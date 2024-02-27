12-те най-добри интеграции на фронта през 2025 г.

Front е създаден като споделена пощенска кутия за екипи, за да помогне за подобряване на комуникацията с клиентите и да намали неудовлетвореността и неефективността, причинени от родните инструменти за обслужване на клиенти. Сега има много потребители, които се възползват от приложението и проучват различните опции за интеграция на Front.

С приложението Front екипите остават фокусирани върху клиента, а не върху процеса. Представете си го като онлайн рецепционист, който върши цялата работа за вашия екип, който обслужва клиентите, докато те се фокусират върху това, което правят най-добре: изграждане на стабилни, дълготрайни взаимоотношения!

От друга страна, функцията за комуникация в приложението не е достатъчна, за да изведе екипа ви на следващото ниво на производителност. За щастие, можете да използвате интеграциите на Front, за да се свържете с приложение на трета страна за управление на проекти, комуникация, управление на успеха на клиентите и др.

Това прави сътрудничеството много по-гладко, тъй като няма да се налага да отваряте безброй раздели или прозорци, за да управлявате задачите си. Нека обсъдим различните интеграции на Front и да подчертаем 12-те най-добри опции, включително техните основни характеристики и цени.

Готови ли сте? Да започваме! ⚽️

Какво представляват интеграциите на Front?

Интеграциите на Front са инструменти, които можете да включите в платформата, за да разширите възможностите си за комуникация и сътрудничество с клиентите. Те ви позволяват да получите достъп до повече функционалности от един интерфейс. А най-хубавото е, че Front се интегрира с 67 различни приложения безплатно!

Свързването на Front с други приложения може да ви помогне:

Подобряване на комуникацията в екипа, тъй като информацията се намира в централизирана платформа, достъпна за всички

Насърчавайте лесната употреба, тъй като вашите колеги няма да се налага да преминават отделно обучение за работа със софтуера.

Намалете грешките, които се правят при ръчно въвеждане на данни в няколко различни системи.

Улеснете безпроблемния обмен на информация между различни платформи

Нека разгледаме най-добрите интеграции на Front, които могат да подобрят комуникацията в екипа ви и да гарантират, че те ще постигнат целите си за производителност!

12 от най-добрите интеграции на Front за 2022 г.

1. ClickUp

Достъп до ClickUp от всяко устройство, навсякъде и по всяко време

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която позволява на всеки екип да управлява проекти, да сътрудничи по-умно и да обедини цялата работа в един инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за управление на проекти или сте опитен потребител, персонализацията на ClickUp може да се разшири до всякакъв размер на екип – отдалечен или в офиса – за най-добрата продуктивност в живота ви.

Интеграцията на Front с ClickUp предлага повече от всеки стандартен инструмент за комуникация. Например, можете да добавяте информация за билети към задачите си в ClickUp, да назначите членове и да зададете крайни срокове в Front.

Можете дори да видите свързаната задача в ClickUp, да прегледате всички relevante подробности и да действате незабавно!

🔑 Ключови характеристики на ClickUp

Имейл в ClickUp : кой е казал, че създаването и изпращането на имейли трябва да е изморително и отнемащо време занимание? Изпращайте имейли автоматично въз основа на подадени формуляри, персонализирани полета или събития, свързани със задачи. кой е казал, че създаването и изпращането на имейли трябва да е изморително и отнемащо време занимание? Изпращайте имейли автоматично въз основа на подадени формуляри, персонализирани полета или събития, свързани със задачи.

Табла : получите 360-градусова гледка към вашето получите 360-градусова гледка към вашето работно пространство и следете напредъка на вашия проект

Шаблони : запазете структурата на любимите си проекти, пространства, списъци за проверка и списъци за по-късна употреба. запазете структурата на любимите си проекти, пространства, списъци за проверка и списъци за по-късна употреба.

✅ Предимства на ClickUp

❌ Недостатъци на ClickUp

Не всички изгледи на ClickUp са достъпни в мобилното приложение... засега!

Няма плавателни коридори в изгледа на дъската (скоро)

💸 Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба) Kanban табла Неограничен брой задачи и членове Документи за съвместна работа 24/7 поддръжка и др.

Kanban табла

Неограничен брой задачи и членове

Документи за съвместна работа

Поддръжка 24/7 и още много други

Неограничен план (най-подходящ за малки екипи ($5/член на месец) Всичко от плана „Безплатно завинаги“ Управление на ресурсите Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета Гъвкаво отчитане и др.

Всичко в плана „Безплатно завинаги“

Управление на ресурсите

Неограничено пространство за съхранение, табла, персонализирани полета

Гъвкаво отчитане и още много други

Бизнес план (най-подходящ за средни екипи ($12/член на месец) Всичко от неограничения план Персонализирани отчети Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото Графици, мисловни карти и др.

Всичко в плана Unlimited

Персонализирани отчети

Разширена автоматизация, проследяване на времето и функции на таблото

Времеви линии, мисловни карти и др.

План Business Plus (най-подходящ за няколко екипа (19 $/член на месец) Всичко от плана Business Подзадачи в няколко списъка Персонализирани разрешения Персонализирана капацитет на работната натоварност Персонализирано обучение за администратори и др.

Всичко в бизнес плана

Подзадачи в множество списъци

Персонализирани разрешения

Персонализирана капацитет на работната натоварване

Персонализирано обучение за администратори и още много други

👉 Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за обработка на работните натоварвания и процеси във вашата компания, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.

„Обичаме безплатната версия и сериозно обмисляме да преминем към по-висока версия. Ние сме сравнително малък екип, но се разрастваме, и досега ClickUp изглежда чудесно за нашата организация.“ – Capterra

„Обичам факта, че ClickUp замества толкова много различни приложения, които използвах за управление на онлайн бизнеса си! Бях създал своеобразен Франкенщайн от приложения и интеграции, за да улесня работата си, а ClickUp елиминира много от тях и консолидира работата, задачите, документите и формулярите ми на едно място за лесен достъп. Обичам факта, че вече не е нужно да имам отворени 100 раздела.“ – G2Crowd

2. Twilio

чрез Twilio

Twilio е водеща в бранша платформа за взаимодействие с клиенти, създадена да изгражда уникални, персонализирани клиентски преживявания.

Това ви помага да оптимизирате комуникацията с клиентите, като преодолеете различията между уеб-базираните приложения и телефоните. По този начин можете да създавате маркетингови кампании, които са безкрайно гъвкави и реагират незабавно.

Това, което прави Twilio особено уникален, е, че той не е просто софтуер за съобщения или приложение за комуникация в екип. Вместо това, той служи и като платформа за разработчици, която предлага гъвкави комуникационни решения за бизнеса от всякакъв вид и размер.

🔑 Основни характеристики на Twilio

Изпращайте, получавайте и отговаряйте на SMS съобщения директно от вашата пощенска кутия.

Съхранявайте комуникациите с клиентите на едно място

Създайте Twilio SMS канал в Front

✅ Предимства на Twilio

Множеството функции за съобщения и API правят Twilio универсален за екипи от различни индустрии.

Интегрира се с безброй други инструменти, включително ClickUp.

❌ Недостатъци на Twilio

Множеството функции могат да направят преживяването прекалено натоварващо.

Липсва потребителски интерфейс за еднократни проекти

Ограничени функции в безплатната версия

💸 Цени на Twilio

Twilio предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 15 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Twilio

„Twilio е един от най-надеждните API за SMS и съобщения на пазара, а цените са доста конкурентни и ви позволява да извършвате валидиране на код чрез SMS и обаждания, а за Whatsapp вече има пълен API.“ – G2Crowd

„Новите функции отварят възможности за много неща в бъдеще. Flex изглежда доста добър, а платежната функция, представена днес, изглежда обещаваща. Secure SIP trunking като цяло работи доста добре и досега имаше само няколко малки проблема с него.“ – G2Crowd

3. Salesforce

чрез Salesforce

Като един от водещите CRM софтуери в света, Salesforce има много и разнообразни приложения. По-конкретно, Salesforce е една от най-идеалните интеграции за фронт, защото ви помага да увеличите маркетинговия си обхват, да генерирате повече приходи от продажби и да предоставяте успешно всички свои основни услуги.

🔑 Основни характеристики на Salesforce

Добавяйте или премахвайте хора във Front, за да решите кой може да вижда CRM записите.

Създавайте, преглеждайте и актуализирайте CRM записи директно от вашата Front пощенска кутия.

Осигурете на екипа си пълна видимост на записите ви в Salesforce.

✅ Предимства на Salesforce

Изтеглете таблото като PNG файл

Получете бизнес информация на високо ниво, която помага да разкриете сложни продажби.

❌ Недостатъци на Salesforce

Кривата на обучението изглежда никога не свършва

Трябва да платите за добавки, за да извлечете максималното от софтуера.

Претрупаният интерфейс прави навигацията и простите задачи ненужно сложни.

💸 Цени на Salesforce

Поискайте персонализирана оферта от Salesforce

💬 Оценки на клиентите на Salesforce

„Недостатъците, които открих, са малко и рядко. Ако трябва да посоча един, то това би бил календарът и начинът, по който функционира. Бих искал да видя някои подобрения в тази област, но освен това имам повече предимства, отколкото недостатъци.“ – Capterra

„Salesforce е цялостен инструмент. Въпреки че е труден за разбиране от хора, които не са администратори, ако си свършим работата както трябва, той е добър начин да се облекчи натискът върху разработката по отношение на нови автоматизации и управление на бизнеса“ – G2Crowd

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

4. Hubspot

чрез Hubspot

Hubspot е една от най-мощните интеграции на Front с платформата си за маркетинг, продажби и услуги, която ви помага да привличате посетители, да превръщате потенциални клиенти в реални и да задържате клиентите си. Това се постига чрез единен източник на информация, интуитивен потребителски интерфейс и унифицирана кодова база.

С над пет различни хъба, Hubspot ви позволява да въведете автоматизация в работните си процеси и да получите по-задълбочена представа за потенциалните си клиенти по начин, по който никога преди не сте правили.

🔑 Основни характеристики на Hubspot

Синхронизирайте без усилие и в реално време данните за обслужването на клиенти – като идентичност, ангажираност или поведенчески данни – между Front и Hubspot.

Създавайте нови контакти, компании, сделки или дейности директно от Front.

Редактирайте данните си в CRM, без да напускате Front.

✅ Предимства на Hubspot

Има вградена функция за подреждане на полетата по подразбиране, която ускорява настройката и поддържа данните ви чисти и организирани.

Потребителите могат да активират персонализирани полета за по-голяма гъвкавост.

Възможност да синхронизирате само желаните данни

❌ Недостатъци на Hubspot

Трябва да платите за допълнителна техническа поддръжка.

Шаблоните са трудни за модифициране.

💸 Цени на Hubspot

Hubspot предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 45 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Hubspot

„Автоматизацията и създаването на списъци въз основа на дейности, потребителски свойства и профил на потенциални клиенти е много добро. Много ми харесва и създаването на групи, което улеснява управлението на екипа. Накрая, възможността за създаване на папки много помага за организирането на нещата.“ – G2Crowd

„Hubspot разполага с всички възможни функции – стига да си платите за тях. Безплатната версия е чудесна за начало, но бързо ще я надраснете. Особено ако планирате да използвате маркетинговите или CMS възможности на Hubspot, които не са достъпни в безплатната версия“ – G2Crowd

Разгледайте тези интеграции на Hubspot!

5. Slack

чрез Slack

Slack е инструмент за съобщения и комуникация на работното място, който обединява хората, за да работят заедно като единен екип. Без усилие заместете текстовите съобщения, чата и имейла с това приложение и създайте множество канали, за да организирате различни разговори или групи в специални пространства.

С Front Integrations ще прекарвате по-малко време в превключване от един комуникационен инструмент към друг и няма да губите нишките на разговорите в препълнената си пощенска кутия! Използвайте този висококласиран и лесен за употреба комуникационен инструмент на следващото ниво и го интегрирайте с Front, за да правите повече от чат с колегите си.

🔑 Основни характеристики на Slack

Споделете ръчно съобщение от Front в Slack, за да получите мнението на вашите колеги, дори ако те не са част от вашия Front екип.

Автоматично изпращайте съобщения до Slack, използвайки правила за ескалация, или ги изпращайте едно по едно.

Създавайте Front разговори директно от Slack съобщения

✅ Предимства на Slack

Вашите данни в платформата са винаги защитени благодарение на отлична сигурност в приложението.

Спестете време, като видите всички дискусии и файлове за даден проект на едно място: канал

❌ Недостатъци на Slack

С push известия и емоджита, Slack притежава голяма част от пристрастяващите качества на социалните медии (за ваша информация: това е вредно за продуктивността на вашия екип!).

Slack се развива бързо и може да е трудно да следите какво се случва.

💸 Цени на Slack

Slack предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 6,67 долара на месец на човек.

💬 Оценки на клиентите на Slack

„Харесва ми, че е много лесен за използване. Дори баба ми може да го използва, което е абсолютно голямо предимство. Много е лесно да създаваш канали и да поддържаш връзка с колегите си всеки ден. Лесно е да споделяш файлове или по-дълги текстове. Просто плъзгаш и пускаш изображението и готово, вече е споделено.“ – G2Crowd

„Идеята на Slack е страхотна и помага на екипа ми да комуникира по-бързо и ефективно, отколкото с нещо като Google Hangouts. Въпреки това, с въвеждането на Huddles и, както изглежда, с покупката на Slack от Salesforce, изглежда, че има много повече бъгове, отколкото в предишните версии на софтуера.“ – Capterra

6. Направете

чрез Make

Integromat (сега Make) е визуална платформа, която ви позволява да проектирате, изграждате и автоматизирате всичко – от прости задачи до сложни работни процеси – за минути.

С Integromat можете безпроблемно да прехвърляте данни между любимите си приложения само с няколко кликвания. Популярно известен като „лепилото на интернет“, това е една от най-популярните интеграции на Front, защото е бърза, визуално интуитивна и не изисква никакъв опит в програмирането, за да започнете да я използвате.

Интегрирайте този инструмент с приложението Front, за да постигнете още по-висока ефективност и производителност.

🔑 Направете ключови характеристики

Подобрете сътрудничеството и комуникацията в екипа, като създавате Front разговори от Google Sheets.

Ускорете разрешаването на проблеми, като създавате билети в Asana от разговорите във Front.

Организирайте данните си, като създавате записи в Airtable от разговорите във Front.

✅ Направете плюсове

Предлага несравнима гъвкавост при създаването и актуализирането на сложни интеграции.

Съдържа богата библиотека с някои от най-добрите приложения за продуктивност

❌ Направете минуси

Много грешки са трудни за отстраняване и може да се наложи техническа намеса.

Сравнително стръмна крива на обучение

💸 Определете цените

Поискайте персонализирана оферта от Make

💬 Направете клиентски оценки

„Управлението на масивите е малко тромаво, но след като получих помощ от техния център за поддръжка, всичко е наред. Графичният интерфейс отне малко време, за да свикна с него, но все пак е много по-ефективен от обикновен списък с автоматизации (сценарии). Блогът и други онлайн източници също ми помагат да преодолея моментите, в които си казвам „хм, как да го направим това“. – Capterra

„Това, което най-много ми харесва в Integromat, е безкрайният списък с налични интеграции. И дори когато интеграцията не съществува, вътрешните инструменти на Integromat запълват празнината доста добре.“ – G2Crowd

7. CloudTalk

чрез CloudTalk

CloudTalk е лесен за използване, базиран в облака телефонен софтуер, предназначен за малки и големи екипи в предприятия. За интеграциите на фронта това допълнение е чудесно, защото ви позволява да управлявате входящи/изходящи повиквания, да извличате история на взаимодействията от различни източници и да предоставяте персонализирана поддръжка на клиенти – където и да се намират те по света.

В допълнение към всичко това, този инструмент разполага с силна, утвърдена мрежа от телекомуникационни партньори от цял свят. Това означава, че вашият екип ще има висококачествени международни разговори с гарантирана латентност и минимално колебание!

🔑 Основни характеристики на CloudTalk

Обаждайте се на своите клиенти и потенциални клиенти, без да напускате Front.

Автоматично синхронизирайте данните за клиентите между двете платформи

Вижте информацията за обаждащия се, преди да приемете обаждането в CloudTalk.

✅ Предимства на CloudTalk

Лесно проследяване на статистическите данни за обажданията

Превъзходна система за съобщения при изчакване

Безпроблемно наблюдение на качеството на разговорите

❌ Недостатъци на CloudTalk

От време на време възникват проблеми със забавяне

💸 Цени на CloudTalk

CloudTalk предлага платени планове, започващи от 15 долара на месец на потребител.

💬 Оценки на клиентите на CloudTalk

„Доста гладка работа. Малко трудно за разбиране в началото. Но като цяло доста лесно за използване.“ – G2Crowd

Идеята софтуерът да може да свързва мобилни телефони с отдалечен достъп е чудесна, но не е напълно реализирана. IVR интерфейсът им изглежда страхотен на уеб страницата, но често дава грешки и обажданията просто се прехвърлят към гласова поща без съобщение. ” – Capterra

8. Nicereply

чрез Nicereply

Всички знаят, че привличането на нов клиент струва 5 пъти повече, отколкото задържането на съществуващ такъв. Nicereply гарантира, че никога няма да загубите клиент поради лошо обслужване.

Какво отличава този инструмент от другите интеграции на Front? Изцяло персонализирани анкети с едно кликване, които ви позволяват да задавате въпросите, които са важни за вас.

Но що се отнася до възможностите на Nicereply, това е само върхът на айсберга. Аналитичният табло ви позволява да преглеждате и сегментирате средните си оценки по период, агент, отдел или тип проучване. Създавайте изчерпателни отчети, за да видите областите, които се нуждаят от подобрение, да поставите цели, да предвидите бъдещи тенденции и да се сравните с лидерите в бранша.

Какво се случва, когато интелигентен инструмент за проучвания се срещне с мощно приложение за комуникация? Nicereply поддържа интеграции с различни приложения, включително Front. Интегрирането на двете приложения може да улесни управлението на двата акаунта в един и същ акаунт, както и да донесе други ключови предимства за управлението на взаимоотношенията с клиентите.

🔑 Основни характеристики на Nicereply

Пускайте оценки и коментари директно в съответните разговори във Front като бележка.

Запазете оценките за удовлетвореността на клиентите в персонализирания етикет за разговори.

Синхронизирайте всичките си Front потребители с Nicereply с едно кликване.

✅ Предимства на Nicereply

Потребителският интерфейс е интуитивен, основен и полезен.

Първокласна и навременна поддръжка

❌ Недостатъци на Nicereply

Бисквитките, вградени в сайта, са донякъде прекалени, което може да доведе до проблеми със сигурността на вашия акаунт.

💸 Цени на Nicereply

Nicereply предлага платени планове, започващи от 39 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Nicereply

„Това, което наистина ми хареса в Nicereply, е, че разширява функционалностите на съществуващия ми софтуер за помощна служба и се превръща в централно хранилище за всичко, свързано с проучвания на клиентите.“ – G2Crowd

„Много харесвам услугата, но смятам, че нейният потребителски интерфейс може да бъде подобрен с по-модерна визия, за да се постигне по-добро преживяване.“ – Capterra

9. Instabug

чрез Instabug

Instabug е инструмент за обратна връзка и отчитане в мобилни приложения. С едно просто разклащане вашите колеги и потребители могат да докладват грешки или да изпращат обратна връзка в приложението на момента.

Instabug също така предоставя на вас и вашия екип надежден инструмент за отчитане на сривове, който автоматично записва подробен отчет за работната среда, стъпките за възпроизвеждане на срива, логовете на мрежовите заявки и т.н. Това е като да имате автоматизиран инструмент за отстраняване на бъгове, който работи неуморно на заден план, за да не се налага вие да го правите!

🔑 Основни характеристики на Instabug

Изпращайте доклади за грешки директно на таблото на Front, заедно с всички контекстуални подробности, от които се нуждае вашият екип.

Сортирайте бъговете и проследявайте потребителите, без да превключвате между инструменти.

Водете богати разговори с потребителите в приложението

✅ Предимства на Instabug

Самият интерфейс е прост и лесен за използване.

Невероятна поддръжка на клиенти, която винаги е готова да отговори на въпроси и оплаквания.

❌ Недостатъци на Instabug

Тази интеграция на Front няма уеб версия.

Може да бъде по-евтино

Не е подходяща платформа за управление на работния процес в сравнение с други приложения в този обзор.

💸 Цени на Instabug

Instabug предлага безплатен план, а платените планове започват от 149 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Instabug

„Справя се с работата – клиентите могат да докладват бъгове, а вие можете да им отговаряте. Докладването е добро, а изпълнението е достатъчно лесно за настройка.“ – G2Crowd

„Използвахме Instabug като инструмент за докладване на грешки от нашите тестове за автоматизация на потребителския интерфейс и той се оказа чудесен за тази цел.“ – Capterra

10. Sunshine Conversations

чрез Sunshine Conversations

Търсите платформа, която да поддържа разговорна поддръжка във вашите приложения и продукти и във всички канали? Инструментът Sunshine Conversations ви позволява да създадете напълно персонализирано преживяване във вашите iOS, Android и уеб приложения с мощни, вградени SDK.

И това не е най-доброто. Sunshine Conversations поддържа също така съобщения в WhatsApp, SMS, имейл, Twitter и редица други комуникационни приложения! Подобрете още повече поддръжката си за разговори, като интегрирате Sunshine Conversations с Front.

🔑 Основни характеристики на Sunshine Conversations

Отговаряйте на съобщенията в Smooch директно от пощенската си кутия

Синхронизирайте разговорите в Front директно със Smooch

Съберете всички взаимодействия с клиенти на едно място

✅ Предимства на Sunshine Conversations

Следете състоянието и статуса на вашите вътрешни източници или целия ви търговски инвентар с един поглед и отвсякъде.

Лесен за използване с интуитивен, удобен за потребителя интерфейс

❌ Недостатъци на Sunshine Conversations

Могат да възникнат проблеми при актуализиране на информацията за клиентите.

Тази интеграция на Front няма безплатен план.

💸 Цени на Sunshine Conversations

Sunshine Conversations предлага платени планове, които започват от 495 долара на месец.

💬 Оценки на клиентите на Sunshine Conversations

„Харесва ми съгласуваността на цялата информация – свързва всички данни за клиентите ви, за да се получи пълна картина за клиента.“ – G2Crowd

„Той е бърз, мощен и ви дава свободата да създавате всякакви клиентски приложения или услуги – това е най-доброто, което мога да кажа за този софтуер, въпреки че понякога може да бъде малко труден за работа.“ – G2Crowd

11. Zoom

чрез Zoom

По отношение на интеграциите на Front, не е нужно да ви убеждаваме много за тази. Zoom е платформа за видеоконферентни разговори, която ви позволява да организирате и участвате в срещи с други потребители на Zoom от цял свят.

През последните две години Zoom затвърди позицията си на лидер сред инструментите за видеоконференции и продължава да променя начина, по който провеждаме работни срещи, особено за тези, които работят дистанционно.

🔑 Основни характеристики на Zoom

Добавете среща в Zoom при създаване на събития в календара в Front

Автоматично генериране на Zoom срещи с връзки за планиране

Започнете разговор от лентата за коментари с едно кликване.

✅ Предимства на Zoom

Добавете до 100 участници в безплатен план и още повече в платени абонаменти.

Създайте до 50 стаи за отделни дискусии

Създавайте чакални, записвайте видеоклипове и запазвайте чатове

❌ Недостатъци на Zoom

Скучно потребителско изживяване и донякъде примитивен потребителски интерфейс

Мобилното приложение не е толкова интуитивно, колкото уеб приложението.

💸 Цени на Zoom

Zoom предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започващи от 19,99 долара на месец за всеки хост.

💬 Оценки на клиентите на Zoom

„Харесва ми идеята на Zoom. Като цяло, докато го използвахме, той беше доста надежден.“ – G2Crowd

„Продуктът е добър и полезен, но се нуждае от значителни подобрения по отношение на функцията за виртуален фон, както и изискванията за скорост на интернет връзката.“ – Capterra

12. Gainsight

чрез Gainsight

Gainsight е едно от най-популярните в света инструменти за успех на клиентите и интеграции на Front. Този високо оценен, базиран в облака CS инструмент ви помага да постигнете програмно резултати за клиентите във всички ваши клиентски сегменти.

Искате да количествено измерите предупредителните признаци за отлив на клиенти по най-добрия начин, който познавате? Направете го с едно кликване, вместо с пет.

Какво ще кажете да идентифицирате подходящи кандидати за адвокатски услуги и да проведете мащабна маркетингова кампания от световна класа? Това също е една от силните страни на Gainsight.

🔑 Основни характеристики на Gainsight

Визуализирайте контекстуална информация за организацията и лицето, от което четете съобщение в Front.

Прилагайте етикети и задействайте сигнали, когато разговорите идват от акаунти, които са под определен здравен рейтинг.

Автоматично пренасочвайте или ескалирайте разговорите директно от вашата пощенска кутия.

✅ Предимства на Gainsight

Предоставяйте бързо и точно информация за клиентите на високо ниво

Генерирайте задачи за потребителите въз основа на клиентски събития

❌ Недостатъци на Gainsight

Тази интеграция на Front не предлага безплатен пробен период или безплатен план.

💸 Цени на Gainsight

Поискайте персонализирана оферта от Gainsight

💬 Оценки на клиентите на Gainsight

„Gainsight е многофункционален по своята същност. Има конфигурации за почти всичко, от което един CS екип би имал нужда.“ – G2Crowd

„Gainsight е лидер в областта на CS от дълго време. Възможностите и интеграциите са безкрайни. Екипът е компетентен и предлага много безплатни ресурси за хора, които започват да работят в областта на успеха на клиентите.“ – Capterra

Кои интеграции на Front да изберете? Започнете с ClickUp, за да сте в крак с пощенската си кутия

Интеграциите на Front могат да направят работните ви дни по-малко стресиращи и определено по-продуктивни, като съберат всичките ви любими приложения под един покрив.

Ако има нещо, което трябва да запомните от този блог, то е, че най-добрите интеграции за Front могат да повишат ефективността на вашите колеги и да им помогнат да надхвърлят целите си за производителност всеки ден.

Въпреки това, не всички тези инструменти са еднакви. Харесва ли ви или не, някои интеграции на Front са неизбежно по-добри от други. Една такава интеграция е ClickUp.

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за управление на проекти от години и ви помага да свършите работата си бързо и точно. По-конкретно, той ви позволява да разделите големи задачи на по-лесно управляеми подзадачи, да разпределяте задачи, да задавате напомняния и др. Освен това, той служи и като ваш основен инструмент за чат и сътрудничество, така че никога не се налага да търсите другаде.

Заслужава ли място в вашия набор от инструменти за продуктивност? Ние определено смятаме, че да!

Какво ви спира?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се пригответе да изпитате цялата магия на приложението Front!