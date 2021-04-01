10 изключителни KPI за имейл маркетинг, които трябва да проследявате

До: Вас

Така че, сте решили да стартирате имейл маркетинг кампания.

Вече имате планиран календар за съдържанието и знаете точно как ще оптимизирате имейлите си.

Страхотно!

Но какви са вашите цели в имейл маркетинга?

Искате ли да повишите популярността на вашата марка в социалните медии, да увеличите продажбите си или да работите върху разрастването на вашия списък?

След като определите конкретна цел, трябва да изберете и няколко KPI за имейл маркетинг , за да видите как напредвате към постигането на тази цел.

Не се притеснявайте, за това сме тук!

В тази статия ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за KPI за имейл маркетинг, и ще подчертаем десетте най-добри KPI и показатели, които трябва да проследявате днес. Ще разгледаме и най-лесния начин за проследяване на KPI за имейл маркетинг.

Тъй като вече сте отворили този „имейл“, нека да видим какво предлага! 📬

Какво представляват KPI за имейл маркетинг?

Нека първо да започнем с основите.

KPI е съкращение от Key Performance Indicator (ключов показател за ефективност).

KPI са измерими цели, които помагат на компаниите да визуализират своето представяне.

Ключовите показатели за ефективност в имейл маркетинга измерват ефективността на различни елементи от имейл маркетингова кампания:

Хората четат ли вашите имейли?

Препращат ли ги?

Или просто ги избягват?

Полезните показатели за имейл маркетинг ви помагат да следите тези тенденции, за да видите дали кампанията ви работи.

10 показателя за ефективност в имейл маркетинга, които трябва да проследявате

Ето десет KPI за имейл маркетинг, които определено си заслужава да прочетете. Добрите услуги за имейл маркетинг определено трябва да включват тези показатели в своите функции за отчитане.

1. Процент на отпадане

Този показател измерва колко души от общия брой изпратени имейли не са получили вашия имейл. 🙅

Има два вида откази:

Меките откази проследяват временни проблеми с имейл адресите

Твърдите откази проследяват постоянни проблеми с имейл адресите

Големият брой отхвърлени имейли може да означава, че списъкът ви съдържа много фалшиви имейл адреси, стари имейл адреси или...

Целта на KPI за процента на отпадане е да ви помогне да определите качеството на списъка си с абонати.

Ето как можете да го изчислите:

2. Процент на доставка на имейли

Процентът на доставка на имейли проследява броя на имейлите, успешно изпратени до пощенската кутия на получателя.

Разликата между процента на откази и процента на доставка е, че първият се фокусира върху отхвърлените имейли, докато процентът на доставка се фокусира върху приетите.

Ето как можете да го изчислите:

3. Процент на отваряне

Този показател проследява колко получатели на имейли са отворили изпратения от вас имейл.

Тъй като имейлите зависят от темата си, процентът на отваряне ви показва колко успешна е темата ви.

Можете да увеличите процента на отворени писма, като:

Включително имената на вашите абонати

Дръжте темите на писмата си кратки и приятни 🍬

Добавяне на емотикони в темата на писмото 😁

Но само да знаете някои от начините, по които можете да подобрите процента на отворени писма, не е достатъчно; трябва също да разберете как да изчислите тази цифра.

Ето една лесна формула, която ще ви помогне:

4. Процент на уникални отворени писма

Вашият уникален процент на отваряне проследява броя на индивидуалните потребители, които отварят вашия имейл.

Но как се различава уникалният процент на отваряне от обичайния процент на отваряне?

Е, ако един от вашите клиенти отвори същия имейл три пъти, това се брои само като едно уникално отваряне, но като три общо отваряния.

Ето как можете да го изчислите:

Но самото отваряне на имейл не е достатъчно, нали?

Да, имаме нужда от кликвания върху линкове!

5. Процент на кликвания

Този показател проследява броя на получателите на имейли, които са кликнали върху един или повече линкове във вашите имейли.

Забележка: Взети са предвид само отворените имейли.

Процентът на кликвания ви показва дали абонатите ви се интересуват от съдържанието ви и дали искат да научат повече за вашата марка. 🤓

Ако вашите имейли не съдържат линкове, можете да използвате процента на отворени имейли или отговорите на имейли, за да измерите ангажираността.

Ето как можете да го изчислите:

6. Процент на кликвания

Кликването е броят на хората, които са кликнали върху линк във вашия имейл, от хората, на които са доставени имейли.

Високият процент на кликвания показва, че вашата стратегия за имейл маркетинг работи.

Ето как можете да го изчислите:

Въпреки че кликването звучи подобно на кликването за преминаване, всъщност има значителна разлика между двете.

Процентът на кликвания се фокусира върху хората, които са отворили вашия имейл, докато процентът на кликвания се фокусира върху тези, които просто са получили вашия имейл.

Все още сте объркани?

Да предположим, че сте получили следните показатели:

Общо доставени имейли = 1000

Общо отворени имейли = 600

Общ брой кликвания върху линкове = 300

Тогава процентът на кликвания ще бъде както следва:

А процентът на кликвания би бил както следва:

Ако процентът на кликванията е нисък, но процентът на кликванията е висок, можете да заключите, че не много хора са отворили вашия имейл.

Обаче тези, които са прочели имейла ви, са кликнали върху линка. Това означава, че трябва да поработите върху заглавието, но вашият CTA ( Call To Action ) е на място.

7. Коефициент на конверсия

Този показател проследява броя на хората, които са кликнали върху линка и след това са извършили определено действие.

Извършеното действие зависи от вашите цели за имейл маркетингова кампания.

„Конверсия“ може да бъде продажба, абонамент, изтегляне или дори регистрация на целева страница.

За да измерите конверсионния си процент за имейли, ще трябва да интегрирате платформата си за имейли с системата си за уеб анализи.

По този начин, ако изпратите имейл на абонатите си, в който рекламирате 60% отстъпка за всичките си онлайн продукти, коефициентът на конверсия ще ви покаже какъв процент от хората са кликнали на линка и са направили покупка. Увеличете коефициентите си на конверсия, като използвате някои от тези шаблони за последващи имейли.

Ако знаете колко сте похарчили за кампанията и разберете колко абонати сте привлекли, лесно ще видите дали парите, които сте инвестирали в кампанията, се отплащат!

Ето как можете да го изчислите:

8. Темп на растеж на списъка

Този показател не се интересува от това колко дълго съществува вашата компания.

Дори и добре известна компания трябва да се развива, за да остане актуална.

Подобно на живота, трябва да се развивате и адаптирате, за да останете начело.

Как темпът на растеж се отнася към имейл маркетинга?

Скоростта на растеж на списъка проследява колко бързо расте вашият списък с имейли.

Разрастването на списъка е от съществено значение за имейл маркетинга, тъй като ви помага да достигнете до по-широка аудитория и да останете релевантни в своя бранш.

Ето как можете да го изчислите:

Повишете производителността си с инструменти за продуктивност на имейли.

9. Обща възвръщаемост на инвестициите

Общата възвръщаемост на инвестицията е общият приход, който вашата имейл кампания е генерирала за вас. 🤑

Този показател ви показва дали вашите маркетингови усилия добавят стойност към компанията.

Ето как можете да го изчислите:

10. Процент на жалби за спам

Като маркетинг специалист в областта на имейл маркетинга, има два бутона, които наистина не искате вашите абонати да натискат.

Ах, бутоните „Нежелана поща” и „Спам”.

Този показател измерва броя на хората, които кликват върху тези бутони, когато получат вашия имейл.

Високият процент на спам може да означава, че:

Има нещо нередно в текста на имейла ви

Трудно е да се отпишете от вашите имейли

Променихте честотата на вашите имейли

Опитайте се да установите причината, поради която вашите имейли попадат в папката за спам, и я отстранете. Следете процента на спама, за да проверите ефективността на всяко решение.

Освен това, високият спам рейтинг също вреди на репутацията ви като изпращач на имейли.

Можете да получите този номер от вашия интернет доставчик (ISP) или да изберете да изчислите процента на жалбите самостоятелно.

Ето как можете да го направите:

Търсите още няколко примера? Разгледайте тези примери и шаблони за KPI!

Най-добрият начин да проследявате вашите KPI

Изпращате ли ръчно имейли до всеки човек от списъка си?

Добре, имате система, която оптимизира и автоматизира процесите за вас.

По същия начин, ви е необходим инструмент, като ClickUp, който да ви помогне да проследявате и измервате ефективността на вашия имейл маркетинг!

Ето как ClickUp може да ви помогне:

1. Поставете цели

Помните ли онези цели за имейл маркетинг, които споменахме в началото?

Целите са идеалното място, където можете да зададете и проследите напредъка си към постигането им.

Защо?

Цели – високо ниво контейнери, които могат да бъдат разбити на по-малки, измерими цели.

Целите, които си поставяте, са по-малките задачи, които трябва да изпълните, за да постигнете общата си маркетингова метрика.

Никога няма да изгубите представа за напредъка си, тъй като ClickUp непрекъснато показва напредъка, който сте постигнали по отношение на вашите KPI.

Това означава, че всеки път, когато изпълните цел, напредъкът ви ще се актуализира.

Можете също така да персонализирате показателите, които сте избрали за проследяване на вашите KPI за имейл маркетинг, като например:

Числа : числови данни, като например броя на доставените имейли 📧

Валута: управлявайте приходите си

Задачи: проверете дали екипът ви за имейл маркетинг изпълнява задачите правилно... или не

Не сте сигурни как се различават KPI от метриките? Ето една публикация за разликите между KPI и метриките .

2. Табла

Таблото за управление на ClickUp ви дава обща представа за всичко, което се случва с вашата дрип имейл кампания.

Таблото за управление ви предоставя всички анализи на имейлите, от които се нуждаете, за да видите дали кампанията ви е на прав път.

Можете също да добавите персонализирани джаджи към таблото си, за да виждате напредъка си по начина, по който искате:

Линейна диаграма: Създайте персонализирана линейна диаграма, за да идентифицирате тенденциите в растежа на списъка си 📈

Графика с ленти: Създайте персонализирани графики с ленти, за да видите промените в приходите за определен период от време 📊

Кръгова диаграма: Използвайте персонализирана кръгова диаграма, за да видите какъв тип съдържание искат да виждат вашите абонати.

Изчисление : Изчислете числови данни като приходите на абонат. Изчислете числови данни като приходите на абонат.

Текстов блок: Добавете изображения, богат текст и дори използвайте Добавете изображения, богат текст и дори използвайте /Slash Commands , за да добавите повече подробности към таблото си.

3. Отчети

Отчетите са чудесен начин да видите дали вашият екип за имейл маркетинг работи усърдно или просто си седи без работа.

Като добавите Table Widgets към таблото с KPI показатели за имейл маркетинг, ще видите данни като:

Завършен доклад: Вижте броя на задачите, изпълнени от всеки член на екипа.

Работа: Вижте колко задачи е изпълнил всеки член на екипа през определен ден, седмица или месец.

Workspace Points: Превърнете процеса на имейл маркетинг в игра

Кой стои зад това: Вижте кои членове на екипа имат неизчистени уведомления и просрочени задачи.

Искате ли повече информация за KPI отчетите? Разгледайте нашия пълен наръчник за KPI отчетите.

4. Email ClickApp

Ако смятате, че имейлът е мъртъв, ние имаме най-добрия начин да го съживим за вас.

Email ClickApp ви позволява да изпращате и получавате имейли директно от вашите задачи в ClickUp! По този начин можете да проследявате вашите KPI и да управлявате имейлите, свързани с вашите проекти, на едно място.

Ето как:

Изпращайте и получавайте имейл съобщения директно от задачите в ClickUp

Добавяйте прикачени файлове, формуляри, шаблони за отговори и др.

Организирайте вашите имейл разговори като коментари или коментари по теми

Настройте автоматизиране на имейли въз основа на събития в ClickUp

Например, можете да разпределяте имейли на членовете на екипа, да сътрудничите при изпращането и отговарянето на имейли и да задействате автоматизации въз основа на персонализирани полета, събития на клиенти и дори проследяване на грешки. Възможностите са почти неограничени!

Интегрирането на вашите имейли с ClickUp ви помага да:

Спестете време (няма повече превключване между раздели)

Поддържайте комуникациите организирани

Поддържайте видимост в имейл кореспонденцията

ClickUp понастоящем поддържа Outlook, IMAP, Office 365 и Gmail. Всички имейли, които изпращате от ClickUp, ще изглеждат така, сякаш са изпратени директно от вашата електронна поща – без странни адреси за препращане!

Ето и някои други начини, по които можете да използвате Email ClickApp:

Създавайте нови задачи, като изпращате или препращате имейл до ClickUp.

Добавете коментари, като изпратите имейли до задачите в ClickUp.

Добавете подробности за задачите към имейлите

Отговор на имейли с уведомления

Можете също да свържете своя Google акаунт с ClickUp.

Интеграцията с Gmail ви позволява:

Създаване на задачи от имейли

Прикачете отговорите по имейл към задачите

Безпроблемна синхронизация на действията между двете платформи

Бонус: Алтернативи на имейла

Често задавани въпроси за KPI за имейл маркетинг

Ето отговорите на някои въпроси относно KPI за имейл маркетинг:

1. Какви са стъпките в имейл маркетинга?

Ето шест стъпки, които ще ви помогнат да стартирате вашата имейл маркетинг кампания:

Стъпка 1: Задайте Задайте измерими цели с конкретен срок за изпълнение

Стъпка 2: Изберете Изберете шаблон за имейл или създайте свой собствен

Стъпка 3: Проучете и Проучете и създайте съдържание , което вашите абонати искат да виждат

Стъпка 4: Спазвайте правилата на вашия интернет доставчик, за да избегнете попадане в папката със спам

Стъпка 5 : Прегледайте, напишете и изпратете вашата имейл кампания

Стъпка 6: Измерете ефективността и резултатите си

2. Кои са 4-те типа маркетингови имейли?

Ето четирите типа маркетингови имейли, които можете да изпращате:

Информационни имейли: Фокусирайте се върху конкретен продукт или предстоящо събитие. Те трябва да имат ясно изразено CTA .

Цифров бюлетин: седмичен или месечен имейл, фокусиран върху вашия продукт или услуга.

Актуализация на продукта: Имейли с актуализации за нови продукти или промени в съществуващ продукт

Транзакционни имейли : потвърждения на поръчки, имейли за добре дошли и имейли с благодарности : потвърждения на поръчки, имейли за добре дошли и имейли с благодарности

Изпращането на разнообразни маркетингови имейли ще покаже на вашите абонати, че имате много различни неща да предложите!

Ключовите показатели за ефективност в имейл маркетинга помагат на екипите да разберат дали постигат напредък в постигането на целите си в имейл маркетинга.

Но определянето на KPI е само първата стъпка.

За да се изкачите по стълбицата на успеха, трябва да проследявате вашите KPI с инструменти за управление на маркетинга!

И какъв по-добър инструмент да използвате от ClickUp?

От предоставянето на документи за сътрудничество по кампании до създаването на маркетингови шаблони, ClickUp има всичко необходимо, за да постигнете целите си в областта на дигиталния маркетинг.

Изтеглете ClickUp безплатно още днес и наблюдавайте как списъкът ви с абонати нараства до размери, които никога не сте си представяли!