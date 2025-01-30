10-те най-добри алтернативи на Mailchimp за имейл маркетинг през 2025 г.

Платформите за имейл маркетинг позволяват на маркетолозите да проектират, планират, изпращат и анализират имейл кампании. Mailchimp е особено популярен сред конкурентите си, предимно заради опростения интерфейс и мощните инструменти, които предлага. ?

Mailchimp има своите ограничения. Например, безплатният план не предлага планиране на имейли, а планът Essentials няма да ви помогне да персонализирате или оптимизирате имейл кампанията си над определена степен.

Цената се определя според броя на контактите, които имате, така че разходите ви започват да нарастват с разрастването на аудиторията ви.

Освен това, усъвършенстваната автоматизация на маркетинга и генеративната изкуствена интелигентност за създаване на текстове за имейли бързо се превръщат в стандарт. Mailchimp предлага тези функции само в скъпите си планове от по-висок клас, което затруднява внедряването им от по-малките компании.

Маркетинг екипите вече разполагат с няколко алтернативи на Mailchimp, които могат да проучат – инструменти за имейл маркетинг като Mailchimp, които имат функции, най-подходящи за техните приоритети, и на цена, която им е удобна.

Този списък с 10-те най-добри алтернативи на Mailchimp за имейл маркетинг ще ви помогне да откриете функциите и цените, които най-добре подхождат на вас и вашия екип.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Mailchimp?

Преди да преминем към нашите най-добри алтернативи на Mailchimp, нека разгледаме някои ключови функции, които трябва да търсите в инструмент за имейл маркетинг:

Леснота на използване: Платформата трябва да е лесна за навигация и подходяща както за начинаещи, така и за опитни маркетолози.

Разширено управление на списъци: Инструментът трябва да може ефективно да сегментира и управлява вашата аудитория.

Планиране на имейли: Трябва да ви позволява да планирате имейли, което е задължителна функция за ефективно планиране на кампании.

Бърз достъп до обслужване на клиенти: Доброто обслужване на клиенти е от жизненоважно значение, особено за отстраняване на проблеми и предоставяне на насоки.

Персонализирани шаблони: Разнообразието от шаблони може да ви помогне Разнообразието от шаблони може да ви помогне да спестите време и да създадете визуално привлекателни имейли.

Функции за автоматизация: Автоматизацията не само спестява време, но и помага за персонализиране на потребителското преживяване и ви помага да създадете потребителски пътеки или продажбени фунии.

Аналитични инструменти: Подробните анализи са от съществено значение за проследяване на резултатите и оптимизиране на ефективността на вашите кампании.

Възможности за интеграция: Инструментът трябва да се интегрира безпроблемно с други платформи и инструменти, които вашата компания използва.

Ценови опции: Инструментът трябва да предлага различни ценови планове, за да можете да изберете един в зависимост от бюджета си и мащаба на дейността си.

10-те най-добри алтернативи на Mailchimp, които да използвате през 2024 г.

Сега, когато вече знаете какви характеристики и функционалности да търсите в платформите за имейл маркетинг, нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Mailchimp, които си заслужава да опитате през 2024 г.

1. MailerLite

чрез Mailer Lite

Една от популярните алтернативи на Mailchimp, MailerLite предлага набор от инструменти за създаване на професионални имейл кампании, бюлетини, целеви страници и уебсайтове. Редакторът на платформата с функция „плъзгане и пускане“, задвижван от AI генератор, позволява лесно персонализиране на дизайна.

Приложението за iOS на Mailterlite е специално интуитивно за управление на кампании в движение – дори за напреднали функции като създаване на дрип кампании или напреднало таргетиране, автоматизация или проучвания.

Mailerlite се интегрира с популярни услуги като Zapier, Stripe, WordPress и Shopify и предлага опция за безплатен акаунт с 24/7 поддръжка и 30-дневен пробен период на премиум версията.

Най-добрите функции на MailerLite

Създавайте бюлетини, изграждайте целеви страници и автоматизирани пътувания – всичко на едно място.

Получете автоматизация на имейлите в безплатния план

Уверете се, че имейлите достигат до пощенските кутии на абонатите благодарение на високата степен на доставка на имейли.

Намерете надеждна поддръжка на клиенти за отстраняване на проблеми и отговори на въпроси.

Ограничения на MailerLite

Персонализираният HTML редактор е достъпен само в разширения план.

Шаблоните за целеви страници и хостингът на персонализирани домейни са ограничени до платените планове.

Ограничения при редактирането на списъци с абонати и избора на нови шаблони

Липсват някои разширени функции, като подробни отчети за имейлите и разширена автоматизация.

Цени на MailerLite

Безплатно: Предлага основни функции за до 1000 абонати.

Развиващ се бизнес: Започва от 10 $/месец, включително допълнителни функции като автоматично повторно изпращане на кампания

Разширена версия: Започва от 20 $/месец, с функции като персонализиран HTML редактор и инструмент за създаване на страница за отписване.

Enterprise: Персонализирано решение с променлива цена в зависимост от конкретните нужди и размера на базата данни с абонати.

Оценки и рецензии за MailerLite

G2: 4,6/5 (809 отзива)

Capterra: 4,7/5 (1901 отзива)

2. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е софтуер за имейл маркетинг, предназначен за бизнеса от всякакъв мащаб. Той съчетава имейл маркетинг, автоматизация и CRM за екипите за имейл маркетинг. Използва машинно обучение за сегментиране и персонализиране на имейли, съобщения, чат и текстови съобщения.

Въпреки че предлагането му е всеобхватно, ActiveCampaign е особено известен с усъвършенстваните си инструменти за автоматизация и възможности за интеграция. Това прави ActiveCampaign една от водещите алтернативи на Mailchimp за фирми, които търсят високо ниво на контрол и персонализация в своите маркетингови кампании.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Проследявайте сайтове и събития и получавайте достъп до вградени формуляри и отчети за кампаниите.

Създавайте целеви страници, реклами за потенциални клиенти и различни видове формуляри.

Интегрирайте с платформи като WooCommerce, Shopify и BigCommerce.

Използвайте разделено тестване, за да гарантирате повече отваряния и покупки.

Ограничения на ActiveCampaign

Няма безплатен план, като най-евтиният план започва от 70 долара на месец за екип от трима потребители.

Може да бъде прекалено сложно за потребители, които искат да се фокусират само върху конкретни функции като имейл маркетинг.

Телефонната поддръжка е достъпна само за клиенти с план Enterprise.

Цени на ActiveCampaign

Lite: Започва от 29 $/месец, фактурирани годишно, или 39 $/месец, фактурирани месечно.

Плюс: Започва от 49 $/месец, фактурирани годишно, или 70 $/месец, фактурирани месечно.

Професионална: Започва от 149 $/месец, фактурирани годишно, или 187 $/месец, фактурирани месечно.

Enterprise: Персонализирани цени за големи организации с разширени нужди

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 звезди (10 570 отзива)

Capterra: 4,6/5 звезди (2323 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на ActiveCampaign!

3. Brevo

чрез Brevo

Brevo, по-рано известна като Sendinblue, е модерна платформа за имейл маркетинг, която улеснява ефективната комуникация между бизнеса и клиентите. С обновена визуална идентичност, Brevo сега се фокусира върху предлагането на лесен за ползване интерфейс, който го прави достъпен за потребители с различно ниво на опит.

Brevo предлага персонализирани имейл шаблони, редактор с функция „плъзгане и пускане”, транзакционни имейли и възможност за провеждане на SMS и WhatsApp кампании. Възможността за провеждане на текстови кампании го отличава от другите алтернативи на Mailchimp.

Най-добрите функции на Brevo

Изпращайте 300 имейла на ден с безплатната версия

Получете безплатно неограничено пространство за съхранение на контакти във всички планове

Обединете всички имейли и съобщения в една пощенска кутия

Ограничения на Brevo

Създателят на целеви страници е включен само в бизнес плана и не предлага разнообразие от интеграции с трети страни.

Поддръжката на клиенти е ограничена, без поддръжка чрез чат на живо в плана Starter, а поддръжка по телефона е налична само в плана Business.

Цени на Brevo

Безплатно: Включва основни функции като шаблони за имейли и дневен лимит от 300 имейла.

Стартово ниво: Започва от 25 $/месец, без дневен лимит за изпращане и с основни функции за отчитане и анализи.

Бизнес: Предлага по-разширени функции като A/B тестване и разширени статистики на цена 65 $/месец.

BrevoPlus: Персонализирани цени, включително разширена сигурност и персонализирани опции за поддръжка

Оценки и рецензии за Brevo

G2: 4,5/5 звезди (672 отзива)

Capterra: 4,5/5 звезди (1858 отзива)

чрез Constant Contact

Constant Contact е инструмент за имейл маркетинг с много функции, създаден специално за малките предприятия. Той е известен с лесния си за ползване интерфейс, който позволява лесно управление на кампаниите.

Платформата включва шаблони за имейли с функция „плъзгане и пускане“, CRM за маркетинг, мениджър за приоритети на задачите, управление на събития и социален маркетинг. Цената започва от 12 долара на месец, като се обслужват до 500 абонати. Това е една от по-достъпните алтернативи на Mailchimp, но цената се увеличава значително с нарастването на броя на абонатите.

Идентифицирайте тенденциите в имейлите чрез мощни отчети, базирани на това кой взаимодейства с имейлите.

Интегрирайте Facebook, Google Ads и Instagram, за да намерите нови потенциални клиенти.

Използвайте препоръчителни теми и изкуствен интелект, за да създавате атрактивни имейли.

Достъп до планирани изпращания на имейли в планове от по-висок клас

Липсват сложни и гъвкави работни процеси

Процесът на закриване на акаунта е тромав и изисква телефонен контакт в работно време.

Lite: Започва от 12 долара на месец и включва основни функции като шаблони за имейли и Започва от 12 долара на месец и включва основни функции като шаблони за имейли и CRM за маркетинг

Стандартен: Започва от 35 $/месец, добавя функции като предварително създадени автоматизации и A/B тестове на предметната линия.

Премиум: Започва от 80 $/месец, включва разширени функции като персонализирани автоматизации и отчети за приходите.

G2: 4/5 звезди (5712 отзива)

Capterra: 4,3/5 звезди (2619 отзива)

5. Omnisend

чрез Omnisend

Omnisend оптимизира ангажираността, конверсията и реактивирането на клиентите чрез имейл маркетинг и множество канали. Създаден специално за електронната търговия, той е една от популярните алтернативи на Mailchimp сред търговските предприятия.

Той е известен с това, че опростява процеса на създаване на професионални имейли с възможност за пазаруване, благодарение на библиотеката си от персонализирани шаблони. Това позволява добавянето на продукти и динамични кодове за отстъпка без никакво кодиране.

Най-добрите функции на Omnisend

Достъп до обширна библиотека с персонализирани шаблони за професионални имейли

Препратете имейли на потребители, които не са ги отворили, чрез Campaign Booster

Проследявайте аналитичните данни и възвръщаемостта на инвестициите, за да измерите успеха на кампанията.

Ограничения на Omnisend

Липсва RSS функция за интеграция с блог

По-бавно време за отговор от страна на обслужването на клиенти

Неограниченото изпращане на имейли е ограничено до плана Pro.

Цени на Omnisend

Безплатно: Основни функции за имейл с ограничение от 500 изпратени имейла месечно.

Стандартен план: на цена 16 долара на месец, предлага повече изпращания и допълнителни функции като неограничени уеб известия.

Професионален план: На цена от 59 долара на месец, включва неограничено изпращане на имейли и SMS-и, както и разширени отчети.

Оценки и рецензии за Omnisend

G2: 4,5/5 звезди (836 отзива)

Capterra: 4,7/5 звезди (704 отзива)

6. Campaign Monitor

чрез Campaign Monitor

С различни лесни за употреба шаблони, софтуерът за имейл маркетинг на Campaign Monitor е фокусиран върху лекотата на употреба и ефективността.

Платформата предлага сегментиране на данни и всеобхватни функции за автоматизация, което улеснява целенасочените и ефективни имейл маркетингови кампании.

Campaign Monitor се използва главно за анализ на ефективността на кампаниите и за подробно проследяване на пътя на потребителите.

Най-добрите функции на Campaign Monitor

Персонализирайте шаблоните с различни уеб шрифтове

Получете ефективни опции за сегментиране на данни за целеви кампании

Предоставете на абонатите си център за предпочитания, където да избират как да взаимодействате с тях.

Ограничения на Campaign Monitor

Висока цена в сравнение с конкурентите

Ограничено A/B тестване с само два варианта

Цени на Campaign Monitor

Lite: Цената започва от 11 долара, но ограничава броя на имейлите на месец.

Основни характеристики: Неограничено изпращане на имейли за 19 $ на месец

Premier: 149 $/месец с добавена телефонна поддръжка и разширени функции като разширено проследяване на линкове и оптимизация на времето за изпращане

Оценки и рецензии за Campaign Monitor

G2: 4. 1/5 звезди (692 отзива)

Capterra: 4,5/5 звезди (487 отзива)

7. GetResponse

чрез GetResponse

GetResponse се е превърнал от традиционен инструмент за имейл маркетинг в цялостно решение за електронна търговия и онлайн маркетинг.

Сега предлагате цялостни функции, включително имейл маркетинг, чат функции, инструменти за електронна търговия и хостинг на уебинари.

GetResponse е най-известен с персонализираните си целеви страници като част от фунията за конверсия и мощните си функции за автоматизация, което го прави една от най-добрите алтернативи на Mailchimp.

Най-добрите функции на GetResponse

Използвайте разширени инструменти за имейл маркетинг, като автоотговори и формуляри за регистрация.

Получете високо персонализирано картографиране на пътя на клиента , използвайки усъвършенствани възможности за автоматизация на маркетинга.

Достъп до колекция от около 215 съвременни и редактируеми шаблони за имейли

Ограничения на GetResponse

Ограничени възможности за тестване с само пет варианта на заглавия или съдържание

По-сложните функции като автоматизация на маркетинга, хостинг на уебинари и инструменти за електронна търговия са достъпни само в плановете от по-високо ниво.

Цени на GetResponse

Имейл маркетинг: Основни функции за имейл маркетинг за списъци с по-малко от 500 записи на цена 19 $/месец.

Автоматизация на маркетинга: Функции като работни потоци, базирани на събития, и сортиране на контакти за 59 долара на месец.

Ecommerce Marketing: 119 $/месечно, с различни функции като разширена автоматизация, инструменти за електронна търговия и хостинг на уебинари.

Оценки и рецензии за GetResponse

G2: 4. 3/5 звезди (640 отзива)

Capterra: 4,2/5 звезди (475 отзива)

8. ConvertKit

чрез ConvertKit

ConvertKit е платформа за имейл маркетинг, създадена специално за творци като блогъри, създатели на онлайн курсове и дигитални продавачи.

Той предлага лесен за използване интерфейс и оптимизирана автоматизация, достъпна за създатели с всякакви нива на умения. ConvertKit ви позволява да имате платени бюлетини и да продавате дигитални продукти като самостоятелен предприемач, което го прави пълноценен маркетингов инструмент.

Най-добрите функции на ConvertKit

Персонализирайте поредиците от имейли с автоматизация

Фокусирайте се върху имейли с обикновен текст, за да поддържате лична връзка с аудиторията.

Насочете се към конкретни групи абонати чрез ефективно управление на списъците

Ограничения на ConvertKit

Ограничен избор от предварително проектирани шаблони за имейли

Цената е свързана с броя на абонатите.

Цени на ConvertKit

Безплатен план: Включва основни функции като изпращане на имейли и неограничен брой формуляри, безплатно за до 1000 абонати.

План Creator: Започва от 9 $/месец с визуални инструменти за автоматизация

План Creator Pro: Започва от 25 $/месец с приоритетен чат на живо и поддръжка по имейл.

Оценки и рецензии за ConvertKit

G2: 4,4/5 звезди (190 отзива)

Capterra: 4,7/5 звезди (194 отзива)

9. Moosend

чрез Moosend

Moosend е гъвкава алтернатива на Mailchimp, която предлага ефективно управление на списъци с изчерпателни опции за сегментиране.

Подробното проследяване на кампаниите от Moosend за наблюдение на продажбите и конверсиите от имейл маркетинговите усилия е една от най-полезните функции за начинаещи.

Най-добрите функции на Moosend

Изберете от над 75 модерни и изчистени шаблона за имейли.

Получете гъвкави опции за автоматизация на маркетинга с отличен редактор на работния процес.

Ограничения на Moosend

Ограничени разширени анализи

Дизайнът на имейл шаблоните, макар и професионален, не е толкова креативен, колкото някои потребители биха предпочели.

Цени на Moosend

Безплатен пробен период: Включва основни функции за 30 дни с 1000 абонати и автоматизиран работен процес.

Предимства: Цена от 9 долара с добавен SMTP сървър

Enterprise: Персонализирана оферта; включва всички Pro функции, като откриване на аудитория

Оценки и рецензии за Moosend

G2: 4,7/5 звезди (561 отзива)

Capterra: 4,7/5 звезди (190 отзива)

10. Hubspot

чрез HubSpot

HubSpot е подходящ за фирми, които искат да подобрят своите стратегии за имейл маркетинг с различни професионални инструменти, включително инструмент за създаване на персонализирани целеви страници.

HubSpot предоставя отлични инструменти за A/B тестване и анализи за ефективно управление на кампании, както и различни шаблони за уебсайтове, имейли и целеви страници.

Това, което го прави една от най-добрите алтернативи на Mailchimp, е интеграцията му със социалните медии, което увеличава обхвата на вашите усилия в имейл маркетинга.

Най-добрите функции на HubSpot

Управлявайте по-добре взаимоотношенията с клиентите и информацията за тях с безплатен CRM инструмент с неограничен брой контакти.

Използвайте ефективна автоматизация и сегментация на маркетинга за целеви кампании.

Разширете обхвата на маркетинговите си усилия, като интегрирате опции за маркетинг в социалните медии.

Ограничения на HubSpot

Ценовата структура може да бъде висока, особено при преминаване от пакета „Starter“ към по-напредналите пакети.

Комплексните функции на платформата могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи или малки фирми.

Цени на HubSpot

Starter: Започва от 20 долара на месец с ограничени функционалности

Professional и Enterprise: Предлагат богати функции, но са значително по-скъпи, като планът Professional започва от 890 долара на месец, а планът Enterprise – от 3600 долара на месец.

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4,4/5 звезди (10493 отзива)

Capterra: 4,5/5 звезди (5747 отзива)

Макар че тук акцентът е поставен предимно върху инструментите за имейл маркетинг, е важно да се имат предвид и платформи, които, макар и да не са предназначени изключително за тази цел, могат значително да подобрят вашите усилия в имейл маркетинга. ClickUp е отличен пример за това, като предлага генеративни функции, задвижвани от изкуствен интелект, които допълват и оптимизират процеса на имейл маркетинга.

ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате кампаниите и проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp не е просто инструмент за управление на проекти, а многофункционална платформа, която може да бъде ценен актив във вашата стратегия за имейл маркетинг.

Управлението на имейл проекти в ClickUp ви позволява да интегрирате имейл маркетингови кампании в работните си процеси за управление на проекти. Това гарантира, че вашите имейл маркетингови задачи се управляват и съгласуват с по-широките цели и срокове на вашите проекти.

За да оптимизирате и интегрирате имейл задачите в цялостното управление на проекти, опитайте шаблона за имейл маркетинг на ClickUp, за да организирате и управлявате ефективно имейл кампаниите си.

Координирайте ефективно работата на екипа си, опростете планирането на съдържанието и проследяването на ефективността на имейлите и оптимизирайте работните процеси за имейл маркетинг с шаблона за имейл маркетинг кампании на ClickUp.

ClickUp предлага и шаблони за комуникационни планове, които ще опростят вашите комуникационни стратегии.

Бъдете безгранични с ClickUp AI

ClickUp AI Writing Assistant може да ви помогне да създадете убедително и безгрешно съдържание за имейли, спестявайки време и подобрявайки креативността. Това е инструмент, който може да генерира идеи, структури и дори цели чернови на имейли, правейки процеса на създаване на съдържание по-ефективен.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Удаленото сътрудничество става лесно с ClickUp

Чрез улесняване на сътрудничеството и управлението на проекти, ClickUp Design гарантира, че вашите пътни карти за имейл маркетинг се създават ефективно и са съобразени с целите на вашата кампания. То помага да приоритизирате работата си и предоставя вградени функции за задаване на срокове и напомняния.

Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии или планирайте работни процеси с визуално сътрудничеството на ClickUp Whiteboards.

Функции на ClickUp

Интегрирайте имейл маркетинга в по-широкия обхват на проектите, като използвате комплексни инструменти за управление на проекти.

Сортирайте всички имейли с филтри, използвайки функциите за управление на имейли.

Сътрудничеството ви ще бъде по-ефективно с усъвършенствани комуникационни инструменти, включително имейл, чат и клип.

Създавайте безгрешно съдържание за имейли с помощта на AI за писане в Docs

Ограничения на ClickUp

Липсват специализирани функции за имейл маркетинг

По-подходящи за управление на проекти, отколкото за специализиран имейл маркетинг

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Свържете се с отдела по продажбите за персонализиран план

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9183 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3920 отзива)

Към по-ефективни имейл кампании

Имейл маркетингът е известен като рентабилен метод за промотиране на вашите продукти и услуги. В момента Mailchimp може да е вашият предпочитан инструмент, или може би искате да започнете с вашите имейл маркетинг кампании.

Какъвто и да е случаят, тези алтернативи ще повишат ефективността на вашите имейл кампании и ще ви осигурят по-добра възвръщаемост на инвестициите.

Добавете ClickUp към комбинацията! Освен че е инструмент за управление на проекти, неговите функции за управление на имейли и комуникационни инструменти могат да ви помогнат да постигнете целите си в имейл маркетинга.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да изпращате имейли! ?