10-те най-добри инструмента за онлайн срещи за екипи през 2025 г. (безплатни и платени)

Много компании вече работят с хибридни или изцяло дистанционни екипи, а виртуалните срещи са нещо нормално. В някои отношения това затруднява управлението на екипа и сътрудничеството, а екипите разчитат именно на сътрудничеството.
За щастие технологията не изостава и вече има много инструменти за провеждане на индивидуални срещи, групови срещи, уебинари и други виртуални събития.
Но с всички налични инструменти за видеоконферентна връзка, как да разберете кой от тях е най-подходящ за вашия бизнес?
Нека определим какво прави един инструмент за онлайн срещи добър, разгледаме опциите за повишаване на продуктивността на вашия екип и потенциално извеждане на вашия бизнес на следващото ниво. ?
Какво да търсите в инструментите за онлайн срещи?
Платформите за срещи работят усилено, за да пресъздадат магията на личните срещи по време на онлайн срещите, като надхвърлят традиционните услуги за конференции и насърчават ангажираността, като същевременно оптимизират работния процес. И много от тях успяват в това.
Ето някои от основните функции, които трябва да търсите, когато проучвате инструменти за онлайн срещи за вашия екип:
- Софтуер за висококачествени аудиоконференции и видеоконференции
- Функционалност за споделяне на файлове, така че всеки да може да допринесе по време на видео срещите – или по всяко друго време.
- Софтуер за видеоконференции, който работи еднакво добре както за срещи с участието на целия екип, така и за индивидуални срещи.
- Уеб конференции в облака, така че не се изисква изтегляне
- Функционалност за съобщения, която позволява чат на живо в екипа, както и частни чатове
- Асинхронни инструменти за комуникация, които поддържат сътрудничеството между различни часови зони, като известия и проследяване на коментари.
- Инструменти за записване на срещи, за да не се изгуби нищо
- Възможности за споделяне на екран и слайдшоу, така че всеки да може да прави презентации
- Възможност за интеграция за улесняване на работния процес
- Функции за сигурност, които пазят информацията на вашата компания в безопасност и ви позволяват да решавате кой да има достъп до какво съдържание
- Мобилна поддръжка, така че екипът ви да може да се включи в среща от телефона си, ако е в движение.
10-те най-добри инструмента за онлайн срещи за видеоразговори
Сега, когато вече знаете какво търсите, нека разгледаме някои от най-добрите платформи за видеоконферентна връзка.
Някои доставчици предлагат напълно безплатни инструменти за онлайн срещи и макар че много от тях имат някои ограничения, те могат да работят добре за малки екипи и прости случаи на употреба. Други се заплащат от самото начало, но често включват полезни инструменти за сътрудничество и по-разширени функции. ?
1. ClickUp
ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с мощни инструменти за сътрудничество при срещи. Има и полезен шаблон за срещи от ClickUp, където можете да видите всички подробности за насрочените, текущите и приключените срещи. Можете да го използвате и за съхранение на презентационни слайдове и за водене на бележки. Шаблонът за проследяване на срещи на ClickUp ви помага да сте в течение с всяка среща, така че винаги да сте подготвени и да можете да проследявате и последващите задачи, което улеснява управлението на проекти.
Направете си бележки в ClickUp Doc преди или по време на срещата, а оттам можете бързо и лесно да използвате нашия софтуер за планиране на задачи, за да превърнете тези бележки в действия. ?
Изпробвайте виртуалната бяла дъска, за да стимулирате креативността на екипа си и да създавате задачи директно от нея. След това използвайте функцията за видеоклипове, за да споделите записа на екрана с всеки, който не е присъствал.
Най-добрите функции на ClickUp
- Интеграцията с Zoom meeting ви дава достъп до безплатни видеоконференции директно от задача в ClickUp.
- Настройте повтарящи се задачи, за да не се налага да започвате от нулата всеки път, когато трябва да организирате конферентна връзка.
- Функцията за изкуствен интелект помага да обобщите протоколите от срещите, спестявайки ви време и усилия. Можете също да използвате платформата като инструмент за проследяване на протоколите от срещите.
- Оптимизирайте работния си процес, като създавате задачи за действие от бележките от срещите на екипа си в Notepad, Whiteboard или зададените коментари, директно по време на срещата.
- Интегрирайте ги с инструменти като Slack, Gmail, Outlook, Google Calendar и Asana, за да управлявате безпроблемно вашите срещи и проекти на различни платформи.
Ограничения на ClickUp
- Тъй като функциите са много, може да отнеме известно време и внимание, за да ги овладеете всички.
- Страниците понякога могат да се зареждат малко бавно, когато споделяте документ по време на срещи.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Unlimited: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8400+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)
2. Standuply
Standuply е асистент за гъвкаво разработване, който помага за автоматизиране на ежедневните standup срещи, както и на ретроспективните срещи, след като проектът е завършен. Той е идеален за scrum майстори и проектни мениджъри, които управляват отдалечени екипи, и можете да го използвате в Slack или Teams.
Той помага и при други гъвкави процеси, включително преглед и приоритизиране на забавени задачи, оценяване на необходимото време за задачите и провеждане на анкети за събиране на обратна връзка по време на или след спринт. ?️
Най-добрите функции на Standuply
- Можете да провеждате асинхронни срещи чрез текст, глас или видео и да прикачвате гласови или видео съобщения към отчетите от срещите си.
- Проверете настроението в екипа, като създадете анкети или проучвания.
- Standup създава база от знания, като запазва отговорите на често задаваните въпроси, така че членовете на екипа винаги могат да се консултират със съхранените знания.
- Работи с инструменти като Jira и Github за създаване на гъвкави диаграми.
Ограничения на Standuply
- Интеграциите са ограничени до Teams или Slack, а някои потребители биха искали да имат повече опции.
Цени на Standuply
- 30-дневен безплатен пробен период
- Starter: Безплатен за до 3 потребители
- Team: 1,50 $/месец на потребител
- Бизнес: 3,50 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Standuply
- G2: 4. 8/5 (30+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (23+ отзива)
3. Google Meet
Google Meet преди беше известен като Google Hangouts Meet и е част от Google Workspace (по-рано известен като G Suite). Софтуерът за видеоконферентна връзка Google Meet е лесен за използване и е удобен, ако вече използвате Google Workspace.
В зависимост от плана си, можете да организирате проста среща един на един или да стигнете до стрийминг на уебинари на живо или видеоконференции в YouTube. Безплатният инструмент за онлайн срещи от Google Meet позволява до 100 участници във видеоразговор, докато премиум плана поддържа до 250.
Google Meet включва обичайните функции за видео чат, като включване и изключване на камерата и микрофона, вдигане на ръка за внимание и споделяне на екрана – независимо дали става дума за един прозорец или целия ви работен плот.
Най-добрите функции на Google Meet
- Можете да показвате надписи в реално време по време на видеоконференция, така че всеки да може да следи какво се случва.
- Присъединете се към разговорите директно от Google Календар или Gmail и използвайте Google Chat, за да общувате с останалите участници.
- Вашите данни и взаимодействия са защитени с криптиране от край до край.
- Мобилното приложение ви позволява да използвате Google Meet на всяко мобилно устройство.
- Премиум планът предлага елиминиране на фоновия шум.
Ограничения на Google Meet
- Това не е най-добрият софтуер за видеоконференции за големи срещи, тъй като не предлага функции като стаи за почивка, бели дъски или анкети.
- Можете да записвате срещи само ако имате премиум план.
Цени на Google Meet
- Basic: Безплатен
- Business Starter: 6 долара на месец на потребител
- Business Standard: 12 долара на месец на потребител
- Business Plus: 18 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Google Meet
- G2: 4. 6/5 (над 1100 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 11 500 отзива)
4. Calendly
Calendly е платформа за автоматизация, която помага за бързо и лесно планиране на срещи. Тя е идеална за екипи по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти, както и за специалисти по подбор на персонал, учители и професионалисти в областта на информационните технологии. ?️
След като настроите своята наличност в системата, можете да покажете опциите на своя уебсайт, в имейл или SMS, което улеснява клиентите, потенциалните клиенти или новопостъпилите служители да резервират среща с вас. След това можете да се съсредоточите върху истинската си работа: да реализирате продажби, да наемете и въведете в работата най-добрите хора или да подкрепите своите студенти или клиенти.
Най-добрите функции на Calendly
- Няма нужда да губите време в организиране на срещи с размяна на имейли.
- Предлагайте различни видове срещи – например, въвеждаща телефонна конференция или фокусирана индивидуална сесия – като позволите на поканените да изберат коя от тях предпочитат.
- Calendly изпраща имейли с напомняния за потвърждаване на срещите, така че вероятността да имате отсъстващи е по-малка.
- Използвайте го, за да организирате съвместни срещи, като вземете предвид календарите на всички домакини.
Ограничения на Calendly
- Безплатната версия ви позволява да свържете само един календар и да планирате един тип среща.
- Някои потребители смятат, че платените опции са малко скъпи, като се има предвид, че функционалността им е ограничена до планиране на срещи.
Цени на Calendly
- Basic: Безплатен
- Essentials: 8 долара на месец на потребител
- Професионална версия: 12 USD/месец на потребител
- Teams: 16 долара на месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Calendly
- G2: 4. 7/5 (над 1800 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2800 рецензии)
5. Loom
Независимо дали сте малка фирма или голяма корпорация, Loom е инструмент за асинхронни видеосъобщения, който позволява на вас и вашия екип да се отървете от срещите, които отнемат време.
Вместо това можете да запишете видеоклип на себе си и екрана на компютъра си, като използвате камерата и микрофона на устройството си. След това споделете линка към него с избраните от вас получатели, за да могат да го гледат в удобно за тях време.
Loom е идеален за актуализиране на статуса, обучение и даване на ясна и конструктивна обратна връзка. Интерактивни функции като коментари и емотикони помагат да поддържате връзка с екипа си, дори и без да имате среща. ?♀️
Най-добрите функции на Loom
- Получателите не е необходимо да имат акаунт в Loom – те могат просто да гледат видеото онлайн.
- Можете да добавяте линкове към файлове и други ресурси, към които се позовавате във видеото си.
- Защитата с парола и оторизацията чрез имейл помагат да контролирате достъпа до вашите видеоклипове.
- Можете да проследявате кой е гледал вашето видео и да наблюдавате неговата ефективност.
Ограничения на Loom
- Безплатната версия има ограничение от 5 минути на видео и общо 25 видеоклипа.
- Това не е приложение за уеб конференции на живо, така че можете само да записвате предварително.
Цени на Loom
- 14-дневен безплатен пробен период
- Starter: Безплатен
- Бизнес: 12,50 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Loom
- G2: 4. 7/5 (над 1300 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (380 отзива)
6. Grain
Grain е AI система, която автоматично записва бележки и идеи от срещите, което ви позволява да сте напълно присъстващи с участниците. Тя анализира и синтезира разговора по време на срещата и предоставя обобщение, което можете да запазите като запис на срещата, а след това да изрежете части от него, за да ги споделите с други.
Идеален за разговори с клиенти, потенциални клиенти или потенциални нови служители, както и за срещи с вашия отдалечен екип, можете да използвате Grain на Zoom, Microsoft Teams или Google Meet. Можете дори да накарате софтуера да води бележки за вас, когато не сте присъствали на срещата. ?
Най-добрите функции на Grain
- Grain извлича най-важните моменти от срещата, така че не е нужно да губите време да препрочитате останалата част.
- Той се интегрира със Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce и други, което ви позволява лесно да споделяте клипове от срещата на всяка от тези платформи.
- Сигурността е с висок приоритет, а вашите данни са криптирани и защитени от сертификат SOC 2 Type 1.
- Екипът за разработка на Grain е отворен за предложения от клиенти и се учи от тях.
Ограничения на зърното
- Някои потребители се оплакват, че генерираното от изкуствен интелект резюме на срещата не винаги е напълно точно.
- Потребителският интерфейс не е толкова лесен за навигация на мобилно устройство, колкото на настолен компютър.
Цени на зърното
- Starter: Безплатен за до 5 потребители
- Бизнес: 15 долара на месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4. 6/5 (над 260 рецензии)
- Capterra: 4,0/5 (1 рецензия)
7. TeamViewer
TeamViewer е предназначен предимно за ИТ специалисти, които се срещат с потребители, за да им предоставят дистанционна поддръжка. Той ви помага да наблюдавате и управлявате устройствата, за които се грижите, а когато възникне проблем, потребителите могат да ви предоставят дистанционен контрол над компютрите си, за да можете да откриете и отстраните проблема. ?
Можете да използвате TeamViewer на всяко устройство и да се свържете с всяко друго устройство, а благодарение на неговите усъвършенствани функции за сигурност вашите бизнес данни са в безопасност.
Всеки следващ пакет позволява повече потребители и повече устройства и ви предлага допълнителни начини да наблюдавате екосистемата от устройства, за която отговаряте.
Най-добрите функции на TeamViewer
- Системата може проактивно да изпраща предупреждения, когато има проблем, който изисква внимание.
- Съвместим е с всички настолни и мобилни платформи, включително Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS и Chrome OS.
- Поддържа едновременно няколко монитора
- Вашите данни са защитени с 2FA и подобрена авторизация.
Ограничения на TeamViewer
- Функциите за сигурност понякога могат да отидат твърде далеч и да станат по-досадни, отколкото полезни.
- Потребителският интерфейс не винаги е лесен за навигация, така че понякога може да ви е трудно да намерите това, което търсите.
Цени на TeamViewer
- TeamViewer Remote Access Lite: 24,90 $/месец на потребител
- TeamViewer Remote Access Pro: 29,90 $/месец на потребител
- TeamViewer Remote Support Lite: 49,90 $/месец на потребител
- TeamViewer Remote Support Pro: 64,90 $/месец на потребител
- TeamViewer Tensor: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за TeamViewer
- G2: 4. 4/5 (над 3200 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 11 100 рецензии)
8. Skype
Skype е един от най-големите безплатни инструменти за онлайн срещи, които се предлагат днес. Можете да го използвате, за да чатите с близките си, да провеждате екипни срещи или като решение за видеоконферентна връзка за вашия бизнес.
Той предлага HD видео качество и споделяне на екрана, за да ви помогне да изразите мнението си, както и живи надписи и субтитри по време на срещата. Можете също да плъзгате и пускате видеоклипове, снимки или други файлове, които искате да споделите, в прозореца за разговор. ?
Най-добрите функции на Skype
- Можете да изтеглите Skype на всичките си устройства и да влезете в профила си от всяко едно от тях.
- Той предлага превод в реално време на 10 различни езика за глас и на повече от 60 за текст.
- Интелигентните съобщения и емотикони насърчават взаимодействието по време на срещите
- Skype поддържа видеозапис и уведомява участниците, когато е активиран.
Ограничения на Skype
- Тази безплатна функция за уеб конференции работи най-добре за малките предприятия, тъй като софтуерът за срещи поддържа до 100 участници във видеоразговори едновременно.
- Инструментите за сътрудничество на Skype са доста основни и не позволяват на няколко участници да работят едновременно върху един документ.
Цени на Skype
- Безплатни: разговори между Skype потребители
- Skype Credit: Започва от 5 долара за до 165 минути разговори към мобилен или стационарен телефон.
- Абонамент за САЩ: 2,99 $/месец за неограничени минути за разговори към мобилни телефони или стационарни телефони в САЩ
Оценки и отзиви за Skype
- G2: 4. 3/5 (над 22 700 рецензии)
- Capterra: 4. 2/5 (над 400 рецензии)
9. Otter. ai
Otter. ai е инструмент за транскрипция, който автоматично записва разговорите по време на среща, обобщава най-важните точки и след това ви изпраща обобщението по имейл. Всички споделени слайдове се записват и добавят към дневния ред на срещата на съответното място.
Участниците в срещата могат да взаимодействат с съдържанието, като подчертават важни точки, добавят коментари или създават и задават задачи за изпълнение. А новата функция за чат на живо поддържа връзка между всички участници.
Като бонус, можете да качвате и предварително записано съдържание, което също ще работи чудесно. ?
Otter. ai най-добри функции
- Системата е лесна за настройка и започване на използване.
- Интегрира се с Microsoft Teams, Zoom и Google Meet.
- Ако свържете Otter.ai с календара си в Microsoft или Google, той автоматично ще се присъедини към вашите срещи.
- Платената версия ви позволява да търсите, а след това да експортирате и възпроизвеждате конкретни части от срещата.
Ограничения на Otter. ai
- Безплатната версия позволява само 300 минути транскрипция на месец и 30 минути на среща.
- Лесно е да оставите Otter включен по невнимание, когато срещата ви приключи, а това може да доведе до записване на чувствителни разговори.
Цени на Otter. ai
- Basic: Безплатен
- Pro: 8,33 $/месец на потребител
- Бизнес: 20 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Otter. ai оценки и рецензии
- G2: 4,0/5 (над 110 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)
10. Zoom
Zoom Meetings е идеален инструмент за видеоконференции за малки или големи предприятия с отдалечени екипи. Създаването на срещи – еднократни или повтарящи се – е бързо и лесно, като се създава линк за частна среща и се споделя с членовете на екипа. Линкът отваря специална видеоконферентна зала, за която е необходима парола за вход. ?
Веднъж в конферентната зала, имате достъп до чат по време на срещата и можете да активирате автоматични субтитри, ако желаете. Всеки може да споделя екрана си, дори едновременно, а HD качеството на видеото и аудиото гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.
Най-добрите функции на Zoom
- Разделете участниците в срещата на по-малки дискусионни групи с до 50 стаи за почивка.
- Можете да качвате файлове с разширения .doc, .pdf и .ppt.
- Налична е функция за запис на разговори, а участниците получават известие, че записът е в ход.
Ограничения на Zoom
- Безплатният план позволява само 100 участници и има ограничение от 40 минути за срещите, с ограничено пространство за съхранение в облака.
- Ако сте екип, който работи в тясно сътрудничество, Zoom може да не е идеалният избор, тъй като не позволява съвместна работа в реално време в сравнение с други платформи за онлайн срещи.
Цени на Zoom
- Basic: Безплатен
- Pro: 149,90 $/месец на потребител
- Бизнес: 199,90 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zoom
- G2: 4,5/5 (над 53 300 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 13 600 рецензии)
Останете свързани с най-добрите инструменти за онлайн срещи
Независимо дали търсите софтуер за уеб конференции, инструмент за транскрипция и обобщение или платформа за планиране, има онлайн инструмент за срещи, който е подходящ за вас. Подходящият за вашия бизнес инструмент трябва да предлага средства за оптимизиране на работния процес и подкрепа на сътрудничеството, както и да е лесен за използване от всеки.
ClickUp отговаря на всички тези изисквания и дори повече. Това е цялостно решение, което ви помага да управлявате срещите, хората, задачите и бизнеса си – и да автоматизирате всичко това колкото е възможно.
Изберете от широка гама от персонализирани шаблони, които ви водят през всеки аспект от вашия бизнес, спестявайки ви време, пари и усилия и оставяйки ви свободни да вършите истинската си работа много по-добре. ?
Регистрирайте се безплатно и започнете да използвате ClickUp още сега, за да се подготвите за следващата си среща!