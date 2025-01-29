10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Keap през 2025 г.

Всички бизнеси се основават на продажбите, а управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е в сърцевината на всичко това.

CRM включва намиране на нови потенциални клиенти и управление на клиентски данни, след което използва това, за да проведе целеви маркетингови кампании, за да привлече тези клиенти към вашата продажбена верига.

Ако сте собственик на бизнес, който тепърва започва, може би ще успеете да се справите с това с помощта на обикновена електронна таблица. Но с разрастването на вашия бизнес, би било добре да преминете към софтуер за автоматизация на маркетинга.

Софтуерът за автоматизация на задачите се грижи за рутинната работа за вас – в този случай, вашия CRM процес – оставяйки ви повече време да се съсредоточите върху това, което е наистина важно: измисляне на стратегии за разрастване на вашия бизнес. ?

Keap е популярен маркетингов инструмент, а на пазара днес има и много алтернативи на Keap.

Нека разгледаме какво може да направи Keap за вас и след това да го сравним с CRM софтуера, предлаган от други доставчици. След това можете да решите коя CRM платформа най-добре ще изведе вашия бизнес на следващото ниво.

Какво е Keap (Infusionsoft)?

Keap е платформа за автоматизация на продажбите и маркетинга, създадена да подпомага растежа на бизнеса. По-рано известна като Infusionsoft, Keap предлага CRM, както и автоматизация на маркетинга и продажбите, плюс платформа за плащания.

Тяхното флагманско продукт, което някога се наричаше Infusionsoft, сега е известно като Keap Max Classic. То е предназначено за електронни търговски фирми с екипи по продажбите, които се нуждаят от усъвършенствано решение за автоматизация на маркетинга.

Чрез Keap

Keap позволява привличане на потенциални клиенти чрез вградени целеви страници и опростява управлението на контактите с помощта на усъвършенствана сегментация. Поддържа интереса на потенциалните клиенти, като ги води през пътя на клиента с помощта на персонализирани SMS маркетинг и имейл маркетинг кампании. ?

След като клиентът е готов да купи, Keap автоматично му издава фактура и улеснява плащането чрез интеграция с вашите съществуващи инструменти за плащане. По време на целия процес на продажба функциите за отчитане ви помагат да проследявате и наблюдавате точно какво се случва, за да можете да направите необходимите корекции.

Keap върши отлична работа, но не е единственият вариант. Има няколко силни конкуренти на Keap, които можете да използвате като платформа за автоматизация на маркетинга или решение за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Какво да търсите в софтуера за автоматизация на маркетинга

Когато търсите CRM за вашия бизнес в сферата на услугите или търговията на дребно, има конкретни функции, на които трябва да обърнете внимание. Повечето CRM софтуери предлагат комбинация от следните функции и възможности за автоматизация на продажбите:

Генериране на потенциални клиенти чрез персонализирани целеви страници

Управление на контактите, за да сте винаги в крак с вашата база данни, което улеснява маркетинга и обслужването на клиенти ?‍♀️

Оценяване на потенциални клиенти, за да ви помогне да максимизирате шансовете за продажба

CRM шаблони , които се съобразяват с процеса ви на управление на продажбите, гарантирайки, че последващата комуникация винаги е уместна.

Възможност за изпращане на SMS съобщения и автоматизация на имейли с персонализирани шаблони за имейли

Инструменти за публикуване в социалните медии, с които бързо да разпространите вашето послание

Инструменти за управление на проекти, които ви помагат да интегрирате безпроблемно маркетинговите си задачи в работния си процес.

Разширени функции за отчитане, които ви помагат да оцените ефективността на процесите на вашите маркетингови и търговски екипи.

Независимо дали търсите CRM за стартиращ бизнес или софтуер за маркетинг за голяма утвърдена компания, ще ви са необходими поне някои, ако не всички, от тези CRM функции за продажби, за да управлявате взаимоотношенията с клиентите и много други неща.

10 най-добри алтернативи на Keap

Ако се притеснявате, че Keap може да не отговаря на нуждите на вашия бизнес, бюджета на вашата малка фирма или плановете ви за разрастване, ние сме тук, за да ви помогнем. Ето най-добрите алтернативи на Keap, които са налични днес.

ClickUp оптимизира процеса на продажбите ви с инструменти за управление на потенциални клиенти и задачи.

ClickUp е SaaS решение, което отива далеч отвъд софтуера за автоматизация на маркетинга и управление на проекти – въпреки че и в тази област се справя блестящо. Този конкурент на Keap комбинира CRM и управление на проекти, автоматизирайки както процеса на продажбите, така и управлението на задачите, както и улеснявайки всяка друга част от работния ви процес.

ClickUp CRM следи всички ваши клиенти, показва ви точно къде се намират в процеса и управлява взаимодействието ви с тях. Проследявайте средния размер на сделките, стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, колко сте далеч от целевите си приходи и много други полезни статистики, които подпомагат вземането на решения.

AI функционалността на ClickUp ви помага да продавате по-бързо и по-ефективно. С помощта на само няколко ключови думи можете да напишете всичко, което пожелаете – резюмета на съдържание, публикации в блогове или промоционални имейли. Обобщавайте бележки от срещи с клиенти или други дълги документи, идентифицирайте важни действия за последващи действия и много други. ?

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

За да ви улесни живота още повече, ClickUp предлага широка гама от интеграции с всичките ви любими работни инструменти, както вградени, така и чрез Zapier. Изпълнявайте вашата имейл кампания, използвайки Microsoft Outlook, Gmail или Mailchimp.

Публикувайте вашите постове в социалните медии директно във Facebook, Instagram или Twitter. Провеждайте срещи в Zoom или Microsoft Teams и работете безпроблемно с други маркетингови инструменти като Salesforce или HubSpot.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте всички данни за вашите клиенти с помощта на удобния шаблон ClickUp CRM за ефективно управление на потенциалните клиенти.

Вижте сметките си по начина, по който предпочитате, независимо дали това е под формата на списък, таблица или Kanban табло.

Реорганизирайте изгледа си за секунди с функцията „плъзгане и пускане”

Комуникирайте с клиенти и колеги директно от централен имейл център в платформата ClickUp.

Свържете документи и задачи с конкретни клиенти, за да имате всички необходими данни на разположение.

Контролирайте достъпа до данни с разрешения, които можете да управлявате

Сътрудничество по маркетингови проекти в реално време с вашия екип

Достъп до облачната система отвсякъде, включително от устройства с Android или iOS.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение за управление на проекти все още не е на нивото на версията за настолни компютри.

Въпреки че системата е изключително интуитивна, с толкова много функции и опции за персонализиране, в началото може да се окаже малко объркваща.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: 5 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. HubSpot

чрез HubSpot

Тази алтернатива на Keap е предназначена за стартиращи и малки предприятия, които искат да спестят пари от CRM, като използват безплатен план. Тя е подходяща и за маркетингови отдели на големи предприятия, които управляват хиляди контакти.

Софтуерното решение HubSpot CRM разполага с централна база данни, която е в основата на всичките му основни продукти, включително маркетинг, продажби, операции, управление на съдържание, търговия и обслужване на клиенти. Това гарантира, че правилната информация е винаги на разположение, независимо дали проследявате потенциални клиенти, работите по вашия продажбен канал или предоставяте обслужване на клиенти.

Безплатният план ви предоставя основни инструменти за генериране и сегментиране на потенциални клиенти, след което можете да поддържате връзка с тях чрез имейл. Можете също да публикувате в социалните медии и да следите аналитичните си данни в CRM софтуера.

Плановете Starter и Professional предлагат повече опции за брандиране и сегментиране, както и повече имейли на месец. Те ви предоставят и други функции, като платформа за плащания, множество валути и персонализирани отчети.

Планът Enterprise предлага най-голяма гъвкавост и контрол над вашите продажбени процеси и усилия за управление на контактите.

Най-добрите функции на HubSpot

Използвайте инструмента за създаване на страници с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете целеви страници, които привличат потенциални клиенти.

Сегментирайте потенциалните клиенти и перспективите според източниците им

Автоматизирайте задачи като писане на съдържание и идентифицирайте полезна информация от данните за вашите клиенти с помощта на вградения изкуствен интелект.

Оптимизирайте взаимоотношенията си с клиенти и потенциални клиенти с помощта на чат на живо и чатботове.

Ограничения на HubSpot

Безплатната версия е добро начало, но ако вашият бизнес се разрасне значително, скоро ще се наложи да преминете към платена версия на това решение за автоматизация на маркетинга и имейл маркетинг.

Плановете за ценообразуване на по-високо ниво бързо стават много по-скъпи.

Цени на HubSpot

Безплатно: Безплатно

Стартово ниво: 18 $/месец за 1000 маркетингови контакта

Професионална: 800 $/месец за 2000 маркетингови контакта

Enterprise: 3600 долара на месец за 10 000 маркетингови контакта

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3800 отзива)

3. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign предлага CRM софтуер, автоматизация на продажбите и маркетинга, имейл маркетинг и поддръжка на клиенти.

Този конкурент на Keap ви помага да създавате целеви страници и формуляри за събиране на данни за потенциални клиенти и проследяване на взаимодействията с вашия сайт. Системата автоматично изпраща имейл и уведомява вашия екип по продажбите, ако посетителят прояви интерес да научи повече.

Можете също да следите сделките в процес на реализация и автоматично да поддържате интереса на потенциалните клиенти, докато те вземат решение за покупка. ?

Картата на автоматизациите (достъпна само от пакета Professional нагоре) ви показва целия жизнен цикъл на клиентите във всичките ви канали. След това, ако забележите някакви проблеми, тя ви позволява да актуализирате автоматизацията си, за да бъде по-ефективна.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Автоматизирайте имейли, SMS съобщения и публикации в социалните медии.

Присвойте оценки за ангажираност на потенциалните си клиенти и настройте известия, за да следите важни дати.

Следете представянето на вашия екип по продажбите и вашия поток от потенциални клиенти.

Интегрирайте с повече от 900 други софтуерни решения, като Slack, Zapier, WordPress и Shopify.

Ограничения на ActiveCampaign

Това не е напълно самостоятелна CRM система, тъй като се фокусира повече върху продажбите, отколкото върху маркетинга.

Цената е добра за начало, но с разрастването на вашия екип по продажбите вероятно ще се наложи да надстроите пакета си.

Няма истински функции за управление на проекти, ако имате нужда от такива в процеса си.

Цени на ActiveCampaign

Плюс: 19 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

4. Ontraport

чрез Ontraport

Ontraport е алтернатива на Keap, която предлага много от същите функции. Насочена към средни и големи предприятия, нейното решение за автоматизация на маркетинга ви помага да автоматизирате вашите продажби и маркетингови процеси.

Използвайте простата функция „плъзгане и пускане“, за да създадете красиви, персонализирани уеб страници и формуляри, предназначени за привличане на потенциални клиенти. След това настройте формуляри за поръчки, използвайки шаблони с висока конверсия.

Всички привлечени потенциални клиенти се добавят към вашата CRM база данни, а посещенията на страниците на вашия уебсайт и всички направени поръчки също се регистрират.

Ако използвате WordPress, можете да вградите Ontraport във вашия WordPress сайт. Сигурната платформа за плащания се свързва с множество шлюзове и ви позволява да предлагате планове за плащане, да управлявате абонаменти и др. ?

Най-добрите функции на Ontraport

Създайте до четири версии на вашите уеб страници за A/B тестване.

Автоматично проследявайте източниците на потенциални клиенти, за да можете да оптимизирате управлението им.

Вижте визуално представяне на вашия пайплайн, за да можете бързо да идентифицирате най-перспективните потенциални клиенти.

Лесно мащабирайте, когато сте готови – всеки следващ ценови план предлага по-разширени функции.

Ограничения на Ontraport

Ценовите планове започват само с 500 контакта, а ако имате повече от това, ще трябва да платите допълнително.

Това не е най-простата платформа и началната крива на обучение може да бъде доста стръмна.

Липсват някои функции за управление на проекти, имейл маркетинг и маркетинг в социалните медии.

Цени на Ontraport

Безплатен пробен период: 14 дни

Basic: Започва от 24 $/месец за до трима потребители

Плюс: Започва от 83 $/месец за до 10 потребители

Pro : Започва от 124 $/месец за неограничен брой потребители

Enterprise: Започва от 249 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Ontraport

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (80+ отзива)

5. Freshsales

чрез Freshsales

Freshsales е CRM система за продажби с функции за автоматизация. Тя ви помага да разпределяте автоматично потенциални клиенти и задачи на вашия екип по продажбите, да създавате напомняния и да изпращате имейли, за да можете да се съсредоточите върху основната си задача – да продавате повече.

Freshsales улеснява и създаването на документи, като договори, оферти и фактури, които трябва да бъдат без грешки. Изкуственият интелект на Freshsales, известен като Freddy, извършва оценка на потенциалните клиенти, за да можете лесно да проследите тези с висока степен на интерес.

Този инструмент за управление на процесите също така дава препоръки за подобряване на вашата стратегия за продажби, за да можете да сключите повече сделки. ?

Най-добрите функции на Freshsales

Бързо създавайте персонализирани имейли с помощта на функцията „плъзгане и пускане“

Предоставете на екипа си за обслужване на клиенти достъп до единен източник на информация, за да могат да подпомагат по-добре клиентите.

Използвайте Freshsales, докато сте в движение, чрез мобилно приложение за iOS или Android.

Интегрирайте с множество полезни платформи като WooCommerce, Big Commerce, Asana и Mailchimp.

Ограничения на Freshsales

Freddy не е достъпен в безплатния план, а колкото повече AI искате да използвате, толкова повече ще трябва да плащате за по-скъпи планове.

Системата може да работи бавно, ако работите с големи масиви от данни, особено в мобилни приложения.

Цени на Freshsales

Безплатно: Безплатно за до трима потребители

Растеж: 15 USD/месец на потребител

Pro : 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (590+ отзива)

6. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Тази алтернатива на Keap е част от по-широкия набор от бизнес инструменти на Zoho. Инструментът за автоматизация на маркетинга и управление на продажбите ви помага да привличате и сегментирате потенциални клиенти, да проследявате сделки и да взаимодействате с клиенти чрез различни канали.

Направете деня си още по-продуктивен, като автоматизирате пътуванията на клиентите, кампаниите и работните процеси, както и задачите, валидирането и ескалациите. ?

Попитайте изкуствения интелект (наречен Zia) за прогнози и следващите стъпки за вашите потенциални клиенти – въз основа на техните клиентски профили – за да ви помогне да сключите сделката. Разширените анализи ви позволяват да настроите персонализирани табла и отчети, за да получите информацията, която търсите.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Потребителският интерфейс е интуитивен и отзивчив, което го прави лесен за използване.

Общувайте с клиентите си чрез имейл, чат или различни канали в социалните медии.

След като се регистрирате, Zoho CRM може да бъде внедрено много бързо.

Zoho CRM се интегрира с над 800 приложения, включително Microsoft 365 и Google Workspace.

Ограничения на Zoho CRM

Широкият набор от функции може да отнеме време и практика, за да се запознаете с тях.

Някои потребители биха искали повече опции за персонализиране, за да отговорят по-добре на нуждите на своя бизнес.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Професионална версия: 23 USD/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4,0/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6300 отзива)

7. Pipedrive

чрез Pipedrive

Създаден от търговци, Pipedrive е отличен за управление на потенциални клиенти. Той ви помага да настроите етапите на вашия процес – от нулата или като използвате един от техните шаблони – и след това да импортирате или добавите съществуващите си сделки. След това използвайте персонализираните уеб формуляри, за да привлечете повече потенциални клиенти директно от вашия уебсайт.

AI технологията и полезните анализи идентифицират възможностите за продажби, за да ви помогнат да съсредоточите усилията си там, където има най-голям шанс за сключване на сделка. След това можете да планирате автоматични напомняния за следващите си стъпки, за да сте сигурни, че продължавате да движите потенциалните си клиенти по веригата. Всяко по-високо ниво на плана ви дава повече автоматизация и персонализация. ?

Най-добрите функции на Pipedrive

Актуализирайте сделките си, като ги плъзгате и пускате в удобния визуален канал за продажби.

Персонализирайте комуникацията си, като използвате сегментация и филтри, за да създадете целеви списъци.

Вижте пълната си история на контактите, както и всички бележки за всеки от вашите потенциални клиенти.

Персонализирайте отчетите си, за да покажете подробности за потенциалните клиенти, продажбите и генерираните приходи.

Ограничения на Pipedrive

Въпреки че предлага някои маркетингови функции, този конкурент на Keap е предназначен главно за продажби.

Той е насочен към по-малките предприятия, така че ако искате да разширите бизнеса си или се нуждаете от по-сложни функции, може да не е подходящ за вас.

Цени на Pipedrive

Essential: 14,90 $/месец на потребител

Разширена версия: 27,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител

Цена: 64,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99,00 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

8. Nimble

чрез Nimble

Nimble е CRM, насочена към самостоятелни предприемачи, търговци и бизнес екипи. Проектирана да подобри изграждането на взаимоотношения, тази алтернатива на Keap събира бизнес и социални данни чрез съпоставяне на социални профили.

Създавайте нови записи за контакти или актуализирайте съществуващите директно от вашата Outlook, Gmail или LinkedIn пощенска кутия, социални медии или от всяко друго място онлайн. Можете също да автоматизирате работните процеси в различните отдели, да използвате шаблони, за да спестите време, и да проследявате груповите имейли, за да знаете точно кой е отворил вашите имейли или е кликнал върху линк – и кога го е направил. ?

Най-добрите функции на Nimble

Комбинирайте данни за клиенти от различни източници в един унифициран контакт

Сегментирайте потенциалните клиенти, за да можете да се грижите за всеки тип по най-подходящия начин.

Задайте напомняния за дейности, за да проследявате потенциалните клиенти или да изпълните други задачи.

Управлявайте всичките си дейности от табло за клиенти и продажби.

Ограничения на Nimble

Има само един ценови план, който позволява 25 000 записи за контакти, но трябва да платите допълнително за подобрени функции като намиране на данни за контакти онлайн или изпращане и проследяване на персонализирани групови съобщения.

Някои потребители считат, че управлението и обединяването на дублиращи се контакти е по-трудно, отколкото би трябвало да бъде.

Гъвкави цени

24,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nimble

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1800 отзива)

9. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce CRM съществува от доста време. Продуктът Customer 360 е цялостно софтуерно решение за автоматизация на маркетинга, което го прави подходяща алтернатива на Keap. С централен CRM, който действа като единствен източник на информация, той предоставя на вашите служители цялата информация, от която се нуждаят, за да предоставят отлично обслужване на клиентите.

Събирайте данни за клиентите и тяхното поведение от различни източници и ги анализирайте. Използвайте тези познания, за да управлявате вашите проекти и да сключвате сделки. Бъдете в крак с вашите задачи и комуникирайте и сътрудничете с всички ваши вътрешни и външни заинтересовани страни чрез Slack, който вече е част от вселената на Salesforce.

Цените на плановете на Sales Cloud варират в зависимост от нарастващата им функционалност, като автоматизацията и изкуственият интелект са достъпни само в по-скъпите планове. ?

Като бонус за тези, които са загрижени за околната среда, Salesforce е въглеродно неутрална компания.

Най-добрите функции на Salesforce

Вижте на един поглед всичките си взаимодействия с даден клиент, заедно с хронологията и информация в реално време.

Използвайте Einstein – изкуствения интелект на Salesforce – за да автоматизирате работните си процеси и да увеличите производителността си.

Работете отвсякъде и на всяко устройство, защото Salesforce е базирана на облак.

Интегрирайте с хиляди други партньорски приложения и услуги

Ограничения на Salesforce

Salesforce е насочен по-скоро към големи организации, така че може да не е достъпен за по-малките предприятия.

Въпреки че има безплатна пробна версия, няма безплатен план, така че в крайна сметка ще трябва да платите за него.

Цени на Salesforce

Безплатен пробен период: 30 дни

Стартово ниво: 25 USD/месец на потребител

Професионална версия: 80 USD/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Salesforce

G2: 4,3/5 (над 18 200 отзива) за Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4. 4/5 (над 17 800 отзива)

10. Agile CRM

чрез Agile CRM

Този конкурент на Keap предлага функции за продажби, маркетинг и помощна служба. Той е насочен към по-големи предприятия, които се нуждаят и от функции за управление на операции и проекти.

Създайте целеви страници за привличане на потенциални клиенти и ги оценявайте, за да отделяте времето си на подходящите потенциални клиенти. След това проследявайте сделките си, за да ги преместите в процеса на продажбите.

Оптимизирайте вашия имейл маркетинг с A/B тестове и проследяване на имейли и лесно публикувайте в социалните медии като част от вашата маркетингова стратегия. Има и софтуер за помощна служба, който ви помага да управлявате, наред с други неща, билетите и споразуменията за ниво на обслужване. ?

Най-добрите функции на Agile CRM

Управлявайте и оценявайте потенциалните си клиенти и планирайте срещи от системата.

Плъзнете и пуснете, за да създадете график за вашите продажби и маркетингови проекти.

Достъп до данните на вашите клиенти в реално време от мобилното ви приложение, където и да сте

Agile CRM се интегрира с множество трети страни, като Zendesk, Shopify, Stripe и Freshbooks.

Ограничения на Agile CRM

Някои потребители смятат, че функционалността на електронната поща може да бъде подобрена.

Обслужването на клиенти не винаги е най-доброто, особено ако искате да прекратите договора си.

Цени на Agile CRM

Безплатно: Безплатно за до 10 потребители

Стартово ниво: 8,99 $/месец на потребител

Редовен: 29,99 $/месец на потребител

Enterprise: 47,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Agile CRM

G2: 4,0/5 (340+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (480+ отзива)

Повишете ангажираността на клиентите и сключвайте сделки с най-добрите алтернативи на Keap

Системите за управление на взаимоотношенията с клиенти са се развили експоненциално от времето, когато просто съхраняваха данни за клиентите. Сега те предлагат и инструменти за намиране на нови потенциални клиенти, управление на вашия поток от клиенти, автоматизиране на задачите по продажбите и маркетинга, както и мощни анализи, които ви помагат да сключвате сделки. ?

Keap е ефективно софтуерно решение за автоматизация на маркетинга, но има и други платформи, които работят също толкова добре, ако не и по-добре. Една от най-добрите CRM платформи, които можете да разгледате, е ClickUp.

ClickUp е едно гише за управление на всички аспекти на вашите продажби и маркетинг. С мощна CRM система, която следи всички ваши клиенти и сделки, изкуствен интелект, който автоматизира много рутинни задачи, и огромна гама от интеграции, тя е трудно да бъде надмината.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да спестите време, да създадете по-голяма ангажираност с вашите клиенти и да сключите тези сделки.