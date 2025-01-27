10-те най-добри алтернативи на Hubspot за маркетингови екипи през 2025 г. (отзиви и цени)

HubSpot е свещеният граал за маркетолозите по целия свят и се гордее с повече от 194 000 клиенти в над 120 страни по целия свят. Той предлага маркетингови функции, включително формуляри, чат на живо, имейл маркетинг и добре интегриран CRM за продажби.

Но означава ли това, че HubSpot е най-добрият софтуер за автоматизация на маркетинга за вас?

Е, само за някои.

Основният проблем с HubSpot е колко е скъп. HubSpot цени всеки продукт по различен начин – като Marketing Hub, Sales CRM софтуер и Service Hub. Макар че можете да купите всеки продукт поотделно, пакетното предлагане увеличава общата ви инвестиция.

Въпреки че HubSpot е голям играч в автоматизацията на маркетинга, много по-малки екипи търсят алтернативи, за да изведат своите маркетингови стратегии на по-високо ниво.

Може да има по-добри варианти от HubSpot, ако искате бюджетен софтуер за малки и средни предприятия.

В тази статия ще представим 10-те най-добри алтернативи на HubSpot. Ще разгледаме основните им характеристики, предимства и недостатъци, цени и оценки на клиентите, за да ви помогнем да намерите най-подходящия софтуер за автоматизация на маркетинга за вашите уникални бизнес нужди.

Какво трябва да търсите в алтернатива на HubSpot?

HubSpot предоставя цялостен набор от функции, с които можете да оптимизирате операциите си.

Въпреки това, когато става въпрос за конкретни случаи на употреба, в този списък може да намерите някои алтернативи, които са по-подходящи. Ето някои ключови характеристики, които да търсите в алтернатива на HubSpot:

Разширени функции и възможности: Потърсете инструмент, който ще предостави нещо допълнително на вашия маркетинг екип, заедно с функции за автоматизация на имейл маркетинга и CRM.

Леснота на използване: Изберете алтернатива на HubSpot, която е интуитивна, лесна за навигация и не изисква дълго обучение.

Възможности за интеграция: Оценете вашите възможности за безпроблемна интеграция с критични софтуерни системи.

Цени: Цените на HubSpot са значителен проблем, особено за малки маркетингови екипи и фирми. Изберете инструменти, които са достъпни и предлагат добра стойност за парите си.

10-те най-добри алтернативи на HubSpot, които можете да използвате

Ето нашият списък с 10-те най-добри алтернативи на HubSpot за вашия маркетинг екип през 2024 г.

1. ClickUp

ClickUp е всеобхватен безплатен софтуер за управление на проекти и универсален инструмент за продуктивност, подходящ за всеки маркетинг екип, независимо от неговия размер или отрасъл.

Работното пространство за управление на маркетингови проекти от Clickup е особено подходящо за автоматизация на маркетинга. То предлага основни функционалности, включително календарни изгледи, Kanban табла и възможности за сътрудничество в реално време.

Управлявайте задачи и проекти и сътрудничете ефективно с екипа си, използвайки ClickUp.

Обсъждайте, планирайте и изпълнявайте вашите маркетингови програми с ClickUp.

Създавайте календари за съдържание и управлявайте графиците за публикуване с помощта на софтуера. Автоматизирайте имейл маркетинга с неговите инструменти за продуктивност на имейлите, подобрете производителността си с вградените шаблони за управление на маркетингови кампании и бързо визуализирайте напредъка с различните табла, които предлагат информация за всички пречки, преди те да забавят проекта.

И това не е всичко!

ClickUp Automation ви позволява да създавате работни потоци, използвайки над 50 различни действия. Изберете един от над 100-те предварително създадени автоматизирани работни потоци на ClickUp. Използвайте ClickUp Automation, за да актуализирате автоматично статуси, да изпращате съобщения и да възлагате задачи или коментари.

Оставете ClickUp Automations да се погрижи за вашата рутинна работа.

Работете с различни приложения в платформата за сътрудничество на Clickup с предварително създадени или персонализирани работни процеси.

ClickUp предлага и хиляди шаблони за изготвяне на маркетингови планове, комуникационни планове и календари за съдържание с различни табла и изгледи, за да ви помогне да постигнете целите си.

Освен това, помощникът за писане ClickUp AI е един от най-добрите инструменти за писане с изкуствен интелект, който ви помага бързо да създавате важни маркетингови материали като резюмета на съдържание, имейл маркетингови кампании, публикации в блогове и казуси.

Използвайте AI асистента за писане в ClickUp, за да създавате блог публикации, да генерирате идеи, да съставяте имейли и др.

ClickUp AI помага на маркетолозите да прецизират и персонализират съобщенията според нуждите на клиентите и етапа, на който се намират в процеса на покупка.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизация на маркетинга: Мощни функции за автоматизация на маркетинга с широки възможности за персонализиране, за да опростите маркетинговите работни процеси.

Управление на задачите: Създавайте повтарящи се задачи, комуникирайте и ги възлагайте на съответните заинтересовани страни за по-гладка работа.

Персонализирани шаблони: Достъп до богата колекция от персонализирани шаблони, включително шаблони автоматизация на имейли. Достъп до богата колекция от персонализирани шаблони, включително шаблони за пътуването на клиента

Проследяване на тръбопровода: Мощна функционалност за визуализация на тръбопровода с над 10 високо адаптивни изгледа, включително Kanban табла и таблични изгледи, за проследяване на продажбите през целия процес.

AI помощ: ClickUp AI Assistant за оптимизиране на създаването на целеви страници, публикации в социални медии, публикации в блогове и друго съдържание.

Ограничения на ClickUp

Гледната точка на Гант не предлага персонализация и гъвкавост

Проблеми със зареждането на проекти

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Забележка: ClickUp AI е достъпно за 5 долара на работно място за всички платени планове.

Отзиви и оценки за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Nutshell

чрез Nutshell

Nutshell е CRM решение, което поддържа ангажираността на клиентите, автоматизацията на маркетинга, прогнозирането на продажбите и управлението на приходите – всичко в една платформа.

Nutshell предоставя централизирано хранилище за импортиране, управление и експортиране на данни за контакти. Мощният му инструмент за имейл маркетинг, Nutshell Campaigns, предлага мощни функции за филтриране, за да определите аудиториите и да създадете и изпратите имейл кампании, бюлетини и поредици от съобщения.

Най-добрите функции на Nutshell

Управление на тръбопроводи: Множество изгледи на тръбопроводи, включително падащо меню и визуална карта

Напомняния за дейности: Инструмент за последователност с навременни известия за последващи действия с клиенти

Интелигентни формуляри: Лесни за вграждане интелигентни уеб формуляри за привличане на потенциални клиенти

Автоматизация на продажбите: Индикатори за напредъка на продажбите с функция „плъзгане и пускане“, с която потребителите могат да обозначават потенциалните клиенти като спечелени, отменени или загубени.

CRM: Неограничен брой CRM контакти и съхранение на данни

Отчети и анализи: Функция за отчети с данни, като сключени продажби, производителност, прогнози за приходите и др., която ви позволява да създавате презентации и диаграми безпроблемно.

Ограничения на Nutshell

Неудобна лента за контакти с потенциални клиенти

Ограничения в персонализирането и търсенето по ключови думи

Цени на Nutshell

Foundation: 16 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Pro: 42 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Power AI: 52 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 67 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Можете да изпробвате безплатно всеки от безплатните планове в продължение на 14 дни.

Кратко резюме на отзивите и оценките

G2: 4. 2/5 (919+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (447+ отзива)

3. Brevo

чрез Brevo

Brevo (по-рано Sendinblue) е CRM пакет с множество функции за автоматизация на маркетинга, насочени към подпомагане на по-бързото ви развитие.

Въпреки че в основата си е платформа за имейл маркетинг за малки и средни предприятия, тя предлага автоматизация на маркетинга за създаване и управление на целеви страници, рекламни кампании в социалните медии и други инструменти за входящ маркетинг.

Най-добрите функции на Brevo

Автоматизация на продажбите: персонализация, анализи и тригери в различни канали за опростяване на работния процес по продажбите.

Реклами във Facebook: Автоматизирани реклами за повторно таргетиране, за да привлечете подходящите потенциални клиенти

API: Богат каталог с API за опростяване на интеграциите

Мобилни съобщения: SMS и WhatsApp маркетинг за насочване към клиенти по мобилен начин

Персонализиране на целеви страници: Създавайте форми с плъзгане и пускане, за да персонализирате страниците си.

Имейл маркетинг: Автоматизирана сегментация на имейл списъци за подобряване на процента на кликвания

Ограничения на Brevo

Настройката може да бъде трудна за начинаещи

Трудно е да добавяте и премахвате членове от плана

Цени на Brevo

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 65 $/месец (фактурира се ежегодно)

BrevoPlus: Персонализирани цени

Отзиви и оценки за Brevo

G2: 4,5/5 (над 680 отзива)

Capterra: 4,6/5 (1910+ отзива)

4. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е инструмент за автоматизация на маркетинга за компании, ориентирани към потребителите, които искат да стимулират растежа с малък маркетингов екип.

Той предлага цялостно CRM решение, инструменти за имейл маркетинг и прости автоматизирани работни процеси за изходящ и входящ маркетинг, които ви помагат да предоставите най-доброто клиентско преживяване.

ActiveCampaign използва предварително определени тригери за действие в продажбения процес, за да генерира и изпраща поредици от имейли на автопилот, подобно на HubSpot. Софтуерът събира данни за потребителите от социални медии, текстови съобщения, целеви страници, чат на живо и други онлайн материали, за да се насочи към потенциални клиенти с висока степен на интерес.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Известия за дейности: Автоматични напомняния за важни дати и последващи действия, свързани с клиенти

Карта на автоматизациите: Ясен поглед върху всички усъвършенствани автоматизации на едно място, за да улесни усъвършенстваното проследяване и отчитане на това, на което клиентите реагират.

Интеграция с Shopify: От приветствени имейли до известия за изоставени колички, всичко може да бъде автоматизирано през целия цикъл на взаимодействия с клиентите.

Функция за оценка на ангажираността: проследявайте действията на лоялните купувачи, като им давате оценка за действията им.

Вграден инструмент за оценка на потенциални клиенти: Оценявайте потенциалните клиенти въз основа на намеренията и бюджета им за бързо управление на продажбите.

Мобилни съобщения: Автоматизиран SMS маркетинг и съобщения на място

Ограничения на ActiveCampaign

Отчетите не включват атрибуция.

Случайни проблеми и забавяния

Цени на ActiveCampaign

Lite: 29 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Плюс: 49 $/месец за трима потребители (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 149 $/месец за пет потребители (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Можете да изпробвате всеки от плановете безплатно в продължение на 14 дни.

Отзиви и оценки за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (10675+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2335+ отзива)

5. Keap

чрез Keap

Keap (по-рано InfusionSoft) е CRM и инструмент за автоматизация за малки предприятия, с който те могат да подобрят своите процеси за автоматизация на маркетинга и продажбите.

CRM се интегрира с функции за електронна търговия, които автоматизират управлението на запасите, проследяването след покупки и събирането на фактури за вашия онлайн магазин.

Keap предлага централизирано табло, което предоставя задълбочен анализ и изчерпателни отчети за източниците на потенциални клиенти, процента на кликвания, попълване на формуляри, проследяване на продажбите, успех на кампаниите, приходи, дейности по управление на контакти и други транзакции.

Най-добрите функции на Keap

Управление на потенциални клиенти: Използвайте функции като сегментиране, приоритизиране, разпределение и филтриране, за да управлявате потенциалните клиенти и да сключите повече продажби.

Персонализиране на целеви страници: Създавайте целеви страници с висока конверсия с помощта на инструмент за създаване на кампании с функция „плъзгане и пускане”.

Импорт на данни: Безплатно прехвърляне на данни от платформи като Mailchimp и Constant Contact

CRM: Синхронизирайте с персонализирани работни процеси, които актуализират всяко взаимодействие с потенциален клиент през различните етапи на продажбата.

Интеграции: Безпроблемна интеграция с Zapier, Quickbooks и Shopify, което улеснява съхранението на всички данни, свързани с отделните клиенти, на едно място.

Имейл маркетинг: Използвайте функции като шаблони, автоматични отговори и спам филтри, за да поддържате вашата имейл кореспонденция актуална.

Ограничения на Keap

Шаблоните за имейли имат основни дизайни

Дублираните контакти са трудни за управление

Цени на Keap

Keap предлага три ценови плана (за минимум 2500 контакта):

Pro: 183 $/месец (фактурира се ежегодно)

Максимум: 229 $/месец (фактурира се ежегодно)

Ultimate: 229 $/месец (фактурира се ежегодно)

Можете да изпробвате плановете Pro и Max безплатно в продължение на 14 дни.

Отзиви и оценки за Keap

G2: 4. 2/5 (1465+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (1260+ отзива)

6. Engagebay

чрез Engagebay

Engagebay предлага различни инструменти за маркетинг и CRM автоматизация, решения за чат на живо и софтуер за помощна служба.

Въпреки това, той е полезен като маркетингов инструмент за стартиращи компании, като предоставя пакет от функции „всичко в едно“ за малки маркетингови и търговски екипи.

Възможностите на Engagebay за автоматизация на входящия маркетинг включват генериране на лийдове, оценяване, сегментиране, работни потоци за сайтове и SMS съобщения, управление на кампании и др. Автоматизирайте работните си потоци за имейл маркетинг, като създавате поредици от имейли и автоматизирано доставяне въз основа на тригери, свързани с поведението на клиентите.

Най-добрите функции на Engagebay

Отчети и анализи: Следете представянето на вашия маркетинг екип, като разглеждате броя на посетителите, абонатите и процента на конверсия.

Предсказуема анализа: Предсказуема оценка на потенциални клиенти и препоръки, базирани на изкуствен интелект

Персонализиране на целеви страници: Използвайте функции като безплатния инструмент за създаване на целеви страници с плъзгане и пускане, за да създавате уеб страници и да провеждате A/B тестове, за да ги оптимизирате допълнително.

Планиране на срещи: Инструмент за планиране на срещи за безпроблемно потребителско изживяване

Поддръжка на клиенти: Отлична поддръжка при въвеждането за надеждна автоматизация на имейли

Ограничения на Engagebay

Ограничения за броя на възлите в автоматизацията, дори и в по-високите нива

Кривата на обучението е стръмна

Цени на Engagebay

Безплатно завинаги

Базов план: 13,79 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Растеж: 59,79 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Pro: 110,39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Отзиви и оценки за Engagebay

G2: 4,6/5 (210+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

7. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е софтуер за управление на продажбите и CRM, почти толкова популярен, колкото HubSpot, особено сред екипите за дистанционни продажби.

Pipedrive предлага инструменти за продажби, анализи, над 300 интеграции и други функции за управление на съдържание и работни процеси, които стимулират процеса на продажбите.

Неговата изчерпателна визуализация на процеса показва статуса на всяка възможност за продажба във фунията и помага да се идентифицират и намалят евентуалните пречки.

Най-добрите функции на Pipedrive

Автоматизирани известия: Напомняния за дейности за търговските представители, за да следят потенциалните клиенти

Автоматизация на продажбите: Автоматизация на продажбите и Автоматизация на продажбите и работния процес за управление на тръбопровода и взаимоотношенията с клиентите

Предсказуема анализа: AI препоръки, които помагат за сключването на повече сделки

Отчети и анализи: Подробни отчети за продажбите, удовлетвореността на клиентите и актуализации на тръбопровода

Потребителски полета за данни: Потребителските полета за данни в CRM ви позволяват да следите важна информация за транзакциите, като стойности, данни за контакт или етапи на продажбите.

Имейл маркетинг: Управлявайте контакти, проследявайте взаимодействията с клиенти и задействайте имейл работни потоци чрез интеграции, базирани на автоматизирана имейл кореспонденция.

Ограничения на Pipedrive

Мобилните функции, като изпращане на напомняния, могат да бъдат подобрени.

Липсват функции за планиране на кампании

Цени на Pipedrive

Essential: 9,90 $/месец на потребител

Разширено: 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител

Мощност: 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

Отзиви и оценки за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (1716+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2923+ отзива)

8. Drip

чрез Drip

Drip е CRM с богат набор от функции, създаден да подпомага екипите за маркетинг в електронната търговия и да им дава възможност да предоставят на своите клиенти хипер-персонализирани продукти, услуги и преживявания.

Drip не се представя като маркетингов пакет, а продава едно единствено решение, което събира индивидуални данни за контакти, персонализира вашия дигитален магазин за конкретния потенциален клиент и след това го ангажира чрез имейл, SMS и взаимодействия в социалните медии.

Най-добрите функции на Drip

Управление на взаимоотношенията с клиентите: известия за изоставени колички и управление на взаимоотношенията с клиентите след покупката

Автоматизация на продажбите: Предварително проектирани шаблони за имейли и SMS съобщения и работни процеси за улесняване на вашите работни процеси.

Информация: Вижте пълното въздействие на вашите маркетингови стратегии чрез подробни табла, за да промените и подобрите клиентското преживяване за по-голяма стойност за целия жизнен цикъл.

Интеграции: Интеграция на данни от сайтове за електронна търговия като Shopify, WooCommerce и др.

Автоматизация на рекламите: Автоматизация на рекламите в социалните медии с персонализирано съдържание за индивидуални клиенти

Мултиканални кампании: Обединете Обединете комуникациите с клиентите с хиперсегментирани имейли и SMS-и, изскачащи прозорци на сайта, предварително проектирани шаблони и автоматизирани работни процеси.

Ограничения на Drip

Липса на визуални ленти за състоянието на работния процес

Случайни проблеми

Ценообразуване на Drip

Drip предлага единна цена – 39 долара на месец за минимум 2500 имейл контакта.

Отзиви и оценки за Drip

G2: 4. 4/5 (457+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (180+ отзива)

9. Mailchimp

чрез Mailchimp

Mailchimp е добре известна платформа за автоматизация на имейл маркетинга за развиващи се бизнеси. Тя разшири предлагането си, като включи управление на взаимоотношенията с клиенти, дизайн на уебсайтове и други общи инструменти за автоматизация на маркетинга.

Mailchimp предлага Customer Journey Builder за персонализиране на имейли за превръщане на клиенти в мащаб и настройка на тригери за безпроблемна доставка въз основа на модели на поведение, данни за сърфиране и тенденции при покупките.

Той също така ви помага да продавате продуктите си, да възстановявате изоставени колички, да ангажирате отново съществуващите клиенти и да спечелите нови.

Най-добрите функции на Mailchimp

Предсказуема анализа: Препоръки, базирани на данни, за оптимизиране на маркетингови кампании

Сегментиране: Използвайте усъвършенствана логика като разходи, поведение на купувачите и прогнозни характеристики, за да анализирате ефективността на кампаниите с персонализирани отчети, визуализации на фунии и сравнителни анализи в бранша.

Готови шаблони: Получете достъп до огромна библиотека с предварително проектирани оформления и усъвършенствани генеративни Получете достъп до огромна библиотека с предварително проектирани оформления и усъвършенствани генеративни AI инструменти за създаване на съдържание за социални медии, съответстващо на вашата марка.

Функция „Аудитория“: Получете информация за демографски, фирмени и поведенчески данни.

Функция за оптимизиране на съдържанието: предложения за съдържание, базирани на изкуствен интелект, за подобряване на визията, оформлението и текста на имейлите.

Ограничения на Mailchimp

Функциите за автоматизация са достъпни само с премиум планове.

Липса на автономност при дизайна на имейли

Цени на Mailchimp

Mailchimp предлага четири ценови плана (за минимум 500 контакта):

Безплатно завинаги

Essentials: 4,60 $/месец (фактурира се ежегодно)

Стандартен: 6,88 $/месец (фактурира се ежегодно)

Премиум: 137,46 $/месец (фактурира се ежегодно)

Отзиви и оценки за Mailchimp

G2: 4. 3/5 (12390+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (16703+ отзива)

10. Ontraport

чрез Ontraport

Ontraport е платформа за автоматизация на маркетинга и CRM за средни и големи организации, която им помага да мащабират своите маркетингови и продажбени процеси на част от цената на корпоративните решения.

От сегментиране и организиране на потенциални клиенти до оценяване и насочване към подходящи търговски представители и поддържане на единна история на контактите, Sales CRM на Ontraport е мощно решение.

Той предлага и лесен за използване редактор с функция „плъзгане и пускане“, който ви помага да създавате персонализирани и визуално атрактивни уеб страници и формуляри, за да привлечете повече потенциални клиенти и да ги превърнете в клиенти.

Най-добрите функции на Ontraport

Автоматизация на продажбите: Създавайте работни потоци Създавайте работни потоци за имейл и SMS кампании с тригери, за да автоматизирате доставката, да приписвате приходи в омниканални програми и да генерирате персонализирани аудитории във Facebook за реклами.

Персонализиране на целеви страници: Драг-енд-дроп конструктор за уеб страници и формуляри

Управление на тръбопровода: Визуален изглед на тръбопровода за идентифициране на потенциални клиенти с висока степен на интерес

Предсказуема анализа: SMS автоматизация въз основа на ключови думи. Когато бъдат открити конкретни ключови думи, системата се позовава на предсказуемите модели, за да предвиди най-вероятния отговор или действие, свързани с тези ключови думи.

Допълнителни функции: Получете достъп до CMS, вграден процесор за дигитални плащания и функция за членски сайтове, които ще ви помогнат да управлявате бизнес на абонаментен принцип.

Ограничения на Ontraport

Няколко потребители не могат да редактират един и същ работен процес едновременно.

Стръмна крива на обучение

Цени на Ontraport

Базов план: 24 USD/месец на потребител

Плюс: 83 $/месец на потребител

Предимства: 124 долара на месец на потребител

Enterprise: 249 $/месец на потребител

Отзиви и оценки за Ontraport

G2: 4,5/5 (207+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (83+ отзива)

Намерете по-добра алтернатива на HubSpot за вашия маркетинг екип

Няма причина да не автоматизирате процесите на вашите екипи по продажби и маркетинг – и ако HubSpot не отговаря на вашите нужди или бюджет, изберете друго решение!

Нашият изчерпателен списък с 10-те най-добри алтернативи на HubSpot ще ви бъде от полза. Бихме искали обаче да отидем още по-далеч и да ви препоръчаме ClickUp!

ClickUp разполага с надеждна система за управление на задачите, широка гама от автоматизирани инструменти, инструменти за управление на кампании, готови шаблони, вградени AI възможности, възможности за сътрудничество в реално време и много други.

Намерете цената на цялостни кампании, фактурирани часове и още с помощта на разширени формули в ClickUp Custom Fields.

От автоматизация на имейли до управление на маркетингови ресурси, ClickUp е вашият софтуер за оптимизиране на маркетинговата ви стратегия за ускорен растеж на бизнеса.

Ако все още не сте сигурни коя софтуерна програма да изберете, ви каним да опитате ClickUp БЕЗПЛАТНО (наистина, не трябва да плащате нито стотинка!). Свържете се с нашия екип по продажбите, за да започнете да автоматизирате вашите маркетингови и продажбени операции с ClickUp още днес!