10-те най-добри CRM за маркетингови агенции през 2025 г.

Ако има дума, която да опише атмосферата в маркетинговите агенции, сме сигурни, че мнозина биха избрали „хаотична“. Вие се занимавате с множество проекти едновременно и често се състезавате с времето, за да изпълните задачите си. Постоянното превключване между приложения за управление на кампании, клиенти и потенциални клиенти ви разкъсва на различни посоки едновременно.

Ами ако ви кажем, че можете да използвате една единствена платформа, за да поддържате връзки с клиентите, да управлявате данни, да генерирате отчети и да планирате работни процеси? Всичко това е възможно с маркетинговите CRM софтуерни инструменти. Те са пълни с функции за централизиране на управлението на клиентите и вземане на решения, основани на данни, за провеждане на кампании и генериране на потенциални клиенти.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри CRM за маркетингови агенции. Запознайте се с техните функции и намерете този, който отговаря на всички ваши критерии! ✅

Какво трябва да търсите в CRM софтуера за маркетингови агенции?

С толкова много инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите на пазара, е нормално да се чувствате объркани кои да изберете. Все пак, всеки CRM софтуер за маркетинг, който си заслужава, трябва да предлага следното:

10-те най-добри CRM софтуера за маркетинг за агенции през 2025 г.

Анализирахме десетки CRM инструменти за маркетингови агенции и избрахме 10-те най-ефективни опции, които помагат на маркетинговите екипи да работят по-умно и да поддържат отлични отношения с клиентите. 🤝

Започнете Използвайте CRM на ClickUp, за да управлявате акаунти, визуализирате процеси и да си сътрудничите с маркетинговия си екип.

ClickUp е популярна платформа за управление на задачи, проекти и маркетинг с мощна CRM функционалност, с която можете да управлявате сметките си, визуализирате процесите и сътрудничите с екипа си на едно място.

Над 15-те персонализирани изгледа на платформата ви позволяват да видите CRM процесите си от всякаква гледна точка. Използвайте изгледа „Списък“, за да групирате, сортирате и филтрирате акаунтите си, възползвайте се от изгледа „Календар“, за да съобразите плановете си с крайните срокове, или изберете изгледа „Работна натовареност“, за да проверите какво има да върши екипът ви. 🍽️

Таблото за ефективност на ClickUp с над 50 джаджи ви позволява да визуализирате данните за клиентите. Използвайте Docs, за да съхранявате цялата документация на едно място. Можете да свържете маркетинговите документи с подходящи задачи и да ги споделите с екипите по продажбите за по-голяма прозрачност!

Управлявайте вашите акаунти с уникалната йерархия от пространства, папки и списъци на ClickUp, добавете вашите гости към платформата и контролирайте разрешенията само с няколко кликвания.

С ClickUp Automations и Forms можете да спестите време, като взаимодействате с потенциални клиенти и събирате данни за клиенти за миг. За да направите работния процес по-гладък, интегрирайте електронната си поща с ClickUp и създайте унифицирана среда за привличане на клиенти, изпращане на актуализации по проекти и управление на контакти.

Платформата се интегрира с над 1000 платформи и предлага пълен шаб лон ClickUp CRM, за да оптимизирате вашите канали за потенциални клиенти и да постигнете повече конверсии.

Управлявайте взаимодействието с клиентите с CRM на ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Инструменти за автоматизация на маркетинга за екипите по продажби и маркетинг, за да ускорят работните си процеси

Изчерпателни табла с над 50 карти за създаване и проследяване на маркетингови стратегии отвсякъде

Над 15 гледни точки за управление на взаимоотношенията с клиентите и личните задачи от всякаква гледна точка

Инструменти за имейл маркетинг, които помагат при прегледите на заинтересованите страни и публикуването

Лесни за използване автоматизации и формуляри за оптимизиране на заявките и запитванията

Мащабируема йерархия за превъзходно управление на акаунти

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да бъде прекалено голям

Някои потребители биха искали повече автоматизации в по-евтините планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 долара на член/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Insightly

Искате платформа, която съчетава CRM, маркетинг, управление на проекти и продажби ? Insightly може би е точно това, което търсите! 👁️

Тази платформа е изцяло насочена към персонализиране. Можете да я адаптирате към вашите уникални нужди и да създадете персонализирано пространство за вашата агенция и клиенти.

Ще оцените удобната функция за управление на имейлите на клиентите, която можете да използвате, за да проследявате и контролирате всяко взаимодействие с клиенти и да поддържате проактивна комуникация.

С първокласни опции за управление на продажбите и потенциалните клиенти можете лесно да събирате релевантна информация, да определяте приоритети и да сключвате сделки. Insightly ви позволява дори да добавяте подробни записи за вашите услуги и да имате готови ценови оферти и релевантна информация, когато потенциален клиент ги поиска.

Insightly предлага персонализирани табла за наблюдение на ключови показатели и вземане на информирани решения за бъдещето.

Платформата може да повиши производителността на вашия екип и да ви помогне да организирате CRM работните си процеси с автоматизация на задачите, която намалява повтарящата се работа и риска от човешка грешка.

Най-добрите функции на Insightly

Комбинира CRM, маркетинг, PM и продажбени възможности

Надеждни опции за управление на продажбите и потенциалните клиенти

Интуитивни табла

Автоматизация на задачите

Ограничения на Insightly

Може да бъде скъп за по-малките агенции в сравнение с други софтуери за управление на маркетинговите взаимоотношения с клиенти.

Автоматизацията може да се промени след софтуерни актуализации.

Цени на Insightly

Плюс : 29 $/месец на потребител

Професионален : 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Insightly

G2 : 4. 2/5 (850+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 600 отзива)

3. Podio

Въпреки че Podio не е CRM инструмент в истинския смисъл на думата, той е повече от способен да ви помогне да управлявате съществуващи и потенциални клиенти.

С Podio можете да създадете уникален архив на клиенти и потенциални клиенти и да го редактирате в реално време. Платформата предлага уеб формуляри, които улесняват събирането на информация. Тъй като поддържането на безупречни записи е от решаващо значение за маркетинговите агенции, ще се радвате да научите, че Podio ви позволява да добавяте коментари и да прикачвате файлове към вашите записи, за да ги направите по-подробни.

Разпределяйте задачи, за да организирате екипа си, да се уверите, че всеки е наясно със своите отговорности, и да проследявате напредъка, за да поддържате агенцията си на правилния курс.

Благодарение на многобройните изгледи на Podio, можете да наблюдавате записите си от различни перспективи. Използвайте простия изглед „Списък“, за да получите цялостен преглед на вашите клиенти, или превключете на изгледа „Kanban табло“, за да проследявате и управлявате техния статус.

Podio се интегрира с множество платформи, включително Google Drive, Google Calendar и FreshBooks, което ви помага да споделяте файлове, да организирате графика си и да създавате фактури.

Най-добрите функции на Podio

Вградени уеб формуляри за събиране на информация за клиенти

Лесно възлагане и управление на задачи

Множество изгледи

Многобройни интеграции с популярни инструменти

Ограничения на Podio

Мобилното приложение не предлага всички функционалности.

Някои потребители споменаха по-бавно време за реакция.

Цени на Podio

Безплатно : 0 $/месец на потребител

Плюс : 11,20 $/месец на потребител

Премиум: 19,20 $ на месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Podio

G2 : 4,2/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

4. Keap

Проследявайте взаимоотношенията с клиентите и фактурирайте клиентите си с този изключителен маркетингов инструмент за малки предприятия.

Една от функциите, която ще ви хареса, е автоматичното записване на потенциални клиенти. Keap събира и организира информация за потенциалните клиенти чрез персонализирани формуляри, социални медии и целеви страници. Бързото проследяване е от решаващо значение за превръщането на потенциалните клиенти в реални, а Keap се свързва автоматично с потенциалните клиенти въз основа на техните действия и активност.

Собствените функции за фактуриране и процесори за плащания на Keap ви позволяват да създавате фактури директно от CRM инструмента и да получавате плащанията си по-бързо. 💸

Свържете Keap с Zapier и се насладете на над 5000 интеграции! Ако използвате приложения, които не се поддържат от Zapier, възползвайте се от отворения API на Keap, за да създадете персонализирани интеграции.

Най-добрите функции на Keap

Автоматизирано записване на потенциални клиенти с практични опции за филтриране

Безпроблемно преминаване от други платформи

Отлични опции за фактуриране и плащане

Силни възможности за интеграция чрез Zapier или отворен API

Ограничения на Keap

Има по-стръмна крива на обучение

Обслужването на клиентите може да бъде по-добро

Цени на Keap

Pro : Започва от 159 $/месец (1500 контакта и двама потребители, допълнителни потребители: 29 $/месец)

Max: Започва от 229 $/месец (2500 контакта и трима потребители, допълнителни потребители: 29 $/месец)

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Keap

G2 : 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

Бонус: Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на Keap

5. Плъзгане

Не се бавете да намерите отлично CRM решение за вашата агенция! 🦶

Запознайте се с Drag, един лъскав инструмент, който разчита на трайната популярност на електронната поща като канал за комуникация за бизнеса. Той ви позволява да превърнете своя Gmail акаунт в мощна CRM машина! ✉️

Драг бордовете са основната функция на платформата. Свържете споделените си пощенски кутии и Google групи с борд, за да сортирате лесно потенциалните клиенти и запитванията. Можете също да добавите членовете на екипа си към борда, за да ги държите в течение.

Обогатете всеки разговор с клиент с подробности, за да оптимизирате сътрудничеството и да елиминирате необходимостта да преминавате между различни приложения. Прикачвайте файлове, възлагайте задачи на конкретни служители и оставяйте бележки.

Drag ви позволява автоматично да разпределяте имейли на вашите служители въз основа на критерии като ключови думи и подател, за да сте сигурни, че всеки изпълнява своите задължения.

Пренесете сътрудничеството на ново ниво, като отговаряте на имейли от името на колега и обединявате сили, за да пишете заедно убедителни чернови на имейли.

Благодарение на автоматизираните проследявания и шаблони за имейли можете да сте сигурни, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат и всички запитвания ще получат навременни отговори!

Изтеглете най-добрите функции

Превръща Gmail в CRM платформа

Автоматично присвояване на имейли

Автоматизирани последващи действия

Изчерпателни шаблони за имейли

Ограничения при плъзгане

Опознаването на функционалностите на платформата може да отнеме време.

Актуализациите могат да повлияят на настройките за видимост

Плъзнете цените

Безплатно : 0 $/месец на потребител

Стартово ниво : 8 $/месец на потребител

Плюс : 12 $/месец на потребител

Pro: 16 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Плъзнете оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 100 отзива)

6. Salesmate

Какво получавате, когато оборудвате CRM инструмент с мощни възможности за автоматизация? Получавате Salesmate, стабилна платформа, която ще помогне на вашия екип да напредне с оптимизирани маркетингови работни процеси! 🔝

Нека започнем с опциите за управление на потенциални клиенти и лийдове на платформата. Salesmate ви позволява да пишете имейли и текстови съобщения в големи количества и да създавате целеви имейл кампании и персонализирани последващи действия, за да превърнете потенциалните клиенти в реални клиенти.

Инструментът ви позволява да визуализирате вашия продажбен процес, да проследявате всеки разговор с потенциални и съществуващи клиенти, да записвате разговори и да синхронизирате вашата електронна поща и календар. Salesmate записва данните от разговорите с клиенти в реално време и ги актуализира автоматично. Вие и вашият екип можете да се съсредоточите върху други важни задачи, знаейки, че цялата кореспонденция се документира подробно!

Най-изявената функция на Salesmate е Автоматизацията. Използвайте я, за да получите информация за състоянието на вашия пайплайн, да привлечете потенциални клиенти, да проверите ефективността на екипа и лесно да създадете персонализирано клиентско преживяване. Тъй като Salesmate е инструмент, базиран на пътуването, можете бързо да създадете автоматизации, като плъзнете и пуснете желаните елементи (тригери, условия и действия) върху платформата.

Най-добрите функции на Salesmate

Надеждни автоматизации

Отлични опции за управление на потенциални клиенти и лийдове

Интуитивен дизайн с функция „плъзгане и пускане”

Над 700 интеграции

Ограничения на Salesmate

Няма опция за планиране на работното време за обаждания

Ограничена поддръжка на клиенти

Цени на Salesmate

Стартово ниво : 12 USD/месец на потребител

Растеж : 24 $/месец на потребител

Boost : 40 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Salesmate

G2 : 4,6/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

7. Pipedrive

Ако търсите CRM инструмент, ориентиран към продажбите, опитайте Pipedrive! 🚗

Платформата ви позволява да визуализирате всеки етап от вашия процес на продажби. Можете да добавяте информация за сделките и да следите тяхното развитие. Персонализирайте всеки етап, за да съответства на процесите във вашата агенция, и се възползвайте от предимствата на дизайна с функция „плъзгане и пускане” и опциите за цветово кодиране, за да сте сигурни, че нито една сделка няма да бъде пропусната.

Друга функция, която ще оцените, е автоматизацията. Тя ви позволява да оптимизирате всяка част от вашите процеси, от имейл маркетинга до последващите действия с клиентите.

С визуални табла и персонализирани отчети Pipedrive ви позволява да откривате пречки, да проследявате KPI, да поставяте цели и да следите тяхното изпълнение.

Pipedrive се интегрира с над 700 приложения, включително първокласни маркетингови и CRM инструменти като Zapier, HubSpot и LinkPort. Платформата ви позволява също да създадете свое собствено приложение само с няколко стъпки.

Най-добрите функции на Pipedrive

Комбинира функции за продажби и CRM

Лесни за използване автоматизации

Подробни табла и опции за отчитане

Над 700 интеграции

Ограничения на Pipedrive

Не можете да използвате дати като тригери за автоматизация

Липса на разширени опции за персонализиране

Цени на Pipedrive

Essential : 9,90 $/месец на потребител

Разширен : 19,90 $/месец на потребител

Професионална : 39,90 $/месец на потребител

Power : 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4,2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

8. Freshsales

Получете нова перспектива за продажбите и CRM с Freshsales! 🔭

Тази платформа ви дава възможност да предоставите първокласно обслужване на вашите настоящи и потенциални клиенти благодарение на разнообразието от налични изгледи. Използвайте изгледа „Хронология на дейностите“, за да проследявате ангажираността на клиентите във времето, или се възползвайте от изгледа „Kanban табло“, за да сортирате контактите въз основа на тяхното положение в процеса, като например контактирани, заинтересовани, незаинтересовани и т.н.

Freshsales предлага впечатляващи опции за управление на потенциални клиенти, които ви позволяват да създавате множество канали за проследяване на напредъка на сделките и да присвоявате оценка за вероятност за всеки етап.

AI-асистентът на платформата, Freddy, може да ви помогне да приоритизирате потенциалните клиенти, да прогнозирате сключването на сделки, да следите KPI на екипа и да генерирате подробни отчети за проектите.

Freshsales се интегрира с десетки платформи като Mailchimp и HubSpot. Можете също да се възползвате от API достъп, за да се свържете с приложения на трети страни.

Най-добрите функции на Freshsales

Множество изгледи

Надеждни опции за управление на потенциални клиенти

Асистентът Фреди, задвижван от изкуствен интелект

Интеграции с популярни приложения

Ограничения на Freshsales

По-бавни отговори от отдела за обслужване на клиенти

Цената може да изглежда относително по-висока в областта на CRM

Цени на Freshsales

Безплатно : 0 $/месец на потребител

Растеж : 15 $/месец на потребител

Pro : 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Freshsales

G2 : 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 рецензии)

9. Copper

Ако вашата агенция работи в екосистемата на Google, Copper може да е точното CRM решение за вас!

Основната му привлекателност се крие в възможността за безпроблемна интеграция с Google Workspace. Синхронизирайте Copper с Google Docs, за да поддържате унифицирани записи на вашите контакти, да събирате информация от потенциални клиенти с Google Forms и да съхранявате файловете си на сигурно място и лесно достъпни в Google Drive.

С Copper винаги можете да сте в крак с потенциалните си клиенти благодарение на автоматизираните проследявания. Създавайте шаблони за имейли, задавайте напомняния и се уверете, че пропуснатите сделки остават в миналото. Използвайте персонализирани полета, за да следите конкретни подробности за вашите контакти.

Предоставянето на изключително обслужване на клиентите е възможно благодарение на алармите и известията на Copper – ще получавате сигнал всеки път, когато вашите потенциални клиенти или контакти се нуждаят от вас.

Следете всичко, което се случва във вашата агенция, с помощта на Activity Feed (фийд за активност) на платформата в реално време.

Най-добрите функции на Copper

Персонализирани сигнали и известия

Автоматизирани последващи действия

Интегрира се безпроблемно с Google Workspace

Поток от дейности в реално време

Ограничения на Copper

Правилата за автоматизация не могат да бъдат дублирани

Повече опции за отчитане биха били приятно допълнение.

Цени на Copper

Basic : 23 $/месец на потребител

Професионален : 59 $/месец на потребител

Бизнес: 99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Copper

G2 : 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 500 отзива)

10. CRM за продажби Monday

Monday е ефективно CRM решение, комбинирано с управление на проекти, за да оптимизирате процесите си!

Като част от по-широкия софтуерен пакет Monday, Monday sales CRM е проектиран да импортира данни за акаунти, потенциални клиенти и контакти от Excel или чрез API, като поддържа безупречна организация. Не се притеснявайте за трудоемкото преглеждане на импортираните данни – платформата ефективно открива дублиращите се данни, уведомява ви за тях и ги обединява.

За да улесни комуникацията с клиентите, CRM за продажби Monday предлага функции като шаблони за имейли, масови имейли, синхронизиране и проследяване на имейли. Използвайте ги, за да сте в течение с всяко взаимодействие и да спестите време.

Използвайте функцията за автоматизация без кодиране на Monday, за да се справите с повтарящите се задачи, което ще ви освободи време за дейности, които създават добавена стойност.

Най-добрите функции на CRM за продажби на Monday

Лесно импортиране на данни

Автоматизация без кодиране

Изключителни комуникационни функции

Цялостно проследяване на ефективността

Ограничения на CRM за продажби в понеделник

Липса на опции за отчитане

Платформата може да има бъгове.

Цени на CRM за продажби в понеделник

Базов : 10 $/месец на потребител

Стандартен : 14 $/месец на потребител

Pro : 24 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии за CRM за продажби в понеделник

G2 : 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (372 отзива)

Управлявайте акаунтите си с най-добрия CRM софтуер за маркетингови агенции

Ако вашата маркетингова агенция е цвете, подходящият CRM софтуер е плодородната почва, която й помага да разцъфне. 🌸

Маркетинговите CRM решения, които сме разгледали, са всички впечатляващи и ви позволяват да оптимизирате много аспекти от взаимоотношенията с клиентите. Ако търсите софтуер „всичко в едно , който комбинира CRM, маркетинг, продажби, управление на проекти и задачи в един удобен пакет, опитайте ClickUp още днес – безплатно завинаги!