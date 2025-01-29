10-те най-добри софтуерни инструмента за управление на кампании през 2025 г.

Удивителните 71% от маркетинговите кампании не успяват да постигнат поставените цели, въпреки че фирмите отделят почти 10% от приходите си за маркетингови дейности.

Това не е изненадващо, като се има предвид, че управлението на маркетингови кампании може да се усеща като жонглиране с несвързани системи и фрагментирани процеси, напълно на сляпо.

Липсата на видимост в реално време в проектите и кампаниите води до забавяния и неефективно разпределение на ресурсите, а този проблем се утежнява от разпръснатите комуникации.

Софтуерът и инструментите за управление на кампании могат да помогнат на бизнеса да се подобри експоненциално в организирането и оптимизирането на нещата, които наистина имат значение, което води до по-успешни маркетингови кампании.

Този наръчник ще ви запознае с инструментите за управление на кампании, които задължително трябва да опитате през 2024 г., и ще ви помогне да разберете най-добрите им характеристики, предимства и недостатъци, за да можете да изберете подходящата платформа за управление на кампании за нуждите на вашия бизнес. ? ?

Какво е инструмент за управление на кампании?

Инструментите за управление на кампании са софтуерни решения, предназначени да помогнат на бизнеса да планира, проследява, изпълнява и анализира своите маркетингови кампании по-ефективно, от поставянето на цели до анализа на резултатите.

Онлайн инструментът за управление на кампании ви позволява да управлявате целия си маркетингов цикъл на едно място, съчетавайки човешки ресурси, време и бюджет с задачи, процеси, графици и показатели.

Какво да търсите в софтуера за управление на кампании

Изборът измежду множеството софтуерни опции за управление на кампании не е лесен. Като цяло, бихте искали да проверите следните възможности:

Интуитивен интерфейс за лесна ежедневна употреба

Възможности за цялостно управление на проекти

Възможности за автоматизация на маркетинга

Персонализирани работни процеси

Мощни функции за сътрудничество и комуникация

Възможност за интегриране с други съществуващи или популярни нови и традиционни маркетингови инструменти

Нишови възможности като управление на проекти в социалните медии , управление на имейл маркетинг кампании, управление на рекламни кампании и др.

Мощни отчети и анализи в реално време

Икономическа ефективност

Мобилно приложение за работа в движение и още много други

Независимо дали търсите по-лесен начин за управление на публикациите в социалните медии в различни маркетингови канали или по-сложни инструменти за анализ на ефективността на кампаниите и данните, има нещо за всякакви изисквания.

Без да губим повече време, нека разгледаме най-добрите инструменти за управление на маркетингови кампании.

10-те най-добри софтуера за управление на кампании

Когато става въпрос за дигитални маркетингови кампании, съществуват различни софтуерни платформи за управление на маркетингови кампании, включително такива за планиране на кампании, управление на проекти, създаване на съдържание, проследяване на разходи, управление на графици и цели, маркетинг в социалните медии, автоматизация на маркетинга и др.

Най-подходящи за управление на проекти, управление на маркетингови кампании и сътрудничество в екип

Съберете цялата си работа и екипи на едно място с ClickUp.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и производителност, което ви помага да централизирате и управлявате работата, сътрудничеството и комуникацията си от едно място.

Какво прави ClickUp един от най-добрите инструменти за управление на кампании за маркетолозите?

Той не само предлага стотици усъвършенствани функции, но и предоставя напълно персонализирана платформа, която позволява на всеки екип и бизнес да конфигурира ClickUp според своите нужди, предпочитания и случаи на употреба, включително като софтуер за управление на маркетингови проекти и инструмент за управление на кампании.

Това ниво на гъвкавост позволява на екипите по продажби и маркетинг да конфигурират ClickUp, за да отговорят на постоянно променящите се нужди, от планиране на кампании и изготвяне на календар на кампаниите до проследяване на ефективността на кампаниите и други маркетингови проекти или нужди.

Използвайте цифрови бели дъски за планиране на стратегии, ClickUp Docs за брифинги за кампании, SOP, изглед на списък с персонализирани полета и персонализирани статуси за оптимизиран работен поток за управление на кампании, както и персонализирани табла за вземане на решения въз основа на данни, за да максимизирате ефективността на кампаниите.

Освен това ClickUp предлага усъвършенствана автоматизация на работния процес, сътрудничество в екип и функции за проследяване на целите, които ви помагат да оптимизирате разпределението на ресурсите, да автоматизирате повтарящите се задачи и да управлявате всяка част от кампанията си.

Друга интересна функция, която ClickUp предлага, е неговият AI асистент за писане, ClickUp AI. ⚡️

ClickUp AI е революционен инструмент, вграден в платформата ClickUp, който ви помага да работите по-бързо, да пишете по-умно и да разпалите творчеството си с стотици инструменти, създадени от експерти за всеки случай на употреба, включително създаване на идеи за кампании, писане на резюмета на кампании, планиране на маркетингови кампании и много други.

Най-добри функции

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТПланирайте, изпълнявайте и управлявайте вашите маркетингови кампании на една платформа с шаблона за маркетингови кампании на ClickUp. Този списък съдържа примерни задачи за всеки етап от маркетинга, както и други важни елементи, които ще ви помогнат да започнете.

Изтеглете този шаблон Управлявайте целия си работен процес с софтуер за управление на кампании като ClickUp и използвайте шаблона за кампании и промоции, за да оптимизирате приемането на заявки за планиране и изпълнение на кампании.

Ограничения

Новите потребители вероятно ще имат нужда от период на обучение.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Цени

Безплатно завинаги: Безплатен план с богат набор от функции

Неограничен: 7 долара на месец/потребител

Бизнес: 12 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Налична е безплатна пробна версия; добавете я към всеки платен работен пространство само за 5 долара на член/месец.

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (над 8200 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 3700 рецензии)

Най-доброто за автоматизация на имейл и SMS маркетинг

Табло за преглед на кампаниите чрез Sender.net

Sender е платформа за автоматизация на имейл и SMS маркетинг, която помага на бизнеса да управлява своите маркетингови кампании лесно и печелившо.

Създайте свой собствен имейл от нулата или изберете от библиотека с красиви готови дизайнерски шаблони. С помощта на планиращия инструмент за имейли можете лесно да управлявате имейл и SMS кампании, а инструментът за автоматизация ви позволява да автоматизирате имейл и SMS кампании.

Като ефективен инструмент за управление на кампании, Sender ви позволява да автоматизирате напълно привличането на потенциални клиенти чрез изскачащи прозорци и формуляри за регистрация. След това можете да настроите автоматични кампании, за да поддържате по-новите потенциални клиенти чрез персонализирани покупки в мащаб с интелигентна сегментация.

Най-подходящи за: Малки марки и електронни магазини, които искат да разширят бизнеса си с автоматизация на имейл и SMS маркетинга.

Най-добри функции

Автоматизация на имейли и SMS : Настройте мощни автоматизирани кампании, включително серии за добре дошли, напомняния за изоставени колички, допълнителни продажби и намаления след покупка и др., като използвате инструмента за автоматизация с функция „плъзгане и пускане”.

Интелигентна сегментация и персонализация : Автоматично сегментирайте потенциалните клиенти по време на приемането им въз основа на предпочитания или персонализирани полета, като използвате персонализация, за да накарате всеки да почувства, че вашето съобщение е написано специално за него.

Интерактивни, висококонвертируеми изскачащи прозорци и формуляри : Използвайте високоангажиращи изскачащи прозорци и формуляри, за да създадете и разширите своя списък с имейли на потенциални клиенти.

Драг-енд-дроп конструктор за имейли и шаблони : Богата библиотека на Sender с редактируеми, мобилни шаблони за имейли, както и драг-енд-дроп конструктор за имейли, с който можете да създавате свои собствени дизайни от нулата.

Мощни отчети: Разбирайте подробните анализи чрез лесни за следване анализи и отчети, по всяко време и навсякъде.

Автоматизация на имейли в Sender (чрез Sender.net)

Ограничения

Безплатният план е щедър, но носи брандинга на Sender.

Платформата не поддържа партньорски кампании.

Цени

Безплатно завинаги: Богат на функции безплатен план за 2500 абонати и 15 000 имейла на месец

Стандартен: 8 долара на месец за до 30 000 имейла и 2500 абонати

Професионална версия: 29 долара на месец за до 60 000 имейла и 2500 абоната

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,4 от 5 (44 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (143 отзива)

3. HubSpot

Най-добри за проследяване на маркетингови кампании и анализи

Изглед на таблото в Hubspot (чрез Hubspot)

HubSpot е преди всичко платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), която предоставя мощни възможности на бизнеса за оптимизиране и управление на маркетинга, продажбите, обслужването на клиентите и операциите.

Маркетинг центърът на HubSpot предоставя пълна гама от премиум функции и инструменти, включително създаване на съдържание, целеви страници, маркетинг в социалните медии, управление на SEO кампании, имейл кампании, автоматизация на маркетинга и други, за да могат фирмите да привлекат идеалната си аудитория и да я превърнат в печеливши клиенти.

Създавайте, доставяйте и автоматизирайте привлекателни имейл кампании с висока конверсия в голям мащаб. Проектирайте целеви страници за вашите кампании за трафик, използвайки WYSIWYG (What You See Is What You Get) конструктор с функция „плъзгане и пускане” и стимулирайте конверсиите по печеливш начин.

Използвайте мощни табла за управление, за да видите ефективността на кампанията и да я оптимизирате с подход, основан на данни. Накрая, използвайте инструментите за социални медии на Hubspot, за да управлявате, измервате и монетизирате рекламни и маркетингови кампании в социалните медии с висока възвръщаемост на инвестициите.

Най-добри функции

Автоматизация на маркетинга : Поддържайте и оценявайте потенциалните клиенти на автопилот, като същевременно насочвате вниманието си към потенциалните и настоящите клиенти въз основа на тяхното поведение в онлайн магазина и взаимодействията им с вашата марка.

Онлайн инструмент за създаване на формуляри : Генерирайте квалифицирани потенциални клиенти, използвайки готови за конвертиране, персонализирани формуляри с лесния за употреба инструмент за дизайн на формуляри.

Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) : Автоматично създавайте и актуализирайте записи за клиенти, проследявайте техните дейности и достъпвайте част от взаимодействията, като по този начин спомагате за оптимизиране на работните процеси и насърчавате дългосрочните взаимоотношения.

Създаване на целеви страници: Проектирайте Проектирайте целеви страници с висока конверсия , които превръщат случайните посетители в заинтересовани потенциални клиенти. Освен това, оптимизирайте конверсиите с помощта на анализи и SEO предложения.

Подробни анализи: проследявайте ефективността на кампаниите по имейл и на целевите страници, като същевременно получавате ценна информация, подкрепена с данни, чрез вградени анализи, отчети и интерактивни табла.

Ограничения

Непосилно скъпи за малките предприятия и още повече, когато вашите изисквания се увеличават.

Както персонализирането, така и използването на разширени функции може да изискват помощта на експерт.

Цени

Безплатно: Автоматизация на един имейл, 2000 имейла/месец и други безплатни инструменти

Стартово ниво: 20 долара на месец за до 1000 маркетингови контакта

Професионална версия: 890 долара на месец за до 2000 маркетингови контакта

Enterprise: 3600 долара на месец за до 10 000 маркетингови контакта

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,4 от 5 (9536+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (5537+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Hubspot!

4. Salesforce

Най-добри за управление на клиентски данни и автоматизация на процеси

Табло за преглед на имейлите чрез Salesforce

Salesforce е цялостна платформа за управление на клиенти, маркетинг и продажби, предназначена за големи и корпоративни предприятия, които желаят да подобрят взаимоотношенията си с клиентите, да повишат ефективността на процесите и да увеличат възвръщаемостта на инвестициите (ROI) от своите бизнес усилия.

Висококачествените възможности за персонализация на Salesforce, базирани на изкуствен интелект, помагат на бизнеса да създава и мащабира високорелевантни кампании. Маркетинговият GPT модул улеснява използването на генеративен изкуствен интелект, за да спести време през целия жизнен цикъл на кампанията, като същевременно твърди, че намалява разходите за привличане на клиенти. Провеждайте по-умни кампании, като се възползвате от силата на единен източник на данни за клиенти, за да предоставяте информация в реално време през множество канали.

Накрая, модулът Customer 360 помага на бизнеса да свърже своите екипи по продажби, обслужване, маркетинг и ИТ в една единствена платформа за сътрудничество, като по този начин повишава ефективността и ефикасността във всички области.

Най-добри функции

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) : Известен предимно с възможностите си за CRM, Salesforce помага на бизнеса да управлява информацията за потенциалните си клиенти, да записва взаимодействията с клиентите, да идентифицира възможности, да проследява потенциални клиенти и да провежда маркетингови кампании – всичко това от един единствен контролен панел.

Автоматизация на маркетинга : Модулът за автоматизация на маркетинга на Salesforce позволява на бизнеса да автоматизира и оптимизира маркетинговите си кампании. Той включва интелигентни инструменти за имейл маркетинг, поддържане на интереса на потенциалните клиенти, оценяване на потенциалните клиенти, управление на кампании и др.

Картографиране на пътя на клиента : Визуализирайте и изработвайте стратегии за персонализирани пътувания на купувачите през различни точки на контакт. Идентифицирайте възможности за ангажиране на клиентите и предоставяне на персонализирани преживявания, което води до подобрено клиентско преживяване.

Управление на имейл кампании : Създавайте и изпращайте целеви имейл кампании до вашите списъци с контакти или сегменти. Използвайте адаптивни имейл шаблони, интелигентна персонализация и подробни анализи, за да проектирате и изпълнявате с лекота имейл кампании с висока конверсия.

Управление на социални медии : Управлявайте и наблюдавайте присъствието си в социалните медии, като планирате публикации, общувате с последователи и потенциални клиенти, наблюдавате разговори в социалните медии и др.

Оценяване и насочване на потенциални клиенти: Автоматично присвоявайте стойности на потенциалните клиенти въз основа на тяхното текущо поведение и ангажираност, като същевременно гарантирате, че по-ценните потенциални клиенти се насочват към най-добрите търговски ресурси във вашата организация.

Ограничения

Значително скъпи, а цената им се увеличава още повече с добавки, персонализации и допълнителни приложения и услуги.

Salesforce може да бъде толкова труден и сложен за настройка в началото, колкото е богат на функции и гъвкав.

Цени

Безплатно завинаги: 30-дневен безплатен пробен период

Essentials: 25 долара на месец/потребител

Професионална версия: 75 долара на месец/потребител

Enterprise: 150 долара на месец/потребител

Неограничен: 300 долара на месец/потребител

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,3 от 5 (14 105+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (17 664+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce CRM!

5. Hootsuite

Най-добри за планиране, управление и публикуване на постове в социалните медии

Преглед на табла чрез Hootsuite

Hootsuite е инструмент за управление на кампании в социалните медии, който помага на потребителите да създават, планират и публикуват съдържание в профилите си в социалните медии. Това е мощен инструмент за привличане на потенциални клиенти, наблюдение на тенденции, промотиране на съдържание, провеждане на рекламни кампании и използване на подход, основан на данни, чрез анализи на социалните медии.

Hootsuite помага на бизнеса с вдъхновение за съдържание чрез готови за употреба шаблони за социални медии в различни размери, потоци за откриване на съдържание, за да видите какво се случва, и предложения за хаштагове, базирани на изкуствен интелект, за да бъдете открити от вашата целева аудитория. Функциите на календара за социални медии помагат на потребителите да планират и разработват стратегии за съдържание в социалните медии, освен да сътрудничат по работни процеси за одобрение, за да гарантират целостта на съдържанието.

Една от най-интересните му функции е споделената пощенска кутия, която централизира коментарите и директните съобщения в различните маркетингови канали, позволявайки на представителите на вашия бизнес да взаимодействат ефективно и съвместно.

Hootsuite помага на фирми от всякакъв мащаб, мениджъри на социални медии, агенции за дигитален маркетинг и независими дигитални маркетинг специалисти да управляват по-продуктивно своите кампании в социалните медии, като същевременно са в крак с тенденциите и показателите за ефективност.

Най-добри функции

Планиране и календар за социални медии : Идентифицирайте възможностите в календара си за съдържание в социалните медии и планирайте стотици публикации, които да бъдат публикувани в най-подходящото време за максимално ангажиране.

Автоматизирана пощенска кутия : Централизирайте всичките си взаимодействия в социалните медии в една пощенска кутия, което прави взаимодействието с клиентите по-лесно управляемо и ефективно.

OwlyWriter AI : Генеративна изкуствена интелигенция, която ви позволява да генерирате надписи за социални медии и да публикувате идеи незабавно, за да създавате съдържание за социални медии, което печели всеки път.

Свързаност : Използвайте над 150 приложения, за да споделяте ресурси и данни в любимите си социални мрежи, включително Facebook, LinkedIn, Instagram, Google My Business, TikTok и други.

Реклама в социалните медии: Проектирайте, публикувайте и анализирайте рекламни кампании в социалните медии във Facebook, LinkedIn и Instagram от централизиран, лесен за използване контролен панел.

Ограничения

Hootsuite е един от най-скъпите инструменти за управление на кампании в социалните медии.

Потребителите са съобщили, че понякога има бъгове.

Цени

Безплатно: 30-дневен безплатен пробен период

Професионална версия: 99 долара на месец за един потребител и 10 социални профила

Екип: 249 долара на месец за трима потребители и 20 социални профила

Бизнес: 739 долара на месец за пет потребители и 35 социални профила

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4. 1 от 5 (3906+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (3442+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Hootsuite!

6. Mailchimp

Най-доброто за автоматизация на маркетинга и имейл маркетинг

Пример за табло за аудитория чрез Mailchimp

Mailchimp е всеобхватна платформа за автоматизация на маркетинга, която предлага функции като имейл маркетинг, създаване на онлайн магазин, планиране на срещи, създаване на целеви страници и други, за да помогне на бизнеса да продава по-добре своите продукти и услуги.

Маркетинговият CRM модул разполага с мощни функции за управление на контакти и готови сегменти, които ви помагат да разберете и да използвате данните и информацията за клиентите, за да персонализирате стратегиите си за ангажираност и маркетинг.

Създайте персонализирани преживявания за потенциалните си клиенти, които предават правилното послание в подходящия момент с функциите за поведенческо таргетиране и персонализация на Mailchimp.

Mailchimp предоставя на всички видове и размери предприятия, агенции и свободни професионалисти всестранни възможности за проектиране и реализиране на напълно оптимизирани дигитални маркетингови кампании, които развиват вашия бизнес чрез увеличаване на продажбите и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (LTV).

Най-добри функции

Имейл маркетингови кампании : Използвайте функции като предварително проектирани имейл шаблони, динамична персонализация на съдържанието и помощник за темата, за да създадете красиви имейли, които превръщат посетителите в клиенти.

Мениджър на кампании : Управлявайте множество проекти в различни канали от единен контролен панел. Следете с лекота ключовите точки на контакт, задачите и консолидираните анализи на кампанията.

Прогнозни демографски данни : Използвайте силата на прогнозната изкуствена интелигентност (AI), за да персонализирате маркетинга си с интелигентно прогнозирани демографски данни, което води до кампании с по-висока ангажираност.

Шаблони за кампании : Използвайте над 100 готови шаблона с разнообразни блокове съдържание и дизайнерски елементи, за да стартирате професионално изглеждащи имейл и лендинг кампании за нула време.

A/B тестване: Тествайте всичко – от заглавията, имената, съдържанието, изображенията, оформлението и времето на изпращане, за да идентифицирате и фиксирате печелившите променливи с помощта на A/B и многовариантно тестване.

Ограничения

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация и свикване за начинаещите.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени

Безплатно: 500 контакта и 1000 имейла/месец

Essentials: Безплатно за един месец. Цена от 9,28 $/месец за 500 контакта и 5000 имейла/месец.

Стандартен: Безплатен за един месец. Започва от 13,86 $/месец за 500 контакта, 6000 имейла/месец и пълни функции за автоматизация.

Премиум: Започва от 277,14 долара на месец за 10 000 контакта, 150 000 имейла на месец и неограничен брой потребители.

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,4 от 5 (4967+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (16 155 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Mailchimp!

7. Snov. io

Най-добри за автоматизация на продажбите, проучване на потенциални клиенти и контакти с непознати лица

Списък с потенциални клиенти в Snov. io

Snov.io е многофункционална платформа за автоматизация на продажбите и генериране на потенциални клиенти, която помага на бизнеса да оптимизира своите кампании за достигане до потенциални клиенти. Тя предлага всеобхватни функции за имейл маркетинг, генериране на потенциални клиенти, проверка на имейли и автоматизация на достигането до потенциални клиенти.

С помощта на инструмента за търсене на имейли потребителите могат да откриват предварително проверени потенциални клиенти въз основа на целевия си ICP (идеален профил на клиента), а функцията за проверка на имейли помага за намаляване на процента на отпадане чрез почистване на списъците с имейли.

Използвайте мощния CRM за продажби, за да изградите канали за продажби с до 100 етапа, да конфигурирате управлението на етапите на сделката, да управлявате документацията и бележките за сделките и потенциалните клиенти, да проследявате потенциалните клиенти с помощта на етикети и да насърчавате по-добрата работа в екип с помощта на споделения календар.

Snov. io предлага надеждни функции за компании, които търсят по-добри начини за управление на своите кампании за достигане до клиенти, включително намиране и проверка на потенциални клиенти, достигане до клиенти чрез имейл, автоматизация на кампании и CRM за продажби, за да помогне за подобряване на ефективността и ефикасността на маркетинговите кампании.

Най-добри функции

Email finder : Събирайте целеви потенциални клиенти, които са предварително проверени, за да намалите времето за намиране и проверка на потенциални клиенти, както и да елиминирате отказите на имейли.

Кампании с постепенно разкриване : Мащабирайте кампаниите си с персонализирани поредици от имейли, подкрепени от автоматизирани последващи действия.

Проверка на имейл адреси : Подлагайте имейл адресите на 7-степенен процес на проверка, който намалява процента на отказите и увеличава вероятността за успех на кампанията.

Подготовка на имейли : Подобрете доставяемостта на пощенската кутия, като автоматизирате изпращането на имейли във времето, за да изградите положителна репутация на изпращача сред доставчиците на имейл услуги.

CRM за продажби: Оптимизирайте работния процес по продажбите, като проследявате потенциални клиенти, сделки, задачи и ресурси и общувате и сътрудничите ефективно и ефикасно.

Ограничения

CRM функциите са основни

UI & UX могат да бъдат неинтуитивни за работа, когато започвате

Цени

Безплатно: Пробният период се подновява автоматично на всеки 30 дни и включва 150 кредита за имейли и 100 получатели на имейли.

Стартово ниво: 39 $/месец за 1000 кредита за имейли и 5000 получатели на имейли

Pro 5K: 99 $/месец за 5000 кредита за имейли и 10 000 получатели на имейли

Напълно управлявана услуга: Започва от 2999 USD/месец за над 1000 SOM компании и над 1000 ICP контакта.

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,5 от 5 (262 отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (195 отзива)

8. Whatagraph

Най-добри за управление на данни от кампании

Общ преглед на акаунта чрез Whatagraph

Whatagraph е платформа за данни, която позволява на бизнеса да управлява по-добре своите маркетингови данни, за да се възползва от информацията, получена от тях.

Импортирайте данните си безпроблемно с помощта на вградени интеграции, показвайте ги с помощта на готови джаджи и шаблони и споделяйте своите прозрения с клиенти и вътрешни заинтересовани страни с помощта на LIVE табло, автоматизирани имейл известия и експортиране на данни. Използвайте най-модерни хранилища за данни, като Big Query на Google, за да извършвате анализи в голям мащаб и да персонализирате както външния вид, така и показателите на вашите отчети.

Независимо от типа и мащаба на кампанията, Whatagraph помага на бизнеса да оптимизира процеса на управление на кампаниите, като им позволява да свържат директно източниците си на маркетингови данни, да визуализират данните без усилие и да споделят бързо своите прозрения.

Най-добри функции

Хетерогенни източници на данни : Извличайте данни от множество канали, включително CRM, имейл маркетинг, платени реклами, аналитични и SEO платформи, използвайки над 40 вградени интеграции или персонализирани API.

Анализ на големи данни : Лесно и сигурно прехвърляйте всички маркетингови данни в собствения си BigQuery облак, за да поддържате централизирана база данни и да извършвате анализи в голям мащаб.

Достъп в реално време и автоматично споделяне : Споделяйте сигурен достъп до отчети в реално време, като същевременно позволявате автоматично споделяне на генерираните отчети със заинтересованите страни по предварително определени графици.

Отчети за различни канали : Преобразувайте необработените маркетингови данни в подробни отчети за различни канали с помощта на функцията „Smart Builder”.

Персонализирано брандиране: Направете силно впечатление на клиентите, като персонализирате отчетите си, за : Направете силно впечатление на клиентите, като персонализирате отчетите си, за да отразят визуалното ви брандиране . Можете да отидете още по-далеч, като настроите персонализиран домейн за споделени отчети и изпращане на имейли.

Ограничения

Интерфейсът може да бъде нестабилен и податлив на грешки понякога.

Ценовите планове са изключително скъпи и няма безплатен вариант.

Цени

Безплатно: Няма безплатен план. Само 30-дневна гаранция за връщане на парите за всички платени планове.

Професионална версия: Започва от 223 долара на месец за до 25 източника на данни и пет потребители.

Премиум: Започва от 335 $/месец за до 50 източника на данни и 10 потребители

Персонализирано: Включва над 100 източника на данни и неограничен брой потребители. Свържете се с нас за цени.

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4. 1 от 5 (3906+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (3442+ отзива)

9. Trendhero

Най-подходящи за маркетинг с влиятелни лица, анализи и обхват

Демонстрационен отчет чрез trendHERO

Trendhero е всеобхватно средство за дигитален маркетинг, което помага на потребителите ефективно да откриват, анализират и се свързват с влиятелни лица. С над 90 показателя за оценка на влиятелните лица, Trendhero помага на бизнеса да провежда своите маркетингови кампании с влиятелни лица по-печелившо.

Използвайте над 20 мощни филтъра, за да откриете влиятелни лица по категории, размер, местоположение, език и подобни акаунти. Възползвайте се от ежедневни анализи, които включват история на броя на последователите, влияние на споменаванията и най-доброто време за публикуване. Накрая, свържете се бързо и лесно с стотици влиятелни лица чрез имейл, за да обсъдите бизнес изискванията и да получите предложения.

Trendhero предлага надеждни функции за управление на кампании, включително лесни за използване работни процеси, достъп с едно кликване до контактите на влиятелните лица и подробни анализи, които помагат на потребителите да следят отблизо своите маркетингови кампании с влиятелни лица.

Най-добри функции

Анализи : Достъп до подробни анализи с над 90 показателя, включително проверки за фалшиви последователи, демографски данни и интереси на аудиторията, за да прецените дали аудиторията на влиятелния човек отговаря на вашата целева демографска група.

Търсене : С помощта на усъвършенстван инструмент за търсене, който прилага над 20 филтъра към база данни с над 100 милиона записи, вашата компания може да открие нано, микро и дори макро влиятелни лица, които наистина съответстват на вашата марка и целите на кампанията.

Проследяване : Получавайте информация в реално време за вашите акаунти, тези на вашите конкуренти и на влиятелните лица, като например ръст на броя на последователите, споменавания и най-доброто време за публикуване.

Outreach: Свържете се с стотици влиятелни лица по имейл за нула време с автоматизирано изпращане на имейли, като премахнете ръчното търсене и административните забавяния. Trendhero включва високо персонализирани динамични шаблони за имейли, които са проектирани да увеличат процента на отговорите.

Ограничения

Ограничен брой филтри за претърсване на огромна база данни

Някои потребители са съобщили, че анализирането отнема много време.

Цени

Безплатно: Ограничен безплатен акаунт с основни функции, плюс 14-дневен безплатен пробен период за всички платени планове.

Lite: 9,99 $/месец, включва 10 отчета/месец и проследяване на три акаунта

Pro: 29,99 $/месец, включва 50 отчета/месец и проследяване на 20 акаунта

Разширена версия: 99,99 $/месец, включва 200 отчета/месец и проследяване на 50 акаунта

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,4 от 5 (79 отзива)

Capterra: Не е наличен

10. SproutLoud

Най-доброто за автоматизация на маркетинга през каналите

Табло за маркетингова аналитика чрез SproutLoud

SproutLoud е решение за автоматизация на маркетинга, което има за цел да увеличи продажбите и приходите на бизнеса чрез партньори в локалния маркетинг. То ви помага да подобрите ефективността, да намалите разходите и да увеличите възвръщаемостта на инвестициите в маркетинга чрез редица функции, включително управление на активи, автоматизация на локалния маркетинг, анализи и други.

Персонализирайте и изпълнявайте локални маркетингови кампании по рационален начин, като използвате изчерпателни аналитични данни, за да разберете възвръщаемостта на инвестициите за всяка кампания, включително ангажираността на партньорите и статистическите данни за използването на платформата.

Търговците на дребно, дилърите, дистрибуторите и агентите могат да организират и контролират маркетинговите си активи, да консолидират множество маркетингови процеси в един централизиран хъб и да изпълняват локализирани кампании за по-кратко време с по-добри резултати. Освен това, неговият аналитичен модул предлага както на бизнеса, така и на партньорите им по каналите предимството на подобрена ефективност на кампаниите чрез данни, базирани на аналитични прозрения.

Най-добри функции

Създаване на реклами и управление на цифрови активи : Сътрудничество с местните ви партньори при създаването на персонализирани реклами и маркетингови активи, съобразени с вашата марка, като по този начин се избягват скъпи забавяния и високи такси на агенциите.

Локална автоматизация на маркетинга : От една страна, ускорявайте дигиталните кампании във Facebook, LinkedIn, Yelp и др., а от друга, балансирайте традиционните вестници, радио и персонализирани печатни реклами.

Управление на средствата : Следете финансирането, предлагано на партньорските мрежи, и получените от тях вноски, като по този начин провеждате прозрачни, но сигурни многостранни рекламни кампании в сътрудничество с другите участници.

Маркетингова аналитика : Проследявайте ключовите показатели за ефективност на тактиките, кампаниите и партньорите както за дигиталните, така и за офлайн традиционните медии. Възползвайте се от ежедневни, седмични и месечни отчети.

Сигурност: Платформата на SproutLoud е съвместима с SOC 2 Type II, PCI, HIPAA, GDPR и CCPA, а центровете за данни, които съдържат нейните данни, отговарят на същите високи стандарти за изисквания за сигурност на данните.

Ограничения

Потребителите съобщават за стръмна начална крива на обучение с инструмента.

Няма безплатен план

Цени

Безплатно: Няма безплатен план, само ограничен безплатен пробен период.

Платени планове: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,9 от 5 (166 рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (10 отзива)

С това стигаме до края на нашето пътуване, в което сравнихме най-добрите инструменти за управление на кампании, които според нас си заслужава да опитате, ако вашият бизнес търси начини да управлява по-продуктивно своите маркетингови кампании и вътрешни бизнес процеси.

Подходящите инструменти за управление на кампании могат да помогнат на вашия бизнес:

Работете с по-оптимизирани работни процеси

Подобрете планирането и изпълнението

Проследявайте разпределението на ресурсите и анализите на ефективността в реално време.

Сътрудничество с по-голяма ефективност

Комуникирайте по-ефективно

Автоматизирайте повтарящи се задачи и подпроцеси и много други

Всяка фирма, независимо от нишата или индустрията, която може да се възползва от по-добра оптимизация на ресурсите си, трябва да обмисли инвестиране в инструмент за управление на кампании.

Управлявайте вашите маркетингови кампании с ClickUp

Днешните динамични времена и конкурентно предизвикателната бизнес среда изискват ефективно управление на ограничените бизнес ресурси.

Инструментите за управление на кампании могат да помогнат на бизнеса да оптимизира работните си процеси, да оптимизира маркетинговите си процеси и да съгласува всичко в съответствие с бизнес целите си.

Независимо дали става дума за ненадминатите възможности за управление на проекти на ClickUp, мощните функции за имейл маркетинг на Sender или уменията за управление на социални медии на HootSuite и SproutLoud, всеки инструмент предлага свои уникални предимства. Комбинирани, те образуват мощен набор от инструменти, който позволява на бизнеса да управлява ефективно кампании в множество канали.

Освен това, инструментите за управление на кампании, описани тук, могат да подобрят значително технологичния стак на дадена компания.

ClickUp, например, може да служи като централизиран център за планиране на кампании, възлагане на задачи и проследяване на цели. В комбинация с усъвършенстваните функции за автоматизация и персонализация на Sender или задълбочените възможности за анализ на данни и отчитане на Whatagraph, фирмите могат да получат безценна информация и да вземат решения, основани на данни, за да оптимизират своите маркетингови стратегии.

Чрез включването на подходяща комбинация от инструменти за управление на кампании в своите операции, компаниите могат да се възползват от най-модерните маркетингови технологии (martech), за да повишат ефективността, подобрят комуникацията и увеличат възвръщаемостта от своите маркетингови усилия.

Гост автор:

Sender. net