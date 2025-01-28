ClickUp блог
10-те най-добри инструмента за онлайн срещи за екипи през 2025 г. (безплатни и платени)

Engineering Team
28 януари 2025 г.

Много компании вече работят с хибридни или изцяло дистанционни екипи, а виртуалните срещи са нещо нормално. В някои отношения това затруднява управлението на екипа и сътрудничеството, а екипите разчитат именно на сътрудничеството.

За щастие технологията не изостава и вече има много инструменти за провеждане на индивидуални срещи, групови срещи, уебинари и други виртуални събития.

Но с всички налични инструменти за видеоконферентна връзка, как да разберете кой от тях е най-подходящ за вашия бизнес?

Нека определим какво прави един инструмент за онлайн срещи добър, разгледаме опциите за повишаване на продуктивността на вашия екип и потенциално извеждане на вашия бизнес на следващото ниво. ?

Какво да търсите в инструментите за онлайн срещи?

Платформите за срещи работят усилено, за да пресъздадат магията на личните срещи по време на онлайн срещите, като надхвърлят традиционните услуги за конференции и насърчават ангажираността, като същевременно оптимизират работния процес. И много от тях успяват в това.

Ето някои от основните функции, които трябва да търсите, когато проучвате инструменти за онлайн срещи за вашия екип:

  • Софтуер за висококачествени аудиоконференции и видеоконференции
  • Функционалност за споделяне на файлове, така че всеки да може да допринесе по време на видео срещите – или по всяко друго време.
  • Софтуер за видеоконференции, който работи еднакво добре както за срещи с участието на целия екип, така и за индивидуални срещи.
  • Уеб конференции в облака, така че не се изисква изтегляне
  • Функционалност за съобщения, която позволява чат на живо в екипа, както и частни чатове
  • Асинхронни инструменти за комуникация, които поддържат сътрудничеството между различни часови зони, като известия и проследяване на коментари.
  • Инструменти за записване на срещи, за да не се изгуби нищо
  • Възможности за споделяне на екран и слайдшоу, така че всеки да може да прави презентации
  • Възможност за интеграция за улесняване на работния процес
  • Функции за сигурност, които пазят информацията на вашата компания в безопасност и ви позволяват да решавате кой да има достъп до какво съдържание
  • Мобилна поддръжка, така че екипът ви да може да се включи в среща от телефона си, ако е в движение.

10-те най-добри инструмента за онлайн срещи за видеоразговори

Сега, когато вече знаете какво търсите, нека разгледаме някои от най-добрите платформи за видеоконферентна връзка.

Някои доставчици предлагат напълно безплатни инструменти за онлайн срещи и макар че много от тях имат някои ограничения, те могат да работят добре за малки екипи и прости случаи на употреба. Други се заплащат от самото начало, но често включват полезни инструменти за сътрудничество и по-разширени функции. ?

1. ClickUp

ClickUp изгледи
Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с мощни инструменти за сътрудничество при срещи. Има и полезен шаблон за срещи от ClickUp, където можете да видите всички подробности за насрочените, текущите и приключените срещи. Можете да го използвате и за съхранение на презентационни слайдове и за водене на бележки. Шаблонът за проследяване на срещи на ClickUp ви помага да сте в течение с всяка среща, така че винаги да сте подготвени и да можете да проследявате и последващите задачи, което улеснява управлението на проекти.

Направете си бележки в ClickUp Doc преди или по време на срещата, а оттам можете бързо и лесно да използвате нашия софтуер за планиране на задачи, за да превърнете тези бележки в действия. ?

Изпробвайте виртуалната бяла дъска, за да стимулирате креативността на екипа си и да създавате задачи директно от нея. След това използвайте функцията за видеоклипове, за да споделите записа на екрана с всеки, който не е присъствал.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Интеграцията с Zoom meeting ви дава достъп до безплатни видеоконференции директно от задача в ClickUp.
  • Настройте повтарящи се задачи, за да не се налага да започвате от нулата всеки път, когато трябва да организирате конферентна връзка.
  • Функцията за изкуствен интелект помага да обобщите протоколите от срещите, спестявайки ви време и усилия. Можете също да използвате платформата като инструмент за проследяване на протоколите от срещите.
  • Оптимизирайте работния си процес, като създавате задачи за действие от бележките от срещите на екипа си в Notepad, Whiteboard или зададените коментари, директно по време на срещата.
  • Интегрирайте ги с инструменти като Slack, Gmail, Outlook, Google Calendar и Asana, за да управлявате безпроблемно вашите срещи и проекти на различни платформи.

Ограничения на ClickUp

  • Тъй като функциите са много, може да отнеме известно време и внимание, за да ги овладеете всички.
  • Страниците понякога могат да се зареждат малко бавно, когато споделяте документ по време на срещи.

Цени на ClickUp

  • Безплатни завинаги
  • Unlimited: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8400+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Standuply

Standuply
чрез Standuply

Standuply е асистент за гъвкаво разработване, който помага за автоматизиране на ежедневните standup срещи, както и на ретроспективните срещи, след като проектът е завършен. Той е идеален за scrum майстори и проектни мениджъри, които управляват отдалечени екипи, и можете да го използвате в Slack или Teams.

Той помага и при други гъвкави процеси, включително преглед и приоритизиране на забавени задачи, оценяване на необходимото време за задачите и провеждане на анкети за събиране на обратна връзка по време на или след спринт. ?️

Най-добрите функции на Standuply

  • Можете да провеждате асинхронни срещи чрез текст, глас или видео и да прикачвате гласови или видео съобщения към отчетите от срещите си.
  • Проверете настроението в екипа, като създадете анкети или проучвания.
  • Standup създава база от знания, като запазва отговорите на често задаваните въпроси, така че членовете на екипа винаги могат да се консултират със съхранените знания.
  • Работи с инструменти като Jira и Github за създаване на гъвкави диаграми.

Ограничения на Standuply

  • Интеграциите са ограничени до Teams или Slack, а някои потребители биха искали да имат повече опции.

Цени на Standuply

  • 30-дневен безплатен пробен период
  • Starter: Безплатен за до 3 потребители
  • Team: 1,50 $/месец на потребител
  • Бизнес: 3,50 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Standuply

  • G2: 4. 8/5 (30+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (23+ отзива)

3. Google Meet

Инструменти за онлайн срещи: Скрийншот от таблото на Google Meet
чрез Google Meet

Google Meet преди беше известен като Google Hangouts Meet и е част от Google Workspace (по-рано известен като G Suite). Софтуерът за видеоконферентна връзка Google Meet е лесен за използване и е удобен, ако вече използвате Google Workspace.

В зависимост от плана си, можете да организирате проста среща един на един или да стигнете до стрийминг на уебинари на живо или видеоконференции в YouTube. Безплатният инструмент за онлайн срещи от Google Meet позволява до 100 участници във видеоразговор, докато премиум плана поддържа до 250.

Google Meet включва обичайните функции за видео чат, като включване и изключване на камерата и микрофона, вдигане на ръка за внимание и споделяне на екрана – независимо дали става дума за един прозорец или целия ви работен плот.

Най-добрите функции на Google Meet

  • Можете да показвате надписи в реално време по време на видеоконференция, така че всеки да може да следи какво се случва.
  • Присъединете се към разговорите директно от Google Календар или Gmail и използвайте Google Chat, за да общувате с останалите участници.
  • Вашите данни и взаимодействия са защитени с криптиране от край до край.
  • Мобилното приложение ви позволява да използвате Google Meet на всяко мобилно устройство.
  • Премиум планът предлага елиминиране на фоновия шум.

Ограничения на Google Meet

  • Това не е най-добрият софтуер за видеоконференции за големи срещи, тъй като не предлага функции като стаи за почивка, бели дъски или анкети.
  • Можете да записвате срещи само ако имате премиум план.

Цени на Google Meet

  • Basic: Безплатен
  • Business Starter: 6 долара на месец на потребител
  • Business Standard: 12 долара на месец на потребител
  • Business Plus: 18 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Meet

  • G2: 4. 6/5 (над 1100 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 11 500 отзива)

4. Calendly

Calendly Dashboard
чрез Calendly

Calendly е платформа за автоматизация, която помага за бързо и лесно планиране на срещи. Тя е идеална за екипи по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, както и за специалисти по подбор на персонал, учители и професионалисти в областта на информационните технологии. ?️

След като настроите своята наличност в системата, можете да покажете опциите на своя уебсайт, в имейл или SMS, което улеснява клиентите, потенциалните клиенти или новопостъпилите служители да резервират среща с вас. След това можете да се съсредоточите върху истинската си работа: да реализирате продажби, да наемете и въведете в работата най-добрите хора или да подкрепите своите студенти или клиенти.

Най-добрите функции на Calendly

  • Няма нужда да губите време в организиране на срещи с размяна на имейли.
  • Предлагайте различни видове срещи – например, въвеждаща телефонна конференция или фокусирана индивидуална сесия – като позволите на поканените да изберат коя от тях предпочитат.
  • Calendly изпраща имейли с напомняния за потвърждаване на срещите, така че вероятността да имате отсъстващи е по-малка.
  • Използвайте го, за да организирате съвместни срещи, като вземете предвид календарите на всички домакини.

Ограничения на Calendly

  • Безплатната версия ви позволява да свържете само един календар и да планирате един тип среща.
  • Някои потребители смятат, че платените опции са малко скъпи, като се има предвид, че функционалността им е ограничена до планиране на срещи.

Цени на Calendly

  • Basic: Безплатен
  • Essentials: 8 долара на месец на потребител
  • Професионална версия: 12 USD/месец на потребител
  • Teams: 16 долара на месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Calendly

  • G2: 4. 7/5 (над 1800 рецензии)
  • Capterra: 4,7/5 (над 2800 рецензии)

5. Loom

Записвайте видеосъобщения и екранни записи с Loom
чрез Loom

Независимо дали сте малка фирма или голяма корпорация, Loom е инструмент за асинхронни видеосъобщения, който позволява на вас и вашия екип да се отървете от срещите, които отнемат време.

Вместо това можете да запишете видеоклип на себе си и екрана на компютъра си, като използвате камерата и микрофона на устройството си. След това споделете линка към него с избраните от вас получатели, за да могат да го гледат в удобно за тях време.

Loom е идеален за актуализиране на статуса, обучение и даване на ясна и конструктивна обратна връзка. Интерактивни функции като коментари и емотикони помагат да поддържате връзка с екипа си, дори и без да имате среща. ?‍♀️

Най-добрите функции на Loom

  • Получателите не е необходимо да имат акаунт в Loom – те могат просто да гледат видеото онлайн.
  • Можете да добавяте линкове към файлове и други ресурси, към които се позовавате във видеото си.
  • Защитата с парола и оторизацията чрез имейл помагат да контролирате достъпа до вашите видеоклипове.
  • Можете да проследявате кой е гледал вашето видео и да наблюдавате неговата ефективност.

Ограничения на Loom

  • Безплатната версия има ограничение от 5 минути на видео и общо 25 видеоклипа.
  • Това не е приложение за уеб конференции на живо, така че можете само да записвате предварително.

Цени на Loom

  • 14-дневен безплатен пробен период
  • Starter: Безплатен
  • Бизнес: 12,50 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Loom

  • G2: 4. 7/5 (над 1300 рецензии)
  • Capterra: 4,7/5 (380 отзива)

6. Grain

Софтуер за срещи Grain
чрез Grain

Grain е AI система, която автоматично записва бележки и идеи от срещите, което ви позволява да сте напълно присъстващи с участниците. Тя анализира и синтезира разговора по време на срещата и предоставя обобщение, което можете да запазите като запис на срещата, а след това да изрежете части от него, за да ги споделите с други.

Идеален за разговори с клиенти, потенциални клиенти или потенциални нови служители, както и за срещи с вашия отдалечен екип, можете да използвате Grain на Zoom, Microsoft Teams или Google Meet. Можете дори да накарате софтуера да води бележки за вас, когато не сте присъствали на срещата. ?

Най-добрите функции на Grain

  • Grain извлича най-важните моменти от срещата, така че не е нужно да губите време да препрочитате останалата част.
  • Той се интегрира със Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce и други, което ви позволява лесно да споделяте клипове от срещата на всяка от тези платформи.
  • Сигурността е с висок приоритет, а вашите данни са криптирани и защитени от сертификат SOC 2 Type 1.
  • Екипът за разработка на Grain е отворен за предложения от клиенти и се учи от тях.

Ограничения на зърното

Цени на зърното

  • Starter: Безплатен за до 5 потребители
  • Бизнес: 15 долара на месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

  • G2: 4. 6/5 (над 260 рецензии)
  • Capterra: 4,0/5 (1 рецензия)

7. TeamViewer

Инструменти за онлайн срещи: TeamViewer
чрез TeamViewer

TeamViewer е предназначен предимно за ИТ специалисти, които се срещат с потребители, за да им предоставят дистанционна поддръжка. Той ви помага да наблюдавате и управлявате устройствата, за които се грижите, а когато възникне проблем, потребителите могат да ви предоставят дистанционен контрол над компютрите си, за да можете да откриете и отстраните проблема. ?

Можете да използвате TeamViewer на всяко устройство и да се свържете с всяко друго устройство, а благодарение на неговите усъвършенствани функции за сигурност вашите бизнес данни са в безопасност.

Всеки следващ пакет позволява повече потребители и повече устройства и ви предлага допълнителни начини да наблюдавате екосистемата от устройства, за която отговаряте.

Най-добрите функции на TeamViewer

  • Системата може проактивно да изпраща предупреждения, когато има проблем, който изисква внимание.
  • Съвместим е с всички настолни и мобилни платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS и Chrome OS.
  • Поддържа едновременно няколко монитора
  • Вашите данни са защитени с 2FA и подобрена авторизация.

Ограничения на TeamViewer

  • Функциите за сигурност понякога могат да отидат твърде далеч и да станат по-досадни, отколкото полезни.
  • Потребителският интерфейс не винаги е лесен за навигация, така че понякога може да ви е трудно да намерите това, което търсите.

Цени на TeamViewer

  • TeamViewer Remote Access Lite: 24,90 $/месец на потребител
  • TeamViewer Remote Access Pro: 29,90 $/месец на потребител
  • TeamViewer Remote Support Lite: 49,90 $/месец на потребител
  • TeamViewer Remote Support Pro: 64,90 $/месец на потребител
  • TeamViewer Tensor: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за TeamViewer

  • G2: 4. 4/5 (над 3200 рецензии)
  • Capterra: 4,6/5 (над 11 100 рецензии)

8. Skype

Skype for Business Пример
чрез Skype

Skype е един от най-големите безплатни инструменти за онлайн срещи, които се предлагат днес. Можете да го използвате, за да чатите с близките си, да провеждате екипни срещи или като решение за видеоконферентна връзка за вашия бизнес.

Той предлага HD видео качество и споделяне на екрана, за да ви помогне да изразите мнението си, както и живи надписи и субтитри по време на срещата. Можете също да плъзгате и пускате видеоклипове, снимки или други файлове, които искате да споделите, в прозореца за разговор. ?

Най-добрите функции на Skype

  • Можете да изтеглите Skype на всичките си устройства и да влезете в профила си от всяко едно от тях.
  • Той предлага превод в реално време на 10 различни езика за глас и на повече от 60 за текст.
  • Интелигентните съобщения и емотикони насърчават взаимодействието по време на срещите
  • Skype поддържа видеозапис и уведомява участниците, когато е активиран.

Ограничения на Skype

  • Тази безплатна функция за уеб конференции работи най-добре за малките предприятия, тъй като софтуерът за срещи поддържа до 100 участници във видеоразговори едновременно.
  • Инструментите за сътрудничество на Skype са доста основни и не позволяват на няколко участници да работят едновременно върху един документ.

Цени на Skype

  • Безплатни: разговори между Skype потребители
  • Skype Credit: Започва от 5 долара за до 165 минути разговори към мобилен или стационарен телефон.
  • Абонамент за САЩ: 2,99 $/месец за неограничени минути за разговори към мобилни телефони или стационарни телефони в САЩ

Оценки и отзиви за Skype

  • G2: 4. 3/5 (над 22 700 рецензии)
  • Capterra: 4. 2/5 (над 400 рецензии)

9. Otter. ai

Инструменти за онлайн срещи: Otter AI
чрез Otter.ai

Otter. ai е инструмент за транскрипция, който автоматично записва разговорите по време на среща, обобщава най-важните точки и след това ви изпраща обобщението по имейл. Всички споделени слайдове се записват и добавят към дневния ред на срещата на съответното място.

Участниците в срещата могат да взаимодействат с съдържанието, като подчертават важни точки, добавят коментари или създават и задават задачи за изпълнение. А новата функция за чат на живо поддържа връзка между всички участници.

Като бонус, можете да качвате и предварително записано съдържание, което също ще работи чудесно. ?

Otter. ai най-добри функции

  • Системата е лесна за настройка и започване на използване.
  • Интегрира се с Microsoft Teams, Zoom и Google Meet.
  • Ако свържете Otter.ai с календара си в Microsoft или Google, той автоматично ще се присъедини към вашите срещи.
  • Платената версия ви позволява да търсите, а след това да експортирате и възпроизвеждате конкретни части от срещата.

Ограничения на Otter. ai

  • Безплатната версия позволява само 300 минути транскрипция на месец и 30 минути на среща.
  • Лесно е да оставите Otter включен по невнимание, когато срещата ви приключи, а това може да доведе до записване на чувствителни разговори.

Цени на Otter. ai

  • Basic: Безплатен
  • Pro: 8,33 $/месец на потребител
  • Бизнес: 20 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Otter. ai оценки и рецензии

  • G2: 4,0/5 (над 110 рецензии)
  • Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

10. Zoom

Сътрудничество с екипи и клиенти в реално време с Zoom
чрез Zoom

Zoom Meetings е идеален инструмент за видеоконференции за малки или големи предприятия с отдалечени екипи. Създаването на срещи – еднократни или повтарящи се – е бързо и лесно, като се създава линк за частна среща и се споделя с членовете на екипа. Линкът отваря специална видеоконферентна зала, за която е необходима парола за вход. ?

Веднъж в конферентната зала, имате достъп до чат по време на срещата и можете да активирате автоматични субтитри, ако желаете. Всеки може да споделя екрана си, дори едновременно, а HD качеството на видеото и аудиото гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Най-добрите функции на Zoom

  • Разделете участниците в срещата на по-малки дискусионни групи с до 50 стаи за почивка.
  • Можете да качвате файлове с разширения .doc, .pdf и .ppt.
  • Налична е функция за запис на разговори, а участниците получават известие, че записът е в ход.

Ограничения на Zoom

  • Безплатният план позволява само 100 участници и има ограничение от 40 минути за срещите, с ограничено пространство за съхранение в облака.
  • Ако сте екип, който работи в тясно сътрудничество, Zoom може да не е идеалният избор, тъй като не позволява съвместна работа в реално време в сравнение с други платформи за онлайн срещи.

Цени на Zoom

  • Basic: Безплатен
  • Pro: 149,90 $/месец на потребител
  • Бизнес: 199,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoom

  • G2: 4,5/5 (над 53 300 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 13 600 рецензии)

Останете свързани с най-добрите инструменти за онлайн срещи

Независимо дали търсите софтуер за уеб конференции, инструмент за транскрипция и обобщение или платформа за планиране, има онлайн инструмент за срещи, който е подходящ за вас. Подходящият за вашия бизнес инструмент трябва да предлага средства за оптимизиране на работния процес и подкрепа на сътрудничеството, както и да е лесен за използване от всеки.

ClickUp отговаря на всички тези изисквания и дори повече. Това е цялостно решение, което ви помага да управлявате срещите, хората, задачите и бизнеса си – и да автоматизирате всичко това колкото е възможно.

Изберете от широка гама от персонализирани шаблони, които ви водят през всеки аспект от вашия бизнес, спестявайки ви време, пари и усилия и оставяйки ви свободни да вършите истинската си работа много по-добре. ?

Регистрирайте се безплатно и започнете да използвате ClickUp още сега, за да се подготвите за следващата си среща!

