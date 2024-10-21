10-те най-добри CRM системи за екипи за имейл маркетинг през 2025 г.

Управлението на имейл маркетинг кампании е достатъчно сложно, без да се налага да инвестирате в отделен инструмент, за да свършите работата. Ето защо се нуждаете от специално създаден CRM за екипи за имейл маркетинг.

На пазара има много такива инструменти, но кой от тях е подходящ за вас? Ние проучихме и ви представяме 10-те най-добри CRM системи за екипи за имейл маркетинг, налични през 2024 г.

Ще ви кажем какво да търсите и как да решите кое е подходящо за вас. Нека разгледаме по-отблизо най-успешните CRM системи за имейл маркетинг. ?

Какво да търсите в CRM за имейл маркетинг?

Има много добри CRM системи, но само няколко от тях са идеални за екипите за имейл маркетинг. Ето някои подробности, които трябва да имате предвид, когато търсите CRM за имейл маркетинг кампании:

Леснота на използване: Софтуерът CRM лесен и прост за използване ли е?

Функции: Има ли CRM софтуерът всички функции, от които се нуждаете, като например анализ на данни за клиенти?

Обхват на приложението : Може ли този инструмент да оптимизира цялото пътуване на клиента или само един аспект от него?

Интеграции: Интегрират ли се инструментите за имейл маркетинг с вашите съществуващи приложения?

Цена: Софтуерът CRM е достъпен или надхвърля бюджета ви?

Опит: Приложението подобрява ли работата на вашия екип или клиентското преживяване?

Планове: Има ли план, който включва всичко, от което се нуждаете? Трябва ли да плащате допълнително за ъпгрейди?

Помислете за вашите уникални нужди и какви функции трябва да има вашият CRM за имейл маркетинг. Преценете дали се нуждаете от цялостно решение за управление на взаимоотношенията с клиентите, дали сте склонни да добавите интеграции на трети страни или инструмент, който ви предлага още повече от възможности за имейл маркетинг.

10-те най-добри CRM системи за екипи за имейл маркетинг

Ако търсите най-добрия CRM за екипи за имейл маркетинг, сте на правилното място. Ето нашият списък с CRM системи, които бихме препоръчали на екипи, които искат да провеждат ефективни и оптимизирани имейл маркетинг кампании.

Управлявайте данни за клиенти, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp е един от най-добрите софтуерни инструменти за управление на маркетингови проекти и CRM софтуер за опитни маркетингови екипи, които искат да останат продуктивни, да работят по-ефективно и да постигат резултати. ?

Използването на ClickUp като CRM за маркетинг означава, че ще управлявате и развивате взаимоотношенията си с клиентите на едно място. Управлявайте клиентските акаунти, оптимизирайте работните си процеси с ClickUp Automations и визуализирайте своя поток от потенциални клиенти до лоялни VIP клиенти.

Управлявайте вашите имейл операции чрез ClickUp и поддържайте връзка с вашите клиенти в подходящия момент. Сключвайте сделки, изпращайте актуализации по проекти и привличайте клиенти по по-ангажиращ начин, без да напускате удобството на ClickUp. Този комбиниран подход на CRM и управление на проекти е идеален за компании, които искат да стимулират растежа чрез интелигентно използване на клиентските данни.

Насладете се на обща представа за стойността на клиентите за целия им жизнен цикъл, средния размер на сделките и др. Използвайте тези данни, за да вземете интелигентни решения кога и какво да споделите с тези клиенти чрез имейл маркетинг.

Започнете своя собствена CRM система от нулата или използвайте CRM шаблон като CRM Template by ClickUp, за да ускорите пътя си към успеха с основа, която улеснява управлението на потенциални клиенти, продажби и клиентски взаимоотношения.

Максимизирайте стойността на ClickUp за имейл маркетинг, като го превърнете в централна част от вашата маркетингова стратегия и работния процес. Използвайте ClickUp Docs, за да сътрудничите по идеи и планове за кампании, да планирате имейл фунии с ClickUp Whiteboards и да свържете ClickUp с софтуер за имейл маркетинг като Mailchimp или ConvertKit с Zapier.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции, платформата може да ви се стори прекалено сложна на пръв поглед.

ClickUp не разполага с конкретни функции за маркетинг или автоматизация на имейли , така че може да искате да го интегрирате с друг инструмент, за да постигнете това.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е популярен като инструмент за имейл маркетинг, но има и CRM функционалност. Платформата обединява CRM, имейл маркетинг и автоматизация на маркетинга, за да създаде едно място, от което да управлявате продажбите, маркетинга и електронната търговия заедно. ?

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Сегментирайте базата си данни, за да провеждате по-целенасочени имейл кампании.

Автоматизирайте кампаниите за поддържане на интереса и изпращайте имейли въз основа на тригери.

Изпращайте масови имейли, целеви имейли, автоматични отговори, имейли за транзакции и др.

Персонализирайте вашите имейли с дизайн, който се създава с плъзгане и пускане.

Ограничения на ActiveCampaign

Някои потребители споделят, че функциите за търсене и филтриране са трудни за навигация в CRM софтуера.

Потребителите, които искат по-конкретно таргетиране, може да намерят някои от опциите за автоматична сегментация за ограничаващи за конкретни нужди на имейл маркетинга.

Цени на ActiveCampaign

За CRM и имейл маркетинг ще ви е необходим пакетният план на ActiveCampaign:

Плюс: 93 $/месец за пет потребители и 1000 контакта

Професионален: 386 $/месец за 10 потребители и 2500 контакта

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

3. Keap

чрез Keap

Keap е CRM платформа, предназначена за малки предприятия. Това е платформа „всичко в едно“, която обхваща както маркетинговите, така и търговските екипи, с минималистичен дизайн и фокус върху автоматизираните имейли и ангажираността на клиентите. Използвайте софтуера, за да автоматизирате редовните и повтарящи се задачи на вашия маркетингов екип, като по този начин освободите време, за да се фокусирате върху креативността и стратегията. ?

Най-добрите функции на Keap

Вградете формуляри за събиране на лични данни на вашия уебсайт и целеви страници.

Сегментирайте аудиторията си в CRM, за да създадете персонализирани списъци за изпращане.

Създайте персонализирани работни процеси, които автоматично изпращат имейли и текстови съобщения въз основа на поведението на потребителите.

Използвайте вградените шаблони за имейли или ги персонализирайте, за да създадете свои собствени.

Ограничения на Keap

Някои потребители биха искали опциите за отчитане да бъдат по-гъвкави и подробни.

Инструментът е предназначен за малки предприятия, но някои може да сметнат цената за надхвърляща бюджета им.

Цени на Keap

Про: От 159 $/месец за двама потребители и до 1500 контакта

Макс: От 229 $/месец за трима потребители и до 2500 контакта

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

4. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot предлага на маркетинговите екипи цялостно решение в областта на продажбите и маркетинга. Използвайте Marketing Hub, за да подсилите усилията си в имейл маркетинга, включително управление на контакти, управление на кампании, целеви страници и инструменти за отчитане. ?

Най-добрите функции на HubSpot

Управлявайте контактите и кампаниите си на едно място с HubSpot CRM.

Изпращайте персонализирани масови имейли в голям мащаб с автоматизация на имейл маркетинга.

Използвайте инструмента за създаване на формуляри, за да създавате и вграждате формуляри за събиране на потенциални клиенти.

Възможност за разширяване на функционалността до продажби, управление на съдържанието, обслужване на клиенти и операции чрез допълнителни абонаменти за Hub.

Ограничения на HubSpot

Няма вградена система за управление на задачите, каквато можете да намерите в други CRM системи, като например ClickUp.

Някои потребители съобщават, че липсва гъвкавост при създаването на целеви страници.

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво: От 18 $/месец

Професионален: Започва от 800 $/месец

Enterprise: От 3600 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

5. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM решение, което е силно фокусирано върху оценяването на потенциални клиенти, автоматизацията на продажбите и генерирането на потенциални клиенти за търговските представители, но е и платформа за имейл маркетинг. Създавайте имейл кампании, персонализирайте оформлението си и разпращайте имейлите си до базата данни с контакти. ?

Най-добрите функции на Pipedrive

Прегледайте историята на имейл комуникацията в профилите на вашите контакти.

Използвайте инструмента за създаване на имейли с функция „плъзгане и пускане“, за да персонализирате шаблон или да създадете свой собствен.

Сегментирайте списъка си с контакти, за да изпращате подходящите имейли на подходящите хора.

Получете информация за ефективността на кампаниите с вградената функция за анализ на имейли.

Ограничения на Pipedrive

Понастоящем не можете да използвате дати като тригери в автоматизирани последователности, което може да засегне някои потребители.

Някои потребители може да сметнат липсата на опции за брандиране и персонализиране за проблем при CRM софтуера.

Цени на Pipedrive

Необходимо: 15 $/месец на потребител

Разширено: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 59 $/месец на потребител

Цена: 69,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

6. Insightly

чрез Insightly

Insightly е CRM инструмент, създаден да расте заедно с маркетинговия ви екип и разрастването на компанията. Той включва функции за продажби, маркетинг и услуги – и трите операции се управляват от едно място. Insightly Marketing ви позволява да споделяте подходящи имейли с правилните контакти в точното време, за да стимулирате ангажираността и приходите. ?

Най-добрите функции на Insightly

Споделяйте контактни данни с екипите по продажбите и обслужването, за да обслужвате по-добре клиентите.

Изпращайте различни видове имейли, включително промоционални, бюлетини и транзакционни.

Използвайте вградените шаблони или ги персонализирайте, за да създадете свои собствени с инструментите за имейл маркетинг.

Проектирайте целеви страници и вградете формуляри, за да привлечете потенциални клиенти в CRM платформата.

Ограничения на Insightly

Някои потребители искат повече опции за персонализиране, отколкото позволява CRM системата.

Създаването на формуляри може да бъде трудно за потребители без технически познания, според някои потребители.

Цени на Insightly

За да използвате както инструментите и функциите за имейл маркетинг, така и CRM, ще ви е необходим планът Insightly All-in-One:

Плюс: От 349 $ на месец

Професионална версия: От 899 $/месец

Enterprise: Започва от 2599 $/месец

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 600 отзива)

7. Nutshell

чрез Nutshell

Nutshell е CRM за екипи за имейл маркетинг, който включва управление на контакти, автоматизация на продажбите, имейл последователности и др. Платформата е проектирана да сближи екипите по продажби и маркетинг, за да се създаде по-добро цялостно преживяване. ?

Най-добрите функции на Nutshell

Създавайте персонализирани индивидуални продажбени последователности, кампании за поддържане на интереса на потенциалните клиенти и дрип кампании.

Използвайте вградени шаблони за имейли и заместващи символи, за да спестите време при съставянето на имейли.

Създавайте интелигентни списъци, използвайки персонализирани филтри и полета.

Оценявайте успеха на кампаниите си с анализи на имейлите, включително процент на отваряне и процент на кликване.

Ограничения на Nutshell

Функциите на мобилното приложение са по-ограничени от тези на уеб версията.

Някои потребители съобщават, че функцията за търсене не винаги показва подходящи контакти.

Цени на Nutshell

Основа: 19 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Power AI: 59 $/месец на потребител

Enterprise: 79 $/месец на потребител

Допълнение „Кампании“ : От 5 $/месец за 100 контакта

Добавка VisitorIQ: Започва от 19 $/месец за 50 отключвания

Допълнение Revenue Booster: 37 $/месец

Оценки и рецензии на Nutshell

G2: 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 отзива)

8. Freshmarketer от Freshworks

чрез Freshworks

Freshmarketer е специално създаден CRM за имейл маркетинг от Freshworks. Тази платформа е предназначена за електронни търговски фирми, които искат да използват автоматизация на маркетинга, за да увеличат приходите, лоялността и растежа си. ?

Най-добрите функции на Freshmarketer от Freshworks

Насладете се на унифициран CRM, който работи за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Сегментирайте аудиторията си и изпращайте целеви имейли въз основа на тяхното поведение и предпочитания.

Взаимодействайте с потенциални купувачи чрез имейл, чат на живо, SMS и др.

Използвайте автоматизирани работни процеси, за да изпращате подходящи имейли в ключови моменти, като изоставени колички или актуализации за доставка.

Ограничения на Freshmarketer от Freshworks

Някои потребители биха искали да има повече опции за персонализиране.

Опциите за филтриране за сегментиране на аудиторията ви може да се сторят ограничаващи за някои маркетолози.

Цени на Freshmarketer от Freshworks

Безплатно

Растеж: 23 $/месец за 2000 контакта

Pro: 179 $/месец за 5000 контакта

Enterprise: 359 $/месец за 10 000 контакта

Freshmarketer от Freshworks – оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

9. Copper

чрез Copper

Copper е CRM система, която е проектирана да работи с Google Workspace, така че това може да бъде плюс, ако това е екосистемата, която вашият екип или компания е избрала. Инструментът автоматично извлича данни от вашия Workspace, за да създаде CRM за обслужване, продажби и маркетинг. ⚒️

Най-добрите функции на Copper

Създавайте по-привлекателни имейли за Gmail с персонализирани шаблони за имейли и полета за обединяване.

Автоматично генерирайте имейли въз основа на статуса на акаунта на контакта, ангажираността му и др.

Създавайте поредици от имейли, за да се свържете с клиентите в подходящия момент.

Синхронизирайте данните за контакти с други външни инструменти за маркетинг и продажби.

Ограничения на Copper

В момента не можете да дублирате автоматизациите, така че трябва да създавате всяка една ръчно.

Някои потребители биха искали функциите за отчитане да бъдат по-надеждни.

Цени на Copper

Основен: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 69 $/месец на потребител

Бизнес: 134 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Copper

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

10. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Zoho CRM се представя като бързоразвиваща се корпоративна CRM система за екипи по продажби и маркетинг. Платформата покрива добре автоматизацията на маркетинга с функции като сегментиране, маркетингова атрибуция, имейл кампании и маркетингов анализ. ?

Най-добрите функции на Zoho CRM

Сегментирайте клиентите си въз основа на широк спектър от атрибути, за да изпращате по-значими имейли.

Създавайте уеб формуляри, които улавят потенциални клиенти и ги изпращат директно във вашия CRM.

Запазете шаблони за имейли, за да не се налага да ги създавате наново всеки път.

Разберете успеха на вашите имейл кампании с помощта на имейл анализи.

Ограничения на Zoho CRM

Някои потребители казват, че кривата на обучение е стръмна.

Възможно е да има ограничена функционалност между Zoho CRM и интеграциите на трети страни, което може да повлияе на начина, по който използвате софтуера.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 6000 отзива)

Повишете ангажираността с най-добрия CRM за имейл маркетинг

Най-добрите екипи за имейл маркетинг вече имат толкова много работа. Време е да промените начина, по който работите, и да потърсите CRM за имейл маркетинг, който да улесни целия процес. Използвайте този наръчник, за да подберете няколко приложения, които да разгледате, или се регистрирайте за безплатен план или пробна версия на едно от тях.

Ако търсите едно приложение, което да замести всички останали, опитайте ClickUp безплатно. Нашият всеобхватен център за продуктивност и управление на проекти разполага с мощна CRM функция, която ви дава възможност да управлявате всичко от едно място. Централизирайте вашите имейл маркетинг операции и вашият екип ще работи по-ефективно, продуктивно и стратегически. ?