10-те най-добри алтернативи и конкуренти на ActiveCampaign през 2025 г.

ActiveCampaign позволява на бизнеса да се свърже с целевата си аудитория чрез автоматизирани имейл кампании, като по този начин стимулира продажбите, увеличава познаваемостта на марката и поддържа отношенията с клиентите. 🎯

Въпреки високата си функционалност, ActiveCampaign може да не е най-подходящият избор за вашия бизнес. Може би търсите по-персонализирани решения за взаимодействие с клиентите си или по-достъпни и по-опростени инструменти.

Каквато и да е причината, ние сме тук, за да ви помогнем в търсенето с списък от 10-те най-добри алтернативи на ActiveCampaign, съставен въз основа на потребителското преживяване, функциите за персонализация, цената и целевата аудитория. Но първо, няколко думи за самата ActiveCampaign.

Какво е ActiveCampaign?

ActiveCampaign е първокласна платформа за маркетинг и CRM, която позволява на потребителите да създават персонализирани имейл кампании въз основа на поведението и предпочитанията на клиентите. Това не само спестява време и усилия, но и гарантира, че всяко взаимодействие с клиента е уместно и значимо.

С разширени възможности за сегментиране, ActiveCampaign позволява на бизнеса да предоставя съдържание, съобразено с конкретни групи клиенти въз основа на демографски данни, интереси или минали взаимодействия.

Какво да търсите в алтернативите на ActiveCampaign?

Ако търсите достойна алтернатива на ActiveCampaign, изберете инструмент с следните ключови качества:

Шаблони за автоматизация на имейли: Потърсете алтернативи на ActiveCampaign, които предлагат различни предварително проектирани шаблони, за да Потърсете алтернативи на ActiveCampaign, които предлагат различни предварително проектирани шаблони, за да спестите време и усилия при създаването на привлекателни кампании. Оценяване на потенциални клиенти: Изберете платформа с функции за оценяване на потенциални клиенти, която да ви помогне да приоритизирате и насочите усилията си към най-ценните потенциални клиенти. Проследяване на поведението: Помислете за решение, което ви позволява да анализирате поведението, действията и взаимодействията на получателите на вашите имейли. Разширени функции за сегментиране: Вашият инструмент трябва да маркира вашия имейл списък за групи въз основа на демографски данни, интереси, Вашият инструмент трябва да маркира вашия имейл списък за групи въз основа на демографски данни, интереси, обратна връзка от потребители или минали взаимодействия. Мащабируемост: Изберете инструменти, които отговарят на нарастващите нужди на бизнеса. Това ви дава свободата да мащабирате маркетинговите си усилия без ограничения. Анализи и отчети: Потърсете алтернативи, които предлагат изчерпателни функции за анализи и отчети, за да проследявате ефективността на вашите кампании и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. Възможности за интеграция: Уверете се, че платформата се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи инструменти, като CRM и платформи за социални медии.

Топ 10 алтернативи на ActiveCampaign за маркетинг на растежа

Ние сме поели тежкия труд да ви предоставим внимателно подбрана списък с най-добрите алтернативи на ActiveCampaign – всички са на ваше разположение, за да ги разгледате!

Най-доброто за цялостно управление на маркетинговите задачи

Управлявайте имейлите си и работете на едно място – изпращайте и получавайте имейли навсякъде в ClickUp, създавайте задачи от имейли, настройвайте автоматизации, прикачвайте имейли към всяка задача и др.

ClickUp е многофункционална платформа за продуктивност и управление на проекти с богат набор от функции, които я правят отлична алтернатива на ActiveCampaign.

Например, Email Project Management Suite на ClickUp ви позволява да получавате и отговаряте на всеки имейл директно от ClickUp, спестявайки време, което иначе бихте прекарали в превключване между различни приложения. Оптимизирайте вашите имейл маркетинг кампании, като създавате или планирате задачи и действия за вашия екип директно от вашата пощенска кутия, като по този начин всички са на една и съща страница.

Никога не пропускайте да превърнете квалифициран потенциален клиент в реален, като автоматично изпращате имейли въз основа на попълнената от него форма в ClickUp или като дефинирате други персонализирани автоматизации за всеки етап от вашия процес.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важното.

Междувременно пакетът CRM функции на ClickUp ви позволява да визуализирате вашия продажбен процес, както и да проследявате и управлявате взаимодействията с клиентите си от централен хъб. Лесно проследявайте потенциални клиенти, наблюдавайте напредъка на продажбите и анализирайте данните за клиентите, за да вземате информирани решения, да подобрявате клиентското преживяване и да стимулирате растежа на бизнеса.

ClickUp Sales оптимизира всеки аспект от вашия процес на продажби с автоматизирани напомняния и известия, като поддържа вашия екип в правилната посока и осигурява навременни последващи действия с потенциални клиенти. Автоматизирането и опростяването на вашия канал за продажби води до по-високи проценти на конверсия и по-бързо сключване на сделки. 🤝

Основни функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Бавно време за отговор в няколко случая

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с : Свържете се с екипа по продажбите за ценови план, съобразен с вашите нужди.

ClickUp AI: Налично във всички платени планове за 5 долара на член

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Brevo

Най-доброто за оптимизирана координация на кампаниите

С Brevo компаниите могат лесно да сегментират аудиторията си въз основа на разумни критерии като демографски данни, история на покупките или ниво на ангажираност, като по този начин гарантират, че правилното съобщение достига до правилните хора в правилния момент.

Потребителите могат лесно да създават SMS и MMS кампании в реално време, да проследяват аналитични данни и да изпращат съобщения за минути. 📲

Brevo се отличава и в областта на имейл маркетинга, като неговият инструмент за създаване на имейли с функция „плъзгане и пускане” дава възможност на потребителите да създават персонализирани имейл кампании без усилие. Неговият API за транзакционни имейли ви позволява да изпращате едновременно хиляди имейли за максимален обхват.

Можете също така да комуникирате активно с клиентите си чрез персонализираните чат инструменти на Brevo, като чат на живо, чатботове и универсална пощенска кутия за оптимизирана комуникация и поддръжка на клиентите. Тази услуга се разширява и до WhatsApp кампании, което ви позволява да достигнете до клиентите чрез предпочитаната от тях платформа за съобщения.

Основни функции на Brevo

Лесно сегментиране на клиентите

SMS и MMS кампании

Brevo conversation улеснява безпроблемната комуникация с клиентите

Драг-енд-дроп конструктор за имейли

Изпращане на имейли в големи количества

Отчети и анализи в реално време

Ограничения на Brevo

Ограничени възможности за персонализиране

Неадекватни предварително създадени шаблони за автоматизация

Цени на Brevo

Безплатни

Предимства: 15 долара на месец на потребител

Starter : 25 $/месец с неограничен брой контакти

Бизнес : 65 $/месец с неограничен брой контакти

BrevoPlus: Свържете се с отдела за продажби на Brevo

Оценки и рецензии за Brevo

G2 : 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1800 отзива)

3. Omnisend

Най-доброто за омниканална автоматизация на маркетинга

Omnisend е платформа за имейл маркетинг, която използва интегрирани имейл и SMS кампании, за да ангажира активно вашите потенциални клиенти и клиенти. Тя предоставя цялостни решения за имейл маркетинг за малки и големи марки по целия свят.

Насочен към ентусиастите на електронната търговия, Omnisend се гордее с безпроблемна структура за вграждане на продукти. Марките могат да използват платформата, за да се интегрират лесно с популярни сайтове за електронна търговия като Shopify, WooCommerce и BigCommerce за максимален обхват на продуктите.

Omnisend сегментира аудиторията ви, създава целеви кампании и проследява успеха на вашите имейл маркетингови усилия. Освен това, предоставя напомняния за изоставени колички и персонализирани препоръки за продукти, което усилва вашите маркетингови стратегии. 🛒

Още по-добре, функцията за почистване на списъка с имейли на Omnisend гарантира, че вашите съобщения се доставят до целевите получатели, като се избягва отскачането или попадането на неактивни имейл адреси. Тя включва и предварително проектирани шаблони, които ви помагат да създавате професионално изглеждащи имейли и SMS съобщения.

Най-добрите функции на Omnisend

Интеграция с популярни сайтове за електронна търговия

Надеждна сегментация за оптимизиране на таргетирането на клиенти

Автоматизирани бюлетини и персонализирани кампании само с няколко кликвания

Функция за почистване на списъка с имейли, за да увеличите процента на доставка на кампанията

Шаблони за имейли и SMS

Ограничения на Omnisend

Интерфейсът не е толкова интуитивен

Ограничена библиотека за интеграция в сравнение с други маркетингови платформи

Цени на Omnisend

Безплатни

Стандартен : 16 $/месец с обхват до 500 контакта

Pro: 59 $/месец с обхват до 2500 контакта

Оценки и рецензии за Omnisend

G2 : 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

4. Mailchimp

Най-доброто за начално ниво на имейл маркетинг и отвъд него

Широко считан за един от най-добрите инструменти за управление на имейл кампании, Mailchimp си е спечелил име благодарение на усъвършенстваното поведенческо таргетиране, което изпраща персонализирани имейли въз основа на действията и предпочитанията на абонатите.

Предварително създадените автоматизирани пътувания на Mailchimp ви позволяват да настроите автоматизирани имейл последователности без проблеми, докато AI асистентът му може автоматично да генерира имейл кампании и тяхното съдържание.

Накрая, можете да използвате разширени аналитични функции, за да проследявате успеха на имейл кампаниите и да оптимизирате бъдещите си стратегии.

Най-добрите функции на Mailchimp

Над 300 интеграции

Обиколка на продукта, за да помогне на новите потребители да започнат

Усъвършенствани функции за сегментиране и автоматизация

Персонализирани шаблони за имейли

Функционалност за A/B тестване

Ограничения на Mailchimp

Разположението и интерфейсът не са лесни за навигация.

Ограничени шаблони за автоматизация и персонализация

Цени на Mailchimp

Безплатни

Essentials : Започва от 13 $/месец

Стандартен : Започва от 20 $/месец

Премиум: Започва от 350 $/месец

Оценки и рецензии за Mailchimp

G2 : 4. 4/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 16 000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Mailchimp!

5. Klaviyo

Най-доброто за имейл кампании, базирани на данни

Klaviyo позволява на марките да се свързват без усилие с клиентите си чрез различни канали – имейли, текстови съобщения и мобилни push съобщения. 📩

Благодарение на богатата си библиотека с шаблони, фирмите могат бързо да персонализират комуникацията си, без да се налага да ангажират разработчици. С помощта на интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане” можете да създавате визуално привлекателни имейли и съобщения за минути.

Друга забележителна характеристика на Klaviyo е неговата AI функция за анализ на данни за клиенти, писане на теми за имейли и предоставяне на персонализирани препоръки. Това е особено полезно за фирми, които искат да оптимизират кампаниите си и да вземат решения, основани на данни, за бъдещи маркетингови стратегии.

Освен това Klaviyo предлага разширени възможности за сегментиране за изпращане на персонализирани съобщения до филтрирани сегменти клиенти. Това позволява на бизнеса да предоставя по-релевантно съдържание, което в крайна сметка води до впечатляващи проценти на конверсия и повишава лоялността на клиентите.

Най-добрите функции на Klaviyo

Драг-енд-дроп конструктор за имейли и библиотека с шаблони

Уеб формуляри и изскачащи прозорци за събиране на информация за клиентите

AI функции за сегментиране на клиенти и прогнозиране на поведението им

Автоматизирани потоци за възстановяване на изоставени колички, връщане на клиенти и серии за добре дошли

Интегрира се с Shopify и WooCommerce

Ограничения на Klaviyo

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Скъпи планове с фиксирани цени

Цени на Klaviyo

Безплатни

Имейл : Започва от 30 $/месец

Имейл и SMS: Започва от 45 $/месец

Оценки и рецензии за Klaviyo

G2 : 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 380 отзива)

6. EngageBay

Най-доброто за всеобхватен пакет за автоматизация на маркетинга

Позиционирайки се като всеобхватна маркетингова платформа, EngageBay е напълно оборудвана с полезни функции, ориентирани към клиента, за да развиете вашата марка.

EngageBay дава приоритет на маркетинга на марката чрез имейл маркетинг и инструменти за генериране на лийдове, за да достигне ефективно до вашата целева аудитория. С неговия инструмент за създаване на имейл шаблони можете да сегментирате аудиторията си и да изпращате персонализирани имейли до конкретни групи, като по този начин увеличавате шансовете да превърнете лийдовете в доволни клиенти. 😊

Освен това EngageBay предлага цялостна CRM система, която ви помага да управлявате взаимоотношенията с клиентите, да проследявате продажбите и да предоставяте изключителна поддръжка на клиентите. Това ви позволява да следите взаимодействията и да идентифицирате възможности за допълнителни продажби/кръстосани продажби за цялостен растеж на бизнеса.

Най-добрите функции на EngageBay

Софтуер за чат в реално време за активно взаимодействие с клиентите

Автоматизация на имейл маркетинга за управление на продажбите

Персонализирани маркетингови кампании, насочени към конкретни сегменти от клиенти

CRM възможности

Ограничения на EngageBay

По-малко интуитивен интерфейс

Липсват разширени функции за отчитане и социална аналитика

Цени на EngageBay

Безплатни

Basic : 13,79 $/месец на потребител

Growth : 59,79 $/месец на потребител

Pro: 110,39 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за EngageBay

G2 : 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (580+ отзива)

7. ConvertKit

Най-доброто за опростени работни процеси в имейл маркетинга

Независимо дали сте блогър, подкастер или създател на онлайн курсове, ConvertKit ви предоставя всички ресурси, от които се нуждаете, за да управлявате вашите промоционални кампании и да развивате бизнеса си ефективно.

С предварително създадените си шаблони за имейли и функции за автоматизация на имейл маркетинга, ConvertKit позволява на създателите да настройват и автоматизират без усилие имейл маркетингови кампании. Той предлага и интуитивни решения за създаване на дигитални продукти като електронни книги, образователни курсове и сайтове за членство за директна продажба на абонати.

ConvertKit се интегрира безпроблемно с популярни инструменти на трети страни като Shopify и WordPress, което ви позволява да управлявате всички аспекти на вашия онлайн бизнес на едно място.

Най-добрите функции на ConvertKit

Удобен за ползване дизайн

Автоматизирани имейл поредици

Интуитивни аналитични и отчетни възможности

Вграждане на цифрови продукти за лесно маркетингово представяне и продажба на продукти

Ограничения на ConvertKit

Ограничени формуляри за регистрация по имейл

Липса на вградени интеграции с трети страни

Цени на ConvertKit

Безплатни

Създател : 9 $/месец

Creator Pro: 25 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ConvertKit

G2 : 4. 4/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

8. HubSpot

Най-доброто за интегриран маркетинг и съгласуване на продажбите

HubSpot е друга популярна CRM маркетингова платформа, която предлага добър набор от функции, които помагат на бизнеса да расте и да успее. Тя ви позволява да автоматизирате маркетинговите кампании, да проследявате взаимодействията с клиентите и да анализирате данни, за да вземете информирани бизнес решения.

С шаблоните за генериране на лийдове създаването и изпращането на персонализирани имейли до вашата целева аудитория става лесно. Просто плъзнете и пуснете предварително проектирани блокове с съдържание, персонализирайте ги с вашия текст и изображения и натиснете „Изпрати“. ✉️

HubSpot автоматично изпраща имейли въз основа на тригери или конкретни действия на клиенти. Той включва и мощни аналитични инструменти, които ви позволяват да проследявате ефективността на вашите имейл кампании и да правите промени, ако е необходимо.

Най-добрите функции на HubSpot

Предварително дефинирани шаблони за оптимизиране на процеса на създаване на имейли

Драг-енд-дроп конструктор за имейли, за да спестите време при повтарящи се имейли

CRM интеграция за ефективно управление и поддържане на взаимоотношенията с клиентите

Разширени възможности за проследяване и отчитане

Силни опции за оценяване и сегментиране на потенциални клиенти

Ограничения на HubSpot

Ограничена интеграция с платформи за социални медии

Липса на AI възможности

Цени на HubSpot

Безплатни

Starter : 18 $/месец

Професионална : 800 $/месец

Enterprise: 3600 долара/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за HubSpot

G2 : 4. 4/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4500 отзива)

Опитайте тези трикове за HubSpot!

9. AWeber

Най-доброто за надеждни решения за имейл маркетинг

AWeber е още една отлична маркетингова платформа, която помага на марките да подобрят своите имейл маркетингови кампании, като определя най-подходящото време за изпращане и оптимизира темите на писмата, за да увеличи процента на отваряне и кликвания. 🕒

Платформата разполага с функция за A/B тестове, с която можете да измервате ефективността на различни варианти на имейли, както и с функция за проследяване на уебсайтове, с която можете да определите въздействието на имейл кампаниите и да посочите областите, които се нуждаят от подобрение.

Освен това, AWeber дава възможност на марките да създават отзивчиви целеви страници, да управляват контакти и да изпращат незабавни известия.

Най-добрите функции на AWeber

Автоматизирани имейл кампании

Оптимизатор на предметната линия

Възможност за създаване на имейли чрез плъзгане и пускане

A/B тестване и проследяване на уебсайтове

Готови шаблони за табло за анализ на показателите за имейл маркетинг

Ограничения на AWeber

Интерфейсът може да изглежда претрупан за новите потребители.

Ограничени шаблони за персонализиране

Цени на AWeber

Безплатни

Lite : 12,50 $/месец

Плюс : 20 $/месец

Неограничен: 899 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за AWeber

G2 : 4. 4/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (290+ отзива)

10. GetResponse

Най-доброто за разширени функции за имейл маркетинг

Силата на GetResponse се крие в създателите на целеви страници и уебсайтове, които ви позволяват лесно да създавате атрактивни страници с помощта на превключватели за плъзгане и пускане. Те предлагат и персонализирани шаблони, с които можете да създадете уникален дизайн и стил на марката според вашите предпочитания. 🎨

Чрез автоматизирания си канал за продажби GetResponse оптимизира процеса на превръщане на потенциалните клиенти в реални клиенти, като ги ангажира с персонализирано съдържание и навременни последващи действия. Той също така предлага автоотговори, които правят генерирането на потенциални клиенти чрез бюлетини много ефективно.

Най-добрите функции на GetResponse

Създатели на целеви страници с проста функционалност за плъзгане и пускане

Адаптивни шаблони за уебсайтове

Безпроблемно създаване на бюлетини и автоматични отговори

Автоматизирани продажбени канали за оптимизиране на пътя на клиента

Интеграция с популярни платформи за електронна търговия за лесно синхронизиране и проследяване на онлайн магазини

Ограничения на GetResponse

Ограничена API интеграция с други инструменти за продуктивност

Липсват разширени функции за отчитане и анализи

Цени на GetResponse

Безплатни

Имейл маркетинг : 15,60 $/месец

Маркетингова автоматизация : 48,40 $ на месец

Електронна търговия : 97,60 $ на месец

GetResponse Max: Започва от 999 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за GetResponse

G2 : 4,3/5 (над 640 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (470+ отзива)

Разширете бизнеса си с алтернативи на ActiveCampaign

ClickUp предоставя ефективно решение за автоматизация на маркетинга, с което да усъвършенствате вашите имейл кампании и да увеличите процента на конверсия. Но тази платформа е много повече от това – тя е универсален инструмент за управление на проекти с функции за централизиране, организиране и автоматизиране на всеки вид работа, с която се занимавате. 💪

ClickUp не е просто перфектна алтернатива на ActiveCampaign, а е в собствена лига. Затова регистрирайте се още днес и се пригответе да издигнете бизнеса си на ново ниво!