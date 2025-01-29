Топ 10 софтуера за проследяване на клиенти, с които да получите ценна информация и да усъвършенствате продукта си

В постоянно променящата се бизнес среда данните за клиентите не само са полезни, но и са жизненоважни за иновациите и растежа. Всяко кликване, покупка или взаимодействие съдържа ценна информация, която можете да използвате, за да подобрите продукта си и да останете конкурентоспособни.

За да отговорите на често трудноуловимите очаквания на клиентите, трябва да се впуснете по-дълбоко от всякога в техните сърца и умове. Тук на помощ идва системата за проследяване на клиенти. Тези авангардни решения ви помагат да картографирате и интерпретирате сложните поведения и предпочитания на вашите купувачи.

В тази статия ще ви представим 10-те най-добри софтуера за проследяване на клиенти за 2024 г., които ще ви помогнат да адаптирате офертата си към нуждите на клиентите си. ?

Какво е софтуер за проследяване на клиенти?

Софтуерът за проследяване на клиенти е мощен инструмент, който позволява на бизнеса да наблюдава, записва и анализира взаимодействията и поведението на клиентите в различни точки на контакт. Той предоставя ценна информация за вашата клиентска база, като ви помага да разгадаете предпочитанията, нуждите и очакванията на вашата целева аудитория.

Софтуерът събира данни от уебсайтове, мобилни приложения, социални медии и имейли, за да създаде изчерпателен профил на клиентите, така че в крайна сметка да можете да подобрите удовлетвореността на клиентите. ?

Използване на CRM шаблона на ClickUp за планиране на автоматизация на CRM работния процес в ClickUp Whiteboards

Основните функции обикновено включват проследяване на посещенията на уебсайта, анализ на историята на покупките, наблюдение на активността в социалните медии и записване на взаимодействията с обслужването на клиенти. Чрез анализ на данните софтуерът за проследяване на клиенти идентифицира тенденции, сегментира вашата клиентска база и персонализира маркетинговите и обслужващите клиенти усилия.

Този софтуер е от ключово значение за повишаване на удовлетвореността и преживяванията на клиентите, оптимизиране на маркетинговите стратегии и в крайна сметка за стимулиране на растежа на приходите. Той дава възможност на вас и вашия екип по продажбите да вземате информирани решения, да адаптирате офертите и да изграждате трайни взаимоотношения с вашите клиенти, като гарантирате, че всяко взаимодействие е значимо и продуктивно.

Как да изберете подходящия софтуер за проследяване на клиенти

Ето петте основни качества, които трябва да имате предвид при избора на най-добрия софтуер за проследяване на клиенти:

Удобство за ползване: Софтуерът за проследяване трябва да е достатъчно интуитивен, за да може да се използва от членове на екипа с различни нива на технически умения. Интеграция: Трябва да се свързва безпроблемно с вашите настоящи инструменти и системи, като например електронна търговия, CRM система и платформи за имейл маркетинг. Анализи и отчети: Възможността да се генерират значими изводи от събраните данни е от решаващо значение за информираното вземане на решения и ефективните маркетингови стратегии. Мащабируемост: Софтуерът за проследяване на клиенти трябва да може да обработва нарастващи обеми данни и да се адаптира към променящите се нужди от проследяване без прекъсвания. Сигурност: Уверете се, че софтуерът за проследяване отговаря на изискванията за защита на личните данни и предлага надеждни мерки за сигурност за защита на чувствителните данни на клиентите.

10-те най-добри софтуера за проследяване на клиенти

Сега, когато вече знаете какво е софтуер за проследяване на клиенти и как да изберете подходящия, е време да разгледате нашата селекция от 10-те най-добри решения, предлагани на пазара. Ще се запознаем подробно с техните функции и предимства и ще ви покажем как те могат да подобрят удовлетвореността на вашите клиенти и усилията ви за проследяване, така че останете на линия!

Управлявайте данни за клиенти, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която опростява сложността на управлението на взаимоотношенията с клиенти ( CRM ) и ви дава възможност да използвате пълния потенциал на данните за вашите клиенти. Тя безпроблемно интегрира мониторинг на продажбите, управление на клиентски акаунти и улеснява сътрудничеството между отделите.

Това, което отличава ClickUp, е неговата гъвкавост при анализирането на данни за клиенти. С над 15 гъвкави изгледа на ваше разположение, можете да получите информация за взаимодействията с потенциални клиенти, пътуванията на клиентите и др. Независимо дали предпочитате прост списък или табличен формат за проследяване или сложна визуализация на информацията чрез изгледи Gantt, Timeline и Board, ClickUp ви предлага всичко това. ?

Функциите на ClickUp Goals and Dashboards ви позволяват да дефинирате целите, графиците и задачите на кампанията, като автоматично проследявате напредъка. Тези функционалности гарантират, че вашият маркетингов фуния, графикът на екипа и управлението на натоварването са перфектно съгласувани, което ви позволява да управлявате маркетинговия си календар без усилие.

Когато става въпрос за анализ на тестови варианти, платформата ви позволява да записвате данни за поведението на потребителите „преди“ и „след“, като ги консолидирате в списък или табло за лесно сравнение.

Най-добрите функции на ClickUp

Предлага мощни CRM функции и безплатни шаблони, създадени да опростят създаването и управлението на база данни с клиенти.

Квалифицирайте потенциални клиенти и организирайте важни данни с ClickUp Forms

ClickUp Dashboards за по-задълбочени анализи на данните за вашите клиенти и пълен преглед на цялата работа, свързана с клиентите.

Разполага с над 15 опции за преглед за управление на работните процеси и обработка на данни, включително списък, табло, календар и таблица.

Позволява автоматично отчитане на напредъка с ClickUp Goals.

Интегрира се с над 1000 приложения и услуги на трети страни, за да подобри CRM преживяването.

Ограничения на ClickUp

Според някои потребители платформата може да бъде бавна.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. HubSpot

чрез Hubspot

HubSpot е известен и изключително гъвкав инструмент за проследяване на клиенти и управление на вашите бизнес взаимоотношения. Той предлага цялостен набор от функции, които опростяват автоматичното въвеждане на данни, управлението на потенциални клиенти, проследяването на документи, управлението на процесите и издаването на билети – всичко това в един единствен, лесен за използване пакет.

Този софтуер ви позволява да проследявате различни аспекти на CRM, включително ангажираността в интернет за идентифициране на нови потенциални клиенти, постигането на съществуващи цели и дейностите, свързани с взаимоотношенията с клиентите, чрез вградени функции за отчитане.

Удобен начин да подобрите производителността си е чрез интеграции – App Marketplace на HubSpot предлага богат избор от над 1000 интеграции, включително и такава за ClickUp. ?

Най-добрите функции на HubSpot

Лесно добавя, проследява и взаимодейства с контактите с помощта на хронология на взаимодействията и известия по имейл.

Предоставя ясен преглед на състоянието на вашия продажбен канал и ефективно приоритизира задачите.

Следи ангажираността в уеб и имейл, постигането на целите и дейностите на клиентите с ясни отчети.

CRM инструментът се интегрира с над 1000 инструмента, включително ClickUp.

Ограничения на HubSpot

Отнема време да се влезе в системата

За някои потребители е малко скъп в сравнение с други софтуери за обслужване на клиенти.

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец (само за нови клиенти)

Професионална версия: 1600 долара на месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за HubSpot

G2 : 4,4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

3. EngageBay

EngageBay е ефективен софтуер за проследяване на клиенти, който опростява начина, по който фирмите управляват своите клиенти. Чрез комбинирането на CRM, автоматизация на маркетинга и функции за помощна служба, той дава възможност на организациите да оптимизират взаимодействията с клиентите, да проследяват ефективно потенциалните клиенти и да подобрят обслужването на клиентите.

Системата позволява на компаниите да регистрират и записват комуникацията с клиентите по систематичен начин. Този централизиран подход улавя всички взаимодействия, предоставяйки ценна информация за взаимоотношенията с клиентите. ?

Можете лесно да проследявате имейли и уеб чатове чрез център за помощ, като консолидирате контактите и взаимодействията с клиентите, включително покупки и подадени формуляри. Междувременно софтуерът преобразува данните за клиентите в подробни отчети, което ви позволява да вземате решения въз основа на данни, да идентифицирате тенденции и да усъвършенствате стратегиите за ангажиране на клиентите.

Най-добрите функции на EngageBay

Комбинира CRM, автоматизация на маркетинга и функции за помощна служба.

Съхранява релевантни данни в CRM системата за цялостен преглед на клиентите.

Преобразува данните за клиентите в отчети за вземане на решения въз основа на данни.

Включва мощни функции за обслужване на клиенти, включително проследяване на имейли и уеб чат.

Ограничения на EngageBay

Стръмна крива на обучение

Цени на EngageBay

Безплатно завинаги

Базов : 13,79 $/месец на потребител

Growth : 45,99 $/месец на потребител

Pro: 91,99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за EngageBay

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

4. Monday. com

С Monday.com можете да следите различни взаимодействия с клиенти, от история на покупките и активност по имейл до управление на предложения и цифрови подписи. Този всеобхватен подход ви дава 360-градусова представа за вашите взаимоотношения с клиентите. ?

С над 50 интеграции, софтуерът гарантира, че вашият екип може без усилие да проследява взаимодействията с клиентите в различни канали, консолидирайки вашите данни и оптимизирайки работния ви процес.

Макар Monday.com да предлага множество функции, подходящи за управление на проекти и екипи, някои потребители споделят, че той не е особено лесен за използване. Можете да разгледате някои популярни алтернативни решения, ако вашият екип се нуждае от по-прост инструмент.

Monday.com – най-добрите функции

Проследява историята на покупките, активността по имейл, предложенията, подписите и др.

Наблюдава взаимодействията с клиентите в множество канали, използвайки над 50 интеграции.

Има персонализируем контролен панел

Ограничения на Monday.com

Сложен за използване, според някои рецензенти

Скъп за някои потребители

Цени на Monday.com

Безплатно завинаги

Базов: 8 $/месец на потребител

Стандартен: 10 $/месец на потребител

Pro: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Monday.com – оценки и отзиви

G2 : 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

5. Zoho CRM

Zoho CRM опростява проследяването на клиенти с мощни аналитични и автоматизационни възможности. Той позволява на бизнеса да взема информирани решения, да предвижда поведението на клиентите и да оптимизира операциите, което го прави незаменим инструмент за поддържане на взаимоотношенията с клиентите. Можете да получите ценна информация с помощта на усъвършенствани аналитични инструменти и да създадете персонализирани клиентски пътувания в различни комуникационни канали.

AI асистентът на Zoho, Zia, помага на вашия екип по продажбите да навигира и търси в CRM базата данни. Като предвижда кога даден клиент вероятно ще направи нова покупка, можете да се ангажирате проактивно с него, да му предложите подходящи продукти или услуги и да подобрите неговото преживяване.

Изключителна функция е мобилното приложение на Zoho CRM, което позволява на екипите по продажбите да взаимодействат с потенциални клиенти, да имат достъп до важни данни за клиентите и да следят ключови показатели за ефективност (KPI) в движение.

Zoho CRM е разумно решение, но може да изисква известно време за опознаване от страна на тези, които не са запознати с този вид софтуер. За да намерите подходящ заместител, разгледайте нашата селекция от алтернативи на Zoho.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Предоставя информация за активността на потенциалните клиенти, техните предпочитания и важни документи за вземане на информирани решения.

Включва усъвършенствани аналитични инструменти за получаване на полезна информация за създаване на персонализирани клиентски пътувания.

Ангажира клиентите чрез различни канали за комуникация

AI асистент за прогнозиране на поведението на клиентите

Ограничения на Zoho CRM

CRM инструментът може да бъде сложен за нови потребители.

Трудно е да се изтеглят и събират данни

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 14 евро/месец на потребител

Професионална версия: 23 евро/месец на потребител

Enterprise: 40 евро/месец на потребител

Ultimate: 52 евро/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2 : 4,0/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

6. Salesforce

Salesforce е софтуер, базиран в облака, който служи като всеобхватен център за управление на различни аспекти на взаимоотношенията с клиентите, от контактна информация до данни за продажбите и взаимодействия с обслужването на клиенти.

Една от най-забележителните му характеристики е интуитивният табло, което предлага бърз и подробен преглед на данните за продажбите ви. Това визуално представяне опростява процеса на проследяване на взаимодействията с клиентите и напредъка на продажбите. ?

Можете да оптимизирате информацията за клиентите с функцията за управление на контактите, като централизирате всички данни на едно достъпно място. Това улеснява наблюдението на взаимодействията с клиентите и подобрява управлението на взаимоотношенията.

Salesforce дава възможност на потребителите да използват функциите си за автоматизация, които оптимизират рутинните задачи, като например последващи имейли и персонализирани известия въз основа на поведението и предпочитанията на клиентите. Тази функция не само намалява ръчния труд, но и подобрява изпълнението на кампаниите и ангажираността на клиентите.

Можете също да интегрирате Salesforce с ClickUp, създавайки мощна синергия, която подобрява споделянето на данни, сътрудничеството в екипа и управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите функции на Salesforce

Проследява контактната информация на клиентите, данните за продажбите и взаимодействията с обслужването.

Предоставя бърз преглед на информацията за продажбите за ефективно проследяване.

Централизира данните за клиентите за по-ефективно проследяване и управление на взаимоотношенията

Ограничения на Salesforce

Отнема време да се отвори лийдът

Скъп за някои потребители

Цени на Salesforce

Стартово ниво : 25 USD/месец на потребител

Професионална версия : 80 $/месец на потребител

Enterprise : 165 $/месец на потребител

Без ограничения: 330 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Salesforce

G2 : 4,3/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 17 000 рецензии)

7. Pipedrive

Pipedrive е вашият път към изключителна ефективност и познаване на клиентите, като революционизира начина, по който проследявате, управлявате и подобрявате взаимоотношенията с клиентите. С този софтуер можете да създадете обширна база данни с контакти и организации, като същевременно поддържате подробна история на взаимодействията, за да сте сигурни, че нито един детайл няма да бъде пропуснат.

Автоматизацията заема централно място, от имейл маркетинга до последващите действия, което ви позволява да пренасочите фокуса си към това, което наистина има значение: поддържането на силни взаимоотношения с клиентите. С AI Sales Assistant не само ще автоматизирате повтарящите се задачи, но и ще определите кога вашите клиенти са готови за следващата покупка.

Но това не е всичко! ?

Визуалните табла и персонализирани отчети на Pipedrive действат като ваш личен център за контрол на анализите, позволявайки ви да идентифицирате пречки, да следите показателите за ефективност, да поставяте реалистични цели и да вземате информирани решения.

Ако ви е трудно да го използвате, винаги можете да опитате някои от алтернативите на Pipedrive.

Най-добрите функции на Pipedrive

Осигурява автоматизация и информация за подобряване на взаимоотношенията с клиентите.

Създава обширна база данни с контакти и организация с история на взаимодействията

Разполага с визуални табла и персонализирани отчети за информирано вземане на решения.

AI Sales Assistant за прогнозиране на следващите покупки на клиентите

Ограничения на Pipedrive

Стръмна крива на обучение

Ограничени интеграции

Цени на Pipedrive

Essential: 9,90 $/месец на потребител

Разширено: 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител

Цена: 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4,2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

8. Churn360

Churn360 е вашият софтуер за успех с клиенти, предназначен за мониторинг на поведението на клиентите, сигнализиране на потенциални рискове от отлив и стимулиране на усилията за задържане . Той предоставя 360-градусова картина на вашите клиенти, като интегрира данни от вашата CRM система, комуникационни канали и финансови отчети, предлагайки пълен преглед на пътуването на клиента.

Този софтуер проследява клиентите през целия им жизнен цикъл, като предоставя на представителите на CX важни основни данни за контекстуална поддръжка. Той също така автоматизира процесите за успех на клиентите, като оптимизира работния ви поток.

Сегментацията на Churn360, базирана на поведенчески тригери, позволява персонализирани кампании, които стимулират приемането на продукта и удовлетвореността. Освен това предлага споделени табла, известия и надеждни възможности за проследяване на клиенти. Този инструмент се интегрира лесно с популярни SaaS инструменти като Intercom, HubSpot, Gmail и други.

Най-добрите функции на Churn360

Проследява поведението на клиентите, за да идентифицира потенциални рискове от отлив

Интегрира данни от CRM системи, комуникационни канали и финансови отчети за цялостен преглед.

Проследява клиентите през цялото им пътуване

Ограничения на Churn360

Ограничен брой контакти с клиенти

Цени на Churn360

Стартъп : 199 $/месец

Професионален : 499 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Churn360

G2 : 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 5/5 (5+ отзива)

9. Bitrix24

Bitrix24 CRM не е просто система за проследяване на клиенти, а вашата врата към персонализирани имейл кампании и генериране на потенциални клиенти. С възможността да въвеждате или импортирате контакти, платформата се превръща във ваше хранилище за данни, записващо всяко взаимодействие, било то телефонни разговори, срещи или имейли. Това прецизно проследяване създава ясна картина на състоянието на вашите взаимоотношения с всеки клиент.

CRM решението разполага с изключителен контролен панел, който е вашият команден център за наблюдение на продажбения процес. Той ви позволява да получите информация, да определите областите, които изискват допълнително внимание, и да се уверите, че сте на прав път с вашите клиенти. ?️

Най-добрите функции на Bitrix24

Съхранява данни от телефонни разговори, срещи и имейли, за да поддържа пълен преглед на клиентите.

Създавайте персонализирани имейл кампании, за да ангажирате ефективно потенциалните си клиенти.

Насърчава екипната работа и комуникацията в рамките на платформата за безпроблемно проследяване на клиентите.

Ограничения на Bitrix24

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на Bitrix24

Безплатно завинаги

Basic : 49 $/месец за пет потребители

Стандартен : 99 $/месец за 50 потребители

Професионална версия : 199 $/месец за 100 потребители

Enterprise: 399 $/месец за 250 потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 700 отзива)

10. Hiver

Hiver е предимно софтуерно решение за управление на имейли и е вашият ключ към ефикасно и надеждно обслужване на клиентите директно от вашия Gmail акаунт. Можете лесно да проследявате постъпващите запитвания от клиенти, докато не се стигне до задоволително решение. ?

Hiver ви дава възможност да автоматизирате работните процеси, да извършвате разширени анализи и да следите отблизо важни показатели за поддръжката, като средно време за разрешаване на проблеми и време за първи отговор, и всичко това в интерфейса на Gmail. Но това не се ограничава само до имейли. Той предлага разширение за Chrome за разработчици и джаджа за чат на живо за взаимодействия в реално време с посетителите на уебсайта. Можете също да събирате безценна обратна връзка от клиентите чрез CSAT проучвания на вашия уебсайт.

Най-добрите функции на Hiver

Автоматизира процесите за оптимизиране на обслужването на клиентите

Събира ценна обратна връзка чрез CSAT проучвания на вашия уебсайт.

Подобрява обслужването на клиентите с данни в реално време и проследяване на показатели

Ограничения на Hiver

Дълго време за зареждане

Недостатъчно добро мобилно приложение

Цени на Hiver

Lite : 15 $/месец на потребител

Pro : 39 $/месец на потребител

Elite: 59 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hiver

G2 : 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Подгответе се за успех с най-добрата система за проследяване на клиенти

Софтуерът за проследяване на клиенти е вашият ключ към ценна информация за вашите клиенти. Тези инструменти предлагат множество предимства, от управление на потенциални клиенти до анализ на данни в реално време, като гарантират, че пътят ви към по-дълбоки връзки с клиентите и бизнес успех е ясен и пряк.

За да управлявате без усилие взаимоотношенията с клиентите, да следите потенциалните клиенти и да се учите от взаимодействията с клиентите, регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да съобразявате вашия продукт или услуга с нуждите и очакванията на клиентите си. ?