциите за продажби ви помагат да увеличите броя на квалифицираните потенциални клиенти и да привлечете нови с по-малко усилия.

Свържете данните между платформите с повече от 900 интеграции

Формулярите и шаблоните за целеви страници улесняват клиентите да намерят вашата марка и информацията, от която се нуждаят, за да направят покупка.

Ограничения на ActiveCampaign:

Мобилното приложение не предлага пълна функционалност, така че може да не успеете да направите всичко необходимо, ако сте далеч от работното си място.

Потребителският интерфейс не винаги е интуитивен, което може да забави работата.

Цени на ActiveCampaign:

Плюс : 49 $/месец

Професионален : 149 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ActiveCampaign:

G2 : 4,5/5 (над 10 300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

Оптимизирайте маркетинговите си усилия с ClickUp

Най-добрият софтуер за корпоративен маркетинг е този, който отговаря на конкретните нужди на вашия бизнес. Независимо дали искате автоматизация, интеграции, шаблони или нещо друго, изберете платформа, която ще подобри операциите на вашата марка.

Макар инструментите в този списък да са солидни варианти, ClickUp предлага единна платформа за маркетинг, CRM и други.

С функции като всеобхватно работно пространство, автоматизация на задачите и сътрудничество в реално време, разполагате с всичко необходимо за успешни маркетингови усилия. Регистрирайте се в ClickUp и започнете да оптимизирате маркетинговите си работни процеси още днес. ?