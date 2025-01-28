Топ 10 маркетингови инструменти за стартиращи компании през 2025 г. (безплатни и платени)

Управлението на стартиращ бизнес е вълнуващо и стресиращо едновременно. Пред вас се разкрива свят от възможности, но на бюрото ви има и огромна купчина неща, които трябва да се справят.

Без съмнение някои от задачите във вашия списък са свързани с маркетинга. От подобряване на класирането ви в търсачките до избор на софтуер за управление на проекти – има много неща, които трябва да се направят.

За щастие, има много маркетингови инструменти за стартиращи компании, които улесняват живота.

В тази публикация ще споделим нашите 10 най-добри маркетингови инструмента за стартиращи компании и как можете да ги използвате, за да изстреляте бизнеса си в стратосферата. ☄️

Не всички маркетингови инструменти за стартиращи компании са еднакви. Някои са идеални за технологично ориентирани SaaS бизнеси, докато други са по-подходящи за марки, свързани с начина на живот.

Независимо от това какъв инструмент ви е необходим, ето какво да търсите, когато избирате маркетингов инструмент за вашия стартиращ бизнес:

Сътрудничество : Няма нищо по-лошо от работата с несъгласуван екип. Изберете инструмент, който предлага : Няма нищо по-лошо от работата с несъгласуван екип. Изберете инструмент, който предлага сътрудничество в реално време , така че всички да са в крак с новостите и да са на една вълна в бързо променящата се среда на стартиращите компании.

Персонализиране: Стартиращите компании трябва да се адаптират и да действат бързо. Потърсете инструменти, които предлагат персонализиране, за да можете да правите промени и да създавате решения, специфични за вашите нужди.

Сътрудничество с клиенти или вътрешни екипи по-ефективно с виртуални бели дъски, за да стимулирате иновациите.

Интеграции : Вашите инструменти трябва да работят добре един с друг. Намерете маркетингови инструменти, които се интегрират с другите ви програми за ежедневно управление и дизайн.

Шаблони: Ефективните маркетингови инструменти ви спестяват време и пари. Изберете платформа, която предлага шаблони, за да изпълнявате повтарящи се задачи по-бързо.

Ето нашият списък с най-добрите инструменти за маркетинг екипи и стартиращи компании. От проучване на ключови думи до публикуване в социални медии, има платен или безплатен инструмент за всеки стартиращ бизнес и маркетингова стратегия.

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е софтуер за управление на проекти за стартиращи компании, който прави планирането на задачи, разпределянето на отговорности и управлението на ежедневните операции по-лесно от всякога. Маркетинг екипите използват ClickUp, за да създават редакционни и маркетингови календари и да управляват графиците за публикуване.

Използвайте ClickUp, за да персонализирате изгледа си, за да визуализирате и планирате маркетингови материали като съдържание и медии в цялата си организация.

Но чакайте, има още. ?

Можете да си сътрудничите в реално време по всичко – от ангажираност в социалните медии до платени реклами. Обсъждайте с екипа си идеи за разработване на нови кампании или използвайте различните изгледи, за да се задълбочите в анализите. Автоматизирайте задачите, за да разпределяте незабавно проектите на съответните членове на екипа и да намалите времето, прекарвано в натоварена работа.

ClickUp AI дава на вашия екип повече увереност в комуникациите им чрез проверка, съкращаване или изготвяне на чернови на имейли.

Една от най-вълнуващите функции е ClickUp AI, асистент за писане, създаден да направи маркетинга по-ефективен и ефикасен. Създаден специално за различни случаи на употреба, използвайте го, за да създавате имейл кампании, да пишете резюмета на съдържание, да създавате блог публикации или да генерирате идеи по време на проучване на ключови думи. Най-хубавото е, че можете да го направите така, че да съответства на специфичния глас на вашата марка.

Най-добрите функции на ClickUp:

Автоматизацията ви позволява да работите по-бързо , като създавате незабавно повтарящи се задачи и ги възлагате на отговорните членове на екипа.

Инструментът „всичко в едно“ улеснява комуникацията и оптимизира работните процеси за по-гладка работа.

Хиляди шаблони улесняват живота на стартиращите компании, независимо дали изготвяте маркетингов план или провеждате анализ на акционерите за предстоящи проекти.

Ограничения на ClickUp:

Някои потребители намират богатата функционалност за малко плашеща в началото, но има много поддръжка, която да насочва новите потребители.

Безплатният план не включва достъп до новия AI инструмент , но той струва само 5 долара, ако изберете платен план.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител, плащани ежегодно

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 8300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. KWFinder

чрез KWFinder

Като стартиращ бизнес, изграждането на онлайн присъствие е задължително. Един от най-добрите начини да утвърдите вашата марка е да оптимизирате вашия сайт и блог за търсачки (SEO). Първата стъпка в този процес е проучване на ключови думи. ?

KWFinder е маркетингов инструмент за стартиращи компании, който ви помага да нацелите правилните ключови думи, за да достигнете до вашата аудитория. Използвайте този инструмент, за да видите за кои термини се класират вашите конкуренти, да получите обем на търсене за конкретни ключови думи и да идентифицирате термини, за които можете бързо да започнете да се класирате.

Най-добрите функции на KWFinder:

Функцията SERPWatcher ви дава информация за класирането на ключовите думи във времето, така че не е необходимо да харчите ценни ресурси за инструменти за мониторинг.

SiteProfiler следи авторитета на вашата марка и наблюдава ключови SEO показатели като обратни връзки и съдържание, което генерира най-много трафик.

SERP Volatility Checker ви позволява да сте в крак с актуализациите на Google Core и други промени, които оказват пряко влияние върху трафика на вашия сайт.

Ограничения на KWFinder:

Всички планове имат ограничения за свързани ключови думи, което е ограничаващо за стартиращи компании, които искат бърз растеж.

Няма инструмент за анализ на пропуските в ключовите думи, така че ще ви е необходим друг инструмент, като Google Analytics, за да идентифицирате областите, в които може да ви липсва ценно съдържание.

Цени на KWFinder:

Mangools Entry : 29 $/месец

Mangools Basic : 49 $/месец

Mangools Premium : 69 $/месец

Mangools Agency: 129 $/месец

Оценки и рецензии за KWFinder:

G2 : 4,5/5 (5+ рецензии)

Capterra: Н/Д

3. Hootsuite

чрез Hootsuite

Hootsuite е инструмент за управление на социални медии, който улеснява публикуването на съдържание в социалните медийни канали на вашия стартиращ бизнес. Използвайте го за установяване на контакти, за да изградите взаимоотношения с вашите клиенти, да промотирате съдържание от вашия блог и да пускате нови продукти.

Най-добрите функции на Hootsuite:

Планирайте публикации във всичките си профили в социалните медии на едно място

Функциите за проследяване ви позволяват да видите кои видове съдържание се представят най-добре пред вашата целева аудитория.

Календарният изглед ви позволява да видите целия си график за публикуване и да коригирате времето, когато потребителите ви са най-вероятно онлайн.

Ограничения на Hootsuite:

Някои потребители, които предпочитат разделени изгледи, смятат, че изчерпателният табло е малко претрупано.

Многото функции означават по-голяма крива на обучение; начинаещите маркетолози и стартиращите компании може да се нуждаят от време, за да се ориентират.

Цени на Hootsuite:

Професионална : 99 $/месец

Екип : 249 $/месец

Бизнес : 739 $/месец

Enterprise Custom: Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Hootsuite:

G2 : 4. 1/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (3400+ отзива)

4. Canva

чрез Canva

Дигиталният маркетинг не се състои само от писмено съдържание – за да достигнете до днешната динамична аудитория, се нуждаете от графики и видео. Дизайнерски инструменти като Canva правят създаването на всичко – от платени реклами до банери за социални медии – по-лесно от всякога.

Безплатната версия предлага достъп до хиляди изображения, графики и шаблони, докато платената версия ви дава повече възможности за персонализиране и опции. Използвайте Canva, за да създадете активи на марката, да си сътрудничите с други членове на вашия дизайнерски екип и да публикувате или изтегляте вашите творения с само няколко кликвания.

Най-добрите функции на Canva:

Шаблоните улесняват създаването на маркетингови материали като покани за представяне на продукти, реклами за продажби и инфографики за блогове.

Функциите за сътрудничество в реално време, включително папки, графици и вградени инструменти за коментиране, ви позволяват да включите целия екип в процеса на проектиране.

Видеоредакторът и вградените анимации улесняват създаването на привлекателно съдържание за аудитории с по-кратко внимание.

Ограничения на Canva:

Някои потребители смятат, че интерфейсът има проблеми, при които съдържанието не се подрежда перфектно или функциите за плъзгане и пускане работят спорадично.

Други потребители считат, че качеството на безплатните шаблони е ограничено, което затруднява създаването на разнообразно съдържание без преминаване към платен план.

Цени на Canva:

Безплатно

Pro : 119,99 $/година за един човек

Екипи: 149,90 $/година за първите пет души

Оценки и рецензии за Canva:

G2 : 4,7/5 (над 4200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 11 300 отзива)

5. Buffer

чрез Buffer

Buffer е друг инструмент за дигитален маркетинг, създаден да направи маркетинга в социалните медии по-бърз и по-ефективен. От създаването на маркетингов календар до проследяване на аналитични данни, този инструмент е полезен за стартиращи компании и влиятелни лица, които искат да подобрят начина, по който споделят информация с аудиторията си.

Инструментът се интегрира с различни социални медийни канали, включително Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok и Shopify.

Най-добрите функции на Buffer:

Вграденият изкуствен интелект ви помага да определите кога и какво да публикувате въз основа на вашата целева аудитория.

Автоматизираните отчети спестяват време , когато става въпрос да разберете кое съдържание се представя добре.

Различните нива на разрешения улесняват предоставянето на достъп на членовете на екипа, за да можете да работите заедно.

Ограничения на Buffer:

Някои потребители установяват, че публикациите не се публикуват – понякога поради проблеми със социалните медийни платформи, а не със самия Buffer – което означава, че все пак трябва да публикуват ръчно.

Маркетинговите анализи предлагат основен преглед, но ще ви е необходим друг инструмент, ако искате по-задълбочени прозрения.

Цени на Buffer:

Безплатно

Essentials : 6 $/месец за един канал

Екип : 12 $/месец за един канал

Агенция: 120 $/месец за 10 канала

Оценки и рецензии за Buffer:

G2 : 4. 3/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

6. Редактор Hemingway

Чрез Hemingway

Hemingway Editor е надежден инструмент за съдържателен маркетинг за малки фирми и стартиращи компании. Безплатният онлайн редактор ви позволява да проверявате съдържанието за често срещани граматически грешки, за да го почистите за нула време. Той също така подобрява четимостта, като подчертава изреченията, в които се използва пасивен глас вместо активен.

Направете редакции директно в приложението и използвайте инструментите за форматиране, за да добавите заглавия, точки и връзки, които да направят съдържанието ви по-привлекателно и информативно. ✍️

Най-добрите функции на Hemingway Editor:

Безплатната онлайн версия използва различни цветни маркери, за да е лесно да се види коя част от съдържанието трябва да бъде разгледана.

Степента на четимост и броят на думите ви помагат да прецените дали е идеален за вашата целева аудитория.

Ограничения на Hemingway Editor:

Обратната връзка за редактирането е доста основна, така че ще искате да използвате ръководство за стил и употреба за по-сложно съдържание.

Онлайн версията не разполага с функция за запазване.

Не можете да въведете определени предпочитания за глас или стил.

Цени на Hemingway Editor:

Безплатни : Инструмент за онлайн редактиране

19,99 $: Еднократно плащане за приложението

Оценки и рецензии за Hemingway Editor:

G2 : Н/Д

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

7. Slack

Чрез Sl ack

Ако вашият стартиращ бизнес изисква ежедневно сътрудничество и комуникация, обърнете се към Slack. Това приложение е златният стандарт за чат с членовете на екипа и за извършване на работата.

Slack ви позволява да създавате различни канали за различни групи. Създайте канал за забавни чатове извън работата или пространства за дискусии по конкретни проекти, като например маркетинг на съдържание.

Изпращайте съобщения до цели екипи или групи или изберете директно съобщение, за да запазите комуникацията си частна. Използвайте „Huddles“ – аудио и видео разговори – за да обсъдите бързо нов проблем или да отговорите на въпроси относно управлението на маркетинговите ресурси.

Най-добрите функции на Slack:

Slack Connect ви позволява да добавяте хора извън вашата организация и да ограничавате достъпа им до определени канали.

Създайте персонализирани известия, за да получавате незабавно сигнали за най-належащите проблеми, или заглушете актуализациите, за да се потопите в работата си без разсейвания.

Интеграцията с CRM системи за стартиращи компании и инструменти като Google Drive улеснява работата на различни платформи.

Ограничения на Slack:

Някои потребители смятат, че Slack отвлича вниманието, но персонализирането на известията може да минимизира този проблем.

Други потребители биха искали да има функция, която да показва кога някой е бил активен за последно, а не само текущия му статус.

Цени на Slack:

Pro: 8,75 $/човек/месец

Business+: 15 $/човек/месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack:

G2 : 4,5/5 (над 31 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 рецензии)

8. GetResponse

чрез GetResponse

Като стартиращ бизнес, вие изпращате много съобщения. Независимо дали се свързвате с инвеститори, спонсори или клиенти, поддържането на връзка отнема голяма част от времето ви. Инструмент за имейл маркетинг като GetResponse може да автоматизира някои от вашите имейл кампании.

Използвайте формуляри за регистрация, изскачащи прозорци на началните страници и бюлетини, за да увеличите генерирането на потенциални клиенти и да събирате контакти. Използвайте шаблони за автоматичен отговор, за да поддържате интереса на абонатите и да привлечете нови клиенти. Платформата за имейл маркетинг ви позволява също да проследявате ангажираността и да споделяте в различни канали, за да разширите обхвата си.

Най-добрите функции на GetResponse:

Над 100 интеграции, включително Gmail, Hubspot, Shopify и WordPress

Новият AI генератор на имейли спестява време, като автоматично създава съдържание въз основа на ключови думи, тип бизнес и конкретна аудитория.

Ограничения на GetResponse:

Някои потребители смятат, че интерфейсът на маркетинговите имейли е остарял и се нуждае от персонализиране.

По-напредналите инструменти, като дизайнера на целеви страници, изискват по-дълго обучение.

Цени на GetResponse:

Безплатно

Имейл маркетинг: 19 $/месец

Маркетингова автоматизация: 59 $/месец

Електронна търговия Маркетинг: 119 $/месец

Оценки и рецензии за GetResponse:

G2 : 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 рецензии)

9. ClickFunnels

чрез ClickFunnels

ClickFunnels е инструмент, който стартиращите компании използват за A/B тестове и за получаване на информация за управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Инструментът е проектиран да насочва потребителите от социалните медии и органичните търсения към вашия уебсайт и да им помага да намерят подходящите продукти. ?

Най-добрите функции на ClickFunnels:

Персонализираният инструмент за създаване на страници с функция „плъзгане и пускане” може да увеличи конверсиите и да създаде уебсайт, удобен за ползване.

Не е необходим опит в програмирането, за да създавате целеви страници и фунии.

Ограничения на ClickFunnels:

Инструментите за имейл маркетинг не са налични във всички планове.

Някои потребители смятат, че има стръмна крива на обучение или че някои функции не работят безпроблемно.

Цени на ClickFunnels:

Основен: 147 $/месец

Pro: 197 $/месец

Funnel Hacker: 497 $/месец

Оценки и рецензии за ClickFunnels:

G2 : 4,6/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 600 рецензии)

10. Hotjar

чрез Hotjar

Hotjar предлага ценна информация за пътя на клиента и процента на конверсия. Повечето други аналитични инструменти ви казват какво се случва, но не предлагат информация за причините.

Hotjhar използва топлинни карти, за да покаже как потребителите взаимодействат с вашия уебсайт и къде се превръщат в клиенти – или къде напускат сайта ви. С тези данни за клиентите можете да адаптирате продуктите си, за да отговарят на техните нужди, и да коригирате съдържанието си, за да подобрите конверсиите.

Най-добрите функции на Hotjar:

Можете да провеждате проучвания на пазара и да получавате информация от реални клиенти, за да управлявате по-добре маркетинговите си кампании.

Записите ви позволяват да гледате реални сесии на потребители, за да идентифицирате точките на триене.

Функцията „Ask“ ви позволява да общувате директно с клиентите, за да получите обратна връзка за това, което им харесва и не им харесва във вашето съдържание.

Ограничения на Hotjar:

Не можете да разделяте данните въз основа на периоди, което затруднява проследяването на пътя на клиента, ако наскоро сте направили промени.

Hotjar не е съвместим с мобилни приложения, така че ще получите информация само за това как потребителите използват десктоп версията на вашия сайт.

Цени на Hotjar:

Basic: Безплатен завинаги

Бизнес: 99 $/месец

Мащаб: 213 $/месец

Оценки и рецензии за Hotjar:

G2 : 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Пренесете маркетинговите си усилия на следващото ниво

С тези безплатни и платени маркетингови инструменти за стартиращи компании със сигурност ще имате всичко необходимо, за да достигнете до вашата аудитория.

Искате ли маркетингови инструменти за автоматизация, които да оптимизират публикуването на съдържание? Софтуер за подобряване на организацията и комуникацията? Каквото и да ви мотивира, има решение.

Макар тези инструменти да са страхотни, още по-добре е, когато можете да управлявате целия си маркетинг и проекти в една удобна платформа. Тук на помощ идва ClickUp. ?

ClickUp подобрява сътрудничеството, комуникацията и производителността, за да постигнете вашите маркетингови цели. Изберете от хиляди шаблони, за да намерите маркетинговите материали, от които се нуждаете, за да изградите марка, да създадете авторитет и да увеличите конверсиите. Започнете с ClickUp още днес – той е безплатен завинаги!