10-те най-полезни софтуера за индивидуални срещи за мениджъри през 2025 г.

Преходът от лични разговори към виртуални срещи може да бъде предизвикателство. Но има и добра новина – с най-добрия софтуер за видеоконферентна връзка тези препятствия могат да се превърнат в по-голяма ефективност и възможности за ангажираност.

Софтуерните приложения за видеоконферентна връзка от най-високо ниво са вашият надежден помощник в дигиталния свят. Те улесняват комуникацията, насърчават значимите връзки и ефективно подготвят мениджърите да проследяват напредъка на екипа.

С въвеждането на тези инструменти задачите ви стават по-лесно управляеми, което ви оставя повече време да се съсредоточите върху стратегическото мислене и творчеството.

Представете си, че можете да създавате дневен ред за срещи, да записвате срещи и протоколи, да провеждате оценки на представянето и да управлявате мултифункционални екипи – всичко това с едно единствено решение за видеоконферентна връзка. Доста впечатляващо, нали?

И има нещо още по-добро: тези инструменти за дистанционно сътрудничество не само решават типичните проблеми при дистанционната работа, но и предлагат иновативни функции, които традиционните работни места не могат да предложат. В постоянно развиващия се свят на работата използването на тези цифрови решения не е просто предпочитание, а необходимост.

Ето защо създадохме този наръчник, в който представяме 10-те най-добри софтуера за индивидуални срещи през 2024 г. Ако искате да намерите подходящия инструмент, с който да преобразите своето дигитално работно пространство, продължете да четете.

Какво трябва да търсите, когато избирате софтуер за индивидуални срещи?

Когато избирате най-добрия софтуер за видеоконференции, търсите няколко интересни предимства.

На първо място, комуникацията трябва да е лесна. Ясен звук и видео, опции за бърз чат и удобни инструменти като споделяне на екран и бели дъски са задължителни.

Следващото нещо, което трябва да знаете, е, че планирането на срещи не бива да ви причинява главоболия. Най-добрите доставчици на видеоконферентни услуги предлагат функции, които ви помагат да настроите повтарящи се срещи, да се свържете с календара си и да изпращате напомняния, които ще ви помогнат да се справите безпроблемно.

Важно е софтуерът ви за видеоконференции да е съвместим с другите ви инструменти. Тази съвместимост спомага за гладкото протичане на работния процес и ви спестява повтарянето на едни и същи задачи.

Споделянето на файлове трябва да е лесно, а платформата за видеоконферентна връзка трябва да е удобна за ползване. Колкото по-бързо екипът ви се справи с нея, толкова по-добре.

Софтуерът ви за срещи трябва да бъде по-добър, ако управлявате отдалечен екип. Търсете функции, подходящи за различни часови зони, мобилна достъпност и надеждна сигурност, за да може екипът ви да работи безпроблемно, независимо къде се намира.

Документирайте ясно всичко от вашите индивидуални срещи с този прост шаблон.

Накрая, потърсете инструмент за видеоразговори. Най-добрият софтуер за индивидуални срещи ще предлага допълнителни функции като управление на задачи, шаблони за оценка на представянето и управление на проекти. Те могат да ви помогнат да подредите дигиталното си работно пространство и да направите екипа си още по-ефективен.

10-те най-добри софтуера за индивидуални срещи, които можете да използвате

Сега, когато вече знаете какво да търсите в софтуера за видеоконферентни разговори, ще ви представим 10-те ни любими инструмента, за да можете да намерите този, който е подходящ за вас.

Лесно форматирайте и сътрудничете по документи заедно с екипа, без да се припокривате в ClickUp.

ClickUp се отличава на пазара с цялостния си подход към управлението на задачи и проекти. Това не е просто място за срещи, а стабилна платформа, която обединява управлението на екипа, проследяването на задачите и възможностите за оценка на представянето на едно място.

ClickUp улеснява започването на работа с шаблона ClickUp 1 On 1s и функцията Notepad за създаване на първата ви дневен ред.

След това можете да се потопите в богатия набор от функции, създаден, за да превърне следващата ви среща 1 на 1 в продуктивен разговор, а не в среща, която би могла да бъде проведена по имейл.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Meetings, за да си водите бележки, да следите дневния ред и да разпределяте задачи точно там, където са необходими – всичко на едно място. Водите ли записки от седмичните си срещи? Това е вашият билет към някои от суперсили на ClickUp.

Нашето меню „Редактор“ е пълно с опции, които ви позволяват да подчертаете най-важното. Дайте воля на въображението си с изключително богати възможности за редактиране – това е вашето игрище, където можете да бъдете толкова креативни или структурирани, колкото искате, когато си водите бележки.

Синхронизира се с най-популярните мобилни приложения за безпроблемен работен процес.

Имате коментар, който изисква действие от член на екипа? Лесно е – възложете го. Той се превръща в задължителна задача за възложителя, преди да може да бъде отбелязан като изпълнен.

Запишете всичко, което искате да обсъдите, в списък за проверка и отбелязвайте едно по едно, докато ги преминавате.

Уморени сте да създавате задачи всеки път, когато трябва да планирате видеоконференции? Отпуснете се и оставете Recurring Tasks да подготви и организира вашата програма.

В стремежа си да премахнем ненужните кликвания, пуснахме нова функция – Slash Commands. Когато сте в текстово поле, просто напишете /, за да отворите менюто Slash Command и да започнете да правите нещата, които искате, незабавно.

Ограничения на ClickUp

Нов в ClickUp? С толкова много функции, които да проучите, може да ви се струва, че се хвърляте в дълбокото. Но не се притеснявайте, ще свикнете с него.

Внимание – някои потребители са забелязали няколко случая на бавно зареждане тук-там. Не е постоянно, но е добре да се знае.

С толкова много начини за настройка и персонализиране, в началото може да ви се струва, че се движите в лабиринт. Но след като се ориентирате, ще подредите работното си пространство за нула време.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Fellow

чрез Fellow

Fellow е инструмент, създаден да култивира здравословна и продуктивна култура на видеоконференции в екипа ви. Той ви дава възможност да оптимизирате различни видове срещи и да ги направите по-ефективни. С Fellow можете лесно да зададете ясни дневен ред на срещите, като се уверите, че дискусиите остават в правилната посока и целите се постигат.

Една от основните функции на това приложение за видеоконферентна връзка е възможността да проследявате задачите. Можете да възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да държите всички отговорни, като се уверявате, че важните последващи действия и стъпки не се пренебрегват.

Но Fellow не се ограничава само с организацията и управлението на задачите. Той също така признава важността на ангажираността и сътрудничеството на работното място. С интерактивни функции за водене на бележки и сътрудничество можете да записвате идеите, решенията и дискусиите на участниците в срещата в реално време, като насърчавате активното участие и принос от страна на всички членове на екипа.

Най-добрите функции на Fellow

Автоматизирайте напомнянията и задачите преди и след срещите с оптимизирани работни процеси за срещи.

Споделяйте, сътрудничете си и синхронизирайте бележките от срещите между екипите.

Предлага предварително създадени шаблони за ефективни срещи.

Вградена функция за признание и обратна връзка от колеги

Ограничения на Fellow

Може да ви отнеме малко време, докато свикнете с потребителския интерфейс.

Някои потребители са съобщили за липса на интеграция на календара с конкретни платформи.

Синхронизирането на бележките от срещите понякога може да закъснее.

Цени на Fellow

Безплатно

Pro : 6 $/месец на потребител

Бизнес : Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на колеги

G2 : 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

4. Google Meet

чрез Google Meet

Тази услуга за видеоконферентна връзка е създадена специално за екипи, които вече използват Google Workspace. Google Meet се интегрира безпроблемно с други приложения на Google, което е голямо предимство за тези, които вече са се потопили в екосистемата на Google. Независимо дали синхронизирате с Google Calendar или се свързвате безпроблемно с колегите си чрез Gmail, Google Meet подобрява работния ви процес, като се интегрира безпроблемно с съществуващите ви инструменти.

Можете да разчитате на стабилната и надеждна инфраструктура за видеоконферентна връзка на Google, която осигурява постоянна качество на аудио и видео, позволявайки ясна и непрекъсната комуникация с членовете на екипа, клиентите или партньорите ви.

Най-добрите функции на Google Meet

Интегрира се безпроблемно с Google Calendar и Gmail.

Може да бъде домакин на срещи с до 100 участници.

Реални субтитри на всички видеоразговори и видеоконференции, проведени по време на срещите

Участниците могат да използват споделяне на екрана за презентации.

Ограничения на Google Meet

Приложението не е толкова гъвкаво и адаптивно като други платформи.

Потребителите са съобщили за спорадични проблеми с качеството на звука и видеото.

Някои от най-забележителните функции са достъпни само в платената версия.

Цени на Google Meet

Безплатно

Стартово : 6 $/месец на потребител

Стандартен : 12 $/месец на потребител

Плюс : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Meet

G2 : 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 11 000 отзива)

5. GoTo Meeting

чрез GoTo Meeting

GoTo Meeting е едно от най-добрите решения за видеоконферентна връзка за фирми, които търсят онлайн инструмент за срещи, който е едновременно лесен за употреба и ефективен. Той ви дава възможност да провеждате и управлявате виртуални срещи безпроблемно, като позволява на екипа ви да сътрудничи ефективно, независимо от физическото си местоположение.

Независимо дали сте малък стартиращ бизнес или голямо предприятие, този универсален инструмент е подходящ за фирми от всякакъв мащаб и прави видеоконферентните разговори лесни като детска игра.

С GoTo Meeting получавате достъп до набор от усъвършенствани функции за видеоконферентна връзка, които издигат вашите виртуални срещи на ново ниво. Когато започнете да го използвате, ще оцените интуитивния му интерфейс и безпроблемните възможности за управление на срещите.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Насладете се на кристално чист звук и се насладете на софтуерното решение за HD видеоконферентна връзка GoTo Meeting.

Провеждайте и участвайте във видеоконференции от всяко мобилно устройство.

Насладете се на мощни функции за сигурност, като удостоверяване на базата на риска, а по подразбиране GoTo Meeting заключва вашите аудио и видео данни с AES-128-битово криптиране. Можете да сте спокойни, знаейки, че вашите данни са под ключ.

Участниците могат да подчертават ключови моменти по време на презентациите.

Ограничения на GoTo Meeting

Няма безплатен план.

Това може да бъде скъпо за малките предприятия.

Понякога мобилните потребители съобщават за проблеми с връзката.

Цени на GoTo Meeting

Професионална версия: 14 USD/месец на организатор

Бизнес: 19 $/месец на организатор

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 7000 отзива)

6. Zoom

чрез Zoom

Толкова популярен, че практически е станал глагол; Zoom е 1000-килограмовият горила в залата за видеоконференции. Едно от най-добрите приложения за видеоконференции в бранша, Zoom е чудесно както за индивидуални срещи, така и за мащабни дигитални събития. Непрекъснато разширяващият се набор от функции продължава да привлича феновете му. Но Zoom има и някои недостатъци, които ще ви покажем по-долу.

Най-добрите функции на Zoom

Стаите за почивка са идеални за разделяне на големи срещи на уютни разговори.

Позволява на потребителите да задават виртуален фон за поверителност или да покажат своята креативност.

Записва срещите и предоставя автоматизирана транскрипция.

Работи с настолни приложения, както и с много други мобилни устройства и инструменти.

Ограничения на Zoom

Безплатната версия ограничава груповите срещи до 40 минути.

В миналото са били повдигани въпроси, свързани със сигурността.

Някои потребители са съобщили за периодични проблеми с качеството на звука и видеото.

Цени на Zoom:

Basic : Безплатно

Pro : 14,99 $/месец за всеки домакин

Бизнес : 19,99 $/месец на домакин

Enterprise: 19,99 $/месец на хост

Оценки и рецензии за Zoom:

G2 : 4,5/5 (над 53 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 000 отзива)

7. Lattice

чрез Lattice

Lattice е един от софтуерите за видеоконферентна връзка, които препоръчваме, и е проектиран с фокус върху управлението на производителността. Той ви помага да оптимизирате индивидуалните си срещи, да опростите процеса на обратна връзка и да улесните поставянето на цели. С особен акцент върху ангажираността на екипа и общата производителност, той превръща редовните срещи в целенасочени сесии, ориентирани към растеж.

Поставянето и проследяването на цели е лесно, което ви позволява да видите колко далеч сте стигнали и накъде се движите. Освен това функциите за обратна връзка насърчават култура, в която непрекъснатото усъвършенстване е норма.

Така че, ако целта ви е да поддържате ангажираността, мотивацията и непрекъснатото усъвършенстване на екипа си, разгледайте Lattice.

Най-добрите функции на Lattice

Оптимизиран процес на оценка на представянето

Задавайте, проследявайте и управлявайте целите в различните екипи.

Получете информация за удовлетвореността на служителите

Функция за обратна връзка между колеги и публично признание

Ограничения на Lattice

Не е специално предназначен за срещи, така че му липсват някои функционалности.

Не всички потребители харесаха потребителския интерфейс.

Това може да бъде скъпо за малките предприятия.

Цени на Lattice:

Ангажираност : 4 $/месец на потребител

Развитие : 4 $/месец на потребител

Управление на производителността: 8 USD/месец на потребител

OKR и цели: 8 $/месец на потребител

Пакет за управление на производителността и OKR & Goals: 11 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Lattice:

G2 : 4,7/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

8. Whereby

чрез Whereby

Забравете за изтеглянето на поредното приложение или за усилията да запомните поредната парола. Whereby е инструмент за видеоконферентна връзка, който работи директно от вашия уеб браузър. Тази простота го прави предпочитан избор за хора, които ценят лекотата на употреба.

Настройването на видеосреща с Whereby е толкова лесно, колкото споделянето на линк; и ето, готови сте да се свържете.

Персонализирайте стаята за срещи с избрани от вас фонове и лога, за да придадете характер на вашите виртуални събирания. Ако търсите безпроблемен начин да съберете екипа си онлайн, лесният за използване подход на Whereby може да е точно това, от което се нуждаете.

Най-добрите функции на Whereby

Участниците могат да се присъединят към срещите с един прост линк.

Персонализирайте заседателните зали с брандинг, лога и фонове по ваш избор.

Споделяйте екрана си или конкретен прозорец

Записвайте срещите за по-късно преглеждане

Ограничения на Whereby

Ограничен брой участници в основния безплатен план и Pro плановете

Някои потребители съобщават за периодично забавяне на видеото.

Липсват разширени функции като стаи за почивка и анкети

Цени на Whereby:

Разгледайте: Безплатен план

Pro: 6,99 $/месец на потребител

Бизнес: 9,99 $/месец за трима потребители

Цена: 9,99 $/месец на потребител

Развитие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Whereby:

G2 : 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

9. Skype

Чрез Microsoft

Skype – който сега е част от Microsoft Teams – е опитен играч в областта на цифровата комуникация, предоставящ стабилни видео и гласови разговори много преди това да стане модерно.

Лесен за използване и надежден, той е известен с това, че поддържа силни връзки и плавен разговор. Независимо дали сте малък екип, който търси лесен за използване инструмент за провеждане на мозъчни бури, или просто двама души, които трябва да обсъдят някои подробности, Skype прави нещата прости и достъпни.

Едно от основните предимства на Skype е вградената функция за чат. Чатът ви позволява да обменяте мнения или да споделяте файлове без забавяне.

Като цяло Skype е класически избор, който е издържал изпитанието на времето.

Най-добрите функции на Skype

Провеждайте индивидуални или групови видеоразговори

Вградена система за съобщения за бърза комуникация

Споделяйте екрана си по време на срещите

Изпращайте файлове и документи чрез чат

Ограничения на Skype

Не е подходящ за големи срещи.

Ограничена интеграция с други инструменти

Някои потребители съобщават за периодични проблеми с качеството на видеото и звука.

Цени на Skype:

САЩ и Канада: 2,99 $/месец на потребител

Северна Америка: 7,99 $/месец на потребител

Свят: 13,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Skype:

G2 : 4,3/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 8500 отзива)

10. 15Five

чрез 15Five

С 15Five индивидуалните срещи се превръщат в мощни платформи за обмен на обратна връзка, обсъждане на напредъка и проследяване на целите.

Мениджърите получават по-ясна представа за представянето и ангажираността на екипа си, което им помага да вземат по-добри решения и да осигурят необходимата подкрепа. А най-хубавото? Софтуерът е проектиран да бъде лесен за използване и интуитивен, което го прави удоволствие за всички участници.

15 най-добри функции на Five

Улеснява ефективните срещи между служители и мениджъри.

Проследявайте целите и задачите.

Функции за признание от колеги, които мотивират екипите.

Отчети за производителността и ангажираността.

Ограничения на 15Five

Не е специализиран инструмент за срещи, така че някои функции може да липсват.

Потребителският интерфейс може да бъде сложен за навигация за някои потребители.

Той е по-скъп в сравнение с подобни инструменти.

Цени на 15Five:

Engage: 4 $/месец на потребител

Perform: 8 $/месец на потребител

Фокус: 8 долара на месец на потребител

Обща платформа: 14 $/месец на потребител

Transform Online: 99 $/месец на мениджър

Transform Hybrid: 174 $/месец на мениджър

Transform Live: 300 $/месец на мениджър

15Five оценки и рецензии:

G2 : 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

11. GlobalMeet

чрез GlobalMeet

GlobalMeet, създаден от PGi, е мултифункционална платформа за висококачествени уеб и видео срещи, мобилни видеоконференции, уебинари и управление на събития.

Той поддържа безпроблемно сътрудничество, като позволява на потребителите лесно да организират, присъединяват се и участват в срещи от различни устройства и места. С функции за организиране на интерактивни уебинари и мащабни виртуални събития, той предлага и широка гама от инструменти за планиране и управление на събития.

Цялостните, интуитивни и надеждни услуги на GlobalMeet го правят незаменим инструмент за ефективна дигитална комуникация без географски граници.

Най-добрите функции на GlobalMeet

Висококачествено видеозаписване на конференции

Организирайте виртуални събития с хиляди участници

Бяла дъска, анкети и видео чат за по-добро сътрудничество

Работи с Microsoft Teams и Skype for Business.

Ограничения на GlobalMeet

В сравнение с други услуги, системи, приложения и инструменти за видеоконферентна връзка, GlobalMeet не работи добре с приложения на трети страни. Това може да бъде недостатък за екипи, които разчитат на специфичен софтуер за своя работен процес.

GlobalMeet работи по-бавно в сравнение с конкурентите си.

GlobalMeet не разполага с някои от функциите, достъпни за потребителите на други приложения.

Цени на GlobalMeet:

Basic: Безплатен план

Стандартен : 12 долара на потребител на месец

Премиум : 24 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GlobalMeet:

G2 : 4,2/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

Повишете нивото на цифровото си сътрудничество с софтуера за индивидуални срещи ClickUp.

Използването на подходящия софтуер за индивидуални срещи е от съществено значение за ефективното навигиране в цифровото работно пространство. Всеки инструмент има своите предимства, така че изборът ви зависи от конкретните нужди на вашия екип и работния ви процес.

Независимо дали управлявате екип, водите протоколи от срещи, изготвяте дневен ред за срещи или провеждате оценка на представянето, подходящият софтуер може да ви помогне да оптимизирате процесите си и да направите задачите си много по-лесни за управление.

С ClickUp можете да управлявате мултифункционални екипи, да насърчавате сътрудничеството на работното място и да провеждате ефективно различни видове срещи.

За по-задълбочено проучване на това как да оптимизирате управлението на екипа си и индивидуалните срещи, разгледайте специалната функция на ClickUp – ClickUp Meetings. Направете вашето цифрово работно пространство по-ефективно и задачите ви по-лесни за управление с ClickUp. Посетете ни тук, за да разберете как можем да революционизираме вашия опит със срещите.