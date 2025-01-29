10-те най-добри инструмента за продуктивност при работа с имейли през 2025 г.

Въпреки напредъка в комуникационните технологии, електронната поща остава неразделна част от личния и професионалния ни живот.

Независимо дали става дума за изпращане на важни работни документи, комуникация с приятели и семейство или получаване на новини от фирми, електронната поща остава една от най-надеждните и универсални форми на комуникация, изградена върху отворен протокол, така че акаунтът в Gmail може лесно да си сътрудничи с акаунт в Outlook.

Въпреки това, с наплива на имейли, пощенските ни кутии лесно се препълват и стават прекалено натоварени, което води до пропуснати срокове, изгубени съобщения и намалена продуктивност. Без тези инструменти имейлът става неизползваем и вие се налага да търсите алтернативи. Тук на помощ идват инструментите за продуктивност при работа с имейли.

С подходящите инструменти можете да превърнете пощенската си кутия в оптимизиран център за продуктивност. От планиране на имейли до автоматизиране на задачи, тези инструменти могат да ви помогнат да поддържате реда в имейлите си и да се фокусирате върху най-важното.

В този блог ще разгледаме 10 от най-добрите инструменти за продуктивност при работа с имейли, които можете да използвате през 2024 г. Тези инструменти са внимателно подбрани въз основа на тяхната ефективност, лекота на използване и съвместимост с различни доставчици на имейл услуги, за да ви помогнат да изберете най-добрия вариант за вашия бизнес и нужди! ?⚡️

Приложенията за продуктивност на електронната поща са софтуерни приложения, предназначени да подобрят работата с електронната поща чрез автоматизиране на задачите, приоритизиране на съобщенията и интегриране с други инструменти за продуктивност и комуникация.

Приложенията за продуктивност на електронната поща могат да ви помогнат да управлявате пощенската си кутия по-ефективно, да намалите хаоса и да спестите време, което ви позволява да се съсредоточите върху най-важното.

Това, което отличава инструментите за продуктивност при работа с имейли от традиционните имейл клиенти, е способността им да разширят възможностите на имейла отвъд простото изпращане и получаване на съобщения. Те могат да се интегрират с календара, мениджъра на задачи, приложенията за съобщения и други инструменти, създавайки безпроблемен работен процес, който оптимизира ежедневните ви задачи.

Имейлът е една от най-широко използваните форми на комуникация както за лични, така и за професионални цели. Въпреки това, разчитането единствено на основния имейл може да доведе до неорганизирани и препълнени пощенски кутии, пропуснати срокове и намалена продуктивност.

Тук на помощ идват инструментите за продуктивност при работа с електронна поща.

С подходящите инструменти електронната поща може да се превърне в мощен инструмент за управление на задачи, планиране и сътрудничество с други хора. В свят, пълен с разсейващи фактори и шум, инструментите за продуктивност при работа с електронна поща могат да ви помогнат да се справите с хаоса и да се съсредоточите върху важните неща.

1. ClickUp

Най-подходящи за управление на проекти, екипна работа и управление на имейли

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничете с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и сътрудничество в екип, предназначен за екипи от всякакъв размер в различни отрасли. Той предлага стотици функции, които ви помагат да управлявате работата си и да повишите производителността си, за да свършите повече за по-малко време.

Това, което прави ClickUp един от най-добрите инструменти за продуктивност на пазара днес, е неговият изчерпателен списък от функции за управление на проекти и всякакви други приложения, както и напълно персонализираната му платформа, която позволява на всеки индивид, екип и цяла организация да конфигурира ClickUp според своите уникални и нарастващи нужди.

Изберете от над 15 персонализирани изгледа, за да настроите и визуализирате работата си по свой начин, персонализирани полета, за да персонализирате всяка част от работната си среда в ClickUp, и персонализирани статуси, за да създадете оптимизиран работен процес. Можете също да използвате ClickApps, за да персонализирате изцяло работата на екипа си в ClickUp.

А за да улесни управлението на имейлите, ClickUp предлага инструмент за имейли, Email in ClickUp, който ви позволява да изпращате и получавате имейли в рамките на задачите, за да съберете цялата си комуникация на едно място и да опростите работния си процес.

Просто интегрирайте ClickUp с вашия доставчик на електронна поща, като Gmail и Outlook, и започнете да управлявате вашите имейли, без да напускате работното си място.

Изпращайте и получавайте имейли в ClickUp, за да оптимизирате управлението на имейлите си.

Функцията „Имейл в ClickUp“, заедно със стотиците функции, които ClickUp предлага, правят този инструмент ефективно приложение за управление на имейли за всеки потребител.

Научете повече за това как да подобрите производителността на вашата електронна поща и екипа си с ClickUp!

Най-добри функции

Управление на задачите : Позволява на екипите да създават, възлагат и проследяват задачи и подзадачи.

Проследяване на времето : Управлявайте времето на екипа си по-ефективно и се придържайте към целите си. : Управлявайте времето на екипа си по-ефективно и се придържайте към целите си.

Управление на проекти : Позволява на екипите да създават и управляват едновременно няколко проекта.

Сътрудничество : Позволява сътрудничество и комуникация в реално време между членовете на екипа, независимо от местоположението им.

Интеграция : Интегрира се с хиляди приложения, включително Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox и дори други CRM инструменти.

Персонализирана автоматизация : Използвайте предварително създадена автоматизация или персонализирайте своя собствена, за да автоматизирате повтарящи се задачи и да поддържате последователност в процесите.

ClickUp AI ви помага да създавате текстове за имейли, да генерирате идеи за кампании и да автоматизирате отговорите. ви помага да създавате текстове за имейли, да генерирате идеи за кампании и да автоматизирате отговорите.

Бързи клавиши и клавишни комбинации : Използвайте бързи клавиши, за да ускорите навигацията в работната си среда.

Библиотека с шаблони : Достъп до над 1000 : Достъп до над 1000 персонализирани шаблона за продуктивност за всеки екип и случай на употреба.

Мобилно приложение : Достъп до ClickUp по всяко време и отвсякъде с мобилното приложение

Възможности за интеграция: Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, за да консолидирате приложенията си и да съберете цялата си работа на едно централизирано място.

Ограничения

Има крива на обучение поради броя на наличните функции.

Цени

Безплатно : Предлага основни функции за до 100 MB пространство за съхранение и неограничен брой потребители.

Неограничен : 7 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес : 12 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (над 6000 рецензии)

2. TextExpander

Най-доброто за разширяване на текста и продуктивност

Намалете писането, като автоматично разширявате кратките съкращения в пълни текстови фрагменти с TextExpander.

TextExpander е инструмент за разширяване на текст и продуктивност при работа с имейли, създаден да помага на потребителите да спестят време и да увеличат производителността си. Неговите функции включват клавишни комбинации, разширяване на текст, фрагменти, автоматично попълване на формуляри и споделени групи, които помагат на потребителите да оптимизират работния си процес и да намалят повтарящото се въвеждане на текст. TextExpander се интегрира с различни приложения, включително Slack, Google Docs, Microsoft Teams и всички ваши имейл приложения, което го прави лесен за използване на различни платформи и услуги.

Вижте няколко примера за това как TextExpander може да подобри работния ви процес: Независимо дали се нуждаете от изявления за съпричастност към клиентите, сценарии за обаждания на набиращи персонал или бележки за посрещане на нови служители, TextExpander ви предлага всичко необходимо!

Най-добри функции

Откъси : Позволява на потребителите да съхраняват и организират текстови откъси за лесен достъп и повторна употреба.

Попълване на формуляри : Автоматично попълва формуляри с често използвана информация, като име и адрес.

Персонализиране : Позволява на потребителите да персонализират и адаптират своите фрагменти.

Интеграция : Интегрира се с различни приложения, включително Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs и Microsoft Teams.

Шаблони : Лесно създавайте свои собствени шаблони за имейли, за да отговаряте бързо на имейлите на клиентите.

Идеален за екипи по продажби и маркетинг: бързо повторно използване на едно и също съдържание, без да се налага ръчно преписване

Ограничения

Някои функции са достъпни само с премиум абонамент.

Началото на работа с настройването и използването на персонализирани фрагменти може да бъде предизвикателство за някои потребители.

Цени

Индивидуален : 3,33 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно) или 4,16 долара на потребител на месец (фактурира се ежемесечно) за основни функции и неограничен брой Snippets.

Бизнес : 8,33 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно) или 10,41 долара на потребител на месец (фактурира се ежемесечно) за разширени функции и : 8,33 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно) или 10,41 долара на потребител на месец (фактурира се ежемесечно) за разширени функции и споделяне в екип – до 9 потребители

Растеж: 10,83 долара на потребител на месец (фактурира се ежегодно) или 13,54 долара на потребител на месец за разширено управление на потребителите и анализи на данни.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 50 отзива)

3. SaneBox

Най-доброто за ефективно управление на имейлите

SaneBox ви изпраща ежедневни актуализации за сортираните имейли и други дейности, свързани с електронната поща, за да не пропуснете нищо важно.

SaneBox е инструмент за продуктивност при работа с имейли, създаден да ви помогне да се справите с препълнената си пощенска кутия. Неговите функции включват управление на пощенската кутия, отлагане, напомняния и „Не ме безпокойте“, което може да ви помогне да останете фокусирани и да намалите разсейването, ако пощенската ви кутия е препълнена.

Най-добри функции

Управление на пощенската кутия : премества неважните имейли от пощенската ви кутия в отделна папка за по-късно преглеждане.

Не ме безпокойте : блокира всички входящи имейли за определен период от време, за да намали разсейването.

SaneForward : Автоматично препраща определени типове имейли към друг имейл адрес или услуга.

SaneBlackHole : Отпишете се от нежелани : Отпишете се от нежелани бюлетини и промоционални имейли с едно кликване.

SaneAttachments : Автоматично качване на прикачени файлове към имейли в облачни услуги за съхранение като Dropbox, OneDrive, Box или Google Drive.

SaneBox работи отлично с Google Workspace

Ограничения

Хората с няколко имейл акаунта ще се нуждаят от най-скъпия план.

SaneBox не е съвместим с всички доставчици на електронна поща.

Цени

Snack : 7 долара на месец или 59 долара на година за един имейл акаунт

Обяд : 12 долара на месец или 99 долара на година за два имейл акаунта

Вечеря: 36 долара на месец или 299 долара на година за неограничен брой имейл акаунти

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,9 от 5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,9 от 5 (над 60 отзива)

4. Grammarly

Най-доброто за подобряване и коригиране на писането

Използвайте Grammarly, за да пишете без грешки в Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn и други приложения.

Grammarly е инструмент за подобряване и коригиране на писането, който ви помага да подобрите писането си, като ви предоставя предложения за граматика, правопис и стил. Grammarly се интегрира с различни платформи за писане, включително Microsoft Word, Google Docs и уеб браузъри, което го прави лесен за използване на различни устройства и уеб-базирани системи за електронна поща.

Най-добри функции

Проверка на граматика и правопис : Проверява за граматически и правописни грешки в текста ви.

Проверка на стила : проверка за яснота, краткост и тон в писането ви

Предложения за речник : Предлага алтернативни думи и изрази, за да подобрите писането си.

Откриване на плагиатство: Проверява за плагиатство и дава предложения за преформулиране или цитиране на източници.

Статистика за писането : Предоставя информация за вашето писане, като брой думи, оценка за четимост и дължина на изреченията.

Интеграция: Интегрира се с различни платформи за писане, включително Microsoft Word, Google Docs и уеб браузъри.

Ограничения

Разширените функции са достъпни само с премиум абонамент.

Интеграцията с някои платформи за писане може да бъде ограничена.

Цени

Безплатно : основни проверки на граматиката и правописа

Премиум : 12 долара на месец (фактурира се годишно) или 30 долара на месец (фактурира се месечно) за разширени проверки и функции

Бизнес акаунти: 15 долара на месец на потребител

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 6800 рецензии)

5. Spike

Най-доброто за екипния чат

Spike превръща вашите имейли в прости, лесни за навигация чат разговори, които изглеждат точно като нишка от текстови съобщения.

Spike е инструмент за комуникация по електронна поща и сътрудничество в екип, който превръща имейлите в чатове в реално време, правейки комуникацията по-бърза и по-ефективна. Неговите функции включват групов чат, видеоконферентна връзка, управление на списък със задачи, бележки, видео чат и вграден календар, като всички те могат да помогнат за оптимизиране на сътрудничеството в екипа.

Макар че разширените функции са достъпни само с премиум абонамент, Spike предлага безплатен базов план за тези, които искат да изпробват услугата, с опции за премиум ъпгрейд за тези, които искат да се потопят по-дълбоко в платформата.

Най-добри функции

Разговорна електронна поща : Превръща имейлите в чатове в реално време, което позволява по-бърза и по-ефективна комуникация.

Групов чат : Позволява сътрудничество в екип в формат, подобен на чат.

Видеоконферентна връзка : Позволява видеоразговори директно в приложението.

Управление на задачите : Включва вграден списък със задачи и функции за управление на задачите.

Бележки : Позволява бързо и лесно създаване и споделяне на бележки в рамките на приложението.

Интеграция с календар: Интегрира се с различни : Интегрира се с различни календарни приложения за лесно планиране и организиране.

Ограничения

Разширените функции са достъпни само с премиум абонамент.

Spike не е съвместим с всички доставчици на електронна поща.

Приложението може да отнеме известно време, за да свикнете с него, ако сте свикнали с традиционните клиенти за електронна поща.

Цени

Basic : Безплатен, с ограничени функции

Pro за малки екипи: 5 USD на потребител на месец (фактурира се ежегодно) или 10 USD на потребител на месец за корпоративни клиенти (фактурира се ежемесечно) за разширени функции и интеграции.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 40 рецензии)

6. Boomerang за Gmail

Най-доброто за продуктивност и планиране на имейли

Използвайте Otter. ia за преобразуване на реч в текст в реално време

Boomerang ви позволява да проследявате дали някой отговаря на имейл и да задавате напомняния за важни съобщения.

Boomerang for Gmail е инструмент за продуктивност и планиране на имейли, който ви позволява да планирате имейли, да спирате входящите имейли, за да намалите разсейването в Gmail, и да задавате напомняния за последващи действия. Неговите функции включват почистване на пощенската кутия, потвърждения за прочитане и интеграция с календара, което може да ви помогне да оптимизирате пощенската си кутия и да увеличите производителността си.

Най-добри функции

Пауза на пощенската кутия : временно спира постъпващите имейли, за да намали разсейването.

Напомняния за последващи действия : Напомня ви да предприемете последващи действия по важни имейли, на които не сте получили отговор.

Почистване на пощенската кутия: Премахва ненужните имейли от пощенската ви кутия и ги архивира за по-късно преглеждане.

Ограничения

Boomerang за Gmail е съвместим само с акаунти в Gmail и Google Workspace.

Цени

Basic : Безплатен, с ограничени функции

Лично : 4,98 $ на месец (фактурира се ежегодно) за разширени функции и интеграции

Pro : 14,98 $ на месец (фактурира се ежегодно) за разширени функции и интеграции

Премиум: 49,98 $ на месец (фактурира се ежегодно), включва интеграция с Salesforce/CRM

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (над 150 отзива)

7. Otter. ai

Най-доброто за преобразуване на глас в текст и водене на бележки

Използвайте Otter. ia за преобразуване на реч в текст в реално време

Otter.ai е инструмент за преобразуване на глас в текст и за водене на бележки, който ви позволява да преобразувате гласови записи в текст в реално време. Този инструмент може автоматично да преобразува и създава бележки с възможност за търсене за вашите срещи, интервюта, лекции, лични бележки и много други.

Най-добри функции

Преобразуване на глас в текст : Преобразува гласови записи в текст в реално време.

Автоматична пунктуация : Добавя пунктуация към транскрипциите за по-голяма точност и четимост.

Идентификация на говорителя : Идентифицира различните говорители в разговора за по-добър контекст.

Синхронизация между устройства: Синхронизира транскрипции и бележки между няколко устройства.

Ограничения

Разширените функции са достъпни само с премиум абонамент.

Някои потребители могат да имат проблеми с точността на транскрипцията, особено в шумна среда.

Цени

Basic : Безплатен, с ограничени функции и качване на файлове

Премиум : 8,33 долара на месец (фактурира се ежегодно) или 16,99 долара на месец (фактурира се ежемесечно) за разширени функции и интеграции.

Бизнес: 20 долара на месец (фактурира се ежегодно) или 30 долара на месец (фактурира се ежемесечно) за допълнителни административни функции

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (над 50 отзива)

8. Ginger

Най-доброто за помощ при писане и корекция

Използвайте Ginger, AI-базиран асистент за писане, който ви помага да коригирате текстовете си, да подобрите стила си и да стимулирате креативността си.

Ginger е AI-базиран асистент за писане, създаден да подобри писането ви, като ви предоставя предложения за граматика, правопис и стил. Неговите функции включват преформулиране на изречения, превод и личен речник, които могат да ви помогнат да подобрите цялостното качество на писането си, като същевременно увеличите производителността си.

Най-добри функции

Проверка на граматика и правопис : Проверява за граматически и правописни грешки в текста ви.

Проверка на стила : Проверява яснотата, краткостта и тона на вашите текстове.

Преформулиране на изречения : Предлага алтернативни формулировки на изречения, за да подобрите писането си.

Превод : Превежда съдържанието ви на различни езици.

Интеграция: Интегрира се с различни платформи за писане, включително Microsoft Word, Google Docs и уеб браузъри.

Ограничения

Без интеграция с Google Docs

Предложенията, базирани на изкуствен интелект, може да не са винаги точни.

Цени

Безплатно : Основни проверки на граматиката и правописа

Премиум: 6,99 $ на месец (фактурира се ежегодно) или 33,57 $ на тримесечие за разширени проверки и функции

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,3 от 5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,0 от 5 (над 80 рецензии)

9. Hunter

Най-доброто решение за намиране на професионални имейл адреси

Използвайте Hunter.io, за да намерите професионални имейл адреси за секунди и да се свържете с хората, които са важни за вашия бизнес.

Hunter е инструмент за търсене на имейл адреси, който ви позволява да намирате професионални имейл адреси на физически лица или компании. Неговите функции включват проверка на имейл адреси, търсене на домейни и имейл кампании, които могат да ви помогнат да се свържете с хората, които са важни за вашия бизнес. Hunter се интегрира с различни приложения, включително Salesforce, HubSpot и Google Sheets, което го прави лесен за използване на различни платформи.

Най-добри функции

Търсачка за имейли : Намира професионални имейл адреси на физически лица или компании.

Проверка на имейли : Проверява точността на имейл адресите, за да подобри доставяемостта.

Търсене по домейн : Търси всички имейл адреси, свързани с конкретен домейн.

Интеграция: Интегрира се с различни приложения, включително Salesforce, HubSpot и Google Sheets.

Ограничения

Не всички имейл адреси могат да бъдат намерени или проверени.

Точността на имейл адресите може да варира в зависимост от компанията, която търсите.

Цени

Безплатно : позволява ограничени търсения и проверки

Стартово ниво : 35 USD на месец (фактурира се ежегодно) или 49 USD на месец (фактурира се ежемесечно) за до 500 търсения и 1000 проверки на месец.

Растеж : 104 долара на месец (фактурира се ежегодно) или 149 долара на месец (фактурира се ежемесечно) за до 5000 търсения и 10 000 проверки на месец.

Бизнес: 499 USD на месец (фактурира се ежегодно) или 349 USD на месец (фактурира се ежемесечно) за до 50 000 търсения и 1000 проверки на месец.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,4 от 5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (над 500 отзива)

Бонус: Шаблони за капкова кампания по имейл

10. Front

Най-доброто за съвместно управление на имейли и комуникация в екип

Използвайте Front, за да създавате споделени пощенски кутии, да управлявате имейли и др.

Front е инструмент за продуктивност при работа с имейли, предназначен за комуникация в екип и съвместна работа. Неговите функции включват споделени пощенски кутии, автоматизация на работния процес, възлагане и проследяване, както и видимост на пощенската кутия на екипа, като всички те могат да помогнат на екипите да управляват имейлите си ефективно и ефикасно.

Най-добри функции

Споделени пощенски кутии : позволяват на екипите да си сътрудничат в управлението на имейлите в реално време.

Разпределяне и проследяване : разпределя имейлите към членовете на екипа и проследява напредъка

Видимост на пощенските кутии на екипа: позволява на членовете на екипа да виждат пощенските кутии един на друг и да сътрудничат при отговорите за по-добро обслужване на клиентите.

Ограничения

Не можете да използвате приложение за електронна поща на трета страна с услугата на Front.

Приложението може да отнеме известно време, за да свикнете с него, ако сте свикнали с традиционните приложения за електронна поща.

Цени

Growth : 49 долара на месец за едно работно място (фактурира се ежегодно) за основни функции и интеграции с минимум 5 членове на екипа

Мащаб : 99 долара на месец за работно място (фактурира се ежегодно) за интелигентни правила и управление на екипа

Premier: 229 долара на месец за работно място (плащане на годишна база) за премиум въвеждане, достъп до API и поддръжка за видеоконферентни разговори.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,5 от 5 (над 225 рецензии)

Опитайте да интегрирате Front с ClickUp!

Какво прави един инструмент за продуктивност при работа с имейли добър?

Не всички инструменти за продуктивност при работа с имейли са еднакви. При избора на инструмент е важно да се вземат предвид няколко ключови фактора, които могат да окажат голямо влияние върху неговата ефективност.

От по-висока перспектива, един добър инструмент за продуктивност при работа с имейли трябва да предлага нещо повече от основни функции за имейли. Това означава, че той трябва да надхвърля основните функции за имейли и да предлага функции като планиране на имейли, шаблони, автоматизация, шаблони за имейли и интеграция с други инструменти и услуги.

Друг важен фактор е съвместимостта. Добрият инструмент за продуктивност при работа с имейли трябва да работи с почти всички приложения и услуги, които използвате, от календара и списъка с задачи до CRM и софтуера за управление на проекти. Това гарантира, че можете лесно да интегрирате имейлите в съществуващия си работен процес, да избегнете преминаването между различни инструменти и да приоритизирате работата си.

Като изберете инструмент, който отговаря на тези критерии, можете да сте сигурни, че ще извлечете максимума от електронната си поща и ще увеличите производителността си, като същевременно подобрите управлението на екипа.

Както видяхме в този обзор, на пазара се предлагат различни инструменти за продуктивност при работа с имейли, които могат да ви помогнат да поддържате организация, да спестите време и да оптимизирате работния си процес. От инструменти като ClickUp, TextExpander и някои други, споменати в тази статия, имате богат избор, когато сте готови да пренесете традиционната работа с имейли на по-високо ниво.

Инструментите за продуктивност при работа с имейли могат да служат и като централизиран център за всички вътрешни и външни комуникации. Благодарение на възможността за интегриране с други инструменти и платформи, тези инструменти могат да ви помогнат да управлявате всичко – от запитвания на клиенти до сътрудничество в екип – от една централна пощенска кутия.

А като консолидирате комуникацията си в имейлите си, можете да поддържате организация, да спестите време и да избегнете необходимостта да превключвате между различни приложения през деня.

Така че, ако търсите по-ефективно приложение за продуктивност при работа с имейли, един от инструментите, които споменахме тук, може да е липсващото парченце от пъзела, което сте търсили.

Гост автор:

Клив Ханкс е независим журналист в областта на технологиите, който в момента живее в Сиатъл със съпругата си и малкия си син. Той е известен с обширното си отразяване на най-новите технологични тенденции в областта на автоматизацията и продуктивността.