14 най-добри CRM софтуера за услуги през 2025 г.

Всеки бизнес се нуждае от начин да управлява взаимоотношенията си с клиентите. Това важи особено за услугите, където поддържането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите води до трайни и повтарящи се приходи.

Добрата платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за сектора на услугите се занимава с всички аспекти на проследяването и управлението на данните за настоящи и бъдещи клиенти и потенциални клиенти.

Ако се нуждаете от CRM софтуер, специално разработен за вашата ниша и модел на услуги, това ръководство за най-добрия CRM софтуер за организации в сферата на услугите може да ви помогне.

⏰ 60-секундно резюме

Какво трябва да търсите в CRM платформата за бизнес услуги?

Като сервизна компания, вие се нуждаете от ефективен начин за управление на вашите клиенти. Това означава да търсите CRM системи, фокусирани върху услугите, с следните основни характеристики:

Съхранение на клиентски данни: Всички най-добри CRM софтуери за обслужване на клиенти се нуждаят от централна Всички най-добри CRM софтуери за обслужване на клиенти се нуждаят от централна клиентска база данни , в която се съхраняват информацията за клиентите и историята на покупките им.

Комуникация с клиенти: Потърсете CRM решения, които ви позволяват да създавате персонализирани съобщения за вашите клиенти, от Потърсете CRM решения, които ви позволяват да създавате персонализирани съобщения за вашите клиенти, от привличането на нови клиенти до дългосрочното им задържане.

Управление на проекти: CRM системата за услуги, която оценявате, трябва да ви позволява лесно да проследявате задачите, свързани с общуването с клиентите и CRM системата за услуги, която оценявате, трябва да ви позволява лесно да проследявате задачите, свързани с общуването с клиентите и тяхното пътуване.

Информационна интелигентност: Вашият екип се нуждае от изчерпателни Вашият екип се нуждае от изчерпателни CRM отчети в софтуера, за да получи информация за вашите клиенти и кампании за достигане до тях, така че да може да оптимизира всичко – от продажбените процеси до управлението на потенциалните клиенти.

Гъвкавост: Ще искате да имате възможност да персонализирате изгледите, базата данни и таблата в CRM платформата си, за да съответстват на вашия бизнес и Ще искате да имате възможност да персонализирате изгледите, базата данни и таблата в CRM платформата си, за да съответстват на вашия бизнес и CRM стратегия.

Леснота на използване: Колкото по-лесно е за вашия екип да се запознае с CRM софтуера и да започне да използва максимално неговите възможности, толкова по-добре.

Вътрешно сътрудничество: CRM софтуерът трябва да разполага с CRM решения, предназначени да помогнат на вашия екип да комуникира помежду си в реално време, докато общува с вашите клиенти.

Ключът към намирането на най-добрия CRM за нуждите на бизнеса с услуги е да съпоставите вашите предпочитания с основните функционалности, необходими за управление, поддържане и задоволяване на вашите клиенти.

14-те най-добри CRM платформи за услуги

Ако изберете най-добрия CRM софтуер, той ще се превърне във вашия основен инструмент за управление на клиенти. Там ще проследявате основната информация за вашите клиенти и тяхното взаимодействие с вашия бизнес.

Тези CRM системи могат да ви помогнат да намерите подходящия CRM софтуер за вашите нужди:

Опитайте ClickUp CRM Безпроблемно управление на взаимоотношенията с клиентите с ClickUp

ClickUp е CRM платформа за проекти и инструмент за управление на проекти, който ви позволява да управлявате всичките си взаимоотношения с клиенти в една централна локация. Визуализирайте вашия продажбен процес, оптимизирайте работните потоци и проследявайте индивидуалните акаунти, като същевременно си сътрудничите вътрешно, за да предоставите на клиентите си обслужването и вниманието, което заслужават.

Потребителите имат достъп до широк спектър от функции за управление на проекти, но не се заблуждавайте: това е високоспециализиран CRM софтуер, когато имате нужда от такъв.

Екипите в компании от всякакъв размер – от малки SaaS фирми до големи корпорации – и във всеки сектор на индустрията на услугите могат да го използват, за да поддържат данните за своите клиенти, да оптимизират комуникациите и да създават по-широки продажбени и маркетингови кампании.

С задачи, списъци със задачи и чат на едно място, ClickUp улеснява ежедневните операции.

Най-хубавото е, че ClickUp премахва работата около работата! Няма повече превключване между инструменти за съобщения, имейл клиенти, CRM софтуер и списъци със задачи; всичко е интегрирано в една платформа. С интегриран чат и задачи, екипите разполагат с цялата необходима информация, за да свършат работата си ефективно.

А за всеки сервизен бизнес, който е нов в този тип платформи, CRM шаблона на ClickUp е лесен за настройка и изчерпателен за управление на потенциални клиенти и изграждане на продажбена верига.

Най-добрите функции на ClickUp

Интеграция на CRM и управление на проекти за оптимизиране на работния процес на вашия екип по продажбите

Обширна библиотека с безплатни CRM шаблони , за да не се налага да започвате настройката от нулата.

Възможности за сътрудничество в реално време чрез споделяне на файлове и чат

Обширна библиотека с интеграции за свързване на стабилната CRM система с други инструменти за управление на работата

Отчети в реално време и табла с информация, базирана на изкуствен интелект

Ограничения на ClickUp

Броят на CRM функциите може да представлява предизвикателство за малките предприятия, които търсят просто CRM решение.

Мобилният изглед и приложението на CRM софтуера не предлагат всички изгледи, които се предлагат на настолния компютър.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. SugarCRM

Чрез SugarCRM

SugarCRM е мощен CRM софтуер за организации, предлагащи услуги. Фирмите, които искат да изградят отношения с клиентите си, могат да съхраняват и сегментират данни за аудиторията, да създават комплексни работни процеси за автоматизация на маркетинга и продажбите и да управляват централизирано обслужването на клиентите си.

За сервизните бизнеси връзката между CRM софтуера и автоматизацията на маркетинга може да се превърне в мощен инструмент.

Например, с помощта на една система можете да създадете персонализирани целеви страници, които събират и съхраняват данни за клиентите, и да стартирате персонализирани имейл кампании въз основа на тази информация.

Най-добрите функции на SugarCRM

Интегрирана самообслужваща база от знания , която, когато е изградена, може да намали броя на заявките за обслужване на клиенти.

Проследяването на случаи и таблата за управление помагат на търговските представители и отделите за обслужване на клиенти да предоставят по-персонализирани взаимодействия.

Предсказуема аналитика, базирана на изкуствен интелект (AI), която използва исторически данни за клиентите, за да разбере по-добре бъдещото им поведение.

Удобен за ползване CRM софтуер за обслужване на клиенти, който позволява на фирми от всякакъв мащаб бързо да получат информация за данните на своите клиенти.

Ограничения на SugarCRM

Софтуерът за CRM е разделен на отделни решения за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, като всички те трябва да бъдат закупени отделно, за да се възползвате от пълния набор от функции.

Таблото за управление е ограничено за компании, които търсят най-персонализирана информация за аудиторията си.

Цени на SugarCRM

Продажба: 19 долара на потребител на месец (3-9 потребители, фактуриране на годишна база)

Serve: 80 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 85 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise+: 120 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Пазар: 1400 долара на месец за 10 000 контакта (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за SugarCRM

G2: 3,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 400 рецензии)

3. Keap

Чрез Keap

Keap се използва предимно като CRM софтуер за малки предприятия. Неговите CRM възможности са насочени към подпомагане на малките предприятия в изграждането на взаимоотношения с клиентите, като се изключват излишните екстри в полза на оптимизиране на основната функционалност.

Тази тясна насоченост позволява на Keap да се отличи в повечето аспекти на CRM софтуера за малки предприятия. С основните си CRM функции можете лесно да събирате нови потенциални клиенти, да сегментирате списъците си с потенциални клиенти и да създавате автоматизирани работни процеси за проследяване на потенциалните клиенти.

Можете дори да използвате тази CRM система, за да планирате срещи с потенциални и нови клиенти, които искат да ползват вашите услуги.

Най-добрите функции на Keap

Предварително написани имейли, които улесняват малките предприятия при установяването на първите им комуникации

Интегрирано планиране на срещи за сервизни бизнеси, които искат да ангажират своята аудитория

Цялостни опции за автоматизация на маркетинга, които могат да се мащабират в множество канали и времеви рамки

Проследяване на продажбите и възможностите с табла и известия

Лесно управление на системите за фактуриране и плащане

Ограничения на Keap

Ограничени възможности за споделяне на файлове и прикачени файлове за автоматизация и клиентски информационни листове в сравнение с повечето CRM софтуери

Настройването на CRM функциите не винаги е интуитивно, особено за малките предприятия, които не са запознати с CRM софтуера.

Тъй като е създаден като CRM софтуер за малки фирми, той може да не разполага с функции, от които се нуждаят по-големите организации.

Цени на Keap

Цената започва от 299 USD/месец за двама потребители и 1500 контакта. Допълнителните потребители се таксуват по 39 USD/месец всеки.

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (1560+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (1290+ отзива)

4. Capsule

Чрез Capsule

С Capsule, компании от всякакъв мащаб могат да поддържат организация в управлението на своята аудитория по време на целия процес на обслужване на клиенти и продажби.

Централизирана и сегментируема база данни с контакти ви позволява да управлявате вашите възможности за продажби, докато интеграцията с приложения като Google Workspace и Zapier с Zoho CRM може да подобри неговата функционалност като CRM за обслужване на клиенти.

Инструментът за управление на продажбите на Capsule прави спечелването на повече продажби интуитивно. Междувременно, комплексният пакет за анализи ви предоставя необходимата информация, за да подобрите CRM с течение на времето.

Най-добрите функции на Capsule

Интегрирано управление на задачите за вашия екип, за да проследявате последващите действия за срещи, телефонни разговори и др.

AI асистент за съдържание, който помага на потребителите бързо да пишат подходящи съобщения до отделни контакти

Удобен за ползване интерфейс, който улеснява намирането и използването както на основни, така и на разширени функции.

Изчерпателни отчети за прогнозиране на продажбите и анализ на дейността на екипа

Автоматизация на продажбите и маркетинга за опростяване на ежедневната работа на екипите

Ограничения на Capsule

Интеграциите с Mailchimp и Outlook обикновено включват само ограничени възможности за персонализиране.

Импортирането на външни данни понякога може да бъде неточно, което изисква допълнителни проверки за гарантиране на качеството.

Цени на Capsule

Безплатно

Стартово ниво: 21 USD/месец на потребител

Растеж: 38 $/месец на потребител

Разширено: 60 $/месец на потребител

Ultimate: 75 USD/месец на потребител

Допълнение за маркетинг: 11 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Capsule

G2: 4,7/5 (380+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

5. Nimble

Чрез Nimble

Като CRM решение за сектора на услугите, проектирано за интеграции, Nimble блести, когато се свързва директно с Microsoft 365 или Gmail акаунта на вашата организация. То автоматично комбинира вашите контакти, история на имейлите и срещи в календара в база данни с контакти, която включва и основни данни от социалните медии за пълна картина.

Оттам потребителите могат да планират и създават шаблони за своята комуникация, да управляват своя продажбен процес и да проследяват клиентите по всички канали в тяхното пътуване. Интеграцията с електронната поща остава активна, като динамично добавя всички взаимодействия между вашия екип по продажбите и бъдещите клиенти към техните персонализирани профили.

Най-добрите функции на Nimble

Унифицирана система за управление на контакти , която свързва цялата ви информация в една платформа и профил.

Разширение за браузър Prospector, което опростява генерирането и управлението на вашите потенциални клиенти

Усъвършенствана CRM технология, като например управление на продажбите, за да квалифицирате потенциалните си клиенти и да предвидите бъдещи продажби.

Шаблони и последователности за имейли и уеб формуляри за привличане и поддържане на потенциални клиенти

Индивидуални и екипни отчети

Ограничения на Nimble

Управлението на задачите е ограничено до прост списък със задачи за отделни търговски представители.

Липса на опции за персонализиране на основни функции, като категоризиране на контактите

Цени на Nimble

Бизнес: 29,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nimble

G2: 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (1880+ отзива)

6. Creatio

Чрез Creatio

Стремейки се да бъде нещо повече от обикновен инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти, Creatio предлага три интегрирани продукта за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.

Този CRM софтуер за услуги е насочен към финансовия, производствения и телекомуникационния сектор и е проектиран да създава комплексни работни потоци и процеси за привличане на клиенти в среди с висока степен на взаимодействие.

Creatio използва изкуствен интелект, за да създаде 360-градусова визия за клиентите за вашите екипи. С обща база данни всички различни екипи могат да работят заедно продуктивно.

Най-добрите функции на Creatio

Studio, създател на процеси без кодиране за всичко – от автоматизирани комуникационни работни потоци до специфични за клиента продажбени оферти.

Проследяване и анализ на продажбите с информация за подобряване на ефективността

Оценяване на потенциални клиенти с помощта на изкуствен интелект, сегментиране на аудиторията и създаване на шаблони за имейли

Шаблонизирани работни процеси за нови потребители, за да започнат по-бързо работа с платформата

Обширен пазар на приложения за свързване на Creatio с другите ви инструменти за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти

Ограничения на Creatio

Референционните материали и уроците могат да са остарели, което може да затрудни внедряването на функциите.

Случайни технически проблеми и бъгове

Цени на Creatio

Растеж: 40 USD/месец на потребител за един модул от продажби/маркетинг/услуги

Enterprise: 70 USD/месец на потребител за един модул от продажби/маркетинг/услуги

Без ограничения: 100 $/месец на потребител за един модул от Продажби/Маркетинг/Услуги

Оценки и рецензии за Creatio

G2: 4,7/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

7. HoneyBook

Чрез HoneyBook

HoneyBook е не само CRM софтуер за услуги, но и платформа за работа с клиенти и въвеждане на нови клиенти. Използвайте го, за да изпращате фактури, подписвате договори, насрочвате срещи, изпращате формуляри и приемате плащания.

Разбира се, той все още предлага основни CRM функции и инструменти за управление на процесите, като проследяване на запитвания и изграждане на автоматизация на работния процес.

Най-добрите функции на HoneyBook

Интегрираните функции за фактуриране, договори, срещи и плащания централизират процеса на обслужване на клиентите за отлично удовлетворение на клиентите.

Простата автоматизация, като автоматизирани плащания и напомняния за срещи, може да сведе до минимум ръчната работа в управлението на вашите проекти.

HoneyBook AI използва предсказуема аналитика, за да квалифицира потенциални клиенти, да генерира динамично съдържание и да брандира вашите съобщения.

Мониторинг на паричните потоци с HoneyBook Finance

Ограничения на HoneyBook

Много основна функция за електронна поща с ограничени възможности за персонализиране, която не винаги може да се конкурира с по-комплексни решения.

Ограничени възможности за отчитане, включително липса на визуализация на данни за високо ниво на анализи

AI е наличен само в по-скъпите планове.

Цени на HoneyBook

Стартово ниво: 36 $/месец

Essentials: 59 $/месец за до 2 потребители

Премиум: 129 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за HoneyBook

G2: 4,5/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 640 отзива)

8. Freshsales

Чрез Freshworks

Freshsales, CRM платформата, която е част от Freshworks, се отличава по отношение на автоматизацията на продажбите. Привлечете подходящите потенциални клиенти, изградете персонализирани комуникации и използвайте AI-базирана система за оценка на потенциалните клиенти, за да фокусирате стратегически усилията си.

Този CRM софтуер за бизнес услуги предлага разширена информация за клиентите, която ви помага да улавяте и да реагирате на по-широките тенденции сред вашата аудитория.

Най-добрите функции на Freshsales

Безплатна CRM софтуерна платформа, въпреки че някои ключови функции изискват по-скъпия план Enterprise.

Разширено управление на продажбите с подробна, визуализирана информация за всеки етап от процеса на продажбите.

Членовете на екипа по продажбите могат да задават задачи от картите на клиентите, за да изградят по-релевантни, лични и навременни последващи действия.

Оценка на контактите и информация за сделките, базирани на изкуствен интелект

Автоматизираните отговори на често задавани въпроси могат да спестят време на вашия екип по продажбите.

Ограничения на Freshsales

Ограничени възможности за персонализиране в таблата за отчитане, с фокус върху обобщени показатели, които работят в различни индустрии.

Някои от най-полезните функции, като например възможностите за управление на проекти, са достъпни само в плана Enterprise.

Цени на Freshsales

Безплатно за до 3 потребители

Растеж: 10 $/месец на потребител

Предимства: 45 USD/месец на потребител

Enterprise: 70 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1210 отзива)

Capterra: 4,5/5 (610+ отзива)

9. Insightly

Чрез Insightly

Ако се нуждаете предимно от централизирано управление на контактите и проста автоматизация на продажбите, опростеният CRM софтуер за продажби на Insightly се фокусира точно върху това.

Той може да се интегрира с Insightly Marketing и Insightly Service, за да създаде цялостна система за управление на жизнения цикъл на клиентите.

Най-добрите функции на Insightly

Опростени автоматизирани процеси, които могат да насочват нови или новоквалифицирани потенциални клиенти към подходящия член на екипа за последващи действия.

Персонализирани табла за отчитане на взаимодействията с клиентите и най-релевантните KPI в реално време

Автоматизираните напомняния за задачи помагат на вашите търговски екипи да спазват графика с контакти и последващи действия в процеса на продажбите.

Брандирани шаблони за оферти и имейли

Управление на проекти и задачи за гладко предаване от екипите по продажбите към екипите по следпродажбеното обслужване

Ограничения на Insightly

Трудностите при интегрирането на процесите на продажбите водят до ограничена функционалност в платформата за основни функции, като проследяване на имейли, проследяване на клиенти и автоматизация на потенциални клиенти.

Сравнително висока цена, особено когато комбинирате плана Enterprise с платформите за маркетинг и обслужване на клиенти на Insightly.

Цени на Insightly

Плюс: 29 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 49 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (910+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (660+ отзива)

10. Maximizer

Чрез Maximizer

Maximizer е CRM софтуер, предназначен както за екипи по продажбите, така и за екипи по управление на потенциални клиенти. Оптимизиран за финансови и застрахователни консултанти, но приложим в цялата сфера на услугите, той помага на лидерите да събират информацията, от която се нуждаят, за да максимизират ефективността на екипа си и приходите на организацията си.

Maximizer CRM може да се използва както на място, така и в облака, което осигурява гъвкавост за различни бизнес нужди. Той се интегрира добре с продукти на Microsoft като Outlook, Word и Excel, което улеснява бизнеса да използва съществуващите инструменти.

CRM поддържа и персонализиране чрез потребителски дефинирани полета (UDF), което позволява на бизнеса да адаптира системата към своите специфични изисквания.

Най-добрите функции на Maximizer

Разширени функции за управление на продажбите, като прогнозиране на продажбите и управление на потенциални клиенти, чрез практическо управление на процеса.

Табла за лидерите в продажбите, за да видите натоварването на екипа по продажбите, управлението на възможностите и процента на сключени сделки

Проследяване на производителността на екипа по продажбите, управление на територията и автоматизация на имейлите

Интеграция с инструменти като Zapier за автоматизиране на работните процеси

Специални функции за съответствие с изискванията за финансови и застрахователни агенции

Ограничения на Maximizer

Потребителското преживяване при управлението на тръбопроводи не винаги е интуитивно, особено в сравнение с някои от лесните за употреба CRM услуги с функция „плъзгане и пускане” в този списък.

Някои разширени функции, като например домакинства, могат да бъдат трудни за управление.

Цени на Maximizer

Базова цена: 65 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

За продажби: 79 $/месец на потребител

За финанси: 79 $/месец на потребител

На място: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Maximizer

G2: 4/5 (570+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (370+ отзива)

11. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot CRM предлага цялостен набор от инструменти за управление на взаимодействията с клиенти, включително управление на контакти, проследяване на сделки и проследяване на имейли. Той се интегрира добре с маркетингови и продажбени инструменти, като предоставя информация в реално време за оптимизиране на процесите.

Този CRM софтуер за организация на бизнес услуги включва функции като оценяване на потенциални клиенти, сегментиране и отчитане, за да подобри ефективността на продажбите и маркетинга. Инструментите за автоматизация на HubSpot помагат за поддържане на потенциални клиенти и управление на работните процеси.

Най-добрите функции на HubSpot

Визуален табло за наблюдение на сделки и контакти в реално време

Динамична сегментация въз основа на поведение или демографски данни за подобряване на маркетинговите усилия

Надеждни инструменти за управление на контакти, включително проследяване на имейли и планиране на срещи

Персонализирана автоматизация на имейл маркетинга и персонализирани последващи действия

Широк спектър от интеграции с други инструменти

Ограничения на HubSpot

Безплатната версия има ограничения при импортирането на данни от други платформи и няма разширени функции като автоматизация на маркетинга и работни потоци.

Изисква преминаване към платени планове за функции като прогнозно оценяване на потенциални клиенти и персонализирани отчети.

Цени на HubSpot

Безплатно

Sales Hub Starter: 20 USD/месец на потребител

Sales Hub Professional: 100 USD/месец на потребител, годишен ангажимент и еднократна такса за регистрация в размер на 1500 USD

Sales Hub Enterprise: Цена от 150 USD/месец на потребител, годишен ангажимент и еднократна такса за регистрация от 3500 USD.

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4,4 /5 (над 12 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

12. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce е известен със своите стабилни възможности за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти. Той предлага разширени функции като управление на тръбопроводи, проследяване на потенциални клиенти и инструменти за ангажиране на клиенти.

CRM предлага широки възможности за персонализиране чрез платформата AppExchange, което позволява на бизнеса да адаптира системата според своите нужди. Поддържа управление и анализ на данни в голям мащаб, което го прави предпочитан избор за предприятията.

Най-добрите функции на Salesforce

Разширени функции за управление на продажбите и взаимодействията с клиенти

Управление и анализ на данни в голям мащаб

Усъвършенствани AI-базирани отчети и табла за бизнес анализи

Вградени инструменти за сътрудничество за комуникация между екипите

Интегрира се с широка гама от инструменти на трети страни

Ограничения на Salesforce

Може да бъде сложен за настройка и използване, което изисква значително обучение

Обикновено по-скъп от други CRM опции, особено за малките предприятия.

Цени на Salesforce

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Pro Suite: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 165 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 330 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 Sales: 330 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 4/5 (над 23 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (780+ отзива)

13. Pipedrive

чрез Pipedrive

Софтуерът Pipedrive CRM за услуги се фокусира върху управлението на продажбите, като предлага визуален интерфейс за проследяване на сделките и етапите. Той предоставя функции като автоматизирани работни процеси, интеграция с електронна поща и прогнозиране на продажбите за оптимизиране на процеса на продажбите.

Pipedrive е проектиран да бъде лесен за използване и персонализируем, което го прави подходящ за фирми, които искат да оптимизират своите продажби.

Най-добрите функции на Pipedrive

Ясен визуален интерфейс за проследяване на сделки и етапи

Висока степен на персонализиране според индивидуалните изисквания на екипа

Лесен процес за добавяне, търсене и актуализиране на контакти

Възможност за масово импортиране или експортиране на данни

Ограничения на Pipedrive

Не предлага разширени инструменти за автоматизация на маркетинга

Не е идеален, ако имате няколко местоположения или продукти, които да управлявате.

Цени на Pipedrive

Essential: 19 $/месец на потребител

Разширено: 34 $/месец на потребител

Професионална версия: 64 USD/месец на потребител

Мощност: 74 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3 /5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

14. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Zoho CRM е един от по-достъпните CRM инструменти и предлага широка гама от функции, включително управление на потенциални клиенти, прогнозиране на продажбите и автоматизация на маркетинга. Той се интегрира добре с други приложения на Zoho, като предоставя унифицирана платформа за бизнес операции.

Zoho CRM поддържа персонализиране чрез полета, дефинирани от потребителя, и предлага разширени анализи за по-добро вземане на решения. Достъпната му цена и мащабируемост го правят популярен CRM за малки и средни предприятия.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Предлага надеждни инструменти за управление на потенциални клиенти и превръщането им в клиенти

Функции за имейл маркетинг и управление на социални медии за маркетингови кампании

Конкурентни ценови планове, подходящи за малки и средни предприятия

Може да бъде персонализиран според специфичните изисквания на екипа

Интегрира се с множество други инструменти като Xero, Woocommerce и др.

Ограничения на Zoho CRM

Въпреки че софтуерът може да се персонализира, някои потребители смятат, че процесът на персонализиране е сложен и отнема много време.

Въпреки че предлага аналитични функции, някои потребители считат, че разширените възможности за отчитане са ограничени в сравнение с други CRM софтуери.

Безплатният план има много ограничени функции.

Цени на Zoho CRM

Безплатно

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Професионална версия: 24 USD/месец на потребител

Enterprise: 34 $/месец на потребител

Ultimate: 37 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6900 рецензии)

Започнете с най-добрия безплатен CRM софтуер за услуги днес

Кой е казал, че вашите CRM системи трябва да съхраняват само вашата контактна информация и някои основни автоматизирани функции? Изберете разумно и вашият следващ инструмент ще може да прави всичко, от което се нуждаете, за да управлявате и подобрявате взаимоотношенията с клиентите за вашия малък бизнес или разрастваща се империя.

ClickUp е повече от инструмент за управление на проекти. Когато се възползвате от всичките му функции, той се превръща в мощен CRM софтуер за вашия бизнес в сферата на услугите, като същевременно ви позволява да бъдете в крак с всички ваши бизнес процеси.

Проверете сами нашия софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти с безплатния план Free Forever!