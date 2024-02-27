12-те най-добри интеграции на фронта през 2025 г.

Front е създаден като споделена пощенска кутия за екипи, за да помогне за подобряване на комуникацията с клиентите и да намали неудовлетвореността и неефективността, причинени от родните инструменти за обслужване на клиенти. Сега има много потребители, които се възползват от приложението и проучват различните опции за интеграция на Front.
С приложението Front екипите остават фокусирани върху клиента, а не върху процеса. Представете си го като онлайн рецепционист, който върши цялата работа за вашия екип, който обслужва клиентите, докато те се фокусират върху това, което правят най-добре: изграждане на стабилни, дълготрайни взаимоотношения!
От друга страна, функцията за комуникация в приложението не е достатъчна, за да изведе екипа ви на следващото ниво на производителност. За щастие, можете да използвате интеграциите на Front, за да се свържете с приложение на трета страна за управление на проекти, комуникация, управление на успеха на клиентите и др.
Това прави сътрудничеството много по-гладко, тъй като няма да се налага да отваряте безброй раздели или прозорци, за да управлявате задачите си. Нека обсъдим различните интеграции на Front и да подчертаем 12-те най-добри опции, включително техните основни характеристики и цени.
Готови ли сте? Да започваме! ⚽️
Какво представляват интеграциите на Front?
Интеграциите на Front са инструменти, които можете да включите в платформата, за да разширите възможностите си за комуникация и сътрудничество с клиентите. Те ви позволяват да получите достъп до повече функционалности от един интерфейс. А най-хубавото е, че Front се интегрира с 67 различни приложения безплатно!
Свързването на Front с други приложения може да ви помогне:
- Подобряване на комуникацията в екипа, тъй като информацията се намира в централизирана платформа, достъпна за всички
- Насърчавайте лесната употреба, тъй като вашите колеги няма да се налага да преминават отделно обучение за работа със софтуера.
- Намалете грешките, които се правят при ръчно въвеждане на данни в няколко различни системи.
- Улеснете безпроблемния обмен на информация между различни платформи
Нека разгледаме най-добрите интеграции на Front, които могат да подобрят комуникацията в екипа ви и да гарантират, че те ще постигнат целите си за производителност!
12 от най-добрите интеграции на Front за 2022 г.
1. ClickUp
ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която позволява на всеки екип да управлява проекти, да сътрудничи по-умно и да обедини цялата работа в един инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за управление на проекти или сте опитен потребител, персонализацията на ClickUp може да се разшири до всякакъв размер на екип – отдалечен или в офиса – за най-добрата продуктивност в живота ви.
Интеграцията на Front с ClickUp предлага повече от всеки стандартен инструмент за комуникация. Например, можете да добавяте информация за билети към задачите си в ClickUp, да назначите членове и да зададете крайни срокове в Front.
Можете дори да видите свързаната задача в ClickUp, да прегледате всички relevante подробности и да действате незабавно!
🔑 Ключови характеристики на ClickUp
- Имейл в ClickUp : кой е казал, че създаването и изпращането на имейли трябва да е изморително и отнемащо време занимание? Изпращайте имейли автоматично въз основа на подадени формуляри, персонализирани полета или събития, свързани със задачи.
- Табла : получите 360-градусова гледка към вашето работно пространство и следете напредъка на вашия проект
- Шаблони : запазете структурата на любимите си проекти, пространства, списъци за проверка и списъци за по-късна употреба.
✅ Предимства на ClickUp
- Записвайте времето от уеб браузъра, настолния компютър или мобилното си устройство чрез безплатното разширение ClickUp Chrome за лесно проследяване на времето.
- Изберете от 100 вградени интеграции, както и хиляди други, достъпни чрез Zapier и Make, за пълно управление на работния процес.
- Насладете се на безпроблемно управление на проекти по имейл директно от ClickUp.
❌ Недостатъци на ClickUp
- Не всички изгледи на ClickUp са достъпни в мобилното приложение... засега!
- Няма плавателни коридори в изгледа на дъската (скоро)
💸 Цени на ClickUp
- Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба) Kanban табла Неограничен брой задачи и членове Документи за съвместна работа 24/7 поддръжка и др.
- Kanban табла
- Неограничен брой задачи и членове
- Документи за съвместна работа
- Поддръжка 24/7 и още много други
- Неограничен план (най-подходящ за малки екипи ($5/член на месец) Всичко от плана „Безплатно завинаги“ Управление на ресурсите Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета Гъвкаво отчитане и др.
- Всичко в плана „Безплатно завинаги“
- Управление на ресурсите
- Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета
- Гъвкаво отчитане и още много други
- Бизнес план (най-подходящ за средни екипи ($12/член на месец) Всичко от неограничения план Персонализирани отчети Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото Графици, мисловни карти и др.
- Всичко в плана Unlimited
- Персонализирани отчети
- Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото
- Времеви линии, мисловни карти и др.
- План Business Plus (най-подходящ за няколко екипа (19 $/член на месец) Всичко от плана Business Подзадачи в няколко списъка Персонализирани разрешения Персонализирана капацитет на работната натоварност Персонализирано обучение за администратори и др.
- Всичко в бизнес плана
- Подзадачи в множество списъци
- Персонализирани разрешения
- Персонализирана капацитет на работната натоварване
- Персонализирано обучение за администратори и още много други
👉 Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за обработка на работните натоварвания и процеси във вашата компания, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.
💬 Оценки на клиенти на ClickUp
„Обичаме безплатната версия и сериозно обмисляме да преминем към по-висока версия. Ние сме сравнително малък екип, но се разрастваме, и досега ClickUp изглежда чудесно за нашата организация.“ – Capterra
„Обичам факта, че ClickUp замества толкова много различни приложения, които използвах за управление на онлайн бизнеса си! Бях създал своеобразен Франкенщайн от приложения и интеграции, за да улесня работата си, а ClickUp елиминира много от тях и консолидира работата, задачите, документите и формулярите ми на едно място за лесен достъп. Обичам факта, че вече не е нужно да имам отворени 100 раздела.“ – G2Crowd
2. Twilio
Twilio е водеща в бранша платформа за взаимодействие с клиенти, създадена да изгражда уникални, персонализирани клиентски преживявания.
Това ви помага да оптимизирате комуникацията с клиентите, като преодолеете различията между уеб-базираните приложения и телефоните. По този начин можете да създавате маркетингови кампании, които са безкрайно гъвкави и реагират незабавно.
Това, което прави Twilio особено уникален, е, че той не е просто софтуер за съобщения или приложение за комуникация в екип. Вместо това, той служи и като платформа за разработчици, която предлага гъвкави комуникационни решения за бизнеса от всякакъв вид и размер.
🔑 Основни характеристики на Twilio
- Изпращайте, получавайте и отговаряйте на SMS съобщения директно от вашата пощенска кутия.
- Съхранявайте комуникациите с клиентите на едно място
- Създайте Twilio SMS канал в Front
✅ Предимства на Twilio
- Множеството функции за съобщения и API правят Twilio универсален за екипи от различни индустрии.
- Интегрира се с безброй други инструменти, включително ClickUp.
❌ Недостатъци на Twilio
- Множеството функции могат да направят преживяването прекалено натоварващо.
- Липсва потребителски интерфейс за еднократни проекти
- Ограничени функции в безплатната версия
💸 Цени на Twilio
- Twilio предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 15 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Twilio
„Twilio е един от най-надеждните API за SMS и съобщения на пазара, а цените са доста конкурентни и ви позволява да извършвате валидиране на код чрез SMS и обаждания, а за Whatsapp вече има пълен API.“ – G2Crowd
„Новите функции отварят възможности за много неща в бъдеще. Flex изглежда доста добър, а платежната функция, представена днес, изглежда обещаваща. Secure SIP trunking като цяло работи доста добре и досега имаше само няколко малки проблема с него.“ – G2Crowd
3. Salesforce
Като един от водещите CRM софтуери в света, Salesforce има много и разнообразни приложения. По-конкретно, Salesforce е една от най-идеалните интеграции за фронт, защото ви помага да увеличите маркетинговия си обхват, да генерирате повече приходи от продажби и да предоставяте успешно всички свои основни услуги.
🔑 Основни характеристики на Salesforce
- Добавяйте или премахвайте хора във Front, за да решите кой може да вижда CRM записите.
- Създавайте, преглеждайте и актуализирайте CRM записи директно от вашата Front пощенска кутия.
- Осигурете на екипа си пълна видимост на записите ви в Salesforce.
✅ Предимства на Salesforce
- Изтеглете таблото като PNG файл
- Получете бизнес информация на високо ниво, която помага да разкриете сложни продажби.
❌ Недостатъци на Salesforce
- Кривата на обучението изглежда никога не свършва
- Трябва да платите за добавки, за да извлечете максималното от софтуера.
- Претрупаният интерфейс прави навигацията и простите задачи ненужно сложни.
💸 Цени на Salesforce
- Поискайте персонализирана оферта от Salesforce
💬 Оценки на клиентите на Salesforce
„Недостатъците, които открих, са малко и рядко. Ако трябва да посоча един, то това би бил календарът и начинът, по който функционира. Бих искал да видя някои подобрения в тази област, но освен това имам повече предимства, отколкото недостатъци.“ – Capterra
„Salesforce е цялостен инструмент. Въпреки че е труден за разбиране от хора, които не са администратори, ако си свършим работата както трябва, той е добър начин да се облекчи натискът върху разработката по отношение на нови автоматизации и управление на бизнеса“ – G2Crowd
Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!
4. Hubspot
Hubspot е една от най-мощните интеграции на Front с платформата си за маркетинг, продажби и услуги, която ви помага да привличате посетители, да превръщате потенциални клиенти в реални и да задържате клиентите си. Това се постига чрез единен източник на информация, интуитивен потребителски интерфейс и унифицирана кодова база.
С над пет различни хъба, Hubspot ви позволява да въведете автоматизация в работните си процеси и да получите по-задълбочена представа за потенциалните си клиенти по начин, по който никога преди не сте правили.
🔑 Основни характеристики на Hubspot
- Синхронизирайте без усилие и в реално време данните за обслужването на клиенти – като идентичност, ангажираност или поведенчески данни – между Front и Hubspot.
- Създавайте нови контакти, компании, сделки или дейности директно от Front.
- Редактирайте данните си в CRM, без да напускате Front.
✅ Предимства на Hubspot
- Има вградена функция за подреждане на полетата по подразбиране, която ускорява настройката и поддържа данните ви чисти и организирани.
- Потребителите могат да активират персонализирани полета за по-голяма гъвкавост.
- Възможност да синхронизирате само желаните данни
❌ Недостатъци на Hubspot
- Трябва да платите за допълнителна техническа поддръжка.
- Шаблоните са трудни за модифициране.
💸 Цени на Hubspot
- Hubspot предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 45 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Hubspot
„Автоматизацията и създаването на списъци въз основа на дейности, потребителски свойства и профил на потенциални клиенти е много добро. Много ми харесва и създаването на групи, което улеснява управлението на екипа. Накрая, възможността за създаване на папки много помага за организирането на нещата.“ – G2Crowd
„Hubspot разполага с всички възможни функции – стига да си платите за тях. Безплатната версия е чудесна за начало, но бързо ще я надраснете. Особено ако планирате да използвате маркетинговите или CMS възможности на Hubspot, които не са достъпни в безплатната версия“ – G2Crowd
Разгледайте тези интеграции на Hubspot!
5. Slack
Slack е инструмент за съобщения и комуникация на работното място, който обединява хората, за да работят заедно като единен екип. Без усилие заместете текстовите съобщения, чата и имейла с това приложение и създайте множество канали, за да организирате различни разговори или групи в специални пространства.
С Front Integrations ще прекарвате по-малко време в превключване от един комуникационен инструмент към друг и няма да губите нишките на разговорите в препълнената си пощенска кутия! Използвайте този висококласиран и лесен за употреба комуникационен инструмент на следващото ниво и го интегрирайте с Front, за да правите повече от чат с колегите си.
🔑 Основни характеристики на Slack
- Споделете ръчно съобщение от Front в Slack, за да получите мнението на вашите колеги, дори ако те не са част от вашия Front екип.
- Автоматично изпращайте съобщения до Slack, използвайки правила за ескалация, или ги изпращайте едно по едно.
- Създавайте Front разговори директно от Slack съобщения
✅ Предимства на Slack
- Вашите данни в платформата са винаги защитени благодарение на отлична сигурност в приложението.
- Спестете време, като видите всички дискусии и файлове за даден проект на едно място: канал
❌ Недостатъци на Slack
- С push известия и емоджита, Slack притежава голяма част от пристрастяващите качества на социалните медии (за ваша информация: това е вредно за продуктивността на вашия екип!).
- Slack се развива бързо и може да е трудно да следите какво се случва.
💸 Цени на Slack
- Slack предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 6,67 долара на месец на човек.
💬 Оценки на клиентите на Slack
„Харесва ми, че е много лесен за използване. Дори баба ми може да го използва, което е абсолютно голямо предимство. Много е лесно да създаваш канали и да поддържаш връзка с колегите си всеки ден. Лесно е да споделяш файлове или по-дълги текстове. Просто плъзгаш и пускаш изображението и готово, вече е споделено.“ – G2Crowd
„Идеята на Slack е страхотна и помага на екипа ми да комуникира по-бързо и ефективно, отколкото с нещо като Google Hangouts. Въпреки това, с въвеждането на Huddles и, както изглежда, с покупката на Slack от Salesforce, изглежда, че има много повече бъгове, отколкото в предишните версии на софтуера.“ – Capterra
6. Направете
Integromat (сега Make) е визуална платформа, която ви позволява да проектирате, изграждате и автоматизирате всичко – от прости задачи до сложни работни процеси – за минути.
С Integromat можете безпроблемно да прехвърляте данни между любимите си приложения само с няколко кликвания. Популярно известен като „лепилото на интернет“, това е една от най-популярните интеграции на Front, защото е бърза, визуално интуитивна и не изисква никакъв опит в програмирането, за да започнете да я използвате.
Интегрирайте този инструмент с приложението Front, за да постигнете още по-висока ефективност и производителност.
🔑 Направете ключови характеристики
- Подобрете сътрудничеството и комуникацията в екипа, като създавате Front разговори от Google Sheets.
- Ускорете разрешаването на проблеми, като създавате билети в Asana от разговорите във Front.
- Организирайте данните си, като създавате записи в Airtable от разговорите във Front.
✅ Направете плюсове
- Предлага несравнима гъвкавост при създаването и актуализирането на сложни интеграции.
- Съдържа богата библиотека с някои от най-добрите приложения за продуктивност
❌ Направете минуси
- Много грешки са трудни за отстраняване и може да се наложи техническа намеса.
- Сравнително стръмна крива на обучение
💸 Определете цените
- Поискайте персонализирана оферта от Make
💬 Направете клиентски оценки
„Управлението на масивите е малко тромаво, но след като получих помощ от техния център за поддръжка, всичко е наред. Графичният интерфейс отне малко време, за да свикна с него, но все пак е много по-ефективен от обикновен списък с автоматизации (сценарии). Блогът и други онлайн източници също ми помагат да преодолея моментите, в които си казвам „хм, как да го направим това“. – Capterra
„Това, което най-много ми харесва в Integromat, е безкрайният списък с налични интеграции. И дори когато интеграцията не съществува, вътрешните инструменти на Integromat запълват празнината доста добре.“ – G2Crowd
7. CloudTalk
CloudTalk е лесен за използване, базиран в облака телефонен софтуер, предназначен за малки и големи екипи в предприятия. За интеграциите на фронта това допълнение е чудесно, защото ви позволява да управлявате входящи/изходящи повиквания, да извличате история на взаимодействията от различни източници и да предоставяте персонализирана поддръжка на клиенти – където и да се намират те по света.
В допълнение към всичко това, този инструмент разполага с силна, утвърдена мрежа от телекомуникационни партньори от цял свят. Това означава, че вашият екип ще има висококачествени международни разговори с гарантирана латентност и минимално колебание!
🔑 Основни характеристики на CloudTalk
- Обаждайте се на своите клиенти и потенциални клиенти, без да напускате Front.
- Автоматично синхронизирайте данните за клиентите между двете платформи
- Вижте информацията за обаждащия се, преди да приемете обаждането в CloudTalk.
✅ Предимства на CloudTalk
- Лесно проследяване на статистическите данни за обажданията
- Превъзходна система за съобщения при изчакване
- Безпроблемно наблюдение на качеството на разговорите
❌ Недостатъци на CloudTalk
- От време на време възникват проблеми със забавяне
💸 Цени на CloudTalk
- CloudTalk предлага платени планове, започващи от 15 долара на месец на потребител.
💬 Оценки на клиентите на CloudTalk
„Доста гладка работа. Малко трудно за разбиране в началото. Но като цяло доста лесно за използване.“ – G2Crowd
Идеята софтуерът да може да свързва мобилни телефони с отдалечен достъп е чудесна, но не е напълно реализирана. IVR интерфейсът им изглежда страхотен на уеб страницата, но често дава грешки и обажданията просто се прехвърлят към гласова поща без съобщение. ” – Capterra
8. Nicereply
Всички знаят, че привличането на нов клиент струва 5 пъти повече, отколкото задържането на съществуващ такъв. Nicereply гарантира, че никога няма да загубите клиент поради лошо обслужване.
Какво отличава този инструмент от другите интеграции на Front? Изцяло персонализирани анкети с едно кликване, които ви позволяват да задавате въпросите, които са важни за вас.
Но що се отнася до възможностите на Nicereply, това е само върхът на айсберга. Аналитичният табло ви позволява да преглеждате и сегментирате средните си оценки по период, агент, отдел или тип проучване. Създавайте изчерпателни отчети, за да видите областите, които се нуждаят от подобрение, да поставите цели, да предвидите бъдещи тенденции и да се сравните с лидерите в бранша.
Какво се случва, когато интелигентен инструмент за проучвания се срещне с мощно приложение за комуникация? Nicereply поддържа интеграции с различни приложения, включително Front. Интегрирането на двете приложения може да улесни управлението на двата акаунта в един и същ акаунт, както и да донесе други ключови предимства за управлението на взаимоотношенията с клиентите.
🔑 Основни характеристики на Nicereply
- Пускайте оценки и коментари директно в съответните разговори във Front като бележка.
- Запазете оценките за удовлетвореността на клиентите в персонализирания етикет за разговори.
- Синхронизирайте всичките си Front потребители с Nicereply с едно кликване.
✅ Предимства на Nicereply
- Потребителският интерфейс е интуитивен, основен и полезен.
- Първокласна и навременна поддръжка
❌ Недостатъци на Nicereply
- Бисквитките, вградени в сайта, са донякъде прекалени, което може да доведе до проблеми със сигурността на вашия акаунт.
💸 Цени на Nicereply
- Nicereply предлага платени планове, започващи от 39 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Nicereply
„Това, което наистина ми хареса в Nicereply, е, че разширява функционалностите на съществуващия ми софтуер за помощна служба и се превръща в централно хранилище за всичко, свързано с проучвания на клиентите.“ – G2Crowd
„Много харесвам услугата, но смятам, че нейният потребителски интерфейс може да бъде подобрен с по-модерна визия, за да се постигне по-добро преживяване.“ – Capterra
9. Instabug
Instabug е инструмент за обратна връзка и отчитане в мобилни приложения. С едно просто разклащане вашите колеги и потребители могат да докладват грешки или да изпращат обратна връзка в приложението на момента.
Instabug също така предоставя на вас и вашия екип надежден инструмент за отчитане на сривове, който автоматично записва подробен отчет за работната среда, стъпките за възпроизвеждане на срива, логовете на мрежовите заявки и т.н. Това е като да имате автоматизиран инструмент за отстраняване на бъгове, който работи неуморно на заден план, за да не се налага вие да го правите!
🔑 Основни характеристики на Instabug
- Изпращайте доклади за грешки директно на таблото на Front, заедно с всички контекстуални подробности, от които се нуждае вашият екип.
- Сортирайте бъговете и проследявайте потребителите, без да превключвате между инструменти.
- Водете богати разговори с потребителите в приложението
✅ Предимства на Instabug
- Самият интерфейс е прост и лесен за използване.
- Невероятна поддръжка на клиенти, която винаги е готова да отговори на въпроси и оплаквания.
❌ Недостатъци на Instabug
- Тази интеграция на Front няма уеб версия.
- Може да бъде по-евтино
- Не е подходяща платформа за управление на работния процес в сравнение с други приложения в този обзор.
💸 Цени на Instabug
- Instabug предлага безплатен план, а платените планове започват от 149 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Instabug
„Справя се с работата – клиентите могат да докладват бъгове, а вие можете да им отговаряте. Докладването е добро, а изпълнението е достатъчно лесно за настройка.“ – G2Crowd
„Използвахме Instabug като инструмент за докладване на грешки от нашите тестове за автоматизация на потребителския интерфейс и той се оказа чудесен за тази цел.“ – Capterra
10. Sunshine Conversations
Търсите платформа, която да поддържа разговорна поддръжка във вашите приложения и продукти и във всички канали? Инструментът Sunshine Conversations ви позволява да създадете напълно персонализирано преживяване във вашите iOS, Android и уеб приложения с мощни, вградени SDK.
И това не е най-доброто. Sunshine Conversations поддържа също така съобщения в WhatsApp, SMS, имейл, Twitter и редица други комуникационни приложения! Подобрете още повече поддръжката си за разговори, като интегрирате Sunshine Conversations с Front.
🔑 Основни характеристики на Sunshine Conversations
- Отговаряйте на съобщенията в Smooch директно от пощенската си кутия
- Синхронизирайте разговорите в Front директно със Smooch
- Съберете всички взаимодействия с клиенти на едно място
✅ Предимства на Sunshine Conversations
- Следете състоянието и статуса на вашите вътрешни източници или целия ви търговски инвентар с един поглед и отвсякъде.
- Лесен за използване с интуитивен, удобен за потребителя интерфейс
❌ Недостатъци на Sunshine Conversations
- Могат да възникнат проблеми при актуализиране на информацията за клиентите.
- Тази интеграция на Front няма безплатен план.
💸 Цени на Sunshine Conversations
- Sunshine Conversations предлага платени планове, които започват от 495 долара на месец.
💬 Оценки на клиентите на Sunshine Conversations
„Харесва ми съгласуваността на цялата информация – свързва всички данни за клиентите ви, за да се получи пълна картина за клиента.“ – G2Crowd
„Той е бърз, мощен и ви дава свободата да създавате всякакви клиентски приложения или услуги – това е най-доброто, което мога да кажа за този софтуер, въпреки че понякога може да бъде малко труден за работа.“ – G2Crowd
11. Zoom
По отношение на интеграциите на Front, не е нужно да ви убеждаваме много за тази. Zoom е платформа за видеоконферентни разговори, която ви позволява да организирате и участвате в срещи с други потребители на Zoom от цял свят.
През последните две години Zoom затвърди позицията си на лидер сред инструментите за видеоконференции и продължава да променя начина, по който провеждаме работни срещи, особено за тези, които работят дистанционно.
🔑 Основни характеристики на Zoom
- Добавете среща в Zoom при създаване на събития в календара в Front
- Автоматично генериране на Zoom срещи с връзки за планиране
- Започнете разговор от лентата за коментари с едно кликване.
✅ Предимства на Zoom
- Добавете до 100 участници в безплатен план и още повече в платени абонаменти.
- Създайте до 50 стаи за отделни дискусии
- Създавайте чакални, записвайте видеоклипове и запазвайте чатове
❌ Недостатъци на Zoom
- Скучно потребителско изживяване и донякъде примитивен потребителски интерфейс
- Мобилното приложение не е толкова интуитивно, колкото уеб приложението.
💸 Цени на Zoom
- Zoom предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започващи от 19,99 долара на месец за всеки хост.
💬 Оценки на клиентите на Zoom
„Харесва ми идеята на Zoom. Като цяло, докато го използвахме, той беше доста надежден.“ – G2Crowd
„Продуктът е добър и полезен, но се нуждае от значителни подобрения по отношение на функцията за виртуален фон, както и изискванията за скорост на интернет връзката.“ – Capterra
12. Gainsight
Gainsight е едно от най-популярните в света инструменти за успех на клиентите и интеграции на Front. Този високо оценен, базиран в облака CS инструмент ви помага да постигнете програмно резултати за клиентите във всички ваши клиентски сегменти.
Искате да количествено измерите предупредителните признаци за отлив на клиенти по най-добрия начин, който познавате? Направете го с едно кликване, вместо с пет.
Какво ще кажете да идентифицирате подходящи кандидати за адвокатски услуги и да проведете мащабна маркетингова кампания от световна класа? Това също е една от силните страни на Gainsight.
🔑 Основни характеристики на Gainsight
- Визуализирайте контекстуална информация за организацията и лицето, от което четете съобщение в Front.
- Прилагайте етикети и задействайте сигнали, когато разговорите идват от акаунти, които са под определен здравен рейтинг.
- Автоматично пренасочвайте или ескалирайте разговорите директно от вашата пощенска кутия.
✅ Предимства на Gainsight
- Предоставяйте бързо и точно информация за клиентите на високо ниво
- Генерирайте задачи за потребителите въз основа на клиентски събития
❌ Недостатъци на Gainsight
- Тази интеграция на Front не предлага безплатен пробен период или безплатен план.
💸 Цени на Gainsight
- Поискайте персонализирана оферта от Gainsight
💬 Оценки на клиентите на Gainsight
„Gainsight е многофункционален по своята същност. Има конфигурации за почти всичко, от което един CS екип би имал нужда.“ – G2Crowd
„Gainsight е лидер в областта на CS от дълго време. Възможностите и интеграциите са безкрайни. Екипът е компетентен и предлага много безплатни ресурси за хора, които започват да работят в областта на успеха на клиентите.“ – Capterra
Кои интеграции на Front да изберете? Започнете с ClickUp, за да сте в крак с пощенската си кутия
Интеграциите на Front могат да направят работните ви дни по-малко стресиращи и определено по-продуктивни, като съберат всичките ви любими приложения под един покрив.
Ако има нещо, което трябва да запомните от този блог, то е, че най-добрите интеграции за Front могат да повишат ефективността на вашите колеги и да им помогнат да надхвърлят целите си за производителност всеки ден.
Въпреки това, не всички тези инструменти са еднакви. Харесва ли ви или не, някои интеграции на Front са неизбежно по-добри от други. Една такава интеграция е ClickUp.
ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за управление на проекти от години и ви помага да свършите работата си бързо и точно. По-конкретно, той ви позволява да разделите големи задачи на по-лесно управляеми подзадачи, да разпределяте задачи, да задавате напомняния и др. Освен това, той служи и като ваш основен инструмент за чат и сътрудничество, така че никога не се налага да търсите другаде.
Заслужава ли място в вашия набор от инструменти за продуктивност? Ние определено смятаме, че да!
Какво ви спира?
Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се пригответе да изпитате цялата магия на приложението Front!