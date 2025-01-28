10-те най-добри инструмента за онлайн срещи за екипи през 2025 г. (безплатни и платени)

Много компании вече работят с хибридни или изцяло дистанционни екипи, а виртуалните срещи са нещо нормално. В някои отношения това затруднява управлението на екипа и сътрудничеството, а екипите разчитат именно на сътрудничеството.

За щастие технологията не изостава и вече има много инструменти за провеждане на индивидуални срещи, групови срещи, уебинари и други виртуални събития.

Но с всички налични инструменти за видеоконферентна връзка, как да разберете кой от тях е най-подходящ за вашия бизнес?

Нека определим какво прави един инструмент за онлайн срещи добър, разгледаме опциите за повишаване на продуктивността на вашия екип и потенциално извеждане на вашия бизнес на следващото ниво. ?

Платформите за срещи работят усилено, за да пресъздадат магията на личните срещи по време на онлайн срещите, като надхвърлят традиционните услуги за конференции и насърчават ангажираността, като същевременно оптимизират работния процес. И много от тях успяват в това.

Ето някои от основните функции, които трябва да търсите, когато проучвате инструменти за онлайн срещи за вашия екип:

Софтуер за висококачествени аудиоконференции и видеоконференции

Функционалност за споделяне на файлове, така че всеки да може да допринесе по време на видео срещите – или по всяко друго време.

Софтуер за видеоконференции, който работи еднакво добре както за срещи с участието на целия екип , така и за индивидуални срещи

Уеб конференции в облака, така че не се изисква изтегляне

Функционалност за съобщения, която позволява чат на живо в екипа, както и частни чатове

Асинхронни инструменти за комуникация , които поддържат сътрудничеството между различни часови зони, като известия и проследяване на коментари.

Инструменти за записване на срещи, за да не се изгуби нищо

Възможности за споделяне на екран и слайдшоу, така че всеки да може да прави презентации

Възможност за интеграция за улесняване на работния процес

Функции за сигурност, които пазят информацията на вашата компания в безопасност и ви позволяват да решавате кой да има достъп до какво съдържание

Мобилна поддръжка, така че екипът ви да може да се включи в среща от телефона си, ако е в движение.

Сега, когато вече знаете какво търсите, нека разгледаме някои от най-добрите платформи за видеоконферентна връзка.

Някои доставчици предлагат напълно безплатни инструменти за онлайн срещи и макар че много от тях имат някои ограничения, те могат да работят добре за малки екипи и прости случаи на употреба. Други се заплащат от самото начало, но често включват полезни инструменти за сътрудничество и по-разширени функции. ?

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с мощни инструменти за сътрудничество при срещи. Има и полезен шаблон за срещи от ClickUp, където можете да видите всички подробности за насрочените, текущите и приключените срещи. Можете да го използвате и за съхранение на презентационни слайдове и за водене на бележки. Шаблонът за проследяване на срещи на ClickUp ви помага да сте в течение с всяка среща, така че винаги да сте подготвени и да можете да проследявате и последващите задачи, което улеснява управлението на проекти.

Направете си бележки в ClickUp Doc преди или по време на срещата, а оттам можете бързо и лесно да използвате нашия софтуер за планиране на задачи, за да превърнете тези бележки в действия. ?

Изпробвайте виртуалната бяла дъска, за да стимулирате креативността на екипа си и да създавате задачи директно от нея. След това използвайте функцията за видеоклипове, за да споделите записа на екрана с всеки, който не е присъствал.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Тъй като функциите са много, може да отнеме известно време и внимание, за да ги овладеете всички.

Страниците понякога могат да се зареждат малко бавно, когато споделяте документ по време на срещи.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Unlimited: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (8400+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Standuply

чрез Standuply

Standuply е асистент за гъвкаво разработване, който помага за автоматизиране на ежедневните standup срещи, както и на ретроспективните срещи, след като проектът е завършен. Той е идеален за scrum майстори и проектни мениджъри, които управляват отдалечени екипи, и можете да го използвате в Slack или Teams.

Той помага и при други гъвкави процеси, включително преглед и приоритизиране на забавени задачи, оценяване на необходимото време за задачите и провеждане на анкети за събиране на обратна връзка по време на или след спринт. ?️

Най-добрите функции на Standuply

Можете да провеждате асинхронни срещи чрез текст, глас или видео и да прикачвате гласови или видео съобщения към отчетите от срещите си.

Проверете настроението в екипа, като създадете анкети или проучвания.

Standup създава база от знания , като запазва отговорите на често задаваните въпроси, така че членовете на екипа винаги могат да се консултират със съхранените знания.

Работи с инструменти като Jira и Github за създаване на гъвкави диаграми.

Ограничения на Standuply

Интеграциите са ограничени до Teams или Slack, а някои потребители биха искали да имат повече опции.

Цени на Standuply

30-дневен безплатен пробен период

Starter: Безплатен за до 3 потребители

Team: 1,50 $/месец на потребител

Бизнес: 3,50 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Standuply

G2: 4. 8/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (23+ отзива)

3. Google Meet

чрез Google Meet

Google Meet преди беше известен като Google Hangouts Meet и е част от Google Workspace (по-рано известен като G Suite). Софтуерът за видеоконферентна връзка Google Meet е лесен за използване и е удобен, ако вече използвате Google Workspace.

В зависимост от плана си, можете да организирате проста среща един на един или да стигнете до стрийминг на уебинари на живо или видеоконференции в YouTube. Безплатният инструмент за онлайн срещи от Google Meet позволява до 100 участници във видеоразговор, докато премиум плана поддържа до 250.

Google Meet включва обичайните функции за видео чат, като включване и изключване на камерата и микрофона, вдигане на ръка за внимание и споделяне на екрана – независимо дали става дума за един прозорец или целия ви работен плот.

Най-добрите функции на Google Meet

Можете да показвате надписи в реално време по време на видеоконференция, така че всеки да може да следи какво се случва.

Присъединете се към разговорите директно от Google Календар или Gmail и използвайте Google Chat, за да общувате с останалите участници.

Вашите данни и взаимодействия са защитени с криптиране от край до край.

Мобилното приложение ви позволява да използвате Google Meet на всяко мобилно устройство.

Премиум планът предлага елиминиране на фоновия шум.

Ограничения на Google Meet

Това не е най-добрият софтуер за видеоконференции за големи срещи, тъй като не предлага функции като стаи за почивка, бели дъски или анкети.

Можете да записвате срещи само ако имате премиум план.

Цени на Google Meet

Basic: Безплатен

Business Starter: 6 долара на месец на потребител

Business Standard: 12 долара на месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Meet

G2: 4. 6/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 500 отзива)

4. Calendly

чрез Calendly

Calendly е платформа за автоматизация, която помага за бързо и лесно планиране на срещи. Тя е идеална за екипи по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, както и за специалисти по подбор на персонал, учители и професионалисти в областта на информационните технологии. ?️

След като настроите своята наличност в системата, можете да покажете опциите на своя уебсайт, в имейл или SMS, което улеснява клиентите, потенциалните клиенти или новопостъпилите служители да резервират среща с вас. След това можете да се съсредоточите върху истинската си работа: да реализирате продажби, да наемете и въведете в работата най-добрите хора или да подкрепите своите студенти или клиенти.

Най-добрите функции на Calendly

Няма нужда да губите време в организиране на срещи с размяна на имейли.

Предлагайте различни видове срещи – например, въвеждаща телефонна конференция или фокусирана индивидуална сесия – като позволите на поканените да изберат коя от тях предпочитат.

Calendly изпраща имейли с напомняния за потвърждаване на срещите, така че вероятността да имате отсъстващи е по-малка.

Използвайте го, за да организирате съвместни срещи, като вземете предвид календарите на всички домакини.

Ограничения на Calendly

Безплатната версия ви позволява да свържете само един календар и да планирате един тип среща.

Някои потребители смятат, че платените опции са малко скъпи, като се има предвид, че функционалността им е ограничена до планиране на срещи.

Цени на Calendly

Basic: Безплатен

Essentials: 8 долара на месец на потребител

Професионална версия: 12 USD/месец на потребител

Teams: 16 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4. 7/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2800 рецензии)

5. Loom

чрез Loom

Независимо дали сте малка фирма или голяма корпорация, Loom е инструмент за асинхронни видеосъобщения, който позволява на вас и вашия екип да се отървете от срещите, които отнемат време.

Вместо това можете да запишете видеоклип на себе си и екрана на компютъра си, като използвате камерата и микрофона на устройството си. След това споделете линка към него с избраните от вас получатели, за да могат да го гледат в удобно за тях време.

Loom е идеален за актуализиране на статуса, обучение и даване на ясна и конструктивна обратна връзка. Интерактивни функции като коментари и емотикони помагат да поддържате връзка с екипа си, дори и без да имате среща. ?‍♀️

Най-добрите функции на Loom

Получателите не е необходимо да имат акаунт в Loom – те могат просто да гледат видеото онлайн.

Можете да добавяте линкове към файлове и други ресурси, към които се позовавате във видеото си.

Защитата с парола и оторизацията чрез имейл помагат да контролирате достъпа до вашите видеоклипове.

Можете да проследявате кой е гледал вашето видео и да наблюдавате неговата ефективност.

Ограничения на Loom

Безплатната версия има ограничение от 5 минути на видео и общо 25 видеоклипа.

Това не е приложение за уеб конференции на живо, така че можете само да записвате предварително.

Цени на Loom

14-дневен безплатен пробен период

Starter: Безплатен

Бизнес: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Loom

G2: 4. 7/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (380 отзива)

6. Grain

чрез Grain

Grain е AI система, която автоматично записва бележки и идеи от срещите, което ви позволява да сте напълно присъстващи с участниците. Тя анализира и синтезира разговора по време на срещата и предоставя обобщение, което можете да запазите като запис на срещата, а след това да изрежете части от него, за да ги споделите с други.

Идеален за разговори с клиенти, потенциални клиенти или потенциални нови служители, както и за срещи с вашия отдалечен екип, можете да използвате Grain на Zoom, Microsoft Teams или Google Meet. Можете дори да накарате софтуера да води бележки за вас, когато не сте присъствали на срещата. ?

Най-добрите функции на Grain

Grain извлича най-важните моменти от срещата, така че не е нужно да губите време да препрочитате останалата част.

Той се интегрира със Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce и други, което ви позволява лесно да споделяте клипове от срещата на всяка от тези платформи.

Сигурността е с висок приоритет, а вашите данни са криптирани и защитени от сертификат SOC 2 Type 1.

Екипът за разработка на Grain е отворен за предложения от клиенти и се учи от тях.

Ограничения на зърното

Някои потребители се оплакват, че генерираното от изкуствен интелект резюме на срещата не винаги е напълно точно.

Потребителският интерфейс не е толкова лесен за навигация на мобилно устройство, колкото на настолен компютър.

Цени на зърното

Starter: Безплатен за до 5 потребители

Бизнес: 15 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 260 рецензии)

Capterra: 4,0/5 (1 рецензия)

7. TeamViewer

чрез TeamViewer

TeamViewer е предназначен предимно за ИТ специалисти, които се срещат с потребители, за да им предоставят дистанционна поддръжка. Той ви помага да наблюдавате и управлявате устройствата, за които се грижите, а когато възникне проблем, потребителите могат да ви предоставят дистанционен контрол над компютрите си, за да можете да откриете и отстраните проблема. ?

Можете да използвате TeamViewer на всяко устройство и да се свържете с всяко друго устройство, а благодарение на неговите усъвършенствани функции за сигурност вашите бизнес данни са в безопасност.

Всеки следващ пакет позволява повече потребители и повече устройства и ви предлага допълнителни начини да наблюдавате екосистемата от устройства, за която отговаряте.

Най-добрите функции на TeamViewer

Системата може проактивно да изпраща предупреждения, когато има проблем, който изисква внимание.

Съвместим е с всички настолни и мобилни платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS и Chrome OS.

Поддържа едновременно няколко монитора

Вашите данни са защитени с 2FA и подобрена авторизация.

Ограничения на TeamViewer

Функциите за сигурност понякога могат да отидат твърде далеч и да станат по-досадни, отколкото полезни.

Потребителският интерфейс не винаги е лесен за навигация, така че понякога може да ви е трудно да намерите това, което търсите.

Цени на TeamViewer

TeamViewer Remote Access Lite: 24,90 $/месец на потребител

TeamViewer Remote Access Pro: 29,90 $/месец на потребител

TeamViewer Remote Support Lite: 49,90 $/месец на потребител

TeamViewer Remote Support Pro: 64,90 $/месец на потребител

TeamViewer Tensor: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за TeamViewer

G2: 4. 4/5 (над 3200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 11 100 рецензии)

8. Skype

чрез Skype

Skype е един от най-големите безплатни инструменти за онлайн срещи, които се предлагат днес. Можете да го използвате, за да чатите с близките си, да провеждате екипни срещи или като решение за видеоконферентна връзка за вашия бизнес.

Той предлага HD видео качество и споделяне на екрана, за да ви помогне да изразите мнението си, както и живи надписи и субтитри по време на срещата. Можете също да плъзгате и пускате видеоклипове, снимки или други файлове, които искате да споделите, в прозореца за разговор. ?

Най-добрите функции на Skype

Можете да изтеглите Skype на всичките си устройства и да влезете в профила си от всяко едно от тях.

Той предлага превод в реално време на 10 различни езика за глас и на повече от 60 за текст.

Интелигентните съобщения и емотикони насърчават взаимодействието по време на срещите

Skype поддържа видеозапис и уведомява участниците, когато е активиран.

Ограничения на Skype

Тази безплатна функция за уеб конференции работи най-добре за малките предприятия, тъй като софтуерът за срещи поддържа до 100 участници във видеоразговори едновременно.

Инструментите за сътрудничество на Skype са доста основни и не позволяват на няколко участници да работят едновременно върху един документ.

Цени на Skype

Безплатни: разговори между Skype потребители

Skype Credit: Започва от 5 долара за до 165 минути разговори към мобилен или стационарен телефон.

Абонамент за САЩ: 2,99 $/месец за неограничени минути за разговори към мобилни телефони или стационарни телефони в САЩ

Оценки и отзиви за Skype

G2: 4. 3/5 (над 22 700 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 рецензии)

9. Otter. ai

Otter. ai е инструмент за транскрипция, който автоматично записва разговорите по време на среща, обобщава най-важните точки и след това ви изпраща обобщението по имейл. Всички споделени слайдове се записват и добавят към дневния ред на срещата на съответното място.

Участниците в срещата могат да взаимодействат с съдържанието, като подчертават важни точки, добавят коментари или създават и задават задачи за изпълнение. А новата функция за чат на живо поддържа връзка между всички участници.

Като бонус, можете да качвате и предварително записано съдържание, което също ще работи чудесно. ?

Otter. ai най-добри функции

Системата е лесна за настройка и започване на използване.

Интегрира се с Microsoft Teams, Zoom и Google Meet.

Ако свържете Otter.ai с календара си в Microsoft или Google, той автоматично ще се присъедини към вашите срещи.

Платената версия ви позволява да търсите, а след това да експортирате и възпроизвеждате конкретни части от срещата.

Ограничения на Otter. ai

Безплатната версия позволява само 300 минути транскрипция на месец и 30 минути на среща.

Лесно е да оставите Otter включен по невнимание, когато срещата ви приключи, а това може да доведе до записване на чувствителни разговори.

Цени на Otter. ai

Basic: Безплатен

Pro : 8,33 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4,0/5 (над 110 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

10. Zoom

чрез Zoom

Zoom Meetings е идеален инструмент за видеоконференции за малки или големи предприятия с отдалечени екипи. Създаването на срещи – еднократни или повтарящи се – е бързо и лесно, като се създава линк за частна среща и се споделя с членовете на екипа. Линкът отваря специална видеоконферентна зала, за която е необходима парола за вход. ?

Веднъж в конферентната зала, имате достъп до чат по време на срещата и можете да активирате автоматични субтитри, ако желаете. Всеки може да споделя екрана си, дори едновременно, а HD качеството на видеото и аудиото гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Най-добрите функции на Zoom

Разделете участниците в срещата на по-малки дискусионни групи с до 50 стаи за почивка.

Можете да качвате файлове с разширения .doc, .pdf и .ppt.

Налична е функция за запис на разговори, а участниците получават известие, че записът е в ход.

Ограничения на Zoom

Безплатният план позволява само 100 участници и има ограничение от 40 минути за срещите, с ограничено пространство за съхранение в облака.

Ако сте екип, който работи в тясно сътрудничество, Zoom може да не е идеалният избор, тъй като не позволява съвместна работа в реално време в сравнение с други платформи за онлайн срещи.

Цени на Zoom

Basic: Безплатен

Pro : 149,90 $/месец на потребител

Бизнес: 199,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom

G2: 4,5/5 (над 53 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 600 рецензии)

Независимо дали търсите софтуер за уеб конференции, инструмент за транскрипция и обобщение или платформа за планиране, има онлайн инструмент за срещи, който е подходящ за вас. Подходящият за вашия бизнес инструмент трябва да предлага средства за оптимизиране на работния процес и подкрепа на сътрудничеството, както и да е лесен за използване от всеки.

ClickUp отговаря на всички тези изисквания и дори повече. Това е цялостно решение, което ви помага да управлявате срещите, хората, задачите и бизнеса си – и да автоматизирате всичко това колкото е възможно.

Изберете от широка гама от персонализирани шаблони, които ви водят през всеки аспект от вашия бизнес, спестявайки ви време, пари и усилия и оставяйки ви свободни да вършите истинската си работа много по-добре. ?

Регистрирайте се безплатно и започнете да използвате ClickUp още сега, за да се подготвите за следващата си среща!