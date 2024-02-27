ClickUp блог
12-те най-добри интеграции на фронта през 2025 г.

12-те най-добри интеграции на фронта през 2025 г.

27 февруари 2024 г.

Front е създаден като споделена пощенска кутия за екипи, за да помогне за подобряване на комуникацията с клиентите и да намали неудовлетвореността и неефективността, причинени от родните инструменти за обслужване на клиенти. Сега има много потребители, които се възползват от приложението и проучват различните опции за интеграция на Front.

С приложението Front екипите остават фокусирани върху клиента, а не върху процеса. Представете си го като онлайн рецепционист, който върши цялата работа за вашия екип, който обслужва клиентите, докато те се фокусират върху това, което правят най-добре: изграждане на стабилни, дълготрайни взаимоотношения!

От друга страна, функцията за комуникация в приложението не е достатъчна, за да изведе екипа ви на следващото ниво на производителност. За щастие, можете да използвате интеграциите на Front, за да се свържете с приложение на трета страна за управление на проекти, комуникация, управление на успеха на клиентите и др.

Това прави сътрудничеството много по-гладко, тъй като няма да се налага да отваряте безброй раздели или прозорци, за да управлявате задачите си. Нека обсъдим различните интеграции на Front и да подчертаем 12-те най-добри опции, включително техните основни характеристики и цени.

Готови ли сте? Да започваме! ⚽️

Какво представляват интеграциите на Front?

Интеграциите на Front са инструменти, които можете да включите в платформата, за да разширите възможностите си за комуникация и сътрудничество с клиентите. Те ви позволяват да получите достъп до повече функционалности от един интерфейс. А най-хубавото е, че Front се интегрира с 67 различни приложения безплатно!

Свързването на Front с други приложения може да ви помогне:

  • Подобряване на комуникацията в екипа, тъй като информацията се намира в централизирана платформа, достъпна за всички
  • Насърчавайте лесната употреба, тъй като вашите колеги няма да се налага да преминават отделно обучение за работа със софтуера.
  • Намалете грешките, които се правят при ръчно въвеждане на данни в няколко различни системи.
  • Улеснете безпроблемния обмен на информация между различни платформи

Нека разгледаме най-добрите интеграции на Front, които могат да подобрят комуникацията в екипа ви и да гарантират, че те ще постигнат целите си за производителност!

12 от най-добрите интеграции на Front за 2022 г.

1. ClickUp

Интеграция на ClickUp с Front
Достъп до ClickUp от всяко устройство, навсякъде и по всяко време

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която позволява на всеки екип да управлява проекти, да сътрудничи по-умно и да обедини цялата работа в един инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за управление на проекти или сте опитен потребител, персонализацията на ClickUp може да се разшири до всякакъв размер на екип – отдалечен или в офиса – за най-добрата продуктивност в живота ви.

Интеграцията на Front с ClickUp предлага повече от всеки стандартен инструмент за комуникация. Например, можете да добавяте информация за билети към задачите си в ClickUp, да назначите членове и да зададете крайни срокове в Front.

Можете дори да видите свързаната задача в ClickUp, да прегледате всички relevante подробности и да действате незабавно!

🔑 Ключови характеристики на ClickUp

  • Имейл в ClickUp : кой е казал, че създаването и изпращането на имейли трябва да е изморително и отнемащо време занимание? Изпращайте имейли автоматично въз основа на подадени формуляри, персонализирани полета или събития, свързани със задачи.
  • Табла : получите 360-градусова гледка към вашето работно пространство и следете напредъка на вашия проект
  • Шаблони : запазете структурата на любимите си проекти, пространства, списъци за проверка и списъци за по-късна употреба.

✅ Предимства на ClickUp

❌ Недостатъци на ClickUp

💸 Цени на ClickUp

  • Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба) Kanban табла Неограничен брой задачи и членове Документи за съвместна работа 24/7 поддръжка и др.
  • Неограничен план (най-подходящ за малки екипи ($5/член на месец) Всичко от плана „Безплатно завинаги“ Управление на ресурсите Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета Гъвкаво отчитане и др.
  • Всичко в плана „Безплатно завинаги“
  • Управление на ресурсите
  • Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета
  • Гъвкаво отчитане и още много други
  • Бизнес план (най-подходящ за средни екипи ($12/член на месец) Всичко от неограничения план Персонализирани отчети Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото Графици, мисловни карти и др.
  • Всичко в плана Unlimited
  • Персонализирани отчети
  • Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото
  • Времеви линии, мисловни карти и др.
  • План Business Plus (най-подходящ за няколко екипа (19 $/член на месец) Всичко от плана Business Подзадачи в няколко списъка Персонализирани разрешения Персонализирана капацитет на работната натоварност Персонализирано обучение за администратори и др.
  • Всичко в бизнес плана
  • Подзадачи в множество списъци
  • Персонализирани разрешения
  • Персонализирана капацитет на работната натоварване
  • Персонализирано обучение за администратори и още много други
👉 Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за обработка на работните натоварвания и процеси във вашата компания, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.

💬 Оценки на клиенти на ClickUp

„Обичаме безплатната версия и сериозно обмисляме да преминем към по-висока версия. Ние сме сравнително малък екип, но се разрастваме, и досега ClickUp изглежда чудесно за нашата организация.“ – Capterra

„Обичам факта, че ClickUp замества толкова много различни приложения, които използвах за управление на онлайн бизнеса си! Бях създал своеобразен Франкенщайн от приложения и интеграции, за да улесня работата си, а ClickUp елиминира много от тях и консолидира работата, задачите, документите и формулярите ми на едно място за лесен достъп. Обичам факта, че вече не е нужно да имам отворени 100 раздела.“ – G2Crowd

2. Twilio

Интеграция на Twilio с Front
чрез Twilio

Twilio е водеща в бранша платформа за взаимодействие с клиенти, създадена да изгражда уникални, персонализирани клиентски преживявания.

Това ви помага да оптимизирате комуникацията с клиентите, като преодолеете различията между уеб-базираните приложения и телефоните. По този начин можете да създавате маркетингови кампании, които са безкрайно гъвкави и реагират незабавно.

Това, което прави Twilio особено уникален, е, че той не е просто софтуер за съобщения или приложение за комуникация в екип. Вместо това, той служи и като платформа за разработчици, която предлага гъвкави комуникационни решения за бизнеса от всякакъв вид и размер.

🔑 Основни характеристики на Twilio

  • Изпращайте, получавайте и отговаряйте на SMS съобщения директно от вашата пощенска кутия.
  • Съхранявайте комуникациите с клиентите на едно място
  • Създайте Twilio SMS канал в Front

✅ Предимства на Twilio

  • Множеството функции за съобщения и API правят Twilio универсален за екипи от различни индустрии.
  • Интегрира се с безброй други инструменти, включително ClickUp.

❌ Недостатъци на Twilio

  • Множеството функции могат да направят преживяването прекалено натоварващо.
  • Липсва потребителски интерфейс за еднократни проекти
  • Ограничени функции в безплатната версия

💸 Цени на Twilio

  • Twilio предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 15 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Twilio

„Twilio е един от най-надеждните API за SMS и съобщения на пазара, а цените са доста конкурентни и ви позволява да извършвате валидиране на код чрез SMS и обаждания, а за Whatsapp вече има пълен API.“ – G2Crowd

„Новите функции отварят възможности за много неща в бъдеще. Flex изглежда доста добър, а платежната функция, представена днес, изглежда обещаваща. Secure SIP trunking като цяло работи доста добре и досега имаше само няколко малки проблема с него.“ – G2Crowd

3. Salesforce

Интеграция на Salesforce с Front
чрез Salesforce

Като един от водещите CRM софтуери в света, Salesforce има много и разнообразни приложения. По-конкретно, Salesforce е една от най-идеалните интеграции за фронт, защото ви помага да увеличите маркетинговия си обхват, да генерирате повече приходи от продажби и да предоставяте успешно всички свои основни услуги.

🔑 Основни характеристики на Salesforce

  • Добавяйте или премахвайте хора във Front, за да решите кой може да вижда CRM записите.
  • Създавайте, преглеждайте и актуализирайте CRM записи директно от вашата Front пощенска кутия.
  • Осигурете на екипа си пълна видимост на записите ви в Salesforce.

✅ Предимства на Salesforce

  • Изтеглете таблото като PNG файл
  • Получете бизнес информация на високо ниво, която помага да разкриете сложни продажби.

❌ Недостатъци на Salesforce

  • Кривата на обучението изглежда никога не свършва
  • Трябва да платите за добавки, за да извлечете максималното от софтуера.
  • Претрупаният интерфейс прави навигацията и простите задачи ненужно сложни.

💸 Цени на Salesforce

  • Поискайте персонализирана оферта от Salesforce

💬 Оценки на клиентите на Salesforce

„Недостатъците, които открих, са малко и рядко. Ако трябва да посоча един, то това би бил календарът и начинът, по който функционира. Бих искал да видя някои подобрения в тази област, но освен това имам повече предимства, отколкото недостатъци.“ – Capterra

„Salesforce е цялостен инструмент. Въпреки че е труден за разбиране от хора, които не са администратори, ако си свършим работата както трябва, той е добър начин да се облекчи натискът върху разработката по отношение на нови автоматизации и управление на бизнеса“ – G2Crowd

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

4. Hubspot

Интеграция на HubSpot с Front
чрез Hubspot

Hubspot е една от най-мощните интеграции на Front с платформата си за маркетинг, продажби и услуги, която ви помага да привличате посетители, да превръщате потенциални клиенти в реални и да задържате клиентите си. Това се постига чрез единен източник на информация, интуитивен потребителски интерфейс и унифицирана кодова база.

С над пет различни хъба, Hubspot ви позволява да въведете автоматизация в работните си процеси и да получите по-задълбочена представа за потенциалните си клиенти по начин, по който никога преди не сте правили.

🔑 Основни характеристики на Hubspot

  • Синхронизирайте без усилие и в реално време данните за обслужването на клиенти – като идентичност, ангажираност или поведенчески данни – между Front и Hubspot.
  • Създавайте нови контакти, компании, сделки или дейности директно от Front.
  • Редактирайте данните си в CRM, без да напускате Front.

✅ Предимства на Hubspot

  • Има вградена функция за подреждане на полетата по подразбиране, която ускорява настройката и поддържа данните ви чисти и организирани.
  • Потребителите могат да активират персонализирани полета за по-голяма гъвкавост.
  • Възможност да синхронизирате само желаните данни

❌ Недостатъци на Hubspot

  • Трябва да платите за допълнителна техническа поддръжка.
  • Шаблоните са трудни за модифициране.

💸 Цени на Hubspot

  • Hubspot предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 45 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Hubspot

„Автоматизацията и създаването на списъци въз основа на дейности, потребителски свойства и профил на потенциални клиенти е много добро. Много ми харесва и създаването на групи, което улеснява управлението на екипа. Накрая, възможността за създаване на папки много помага за организирането на нещата.“ – G2Crowd

„Hubspot разполага с всички възможни функции – стига да си платите за тях. Безплатната версия е чудесна за начало, но бързо ще я надраснете. Особено ако планирате да използвате маркетинговите или CMS възможности на Hubspot, които не са достъпни в безплатната версия“ – G2Crowd

Разгледайте тези интеграции на Hubspot!

5. Slack

Интеграция на Slack с Front
чрез Slack

Slack е инструмент за съобщения и комуникация на работното място, който обединява хората, за да работят заедно като единен екип. Без усилие заместете текстовите съобщения, чата и имейла с това приложение и създайте множество канали, за да организирате различни разговори или групи в специални пространства.

С Front Integrations ще прекарвате по-малко време в превключване от един комуникационен инструмент към друг и няма да губите нишките на разговорите в препълнената си пощенска кутия! Използвайте този висококласиран и лесен за употреба комуникационен инструмент на следващото ниво и го интегрирайте с Front, за да правите повече от чат с колегите си.

🔑 Основни характеристики на Slack

  • Споделете ръчно съобщение от Front в Slack, за да получите мнението на вашите колеги, дори ако те не са част от вашия Front екип.
  • Автоматично изпращайте съобщения до Slack, използвайки правила за ескалация, или ги изпращайте едно по едно.
  • Създавайте Front разговори директно от Slack съобщения

✅ Предимства на Slack

  • Вашите данни в платформата са винаги защитени благодарение на отлична сигурност в приложението.
  • Спестете време, като видите всички дискусии и файлове за даден проект на едно място: канал

❌ Недостатъци на Slack

  • С push известия и емоджита, Slack притежава голяма част от пристрастяващите качества на социалните медии (за ваша информация: това е вредно за продуктивността на вашия екип!).
  • Slack се развива бързо и може да е трудно да следите какво се случва.

💸 Цени на Slack

  • Slack предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 6,67 долара на месец на човек.

💬 Оценки на клиентите на Slack

„Харесва ми, че е много лесен за използване. Дори баба ми може да го използва, което е абсолютно голямо предимство. Много е лесно да създаваш канали и да поддържаш връзка с колегите си всеки ден. Лесно е да споделяш файлове или по-дълги текстове. Просто плъзгаш и пускаш изображението и готово, вече е споделено.“ – G2Crowd

„Идеята на Slack е страхотна и помага на екипа ми да комуникира по-бързо и ефективно, отколкото с нещо като Google Hangouts. Въпреки това, с въвеждането на Huddles и, както изглежда, с покупката на Slack от Salesforce, изглежда, че има много повече бъгове, отколкото в предишните версии на софтуера.“ – Capterra

6. Направете

направете интеграция с Front
чрез Make

Integromat (сега Make) е визуална платформа, която ви позволява да проектирате, изграждате и автоматизирате всичко – от прости задачи до сложни работни процеси – за минути.

С Integromat можете безпроблемно да прехвърляте данни между любимите си приложения само с няколко кликвания. Популярно известен като „лепилото на интернет“, това е една от най-популярните интеграции на Front, защото е бърза, визуално интуитивна и не изисква никакъв опит в програмирането, за да започнете да я използвате.

Интегрирайте този инструмент с приложението Front, за да постигнете още по-висока ефективност и производителност.

🔑 Направете ключови характеристики

  • Подобрете сътрудничеството и комуникацията в екипа, като създавате Front разговори от Google Sheets.
  • Ускорете разрешаването на проблеми, като създавате билети в Asana от разговорите във Front.
  • Организирайте данните си, като създавате записи в Airtable от разговорите във Front.

✅ Направете плюсове

  • Предлага несравнима гъвкавост при създаването и актуализирането на сложни интеграции.
  • Съдържа богата библиотека с някои от най-добрите приложения за продуктивност

❌ Направете минуси

  • Много грешки са трудни за отстраняване и може да се наложи техническа намеса.
  • Сравнително стръмна крива на обучение

💸 Определете цените

  • Поискайте персонализирана оферта от Make

💬 Направете клиентски оценки

„Управлението на масивите е малко тромаво, но след като получих помощ от техния център за поддръжка, всичко е наред. Графичният интерфейс отне малко време, за да свикна с него, но все пак е много по-ефективен от обикновен списък с автоматизации (сценарии). Блогът и други онлайн източници също ми помагат да преодолея моментите, в които си казвам „хм, как да го направим това“. – Capterra

„Това, което най-много ми харесва в Integromat, е безкрайният списък с налични интеграции. И дори когато интеграцията не съществува, вътрешните инструменти на Integromat запълват празнината доста добре.“ – G2Crowd

7. CloudTalk

Интеграция на Cloudtalk с Front
чрез CloudTalk

CloudTalk е лесен за използване, базиран в облака телефонен софтуер, предназначен за малки и големи екипи в предприятия. За интеграциите на фронта това допълнение е чудесно, защото ви позволява да управлявате входящи/изходящи повиквания, да извличате история на взаимодействията от различни източници и да предоставяте персонализирана поддръжка на клиенти – където и да се намират те по света.

В допълнение към всичко това, този инструмент разполага с силна, утвърдена мрежа от телекомуникационни партньори от цял свят. Това означава, че вашият екип ще има висококачествени международни разговори с гарантирана латентност и минимално колебание!

🔑 Основни характеристики на CloudTalk

  • Обаждайте се на своите клиенти и потенциални клиенти, без да напускате Front.
  • Автоматично синхронизирайте данните за клиентите между двете платформи
  • Вижте информацията за обаждащия се, преди да приемете обаждането в CloudTalk.

✅ Предимства на CloudTalk

  • Лесно проследяване на статистическите данни за обажданията
  • Превъзходна система за съобщения при изчакване
  • Безпроблемно наблюдение на качеството на разговорите

❌ Недостатъци на CloudTalk

  • От време на време възникват проблеми със забавяне

💸 Цени на CloudTalk

  • CloudTalk предлага платени планове, започващи от 15 долара на месец на потребител.

💬 Оценки на клиентите на CloudTalk

„Доста гладка работа. Малко трудно за разбиране в началото. Но като цяло доста лесно за използване.“ – G2Crowd

Идеята софтуерът да може да свързва мобилни телефони с отдалечен достъп е чудесна, но не е напълно реализирана. IVR интерфейсът им изглежда страхотен на уеб страницата, но често дава грешки и обажданията просто се прехвърлят към гласова поща без съобщение. ” – Capterra

8. Nicereply

Интеграция на nicereply с front
чрез Nicereply

Всички знаят, че привличането на нов клиент струва 5 пъти повече, отколкото задържането на съществуващ такъв. Nicereply гарантира, че никога няма да загубите клиент поради лошо обслужване.

Какво отличава този инструмент от другите интеграции на Front? Изцяло персонализирани анкети с едно кликване, които ви позволяват да задавате въпросите, които са важни за вас.

Но що се отнася до възможностите на Nicereply, това е само върхът на айсберга. Аналитичният табло ви позволява да преглеждате и сегментирате средните си оценки по период, агент, отдел или тип проучване. Създавайте изчерпателни отчети, за да видите областите, които се нуждаят от подобрение, да поставите цели, да предвидите бъдещи тенденции и да се сравните с лидерите в бранша.

Какво се случва, когато интелигентен инструмент за проучвания се срещне с мощно приложение за комуникация? Nicereply поддържа интеграции с различни приложения, включително Front. Интегрирането на двете приложения може да улесни управлението на двата акаунта в един и същ акаунт, както и да донесе други ключови предимства за управлението на взаимоотношенията с клиентите.

🔑 Основни характеристики на Nicereply

  • Пускайте оценки и коментари директно в съответните разговори във Front като бележка.
  • Запазете оценките за удовлетвореността на клиентите в персонализирания етикет за разговори.
  • Синхронизирайте всичките си Front потребители с Nicereply с едно кликване.

✅ Предимства на Nicereply

  • Потребителският интерфейс е интуитивен, основен и полезен.
  • Първокласна и навременна поддръжка

❌ Недостатъци на Nicereply

  • Бисквитките, вградени в сайта, са донякъде прекалени, което може да доведе до проблеми със сигурността на вашия акаунт.

💸 Цени на Nicereply

  • Nicereply предлага платени планове, започващи от 39 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Nicereply

„Това, което наистина ми хареса в Nicereply, е, че разширява функционалностите на съществуващия ми софтуер за помощна служба и се превръща в централно хранилище за всичко, свързано с проучвания на клиентите.“ – G2Crowd

„Много харесвам услугата, но смятам, че нейният потребителски интерфейс може да бъде подобрен с по-модерна визия, за да се постигне по-добро преживяване.“ – Capterra

9. Instabug

Интеграция на Instabug с Front
чрез Instabug

Instabug е инструмент за обратна връзка и отчитане в мобилни приложения. С едно просто разклащане вашите колеги и потребители могат да докладват грешки или да изпращат обратна връзка в приложението на момента.

Instabug също така предоставя на вас и вашия екип надежден инструмент за отчитане на сривове, който автоматично записва подробен отчет за работната среда, стъпките за възпроизвеждане на срива, логовете на мрежовите заявки и т.н. Това е като да имате автоматизиран инструмент за отстраняване на бъгове, който работи неуморно на заден план, за да не се налага вие да го правите!

🔑 Основни характеристики на Instabug

  • Изпращайте доклади за грешки директно на таблото на Front, заедно с всички контекстуални подробности, от които се нуждае вашият екип.
  • Сортирайте бъговете и проследявайте потребителите, без да превключвате между инструменти.
  • Водете богати разговори с потребителите в приложението

✅ Предимства на Instabug

  • Самият интерфейс е прост и лесен за използване.
  • Невероятна поддръжка на клиенти, която винаги е готова да отговори на въпроси и оплаквания.

❌ Недостатъци на Instabug

  • Тази интеграция на Front няма уеб версия.
  • Може да бъде по-евтино
  • Не е подходяща платформа за управление на работния процес в сравнение с други приложения в този обзор.

💸 Цени на Instabug

  • Instabug предлага безплатен план, а платените планове започват от 149 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Instabug

„Справя се с работата – клиентите могат да докладват бъгове, а вие можете да им отговаряте. Докладването е добро, а изпълнението е достатъчно лесно за настройка.“ – G2Crowd

„Използвахме Instabug като инструмент за докладване на грешки от нашите тестове за автоматизация на потребителския интерфейс и той се оказа чудесен за тази цел.“ – Capterra

10. Sunshine Conversations

Интеграция на Sunshine Conversations с Front
чрез Sunshine Conversations

Търсите платформа, която да поддържа разговорна поддръжка във вашите приложения и продукти и във всички канали? Инструментът Sunshine Conversations ви позволява да създадете напълно персонализирано преживяване във вашите iOS, Android и уеб приложения с мощни, вградени SDK.

И това не е най-доброто. Sunshine Conversations поддържа също така съобщения в WhatsApp, SMS, имейл, Twitter и редица други комуникационни приложения! Подобрете още повече поддръжката си за разговори, като интегрирате Sunshine Conversations с Front.

🔑 Основни характеристики на Sunshine Conversations

  • Отговаряйте на съобщенията в Smooch директно от пощенската си кутия
  • Синхронизирайте разговорите в Front директно със Smooch
  • Съберете всички взаимодействия с клиенти на едно място

✅ Предимства на Sunshine Conversations

  • Следете състоянието и статуса на вашите вътрешни източници или целия ви търговски инвентар с един поглед и отвсякъде.
  • Лесен за използване с интуитивен, удобен за потребителя интерфейс

❌ Недостатъци на Sunshine Conversations

  • Могат да възникнат проблеми при актуализиране на информацията за клиентите.
  • Тази интеграция на Front няма безплатен план.

💸 Цени на Sunshine Conversations

  • Sunshine Conversations предлага платени планове, които започват от 495 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Sunshine Conversations

„Харесва ми съгласуваността на цялата информация – свързва всички данни за клиентите ви, за да се получи пълна картина за клиента.“ – G2Crowd

„Той е бърз, мощен и ви дава свободата да създавате всякакви клиентски приложения или услуги – това е най-доброто, което мога да кажа за този софтуер, въпреки че понякога може да бъде малко труден за работа.“ – G2Crowd

11. Zoom

Интеграция на Zoom с Front
чрез Zoom

По отношение на интеграциите на Front, не е нужно да ви убеждаваме много за тази. Zoom е платформа за видеоконферентни разговори, която ви позволява да организирате и участвате в срещи с други потребители на Zoom от цял свят.

През последните две години Zoom затвърди позицията си на лидер сред инструментите за видеоконференции и продължава да променя начина, по който провеждаме работни срещи, особено за тези, които работят дистанционно.

🔑 Основни характеристики на Zoom

  • Добавете среща в Zoom при създаване на събития в календара в Front
  • Автоматично генериране на Zoom срещи с връзки за планиране
  • Започнете разговор от лентата за коментари с едно кликване.

✅ Предимства на Zoom

  • Добавете до 100 участници в безплатен план и още повече в платени абонаменти.
  • Създайте до 50 стаи за отделни дискусии
  • Създавайте чакални, записвайте видеоклипове и запазвайте чатове

❌ Недостатъци на Zoom

  • Скучно потребителско изживяване и донякъде примитивен потребителски интерфейс
  • Мобилното приложение не е толкова интуитивно, колкото уеб приложението.

💸 Цени на Zoom

  • Zoom предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започващи от 19,99 долара на месец за всеки хост.

💬 Оценки на клиентите на Zoom

„Харесва ми идеята на Zoom. Като цяло, докато го използвахме, той беше доста надежден.“ – G2Crowd

„Продуктът е добър и полезен, но се нуждае от значителни подобрения по отношение на функцията за виртуален фон, както и изискванията за скорост на интернет връзката.“ – Capterra

12. Gainsight

Интеграция на Gainsight с Front
чрез Gainsight

Gainsight е едно от най-популярните в света инструменти за успех на клиентите и интеграции на Front. Този високо оценен, базиран в облака CS инструмент ви помага да постигнете програмно резултати за клиентите във всички ваши клиентски сегменти.

Искате да количествено измерите предупредителните признаци за отлив на клиенти по най-добрия начин, който познавате? Направете го с едно кликване, вместо с пет.

Какво ще кажете да идентифицирате подходящи кандидати за адвокатски услуги и да проведете мащабна маркетингова кампания от световна класа? Това също е една от силните страни на Gainsight.

🔑 Основни характеристики на Gainsight

  • Визуализирайте контекстуална информация за организацията и лицето, от което четете съобщение в Front.
  • Прилагайте етикети и задействайте сигнали, когато разговорите идват от акаунти, които са под определен здравен рейтинг.
  • Автоматично пренасочвайте или ескалирайте разговорите директно от вашата пощенска кутия.

✅ Предимства на Gainsight

  • Предоставяйте бързо и точно информация за клиентите на високо ниво
  • Генерирайте задачи за потребителите въз основа на клиентски събития

❌ Недостатъци на Gainsight

  • Тази интеграция на Front не предлага безплатен пробен период или безплатен план.

💸 Цени на Gainsight

  • Поискайте персонализирана оферта от Gainsight

💬 Оценки на клиентите на Gainsight

„Gainsight е многофункционален по своята същност. Има конфигурации за почти всичко, от което един CS екип би имал нужда.“ – G2Crowd

„Gainsight е лидер в областта на CS от дълго време. Възможностите и интеграциите са безкрайни. Екипът е компетентен и предлага много безплатни ресурси за хора, които започват да работят в областта на успеха на клиентите.“ – Capterra

Кои интеграции на Front да изберете? Започнете с ClickUp, за да сте в крак с пощенската си кутия

Интеграциите на Front могат да направят работните ви дни по-малко стресиращи и определено по-продуктивни, като съберат всичките ви любими приложения под един покрив.

Ако има нещо, което трябва да запомните от този блог, то е, че най-добрите интеграции за Front могат да повишат ефективността на вашите колеги и да им помогнат да надхвърлят целите си за производителност всеки ден.

Въпреки това, не всички тези инструменти са еднакви. Харесва ли ви или не, някои интеграции на Front са неизбежно по-добри от други. Една такава интеграция е ClickUp.

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за управление на проекти от години и ви помага да свършите работата си бързо и точно. По-конкретно, той ви позволява да разделите големи задачи на по-лесно управляеми подзадачи, да разпределяте задачи, да задавате напомняния и др. Освен това, той служи и като ваш основен инструмент за чат и сътрудничество, така че никога не се налага да търсите другаде.

Заслужава ли място в вашия набор от инструменти за продуктивност? Ние определено смятаме, че да!

Какво ви спира?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се пригответе да изпитате цялата магия на приложението Front!

